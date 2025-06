O que é AURA Coin? Guia Completo do Token Viral da Cultura de Solana

Este guia abrangente explora AURA (Aura on Solana), uma moeda cultural revolucionária que se transformou de uma iniciativa de marca de luxo em um dos memecoins mais virais da rede Solana. Quer você esteja interessado no recente surto explosivo de 4800% no preço, na integração única com as redes sociais ou na tecnologia subjacente que alimenta este fenômeno cultural, este artigo fornece insights essenciais sobre o ecossistema da moeda AURA, tokenomics e o potencial futuro no cenário em evolução das finanças sociais.