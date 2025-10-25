O preço ao vivo de America Party hoje é 0.0009767 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de APETH para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de APETH facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de America Party hoje é 0.0009767 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de APETH para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de APETH facilmente na MEXC agora.

Logo de America Party

Cotação America Party (APETH)

Preço em tempo real de 1 APETH para USD

$0.0009767
$0.0009767$0.0009767
-8.05%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de America Party (APETH)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:06:34 (UTC+8)

Informações de preço de America Party (APETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0009669
$ 0.0009669$ 0.0009669
Mínimo 24h
$ 0.001068
$ 0.001068$ 0.001068
Máximo 24h

$ 0.0009669
$ 0.0009669$ 0.0009669

$ 0.001068
$ 0.001068$ 0.001068

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

-2.04%

-8.05%

+3.50%

+3.50%

O preço em tempo real de America Party (APETH) é $ 0.0009767. Nas últimas 24 horas, APETH foi negociado entre a mínima de $ 0.0009669 e a máxima de $ 0.001068, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de APETH é $ 0.041828596012183014, enquanto o mais baixo é $ 0.000003393228455216.

Em termos de desempenho de curto prazo, APETH variou -2.04% na última hora, -8.05% nas últimas 24 horas e +3.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de America Party (APETH)

No.2174

$ 976.70K
$ 976.70K$ 976.70K

$ 53.94K
$ 53.94K$ 53.94K

$ 976.70K
$ 976.70K$ 976.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

A capitalização de mercado atual de America Party é $ 976.70K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 53.94K. A oferta em circulação de APETH é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 976.70K.

Histórico de preços de America Party (APETH) em USD

Acompanhe as variações de preço de America Party para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000085508-8.05%
30 dias$ -0.0001523-13.49%
60 dias$ -0.0020773-68.02%
90 dias$ -0.0128023-92.92%
Variação de preço de America Party hoje

Hoje, APETH registrou uma variação de $ -0.000085508 (-8.05%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de America Party

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0001523 (-13.49%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de America Party

Expandindo a visualização para 60 dias, APETH teve uma variação de $ -0.0020773 (-68.02%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de America Party

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0128023 (-92.92%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de America Party (APETH)!

Confira agora a página de histórico de preço do America Party.

O que é America Party (APETH)

$AP é um token meme inspirado no conceito do American Party (Partido Americano).

America Party está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em America Party de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de APETH para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre America Party em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de America Party tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do America Party (em USD)

Quanto valerá America Party (APETH) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em America Party (APETH) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para America Party.

Confira a previsão de preço de America Party agora!

Tokenomics de America Party (APETH)

Compreender a tokenomics de America Party (APETH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token APETH agora!

Como comprar America Party (APETH)

Quer saber como comprar America Party? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar America Party facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

APETH para moedas locais

1 America Party (APETH) para VND
25.7018605
1 America Party (APETH) para AUD
A$0.001494351
1 America Party (APETH) para GBP
0.000732525
1 America Party (APETH) para EUR
0.000839962
1 America Party (APETH) para USD
$0.0009767
1 America Party (APETH) para MYR
RM0.004121674
1 America Party (APETH) para TRY
0.040962798
1 America Party (APETH) para JPY
¥0.1484584
1 America Party (APETH) para ARS
ARS$1.455585777
1 America Party (APETH) para RUB
0.077755087
1 America Party (APETH) para INR
0.085764027
1 America Party (APETH) para IDR
Rp16.278326822
1 America Party (APETH) para PHP
0.057381125
1 America Party (APETH) para EGP
￡E.0.046500687
1 America Party (APETH) para BRL
R$0.005254646
1 America Party (APETH) para CAD
C$0.00136738
1 America Party (APETH) para BDT
0.11935274
1 America Party (APETH) para NGN
1.425835495
1 America Party (APETH) para COP
$3.785650132
1 America Party (APETH) para ZAR
R.0.016857842
1 America Party (APETH) para UAH
0.040816293
1 America Party (APETH) para TZS
T.Sh.2.429599852
1 America Party (APETH) para VES
Bs0.2070604
1 America Party (APETH) para CLP
$0.9190747
1 America Party (APETH) para PKR
Rs0.274423399
1 America Party (APETH) para KZT
0.52595295
1 America Party (APETH) para THB
฿0.031889255
1 America Party (APETH) para TWD
NT$0.030121428
1 America Party (APETH) para AED
د.إ0.003584489
1 America Party (APETH) para CHF
Fr0.000771593
1 America Party (APETH) para HKD
HK$0.007579192
1 America Party (APETH) para AMD
֏0.374066333
1 America Party (APETH) para MAD
.د.م0.009005174
1 America Party (APETH) para MXN
$0.018020115
1 America Party (APETH) para SAR
ريال0.003662625
1 America Party (APETH) para ETB
Br0.147491467
1 America Party (APETH) para KES
KSh0.126179873
1 America Party (APETH) para JOD
د.أ0.0006924803
1 America Party (APETH) para PLN
0.003564955
1 America Party (APETH) para RON
лв0.004268179
1 America Party (APETH) para SEK
kr0.00918098
1 America Party (APETH) para BGN
лв0.001640856
1 America Party (APETH) para HUF
Ft0.327634015
1 America Party (APETH) para CZK
0.020422797
1 America Party (APETH) para KWD
د.ك0.0002988702
1 America Party (APETH) para ILS
0.003203576
1 America Party (APETH) para BOB
Bs0.00673923
1 America Party (APETH) para AZN
0.00166039
1 America Party (APETH) para TJS
SM0.009014941
1 America Party (APETH) para GEL
0.002646857
1 America Party (APETH) para AOA
Kz0.896053881
1 America Party (APETH) para BHD
.د.ب0.0003672392
1 America Party (APETH) para BMD
$0.0009767
1 America Party (APETH) para DKK
kr0.006270414
1 America Party (APETH) para HNL
L0.025530938
1 America Party (APETH) para MUR
0.044469151
1 America Party (APETH) para NAD
$0.016857842
1 America Party (APETH) para NOK
kr0.009776767
1 America Party (APETH) para NZD
$0.001689691
1 America Party (APETH) para PAB
B/.0.0009767
1 America Party (APETH) para PGK
K0.004111907
1 America Party (APETH) para QAR
ر.ق0.003555188
1 America Party (APETH) para RSD
дин.0.098588098
1 America Party (APETH) para UZS
soʻm11.910973704
1 America Party (APETH) para ALL
L0.0810661
1 America Party (APETH) para ANG
ƒ0.001748293
1 America Party (APETH) para AWG
ƒ0.001748293
1 America Party (APETH) para BBD
$0.0019534
1 America Party (APETH) para BAM
KM0.001640856
1 America Party (APETH) para BIF
Fr2.8802883
1 America Party (APETH) para BND
$0.001259943
1 America Party (APETH) para BSD
$0.0009767
1 America Party (APETH) para JMD
$0.156613845
1 America Party (APETH) para KHR
3.938298575
1 America Party (APETH) para KMF
Fr0.4141208
1 America Party (APETH) para LAK
21.232608271
1 America Party (APETH) para LKR
රු0.296594489
1 America Party (APETH) para MDL
L0.016594133
1 America Party (APETH) para MGA
Ar4.419450296
1 America Party (APETH) para MOP
P0.0078136
1 America Party (APETH) para MVR
0.01494351
1 America Party (APETH) para MWK
MK1.695658637
1 America Party (APETH) para MZN
MT0.06241113
1 America Party (APETH) para NPR
रु0.137118913
1 America Party (APETH) para PYG
6.9267564
1 America Party (APETH) para RWF
Fr1.4152383
1 America Party (APETH) para SBD
$0.008028474
1 America Party (APETH) para SCR
0.013654266
1 America Party (APETH) para SRD
$0.038765223
1 America Party (APETH) para SVC
$0.008536358
1 America Party (APETH) para SZL
L0.016887143
1 America Party (APETH) para TMT
m0.003428217
1 America Party (APETH) para TND
د.ت0.0028627077
1 America Party (APETH) para TTD
$0.006622026
1 America Party (APETH) para UGX
Sh3.4028228
1 America Party (APETH) para XAF
Fr0.5508588
1 America Party (APETH) para XCD
$0.00263709
1 America Party (APETH) para XOF
Fr0.5508588
1 America Party (APETH) para XPF
Fr0.0996234
1 America Party (APETH) para BWP
P0.013937509
1 America Party (APETH) para BZD
$0.001963167
1 America Party (APETH) para CVE
$0.093020908
1 America Party (APETH) para DJF
Fr0.1728759
1 America Party (APETH) para DOP
$0.062196256
1 America Party (APETH) para DZD
د.ج0.127137039
1 America Party (APETH) para FJD
$0.002217109
1 America Party (APETH) para GNF
Fr8.4924065
1 America Party (APETH) para GTQ
Q0.007471755
1 America Party (APETH) para GYD
$0.20432564
1 America Party (APETH) para ISK
kr0.1201341

Para uma compreensão mais aprofundada de America Party, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do America Party
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre America Party

Quanto vale hoje o America Party (APETH)?
O preço ao vivo de APETH em USD é 0.0009767 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de APETH para USD?
O preço atual de APETH para USD é $ 0.0009767. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de America Party?
A capitalização de mercado de APETH é $ 976.70K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de APETH?
O fornecimento circulante de APETH é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de APETH?
APETH atingiu um preço máximo histórico de 0.041828596012183014 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de APETH?
APETH atingiu um preço minímo histórico de 0.000003393228455216 USD.
Qual é o volume de negociação de APETH?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para APETH é $ 53.94K USD.
APETH vai subir ainda este ano?
APETH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do APETH para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:06:34 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o America Party (APETH)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de APETH para USD

Montante

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0009767 USD

Negocie APETH

APETH/USDT
$0.0009767
$0.0009767$0.0009767
-8.06%

