O preço ao vivo de America Online hoje é 0.007697 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AOL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AOL facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de America Online hoje é 0.007697 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AOL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AOL facilmente na MEXC agora.

Mais sobre AOL

Informações sobre preços de AOL

Tokenomics de AOL

Previsão de preço de AOL

Histórico de preço de AOL

Guia de compra de AOL

Conversor de AOL para moeda Fiat

Spot AOL

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de America Online

Cotação America Online (AOL)

Preço em tempo real de 1 AOL para USD

$0.007699
$0.007699$0.007699
-3.50%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de America Online (AOL)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:06:20 (UTC+8)

Informações de preço de America Online (AOL) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.007115
$ 0.007115$ 0.007115
Mínimo 24h
$ 0.00996
$ 0.00996$ 0.00996
Máximo 24h

$ 0.007115
$ 0.007115$ 0.007115

$ 0.00996
$ 0.00996$ 0.00996

--
----

--
----

-0.88%

-3.50%

+80.51%

+80.51%

O preço em tempo real de America Online (AOL) é $ 0.007697. Nas últimas 24 horas, AOL foi negociado entre a mínima de $ 0.007115 e a máxima de $ 0.00996, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AOL é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, AOL variou -0.88% na última hora, -3.50% nas últimas 24 horas e +80.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de America Online (AOL)

--
----

$ 54.31K
$ 54.31K$ 54.31K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A capitalização de mercado atual de America Online é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.31K. A oferta em circulação de AOL é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de America Online (AOL) em USD

Acompanhe as variações de preço de America Online para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00027924-3.50%
30 dias$ -0.001103-12.54%
60 dias$ -0.00701-47.67%
90 dias$ +0.004697+156.56%
Variação de preço de America Online hoje

Hoje, AOL registrou uma variação de $ -0.00027924 (-3.50%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de America Online

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.001103 (-12.54%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de America Online

Expandindo a visualização para 60 dias, AOL teve uma variação de $ -0.00701 (-47.67%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de America Online

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.004697 (+156.56%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de America Online (AOL)!

Confira agora a página de histórico de preço do America Online.

O que é America Online (AOL)

AOL é uma memecoin do ecossistema Solana, inspirada na “America Online” e homenageando as subculturas nostálgicas da internet.

America Online está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em America Online de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AOL para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre America Online em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de America Online tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do America Online (em USD)

Quanto valerá America Online (AOL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em America Online (AOL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para America Online.

Confira a previsão de preço de America Online agora!

Tokenomics de America Online (AOL)

Compreender a tokenomics de America Online (AOL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AOL agora!

Como comprar America Online (AOL)

Quer saber como comprar America Online? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar America Online facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AOL para moedas locais

1 America Online (AOL) para VND
202.546555
1 America Online (AOL) para AUD
A$0.01177641
1 America Online (AOL) para GBP
0.00577275
1 America Online (AOL) para EUR
0.00661942
1 America Online (AOL) para USD
$0.007697
1 America Online (AOL) para MYR
RM0.03248134
1 America Online (AOL) para TRY
0.32281218
1 America Online (AOL) para JPY
¥1.169944
1 America Online (AOL) para ARS
ARS$11.47091607
1 America Online (AOL) para RUB
0.61275817
1 America Online (AOL) para INR
0.67587357
1 America Online (AOL) para IDR
Rp128.28328202
1 America Online (AOL) para PHP
0.45219875
1 America Online (AOL) para EGP
￡E.0.36645417
1 America Online (AOL) para BRL
R$0.04140986
1 America Online (AOL) para CAD
C$0.0107758
1 America Online (AOL) para BDT
0.9405734
1 America Online (AOL) para NGN
11.23646545
1 America Online (AOL) para COP
$29.83326412
1 America Online (AOL) para ZAR
R.0.13285022
1 America Online (AOL) para UAH
0.32165763
1 America Online (AOL) para TZS
T.Sh.19.14674932
1 America Online (AOL) para VES
Bs1.631764
1 America Online (AOL) para CLP
$7.242877
1 America Online (AOL) para PKR
Rs2.16262609
1 America Online (AOL) para KZT
4.1448345
1 America Online (AOL) para THB
฿0.25130705
1 America Online (AOL) para TWD
NT$0.23737548
1 America Online (AOL) para AED
د.إ0.02824799
1 America Online (AOL) para CHF
Fr0.00608063
1 America Online (AOL) para HKD
HK$0.05972872
1 America Online (AOL) para AMD
֏2.94787403
1 America Online (AOL) para MAD
.د.م0.07096634
1 America Online (AOL) para MXN
$0.14200965
1 America Online (AOL) para SAR
ريال0.02886375
1 America Online (AOL) para ETB
Br1.16232397
1 America Online (AOL) para KES
KSh0.99437543
1 America Online (AOL) para JOD
د.أ0.005457173
1 America Online (AOL) para PLN
0.02809405
1 America Online (AOL) para RON
лв0.03363589
1 America Online (AOL) para SEK
kr0.0723518
1 America Online (AOL) para BGN
лв0.01293096
1 America Online (AOL) para HUF
Ft2.58195865
1 America Online (AOL) para CZK
0.16094427
1 America Online (AOL) para KWD
د.ك0.002355282
1 America Online (AOL) para ILS
0.02524616
1 America Online (AOL) para BOB
Bs0.0531093
1 America Online (AOL) para AZN
0.0130849
1 America Online (AOL) para TJS
SM0.07104331
1 America Online (AOL) para GEL
0.02085887
1 America Online (AOL) para AOA
Kz7.06145871
1 America Online (AOL) para BHD
.د.ب0.002894072
1 America Online (AOL) para BMD
$0.007697
1 America Online (AOL) para DKK
kr0.04941474
1 America Online (AOL) para HNL
L0.20119958
1 America Online (AOL) para MUR
0.35044441
1 America Online (AOL) para NAD
$0.13285022
1 America Online (AOL) para NOK
kr0.07704697
1 America Online (AOL) para NZD
$0.01331581
1 America Online (AOL) para PAB
B/.0.007697
1 America Online (AOL) para PGK
K0.03240437
1 America Online (AOL) para QAR
ر.ق0.02801708
1 America Online (AOL) para RSD
дин.0.77693518
1 America Online (AOL) para UZS
soʻm93.86583864
1 America Online (AOL) para ALL
L0.638851
1 America Online (AOL) para ANG
ƒ0.01377763
1 America Online (AOL) para AWG
ƒ0.01377763
1 America Online (AOL) para BBD
$0.015394
1 America Online (AOL) para BAM
KM0.01293096
1 America Online (AOL) para BIF
Fr22.698453
1 America Online (AOL) para BND
$0.00992913
1 America Online (AOL) para BSD
$0.007697
1 America Online (AOL) para JMD
$1.23421395
1 America Online (AOL) para KHR
31.03622825
1 America Online (AOL) para KMF
Fr3.263528
1 America Online (AOL) para LAK
167.32608361
1 America Online (AOL) para LKR
රු2.33734799
1 America Online (AOL) para MDL
L0.13077203
1 America Online (AOL) para MGA
Ar34.82800136
1 America Online (AOL) para MOP
P0.061576
1 America Online (AOL) para MVR
0.1177641
1 America Online (AOL) para MWK
MK13.36283867
1 America Online (AOL) para MZN
MT0.4918383
1 America Online (AOL) para NPR
रु1.08058183
1 America Online (AOL) para PYG
54.587124
1 America Online (AOL) para RWF
Fr11.152953
1 America Online (AOL) para SBD
$0.06326934
1 America Online (AOL) para SCR
0.10760406
1 America Online (AOL) para SRD
$0.30549393
1 America Online (AOL) para SVC
$0.06727178
1 America Online (AOL) para SZL
L0.13308113
1 America Online (AOL) para TMT
m0.02701647
1 America Online (AOL) para TND
د.ت0.022559907
1 America Online (AOL) para TTD
$0.05218566
1 America Online (AOL) para UGX
Sh26.816348
1 America Online (AOL) para XAF
Fr4.341108
1 America Online (AOL) para XCD
$0.0207819
1 America Online (AOL) para XOF
Fr4.341108
1 America Online (AOL) para XPF
Fr0.785094
1 America Online (AOL) para BWP
P0.10983619
1 America Online (AOL) para BZD
$0.01547097
1 America Online (AOL) para CVE
$0.73306228
1 America Online (AOL) para DJF
Fr1.362369
1 America Online (AOL) para DOP
$0.49014496
1 America Online (AOL) para DZD
د.ج1.00191849
1 America Online (AOL) para FJD
$0.01747219
1 America Online (AOL) para GNF
Fr66.925415
1 America Online (AOL) para GTQ
Q0.05888205
1 America Online (AOL) para GYD
$1.6102124
1 America Online (AOL) para ISK
kr0.946731

Recurso America Online

Para uma compreensão mais aprofundada de America Online, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre America Online

Quanto vale hoje o America Online (AOL)?
O preço ao vivo de AOL em USD é 0.007697 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AOL para USD?
O preço atual de AOL para USD é $ 0.007697. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de America Online?
A capitalização de mercado de AOL é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AOL?
O fornecimento circulante de AOL é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AOL?
AOL atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AOL?
AOL atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de AOL?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AOL é $ 54.31K USD.
AOL vai subir ainda este ano?
AOL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AOL para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:06:20 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o America Online (AOL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de AOL para USD

Montante

AOL
AOL
USD
USD

1 AOL = 0.007697 USD

Negocie AOL

AOL/USDT
$0.007699
$0.007699$0.007699
-3.47%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,217.11
$111,217.11$111,217.11

+1.06%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,925.22
$3,925.22$3,925.22

+0.93%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05740
$0.05740$0.05740

+58.56%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.15
$194.15$194.15

+2.48%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$11.0181
$11.0181$11.0181

-43.39%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,925.22
$3,925.22$3,925.22

+0.93%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,217.11
$111,217.11$111,217.11

+1.06%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.15
$194.15$194.15

+2.48%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5578
$2.5578$2.5578

+3.14%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19867
$0.19867$0.19867

+1.92%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004511
$0.0000000000000000004511$0.0000000000000000004511

+1,931.98%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0009891
$0.0009891$0.0009891

+1,271.84%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3746
$0.3746$0.3746

+274.60%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$252.40
$252.40$252.40

+178.77%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2619
$0.2619$0.2619

+161.90%