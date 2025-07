Informação sobre Andromeda (ANDR)

Andromeda is an all on-chain and multi-chain suite of products, tools, and utilities enabled by a decentralized Operating System we call aOS, or Andromeda Operating System. aOS is where Web3 starts.

Site oficial: https://www.andromedaprotocol.io Explorador de blocos: https://explorer.stavr.tech/Andromeda-Mainnet