O preço ao vivo de Amped Finance hoje é 0.00601 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AMPED para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AMPED facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 AMPED para USD

-0.33%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Amped Finance (AMPED)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:55:41 (UTC+8)

Informações de preço de Amped Finance (AMPED) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.17%

-0.33%

-4.00%

-4.00%

O preço em tempo real de Amped Finance (AMPED) é $ 0.00601. Nas últimas 24 horas, AMPED foi negociado entre a mínima de $ 0.00601 e a máxima de $ 0.00615, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AMPED é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, AMPED variou -0.17% na última hora, -0.33% nas últimas 24 horas e -4.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Amped Finance (AMPED)

SONIC

A capitalização de mercado atual de Amped Finance é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.28K. A oferta em circulação de AMPED é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 601.00K.

Histórico de preços de Amped Finance (AMPED) em USD

Acompanhe as variações de preço de Amped Finance para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000199-0.33%
30 dias$ +0.0002+3.44%
60 dias$ -0.00061-9.22%
90 dias$ -0.02463-80.39%
Variação de preço de Amped Finance hoje

Hoje, AMPED registrou uma variação de $ -0.0000199 (-0.33%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Amped Finance

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0002 (+3.44%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Amped Finance

Expandindo a visualização para 60 dias, AMPED teve uma variação de $ -0.00061 (-9.22%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Amped Finance

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.02463 (-80.39%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Amped Finance (AMPED)!

Confira agora a página de histórico de preço do Amped Finance.

O que é Amped Finance (AMPED)

A Amped Finance é um protocolo DeFAI omnichain que atualmente oferece negociação de swaps perpétuos e provisão de liquidez em diversos ativos e redes de criptomoedas.

Amped Finance está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Amped Finance de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AMPED para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Amped Finance em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Amped Finance tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Amped Finance (em USD)

Quanto valerá Amped Finance (AMPED) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Amped Finance (AMPED) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Amped Finance.

Confira a previsão de preço de Amped Finance agora!

Tokenomics de Amped Finance (AMPED)

Compreender a tokenomics de Amped Finance (AMPED) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AMPED agora!

Como comprar Amped Finance (AMPED)

Quer saber como comprar Amped Finance? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Amped Finance facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AMPED para moedas locais

1 Amped Finance (AMPED) para VND
158.15315
1 Amped Finance (AMPED) para AUD
A$0.0091953
1 Amped Finance (AMPED) para GBP
0.0045075
1 Amped Finance (AMPED) para EUR
0.0051686
1 Amped Finance (AMPED) para USD
$0.00601
1 Amped Finance (AMPED) para MYR
RM0.0253622
1 Amped Finance (AMPED) para TRY
0.2520594
1 Amped Finance (AMPED) para JPY
¥0.91352
1 Amped Finance (AMPED) para ARS
ARS$8.9567631
1 Amped Finance (AMPED) para RUB
0.4784561
1 Amped Finance (AMPED) para INR
0.5277381
1 Amped Finance (AMPED) para IDR
Rp100.1666266
1 Amped Finance (AMPED) para PHP
0.3530875
1 Amped Finance (AMPED) para EGP
￡E.0.2861361
1 Amped Finance (AMPED) para BRL
R$0.0323338
1 Amped Finance (AMPED) para CAD
C$0.008414
1 Amped Finance (AMPED) para BDT
0.734422
1 Amped Finance (AMPED) para NGN
8.7736985
1 Amped Finance (AMPED) para COP
$23.2945196
1 Amped Finance (AMPED) para ZAR
R.0.1037326
1 Amped Finance (AMPED) para UAH
0.2511579
1 Amped Finance (AMPED) para TZS
T.Sh.14.9502356
1 Amped Finance (AMPED) para VES
Bs1.27412
1 Amped Finance (AMPED) para CLP
$5.65541
1 Amped Finance (AMPED) para PKR
Rs1.6886297
1 Amped Finance (AMPED) para KZT
3.236385
1 Amped Finance (AMPED) para THB
฿0.1962265
1 Amped Finance (AMPED) para TWD
NT$0.1853484
1 Amped Finance (AMPED) para AED
د.إ0.0220567
1 Amped Finance (AMPED) para CHF
Fr0.0047479
1 Amped Finance (AMPED) para HKD
HK$0.0466376
1 Amped Finance (AMPED) para AMD
֏2.3017699
1 Amped Finance (AMPED) para MAD
.د.م0.0554122
1 Amped Finance (AMPED) para MXN
$0.1108845
1 Amped Finance (AMPED) para SAR
ريال0.0225375
1 Amped Finance (AMPED) para ETB
Br0.9075701
1 Amped Finance (AMPED) para KES
KSh0.7764319
1 Amped Finance (AMPED) para JOD
د.أ0.00426109
1 Amped Finance (AMPED) para PLN
0.0219365
1 Amped Finance (AMPED) para RON
лв0.0262637
1 Amped Finance (AMPED) para SEK
kr0.056494
1 Amped Finance (AMPED) para BGN
лв0.0100968
1 Amped Finance (AMPED) para HUF
Ft2.0160545
1 Amped Finance (AMPED) para CZK
0.1256691
1 Amped Finance (AMPED) para KWD
د.ك0.00183906
1 Amped Finance (AMPED) para ILS
0.0197128
1 Amped Finance (AMPED) para BOB
Bs0.041469
1 Amped Finance (AMPED) para AZN
0.010217
1 Amped Finance (AMPED) para TJS
SM0.0554723
1 Amped Finance (AMPED) para GEL
0.0162871
1 Amped Finance (AMPED) para AOA
Kz5.5137543
1 Amped Finance (AMPED) para BHD
.د.ب0.00225976
1 Amped Finance (AMPED) para BMD
$0.00601
1 Amped Finance (AMPED) para DKK
kr0.0385842
1 Amped Finance (AMPED) para HNL
L0.1571014
1 Amped Finance (AMPED) para MUR
0.2736353
1 Amped Finance (AMPED) para NAD
$0.1037326
1 Amped Finance (AMPED) para NOK
kr0.0601601
1 Amped Finance (AMPED) para NZD
$0.0103973
1 Amped Finance (AMPED) para PAB
B/.0.00601
1 Amped Finance (AMPED) para PGK
K0.0253021
1 Amped Finance (AMPED) para QAR
ر.ق0.0218764
1 Amped Finance (AMPED) para RSD
дин.0.6066494
1 Amped Finance (AMPED) para UZS
soʻm73.2926712
1 Amped Finance (AMPED) para ALL
L0.49883
1 Amped Finance (AMPED) para ANG
ƒ0.0107579
1 Amped Finance (AMPED) para AWG
ƒ0.0107579
1 Amped Finance (AMPED) para BBD
$0.01202
1 Amped Finance (AMPED) para BAM
KM0.0100968
1 Amped Finance (AMPED) para BIF
Fr17.72349
1 Amped Finance (AMPED) para BND
$0.0077529
1 Amped Finance (AMPED) para BSD
$0.00601
1 Amped Finance (AMPED) para JMD
$0.9637035
1 Amped Finance (AMPED) para KHR
24.2338225
1 Amped Finance (AMPED) para KMF
Fr2.54824
1 Amped Finance (AMPED) para LAK
130.6521713
1 Amped Finance (AMPED) para LKR
රු1.8250567
1 Amped Finance (AMPED) para MDL
L0.1021099
1 Amped Finance (AMPED) para MGA
Ar27.1945288
1 Amped Finance (AMPED) para MOP
P0.04808
1 Amped Finance (AMPED) para MVR
0.091953
1 Amped Finance (AMPED) para MWK
MK10.4340211
1 Amped Finance (AMPED) para MZN
MT0.384039
1 Amped Finance (AMPED) para NPR
रु0.8437439
1 Amped Finance (AMPED) para PYG
42.62292
1 Amped Finance (AMPED) para RWF
Fr8.70849
1 Amped Finance (AMPED) para SBD
$0.0494022
1 Amped Finance (AMPED) para SCR
0.0840198
1 Amped Finance (AMPED) para SRD
$0.2385369
1 Amped Finance (AMPED) para SVC
$0.0525274
1 Amped Finance (AMPED) para SZL
L0.1039129
1 Amped Finance (AMPED) para TMT
m0.0210951
1 Amped Finance (AMPED) para TND
د.ت0.01761531
1 Amped Finance (AMPED) para TTD
$0.0407478
1 Amped Finance (AMPED) para UGX
Sh20.93884
1 Amped Finance (AMPED) para XAF
Fr3.38964
1 Amped Finance (AMPED) para XCD
$0.016227
1 Amped Finance (AMPED) para XOF
Fr3.38964
1 Amped Finance (AMPED) para XPF
Fr0.61302
1 Amped Finance (AMPED) para BWP
P0.0857627
1 Amped Finance (AMPED) para BZD
$0.0120801
1 Amped Finance (AMPED) para CVE
$0.5723924
1 Amped Finance (AMPED) para DJF
Fr1.06377
1 Amped Finance (AMPED) para DOP
$0.3827168
1 Amped Finance (AMPED) para DZD
د.ج0.7823217
1 Amped Finance (AMPED) para FJD
$0.0136427
1 Amped Finance (AMPED) para GNF
Fr52.25695
1 Amped Finance (AMPED) para GTQ
Q0.0459765
1 Amped Finance (AMPED) para GYD
$1.257292
1 Amped Finance (AMPED) para ISK
kr0.73923

Recurso Amped Finance

Para uma compreensão mais aprofundada de Amped Finance, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Amped Finance
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Amped Finance

Quanto vale hoje o Amped Finance (AMPED)?
O preço ao vivo de AMPED em USD é 0.00601 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AMPED para USD?
O preço atual de AMPED para USD é $ 0.00601. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Amped Finance?
A capitalização de mercado de AMPED é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AMPED?
O fornecimento circulante de AMPED é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AMPED?
AMPED atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AMPED?
AMPED atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de AMPED?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AMPED é $ 6.28K USD.
AMPED vai subir ainda este ano?
AMPED pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AMPED para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:55:41 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Amped Finance (AMPED)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

