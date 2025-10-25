O preço ao vivo de AI STARPOWERFRAGMENT hoje é 2.072 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AISPF para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AISPF facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de AI STARPOWERFRAGMENT hoje é 2.072 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AISPF para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AISPF facilmente na MEXC agora.

Logo de AI STARPOWERFRAGMENT

Cotação AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Preço em tempo real de 1 AISPF para USD

$2.072
$2.072$2.072
-0.43%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:04:57 (UTC+8)

Informações de preço de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 2.04
$ 2.04$ 2.04
Mínimo 24h
$ 2.1
$ 2.1$ 2.1
Máximo 24h

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

--
----

--
----

-0.44%

-0.43%

+6.25%

+6.25%

O preço em tempo real de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) é $ 2.072. Nas últimas 24 horas, AISPF foi negociado entre a mínima de $ 2.04 e a máxima de $ 2.1, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AISPF é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, AISPF variou -0.44% na última hora, -0.43% nas últimas 24 horas e +6.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

--
----

$ 25.16K
$ 25.16K$ 25.16K

$ 43.51M
$ 43.51M$ 43.51M

--
----

21,000,000
21,000,000 21,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de AI STARPOWERFRAGMENT é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 25.16K. A oferta em circulação de AISPF é --, com um fornecimento total de 21000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.51M.

Histórico de preços de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) em USD

Acompanhe as variações de preço de AI STARPOWERFRAGMENT para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00895-0.43%
30 dias$ +0.176+9.28%
60 dias$ -1.228-37.22%
90 dias$ +0.285+15.94%
Variação de preço de AI STARPOWERFRAGMENT hoje

Hoje, AISPF registrou uma variação de $ -0.00895 (-0.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de AI STARPOWERFRAGMENT

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.176 (+9.28%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de AI STARPOWERFRAGMENT

Expandindo a visualização para 60 dias, AISPF teve uma variação de $ -1.228 (-37.22%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de AI STARPOWERFRAGMENT

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.285 (+15.94%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)!

Confira agora a página de histórico de preço do AI STARPOWERFRAGMENT.

O que é AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

À medida que a inteligência artificial redefine a ordem econômica global, o AISPF fez uma estreia marcante como um ativo criptografado revolucionário. Ele não é apenas uma sequência de códigos digitais, mas também uma chave para o valor da era da economia inteligente. Com um fornecimento total limitado e um potencial tecnológico ilimitado, o AISPF redefine as fronteiras de valor dos ativos digitais.

AI STARPOWERFRAGMENT está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em AI STARPOWERFRAGMENT de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AISPF para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre AI STARPOWERFRAGMENT em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de AI STARPOWERFRAGMENT tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do AI STARPOWERFRAGMENT (em USD)

Quanto valerá AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para AI STARPOWERFRAGMENT.

Confira a previsão de preço de AI STARPOWERFRAGMENT agora!

Tokenomics de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Compreender a tokenomics de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AISPF agora!

Como comprar AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Quer saber como comprar AI STARPOWERFRAGMENT? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar AI STARPOWERFRAGMENT facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AISPF para moedas locais

1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para VND
54,524.68
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para AUD
A$3.17016
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para GBP
1.554
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para EUR
1.78192
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para USD
$2.072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para MYR
RM8.74384
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para TRY
86.89968
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para JPY
¥314.944
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para ARS
ARS$3,087.92232
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para RUB
164.95192
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para INR
181.94232
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para IDR
Rp34,533.31952
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para PHP
121.73
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para EGP
￡E.98.64792
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BRL
R$11.14736
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para CAD
C$2.9008
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BDT
253.1984
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para NGN
3,024.8092
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para COP
$8,030.98912
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para ZAR
R.35.76272
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para UAH
86.58888
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para TZS
T.Sh.5,154.22432
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para VES
Bs439.264
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para CLP
$1,949.752
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para PKR
Rs582.16984
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para KZT
1,115.772
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para THB
฿67.6508
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para TWD
NT$63.90048
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para AED
د.إ7.60424
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para CHF
Fr1.63688
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para HKD
HK$16.07872
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para AMD
֏793.55528
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para MAD
.د.م19.10384
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para MXN
$38.2284
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para SAR
ريال7.77
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para ETB
Br312.89272
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para KES
KSh267.68168
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para JOD
د.أ1.469048
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para PLN
7.5628
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para RON
лв9.05464
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para SEK
kr19.4768
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BGN
лв3.48096
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para HUF
Ft695.0524
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para CZK
43.32552
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para KWD
د.ك0.634032
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para ILS
6.79616
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BOB
Bs14.2968
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para AZN
3.5224
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para TJS
SM19.12456
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para GEL
5.61512
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para AOA
Kz1,900.91496
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BHD
.د.ب0.779072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BMD
$2.072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para DKK
kr13.30224
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para HNL
L54.16208
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para MUR
94.33816
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para NAD
$35.76272
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para NOK
kr20.74072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para NZD
$3.58456
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para PAB
B/.2.072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para PGK
K8.72312
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para QAR
ر.ق7.54208
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para RSD
дин.209.14768
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para UZS
soʻm25,268.28864
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para ALL
L171.976
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para ANG
ƒ3.70888
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para AWG
ƒ3.70888
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BBD
$4.144
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BAM
KM3.48096
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BIF
Fr6,110.328
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BND
$2.67288
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BSD
$2.072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para JMD
$332.2452
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para KHR
8,354.822
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para KMF
Fr878.528
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para LAK
45,043.47736
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para LKR
රු629.20424
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para MDL
L35.20328
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para MGA
Ar9,375.55136
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para MOP
P16.576
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para MVR
31.7016
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para MWK
MK3,597.21992
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para MZN
MT132.4008
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para NPR
रु290.88808
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para PYG
14,694.624
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para RWF
Fr3,002.328
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para SBD
$17.03184
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para SCR
28.96656
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para SRD
$82.23768
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para SVC
$18.10928
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para SZL
L35.82488
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para TMT
m7.27272
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para TND
د.ت6.073032
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para TTD
$14.04816
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para UGX
Sh7,218.848
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para XAF
Fr1,168.608
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para XCD
$5.5944
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para XOF
Fr1,168.608
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para XPF
Fr211.344
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BWP
P29.56744
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para BZD
$4.16472
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para CVE
$197.33728
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para DJF
Fr366.744
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para DOP
$131.94496
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para DZD
د.ج269.71224
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para FJD
$4.70344
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para GNF
Fr18,016.04
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para GTQ
Q15.8508
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para GYD
$433.4624
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) para ISK
kr254.856

Recurso AI STARPOWERFRAGMENT

Para uma compreensão mais aprofundada de AI STARPOWERFRAGMENT, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do AI STARPOWERFRAGMENT
Explorador de blocos

Quanto vale hoje o AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)?
O preço ao vivo de AISPF em USD é 2.072 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AISPF para USD?
O preço atual de AISPF para USD é $ 2.072. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de AI STARPOWERFRAGMENT?
A capitalização de mercado de AISPF é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AISPF?
O fornecimento circulante de AISPF é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AISPF?
AISPF atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AISPF?
AISPF atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de AISPF?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AISPF é $ 25.16K USD.
AISPF vai subir ainda este ano?
AISPF pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AISPF para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:04:57 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de AISPF para USD

Montante

AISPF
AISPF
USD
USD

1 AISPF = 2.072 USD

Negocie AISPF

AISPF/USDT
$2.072
$2.072$2.072
-0.43%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

