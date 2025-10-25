O preço ao vivo de Adobe hoje é 353.85 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ADBEON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ADBEON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Adobe hoje é 353.85 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ADBEON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ADBEON facilmente na MEXC agora.

Logo de Adobe

Cotação Adobe (ADBEON)

Preço em tempo real de 1 ADBEON para USD

$353.85
$353.85
-0.11%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Adobe (ADBEON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:03:47 (UTC+8)

Informações de preço de Adobe (ADBEON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 352.7
$ 352.7
Mínimo 24h
$ 363.24
$ 363.24
Máximo 24h

$ 352.7
$ 352.7

$ 363.24
$ 363.24

$ 371.1141984128537
$ 371.1141984128537

$ 318.17256046762486
$ 318.17256046762486

-0.88%

-0.11%

+10.09%

+10.09%

O preço em tempo real de Adobe (ADBEON) é $ 353.85. Nas últimas 24 horas, ADBEON foi negociado entre a mínima de $ 352.7 e a máxima de $ 363.24, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ADBEON é $ 371.1141984128537, enquanto o mais baixo é $ 318.17256046762486.

Em termos de desempenho de curto prazo, ADBEON variou -0.88% na última hora, -0.11% nas últimas 24 horas e +10.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Adobe (ADBEON)

No.2213

$ 973.89K
$ 973.89K

$ 54.18K
$ 54.18K

$ 973.89K
$ 973.89K

2.75K
2.75K

2,752.27474252
2,752.27474252

ETH

A capitalização de mercado atual de Adobe é $ 973.89K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.18K. A oferta em circulação de ADBEON é 2.75K, com um fornecimento total de 2752.27474252. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 973.89K.

Histórico de preços de Adobe (ADBEON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Adobe para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.3897-0.11%
30 dias$ +0.71+0.20%
60 dias$ +53.85+17.95%
90 dias$ +53.85+17.95%
Variação de preço de Adobe hoje

Hoje, ADBEON registrou uma variação de $ -0.3897 (-0.11%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Adobe

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.71 (+0.20%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Adobe

Expandindo a visualização para 60 dias, ADBEON teve uma variação de $ +53.85 (+17.95%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Adobe

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +53.85 (+17.95%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Adobe (ADBEON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Adobe.

O que é Adobe (ADBEON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Adobe está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Adobe de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ADBEON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Adobe em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Adobe tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Adobe (em USD)

Quanto valerá Adobe (ADBEON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Adobe (ADBEON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Adobe.

Confira a previsão de preço de Adobe agora!

Tokenomics de Adobe (ADBEON)

Compreender a tokenomics de Adobe (ADBEON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ADBEON agora!

Como comprar Adobe (ADBEON)

Quer saber como comprar Adobe? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Adobe facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ADBEON para moedas locais

1 Adobe (ADBEON) para VND
9,311,562.75
1 Adobe (ADBEON) para AUD
A$541.3905
1 Adobe (ADBEON) para GBP
265.3875
1 Adobe (ADBEON) para EUR
304.311
1 Adobe (ADBEON) para USD
$353.85
1 Adobe (ADBEON) para MYR
RM1,493.247
1 Adobe (ADBEON) para TRY
14,840.469
1 Adobe (ADBEON) para JPY
¥53,785.2
1 Adobe (ADBEON) para ARS
ARS$527,346.1935
1 Adobe (ADBEON) para RUB
28,169.9985
1 Adobe (ADBEON) para INR
31,071.5685
1 Adobe (ADBEON) para IDR
Rp5,897,497.641
1 Adobe (ADBEON) para PHP
20,788.6875
1 Adobe (ADBEON) para EGP
￡E.16,846.7985
1 Adobe (ADBEON) para BRL
R$1,903.713
1 Adobe (ADBEON) para CAD
C$495.39
1 Adobe (ADBEON) para BDT
43,240.47
1 Adobe (ADBEON) para NGN
516,567.9225
1 Adobe (ADBEON) para COP
$1,371,508.446
1 Adobe (ADBEON) para ZAR
R.6,107.451
1 Adobe (ADBEON) para UAH
14,787.3915
1 Adobe (ADBEON) para TZS
T.Sh.880,223.106
1 Adobe (ADBEON) para VES
Bs75,016.2
1 Adobe (ADBEON) para CLP
$332,972.85
1 Adobe (ADBEON) para PKR
Rs99,421.2345
1 Adobe (ADBEON) para KZT
190,548.225
1 Adobe (ADBEON) para THB
฿11,553.2025
1 Adobe (ADBEON) para TWD
NT$10,912.734
1 Adobe (ADBEON) para AED
د.إ1,298.6295
1 Adobe (ADBEON) para CHF
Fr279.5415
1 Adobe (ADBEON) para HKD
HK$2,745.876
1 Adobe (ADBEON) para AMD
֏135,521.0115
1 Adobe (ADBEON) para MAD
.د.م3,262.497
1 Adobe (ADBEON) para MXN
$6,528.5325
1 Adobe (ADBEON) para SAR
ريال1,326.9375
1 Adobe (ADBEON) para ETB
Br53,434.8885
1 Adobe (ADBEON) para KES
KSh45,713.8815
1 Adobe (ADBEON) para JOD
د.أ250.87965
1 Adobe (ADBEON) para PLN
1,291.5525
1 Adobe (ADBEON) para RON
лв1,546.3245
1 Adobe (ADBEON) para SEK
kr3,326.19
1 Adobe (ADBEON) para BGN
лв594.468
1 Adobe (ADBEON) para HUF
Ft118,698.9825
1 Adobe (ADBEON) para CZK
7,399.0035
1 Adobe (ADBEON) para KWD
د.ك108.2781
1 Adobe (ADBEON) para ILS
1,160.628
1 Adobe (ADBEON) para BOB
Bs2,441.565
1 Adobe (ADBEON) para AZN
601.545
1 Adobe (ADBEON) para TJS
SM3,266.0355
1 Adobe (ADBEON) para GEL
958.9335
1 Adobe (ADBEON) para AOA
Kz324,632.6055
1 Adobe (ADBEON) para BHD
.د.ب133.0476
1 Adobe (ADBEON) para BMD
$353.85
1 Adobe (ADBEON) para DKK
kr2,271.717
1 Adobe (ADBEON) para HNL
L9,249.639
1 Adobe (ADBEON) para MUR
16,110.7905
1 Adobe (ADBEON) para NAD
$6,107.451
1 Adobe (ADBEON) para NOK
kr3,542.0385
1 Adobe (ADBEON) para NZD
$612.1605
1 Adobe (ADBEON) para PAB
B/.353.85
1 Adobe (ADBEON) para PGK
K1,489.7085
1 Adobe (ADBEON) para QAR
ر.ق1,288.014
1 Adobe (ADBEON) para RSD
дин.35,717.619
1 Adobe (ADBEON) para UZS
soʻm4,315,243.212
1 Adobe (ADBEON) para ALL
L29,369.55
1 Adobe (ADBEON) para ANG
ƒ633.3915
1 Adobe (ADBEON) para AWG
ƒ633.3915
1 Adobe (ADBEON) para BBD
$707.7
1 Adobe (ADBEON) para BAM
KM594.468
1 Adobe (ADBEON) para BIF
Fr1,043,503.65
1 Adobe (ADBEON) para BND
$456.4665
1 Adobe (ADBEON) para BSD
$353.85
1 Adobe (ADBEON) para JMD
$56,739.8475
1 Adobe (ADBEON) para KHR
1,426,811.6625
1 Adobe (ADBEON) para KMF
Fr150,032.4
1 Adobe (ADBEON) para LAK
7,692,391.1505
1 Adobe (ADBEON) para LKR
රු107,453.6295
1 Adobe (ADBEON) para MDL
L6,011.9115
1 Adobe (ADBEON) para MGA
Ar1,601,128.788
1 Adobe (ADBEON) para MOP
P2,830.8
1 Adobe (ADBEON) para MVR
5,413.905
1 Adobe (ADBEON) para MWK
MK614,322.5235
1 Adobe (ADBEON) para MZN
MT22,611.015
1 Adobe (ADBEON) para NPR
रु49,677.0015
1 Adobe (ADBEON) para PYG
2,509,504.2
1 Adobe (ADBEON) para RWF
Fr512,728.65
1 Adobe (ADBEON) para SBD
$2,908.647
1 Adobe (ADBEON) para SCR
4,946.823
1 Adobe (ADBEON) para SRD
$14,044.3065
1 Adobe (ADBEON) para SVC
$3,092.649
1 Adobe (ADBEON) para SZL
L6,118.0665
1 Adobe (ADBEON) para TMT
m1,242.0135
1 Adobe (ADBEON) para TND
د.ت1,037.13435
1 Adobe (ADBEON) para TTD
$2,399.103
1 Adobe (ADBEON) para UGX
Sh1,232,813.4
1 Adobe (ADBEON) para XAF
Fr199,571.4
1 Adobe (ADBEON) para XCD
$955.395
1 Adobe (ADBEON) para XOF
Fr199,571.4
1 Adobe (ADBEON) para XPF
Fr36,092.7
1 Adobe (ADBEON) para BWP
P5,049.4395
1 Adobe (ADBEON) para BZD
$711.2385
1 Adobe (ADBEON) para CVE
$33,700.674
1 Adobe (ADBEON) para DJF
Fr62,631.45
1 Adobe (ADBEON) para DOP
$22,533.168
1 Adobe (ADBEON) para DZD
د.ج46,060.6545
1 Adobe (ADBEON) para FJD
$803.2395
1 Adobe (ADBEON) para GNF
Fr3,076,725.75
1 Adobe (ADBEON) para GTQ
Q2,706.9525
1 Adobe (ADBEON) para GYD
$74,025.42
1 Adobe (ADBEON) para ISK
kr43,523.55

Para uma compreensão mais aprofundada de Adobe, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Adobe
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Adobe

Quanto vale hoje o Adobe (ADBEON)?
O preço ao vivo de ADBEON em USD é 353.85 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ADBEON para USD?
O preço atual de ADBEON para USD é $ 353.85. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Adobe?
A capitalização de mercado de ADBEON é $ 973.89K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ADBEON?
O fornecimento circulante de ADBEON é de 2.75K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ADBEON?
ADBEON atingiu um preço máximo histórico de 371.1141984128537 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ADBEON?
ADBEON atingiu um preço minímo histórico de 318.17256046762486 USD.
Qual é o volume de negociação de ADBEON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ADBEON é $ 54.18K USD.
ADBEON vai subir ainda este ano?
ADBEON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ADBEON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:03:47 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Adobe (ADBEON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$353.85
