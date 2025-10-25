O que é 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

Previsão de preço do 200Million (em USD)

Quanto valerá 200Million (200M) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em 200Million (200M) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para 200Million.

Tokenomics de 200Million (200M)

Compreender a tokenomics de 200Million (200M) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token 200M agora!

Recurso 200Million

Para uma compreensão mais aprofundada de 200Million, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre 200Million Quanto vale hoje o 200Million (200M)? O preço ao vivo de 200M em USD é 0.004485 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de 200M para USD? $ 0.004485 . Confira o O preço atual de 200M para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de 200Million? A capitalização de mercado de 200M é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de 200M? O fornecimento circulante de 200M é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de 200M? 200M atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de 200M? 200M atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de 200M? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para 200M é $ 34.78K USD . 200M vai subir ainda este ano? 200M pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do 200M para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o 200Million (200M)

