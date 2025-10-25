O preço ao vivo de One More Game hoje é 0.00000194 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de 1MORE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de 1MORE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de One More Game hoje é 0.00000194 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de 1MORE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de 1MORE facilmente na MEXC agora.

Logo de One More Game

Cotação One More Game (1MORE)

Preço em tempo real de 1 1MORE para USD

$0.00000194
-1.57%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de One More Game (1MORE)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:02:28 (UTC+8)

Informações de preço de One More Game (1MORE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.000001763
Mínimo 24h
$ 0.00000345
Máximo 24h

$ 0.000001763

$ 0.00000345

-8.71%

-1.56%

-15.47%

-15.47%

O preço em tempo real de One More Game (1MORE) é $ 0.00000194. Nas últimas 24 horas, 1MORE foi negociado entre a mínima de $ 0.000001763 e a máxima de $ 0.00000345, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 1MORE é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, 1MORE variou -8.71% na última hora, -1.56% nas últimas 24 horas e -15.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de One More Game (1MORE)

--

$ 16.92K
$ 16.92K

$ 19.40K
$ 19.40K

--

10,000,000,000
10,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de One More Game é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 16.92K. A oferta em circulação de 1MORE é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.40K.

Histórico de preços de One More Game (1MORE) em USD

Acompanhe as variações de preço de One More Game para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00000003094-1.56%
30 dias$ -0.01465806-99.99%
60 dias$ -0.01249806-99.99%
90 dias$ -0.01249806-99.99%
Variação de preço de One More Game hoje

Hoje, 1MORE registrou uma variação de $ -0.00000003094 (-1.56%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de One More Game

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.01465806 (-99.99%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de One More Game

Expandindo a visualização para 60 dias, 1MORE teve uma variação de $ -0.01249806 (-99.99%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de One More Game

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.01249806 (-99.99%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de One More Game (1MORE)!

Confira agora a página de histórico de preço do One More Game.

O que é One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) é um jogo de sobrevivência Web3 na BNB Chain em que os jogadores se arriscam por uma chance de ganhar recompensas — e as apostas aumentam quanto mais tempo eles sobrevivem. Sem cadastros. Sem nomes de usuário. Apenas conecte sua carteira Web3 e jogue.

One More Game está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em One More Game de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de 1MORE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre One More Game em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de One More Game tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do One More Game (em USD)

Quanto valerá One More Game (1MORE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em One More Game (1MORE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para One More Game.

Confira a previsão de preço de One More Game agora!

Tokenomics de One More Game (1MORE)

Compreender a tokenomics de One More Game (1MORE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token 1MORE agora!

Como comprar One More Game (1MORE)

Quer saber como comprar One More Game? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar One More Game facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

1MORE para moedas locais

Recurso One More Game

Para uma compreensão mais aprofundada de One More Game, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do One More Game
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre One More Game

Quanto vale hoje o One More Game (1MORE)?
O preço ao vivo de 1MORE em USD é 0.00000194 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de 1MORE para USD?
O preço atual de 1MORE para USD é $ 0.00000194. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de One More Game?
A capitalização de mercado de 1MORE é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de 1MORE?
O fornecimento circulante de 1MORE é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de 1MORE?
1MORE atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de 1MORE?
1MORE atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de 1MORE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para 1MORE é $ 16.92K USD.
1MORE vai subir ainda este ano?
1MORE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do 1MORE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:02:28 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

