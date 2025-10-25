Informações de preço de 0xy (0XY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.02439098 $ 0.02439098 $ 0.02439098 Mínimo 24h $ 0.02551138 $ 0.02551138 $ 0.02551138 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.02439098$ 0.02439098 $ 0.02439098 Máximo 24h $ 0.02551138$ 0.02551138 $ 0.02551138 Máximo histórico $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.26% Alteração de Preço (1D) +0.16% Variação de Preço (7d) -26.96% Variação de Preço (7d) -26.96%

O preço em tempo real de 0xy (0XY) é $0.02515751. Nas últimas 24 horas, 0XY foi negociado entre a mínima de $ 0.02439098 e a máxima de $ 0.02551138, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 0XY é $ 0.108905, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, 0XY variou +1.26% na última hora, +0.16% nas últimas 24 horas e -26.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de 0xy (0XY)

Capitalização de mercado $ 25.16M$ 25.16M $ 25.16M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.16M$ 25.16M $ 25.16M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

A capitalização de mercado atual de 0xy é $ 25.16M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 0XY é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999997.467258. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.16M.