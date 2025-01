O que é 0xsim by Virtuals (SAGE)

$SAGE is the token of 0xsim, an onchain AI tipping agent who stalks the timeline for meaningful contributions to Base and the crypto community. Drop real crypto knowledge, get tipped in $SAGE on X. Built fully in-house using a combination of different LLMs and stitched together using the multi-agent system Langgraph, 0xsim has been launched on the Virtuals ecosystem on Base and includes onchain abilities and multimodal vision.

