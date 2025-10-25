Informações de preço de 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00179707 $ 0.00179707 $ 0.00179707 Mínimo 24h $ 0.00304002 $ 0.00304002 $ 0.00304002 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00179707$ 0.00179707 $ 0.00179707 Máximo 24h $ 0.00304002$ 0.00304002 $ 0.00304002 Máximo histórico $ 0.01755527$ 0.01755527 $ 0.01755527 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.08% Alteração de Preço (1D) +11.02% Variação de Preço (7d) -37.63% Variação de Preço (7d) -37.63%

O preço em tempo real de 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) é $0.00199503. Nas últimas 24 horas, 01111010011110000110001001110100 foi negociado entre a mínima de $ 0.00179707 e a máxima de $ 0.00304002, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 01111010011110000110001001110100 é $ 0.01755527, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, 01111010011110000110001001110100 variou -0.08% na última hora, +11.02% nas últimas 24 horas e -37.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Capitalização de mercado $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de 01111010011110000110001001110100 é $ 2.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 01111010011110000110001001110100 é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.00M.