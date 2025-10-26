Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) (USD)

Obtenha previsões de preço de OpenDelta GMCI30 para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto OG30 pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Comprar OG30

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de OpenDelta GMCI30 % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. -- -- -- 0.00% USD Atual Previsão Previsão de preço OpenDelta GMCI30 para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, OpenDelta GMCI30 pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.199855 em 2025. Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, OpenDelta GMCI30 pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.209847 em 2026. Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de OG30 em 2027 é $ 0.220340 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de OG30 em 2028 é $ 0.231357 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de OG30 em 2029 é $ 0.242925, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de OG30 em 2030 é $ 0.255071, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de OpenDelta GMCI30 pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.415484. Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de OpenDelta GMCI30 pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.676779. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.199855 0.00%

2026 $ 0.209847 5.00%

2027 $ 0.220340 10.25%

2028 $ 0.231357 15.76%

2029 $ 0.242925 21.55%

2030 $ 0.255071 27.63%

2031 $ 0.267824 34.01%

2032 $ 0.281216 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.295276 47.75%

2034 $ 0.310040 55.13%

2035 $ 0.325542 62.89%

2036 $ 0.341819 71.03%

2037 $ 0.358910 79.59%

2038 $ 0.376856 88.56%

2039 $ 0.395699 97.99%

2040 $ 0.415484 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para OpenDelta GMCI30: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento October 26, 2025(Hoje) $ 0.199855 0.00%

October 27, 2025(Amanhã) $ 0.199882 0.01%

November 2, 2025(Esta semana) $ 0.200046 0.10%

November 25, 2025(30 dias) $ 0.200676 0.41% Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para hoje O preço previsto para OG30 em October 26, 2025(Hoje) é de $0.199855 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para amanhã Para October 27, 2025(Amanhã), a previsão de preço para OG30, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.199882 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para esta semana Até November 2, 2025(Esta semana), a previsão de preço para OG30, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.200046 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para OG30 é de $0.200676 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de OpenDelta GMCI30 Preço atual ---- -- Variação de preço (24h) -- Capitalização de mercado $ 187.90K$ 187.90K $ 187.90K Fornecimento Circulante 940.00K 940.00K 940.00K Volume (24h) ---- -- Volume (24h) -- O preço mais recente de OG30 é --. Ele apresenta uma variação de 24 horas de 0.00%, com um volume de negociação de 24 horas de --. Além disso, OG30 tem uma oferta em circulação de 940.00K e uma capitalização de mercado total de $ 187.90K. Ver o preço ao vivo de OG30

Preço histórico de OpenDelta GMCI30 De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do OpenDelta GMCI30, o preço atual do OpenDelta GMCI30 é de 0.199855 USD. O fornecimento circulante do OpenDelta GMCI30 (OG30) é de 940.00K OG30 , resultando em uma capitalização de mercado de $187,897 . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas -0.59% $ -0.001191 $ 0.201291 $ 0.199793

7 dias 0.05% $ 0.000099 $ 0.216510 $ 0.199660

30 dias -7.70% $ -0.015392 $ 0.216510 $ 0.199660 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, OpenDelta GMCI30 apresentou uma movimentação de preço de $-0.001191 , refletindo uma variação de -0.59% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o OpenDelta GMCI30 foi negociado com um valor máximo de $0.216510 e um mínimo de $0.199660 . Houve uma variação de preço de 0.05% . Essa tendência recente destaca o potencial do OG30 para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o OpenDelta GMCI30 registrou uma variação de -7.70% , refletindo aproximadamente $-0.015392 em seu valor. Isso indica que o OG30 pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo.

Como funciona o módulo de previsão de preço do OpenDelta GMCI30 (OG30)? O módulo de previsão de preço do OpenDelta GMCI30 é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do OG30 com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o OpenDelta GMCI30 ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do OG30, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do OpenDelta GMCI30. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do OG30, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do OG30 para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do OpenDelta GMCI30.

Por que a previsão de preço OG30 é importante?

As previsões de preços de OG30 são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

Perguntas frequentes (FAQ): Vale a pena investir em OG30 agora? De acordo com suas previsões, OG30 atingirá -- em undefined , tornando-o um token que vale a pena considerar. Qual é a previsão de preço de OG30 para o próximo mês? De acordo com a ferramenta de previsão de preço de OpenDelta GMCI30 (OG30), o preço previsto de OG30 alcançará -- em undefined . Quanto custará 1 OG30 em 2026? O preço de 1 OpenDelta GMCI30 (OG30) hoje é -- . De acordo com o módulo de previsão acima, OG30 terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2026. Qual é o preço previsto de OG30 em 2027? OpenDelta GMCI30 (OG30) deve registrar 0.00% ao ano, alcançando o preço de -- por 1 OG30 até 2027. Qual é o preço-alvo estimado de OG30 em 2028? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, OpenDelta GMCI30 (OG30) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2028. Qual é o preço-alvo estimado de OG30 em 2029? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, OpenDelta GMCI30 (OG30) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2029. Quanto custará 1 OG30 em 2030? O preço de 1 OpenDelta GMCI30 (OG30) hoje é -- . De acordo com o módulo de previsão acima, OG30 terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2030. Qual é a previsão de preço do OG30 para 2040? OpenDelta GMCI30 (OG30) deve registrar ganhos anuais de 0.00% , alcançando o preço de -- por 1 OG30 até 2040. Cadastrar agora