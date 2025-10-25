Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) (USD)

Obtenha previsões de preço de Kinetiq Earn Vault para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto VKHYPE pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de Kinetiq Earn Vault % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. -- -- -- 0.00% USD Atual Previsão Previsão de preço Kinetiq Earn Vault para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, Kinetiq Earn Vault pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 41.45 em 2025. Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, Kinetiq Earn Vault pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 43.5225 em 2026. Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de VKHYPE em 2027 é $ 45.6986 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de VKHYPE em 2028 é $ 47.9835 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de VKHYPE em 2029 é $ 50.3827, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de VKHYPE em 2030 é $ 52.9018, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de Kinetiq Earn Vault pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 86.1715. Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de Kinetiq Earn Vault pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 140.3644. Ano Preço Crescimento 2025 $ 41.45 0.00%

2026 $ 43.5225 5.00%

2027 $ 45.6986 10.25%

2028 $ 47.9835 15.76%

2029 $ 50.3827 21.55%

2030 $ 52.9018 27.63%

2031 $ 55.5469 34.01%

2032 $ 58.3243 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 61.2405 47.75%

2034 $ 64.3025 55.13%

2035 $ 67.5176 62.89%

2036 $ 70.8935 71.03%

2037 $ 74.4382 79.59%

2038 $ 78.1601 88.56%

2039 $ 82.0681 97.99%

2040 $ 86.1715 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para Kinetiq Earn Vault: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento October 25, 2025(Hoje) $ 41.45 0.00%

October 26, 2025(Amanhã) $ 41.4556 0.01%

November 1, 2025(Esta semana) $ 41.4897 0.10%

November 24, 2025(30 dias) $ 41.6203 0.41% Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para hoje O preço previsto para VKHYPE em October 25, 2025(Hoje) é de $41.45 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para amanhã Para October 26, 2025(Amanhã), a previsão de preço para VKHYPE, com base em um crescimento anual de 5% , é de $41.4556 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para esta semana Até November 1, 2025(Esta semana), a previsão de preço para VKHYPE, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $41.4897 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para VKHYPE é de $41.6203 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de Kinetiq Earn Vault Preço atual ---- -- Variação de preço (24h) -- Capitalização de mercado $ 379.32M$ 379.32M $ 379.32M Fornecimento Circulante 9.15M 9.15M 9.15M Volume (24h) ---- -- Volume (24h) -- O preço mais recente de VKHYPE é --. Ele apresenta uma variação de 24 horas de 0.00%, com um volume de negociação de 24 horas de --. Além disso, VKHYPE tem uma oferta em circulação de 9.15M e uma capitalização de mercado total de $ 379.32M. Ver o preço ao vivo de VKHYPE

Preço histórico de Kinetiq Earn Vault De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do Kinetiq Earn Vault, o preço atual do Kinetiq Earn Vault é de 41.45 USD. O fornecimento circulante do Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) é de 9.15M VKHYPE , resultando em uma capitalização de mercado de $379,318,747 . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas 4.15% $ 1.65 $ 41.99 $ 39.1

7 dias 16.36% $ 6.7814 $ 41.7259 $ 34.9720

30 dias 0.42% $ 0.174599 $ 41.7259 $ 34.9720 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, Kinetiq Earn Vault apresentou uma movimentação de preço de $1.65 , refletindo uma variação de 4.15% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o Kinetiq Earn Vault foi negociado com um valor máximo de $41.7259 e um mínimo de $34.9720 . Houve uma variação de preço de 16.36% . Essa tendência recente destaca o potencial do VKHYPE para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o Kinetiq Earn Vault registrou uma variação de 0.42% , refletindo aproximadamente $0.174599 em seu valor. Isso indica que o VKHYPE pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo.

Como funciona o módulo de previsão de preço do Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)? O módulo de previsão de preço do Kinetiq Earn Vault é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do VKHYPE com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o Kinetiq Earn Vault ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do VKHYPE, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do Kinetiq Earn Vault. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do VKHYPE, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do VKHYPE para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do Kinetiq Earn Vault.

Por que a previsão de preço VKHYPE é importante?

As previsões de preços de VKHYPE são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

