Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) (USD)

Obtenha previsões de preço de Alvey Chain para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto WALV pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de Alvey Chain % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. -- -- -- 0.00% USD Atual Previsão Previsão de preço Alvey Chain para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, Alvey Chain pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0 em 2025. Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, Alvey Chain pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0 em 2026. Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de WALV em 2027 é $ 0 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de WALV em 2028 é $ 0 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WALV em 2029 é $ 0, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WALV em 2030 é $ 0, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de Alvey Chain pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0. Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de Alvey Chain pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para Alvey Chain: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento October 26, 2025(Hoje) $ 0 0.00%

October 27, 2025(Amanhã) $ 0 0.01%

November 2, 2025(Esta semana) $ 0 0.10%

November 25, 2025(30 dias) $ 0 0.41% Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para hoje O preço previsto para WALV em October 26, 2025(Hoje) é de $0 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para amanhã Para October 27, 2025(Amanhã), a previsão de preço para WALV, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para esta semana Até November 2, 2025(Esta semana), a previsão de preço para WALV, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de Alvey Chain (WALV) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para WALV é de $0 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de Alvey Chain Preço atual ---- -- Variação de preço (24h) -- Capitalização de mercado $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K Fornecimento Circulante 116.77M 116.77M 116.77M Volume (24h) ---- -- Volume (24h) -- O preço mais recente de WALV é --. Ele apresenta uma variação de 24 horas de 0.00%, com um volume de negociação de 24 horas de --. Além disso, WALV tem uma oferta em circulação de 116.77M e uma capitalização de mercado total de $ 9.98K. Ver o preço ao vivo de WALV

Preço histórico de Alvey Chain De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do Alvey Chain, o preço atual do Alvey Chain é de 0 USD. O fornecimento circulante do Alvey Chain (WALV) é de 116.77M WALV , resultando em uma capitalização de mercado de $9,981.95 . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas -2.31% $ 0 $ 0 $ 0

7 dias 3.17% $ 0 $ 0.000118 $ 0.000077

30 dias -33.27% $ 0 $ 0.000118 $ 0.000077 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, Alvey Chain apresentou uma movimentação de preço de $0 , refletindo uma variação de -2.31% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o Alvey Chain foi negociado com um valor máximo de $0.000118 e um mínimo de $0.000077 . Houve uma variação de preço de 3.17% . Essa tendência recente destaca o potencial do WALV para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o Alvey Chain registrou uma variação de -33.27% , refletindo aproximadamente $0 em seu valor. Isso indica que o WALV pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo.

Como funciona o módulo de previsão de preço do Alvey Chain (WALV)? O módulo de previsão de preço do Alvey Chain é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do WALV com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o Alvey Chain ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do WALV, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do Alvey Chain. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do WALV, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do WALV para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do Alvey Chain.

Por que a previsão de preço WALV é importante?

As previsões de preços de WALV são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

