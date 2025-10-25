Previsão de preço de WLFI (WLFI) (USD)

Obtenha previsões de preço de WLFI para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto WLFI pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de WLFI % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. $0.1352 $0.1352 $0.1352 -0.36% USD Atual Previsão Previsão de preço WLFI para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de WLFI (WLFI) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, WLFI pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.1352 em 2025. Previsão de preço de WLFI (WLFI) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, WLFI pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.14196 em 2026. Previsão de preço de WLFI (WLFI) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de WLFI em 2027 é $ 0.149058 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de WLFI (WLFI) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de WLFI em 2028 é $ 0.156510 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de WLFI (WLFI) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WLFI em 2029 é $ 0.164336, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de WLFI (WLFI) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WLFI em 2030 é $ 0.172553, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de WLFI (WLFI) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de WLFI pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.281071. Previsão de preço de WLFI (WLFI) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de WLFI pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.457835. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.1352 0.00%

2026 $ 0.14196 5.00%

2027 $ 0.149058 10.25%

2028 $ 0.156510 15.76%

2029 $ 0.164336 21.55%

2030 $ 0.172553 27.63%

2031 $ 0.181180 34.01%

2032 $ 0.190239 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.199751 47.75%

2034 $ 0.209739 55.13%

2035 $ 0.220226 62.89%

2036 $ 0.231237 71.03%

2037 $ 0.242799 79.59%

2038 $ 0.254939 88.56%

2039 $ 0.267686 97.99%

2040 $ 0.281071 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para WLFI: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento October 25, 2025(Hoje) $ 0.1352 0.00%

October 26, 2025(Amanhã) $ 0.135218 0.01%

November 1, 2025(Esta semana) $ 0.135329 0.10%

November 24, 2025(30 dias) $ 0.135755 0.41% Previsão de preço de WLFI (WLFI) para hoje O preço previsto para WLFI em October 25, 2025(Hoje) é de $0.1352 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de WLFI (WLFI) para amanhã Para October 26, 2025(Amanhã), a previsão de preço para WLFI, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.135218 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de WLFI (WLFI) para esta semana Até November 1, 2025(Esta semana), a previsão de preço para WLFI, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.135329 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de WLFI (WLFI) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para WLFI é de $0.135755 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de WLFI Preço atual $ 0.1352$ 0.1352 $ 0.1352 Variação de preço (24h) -0.36% Capitalização de mercado $ 3.32B$ 3.32B $ 3.32B Fornecimento Circulante 24.57B 24.57B 24.57B Volume (24h) $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M Volume (24h) -- O preço mais recente de WLFI é $ 0.1352. Ele apresenta uma variação de 24 horas de -0.36%, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.73M. Além disso, WLFI tem uma oferta em circulação de 24.57B e uma capitalização de mercado total de $ 3.32B. Ver o preço ao vivo de WLFI

Preço histórico de WLFI De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do WLFI, o preço atual do WLFI é de 0.1353 USD. O fornecimento circulante do WLFI (WLFI) é de 0.00 WLFI , resultando em uma capitalização de mercado de $3.32B . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas -0.03% $ -0.005599 $ 0.1409 $ 0.1326

7 dias 0.04% $ 0.005299 $ 0.1544 $ 0.1187

30 dias -0.33% $ -0.067399 $ 0.2228 $ 0.0714 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, WLFI apresentou uma movimentação de preço de $-0.005599 , refletindo uma variação de -0.03% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o WLFI foi negociado com um valor máximo de $0.1544 e um mínimo de $0.1187 . Houve uma variação de preço de 0.04% . Essa tendência recente destaca o potencial do WLFI para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o WLFI registrou uma variação de -0.33% , refletindo aproximadamente $-0.067399 em seu valor. Isso indica que o WLFI pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo. Confira o histórico de preços completo de WLFI para visualizar tendências detalhadas na MEXC. Ver histórico de preços completo de WLFI

Como funciona o módulo de previsão de preço do WLFI (WLFI)? O módulo de previsão de preço do WLFI é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do WLFI com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o WLFI ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do WLFI, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do WLFI. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do WLFI, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do WLFI para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do WLFI.

Por que a previsão de preço WLFI é importante?

As previsões de preços de WLFI são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

Perguntas frequentes (FAQ): Vale a pena investir em WLFI agora? De acordo com suas previsões, WLFI atingirá -- em undefined , tornando-o um token que vale a pena considerar. Qual é a previsão de preço de WLFI para o próximo mês? De acordo com a ferramenta de previsão de preço de WLFI (WLFI), o preço previsto de WLFI alcançará -- em undefined . Quanto custará 1 WLFI em 2026? O preço de 1 WLFI (WLFI) hoje é $0.1352 . De acordo com o módulo de previsão acima, WLFI terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2026. Qual é o preço previsto de WLFI em 2027? WLFI (WLFI) deve registrar 0.00% ao ano, alcançando o preço de -- por 1 WLFI até 2027. Qual é o preço-alvo estimado de WLFI em 2028? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, WLFI (WLFI) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2028. Qual é o preço-alvo estimado de WLFI em 2029? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, WLFI (WLFI) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2029. Quanto custará 1 WLFI em 2030? O preço de 1 WLFI (WLFI) hoje é $0.1352 . De acordo com o módulo de previsão acima, WLFI terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2030. Qual é a previsão de preço do WLFI para 2040? WLFI (WLFI) deve registrar ganhos anuais de 0.00% , alcançando o preço de -- por 1 WLFI até 2040.