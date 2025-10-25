Previsão de preço de WEED Token (WEED) (USD)

Obtenha previsões de preço de WEED Token para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto WEED pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de WEED Token % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. $0.0614 $0.0614 $0.0614 +6.22% USD Atual Previsão Previsão de preço WEED Token para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de WEED Token (WEED) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, WEED Token pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.0614 em 2025. Previsão de preço de WEED Token (WEED) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, WEED Token pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.06447 em 2026. Previsão de preço de WEED Token (WEED) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de WEED em 2027 é $ 0.067693 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de WEED Token (WEED) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de WEED em 2028 é $ 0.071078 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de WEED Token (WEED) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WEED em 2029 é $ 0.074632, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de WEED Token (WEED) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WEED em 2030 é $ 0.078363, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de WEED Token (WEED) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de WEED Token pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.127646. Previsão de preço de WEED Token (WEED) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de WEED Token pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.207922. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.0614 0.00%

2026 $ 0.06447 5.00%

2027 $ 0.067693 10.25%

2028 $ 0.071078 15.76%

2029 $ 0.074632 21.55%

2030 $ 0.078363 27.63%

2031 $ 0.082281 34.01%

2032 $ 0.086395 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.090715 47.75%

2034 $ 0.095251 55.13%

2035 $ 0.100014 62.89%

2036 $ 0.105014 71.03%

2037 $ 0.110265 79.59%

2038 $ 0.115778 88.56%

2039 $ 0.121567 97.99%

2040 $ 0.127646 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para WEED Token: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento October 25, 2025(Hoje) $ 0.0614 0.00%

October 26, 2025(Amanhã) $ 0.061408 0.01%

November 1, 2025(Esta semana) $ 0.061458 0.10%

November 24, 2025(30 dias) $ 0.061652 0.41% Previsão de preço de WEED Token (WEED) para hoje O preço previsto para WEED em October 25, 2025(Hoje) é de $0.0614 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de WEED Token (WEED) para amanhã Para October 26, 2025(Amanhã), a previsão de preço para WEED, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.061408 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de WEED Token (WEED) para esta semana Até November 1, 2025(Esta semana), a previsão de preço para WEED, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.061458 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de WEED Token (WEED) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para WEED é de $0.061652 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de WEED Token Preço atual $ 0.0614$ 0.0614 $ 0.0614 Variação de preço (24h) +6.22% Capitalização de mercado ---- -- Fornecimento Circulante ---- -- Volume (24h) $ 57.97K$ 57.97K $ 57.97K Volume (24h) -- O preço mais recente de WEED é $ 0.0614. Ele apresenta uma variação de 24 horas de +6.22%, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.97K. Além disso, WEED tem uma oferta em circulação de -- e uma capitalização de mercado total de --. Ver o preço ao vivo de WEED

Preço histórico de WEED Token De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do WEED Token, o preço atual do WEED Token é de 0.0614 USD. O fornecimento circulante do WEED Token (WEED) é de 0.00 WEED , resultando em uma capitalização de mercado de $-- . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas 0.07% $ 0.004099 $ 0.0995 $ 0.0573

7 dias 0.45% $ 0.019299 $ 0.0995 $ 0.03

30 dias -0.69% $ -0.138200 $ 0.5056 $ 0.022 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, WEED Token apresentou uma movimentação de preço de $0.004099 , refletindo uma variação de 0.07% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o WEED Token foi negociado com um valor máximo de $0.0995 e um mínimo de $0.03 . Houve uma variação de preço de 0.45% . Essa tendência recente destaca o potencial do WEED para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o WEED Token registrou uma variação de -0.69% , refletindo aproximadamente $-0.138200 em seu valor. Isso indica que o WEED pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo. Confira o histórico de preços completo de WEED Token para visualizar tendências detalhadas na MEXC. Ver histórico de preços completo de WEED

Como funciona o módulo de previsão de preço do WEED Token (WEED)? O módulo de previsão de preço do WEED Token é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do WEED com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o WEED Token ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do WEED, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do WEED Token. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do WEED, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do WEED para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do WEED Token.

Por que a previsão de preço WEED é importante?

As previsões de preços de WEED são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

