Previsão de preço de Light (LIGHT1) (USD)

Obtenha previsões de preço de Light para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto LIGHT1 pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de Light % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. $0.01206 $0.01206 $0.01206 -7.15% USD Atual Previsão Previsão de preço Light para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de Light (LIGHT1) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, Light pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.01206 em 2025. Previsão de preço de Light (LIGHT1) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, Light pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.012663 em 2026. Previsão de preço de Light (LIGHT1) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de LIGHT1 em 2027 é $ 0.013296 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de Light (LIGHT1) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de LIGHT1 em 2028 é $ 0.013960 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de Light (LIGHT1) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de LIGHT1 em 2029 é $ 0.014659, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de Light (LIGHT1) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de LIGHT1 em 2030 é $ 0.015391, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de Light (LIGHT1) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de Light pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.025071. Previsão de preço de Light (LIGHT1) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de Light pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.040839. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.01206 0.00%

2026 $ 0.012663 5.00%

2027 $ 0.013296 10.25%

2028 $ 0.013960 15.76%

2029 $ 0.014659 21.55%

2030 $ 0.015391 27.63%

2031 $ 0.016161 34.01%

2032 $ 0.016969 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.017818 47.75%

2034 $ 0.018709 55.13%

2035 $ 0.019644 62.89%

2036 $ 0.020626 71.03%

2037 $ 0.021658 79.59%

2038 $ 0.022740 88.56%

2039 $ 0.023877 97.99%

2040 $ 0.025071 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para Light: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento October 25, 2025(Hoje) $ 0.01206 0.00%

October 26, 2025(Amanhã) $ 0.012061 0.01%

November 1, 2025(Esta semana) $ 0.012071 0.10%

November 24, 2025(30 dias) $ 0.012109 0.41% Previsão de preço de Light (LIGHT1) para hoje O preço previsto para LIGHT1 em October 25, 2025(Hoje) é de $0.01206 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de Light (LIGHT1) para amanhã Para October 26, 2025(Amanhã), a previsão de preço para LIGHT1, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.012061 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de Light (LIGHT1) para esta semana Até November 1, 2025(Esta semana), a previsão de preço para LIGHT1, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.012071 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de Light (LIGHT1) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para LIGHT1 é de $0.012109 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de Light Preço atual $ 0.01206$ 0.01206 $ 0.01206 Variação de preço (24h) -7.14% Capitalização de mercado $ 6.21M$ 6.21M $ 6.21M Fornecimento Circulante 514.81M 514.81M 514.81M Volume (24h) $ 54.75K$ 54.75K $ 54.75K Volume (24h) -- O preço mais recente de LIGHT1 é $ 0.01206. Ele apresenta uma variação de 24 horas de -7.15%, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.75K. Além disso, LIGHT1 tem uma oferta em circulação de 514.81M e uma capitalização de mercado total de $ 6.21M. Ver o preço ao vivo de LIGHT1

Como comprar Light (LIGHT1) Tentando comprar LIGHT1? Agora você pode adquirir LIGHT1 via cartão de crédito, transferência bancária, P2P e muitos outros métodos de pagamento. Aprenda como comprar Light e comece agora na MEXC! Saiba como comprar LIGHT1 agora

Preço histórico de Light De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do Light, o preço atual do Light é de 0.01207 USD. O fornecimento circulante do Light (LIGHT1) é de 0.00 LIGHT1 , resultando em uma capitalização de mercado de $6.21M . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas -0.07% $ -0.000929 $ 0.0131 $ 0.01195

7 dias -0.28% $ -0.00485 $ 0.01702 $ 0.01068

30 dias -0.16% $ -0.00243 $ 0.03003 $ 0.01068 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, Light apresentou uma movimentação de preço de $-0.000929 , refletindo uma variação de -0.07% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o Light foi negociado com um valor máximo de $0.01702 e um mínimo de $0.01068 . Houve uma variação de preço de -0.28% . Essa tendência recente destaca o potencial do LIGHT1 para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o Light registrou uma variação de -0.16% , refletindo aproximadamente $-0.00243 em seu valor. Isso indica que o LIGHT1 pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo. Confira o histórico de preços completo de Light para visualizar tendências detalhadas na MEXC. Ver histórico de preços completo de LIGHT1

Como funciona o módulo de previsão de preço do Light (LIGHT1)? O módulo de previsão de preço do Light é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do LIGHT1 com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o Light ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do LIGHT1, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do Light. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do LIGHT1, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do LIGHT1 para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do Light.

Por que a previsão de preço LIGHT1 é importante?

As previsões de preços de LIGHT1 são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

