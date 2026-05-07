Previsão de preço de Billions (BILL) 2026-2050

Obtenha previsões de preço de Billions para 2027, 2028, 2029, 2030 e além. Preveja quanto BILL pode crescer nos próximos cinco anos ou mais, com previsões instantâneas baseadas em tendências e sentimento de mercado.

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Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de Billions % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. $0.07512 $0.07512 $0.07512 +16.70% USD Atual Previsão Preço atual BILL em 2027 BILL em 2028 BILL em 2029 BILL em 2030 $0.07512 $0.07944300000000001 $0.08341515000000001 $0.08758590750000002 $0.09196520287500003

Previsão de preço de curto prazo para Billions: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Com base nas entradas de previsão atuais, o modelo projeta um caminho de preço de curto prazo para os próximos 30 dias. A tabela abaixo apresenta os níveis de preço esperados para hoje, amanhã, esta semana e o horizonte de 30 dias. Data Previsão de preço Crescimento May 7, 2026(Hoje) $ 0.07566 0.00%

May 8, 2026(Amanhã) $ 0.075670 0.01%

May 14, 2026(Esta semana) $ 0.075732 0.10%

June 6, 2026(30 dias) $ 0.075970 0.41% Previsão de preço de Billions (BILL) para hoje O preço previsto para BILL em May 7, 2026(Hoje) é $0.07566. Esta estimativa é baseada nas entradas de previsão atuais e fornece uma visão rápida de onde os preços podem ser negociados nas próximas 24 horas.Saiba mais sobre o preço ao vivo de BILL hoje. Previsão de preço de Billions (BILL) para amanhã Para May 8, 2026(Amanhã), o preço projetado para BILL é $0.075670, usando uma taxa de crescimento anual informada de 5%. Esta visão ajuda a estabelecer a linha de base do próximo dia sob o mesmo conjunto de suposições. Previsão de preço de Billions (BILL) para esta semana Até May 14, 2026(Esta semana), o preço projetado para BILL é $0.075732, com base na mesma taxa de crescimento anual informada de 5%. Este ponto de verificação semanal resume a direção esperada nos próximos dias sob um cenário de crescimento constante. Previsão de preço de Billions (BILL) para 30 dias Olhando 30 dias à frente até June 6, 2026(30 dias), o preço projetado para BILL é $0.075970. Esta estimativa aplica a mesma taxa de crescimento anual informada de 5% para aproximar onde o preço pode estar após um mês.

Previsão de preço de longo prazo de Billions: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050 Com base nos módulos de previsão de preços de longo prazo, Billions pode chegar a $0.07566 em 2026, $0.079443 em 2027, $0.083426 em 2028, $0.087597 em 2029, $0.091977 em 2030, $0.149881 em 2040 e $0.244206 em 2050. Desça para ver a tabela completa de metas de preço anuais e o ROI projetado para Billions. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Mês Preço mín. Preço méd. Preço máx. ROI May 2026 $ 0.068094 $ 0.07566 $ 0.083226 10.00%

Jun 2026 $ 0.068367 $ 0.075964 $ 0.083560 10.44%

Jul 2026 $ 0.068651 $ 0.076279 $ 0.083907 10.90%

Aug 2026 $ 0.068936 $ 0.076596 $ 0.084255 11.36%

Sep 2026 $ 0.069213 $ 0.076903 $ 0.084594 11.81%

Oct 2026 $ 0.069500 $ 0.077223 $ 0.084945 12.27%

Nov 2026 $ 0.069780 $ 0.077533 $ 0.085286 12.72%

Dec 2026 $ 0.070070 $ 0.077855 $ 0.085641 13.19%

Análise de preço de Billions (BILL) com base em indicadores-chave de mercado

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Billions em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1 dia 1 h 4 h 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 1 Neutro 9 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 1 Neutro 9 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.12662 0.10207 R2 0.10207 0.08762 R1 0.08879 0.07869 PP 0.06424 0.06424 S1 0.05096 0.04979 S2 0.02641 0.04086 S3 0.01313 0.02641 Médias móveis O Billions está atualmente negociando a $0.07566 , com a média móvel de curto prazo MA50 em 0 e EMA50 em 0. Isso sugere uma tendência otimista, desde que o preço permaneça acima de em relação a esses níveis. As médias móveis de longo prazo, MA200 em 0 e EMA200 em 0, definem uma direção de mercado mais ampla. Se o preço revisitar a zona MA200/EMA200, ela é tratada como suporte quando $0.07566 estiver acima de 0 e 0, como resistência quando $0.07566 estiver abaixo de ambos, e neutra quando o preço estiver entre eles. Resumo: As médias móveis atuais sugerem uma tendência de mercado Compra. RSI O RSI(14) está 100 e o momentum está fortalecendo. RSI acima de 60 normalmente sinaliza uma tendência de alta mais forte, RSI abaixo de 40 indica momentum mais fraco, e valores entre 40–60 geralmente refletem um ambiente de consolidação. Se o RSI permanecer dentro da sua faixa atual, a tendência diária provavelmente continuará. Resumo: O RSI indica uma tendência de mercado Venda com base no momentum atual. Bandas de Bollinger Os sinais BOLL(20,2) estão atualmente Neutro e Neutro no período diário. Resumo: As Bandas de Bollinger indicam um viés Neutro. KDJ O indicador KDJ(9,3,3) mostra K em --, D em -- e J em --, indicando que o momentum está Neutro. Quando a diferença K–D é positiva (K > D), sinaliza compra; quando negativa (K < D), sinaliza venda; quando próxima de zero, é neutra. Resumo: O KDJ indica uma tendência de mercado Neutro com base no momentum e na diferença entre K e D. StochRSI O StochRSI mostra K em 0 e D em 0, o que indica que o momentum está Neutro. Se o StochRSI permanecer nesta faixa, a ação do preço provavelmente continuará na tendência atual. Resumo: O StochRSI sugere uma tendência de mercado Neutro, indicando se o momentum continuará ou diminuirá. Pontos pivô Os Pontos de Pivô Clássicos mostram PP em 0.06424, R1 em 0.08879 e S1 em 0.05096, indicando níveis-chave de suporte e resistência. Os Pontos de Pivô de Fibonacci posicionam o PP em 0.06424, com R2 em 0.08762 e S2 em 0.04086. Um rompimento além desses níveis deslocaria o foco para a próxima faixa de mercado. Resumo: os pontos de pivô sugerem uma tendência de mercado Compra.

Principais fatores das previsões de preço do Billions

Os fatores que podem afetar as previsões de preço do Billions normalmente combinam o sentimento macro com fatores específicos do token. O Billions pode se mover de acordo com fluxos mais amplos de risco-on/risco-off do mercado cripto, mas as previsões também dependem da profundidade de liquidez, do suporte de market makers e dos fluxos de grandes holders. A tokenomics (vesting, cronogramas de desbloqueio, emissões), listagens, crescimento do ecossistema, entrega de produtos, parcerias e manchetes de segurança ou regulatórias podem alterar materialmente as expectativas e impulsionar reprecificações mais acentuadas em comparação com ativos de grande capitalização.

Quanto valerá o seu Billions em 1 anos?

Use nossa ferramenta para prever o valor futuro do seu investimento em Billions (BILL) ao longo dos próximos 1 anos. Ao inserir o valor do seu investimento e a taxa de crescimento anual esperada, você pode calcular facilmente o retorno sobre o investimento projetado.

Montante de investimento $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Ano-alvo 2027 Taxa de crescimento anual % Lucro projetado em 2027 $ 50.00 ROI estimado 5.00% Comprar BILL

Como funciona a projeção de preço do Billions (BILL) Esta ferramenta mostra um caminho hipotético de preço para Billions com base na taxa de crescimento que você inserir. Ela é atualizada instantaneamente usando o preço mais recente. 1. Simulação de rendimentos a curto prazo Insira a variação de rendimento de curto prazo esperada de 5% (positiva ou negativa). Isso permite simular a volatilidade do mercado e avaliar rapidamente o lucro ou prejuízo de Billions em diferentes condições. 2. Projeção de crescimento a longo prazo Para planejamento de longo prazo, o sistema aplica uma taxa de crescimento anualizada padrão de 5%. Isso ajuda você a avaliar o potencial de manter Billions em cenários de crescimento estável do mercado. 3. Calcular o retorno do investimento Basta inserir o montante do seu investimento e a taxa de crescimento anual esperada. A calculadora quantifica instantaneamente seus objetivos de investimento, projetando o valor futuro das suas posições em BILL. 4. Valor esitmado e ROI Com base nos seus dados inseridos, visualize instantaneamente o valor total projetado do ativo e o Retorno sobre o Investimento (ROI) em diferentes períodos, fornecendo suporte orientado por dados para sua estratégia de holding. Importante: este é um calculador de cenários, não uma previsão garantida, e não deve ser tratado como aconselhamento financeiro.

Perguntas frequentes (FAQ): Quanto valerá Billions em 2026? Com base na taxa de 5% que você inseriu, esta calculadora projeta Billions em torno de 0.07566 USD em 2026. Esta é uma projeção de cenário que é atualizada instantaneamente quando você altera a porcentagem de entrada. Não é uma previsão de mercado garantida. Quanto valerá $1 de Billions em 2030? Com a sua entrada de 5% , 1 USD de Billions hoje é projetado para se tornar aproximadamente 1.22 USD até 2030. Isso é calculado aplicando a taxa selecionada ao preço de hoje ao longo do tempo, portanto, alterar a porcentagem de entrada também mudará o resultado de 1 USD . Quanto valerá 1 Billions em 2026? Usando a taxa de 5% que você inseriu, o preço projetado para 1 Billions em 2026 é 0.07566 USD . Esse valor é totalmente determinado pela porcentagem de entrada, portanto será ajustado sempre que você alterar a suposição. Qual será o valor de Billions em 2040? Para 2040, o resultado é uma projeção de longo prazo baseada na taxa de 5% escolhida por você. Com essa suposição, Billions é projetado em cerca de 0.149801 USD em 2040. Como isso abrange muitos anos, pequenas mudanças na porcentagem de entrada podem gerar resultados muito diferentes - trate isso como um cenário hipotético, não como uma certeza. Previsão de preço de Billions para hoje O valor exibido hoje corresponde ao preço de referência atual ( 0.07566 USD ) mais um caminho de projeção baseado na sua entrada de 5% . Se você alterar a porcentagem de entrada, a curva projetada será atualizada imediatamente, enquanto o preço em tempo real permanece como o retrato do mercado. Previsão de preço de Billions para amanhã O número de amanhã é calculado ao estender a sua suposição de 5% em uma janela de tempo mais curta a partir do preço de hoje ( 0.07566 USD ). O valor projetado exibido ( 0.075670 USD ) mudará se você ajustar a porcentagem de entrada, pois é um cenário baseado na taxa selecionada - não uma previsão fixa de mercado. Previsão de preço de Billions para as próximas 24 horas A estimativa para as próximas 24 horas é uma projeção baseada em taxa derivada da sua entrada de 5% e do preço atual ( 0.07566 USD ). Ela é atualizada dinamicamente quando você altera a porcentagem de entrada e deve ser interpretada como um cenário direcional, já que movimentos intradiários reais podem ser impulsionados pela volatilidade e por notícias. Previsão de preço de Billions para os próximos dias Nos próximos dias, a projeção continua a aplicar a sua suposição de 5% a partir de 0.07566 USD . Os resultados (como 0.075732 USD ) servem para mostrar como a taxa escolhida evolui ao longo do tempo e serão atualizados instantaneamente quando a porcentagem de entrada for alterada. Previsão de preço de Billions para 2030 O valor de 2030 exibido é o resultado da aplicação da sua suposição de 5% ao longo de aproximadamente 4 anos a partir de hoje. Com essa entrada, a calculadora projeta 0.091965 USD em 2030. Alterar a porcentagem de entrada muda imediatamente o número de 2030. Billions vai subir ou cair em seguida? No curto prazo, Billions geralmente segue uma combinação de sentimento de mercado, volatilidade e liquidez. Se o momentum permanecer positivo, o preço pode entrar em tendência de alta; se a volatilidade aumentar ou o sentimento de aversão ao risco retornar, o preço pode recuar. Qual é a previsão de Billions para os próximos 30 dias? Usando sua suposição de 5% , esta calculadora projeta o Billions em cerca de 0.075970 USD nos próximos 30 dias. O valor de 30 dias é atualizado dinamicamente quando a porcentagem de entrada ou o preço de mercado mudam, portanto, trate-o como um cenário hipotético, e não como um resultado garantido, especialmente durante períodos de alta volatilidade. O Billions é uma boa compra em 2026? 5% , a calculadora projeta Billions em torno de 0.07566 USD em 2026. Dito isso, uma projeção isolada não deve ser o fator decisivo. Uma visão mais equilibrada é combinar: Sinais técnicos: força da tendência, volatilidade e risco de drawdown com base no histórico de preços; Fundamentos: atividade do ecossistema (usuários, transações, taxas), momentum dos desenvolvedores e fatores reais de demanda; Condições de mercado: ciclos de liquidez e o sentimento mais amplo do mercado cripto. Se Billions é uma “boa compra” em 2026 depende das suas premissas e tolerância ao risco. Usando o seu cenário de, a calculadora projeta Billions em torno deem 2026. Dito isso, uma projeção isolada não deve ser o fator decisivo. Uma visão mais equilibrada é combinar: Se você estiver considerando entrar em 2026, trate a previsão como um cenário hipotético, não como uma garantia, e dimensione seu risco de acordo. Cadastrar agora

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