Broadcom vai pagar dividendos a 30 de setembro; Eis quanto 100 ações AVGO vão render
A publicação Broadcom pagará dividendos em 30 de setembro; Veja quanto 100 ações AVGO renderão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os investidores no gigante americano de semicondutores Broadcom (NASDAQ: AVGO) serão recompensados quando a empresa continuar sua tradição de pagamentos de dividendos em 30 de setembro. De acordo com a empresa, os acionistas registrados receberão $0,59 por ação, o mesmo valor do pagamento anterior em 30 de junho de 2025. Data de pagamento de dividendos das ações AVGO. Fonte: Dividend.com A Broadcom mantém um índice de distribuição de dividendos futuros de 28,73%, deixando espaço para reinvestimento enquanto ainda proporciona retorno aos acionistas. Com base no dividendo declarado, a AVGO oferece atualmente um rendimento de 0,79%, abaixo do rendimento médio do setor de tecnologia de 1,37%. Para investidores que buscam rendimento, a Broadcom aumentou seu dividendo por 15 anos consecutivos, classificando-se como uma ação confiável de crescimento de dividendos. Na taxa de dividendos atual, um investidor que possui 100 ações da Broadcom ganhará $59 em dividendos em dinheiro neste trimestre. Em base anualizada, isso se traduz em $236 em rendimento de dividendos. Em relação ao desempenho das ações, no fechamento da última sessão de negociação, as ações AVGO foram avaliadas em $297,39, com queda de 3,65%, embora a ação ainda tenha subido mais de 28% no acumulado do ano. Gráfico de preço das ações AVGO YTD. Fonte: Google Finance Fundamentos das ações AVGO Olhando para o futuro, a Broadcom está fortalecendo suas perspectivas de crescimento com importantes atualizações de produtos e forte desempenho financeiro. Por exemplo, em 26 de agosto, a empresa de tecnologia anunciou que os VMware Private AI Services se tornarão um recurso padrão no VMware Cloud Foundation 9.0, tornando a plataforma nativa para IA. A Broadcom também lançou o VMware Tanzu Data Intelligence, um data lakehouse para análises e desenvolvimento de IA, juntamente com o VMware Cloud Foundation Advanced Cyber Compliance para reforçar a segurança para indústrias regulamentadas. A adoção está acelerando, com nove das 10 principais empresas da Fortune 500 já comprometidas com o VMware Cloud Foundation e mais de 100 milhões de núcleos licenciados em todo o mundo. De uma perspectiva fundamental, projeta-se que os lucros por ação da empresa cresçam 36,3% este...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:11