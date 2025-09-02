Analista prevê que Bull Run do Dogecoin poderá começar em 13 de setembro

O Dogecoin poderá ver a sua primeira viragem significativa para cima por volta de 13 de setembro, de acordo com o analista cripto VisionPulsed, que argumenta que a queda atual se encaixa num modelo pós-halving no qual os mercados permanecem fracos até aproximadamente 510-511 dias após o corte de fornecimento do Bitcoin antes de encenar uma corrida final. Num vídeo publicado em 1 de setembro, ele disse aos espectadores: "Eu argumentaria que a partir de 13 de setembro, as vendas podem diminuir... 511 dias após o halving do último ciclo, já estávamos a subir novamente. 511 dias após o halving do ciclo anterior a esse, já estávamos a subir novamente." A Dor do Dogecoin Pode Terminar em 13 de Setembro O analista enquadra a fraqueza atual como parte de um ciclo mais longo e mais lento caracterizado por intervalos prolongados em vez de colapsos mais profundos. "Infelizmente, ainda estamos a descer", disse ele, acrescentando que neste ciclo "as correções têm sido mais longas... cada vez que entramos em mercado lateral, é para sempre." Ele aponta para janelas históricas de fraqueza em setembro—citando 2-26 de setembro de 2021 e uma queda mais curta em novembro de 2017—como sinais que se alinham, por coincidência ou causalidade, com o ritmo pós-halving que ele acompanha. A previsão de tempo do VisionPulsed é apoiada pelo indicador de liquidez M2, que ele afirma continuar a correlacionar-se com a liderança cripto mesmo quando essa liderança roda entre ativos. "Algumas pessoas estão dizendo que o M2 não funciona mais. Eu discordaria", disse ele. Na sua visão, o indicador "seguiu a Solana basicamente à risca" em 2023, depois acompanhou o Bitcoin, e mais recentemente correspondeu aos fluxos para Ethereum e BNB à medida que a dominância do Bitcoin diminui. "Não vamos fingir que o BNB não está a subir com a liquidez", disse ele, embora admitindo: "Não vou ficar aqui a dizer-vos que sei exatamente para onde a liquidez vai a seguir... Eu não sei." Essa rotação de liderança, argumenta ele, ajuda a explicar por que alguns tokens de grande capitalização ficam para trás. "Talvez as nossas moedas não estejam a ser afetadas...