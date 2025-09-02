2025-10-13 Monday

Baleias compram Bitcoin Hyper de $30K, pré-venda aproxima-se do marco de $13,6M

Baleias Compram $30K Bitcoin Hyper, Pré-venda Aproxima-se do Marco de $13.6M Como escritor cripto, as responsabilidades de Bogdan dividem-se entre pesquisar e escrever artigos e entreter a equipe com seu humor beirando o politicamente incorreto, um aspirante a Bill Burr, se preferir. Graças aos seus 12+ anos de experiência em escrita em tantos campos, incluindo tecnologia, cibersegurança, modelagem, fitness, cripto e outros tópicos-que-não-devem-ser-nomeados, ele tornou-se um verdadeiro ativo para a equipe. Enquanto sua posição como escritor sênior na PrivacyAffairs lhe ensinou valiosas lições sobre o poder da autogestão, toda sua carreira de escrita foi e é um exercício de autoaperfeiçoamento. Agora, ele está pronto para mergulhar no mundo cripto e ensinar as pessoas a assumirem o controle do próprio dinheiro na blockchain. Com o fiat como uma moeda eternamente desvalorizando, Bitcoin e altcoins parecem ser a melhor alternativa para Bogdan. A maior conquista profissional de Bogdan, além de garantir uma posição como escritor principal para o Bitcoinist, foi sua carreira de 5 anos como gerente de escrita na Blackwood Productions, onde coordenou uma equipe de quatro escritores. Durante esse tempo, ele aprendeu o valor do trabalho em equipe e de criar um ambiente de trabalho que gera eficiência, positividade e amizade.
Mais do que um lugar para carregar o seu veículo elétrico

LOS ANGELES, CA – 21 DE JULHO: A vista exterior do Tesla Diner e restaurante Drive-In e Supercharger em 21 de julho de 2025 em Los Angeles, Califórnia. O futurista Tesla Diner e estação de supercarregamento, oferecendo uma experiência drive-in para motoristas, abriu em Hollywood nesta segunda-feira. (Foto de I RYU/VCG via Getty Images) VCG via Getty Images Localizado em West Hollywood, Los Angeles, o primeiro Tesla Diner abriu oficialmente em julho de 2025. Visitei o local em agosto de 2025, tanto para o café da manhã quanto para o almoço. A loucura da abertura acalmou. Não havia filas para receber os clientes, apenas funcionários bem treinados que explicavam claramente como funciona o pedido no restaurante. Os protestos, outrora acendidos pela malfadada passagem do fundador da Tesla pela capital do país, desapareceram. Esse experimento político deixou milhares de funcionários federais desempregados, muitos programas federais descontinuados e o moral dos servidores públicos em uma mínima histórica, culminando em um espetacular desentendimento com o Presidente Trump. Com as vendas e ações da Tesla em queda livre, Musk foi forçado a defender seu cargo de CEO. Outrora aclamado como o maior pensador de sistemas do nosso tempo, a questão agora persiste: Elon Musk pode fazer um retorno? Afinal, em uma pesquisa Gallup de julho de 2025, 61% dos entrevistados viam Elon Musk de forma desfavorável, comparado com 33% favorável, a classificação mais baixa entre as 14 figuras públicas pesquisadas. Carregamento de EV como uma oportunidade de negócio Não confunda o Tesla Diner como apenas um local para conectar seu veículo e comer algo. É um ecossistema de marca unificado. Assim como a Tesla redefiniu a experiência do usuário automotivo, o restaurante reenquadra a pausa em uma viagem como algo que vale a pena parar. Musk sugeriu que, se este primeiro local for bem-sucedido, a Tesla expandirá o conceito para as principais cidades e corredores de Supercharger em todo o mundo. Emparelhado com o projetado...
Protocolo Venus baseado na BNB Chain drenado de $27M em suspeita de comprometimento de contrato inteligente

O Protocolo Venus, uma das maiores plataformas de empréstimo na BNB Chain, foi atingido por uma suspeita de exploração na terça-feira, com atacantes aparentemente drenando cerca de $27 milhões em ativos. Investigadores on-chain disseram que suspeitam que o contrato Core Pool Comptroller do protocolo foi atualizado para um endereço malicioso, que então desviou tokens incluindo vUSDC e vETH. Equipas de segurança estão rastreando os ativos roubados e a comunidade Venus ainda não emitiu uma declaração oficial. Os fundos permanecem no contrato do atacante e ainda não foram trocados, deixando questões em aberto sobre se a exploração evoluirá para um saque em grande escala. O Venus funciona como um mercado monetário na BNB Chain, permitindo que os utilizadores depositem ativos como stablecoins e tokens principais para ganhar juros, enquanto os mutuários apresentam garantia para obter empréstimos. O seu token nativo, XVS, desempenha uma função na governança e incentivos do protocolo. No seu auge, o Venus detinha mais de $7 mil milhões em ativos, tornando-se uma parte central do ecossistema DeFi da BNB Chain. (Esta é uma história em desenvolvimento.)
Líder do Knots diz que o Bitcoin Core v30 poderia hospedar conteúdo adulto ilegal

O líder da comunidade Knots, Bitcoin Mechanic, afirma que os novos limites padrão de armazenamento de dados poderiam forçar qualquer pessoa que atualize para a versão mais recente do Bitcoin Core a também hospedar e retransmitir conteúdo adulto ilegal. No próximo mês, o Bitcoin Core versão 30 (v30) está programado para flexibilizar suas limitações de armazenamento de dados. Isso significa que, por padrão, aceitará transações com 100.000 bytes de dados não relacionados ao movimento on-chain do bitcoin (BTC) em seu mempool padrão. No entanto, a comunidade Knots vê esse aumento de 1.200X de aproximadamente 83 bytes no v29 como uma ideia terrível e manterá o antigo limite de dados. Na maior parte, a limitação de 83 bytes do mempool do Core e Knots manteve mais de 99% das transações abaixo desse limite de armazenamento de dados. Embora existam algumas soluções alternativas para inserir grandes arquivos em saídas datacarrier OP_RETURN que tecnicamente cumprem as regras de consenso, o filtro padrão serviu como um impedimento por mais de uma década. Em breve, no entanto, os operadores de nós Core que atualizarem seus limites de datacarrier OP_RETURN no v30 — que filtraram a maioria das quantidades de dados arbitrários no v29 e em todas as versões anteriores — podem não mais filtrar conteúdo potencialmente ilegal. Conteúdo ilegal na blockchain Bitcoin O Bitcoin Mechanic alegou forte motivação para perpetradores de pornografia explorarem o v30: "Fazer com que outras pessoas o armazenem para você é vastamente preferível a armazená-lo ou hospedá-lo você mesmo. Particularmente se o meio de armazenamento é amplamente distribuído." Nos últimos dias, o líder da comunidade Knots criticou repetidamente os desenvolvedores do Core por comprometerem moralmente os operadores de nós. Na sua visão, mudar os padrões para acomodar arquivos ilegais maiores ou outras formas de conteúdo repreensível é moralmente indefensável. Além disso, a mudança do OP_RETURN no v30 tem pouco a ver com o uso do BTC como "dinheiro digital peer-to-peer", já que as saídas datacarrier literalmente não têm nada a ver com o on-chain...
Pool de Estratégias sinaliza mais compras de Bitcoin após o fim do processo legal

Principais insights: Michael Saylor sugeriu mais compras de Bitcoin, citando "Bitcoin ainda está em promoção." Strategy adicionou mais de 3.000 BTC na sua última compra divulgada. Um processo de acionistas contra a empresa foi retirado com prejuízo. Michael Saylor sugeriu que a Strategy pode em breve aumentar novamente suas participações em Bitcoin. O comentário veio dias após a empresa divulgar outra grande aquisição de BTC e enquanto um processo de acionistas foi retirado. Última Acumulação de Bitcoin da Strategy Em 31 de agosto, Saylor publicou uma imagem da plataforma independente "Saylor Tracker". O gráfico exibia clusters de pontos laranja que mapeavam o histórico de compras de Bitcoin da empresa. Junto com a imagem, ele escreveu: "Bitcoin ainda está em promoção." Este tipo de publicação frequentemente precedeu divulgações oficiais de novas compras. Observadores notaram que a Strategy havia apresentado divulgações de compras todas as segundas-feiras por três semanas consecutivas. Participantes do mercado disseram que a tendência poderia continuar em setembro. Participações de BTC da Strategy | Fonte: Michael Saylor, X Apenas uma semana antes, a Strategy anunciou a aquisição de 3.081 BTC por cerca de $356 milhões. O custo médio foi de aproximadamente $116.000 por moeda. Essa compra elevou as participações totais da empresa para 632.457 BTC, avaliadas em $68 bilhões no momento da redação. A Strategy havia financiado essas aquisições principalmente através de vendas de ações. Somente em 2025, a empresa arrecadou $5,6 bilhões em várias ofertas. Isso representou cerca de 12% de todas as novas listagens dos EUA este ano. De acordo com divulgações da empresa, as ações da MSTR consistentemente superaram as chamadas Magnificent Seven ações de tecnologia numa base ano a ano. A acumulação refletiu a abordagem da Strategy de posicionar o Bitcoin como sua reserva principal do tesouro. Saylor havia repetidamente descrito o Bitcoin como um armazenamento de valor superior em comparação com ativos tradicionais como dinheiro ou títulos. Strategy em Foco em meio a Apostas em Bitcoin | Fonte: Strategy, X Rejeição de Processo de Acionistas Apoia Estabilidade O ambiente legal em torno da empresa...
A Estratégia de Michael Saylor compra $449M em Bitcoin após evitar um processo judicial de investidor

Principais conclusões A Strategy adquiriu 4.048 Bitcoin, aumentando suas participações totais para 636.505 BTC. A compra ocorreu após a Strategy defender-se com sucesso contra um processo judicial de investidores relacionado a divulgações contábeis. A Strategy, a principal empresa de tesouraria de Bitcoin
Semana Blockchain de Boston 2025 Começa em Uma Semana, Onde Blockchain Encontra IA

A publicação "Semana Blockchain de Boston 2025 Começa em Uma Semana, Onde Blockchain Encontra IA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Este conteúdo é fornecido por um patrocinador. COMUNICADO DE IMPRENSA. A Semana Blockchain de Boston 2025 reúne líderes da Coinbase, Figment, Arrington Capital e Fidelity Investments para cinco dias de programação em toda a Grande Boston. Boston, MA – 02 de setembro de 2025 – Faltando uma semana, Boston está se preparando para a edição mais abrangente e inclusiva [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/boston-blockchain-week-2025-kicks-off-in-one-week-where-blockchain-meets-ai/
Analista prevê que Bull Run do Dogecoin poderá começar em 13 de setembro

O post Corrida de Alta do Dogecoin Pode Começar em 13 de Setembro, Prevê Analista apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dogecoin poderá ver a sua primeira viragem significativa para cima por volta de 13 de setembro, de acordo com o analista cripto VisionPulsed, que argumenta que a queda atual se encaixa num modelo pós-halving no qual os mercados permanecem fracos até aproximadamente 510-511 dias após o corte de fornecimento do Bitcoin antes de encenar uma corrida final. Num vídeo publicado em 1 de setembro, ele disse aos espectadores: "Eu argumentaria que a partir de 13 de setembro, as vendas podem diminuir... 511 dias após o halving do último ciclo, já estávamos a subir novamente. 511 dias após o halving do ciclo anterior a esse, já estávamos a subir novamente." A Dor do Dogecoin Pode Terminar em 13 de Setembro O analista enquadra a fraqueza atual como parte de um ciclo mais longo e mais lento caracterizado por intervalos prolongados em vez de colapsos mais profundos. "Infelizmente, ainda estamos a descer", disse ele, acrescentando que neste ciclo "as correções têm sido mais longas... cada vez que entramos em mercado lateral, é para sempre." Ele aponta para janelas históricas de fraqueza em setembro—citando 2-26 de setembro de 2021 e uma queda mais curta em novembro de 2017—como sinais que se alinham, por coincidência ou causalidade, com o ritmo pós-halving que ele acompanha. A previsão de tempo do VisionPulsed é apoiada pelo indicador de liquidez M2, que ele afirma continuar a correlacionar-se com a liderança cripto mesmo quando essa liderança roda entre ativos. "Algumas pessoas estão dizendo que o M2 não funciona mais. Eu discordaria", disse ele. Na sua visão, o indicador "seguiu a Solana basicamente à risca" em 2023, depois acompanhou o Bitcoin, e mais recentemente correspondeu aos fluxos para Ethereum e BNB à medida que a dominância do Bitcoin diminui. "Não vamos fingir que o BNB não está a subir com a liquidez", disse ele, embora admitindo: "Não vou ficar aqui a dizer-vos que sei exatamente para onde a liquidez vai a seguir... Eu não sei." Essa rotação de liderança, argumenta ele, ajuda a explicar por que alguns tokens de grande capitalização ficam para trás. "Talvez as nossas moedas não estejam a ser afetadas...
Broadcom vai pagar dividendos a 30 de setembro; Eis quanto 100 ações AVGO vão render

A publicação Broadcom pagará dividendos em 30 de setembro; Veja quanto 100 ações AVGO renderão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os investidores no gigante americano de semicondutores Broadcom (NASDAQ: AVGO) serão recompensados quando a empresa continuar sua tradição de pagamentos de dividendos em 30 de setembro. De acordo com a empresa, os acionistas registrados receberão $0,59 por ação, o mesmo valor do pagamento anterior em 30 de junho de 2025. Data de pagamento de dividendos das ações AVGO. Fonte: Dividend.com A Broadcom mantém um índice de distribuição de dividendos futuros de 28,73%, deixando espaço para reinvestimento enquanto ainda proporciona retorno aos acionistas. Com base no dividendo declarado, a AVGO oferece atualmente um rendimento de 0,79%, abaixo do rendimento médio do setor de tecnologia de 1,37%. Para investidores que buscam rendimento, a Broadcom aumentou seu dividendo por 15 anos consecutivos, classificando-se como uma ação confiável de crescimento de dividendos. Na taxa de dividendos atual, um investidor que possui 100 ações da Broadcom ganhará $59 em dividendos em dinheiro neste trimestre. Em base anualizada, isso se traduz em $236 em rendimento de dividendos. Em relação ao desempenho das ações, no fechamento da última sessão de negociação, as ações AVGO foram avaliadas em $297,39, com queda de 3,65%, embora a ação ainda tenha subido mais de 28% no acumulado do ano. Gráfico de preço das ações AVGO YTD. Fonte: Google Finance Fundamentos das ações AVGO Olhando para o futuro, a Broadcom está fortalecendo suas perspectivas de crescimento com importantes atualizações de produtos e forte desempenho financeiro. Por exemplo, em 26 de agosto, a empresa de tecnologia anunciou que os VMware Private AI Services se tornarão um recurso padrão no VMware Cloud Foundation 9.0, tornando a plataforma nativa para IA. A Broadcom também lançou o VMware Tanzu Data Intelligence, um data lakehouse para análises e desenvolvimento de IA, juntamente com o VMware Cloud Foundation Advanced Cyber Compliance para reforçar a segurança para indústrias regulamentadas. A adoção está acelerando, com nove das 10 principais empresas da Fortune 500 já comprometidas com o VMware Cloud Foundation e mais de 100 milhões de núcleos licenciados em todo o mundo. De uma perspectiva fundamental, projeta-se que os lucros por ação da empresa cresçam 36,3% este...
Crypto.com Lança Level Up: Taxas Zero, Benefícios de Alto Rendimento e Recompensas Alimentadas por CRO

A Crypto.com lançou o Level Up, um programa de recompensas renovado que oferece negociação sem taxas, rendimentos elevados em dinheiro e até 6% de retorno em CRO nas compras com cartão.
