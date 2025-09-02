2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Taxa média de hash de 7 dias do BTC atinge 1 ZettaHash pela primeira vez

Taxa média de hash de 7 dias do BTC atinge 1 ZettaHash pela primeira vez

O post "A Taxa de Hash Média de 7 Dias do BTC Atinge 1 ZettaHash pela Primeira Vez" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A taxa de hash do Bitcoin atingiu 1 zettahash por segundo (1 ZH/s) numa média móvel de sete dias pela primeira vez, estabelecendo um novo recorde histórico, de acordo com dados da Glassnode. A taxa de hash é o número médio estimado de hashes por segundo produzidos pelos mineradores que garantem a segurança da rede. Usar uma média móvel de sete dias é importante porque suaviza a variabilidade natural do tempo de bloco. A rede tocou brevemente em 1 zettahash várias vezes este ano, mas esta é a primeira vez que se manteve na média móvel de sete dias. Para colocar isto em perspectiva, 1 zettahash equivale a 1.000 exa hashes (EH/s). O Bitcoin ultrapassou pela primeira vez o limite de 1 EH/s em 2016, e em 2025 a taxa de hash da rede subiu de cerca de 800 EH/s no início do ano para 1 ZH/s hoje. Este rápido aumento no poder de computação deverá desencadear um ajuste significativo de dificuldade de mais de 7% nos próximos dois dias, o que marcaria o segundo maior ajuste ascendente do ano. Os ajustes de dificuldade ocorrem aproximadamente a cada duas semanas e garantem que novos blocos sejam adicionados à blockchain aproximadamente a cada 10 minutos, independentemente de quanto poder total de mineração esteja online. Após esta alteração, a dificuldade subirá para 138,96 trilhões (T). Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bitcoin-s-7-day-average-hashrate-hits-1-zettahash-for-first-time
Threshold
T$0,01336+10,68%
ChangeX
CHANGE$0,00165266+6,95%
Bitcoin
BTC$113 886,99+1,82%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:02
Compartilhar
Amgen vai investir 600 milhões de dólares em nova instalação de I&D na Califórnia

Amgen vai investir 600 milhões de dólares em nova instalação de I&D na Califórnia

O post Amgen vai investir $600 milhões em nova instalação de I&D na Califórnia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Renderização do edifício de um novo centro de ciência e inovação de última geração na sede global da Amgen em Thousand Oaks, Califórnia. Cortesia: Amgen A Amgen disse na terça-feira que gastará mais de $600 milhões para construir uma nova instalação de pesquisa e desenvolvimento na sua sede em Thousand Oaks, Califórnia, o mais recente de uma série de novos investimentos nos EUA pela indústria farmacêutica. As farmacêuticas têm se esforçado para aumentar sua presença nos EUA, já que o Presidente Donald Trump ameaça reprimir a indústria com tarifas sobre produtos farmacêuticos importados para o país. Trump disse que essas taxas incentivarão as empresas a trazer de volta a produção num momento em que a fabricação doméstica de medicamentos diminuiu drasticamente na última década. Em um comunicado, a Amgen disse que a construção da instalação começará no terceiro trimestre deste ano e criará centenas de empregos nos EUA. Notavelmente, a instalação não é uma fábrica, mas permitirá que pesquisadores, engenheiros e cientistas colaborem na busca de medicamentos de próxima geração para pacientes com "as doenças mais graves", segundo a empresa. A Amgen disse que o edifício apresenta "automação avançada e capacidades digitais", que darão aos cientistas as ferramentas necessárias para essa pesquisa e desenvolvimento. "Na Amgen, continuamos a investir no futuro da ciência e inovação americana", disse o CEO Bob Bradway no comunicado. "O centro capacitará nossos cientistas com as ferramentas e o ambiente colaborativo de que precisam para moldar a próxima era de descobertas científicas e avançar medicamentos que melhoram a saúde humana." A Amgen disse que desde a aprovação da Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017, investiu quase $5 bilhões em despesas de capital direto nos EUA. Em abril, a empresa anunciou uma expansão de $900 milhões de sua instalação de fabricação de biotecnologia em Ohio. Em dezembro, a farmacêutica anunciou que gastaria $1 bilhão para construir um segundo medicamento...
DAR Open Network
D$0,02333+5,13%
BOB
BOB$0,000004443+6,87%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,159+3,56%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:43
Compartilhar
Perspectivas de setembro do Bitcoin sinalizam potencial queda, mas Bitcoin Hyper é uma compra segura

Perspectivas de setembro do Bitcoin sinalizam potencial queda, mas Bitcoin Hyper é uma compra segura

O post Perspectivas de Setembro do Bitcoin Sinalizam Potencial Queda, mas Bitcoin Hyper É uma Compra Segura apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Perspectivas de Setembro do Bitcoin Sinalizam Potencial Queda, mas Bitcoin Hyper É uma Compra Segura Cadastre-se para a Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Como escritor de cripto, as responsabilidades de Bogdan dividem-se entre pesquisar e escrever artigos e entreter a equipe com seu humor beirando o politicamente incorreto, um aspirante a Bill Burr, se preferir. Graças aos seus mais de 12 anos de experiência em escrita em tantas áreas, incluindo tecnologia, cibersegurança, modelagem, fitness, cripto e outros tópicos-que-não-devem-ser-nomeados, ele tornou-se um verdadeiro ativo para a equipe. Enquanto sua posição como escritor sênior na PrivacyAffairs lhe ensinou valiosas lições sobre o poder da autogestão, toda a sua carreira de escrita foi e é um exercício de autoaperfeiçoamento. Agora, ele está pronto para mergulhar no mundo cripto e ensinar as pessoas a assumirem o controle do seu próprio dinheiro na blockchain. Com o fiat como uma moeda eternamente desvalorizada, Bitcoin e altcoins parecem ser a melhor alternativa para Bogdan. A maior conquista profissional de Bogdan, além de garantir uma posição como escritor principal para o Bitcoinist, foi sua carreira de 5 anos como gerente de redação na Blackwood Productions, onde coordenou uma equipe de quatro escritores. Durante esse tempo, ele aprendeu o valor do trabalho em equipe e de criar um ambiente de trabalho que gera eficiência, positividade e amizade. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-could-slump-in-september-bitcoin-hyper-a-safe-buy/
Hyperlane
HYPER$0,20724+5,20%
READY
READY$0,039398+8,37%
BRC20.COM
COM$0,012537+24,15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:35
Compartilhar
Memecoins abrandam mas não pararam

Memecoins abrandam mas não pararam

O post Memecoins Desaceleram mas Não Pararam apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoeda Dogecoin, Shiba Inu e Pepe estão em consolidação, mas continuam sendo fortes candidatos para outro rali. Aqui está o que os traders estão observando enquanto as meme coins se preparam para seu próximo movimento. O frenesi em torno das meme coins esfriou em comparação com suas corridas explosivas no início deste ano, mas os traders ainda não as descartaram. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Pepe (PEPE) estão todos mostrando sinais de consolidação em vez de colapso, deixando espaço para outra forte alta se o momentum do mercado retornar. Com o Bitcoin estabilizando e o Ethereum encontrando suporte renovado dos fluxos de entrada de ETF, a atenção pode mais uma vez se voltar para essas jogadas de alto risco e alta recompensa. Muitos investidores já estão se posicionando para uma possível ressurgência, enquanto também examinam o mercado em busca de projetos emergentes como MAGACOIN FINANCE, que está ganhando força como uma das oportunidades mais comentadas em investimentos cripto em estágio inicial. DOGE Mantém Sua Posição Dogecoin, a meme coin original, continua a flutuar em torno dos níveis de suporte que se mantiveram firmes durante todo o verão. Apesar de períodos de volume mais baixo, DOGE repetidamente mostrou resiliência sempre que o sentimento mais amplo melhora. Analistas dizem que a posição única da moeda como o "rosto das meme coins" a mantém relevante, e com Elon Musk ainda ocasionalmente alimentando o hype, qualquer renovação do burburinho poderia desencadear outro rali. Shiba Inu Prepara-se para Expansão de Utilidade A história do Shiba Inu mudou de pura especulação para construção gradual de utilidade. A equipe tem expandido seu ecossistema com a rede Shibarium, focando na redução de taxas e aumento da velocidade de transação. Embora SHIB tenha visto uma desaceleração na ação de preço, detentores de longo prazo argumentam que o token está melhor posicionado agora do que em ciclos anteriores, especialmente se a adoção de sua solução Layer 2 acelerar. Pepe Continua Sendo o Favorito dos Traders Pepe, o mais jovem entre os três, mantém sua reputação como um token de movimento rápido que prospera com o sentimento do mercado. Embora tenha enfrentado críticas por extrema volatilidade, seu...
Threshold
T$0,01336+10,68%
SHIBAINU
SHIB$0,00001062+3,50%
Hyperliquid
HYPE$39,65+5,11%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:31
Compartilhar
Estratégia de Saylor compra na baixa com aquisição de 4.048 Bitcoin

Estratégia de Saylor compra na baixa com aquisição de 4.048 Bitcoin

O post "A Estratégia de Saylor Compra na Baixa Com Aquisição de 4.048 Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy, anteriormente MicroStrategy, fez mais uma compra semanal de Bitcoin, consolidando ainda mais sua dominância como a maior empresa pública com reserva de BTC. Isso ocorre em meio a uma queda no preço do BTC e nas ações da MSTR, sendo que ambos os ativos são conhecidos por compartilhar uma forte correlação positiva. Strategy Compra 4.048 BTC Por $444 Milhões Em um comunicado à imprensa, a empresa anunciou que adquiriu 4.048 BTC por $449,3 milhões a um preço médio de $110.981 por Bitcoin, alcançando um rendimento de BTC de 25,7% no acumulado do ano (YTD). Agora possui 636.505 BTC, que adquiriu por $46,95 mil milhões a um preço médio de $73.765 por bitcoin. A Strategy novamente vendeu principalmente ações MSTR para financiar esta compra, arrecadando $425,3 milhões com a venda de 1,23 milhão de ações. Enquanto isso, a empresa arrecadou $26,5 milhões, $19 milhões e $1 milhão com a venda de ações STRF, STRK e STRF, respectivamente. Fonte: Arquivamento SEC da Strategy Notavelmente, o cofundador da Strategy, Michael Saylor, havia insinuado outra compra de Bitcoin em 31 de agosto. Em uma publicação no X, ele afirmou que o BTC ainda estava em promoção, sugerindo que eles aproveitaram a queda para adicionar à sua reserva. Bitcoin ainda está em Promoção. pic.twitter.com/rXP6G84rbs — Michael Saylor (@saylor) 31 de agosto de 2025 Esta é a quinta compra semanal consecutiva da empresa. Na semana passada, a Strategy anunciou que havia adquirido 3.081 BTC por $356,9 milhões, um movimento que fez com que as participações de BTC da empresa representassem mais de 3% do suprimento total de Bitcoin. As Ações MSTR Estão Em Declínio Enquanto isso, essas compras ocorreram em meio a um declínio nas ações da MSTR. Dados do TradingView mostram que as ações caíram mais de 15% no último mês. As ações continuaram sua tendência de queda na semana passada e fecharam a semana no vermelho, negociando em torno de $334. No entanto, as ações subiram mais de 1% na negociação pré-mercado, negociando em torno de $338. Fonte: TradingView; MSTR...
STRK
STRK$0,1408+8,72%
Bitcoin
BTC$113 886,99+1,82%
Movement
MOVE$0,0861+5,64%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:29
Compartilhar
Estratégia adiciona $449M em BTC, agora detém 636.505 moedas

Estratégia adiciona $449M em BTC, agora detém 636.505 moedas

A publicação Strategy adiciona $449M em BTC, agora faz holding de 636.505 coins apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy adicionou mais 4.048 bitcoin por $449,3 milhões, elevando suas holdings para 636.505 BTC com valor aproximado de $70 bilhões. A empresa de tesouraria de Bitcoin Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy, divulgou em um documento à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) que comprou 4.048 bitcoin entre 26 de agosto e 1 de setembro a um preço médio de $110.981 cada, [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/strategy-adds-449m-in-btc-now-holds-636505-coins/
Bitcoin
BTC$113 886,99+1,82%
BRC20.COM
COM$0,012537+24,15%
Nowchain
NOW$0,00354-14,49%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:26
Compartilhar
Ainda preocupado com as flutuações de XRP e BTC? A mineração na nuvem do Minerador BTC resolve este problema.

Ainda preocupado com as flutuações de XRP e BTC? A mineração na nuvem do Minerador BTC resolve este problema.

A publicação "Ainda preocupado com as flutuações de XRP e BTC? A mineração na nuvem do BTC Miner resolve este problema" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Washington, 01 de setembro de 2025—O mercado está turbulento, e os preços das criptomoedas flutuam. Em apenas algumas semanas, o XRP caiu rapidamente de um máximo próximo de $3, causando novamente pânico entre inúmeros investidores. Alguns estão divididos entre euforia e pânico, os lucros no papel de outros evaporam num instante, e outros estão divididos entre comprar no fundo e ficar preso. O problema é claro: simplesmente acumular moedas não pode proteger contra flutuações drásticas. Pontos de dor: Por que acumular moedas causa ansiedade? Volatilidade de preços: XRP, como Bitcoin e Ethereum, pode flutuar dezenas de pontos percentuais. Retornos incontroláveis: Acumular moedas é simplesmente uma espera passiva por valorização, sem um fluxo de caixa estável. Sofrimento emocional: Os investidores são frequentemente forçados a observar o mercado, suas emoções flutuando com as altas e baixas do gráfico de velas. Em outras palavras, acumular moedas é mais como um jogo de azar, com poucos vencedores, e a grande maioria das pessoas só pode suportar passivamente o risco. A resposta do BTC Miner O BTC Miner entende as deficiências do mercado e oferece um novo caminho: transformar ativos cripto em verdadeiros geradores de fluxo de caixa. Através de "mineração na nuvem + contratos de dupla segurança para principal e retornos", os investidores não estão mais limitados pelas flutuações do mercado: Principal sem preocupações: Independentemente das flutuações de preço do XRP, seu principal está sempre protegido. Retornos estáveis: Retornos diários fixos são automaticamente creditados na sua conta, não mais dependentes das flutuações de preço. Fácil de participar: Não são necessárias máquinas de mineração ou custos de eletricidade; tudo o que você precisa é um celular para começar a ganhar. Sob o modelo BTC Miner, criptomoedas como XRP não são mais simplesmente escravas das flutuações de preço; elas se tornam uma fonte de fluxo de caixa diário estável. Usar a mineração na nuvem do BTC Miner é fácil. Registrar → Selecionar um contrato → Fazer um pedido com um clique → Liquidação de lucro de 24 horas → Vincular um link de saque → Sacar...
NEAR
NEAR$2,459+5,26%
TornadoCash
TORN$15,723+4,82%
Bitcoin
BTC$113 886,99+1,82%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:16
Compartilhar
Blue Owl atrai um público investidor mais amplo à medida que os ativos alternativos se tornam populares

Blue Owl atrai um público investidor mais amplo à medida que os ativos alternativos se tornam populares

O post Blue Owl atrai um público investidor mais amplo à medida que os ativos alternativos se tornam populares apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jelena Ostapenko da Letónia (D) discute com Taylor Townsend dos Estados Unidos (E) após a partida da Segunda Ronda de Singulares Femininos no Quarto Dia do US Open de 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 27 de agosto de 2025 no bairro de Flushing, no distrito de Queens em Nova Iorque. Clive Brunskill | Getty Images No US Open da semana passada, uma breve troca entre as jogadoras Taylor Townsend e Jelena Ostapenko tornou-se viral — e trouxe a gestora de ativos alternativos Blue Owl Capital ainda mais para os holofotes. Vídeos e fotos da troca inundaram as redes sociais. Ostapenko, número 26 do mundo feminino da Letónia, apontou o dedo e gritou insultos a Townsend, que havia vencido a partida da segunda ronda, mas foi posteriormente derrotada numa partida competitiva contra Barbora Krejčíková. Enquanto a câmara se aproximava para que os espectadores pudessem ver melhor o confronto, observadores atentos podiam ver um emblema da Blue Owl estampado no vestido de ténis de Townsend. A empresa de gestão de ativos de 284 mil milhões de dólares, que se concentra principalmente em crédito privado e imobiliário, não é exatamente o tipo de nome familiar que se esperaria ver a patrocinar uma jogadora de ténis. Townsend é uma das cerca de 100 atletas a competir em torneios de ténis profissionais em todo o mundo este ano que são apoiados pela Blue Owl. Faz parte da estratégia da empresa para aumentar a consciencialização da marca principalmente entre indivíduos de alto património líquido, e parte de um esforço mais amplo para tirar os gestores de ativos alternativos da obscuridade. Taylor Townsend dos Estados Unidos comemora o ponto de vitória contra Jelena Ostapenko da Letónia durante a partida da Segunda Ronda de Singulares Femininos no Quarto Dia do US Open de 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 27 de agosto de 2025 no bairro de Flushing, no distrito de Queens em Nova Iorque. Clive Brunskill | Getty Images...
Manchester City Fan
CITY$0,7946+0,27%
RealLink
REAL$0,07142+2,02%
GET
GET$0,00275--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:07
Compartilhar
Compra massiva de Bitcoin fortalece a posição da estratégia

Compra massiva de Bitcoin fortalece a posição da estratégia

O post Compra Massiva de Bitcoin Fortalece a Posição da Strategy apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de Michael Saylor, Strategy, reafirmou seu compromisso com o Bitcoin ao adquirir 4.048 BTC adicionais, aproveitando as quedas recentes no preço da criptomoeda. Esta compra fortalece sua posição como a maior detentora pública de Bitcoin globalmente. Continue a Leitura: Compra Massiva de Bitcoin Fortalece a Posição da Strategy Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/massive-bitcoin-purchase-strengthens-strategys-position
Bitcoin
BTC$113 886,99+1,82%
BRC20.COM
COM$0,012537+24,15%
PUBLIC
PUBLIC$0,03501+1,27%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:05
Compartilhar
O Minerador Cred pode ajudar-te a ganhar facilmente até $69.999 USD em BTC e XRP todos os dias com apenas um clique!

O Minerador Cred pode ajudar-te a ganhar facilmente até $69.999 USD em BTC e XRP todos os dias com apenas um clique!

O post Cred Miner pode ajudar-te a ganhar facilmente até $69.999 USD em BTC e XRP todos os dias com apenas um clique! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. De acordo com os dados mais recentes do CoinMarketCap, a capitalização de mercado do XRP ultrapassou $210 mil milhões, colocando-o firmemente entre as cinco principais criptomoedas globalmente. Este crescimento é impulsionado não apenas por uma recuperação no sentimento do mercado, mas também pela contínua expansão da Ripple em pagamentos transfronteiriços, particularmente na Ásia e no Médio Oriente, validando ainda mais o valor prático do XRP. Neste contexto, a conhecida plataforma de mineração na nuvem CRED MINER lançou o contrato de mineração na nuvem XRP. Este produto inovador proporciona aos detentores de XRP e investidores globais uma nova forma de obter rendimento passivo. Globalização e Financeirização: Mais do que apenas Mineração O contrato XRP da CREDMINER é mais do que uma simples ferramenta de mineração; é parte da inovação financeira digital. Através de parcerias com centros de dados globais e custodiantes, a plataforma permite: Suporte multilíngue e serviço global: Cobrindo mercados como América do Norte, Europa, Sudeste Asiático e Médio Oriente; Financeirização: Combinando contratos de mineração na nuvem com modelos de gestão de património passivo para criar uma experiência semelhante a um "fundo de ativos digitais" para os investidores; Desenvolvimento verde e sustentável: Aderindo às atuais tendências internacionais de investimento ESG para reduzir as emissões de carbono. Um porta-voz da CRED MINER afirmou num comunicado de imprensa: O XRP está a entrar numa nova fase de globalização, e esperamos tornar fácil para cada usuário participar através dos nossos produtos contratuais. O rendimento passivo já não é apenas um privilégio para traders profissionais, mas uma oportunidade compartilhada para usuários em todo o mundo. Como posso juntar-me à CRED MINER e começar a minerar XRP? Acesso rápido: Visite o site oficial em para completar um registo de conta em 30 segundos e receber $12 em capital inicial exclusivo. Plano de Mineração Personalizado: Deposite XRP na sua conta e escolha um plano de rendimento adequado para si, desde contratos de nível básico até premium. Recolha Diária de Receitas: O sistema liquida automaticamente as recompensas de mineração diariamente, distribuindo-as diretamente para a conta do usuário.…
Credora
CRED$0,000000000000000019-70,31%
Bitcoin
BTC$113 886,99+1,82%
Moonveil
MORE$0,02603+1,63%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:28
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Especialistas preveem que $IPO poderá superar as 5 melhores pré-vendas de cripto de 2025