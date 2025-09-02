Estratégia de Saylor compra na baixa com aquisição de 4.048 Bitcoin
A Strategy, anteriormente MicroStrategy, fez mais uma compra semanal de Bitcoin, consolidando ainda mais sua dominância como a maior empresa pública com reserva de BTC. Isso ocorre em meio a uma queda no preço do BTC e nas ações da MSTR, sendo que ambos os ativos são conhecidos por compartilhar uma forte correlação positiva.
Strategy Compra 4.048 BTC Por $444 Milhões
Em um comunicado à imprensa, a empresa anunciou que adquiriu 4.048 BTC por $449,3 milhões a um preço médio de $110.981 por Bitcoin, alcançando um rendimento de BTC de 25,7% no acumulado do ano (YTD). Agora possui 636.505 BTC, que adquiriu por $46,95 mil milhões a um preço médio de $73.765 por bitcoin.
A Strategy novamente vendeu principalmente ações MSTR para financiar esta compra, arrecadando $425,3 milhões com a venda de 1,23 milhão de ações. Enquanto isso, a empresa arrecadou $26,5 milhões, $19 milhões e $1 milhão com a venda de ações STRF, STRK e STRF, respectivamente.
Notavelmente, o cofundador da Strategy, Michael Saylor, havia insinuado outra compra de Bitcoin em 31 de agosto. Em uma publicação no X, ele afirmou que o BTC ainda estava em promoção, sugerindo que eles aproveitaram a queda para adicionar à sua reserva.
Esta é a quinta compra semanal consecutiva da empresa. Na semana passada, a Strategy anunciou que havia adquirido 3.081 BTC por $356,9 milhões, um movimento que fez com que as participações de BTC da empresa representassem mais de 3% do suprimento total de Bitcoin.
As Ações MSTR Estão Em Declínio
Enquanto isso, essas compras ocorreram em meio a um declínio nas ações da MSTR. Dados do TradingView mostram que as ações caíram mais de 15% no último mês. As ações continuaram sua tendência de queda na semana passada e fecharam a semana no vermelho, negociando em torno de $334. No entanto, as ações subiram mais de 1% na negociação pré-mercado, negociando em torno de $338.
