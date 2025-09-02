Exchange MEXC
Ações da Metaplanet recuperam 4% após acionistas concordarem com novos modelos de financiamento Bitcoin
O post Ações da Metaplanet Recuperam 4% após Acionistas Concordarem com Novos Modelos de Financiamento de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: As ações da Metaplanet subiram 4% depois que os acionistas aprovaram novas medidas de financiamento em Tóquio. A empresa planeia angariar ¥555 mil milhões para expandir as suas reservas de Bitcoin. A Metaplanet tem como meta 100.000 Bitcoin até 2026 e 210.000 até 2027. As ações da Metaplanet subiram 4% em Tóquio em 2 de setembro de 2025, depois que os acionistas aprovaram novas medidas de financiamento. A votação abriu caminho para que a empresa emita mais ações e expanda as suas opções para angariar fundos para aumentar as suas reservas de Bitcoin. Acionistas da Metaplanet Apoiam Novos Passos de Financiamento Vale mencionar que a Metaplanet Inc. viu as suas ações subirem 4%. Notavelmente, a alta ocorreu depois que os acionistas aprovaram novas propostas numa reunião em Tóquio em 1 de setembro de 2025. As decisões deram à empresa mais espaço para angariar fundos para aumentar as suas reservas de Bitcoin. Três emendas/propostas foram aprovadas na reunião. A primeira aumentou o número de ações autorizadas para 2.723.000.000. A segunda permitiu que as reuniões de acionistas ocorressem sem um local fixo, abrindo a porta para reuniões exclusivamente virtuais. Propostas Recém-Aprovadas | Fonte: Metaplanet Vale acrescentar que a terceira introduziu duas novas classes de ações, Classe A e Classe B, criando mais opções de financiamento. A empresa disse que essas medidas ajudariam a angariar até ¥555 mil milhões (3,8 mil milhões de dólares) através de ações preferenciais. De acordo com a atualização, as ações preferenciais são uma mistura de capital próprio e dívida e podem fornecer financiamento flexível. Segundo a empresa, o dinheiro angariado será direcionado para expandir o seu estoque de Bitcoin. A Metaplanet atualmente detém cerca de 20.000 Bitcoin. A empresa estabeleceu uma meta para aumentar isso para 100.000 até o final de 2026. Também planeia deter 210.000 Bitcoin até o final de 2027. Movimento das Ações da Metaplanet e Detalhes do Mercado Até agora, as ações da Metaplanet estavam a ser negociadas a ¥853 em 2 de setembro, um aumento de 2,65% em relação ao anterior...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:43
Pool de Estratégias anuncia compra de BTC invulgarmente tarde esta semana
A publicação "Strategy anuncia compra de BTC invulgarmente tarde esta semana" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy anunciou a sua compra semanal de rotina um dia mais tarde, na terça-feira, deixando o mercado a adivinhar durante 24 horas. No entanto, a Strategy está de volta a fazer tranches maiores de compras de BTC para as suas reservas após várias compras menores. A Strategy continuou a abastecer apesar do anúncio invulgarmente tardio da última compra de BTC. A empresa adquiriu 4.048 BTC para o período de 26 de agosto a 1 de setembro. A quantidade relativamente maior de BTC segue-se a algumas semanas em que a empresa mostrou fraqueza na sua angariação de fundos e alterou as suas regras sobre o uso de novas emissões de ações comuns MSTR para adquirir BTC e cobrir custos operacionais. A Strategy adquiriu 4.048 BTC por ~$449,3 milhões a ~$110.981 por bitcoin e alcançou uma Taxa de Rendimento de BTC de 25,7% YTD 2025. A partir de 1/9/2025, nós HODL 636.505 $BTC adquiridos por ~$46,95 mil milhões a ~$73.765 por bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/kR8Fw9AQkl — Strategy (@Strategy) 2 de setembro de 2025 O anúncio seguiu a habitual mensagem nas redes sociais do presidente executivo da empresa, Michael Saylor, na terça-feira. O atraso desta semana seguiu-se ao período de espera da Strategy por uma decisão sobre a sua inclusão no índice S&P 500. A Strategy mostrou-se pronta para cumprir todos os requisitos para uma empresa do S&P 500, embora a nova ronda de anúncios seja a 5 de setembro. O financiamento da Strategy dependeu de STRK, STRD e MSTR Para cumprir a sua mais recente compra de BTC, a Strategy emitiu ações comuns MSTR, bem como ações preferenciais STRK e STRD. Desta vez, as facilidades STRC e STRF saltaram uma semana. $425,3M vieram da emissão de MSTR, já que o portfólio da empresa e o preço do BTC cumpriram as condições para adicionar mais ações comuns. Apenas $20M vieram de STRK e STRD, e sem a emissão de ações comuns, a Strategy teria outra semana com uma compra mínima de BTC. A grande emissão de MSTR segue a decisão de continuar a vender ações comuns mesmo a uma relação mais baixa...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:10
Sazonalidade de setembro em jogo? – ING
A publicação "Sazonalidade de setembro em jogo?" - ING apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O dólar está a subir lentamente em condições tranquilas. As notícias do fim de semana sobre as tarifas dos EUA serem consideradas ilegais não tiveram muito impacto até agora. Os rendimentos do Tesouro dos EUA foram marcados alguns pontos base mais altos, e os futuros de ações dos EUA estão ligeiramente mais baixos, observa o analista de FX do ING, Chris Turner. O suporte do DXY em 97,50 parece estar a aguentar-se "O foco desta semana está nos dados do mercado de trabalho dos EUA, sendo o próximo input importante os dados de abertura de vagas JOLTS de amanhã. Primeiro, no entanto, recebemos hoje uma atualização sobre o setor de manufatura. As expectativas são de um aumento modesto na confiança empresarial do ISM para 49,0, mas ainda fraca. Haverá algum interesse latente tanto nos preços pagos quanto no componente de emprego, mas duvidamos que estes dados sejam um determinante importante da direção do dólar esta semana." "O segundo fator poderia ser a força sazonal do dólar. As empresas dos EUA têm uma grande data fiscal em 15 de setembro, onde os pagamentos em dólar ocasionalmente causam ondulações nos mercados monetários dos EUA. Este foi o caso em 2019. Observamos também que o índice do dólar DXX subiu em sete dos últimos 10 setembros. Em resumo, pode não ser um tráfego de sentido único para um dólar mais baixo este setembro, apesar da perspectiva de números de emprego mais fracos e do iminente corte na taxa da Fed." "O suporte do DXY em 97,50 parece estar a aguentar-se, e mais negociação em intervalo pode ser a ordem do dia." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/usd-september-seasonality-in-play-ing-202509020935
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:04
Retorno das Baleias de Bitcoin — ETH e SOL Entre os Principais Alvos Institucionais
O post Bitcoin Whales Return — ETH e SOL Classificam-se Entre os Principais Alvos Institucionais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aviso: Este conteúdo é um artigo patrocinado. Bitcoinsistemi.com não é responsável por quaisquer danos ou negatividades que possam surgir das informações acima ou de qualquer produto ou serviço mencionado no artigo. Bitcoinsistemi.com aconselha os leitores a fazerem pesquisas individuais sobre a empresa mencionada no artigo e lembra que toda a responsabilidade pertence ao indivíduo. Uma grande mudança no mercado cripto chamou a atenção esta semana. Wu Blockchain, citando dados da OnchainLens, relatou que uma antiga whale (baleia) de Bitcoin moveu 2.360 BTC para o custodiante cripto HyperUnit. Isso vale cerca de $260,75 milhões. A mesma carteira agora detém 3.360 BTC em custódia e adicionou 49.850 ETH nas últimas dez horas — quase $217 milhões de valor. Uma Whale Dormente Retorna Bitcoin whales, carteiras com enormes pilhas de BTC, geralmente provocam ondas sempre que agem. Esta carteira esteve silenciosa por muito tempo antes de mudar repentinamente bilhões. O momento e a estratégia desta movimentação são notáveis. A whale transferiu ativos para a custódia da HyperUnit em vez de transferir moedas para exchanges, o que normalmente sinaliza uma venda. Isso demonstra uma ênfase na proteção e projeção futura. Uma Aposta Ousada no Ethereum A whale não estava apenas movendo Bitcoin. Em menos de meio dia, comprou quase 50.000 ETH. Isso é um voto forte para o papel do Ethereum como espinha dorsal do DeFi e Web3. Ethereum tem atraído mais desenvolvedores e projetos, e as whales estão prestando atenção. Ao acumular tanto ETH, esta carteira pode estar protegendo Bitcoin com exposição ao ecossistema em expansão do Ethereum. O Foco Institucional Expande-se Além de ETH e SOL Bitcoin Whales Estão Retornando — Mas os Ganhos Não Estão Apenas Fluindo Para ETH e SOL Bitcoin whales estão retornando ao mercado, mas em vez de apenas visar ETH e SOL, muitos estão redirecionando ganhos para tokens de menor capitalização com maior potencial de valorização. Analistas dizem que MAGACOIN FINANCE é um dos maiores beneficiários,...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:38
A temporada da NFL começa na quinta-feira com Eagles vs. Cowboys. Eis como assistir
A temporada da NFL começa na quinta-feira com Eagles vs. Cowboys. Aqui está como assistir apareceu em BitcoinEthereumNews.com. NOVA ORLEANS, LA - 09 DE FEVEREIRO: Jalen Hurts #1 do Philadelphia Eagles comemora após derrotar o Kansas City Chiefs durante o Super Bowl LIX no Caesars Superdome em 9 de fevereiro de 2025 em Nova Orleans, Louisiana. (Foto de Cooper Neill/Getty Images) Getty Images A temporada regular da NFL 2025 começa na quinta-feira à noite, com o campeão do Super Bowl Philadelphia Eagles recebendo o Dallas Cowboys no Lincoln Financial Field. Os Eagles, que venceram o Kansas City Chiefs por 40-22 no Super Bowl LIX, são mais uma vez liderados pelo quarterback Jalen Hurts e pelo running back Saquon Barkley, que rapidamente ajudou a mudar a sorte dos Eagles após assinar com a franquia em março de 2024. Barkley, que ganhou as honras de Jogador Ofensivo do Ano da AP NFL há um ano, correu por 2.005 jardas na temporada passada, tornando-se o nono jogador na história da NFL a alcançar esse marco histórico. Enquanto isso, o quarterback dos Cowboys, Dak Prescott, que está entre os cinco atletas mais bem pagos do mundo, entra em sua 10ª temporada com a franquia após sofrer uma lesão no tendão que encerrou sua temporada em 2024. O jogo de quinta-feira será transmitido pela NBC, com início marcado para as 20:20 ET. Também será transmitido ao vivo no Peacock, que transmitirá exclusivamente um jogo da temporada regular da NFL durante a Semana 17. A rede de mídia, que transmite o Sunday Night Football, atualmente tem direitos de mídia para mostrar jogos da NFL até a temporada de 2033. O narrador Mike Tirico será acompanhado pelo analista Cris Collinsworth, pela repórter de campo Melissa Stark e pelo analista de regras Terry McAulay. Este será o quarto ano do grupo do Sunday Night Football juntos. Os Cowboys, que segundo a Forbes se tornaram a primeira franquia da NFL a garantir uma avaliação de 10 mil milhões de dólares há um ano, terminaram a temporada de 2024 com um recorde de 7-10 e não conseguiram se classificar para a pós-temporada. Eles venceram apenas quatro jogos de playoff...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:28
Melhores Ferramentas de Mineração de Bitcoin para Ganhar Bitcoin Grátis em 2025
O post As Melhores Ferramentas de Mineração de Bitcoin de 2025 para Ganhar Bitcoin Grátis apareceu no BitcoinEthereumNews.com. PUBLICAÇÃO PATROCINADA* A indústria cripto está evoluindo rapidamente em 2025, com a inteligência artificial (IA) transformando quase todas as partes do ecossistema. Enquanto os bots de negociação têm sido usados há muito tempo para automatizar estratégias de compra e venda, agora estão sendo integrados em plataformas de mineração para maximizar a eficiência, reduzir custos e otimizar retornos diários. A combinação de recursos de negociação com IA e mineração na nuvem deu origem a uma nova onda de ferramentas de mineração de Bitcoin que ajudam os usuários a ganhar BTC grátis com esforço mínimo. Em vez de gerenciar hardware de mineração caro ou passar horas monitorando mercados, os investidores agora podem contar com plataformas automatizadas que usam IA para alocar recursos para as moedas e estratégias mais lucrativas. Neste artigo, exploraremos as melhores plataformas de mineração de Bitcoin em 2025 que combinam automação impulsionada por IA com mineração na nuvem para criar oportunidades estáveis e fáceis de usar. 1. ETNCrypto A ETNCrypto surgiu como a principal plataforma para mineração na nuvem com tecnologia de IA em 2025. Sua abordagem híbrida integra estratégias de negociação automatizadas com infraestrutura de mineração poderosa. O motor de IA da plataforma monitora taxas de hash, eficiência energética e lucratividade do mercado, e então aloca recursos para maximizar os retornos de Bitcoin para os usuários. Novos membros recebem um bônus de $100 ao se inscrever, tornando-o acessível mesmo para iniciantes. Saques estão disponíveis quando os saldos atingem $300, estabelecendo um equilíbrio entre sustentabilidade e usabilidade. A ETNCrypto suporta contratos com mineradores populares como o Antminer S21 Pro, oferecendo alta eficiência e desempenho previsível. Para aqueles que desejam automatizar tanto a mineração quanto a negociação sem gerenciar equipamentos, a ETNCrypto é a solução ideal. Equipamentos de Mineração ETNCrypto Equipamento de Mineração | Preço do Contrato | Período do Contrato | Lucro do Período | ROI do Período Antminer S19 XP【Grátis】 | $100 | 1 Dia | $1,50 | 1,50% Antminer T21 | $300 | 1 Dia | $9,00 | 3,00% Antminer Z15 Pro | $800 | 2 Dias | $51,20 | 6,40% Antminer S21 Pro | $1.600 | 3 Dias | $168,00 | 10,50% VolcMiner D1 Lite | $4.200 | 5 Dias | $798,00 | 19,00% Antminer...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:27
Chainlink Deve Recuperar o Suporte de $28
O post Chainlink Deve Recuperar o Suporte de $28 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: Chainlink deve recuperar o suporte de $28 ou enfrentar uma potencial queda para a faixa de $16. Chainlink lidera o DeFi com 311 eventos de desenvolvimento rastreados, superando concorrentes. O Protocolo de Interoperabilidade Cross-Chain da Chainlink processa mais de $130M em transferências. Chainlink Deve Recuperar o Suporte de $28 enquanto Lidera o DeFi com 311 Eventos de Desenvolvimento Chainlink (LINK) está enfrentando um momento crucial em seu movimento de preço. O ativo digital precisa recuperar o nível de suporte de $28 para evitar quedas adicionais. Enquanto o ativo enfrenta alguma pressão de baixa, continua a liderar no espaço de finanças descentralizadas (DeFi), solidificando sua posição como um jogador-chave. Níveis de Suporte Técnico e Perspectiva de Mercado da Chainlink O preço da Chainlink tem estado recentemente sob pressão, com traders observando o nível de suporte de $28. De acordo com Ali_charts, Chainlink deve recuperar o nível de $28 para movimentos de preço adicionais de alta. Se LINK falhar em recuperar este nível, pode enfrentar uma queda significativa, potencialmente movendo-se em direção à faixa de $16. Traders e analistas estão prestando atenção em como LINK reage no curto prazo, com muitos esperando que possa manter o suporte e construir momentum ascendente. Nível de suporte | Fonte: X No momento da publicação, o preço da Chainlink é $23,19, com um volume de negociação de 24 horas de $1B. Chainlink está em baixa de 0,99% nas últimas 24 horas. Chainlink Lidera o Desenvolvimento DeFi com 311 Eventos Rastreados No entanto, Chainlink está mantendo uma posição dominante no setor de finanças descentralizadas. O projeto mostra uma liderança impressionante em atividade de desenvolvimento, com a Chainlink registrando mais de 311 eventos de desenvolvimento rastreados. 📊 INSIGHT: Chainlink está Dominando o Desenvolvimento DeFi Chainlink ( $LINK ) tem mais de 311 eventos de desenvolvimento rastreados — muito à frente do grupo. 🔥 DeepBook registrou 188,5 eventos de desenvolvimento, reforçando sua reputação como um dos projetos de câmbio descentralizado mais ativos. Fonte:… pic.twitter.com/3hR4OjXqmY — CryptosRus (@CryptosR_Us) 2 de setembro de 2025 Isso coloca-a muito à frente de...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:21
Previsão do Bitcoin hoje enquanto Raoul Pal prevê mercado cripto de 100 biliões de dólares, Metaplanet planeia compra de Bitcoin de 884 milhões de dólares, e mais...
A publicação Previsão do Bitcoin Hoje enquanto Raoul Pal Prevê Mercado Cripto de $100T, Metaplanet Planeia Compra de Bitcoin de $884M, e Mais... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Atualizações Hyper ao vivo do Bitcoin Hoje: Previsão do Bitcoin Hoje enquanto Raoul Pal Prevê Mercado Cripto de $100T, Metaplanet Planeia Compra de Bitcoin de $884M, e Mais... Cadastre-se para o Nosso Boletim! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Leah é uma jornalista britânica com licenciatura em Jornalismo, Media e Comunicações e quase uma década de experiência em redação de conteúdo. Nos últimos quatro anos, o seu foco tem sido principalmente nas tecnologias Web3, impulsionado pelo seu genuíno entusiasmo pela descentralização e pelos mais recentes avanços tecnológicos. Ela contribuiu para publicações líderes de criptomoedas e NFT – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport e NFT Lately – o que a elevou a um papel sénior no jornalismo cripto. Seja a elaborar notícias de última hora ou análises aprofundadas, ela esforça-se por envolver os seus leitores com as informações e insights mais recentes. Os seus artigos frequentemente abrangem as criptos populares, corretoras e regulamentações em evolução. Como parte da sua estratégia para atrair novatos em cripto para a Web3, ela explica até os tópicos mais complexos de forma facilmente compreensível e envolvente. Reforçando ainda mais o seu dinâmico histórico jornalístico, ela escreveu para vários setores, incluindo testes de software (TEST Magazine), viagens (Travel Off Path) e música (Mixmag). Quando não está mergulhada num rabbit hole de cripto, ela provavelmente está a fazer island-hopping (sendo Galápagos e Hainan os seus destinos preferidos). Ou talvez desenhando com lápis de giz enquanto ouve os Pixies, a sua banda favorita de todos os tempos. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-2-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:20
Previsão do preço da Ripple (XRP) pode cair abaixo de $2, ganhe $9.700 diariamente com contratos de mineração na nuvem da ALL4 Mining
O post Previsão de Preço do Ripple (XRP) Pode Cair Abaixo de $2, Ganhe $9.700 Diariamente com Contratos de Mineração na Nuvem da ALL4 Mining apareceu no BitcoinEthereumNews.com. À medida que o mercado de criptomoedas flutua, investidores e entusiastas estão sempre à procura de oportunidades que ofereçam retornos estáveis. Enquanto o preço do Ripple (XRP) pode cair abaixo de $2, existe uma forma mais estável de impulsionar o seu investimento em criptomoedas: os contratos de mineração na nuvem da ALL4 Mining. A ALL4 Mining oferece aos utilizadores uma forma fácil de ganhar até $9.700 USD por dia através da mineração de criptomoedas sem ter que comprar e manter equipamentos caros. Seja um investidor experiente ou esteja apenas a entrar no mundo das criptomoedas, a ALL4 Mining está comprometida em proporcionar-lhe a melhor experiência de mineração e uma fonte estável de rendimento. Como funciona a ALL4 Mining? Nesta plataforma, os clientes podem escolher entre uma variedade de pacotes de máquinas de mineração para obter lucros. Uma vez confirmado o pagamento, a ALL4 Mining fornecerá poder de computação ao pool de mineração, que transferirá a receita diretamente para a conta do cliente. A ALL4 Mining será responsável por fornecer poder de computação ao pool de mineração com base nas necessidades do cliente, o que significa que os clientes não precisam de comprar as suas próprias máquinas de mineração. A ALL4 Mining possui o maior pool de mineração do mundo e uma equipa de gestão de mineradores de última geração. Promete fornecer aos clientes serviços de computação nuvem seguros e consistentes. Por que escolher a ALL4 Mining para mineração na nuvem? Como plataforma global líder de computação nuvem, a ALL4 Mining oferece as seguintes vantagens: ⦁ Registe-se e receba um bónus de teste de $15, permitindo-lhe experimentar os benefícios da mineração na nuvem sem custos. ⦁ Sem necessidade de equipamento ou eletricidade, totalmente gerido e fácil de usar. ⦁ Liquidação automática diária de lucros, permitindo aos utilizadores levantar ou reinvestir. ⦁ Opções de saque flexíveis para múltiplos ativos: XRP, BTC, ETH, USDT, DOGE, e mais. ⦁ Energia verde promove mineração sustentável e amiga do ambiente. ⦁ Proteção de cibersegurança: McAfee® + Cloudflare® proteção dupla + seguro completo AIG. ⦁ Recomendação...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:55
O DIFC coloca blockchain e Agente de IA nos seus tribunais
O post O DIFC coloca blockchain e IA nos seus tribunais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts lançou um novo serviço de mediação e notariado alimentado por tecnologia de IA e pela plataforma Blockchain Hedera. Este desenvolvimento segue a emissão da Lei de Dubai No. (2) em março de 2025 por Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos EAU e Governante de Dubai, que fornece a base legislativa para estes serviços. O novo Centro de Serviço de Mediação será baseado no DIFC Courts e servirá como um caminho alternativo de resolução de disputas onde as partes podem resolver amigavelmente suas disputas com a ajuda de mediadores registrados no tribunal. As partes poderão escolher os mediadores e concordar com taxas e termos antecipadamente, bem como a opção de realizar reuniões de mediação online usando o recém-atualizado Sistema de Gestão de Tribunal (CMS) habilitado com IA ou presencialmente nas instalações do DIFC Courts. Sua Excelência Wayne Martin, Chefe de Justiça, DIFC Courts, acredita que o Centro de Serviço de Mediação do DIFC Courts e o Serviço de Notariado ampliarão o conjunto de serviços, expandindo o acesso à justiça, além de proporcionar maior flexibilidade para empresas e indivíduos que buscam soluções eficientes e econômicas. DIFC Courts lança serviço de notariado usando Blockchain Hedera Junto com o novo Centro de Serviço de Mediação, o DIFC Courts está expandindo ainda mais sua gama de serviços com o lançamento de um serviço de notariado desenvolvido na Blockchain Hedera. De acordo com o comunicado à imprensa, este serviço suplementar prático autoriza oficiais de notariado do DIFC Courts a administrar, testemunhar e atestar juramentos, declarações juramentadas, afirmações ou declarações, e certificar e atestar documentos de cópia verdadeira para empresas e indivíduos. O serviço notarizará apenas documentos em inglês e é o primeiro serviço do tipo nos EAU. O serviço fornece um self-service automatizado, um sistema virtual ao vivo e um serviço presencial. Os usuários do serviço também terão a opção de utilizar um...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:49
