Ações da Metaplanet recuperam 4% após acionistas concordarem com novos modelos de financiamento Bitcoin

O post Ações da Metaplanet Recuperam 4% após Acionistas Concordarem com Novos Modelos de Financiamento de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: As ações da Metaplanet subiram 4% depois que os acionistas aprovaram novas medidas de financiamento em Tóquio. A empresa planeia angariar ¥555 mil milhões para expandir as suas reservas de Bitcoin. A Metaplanet tem como meta 100.000 Bitcoin até 2026 e 210.000 até 2027. As ações da Metaplanet subiram 4% em Tóquio em 2 de setembro de 2025, depois que os acionistas aprovaram novas medidas de financiamento. A votação abriu caminho para que a empresa emita mais ações e expanda as suas opções para angariar fundos para aumentar as suas reservas de Bitcoin. Acionistas da Metaplanet Apoiam Novos Passos de Financiamento Vale mencionar que a Metaplanet Inc. viu as suas ações subirem 4%. Notavelmente, a alta ocorreu depois que os acionistas aprovaram novas propostas numa reunião em Tóquio em 1 de setembro de 2025. As decisões deram à empresa mais espaço para angariar fundos para aumentar as suas reservas de Bitcoin. Três emendas/propostas foram aprovadas na reunião. A primeira aumentou o número de ações autorizadas para 2.723.000.000. A segunda permitiu que as reuniões de acionistas ocorressem sem um local fixo, abrindo a porta para reuniões exclusivamente virtuais. Propostas Recém-Aprovadas | Fonte: Metaplanet Vale acrescentar que a terceira introduziu duas novas classes de ações, Classe A e Classe B, criando mais opções de financiamento. A empresa disse que essas medidas ajudariam a angariar até ¥555 mil milhões (3,8 mil milhões de dólares) através de ações preferenciais. De acordo com a atualização, as ações preferenciais são uma mistura de capital próprio e dívida e podem fornecer financiamento flexível. Segundo a empresa, o dinheiro angariado será direcionado para expandir o seu estoque de Bitcoin. A Metaplanet atualmente detém cerca de 20.000 Bitcoin. A empresa estabeleceu uma meta para aumentar isso para 100.000 até o final de 2026. Também planeia deter 210.000 Bitcoin até o final de 2027. Movimento das Ações da Metaplanet e Detalhes do Mercado Até agora, as ações da Metaplanet estavam a ser negociadas a ¥853 em 2 de setembro, um aumento de 2,65% em relação ao anterior...