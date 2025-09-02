2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Nick Kurtz está a caminho do prémio de Novato do Ano da AL

Nick Kurtz está a caminho do prémio de Novato do Ano da AL

O post Nick Kurtz Está a Caminho do Prémio de Novato do Ano da AL apareceu no BitcoinEthereumNews.com. HOUSTON, TEXAS – 25 DE JULHO: Nick Kurtz #16 dos Athletics reage após acertar o seu quarto home run do jogo na nona entrada contra os Houston Astros no Daikin Park em 25 de julho de 2025 em Houston, Texas. (Foto de Tim Warner/Getty Images) Getty Images Por vezes, a votação para prémios pode ser um final fotográfico. Outras vezes, podem começar a gravar cedo, que é o caso de Nick Kurtz e o Prémio de Novato do Ano da Liga Americana. Kurtz, o poderoso primeira base dos Athletics, está a bater .308/.402/.632 com 27 home runs em 94 jogos desde que foi chamado no final de abril. Ele lidera todos os novatos da MLB em home runs, corridas (70), RBI (70), percentagem de chegada à base, percentagem de slugging e WAR (4,7, versão Baseball-Reference). Se tivesse aparições suficientes no plate para se qualificar, estaria em segundo lugar na MLB com um OPS de 1.033 e 180 OPS+, atrás apenas de Aaron Judge em ambas as categorias. Ele acertou quatro dos seus home runs num jogo contra os Houston Astros em 25 de julho, indo 6-6 com quatro home runs, um duplo e um single. Kurtz não foi domado pelo arremesso em nenhum nível do beisebol profissional ou universitário. Ele registou um OPS de pelo menos 1.108 em cada um dos seus três anos em Wake Forest, levando os A's a selecioná-lo em quarto lugar geral no draft de 2024. Ele precisou de apenas 33 jogos no total nas ligas menores, registando um OPS de 1.152 em todos os níveis, antes de ser chamado para as grandes ligas em 23 de abril. Vai ser difícil para qualquer um alcançá-lo na corrida para Novato do Ano, mas há um punhado de desafiantes dignos. Um deles é o seu companheiro de equipa, o shortstop Jacob Wilson. Ele fez parte da Equipa All-Star no início deste ano e está em segundo lugar na Liga Americana com uma média de batidas de .313...
Threshold
T$0.01336+10.68%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.6364+25.72%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:37
Compartilhar
Preço do Bitcoin dispara acima de $111.000 enquanto estratégia compra $449 milhões em BTC

Preço do Bitcoin dispara acima de $111.000 enquanto estratégia compra $449 milhões em BTC

O post Preço do Bitcoin Ultrapassa $111.000 Enquanto Strategy Compra $449 Milhões em BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy adquiriu mais 4.048 Bitcoin no valor aproximado de $449,3 milhões a um preço médio de Bitcoin de $110.981 por BTC, de acordo com um Formulário 8-K apresentado à SEC em 2 de setembro de 2025. As holdings totais de Bitcoin da empresa agora somam 636.505 BTC, adquiridos a um preço agregado de $46,95 bilhões. A compra mais recente foi financiada através de múltiplos programas de oferta at-the-market (ATM), incluindo receitas dos ATMs STRF, STRK, STRD e MSTR da empresa. Durante o período de 26 de agosto a 1 de setembro, a Strategy arrecadou $471,8 milhões através destas ofertas, demonstrando o contínuo apetite dos investidores por títulos vinculados ao Bitcoin. A estratégia agressiva de aquisição de Bitcoin da empresa surge em meio a uma tendência mais ampla de adoção por tesourarias corporativas. Muitas grandes empresas anunciaram compras significativas de Bitcoin apenas no último mês, incluindo o acordo do Grupo Ming Shing para adquirir $483 milhões em Bitcoin e a KindlyMD comprando $679 milhões em Bitcoin. A inovação financeira da Strategy criou novos instrumentos vinculados ao Bitcoin atraentes para investidores institucionais. A empresa mantém atualmente vários programas ATM, incluindo uma oferta ATM STRF de $2,1 bilhões oferecendo Ações Preferenciais Perpétuas Strife Série A de 10,00%, uma oferta ATM STRC de $4,2 bilhões oferecendo Ações Preferenciais Perpétuas Stretch Série A de Taxa Variável, uma oferta ATM STRK de $21 bilhões oferecendo Ações Preferenciais Perpétuas Strike Série A de 8,00%, uma oferta ATM STRD de $4,2 bilhões oferecendo Ações Preferenciais Perpétuas Stride Série A de 10,00%, e uma oferta ATM MSTR de $21 bilhões oferecendo ações ordinárias Classe A. Cada colocação bem-sucedida sublinha o apetite por renda fixa vinculada ao bitcoin e consolida a reputação da empresa como um emissor credível que experimenta na interseção entre o Bitcoin e os mercados tradicionais. A empresa recentemente atualizou suas diretrizes para permitir a emissão tática de ações mesmo quando seu prémio em relação ao valor líquido de ativo do Bitcoin cai abaixo do limiar anterior de 2,5x. Esta mudança proporciona à Strategy maior flexibilidade para continuar sua estratégia de acumulação de Bitcoin durante períodos de fraqueza do mercado. A Strategy pode em breve...
Sidekick
K$0.03194+13.46%
Stride
STRD$0.07586+4.83%
STRK
STRK$0.1405+8.49%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:17
Compartilhar
GBP fraco e com desempenho inferior ao G10 – Scotiabank

GBP fraco e com desempenho inferior ao G10 – Scotiabank

O post GBP fraco e com desempenho inferior ao G10 – Scotiabank apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Libra Esterlina (GBP) está com desempenho inferior a todas as moedas do G10 com uma queda de 1,1% contra o Dólar Americano (USD), enfraquecendo em resposta a preocupações fiscais renovadas que levaram os rendimentos do Reino Unido a novos máximos de várias décadas, relatam os Estrategistas Chefe de FX do Scotiabank, Shaun Osborne e Eric Theoret. A GBP continua a negociar dentro de uma faixa agitada mas plana "O Chanceler Reeves está procurando manter a adesão a uma regra autoimposta de que os gastos do governo devem ser cobertos por receitas fiscais dentro de 5 anos, e os mercados estão preocupados com a capacidade do governo de cumprir esta regra." "O título de 30 anos do Reino Unido subiu para um novo máximo de várias décadas, aproximando-se de 5,7%, complicando a tarefa do governo enquanto se preparam para apresentar a Declaração (orçamentária) de agosto. Em termos de dados, o destaque desta semana será a divulgação das vendas a retalho de julho na sexta-feira. Os decisores políticos do MPC do BoE também comparecerão perante um comité parlamentar na quarta-feira." "Os indicadores técnicos estão novamente mudando para baixista, no entanto, o c desde maio. A queda de terça-feira está arrastando o Índice de Força Relativa (RSI) mais abaixo de 50 para território baixista, e a ação de preço recente oferece pouco em termos de suporte antes de 1,33. Esperamos um intervalo de curto prazo entre 1,3320 e 1,3450." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/gbp-weak-and-underperforming-g10-scotiabank-202509021207
NEAR
NEAR$2.46+5.30%
Chainbase
C$0.1152+11.34%
BRC20.COM
COM$0.012537+24.15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:10
Compartilhar
Paramount, Activision fazem parceria em filme de ação ao vivo

Paramount, Activision fazem parceria em filme de ação ao vivo

A publicação Paramount, Activision fazem parceria em filme de ação ao vivo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um jogo Call of Duty: Modern Warfare da Activision Blizzard é inserido na consola de videojogos Xbox One da Microsoft. Michael Ciaglo | Bloomberg | Getty Images Call of Duty (Compra), uma das franquias de videojogos mais bem-sucedidas de todos os tempos, chegará ao grande ecrã com a ajuda da Paramount. O estúdio anunciou na terça-feira que assinou um acordo com a Activision, propriedade da Microsoft, para desenvolver, produzir e distribuir um filme de ação ao vivo baseado no jogo de tiro em primeira pessoa. "Como fã de longa data de Call of Duty (Compra), isto é verdadeiramente um sonho tornado realidade", disse David Ellison, presidente e CEO da Paramount, num comunicado. "Desde as primeiras campanhas Aliadas no Call of Duty (Compra) original, passando pelo Modern Warfare e Black Ops, passei inúmeras horas a jogar esta franquia que adoro absolutamente." A Paramount e a Activision disseram que honrarão a "narrativa rica e estilo distintivo" da marca para os fãs da franquia de videojogos. Call of Duty (Compra) tem sido a série de videojogos mais vendida nos EUA por 16 anos consecutivos, com mais de 500 milhões de cópias vendidas globalmente, disseram as empresas. "Posso prometer que estamos resolutos na nossa missão de oferecer uma experiência cinematográfica que honre o legado desta marca única", disse Ellison. O acordo é mais um grande anúncio da Paramount desde que se fundiu oficialmente com a Skydance no início de agosto. Dias depois, o estúdio anunciou que havia contratado os Irmãos Duffer, a equipa criativa de Matt e Ross Duffer que criou "Stranger Things" da Netflix, para um acordo de quatro anos para filmes, televisão e projetos de streaming. A Paramount também comprou os direitos americanos do UFC num acordo de 7,7 mil milhões de dólares por 7 anos que começa em 2026. Ellison disse numa carta aberta logo após a fusão que a empresa investiria em "narrativas de alta qualidade e tecnologia de ponta" para ajudar...
Moonveil
MORE$0.02605+1.71%
SQUID MEME
GAME$36.7132-5.42%
BLACKHOLE
BLACK$0.1935-2.42%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:01
Compartilhar
Correção do Bitcoin não desvia a sua trajetória de crescimento – Por que o Bull Run ainda continua

Correção do Bitcoin não desvia a sua trajetória de crescimento – Por que o Bull Run ainda continua

A publicação "A Correção do Bitcoin Não Desvia Sua Trajetória de Crescimento – Por Que o Mercado Altista/Otimista Ainda Está Ativo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Correction Doesn't Derail Its Growth Trajectory – Why The Bull Run Is Still On | Bitcoinist.com Cadastre-se para o nosso boletim informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Godspower Owie é o meu nome, e trabalho para as plataformas de notícias NewsBTC e Bitcoinist. Às vezes gosto de pensar em mim como um explorador, já que gosto de explorar novos lugares, aprender coisas novas, especialmente as valiosas, e conhecer novas pessoas que têm impacto na minha vida, por menor que seja. Valorizo a minha família, amigos, carreira e tempo. Realmente, esses são provavelmente os aspectos mais significativos da existência de cada pessoa. Não ilusões, mas sonhos são o que eu persigo. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-bull-run-still-on/
Threshold
T$0.01336+10.68%
Dreams Quest
DREAMS$0.0003466+9.23%
BRC20.COM
COM$0.012537+24.15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:56
Compartilhar
Por que os Analistas Classificam Ozak AI, Cardano e TRX como as Melhores Apostas de Baixa Capitalização para 2025

Por que os Analistas Classificam Ozak AI, Cardano e TRX como as Melhores Apostas de Baixa Capitalização para 2025

O post Por Que os Analistas Classificam Ozak AI, Cardano e TRX como as Melhores Apostas de Baixa Capitalização de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Investidores de criptomoedas em busca de oportunidades de alto potencial estão cada vez mais se voltando para moedas de baixa capitalização com forte potencial de crescimento. Os Analistas destacaram Ozak AI, Cardano (ADA) e TRX como apostas de destaque para 2025, citando uma combinação de inovação, adoção e impulso de pré-venda ou mercado. Estes projetos oferecem casos de uso únicos, ecossistemas ativos e potencial para retornos significativos, tornando-os opções atraentes para investimento antecipado antes do próximo ciclo de alta. Ozak AI – Pré-venda de Alto Potencial Impulsionada por IA Ozak AI, atualmente em sua 5ª fase de pré-venda OZ a $0,01, já arrecadou mais de $2,5 milhões e vendeu mais de 830 milhões de tokens. O projeto combina tecnologia blockchain com agentes de previsão impulsionados por IA, permitindo decisões de negociação mais rápidas e inteligentes, diversificação de pórtifolio e inteligência on-chain. Os Analistas estão otimistas de que os investidores iniciais da pré-venda poderiam ver retornos de até 100x, tornando Ozak AI um dos projetos de pré-venda mais comentados de 2025. Segurança e credibilidade são reforçadas através de auditorias CertiK e internas, enquanto listagens no CoinMarketCap e CoinGecko aumentam a visibilidade no mercado. Parcerias estratégicas com Dex3, HIVE e SINT similarmente ampliam o ambiente da Ozak AI, proporcionando aplicação global no mundo real e capacidade de adoção. Sua tokenomics abrange um período de carência de um mês acompanhado por seis meses de aquisição linear, garantindo retenção de preço a longo prazo e confiança do investidor. Cardano—Um Líder de Baixa Capitalização com Fundamentos Fortes Cardano (ADA), atualmente negociada a $0,813, continua sendo uma das tarefas de baixa capitalização mais respeitadas devido ao seu desenvolvimento blockchain revisado por pares e conhecimento de escalabilidade, sustentabilidade e interoperabilidade. Os Analistas consideram o ecossistema em desenvolvimento de contratos inteligentes, aplicações DeFi e projetos NFT da Cardano como impulsionadores-chave do aumento a longo prazo. Sua técnica de adoção lenta mas regular pode não prometer retornos explosivos imediatos; no entanto, a estabilidade da ADA e o interesse institucional a tornam um forte investimento de baixa capitalização para 2025. TRX—Blockchain de Alta Velocidade com Adoção Crescente TRX (Tron), negociada a $0,336, é outra moeda de baixa capitalização que os analistas veem favoravelmente para 2025. A rede Tron é conhecida...
SIX
SIX$0.01755+1.38%
RealLink
REAL$0.0714+2.00%
Moonveil
MORE$0.02605+1.71%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:34
Compartilhar
Desenvolvimento Impressionante de Satoshi Nakamoto Inflama Audiência Global, Eis o que Está a Acontecer

Desenvolvimento Impressionante de Satoshi Nakamoto Inflama Audiência Global, Eis o que Está a Acontecer

O post Impressionante Desenvolvimento sobre Satoshi Nakamoto Desperta Audiência Global, Eis o que Está Acontecendo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Depois que o documentário da HBO sobre o misterioso criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, falhou em grande parte em atender às expectativas da comunidade BTC, outra equipe decidiu transformar a história de Satoshi em um filme. Desta vez, não será um documentário, mas um thriller de ação, com uma conspiração global e uma estrutura de poder global ameaçada pela potencial revelação da verdadeira identidade de Nakamoto. Satoshi ganha tratamento para o cinema O filme será chamado "Killing Satoshi" com o diretor que assinou sendo Doug Liman, que já fez "The Bourne Identity" e "Mr. & Mrs. Smith". Agora, ele estará trabalhando no thriller de conspiração sobre Satoshi Nakamoto, de acordo com a Variety. Os atores escolhidos para os papéis principais neste projeto são o vencedor do Oscar Casey Affleck ("Manchester by the Sea") e Pete Davidson ("The King of Staten Island"). No entanto, as descrições de seus personagens foram mantidas em segredo até mais tarde. Você Também Pode Gostar O roteiro do filme foi escrito por Nick Schenk, que colaborou com Clint Eastwood em vários de seus filmes recentes. O roteiro indica que a super-elite pretende garantir que a verdade sobre Satoshi nunca se torne conhecimento público. "Killing Satoshi" será produzido por um apoiador de cripto de Hollywood, Ryan Kavanaugh, um produtor de primeira linha que trabalhou em filmes como "The Social Network", "The Fighter" e "The Fast and the Furious". As filmagens estão planejadas para começar em outubro deste ano em Londres e espera-se que seja lançado nos cinemas no próximo ano. O filme é descrito por seus criadores como uma "história de Davi e Golias", e apresentará "uma batalha épica que atinge o cerne do que é o dinheiro e quem o controla". Comparando este futuro filme a "The Social Network", que forneceu um olhar aprofundado sobre a criação do Facebook, "Killing...
Bitcoin
BTC$113,886.98+1.82%
Epic Chain
EPIC$1.1578+15.60%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:32
Compartilhar
Reposicionamento da DSW visa provar que é mais do que um lugar para comprar sapatos

Reposicionamento da DSW visa provar que é mais do que um lugar para comprar sapatos

O post DSW Repositioning Aims To Prove It's More Than A Place To Buy Shoes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A mega loja DSW está lançando um slogan de marca e perspectiva para o outono. Foto Cortesia da DSW Como diz o ditado, você nunca tem uma segunda chance para causar uma primeira impressão. Para a DSW, o empório de calçados de preço moderado que conta com quase 500 lojas, isso é hipérbole e um lugar-comum. Para a marca cujas iniciais DSW significam Designer Shoe Warehouse, 2025 traz uma nova abordagem à sua marca através de um slogan cativante com um chamado à ação que incentiva os clientes a abordar a loja com uma nova perspectiva. "Deixe-nos Surpreendê-lo", que é lançado hoje, visa dar aos seus compradores uma nova percepção da loja de calçados de 34 anos. Falando da sede da marca em Columbus, Ohio, a Presidente da DSW Laura Davis explicou a mudança enquanto a marca fazia um balanço pós-pandemia. "Avaliamos quem somos e qual era a identidade emocional", disse Davis via Zoom, acrescentando: "Nossos clientes nos disseram que faltava uma conexão emocional; era muito transacional, e a alegria dos sapatos é muito mais." Assim, o objetivo era estabelecer a conexão emocional da DSW para atrair novos clientes enquanto mantém seus clientes principais, especialmente seus membros VIP de Fidelidade. (Como uma das primeiras a ter este tipo de programa, a DSW conta com clientes inscritos por 10 a 15 anos.) Interior de uma loja DSW recentemente renovada. Foto Cortesia da DSW "Eles adoram vir à DSW e explorar", observou Davis. Trabalhando com a agência criativa Crispin, baseada em Los Angeles, a marca fez um mergulho profundo na marca, incluindo pesquisas detalhadas e, em alguns casos, visitando as coleções de sapatos dos melhores compradores em suas casas. "Perguntamos a eles: 'Como você se veste?' 'Como você pensa sobre autoexpressão? Como você se anima com sapatos, trazendo um fator diferenciador para o seu guarda-roupa? Os sapatos permitem que você explore isso, especialmente com clientes que...
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
GET
GET$0.00275--%
Moonveil
MORE$0.02605+1.71%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:22
Compartilhar
Notícias do mercado de ações para 2 de set de 2025

Notícias do mercado de ações para 2 de set de 2025

A publicação Notícias do mercado de ações para 2 de setembro de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de Ações dos EUA fecharam em baixa na sexta-feira, após algumas realizações de lucros nas grandes empresas de tecnologia. Os participantes do mercado também estavam avaliando a inflação persistente e a probabilidade de um corte na taxa de juros pelo Fed em setembro. Os três principais índices de ações terminaram em território negativo. Para a semana como um todo, esses índices também terminaram no vermelho. No entanto, para agosto, os três principais índices de ações fecharam em território positivo. Wall Street permaneceu fechada na segunda-feira devido ao Dia do Trabalho. Como se comportaram os benchmarks? O Dow Jones Industrial Average (DJI) caiu 0,2% para fechar em 45.544,88. Notavelmente, 16 componentes do índice de 30 ações terminaram em território negativo e 14 terminaram em território positivo. Na mínima intradia, o índice blue-chip estava em baixa de quase 260 pontos. O Nasdaq Composite, com forte presença tecnológica, terminou em 21.455,55, deslizando 1,2% ou 249,61 pontos devido ao fraco desempenho das ações de tecnologia. Na mínima intradia, o índice carregado de tecnologia estava em baixa de quase 307 pontos. O maior perdedor do índice foi o gigante de semicondutores fabless impulsionado por IA, Marvell Technology Inc. (MRVL). As receitas do segundo trimestre fiscal de 2026 da empresa ficaram abaixo da Estimativa de Consenso Zacks. Como resultado, o preço das ações despencou 18,6%. A Marvell Technology atualmente carrega um Zacks Rank #3 (Manter). O S&P 500 caiu 0,6% para terminar em 6.460,26. Dos 11 amplos setores do índice de mercado amplo, cinco terminaram em território negativo e seis em território positivo. O Technology Select Sector SPDR (XLK) e o Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) despencaram 1,5% e 1%, respectivamente. O indicador de medo, o CBOE Volatility Index (VIX) subiu 6,4% para 15,36. Um total de 14,8 bilhões de ações foram negociadas na sexta-feira, abaixo da média das últimas 20 sessões de 16,4 bilhões. O S&P 500 registrou 21 novas máximas e nenhuma nova mínima, enquanto o Nasdaq registrou 76 novas máximas e...
SIX
SIX$0.01755+1.38%
Index Cooperative
INDEX$0.909+5.33%
BRC20.COM
COM$0.012537+24.15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:19
Compartilhar
Newcastle United e Alexander Isak

Newcastle United e Alexander Isak

O post Newcastle United e Alexander Isak apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O treinador inglês do Newcastle United, Eddie Howe (E), aplaude enquanto o atacante sueco do Newcastle United, #14 Alexander Isak, comemora no palco no Town Moor em Newcastle upon Tyne, no nordeste da Inglaterra, em 29 de março de 2025, durante uma celebração e apresentação do troféu da Copa da Liga com os fãs depois que o Newcastle United venceu a Copa da Liga Inglesa, seu primeiro troféu doméstico em 70 anos. (Foto de Oli SCARFF / AFP) (Foto de OLI SCARFF/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images A janela de transferências mais dolorosa no que parece uma vida inteira acabou para o Newcastle United e finalmente pode seguir em frente, sem Alexander Isak. A transferência recorde britânica de £125m ($167m) para o Liverpool, que ele passou o verão inteiro tentando forçar, foi confirmada na segunda-feira, Dia Limite de Transferências, e o próprio reconhecimento do Newcastle não deixou dúvidas sobre o mau sentimento que fermentava em relação a ele em St James' Park. Isak recusou-se a jogar e treinar no Newcastle por mais de um mês, criando tensão e incerteza nos bastidores. Esperava-se que ele permanecesse como seu jogador mais importante e assinasse um novo contrato, tendo alcançado tanto em suas três temporadas completas em Tyneside, incluindo tornar-se o primeiro jogador a marcar 20 gols da Premier League em temporadas consecutivas no clube, marcando o gol da vitória na primeira final de copa doméstica do Newcastle em 70 anos e ajudando-o a voltar à Liga dos Campeões. Mas um impasse tóxico entre clube e jogador cobrou seu preço. Não houve despedida calorosa, nem um semblante de agradecimento ou mesmo menção aos seus gols e sucesso, apenas o número de jogos disputados e o fato de que ele estava saindo. O comunicado totalizou 37 palavras e foi tão frio quanto possível. Através de toda a raiva e amargura, muitos torcedores comentaram sobre como triste...
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
Alttown
TOWN$0.001462-8.16%
PlaysOut
PLAY$0.03437+4.27%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:52
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Especialistas preveem que $IPO poderá superar as 5 melhores pré-vendas de cripto de 2025