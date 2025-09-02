Notícias do mercado de ações para 2 de set de 2025
A publicação Notícias do mercado de ações para 2 de setembro de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de Ações dos EUA fecharam em baixa na sexta-feira, após algumas realizações de lucros nas grandes empresas de tecnologia. Os participantes do mercado também estavam avaliando a inflação persistente e a probabilidade de um corte na taxa de juros pelo Fed em setembro. Os três principais índices de ações terminaram em território negativo. Para a semana como um todo, esses índices também terminaram no vermelho. No entanto, para agosto, os três principais índices de ações fecharam em território positivo. Wall Street permaneceu fechada na segunda-feira devido ao Dia do Trabalho. Como se comportaram os benchmarks? O Dow Jones Industrial Average (DJI) caiu 0,2% para fechar em 45.544,88. Notavelmente, 16 componentes do índice de 30 ações terminaram em território negativo e 14 terminaram em território positivo. Na mínima intradia, o índice blue-chip estava em baixa de quase 260 pontos. O Nasdaq Composite, com forte presença tecnológica, terminou em 21.455,55, deslizando 1,2% ou 249,61 pontos devido ao fraco desempenho das ações de tecnologia. Na mínima intradia, o índice carregado de tecnologia estava em baixa de quase 307 pontos. O maior perdedor do índice foi o gigante de semicondutores fabless impulsionado por IA, Marvell Technology Inc. (MRVL). As receitas do segundo trimestre fiscal de 2026 da empresa ficaram abaixo da Estimativa de Consenso Zacks. Como resultado, o preço das ações despencou 18,6%. A Marvell Technology atualmente carrega um Zacks Rank #3 (Manter). O S&P 500 caiu 0,6% para terminar em 6.460,26. Dos 11 amplos setores do índice de mercado amplo, cinco terminaram em território negativo e seis em território positivo. O Technology Select Sector SPDR (XLK) e o Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) despencaram 1,5% e 1%, respectivamente. O indicador de medo, o CBOE Volatility Index (VIX) subiu 6,4% para 15,36. Um total de 14,8 bilhões de ações foram negociadas na sexta-feira, abaixo da média das últimas 20 sessões de 16,4 bilhões. O S&P 500 registrou 21 novas máximas e nenhuma nova mínima, enquanto o Nasdaq registrou 76 novas máximas e...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:19