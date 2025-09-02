Nick Kurtz está a caminho do prémio de Novato do Ano da AL

O post Nick Kurtz Está a Caminho do Prémio de Novato do Ano da AL apareceu no BitcoinEthereumNews.com. HOUSTON, TEXAS – 25 DE JULHO: Nick Kurtz #16 dos Athletics reage após acertar o seu quarto home run do jogo na nona entrada contra os Houston Astros no Daikin Park em 25 de julho de 2025 em Houston, Texas. (Foto de Tim Warner/Getty Images) Getty Images Por vezes, a votação para prémios pode ser um final fotográfico. Outras vezes, podem começar a gravar cedo, que é o caso de Nick Kurtz e o Prémio de Novato do Ano da Liga Americana. Kurtz, o poderoso primeira base dos Athletics, está a bater .308/.402/.632 com 27 home runs em 94 jogos desde que foi chamado no final de abril. Ele lidera todos os novatos da MLB em home runs, corridas (70), RBI (70), percentagem de chegada à base, percentagem de slugging e WAR (4,7, versão Baseball-Reference). Se tivesse aparições suficientes no plate para se qualificar, estaria em segundo lugar na MLB com um OPS de 1.033 e 180 OPS+, atrás apenas de Aaron Judge em ambas as categorias. Ele acertou quatro dos seus home runs num jogo contra os Houston Astros em 25 de julho, indo 6-6 com quatro home runs, um duplo e um single. Kurtz não foi domado pelo arremesso em nenhum nível do beisebol profissional ou universitário. Ele registou um OPS de pelo menos 1.108 em cada um dos seus três anos em Wake Forest, levando os A's a selecioná-lo em quarto lugar geral no draft de 2024. Ele precisou de apenas 33 jogos no total nas ligas menores, registando um OPS de 1.152 em todos os níveis, antes de ser chamado para as grandes ligas em 23 de abril. Vai ser difícil para qualquer um alcançá-lo na corrida para Novato do Ano, mas há um punhado de desafiantes dignos. Um deles é o seu companheiro de equipa, o shortstop Jacob Wilson. Ele fez parte da Equipa All-Star no início deste ano e está em segundo lugar na Liga Americana com uma média de batidas de .313...