Melhores dados e medidas necessários para compreender as necessidades habitacionais

A publicação Melhores Dados e Medidas Necessários Para Entender as Necessidades Habitacionais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Frequentemente, os dados sobre o peso dos custos confundem em vez de esclarecer a procura por soluções de habitação acessível. getty Este mês vou abordar alguns problemas persistentes na forma como falamos sobre habitação nos Estados Unidos e como tentamos resolver questões habitacionais. O primeiro é a ideia de peso do custo, o montante que uma família paga por habitação acima de 30 por cento do seu rendimento bruto antes de impostos. Esta Relação Custo-Rendimento da Habitação (HCIR) continua a ser a forma como todos, desde ativistas a funcionários eleitos e membros dos meios de comunicação, falam sobre questões de custo habitacional. E todos os anos, a Coligação Nacional de Habitação de Baixo Rendimento (NLIHC) publica um relatório sobre a relação entre rendas e salários. O relatório deste ano, Fora de Alcance 2025: O Alto Custo da Habitação, é outro exemplo de uso da relação que, quando mal utilizada, é na melhor das hipóteses inútil e na pior das hipóteses adiciona problemas na forma como abordamos os desafios que muitas famílias pagam pelos custos habitacionais. Primeiro, a forma como falamos sobre acessibilidade e a forma como tentamos medi-la forma o cálculo base para cada abordagem para tentar alcançá-la. A acessibilidade de algo não é uma medida quantitativa, mas sim qualitativa, uma medida de relação com o preço. Como altura ou peso ou o clima, a acessibilidade requer responder à questão, "comparado com quê?" Duas pessoas podem estar a pagar 1000 dólares por mês por um apartamento, com uma a lutar para pagar a renda todos os meses e a outra nem sequer a pensar nisso. A relação entre rendimento e renda é um ponto de partida para calcular isso. Historicamente, a relação começou com a noção de que a habitação deveria custar o salário de uma semana, aproximadamente 25% do rendimento mensal, depois foi aumentada no final dos anos 1970 para 30%. Por que isso foi escolhido? Tenho escrito...