Ozak AI, LINK, CRO, ADA & HYPE poderiam transformar 1.000$ em 50.000$

Ozak AI, LINK, CRO, ADA & HYPE poderiam transformar 1.000$ em 50.000$

O post Ozak AI, LINK, CRO, ADA & HYPE Poderiam Transformar $1k Em $50k apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A busca por altcoins de alto potencial continua enquanto investidores exploram oportunidades para transformar pequenas quantias em grandes ganhos. Com tecnologias diversas, casos de uso únicos e ecossistemas em expansão, cinco tokens se destacam em 2025: Ozak AI ($OZ), Chainlink (LINK), Cronos (CRO), Cardano (ADA) e Hyperliquid (HYPE). Ambos têm a possibilidade de gerar muito mais retornos a partir de um investimento modesto de $1.000; portanto, estes dois projetos merecem ser observados de perto este ano. Ozak AI: Entrada de $0,01 para Crescimento de IA-Blockchain O Ozak AI está em pré-venda por apenas $0,01, um dos custos mais baixos com o maior potencial de valorização. Mais de 838,6 milhões de tokens foram vendidos até agora, arrecadando $2,58 milhões. O preço irá para $0,012 na próxima fase e $1 a longo prazo. Mínimo de $100 para entrar cedo no varejo. A plataforma combina IA com redes descentralizadas para fornecer análises preditivas de mercado. Outros elementos principais incluem a Rede Ozak Stream de dados em tempo real, Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) de segurança, Cofres de Dados Ozak de armazenamento e Agentes de Previsão de IA personalizável de insights. Isso permite que indivíduos e instituições obtenham sinais instantâneos para negociação e previsão. Co-criadores verificaram colaboração com Weblume integrando as análises do Ozak AI em painéis Web3 e aplicativos descentralizados. Isso diminuirá os gargalos técnicos e aumentará a demanda pelo token OZ. O token OZ alimenta transações, personalização de modelos, armazenamento, recompensas e governança. Tokenomics: 30% pré-venda, 30% crescimento da comunidade, 20% reservas, 20% liquidez e distribuição para a equipe. LINK, CRO, ADA e HYPE em Foco O Ozak AI junta-se a outras altcoins de alto potencial com histórico estabelecido de adoção e utilidade. Chainlink (LINK): Com preço de $22,91 e capitalização de mercado de $15,54 bilhões, a Chainlink está solidificando sua posição como a principal rede oracle descentralizada. Ela interpreta informações do mundo real em contratos inteligentes, DeFi, jogos e aplicações empresariais...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:43
Principais eventos económicos a observar esta semana para o Bitcoin

Principais eventos económicos a observar esta semana para o Bitcoin

A publicação Principais Eventos Económicos a Observar Esta Semana para o Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, o Bitcoin terminou o mês com uma perda de 6,47%, apesar de ter atingido um novo recorde histórico de $124.545,60. Os especialistas estão a observar atentamente os pedidos de subsídio de desemprego, a produtividade dos EUA e o relatório de emprego de agosto que poderão influenciar a decisão de corte de taxas da Fed em setembro. Um relatório de emprego fraco poderia, contraintuitivamente, ser um catalisador positivo para o Bitcoin, de acordo com especialistas que permanecem cautelosos devido à sazonalidade baixista de setembro. O Bitcoin prolongou a correção da semana passada, fechando o mês em nota negativa, com especialistas a aguardarem dados macroeconómicos chave que poderão moldar a próxima decisão de corte de taxas da Reserva Federal dos EUA. O foco está no trio de pedidos de subsídio de desemprego, produtividade dos EUA e relatório de emprego de agosto, enquanto a Fed enfrenta pontos de dados conflituantes com inflação crescente e um mercado de trabalho enfraquecido. "A Fed está a caminhar numa corda bamba", disse Kurt S. Altrichter, fundador da Ivory Hill Wealth Advisory, numa publicação no X no domingo. Cortar as taxas "demasiado cedo arrisca reacender a inflação ao estilo dos anos 1970", enquanto mantê-las estáveis poderia "desencadear uma recessão" ao quebrar o mercado de trabalho, acrescentou Altrichter. A pressão sobre o Presidente Jerome Powell, como resultado, é imensa, tornando as divulgações de dados desta semana mais críticas do que o habitual. Todas as atenções estão agora voltadas para os pedidos iniciais de subsídio de desemprego de quinta-feira, que acompanham novas candidaturas a benefícios de desemprego. Embora a previsão consensual de 230.000 pedidos esteja alinhada com os 229.000 da semana anterior, uma leitura acima deste limiar sinalizaria um maior enfraquecimento do mercado de trabalho e adicionaria pressão significativa sobre a Fed para considerar cortar as taxas de juro. Logo a seguir, no mesmo dia, está a revisão final da Produtividade dos EUA e Custos Unitários do Trabalho. O crescimento preliminar da produtividade do Q2 2025 está fixado em +2,4% trimestre a trimestre anualizado, com custos unitários do trabalho em +1,6%, abaixo dos 6,9% do primeiro trimestre, de acordo com o relatório de agosto. Uma revisão em baixa na produtividade ou uma revisão em alta nos custos unitários...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:36
FY Energy Lança Contratos de Mineração de Energia Verde Blockchain à Prova do Futuro

FY Energy Lança Contratos de Mineração de Energia Verde Blockchain à Prova do Futuro

O post FY Energy Lança Contratos de Mineração de Energia Verde Blockchain à Prova de Futuro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Nota Editorial: O conteúdo a seguir não reflete as opiniões ou pontos de vista do BeInCrypto. É fornecido apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Por favor, conduza sua própria pesquisa antes de tomar quaisquer decisões de investimento. O mundo está transitando para um novo domínio de criação de ativos digitais, a FY Energy está impulsionando a mudança com sua solução inovativa. A empresa, através do uso da tecnologia blockchain combinada com infraestrutura de energia renovável, oferece uma solução amigável para as pessoas se tornarem parte da economia digital enquanto ainda atendem seus objetivos ecológicos. Enquanto o custo de propriedade de hardware está disparando e a forma tradicional de mineração está gradualmente se tornando menos viável, a FY Energy vem com um sistema baseado em nuvem que não é apenas simples e seguro, mas também visa oferecer participação acessível e segura na geração de ativos digitais a longo prazo. Teste Gratuito de $20: Primeiro Passo Para Renda Passiva Digital A FY Energy oferece um crédito de teste gratuito de $20 para todos os novos usuários testarem a plataforma. Através deste programa, os usuários podem se familiarizar com as ofertas de contrato da plataforma sem qualquer risco monetário, ganhando assim experiência em primeira mão de como os dividendos tecnológicos são produzidos diariamente. Devido à eliminação de barreiras de custo, a FY Energy está construindo um portal democratizado para computação hash, tornando-o acessível a todos, independentemente de seu histórico financeiro. A Segurança Vem Primeiro: Certificado FinCEN Apesar dos bilhões de dólares que são transferidos através das redes blockchain, a segurança ainda é de extrema importância. A FY Energy está registrada na FinCEN; portanto, mantém alinhamento regulatório e cumpre rigorosamente todos os padrões financeiros globais. Cada contrato ou negociação é protegido com segurança com McAfee® SECURE e Cloudflare® SECURE, seguranças de assinatura múltipla, bem como auditoria em tempo real. Tudo isso garante que os usuários tenham um nível de confiança no...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:33
Volume de Dex ultrapassa $1T em agosto: Por que o Token Best Wallet está em posição de ganhar

Volume de Dex ultrapassa $1T em agosto: Por que o Token Best Wallet está em posição de ganhar

O post Volume de DEX Atinge Mais de $1T em Agosto: Por Que o Best Wallet Token Tem a Ganhar apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de exchange descentralizada (DEX) acaba de atingir um marco histórico, com mais de $1,15 trilhão em volume processado durante agosto. Dados da DefiLlama mostram que este é o primeiro mês em que os volumes combinados de spot e contratos perpétuos excederam $1 trilhão em atividade mensal. Os volumes de DEX Spot atingiram $506B em agosto, enquanto os volumes de contratos perpétuos subiram para mais de $648B, alcançando um novo recorde histórico para esta categoria. O mercado DEX permanece forte à medida que a Web3 se torna mais acessível, graças a apps como Best Wallet. Best Wallet oferece uma maneira fácil de converter fiat através de um app de celular, juntamente com integração com múltiplas DEXs para uma experiência cripto tranquila. Vamos discutir por que o token $BEST é a melhor maneira de comprar e vender cripto através do app Best Wallet, mas primeiro, vamos analisar mais de perto o mercado DEX. Quais DEXs Estão Vendo o Maior Volume? Uniswap continua sendo a principal DEX spot com mais de $143B em volume total processado durante agosto, representando 28,2% do volume spot total do mês. PancakeSwap está em segundo lugar com quase três vezes menos volume em $56,6B, enquanto HyperLiquid ocupa o terceiro lugar com $21,7B. O aumento no volume spot elevou a proporção de negociação DEX-para-CEX para 17,2% em agosto, indicando um interesse crescente em swap de tokens feitos inteiramente on-chain. A capitalização de mercado DeFi agora está em $160 bilhões e continua a crescer à medida que mais usuários se juntam ao espaço DeFi. Best Wallet está preparada para aproveitar um mercado DEX forte, começando a competir com CEXs institucionais. Vamos aprender mais sobre como Best Wallet ($BEST) facilita a integração com DEXs. Best Wallet – Uma Carteira Cross-chain Construída para a Geração Mobile-First O Best Wallet Token ($BEST) é o token oficial da Best Wallet, uma carteira cripto mobile-first que funciona em múltiplas blockchains com suporte nativo a DEX. Best Wallet supera carteiras mais antigas como MetaMask...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:14
Metaplanet do Japão ganha aprovação para plano de angariação de fundos de 3,7 mil milhões de dólares

Metaplanet do Japão ganha aprovação para plano de angariação de fundos de 3,7 mil milhões de dólares

O post "Metaplanet do Japão Obtém Aprovação para Plano de Captação de $3,7 Bilhões" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa japonesa acumuladora de Bitcoin Metaplanet obteve aprovação dos acionistas para reformular sua estrutura de capital, abrindo caminho para bilhões em potencial captação de recursos destinados à sua estratégia de acumulação de Bitcoin. Em uma assembleia geral extraordinária na segunda-feira, os investidores apoiaram alterações nos estatutos da empresa para expandir suas ações autorizadas para 2,7 bilhões. Também introduziu um novo sistema de ações preferenciais de duas classes que permitiria à Metaplanet atrair diferentes tipos de investidores enquanto preserva o controle para os acionistas existentes. As ações Classe A teriam um dividendo fixo, oferecendo aos investidores focados em renda retornos mais estáveis. As ações Classe B seriam uma aposta mais arriscada, mas vêm com a opção de conversão em ações ordinárias. A medida proporciona potencial valorização se a estratégia de acumulação de Bitcoin da empresa for bem-sucedida. A Metaplanet enquadrou as novas classes de ações como um "mecanismo defensivo", que protege os acionistas comuns de diluição excessiva enquanto libera até 555 bilhões de ienes ($3,7 bilhões) em financiamento potencial. Fonte: Metaplanet Metaplanet se aproxima de realizar objetivos de Bitcoin Em 1 de agosto, a Metaplanet anunciou o plano para levantar $3,7 bilhões para ajudar a financiar seu objetivo de adquirir 210.000 Bitcoin (BTC) até o final de 2027. Na quarta-feira, o conselho de administração da empresa decidiu emitir novas ações através de uma oferta internacional. Isso abriu caminho para a reunião de acionistas, que provavelmente foi o maior obstáculo na governança interna. Embora os acionistas tenham aprovado a estrutura, o conselho da empresa ainda deve autorizar os termos específicos de emissão. A Metaplanet também deve apresentar declarações de registro detalhadas aos reguladores japoneses. O maior desafio para as aspirações da empresa em levantar fundos é conseguir investidores reais para atingir o potencial máximo de captação de $3,7 bilhões. Os esforços da Metaplanet para levantar fundos ocorrem em meio a um recente declínio nos preços das ações. Na terça-feira, dados do Google Finance mostraram que as ações da Metaplanet estavam sendo negociadas a cerca de $5,74, uma queda de 54% em relação ao seu máximo de $12,75 em...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:11
GBP/USD: rendimentos crescentes dos gilts do Reino Unido levantam preocupações fiscais

GBP/USD: rendimentos crescentes dos gilts do Reino Unido levantam preocupações fiscais

O post GBP/USD rendimentos dos gilts do Reino Unido em alta geram preocupações fiscais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A libra esterlina despenca à medida que os rendimentos crescentes dos gilts do Reino Unido geram preocupações fiscais A libra esterlina (GBP) tem desempenho inferior aos seus principais pares em uma semana de calendário económico leve do Reino Unido (UK). A moeda britânica caiu à medida que os rendimentos crescentes dos gilts de longo prazo do Reino Unido geraram preocupações fiscais. Os rendimentos dos gilts de 30 anos do Reino Unido aumentaram para cerca de 5,68%, o nível mais alto visto desde 1998. Os rendimentos dos títulos do Reino Unido dispararam depois que o primeiro-ministro Keir Starmer anunciou uma remodelação no gabinete, que ele chamou de transição "para a segunda fase" de seu governo, informou a BBC News. Leia mais... Previsão GBP/USD: A libra esterlina cai à medida que a venda de gilts ganha força Após registrar ganhos modestos na segunda-feira, o GBP/USD virou para o sul e caiu para seu nível mais baixo desde o início de agosto, abaixo de 1,3380. Embora o par tenha conseguido subir de volta em direção a 1,3400, encontra dificuldades para reunir momentum de recuperação. A ampla pressão de venda em torno do dólar americano (USD) devido às crescentes preocupações sobre a independência do Federal Reserve e a incerteza elevada em torno do regime comercial permitiram que o GBP/USD subisse na segunda-feira. Leia mais... Fonte: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-soaring-uk-gilt-yields-raise-fiscal-concerns-202509021213
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:01
Melhores dados e medidas necessários para compreender as necessidades habitacionais

Melhores dados e medidas necessários para compreender as necessidades habitacionais

A publicação Melhores Dados e Medidas Necessários Para Entender as Necessidades Habitacionais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Frequentemente, os dados sobre o peso dos custos confundem em vez de esclarecer a procura por soluções de habitação acessível. getty Este mês vou abordar alguns problemas persistentes na forma como falamos sobre habitação nos Estados Unidos e como tentamos resolver questões habitacionais. O primeiro é a ideia de peso do custo, o montante que uma família paga por habitação acima de 30 por cento do seu rendimento bruto antes de impostos. Esta Relação Custo-Rendimento da Habitação (HCIR) continua a ser a forma como todos, desde ativistas a funcionários eleitos e membros dos meios de comunicação, falam sobre questões de custo habitacional. E todos os anos, a Coligação Nacional de Habitação de Baixo Rendimento (NLIHC) publica um relatório sobre a relação entre rendas e salários. O relatório deste ano, Fora de Alcance 2025: O Alto Custo da Habitação, é outro exemplo de uso da relação que, quando mal utilizada, é na melhor das hipóteses inútil e na pior das hipóteses adiciona problemas na forma como abordamos os desafios que muitas famílias pagam pelos custos habitacionais. Primeiro, a forma como falamos sobre acessibilidade e a forma como tentamos medi-la forma o cálculo base para cada abordagem para tentar alcançá-la. A acessibilidade de algo não é uma medida quantitativa, mas sim qualitativa, uma medida de relação com o preço. Como altura ou peso ou o clima, a acessibilidade requer responder à questão, "comparado com quê?" Duas pessoas podem estar a pagar 1000 dólares por mês por um apartamento, com uma a lutar para pagar a renda todos os meses e a outra nem sequer a pensar nisso. A relação entre rendimento e renda é um ponto de partida para calcular isso. Historicamente, a relação começou com a noção de que a habitação deveria custar o salário de uma semana, aproximadamente 25% do rendimento mensal, depois foi aumentada no final dos anos 1970 para 30%. Por que isso foi escolhido? Tenho escrito...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:49
Previsão de preço para 2025: Ozak AI para $1, Solana para $500 e XRP para $5—Qual oferece o melhor ROI?

Previsão de preço para 2025: Ozak AI para $1, Solana para $500 e XRP para $5—Qual oferece o melhor ROI?

Desfrute dos vídeos e músicas que adora, carregue conteúdo original e partilhe tudo com amigos, família e o mundo no YouTube.
XRP
XRP$2,521+2,15%
Sleepless AI
AI$0,0849+7,19%
Blockchainreporter2025/09/03 00:20
Os comebacks de Sabrina Carpenter sugerem maiores vitórias no futuro

Os comebacks de Sabrina Carpenter sugerem maiores vitórias no futuro

O post Sabrina Carpenter's Comebacks Hints At Bigger Wins Ahead apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Short N' Sweet e Fruitcake de Sabrina Carpenter retornam às paradas no Reino Unido pouco antes de seu novo álbum Man's Best Friend conquistar uma estreia elevada. Sabrina Carpenter no Governors Ball 2024 realizado no Flushing Meadows Corona Park em 8 de junho de 2024 em Queens, Nova York. (Foto de Nina Westervelt/Billboard via Getty Images) Billboard via Getty Images O catálogo de Sabrina Carpenter está sentindo os efeitos positivos de seu novo lançamento, seu muito aguardado Man's Best Friend. O álbum completo já está disponível para o mundo inteiro ouvir, e conforme chega às lojas de download e plataformas de streaming, um par de conjuntos recentes da vencedora do Grammy estão em movimento novamente no Reino Unido, sugerindo que os fãs não estão apenas adquirindo o corte mais recente, mas também continuam apaixonados pelo que a tornou uma estrela desde o início. Short N' Sweet Retorna a Duas Paradas Short N' Sweet ganha impulso em vários cantos do mercado britânico. O projeto repleto de hits retorna à Official Vinyl Albums Chart na posição Nº 29, mais de um ano após seu lançamento. Para um LP tão avançado em sua trajetória, uma reentrada na contagem de vinil geralmente significa que algo empolgante está acontecendo, seja com o projeto em si ou com a musicista. Short N' Sweet Sobe em Várias Outras Listas O mesmo esforço de estúdio também sobe em outras duas listas focadas em vendas. Short N' Sweet sobe da posição Nº 31 para Nº 21 na Official Albums Sales chart e melhora da posição Nº 28 para Nº 20 na contagem Official Physical Albums. O título cai algumas posições em um punhado de outras listas, mas pode se recuperar quando Man's Best Friend estrear. Fruitcake Reentra nas Paradas de Vendas e Físicas O EP Fruitcake de Carpenter encontra seu caminho de volta a um par de contagens – as únicas que atualmente...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:13
Strategy impulsiona reserva de Bitcoin para mais de 69 mil milhões de dólares, aumenta dividendo STRC para 10% em meio a críticas

Strategy impulsiona reserva de Bitcoin para mais de 69 mil milhões de dólares, aumenta dividendo STRC para 10% em meio a críticas

O post Strategy aumenta reserva de Bitcoin para mais de $69B, eleva dividendo STRC para 10% em meio a críticas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy, empresa de inteligência de negócios anteriormente conhecida como MicroStrategy, reforçou sua posição em Bitcoin com mais uma grande compra. Em um registro de 2 de setembro na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a empresa relatou a aquisição de 4.048 BTC por $449,3 milhões, pagando uma média de $110.981 por moeda. A movimentação eleva o saldo total de Bitcoin da Strategy para 636.505 BTC, obtidos a um custo combinado de $46,95 bilhões, ou aproximadamente $73.765 por moeda. Aos preços atuais de mercado, essa reserva está avaliada em $69,24 bilhões. De acordo com dados do Bitcoin Treasuries, as participações da empresa agora representam pouco mais de 3% do fornecimento máximo de Bitcoin, dando à Strategy uma das maiores posições corporativas no ativo. Após esta compra, a Strategy anunciou que ajustou a taxa de dividendos de suas ações preferenciais STRC, aumentando o pagamento anual de 9% para 10%. O título, lançado em julho, é não conversível e projetado para entregar renda de taxa variável. 'Alavancagem reduzida' O último negócio foi financiado através de uma mistura de ofertas de ações ordinárias e preferenciais. De acordo com o registro, a Strategy vendeu 1,24 milhão de ações ordinárias Classe A por $425,3 milhões. A empresa levantou o saldo de $46,5 milhões através de seus programas de ações preferenciais, incluindo STRK, STRF e STRD. Captação de Bitcoin da Strategy (Fonte: Strategy) Este desequilíbrio atraiu críticas do vendedor a descoberto James Chanos, que apostou publicamente contra a empresa. Chanos argumentou que a forte dependência de ações ordinárias sugere que os investidores permanecem cautelosos em relação às ofertas preferenciais, que são estruturadas para buscadores de renda e participantes de maior risco. Ele escreveu: "A MSTR continuou a REDUZIR sua alavancagem na semana passada. 90% dos seus títulos vendidos foram do ATM de ações ordinárias." Apesar da afirmação de Chanos, a Strategy já arrecadou $5,6 bilhões em 2025 através das ofertas públicas iniciais desses títulos. Notavelmente, os IPOs representam 12% de todas as ofertas públicas iniciais dos EUA este ano...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:00
