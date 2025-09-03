Notícias Bitcoin: ETPs agora fazem holding de 7% do fornecimento de BTC, o crescimento está a arrefecer?
Principais insights: Notícias Bitcoin: ETPs detêm 1,47M BTC, 7% do fornecimento. BlackRock e Fidelity dominam com 950K BTC. Agosto: fluxo de saída de $301M do BTC, $3,95B para ETH. Baleias rotacionam para Ether enquanto 92 ETFs cripto aguardam aprovação da SEC. A recente alta do Bitcoin para novos máximos foi impulsionada pela forte demanda institucional. De fato, a análise das participações de fundos pela HODL15Capital mostra que os produtos negociados em bolsa de criptomoedas (ETPs) agora possuem cerca de 1,47 milhão de BTC – aproximadamente 7% do fornecimento total de 21 milhões de moedas do Bitcoin. Os ETFs spot de Bitcoin dos EUA dominam essas participações, com os 11 fundos americanos detendo cerca de 1,29 milhão de BTC até 31 de agosto. O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock é de longe o maior detentor individual, com 746.810 BTC em seus registros, e o Wise Origin Bitcoin Fund da Fidelity ocupa um distante segundo lugar (pouco menos de 199.500 BTC). No geral, os ETPs globais de Bitcoin adicionaram aproximadamente 170.000 BTC (cerca de $18,7 bilhões) desde o final de 2024. Gráfico: As participações globais de ETPs de Bitcoin (incluindo todos os principais ETFs spot dos EUA) agora excedem 1,47 milhão de BTC, ou ~7% do fornecimento total. Fonte: HODL15Capital Notícias Bitcoin: Fluxos de Fundos em Desaceleração Apontam para Resfriamento da Demanda por Bitcoin Apesar dos níveis recordes de Bitcoin em ETPs e recentes desenvolvimentos de notícias cripto, os fluxos recentes de fundos sugerem que a demanda institucional pode estar em pausa. De acordo com dados da CoinShares, agosto registrou um fluxo de saída líquido de cerca de $301 milhões dos ETPs de Bitcoin. Em contraste, durante o mesmo mês, os fundos baseados em Ethereum desfrutaram de $3,95 bilhões em fluxos de entrada. Em outras palavras, os fundos de Bitcoin perderam dinheiro enquanto os fundos de Ethereum atraíram novo capital significativo. Semanalmente, a CoinShares relatou que os ETPs de Bitcoin coletivamente ganharam $748 milhões na semana mais recente, enquanto os ETPs de Ethereum atraíram cerca de $1,4 bilhão – sublinhando uma mudança no apetite dos investidores. Durante o verão, a participação do Bitcoin nos fluxos totais de fundos cripto foi pequena: a CoinShares observa que os fluxos de entrada acumulados no ano em ETPs de Ethereum somaram $2,5 bilhões versus cerca de $1 bilhão em fluxos de saída líquidos dos produtos de Bitcoin...
