2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Estratégia Compra na Queda: 4.048 BTC Adicionados enquanto o Preço Desce para $108K

A publicação Estratégia Compra na Queda: 4.048 BTC Adicionados enquanto o Preço Cai para $108K apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: A MicroStrategy comprou 4.048 BTC por $449,3M a uma média de $110.981. Total de participações: 636.505 BTC avaliados em $46,95B. Compra seguiu-se à queda do Bitcoin abaixo de $108K. Acumulação de whales e detentores de longo prazo continua. A MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) revelou em 2 de setembro através de um documento da SEC que comprou 4.048 bitcoin por cerca de $449,3 milhões, quando o Bitcoin caiu brevemente abaixo de $108.000. A empresa observou um preço médio de compra de aproximadamente $110.981 por moeda na semana que terminou em 1 de setembro. Esta última estratégia de compra na queda eleva as participações totais de Bitcoin da MicroStrategy para 636.505 BTC, com uma base de custo agregado de cerca de $46,95 mil milhões (média de $73.765 por BTC). Sob o CEO Michael Saylor, a empresa tem recorrido repetidamente a emissões de ações e ações preferenciais para financiar os seus tesouros cripto. MicroStrategy Compra na Queda O preço do Bitcoin foi volátil durante o período da compra da MicroStrategy. Depois de atingir um pico acima de $113.000, o BTC foi negociado na faixa de $107K-$108K até o final de agosto. Fonte: Saylor X Os dados da CoinGecko confirmam uma retração para pouco menos de $108.000 em 29 de agosto. Este recuo seguiu-se a um rally em meados de agosto para novos máximos (cerca de $124.000) e coincidiu com fatores sazonais típicos: os volumes de negociação no final do verão tendem a diminuir. Notavelmente, os dados da Glassnode mostram que todas as coortes de detentores de Bitcoin (desde whales até pequenas carteiras "shrimp") passaram para uma fase de distribuição no final de agosto, consistente com a realização de lucros após o recente máximo. A pontuação agregada da tendência de acumulação caiu para cerca de 0,26 (bem abaixo de 0,5), indicando ampla pressão de venda em toda a linha. Historicamente, agosto frequentemente vê volumes mais baixos e consolidações de preços – os últimos três agostos viram correções de dois dígitos. Neste contexto de realização de lucros, as compras constantes da MicroStrategy destacam-se. A empresa utilizou os rendimentos das suas ofertas de ações no mercado (ATM) (incluindo programas de ações preferenciais STRF, STRK, STRD e vendas de ações ordinárias) para financiar a compra de $449,3M em Bitcoin. Tal acumulação disciplinada sugere que a MicroStrategy está a tratar o BTC como digital de longo prazo...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:28
MSTR de Michael Saylor compra mais Bitcoin

O post Michael Saylor's MSTR Compra Mais Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy (MSTR) continuou suas implacáveis compras de Bitcoin BTC$110.486,49, adquirindo mais 4.048 moedas na semana passada e elevando as participações da empresa para 636.505 moedas. As compras da semana passada foram feitas por pouco menos de $450 milhões, ou um custo médio de $110.981 cada. Elas foram financiadas principalmente através da venda de ações ordinárias, com vendas de várias ações preferenciais da empresa compondo o restante. As vendas de ações ordinárias têm sido um tanto controversas ultimamente, já que Saylor e sua equipe prometeram há não muito tempo nunca emitir ações quando o mNAV da ação — a relação entre a avaliação da ação comparada ao valor das participações em Bitcoin — caísse abaixo de 2,5x. No entanto, o período difícil para a ação recentemente trouxe o mNAV para a área de 1,5x. Com aparentemente apenas uma demanda modesta por ações preferenciais e nenhuma por dívida conversível, a empresa — se quisesse continuar a fazer compras significativas de Bitcoin — teve pouca escolha além de descartar a promessa de mNAV 2,5x. O problema com as vendas de ações ordinárias a um prêmio tão modesto em relação ao mNAV, dizem os críticos, é que a emissão corre o risco de diluir os acionistas existentes. As participações em Bitcoin da empresa valem pouco menos de $70 bilhões ao preço atual do Bitcoin de $109.400. As ações da MSTR estão moderadamente mais baixas na negociação pré-mercado. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/strategy-added-another-4-408-bitcoin-for-usd450m-last-week
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:44
A blockchain do Bitcoin pode tornar-se um repositório de pornografia infantil?

O post A blockchain do Bitcoin pode se tornar um lar para pornografia infantil? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin é conhecido como uma rede resistente à censura. Normalmente, esta característica é apresentada como um dos seus pontos de venda básicos. A comunidade de desenvolvedores do Bitcoin está agitada com um debate acalorado sobre a remoção iminente de um filtro de spam que limita dados não monetários a 83 bytes por bloco. Opositores afirmam que isso permitirá a publicação de pornografia infantil on-chain, efetivamente tornando o Bitcoin ilegal na maioria das jurisdições. Resumo As "guerras de spam" intensificam-se: cada vez mais pessoas mudam do Bitcoin Core para o Bitcoin Knots, alertando que a blockchain Bitcoin pode se transformar num lar para pornografia infantil. O problema com a pornografia infantil foi levantado há anos, antes dos planos simplificados para remover o filtro de spam, então a questão foi descartada na época. Defensores da mudança citam novas capacidades como razões para implementar a v30; isso abriria novas oportunidades: as pessoas poderão armazenar novos tipos de dados on-chain, enquanto os opositores poderão usar uma versão diferente do Bitcoin Core ou outro software de nó. Bitcoin Core vs. Bitcoin Knots Os dados da blockchain são monitorados e verificados pelos nós. Cada bloco pode conter até 83 bytes para dados não monetários (por exemplo, imagens). Esta oportunidade é possível através de um script OP_RETURN. Alguns chamam-no de filtro de spam, pois acreditam que ajuda a rede Bitcoin (BTC) a ser usada precisamente para transações monetárias. OP_RETURN impede que a rede seja inundada com dados arbitrários (dados não monetários). Os opositores à remoção do filtro de spam dizem que a mudança pode resultar em congestão de rede. No entanto, alguns desenvolvedores estão defendendo a remoção de um filtro de spam, expandindo assim o limite de dados arbitrários para cerca de 2 megabytes por bloco. A razão para esta mudança, citada por estes desenvolvedores, é desmantelar restrições e censura. Isso abre portas para vários casos de uso como compartilhamento de arquivos JPEG, vídeos, documentos, etc. Eu realmente detesto...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:24
Ouro superando o Bitcoin em 2X em 2025

O post Ouro superando o bitcoin em 2X em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Apesar de milhares de anos de história e uma capitalização de mercado 11X maior, o ouro proporcionou o dobro do desempenho do bitcoin (BTC) aos seus investidores este ano. Desde 1 de janeiro, o ouro subiu 32% versus os bem mais modestos 16% do BTC. O preço do ouro hoje também é histórico por outro motivo, nomeadamente que seu rali de preço atingiu exatamente 100X desde que o dólar americano abandonou o padrão ouro a $35 por onça em 1971. Uma onça de ouro agora custa $3.500. Estes números são um tanto decepcionantes para os promotores do BTC que anunciaram o ativo como "ouro digital." Por mais de 4 anos, o Ouro tem sido um ativo muito melhor para manter do que o Bitcoin. Enquanto os retornos têm sido semelhantes desde o 1T21, o Ouro teve 1/4 da volatilidade mensal e quedas, e apenas 14% de correlação com ações vs. quase 60% do Bitcoin. pic.twitter.com/DKcV3BGcm3 — Bob Elliott (@BobEUnlimited) 13 de junho de 2025 De fato, dependendo do período exato que você escolher, o ouro superou o BTC por quase quatro anos. Desde seus máximos de novembro de 2021, por exemplo, o ouro subiu 85% versus o rali de 61% do BTC. Bitcoin fica atrás do ouro durante o segundo mandato de Donald Trump Em março, a Protos observou que o BTC teve melhor desempenho durante o primeiro mandato de Donald Trump como presidente. Essa análise continua verdadeira quando expandimos a comparação de preços até hoje. Quando Trump se tornou presidente pela primeira vez em 2017, o BTC estava sendo negociado abaixo de $900. Até 2 de setembro de 2017, havia subido para $4.600. Compare esse rali de 411% com seu lamentável desempenho inferior durante o mesmo período de 225 dias do calendário deste ano. No dia da posse de Trump em 2025, o BTC estava sendo negociado a $102.000. Subiu apenas 9% para $111.000 até o momento da publicação. Em outras palavras, o BTC teve um desempenho 40.000 pontos base melhor durante os primeiros 225 dias de Trump como presidente em 2017 do que teve durante seus 225 dias em 2025. Leia...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:21
Notícias Bitcoin: ETPs agora fazem holding de 7% do fornecimento de BTC, o crescimento está a arrefecer?

O post Notícias Bitcoin: ETPs Agora Detêm 7% do Fornecimento de BTC, o Crescimento Está Desacelerando? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: Notícias Bitcoin: ETPs detêm 1,47M BTC, 7% do fornecimento. BlackRock e Fidelity dominam com 950K BTC. Agosto: fluxo de saída de $301M do BTC, $3,95B para ETH. Baleias rotacionam para Ether enquanto 92 ETFs cripto aguardam aprovação da SEC. A recente alta do Bitcoin para novos máximos foi impulsionada pela forte demanda institucional. De fato, a análise das participações de fundos pela HODL15Capital mostra que os produtos negociados em bolsa de criptomoedas (ETPs) agora possuem cerca de 1,47 milhão de BTC – aproximadamente 7% do fornecimento total de 21 milhões de moedas do Bitcoin. Os ETFs spot de Bitcoin dos EUA dominam essas participações, com os 11 fundos americanos detendo cerca de 1,29 milhão de BTC até 31 de agosto. O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock é de longe o maior detentor individual, com 746.810 BTC em seus registros, e o Wise Origin Bitcoin Fund da Fidelity ocupa um distante segundo lugar (pouco menos de 199.500 BTC). No geral, os ETPs globais de Bitcoin adicionaram aproximadamente 170.000 BTC (cerca de $18,7 bilhões) desde o final de 2024. Gráfico: As participações globais de ETPs de Bitcoin (incluindo todos os principais ETFs spot dos EUA) agora excedem 1,47 milhão de BTC, ou ~7% do fornecimento total. Fonte: HODL15Capital Notícias Bitcoin: Fluxos de Fundos em Desaceleração Apontam para Resfriamento da Demanda por Bitcoin Apesar dos níveis recordes de Bitcoin em ETPs e recentes desenvolvimentos de notícias cripto, os fluxos recentes de fundos sugerem que a demanda institucional pode estar em pausa. De acordo com dados da CoinShares, agosto registrou um fluxo de saída líquido de cerca de $301 milhões dos ETPs de Bitcoin. Em contraste, durante o mesmo mês, os fundos baseados em Ethereum desfrutaram de $3,95 bilhões em fluxos de entrada. Em outras palavras, os fundos de Bitcoin perderam dinheiro enquanto os fundos de Ethereum atraíram novo capital significativo. Semanalmente, a CoinShares relatou que os ETPs de Bitcoin coletivamente ganharam $748 milhões na semana mais recente, enquanto os ETPs de Ethereum atraíram cerca de $1,4 bilhão – sublinhando uma mudança no apetite dos investidores. Durante o verão, a participação do Bitcoin nos fluxos totais de fundos cripto foi pequena: a CoinShares observa que os fluxos de entrada acumulados no ano em ETPs de Ethereum somaram $2,5 bilhões versus cerca de $1 bilhão em fluxos de saída líquidos dos produtos de Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:16
'The Summer I Turned Pretty' destronado na lista dos 10 melhores da Amazon Prime por um novo programa

BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:13
Ripple faz parceria com Thunes para expandir pagamentos transfronteiriços baseados em blockchain

O post Ripple faz parceria com Thunes para expandir pagamentos transfronteiriços baseados em blockchain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: Ripple e Thunes expandiram sua parceria para integrar o Ripple Payments na rede global da Thunes, aprimorando os pagamentos transfronteiriços baseados em blockchain. A colaboração visa melhorar a velocidade das transações, transparência e conformidade para transferências internacionais de dinheiro em mais de 130 países. Ripple e Thunes expandiram sua parceria hoje para aprimorar pagamentos transfronteiriços globais integrando o Ripple Payments na Rede Global Direta da Thunes, com base na colaboração inicial de 2020. A Thunes, com sede em Singapura, conecta-se a mais de 130 países e 80 moedas através de 320 métodos de pagamento, atendendo bilhões de contas bancárias, carteiras móveis e cartões. A plataforma Smart Superhighway e o Sistema SmartX Treasury da empresa oferecem pagamentos em moeda local em tempo real. A integração das soluções de pagamento baseadas em blockchain da Ripple visa melhorar a velocidade, transparência e conformidade em toda a rede global da Thunes. A plataforma empresarial da Ripple opera em mais de 90 mercados de pagamento, cobrindo mais de 90% dos mercados diários de Forex (FX), com volume processado excedendo 70 mil milhões de dólares. "Ao apoiar liquidação em tempo real e integrações locais profundas, estamos permitindo que empresas de ativos digitais ofereçam pagamentos transfronteiriços perfeitos, conformes e acessíveis em escala", disse Chloe Mayenobe, Presidente e COO da Thunes. Fiona Murray, Diretora Administrativa da Ripple para Ásia-Pacífico, disse que ao combinar a Rede Global Direta da Thunes com a infraestrutura de ativos digitais da Ripple, a parceria melhora a velocidade de pagamento, acessibilidade e conformidade em todas as regiões. Fonte: https://cryptobriefing.com/blockchain-cross-border-payments-ripple-thunes/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:09
Após 17 temporadas, a Equipe Penske não renovará contrato com o grande Will Power da IndyCar

BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:01
O anúncio há muito esperado de Michael Saylor sobre Bitcoin (BTC) chegou hoje! Aqui estão os detalhes...

O post O Anúncio Long-Esperado de Michael Saylor sobre Bitcoin (BTC) Chegou Hoje! Aqui Estão os Detalhes... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Continuando suas compras semanais, a MicroStrategy (Strategy) fez sua compra semanal de Bitcoin (BTC) e anunciou que adquiriu 4.048 BTC na semana passada. De acordo com isso, a MicroStrategy comprou 4.048 BTC no valor de $449,3 milhões a um preço médio de $110.981. O fundador da Strategy, Michael Saylor, anunciou a notícia através de uma publicação em sua conta X. "A Strategy comprou 4.048 BTC por aproximadamente $449,3 milhões, a aproximadamente $110.981 por Bitcoin, gerando um Retorno de BTC de 25,7% em 2025 até o momento. Em 09/01/2025, detemos 636.505 BTC adquiridos por aproximadamente $46,95 bilhões a aproximadamente $73.765 por Bitcoin. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora nossa conta no Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-long-expected-bitcoin-btc-announcement-arrived-today-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:53
Agenda de dados agitada culmina em leitura crítica do NFP dos EUA

O post "Agenda de dados agitada culmina em leitura crítica do NFP dos EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Início da semana amortecido pelo feriado dá lugar a uma agenda de dados substancial. Esta semana terminará com uma impressão significativa dos dados de emprego NFP dos EUA. O apetite pelo risco está elevado enquanto os mercados apostam num corte da taxa da Fed em setembro. Setembro começa com uma nota tranquila, com os mercados dos EUA fechados na segunda-feira para um fim de semana prolongado. O feriado do Dia do Trabalho tem os fluxos de mercado limitados pelo fim de semana prolongado dos EUA, mas uma ampla gama de eventos de alto impacto manterá esta semana no lado interessante antes da última rodada de Folhas de Pagamento Não-Agrícolas (NFP) dos EUA atingir os mercados. Terça-feira dará oficialmente início à semana de negociação a sério com o mais recente Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (IHPC) europeu, a própria versão alternativa da UE sobre a inflação do Índice de preços ao consumidor (IPC). Espera-se que a inflação do IHPC pan-europeu se mantenha estável em 2,0% em agosto. Os mercados dos EUA voltarão à vida na terça-feira, a tempo para os mais recentes resultados da pesquisa do Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufatura do ISM. A taxa de resposta para pesquisas PMI é geralmente muito baixa para estender o número final em um tamanho de amostra preciso, tornando assim qualquer conclusão tirada da pesquisa um ponto discutível. No entanto, o número final será, mesmo assim, observado pelos investidores. Entrando na metade da semana, o crescimento trimestral do Produto Interno Bruto (PIB) australiano para o segundo trimestre, bem como o PMI de Serviços Caixin da China para agosto, ambos chegarão aos antípodas na quarta-feira. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, também fará sua segunda aparição em três dias na quarta-feira, mas não se esperam mudanças significativas nas declarações de política do BCE por enquanto. Os números do Balanço Comercial australiano encerrarão a agenda de dados asiáticos desta semana na quinta-feira, seguidos pelos dados de Vendas a Retalho europeias para o ano encerrado em julho. Espera-se que os números de Vendas a Retalho europeias...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:31
