Ouro superando o Bitcoin em 2X em 2025

O post Ouro superando o bitcoin em 2X em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Apesar de milhares de anos de história e uma capitalização de mercado 11X maior, o ouro proporcionou o dobro do desempenho do bitcoin (BTC) aos seus investidores este ano. Desde 1 de janeiro, o ouro subiu 32% versus os bem mais modestos 16% do BTC. O preço do ouro hoje também é histórico por outro motivo, nomeadamente que seu rali de preço atingiu exatamente 100X desde que o dólar americano abandonou o padrão ouro a $35 por onça em 1971. Uma onça de ouro agora custa $3.500. Estes números são um tanto decepcionantes para os promotores do BTC que anunciaram o ativo como "ouro digital." Por mais de 4 anos, o Ouro tem sido um ativo muito melhor para manter do que o Bitcoin. Enquanto os retornos têm sido semelhantes desde o 1T21, o Ouro teve 1/4 da volatilidade mensal e quedas, e apenas 14% de correlação com ações vs. quase 60% do Bitcoin. pic.twitter.com/DKcV3BGcm3 — Bob Elliott (@BobEUnlimited) 13 de junho de 2025 De fato, dependendo do período exato que você escolher, o ouro superou o BTC por quase quatro anos. Desde seus máximos de novembro de 2021, por exemplo, o ouro subiu 85% versus o rali de 61% do BTC. Bitcoin fica atrás do ouro durante o segundo mandato de Donald Trump Em março, a Protos observou que o BTC teve melhor desempenho durante o primeiro mandato de Donald Trump como presidente. Essa análise continua verdadeira quando expandimos a comparação de preços até hoje. Quando Trump se tornou presidente pela primeira vez em 2017, o BTC estava sendo negociado abaixo de $900. Até 2 de setembro de 2017, havia subido para $4.600. Compare esse rali de 411% com seu lamentável desempenho inferior durante o mesmo período de 225 dias do calendário deste ano. No dia da posse de Trump em 2025, o BTC estava sendo negociado a $102.000. Subiu apenas 9% para $111.000 até o momento da publicação. Em outras palavras, o BTC teve um desempenho 40.000 pontos base melhor durante os primeiros 225 dias de Trump como presidente em 2017 do que teve durante seus 225 dias em 2025. Leia...