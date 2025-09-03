2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Adicionados 150K Ether (ETH) à Tesouraria, elevando as Holdings para $8,1B

Adicionados 150K Ether (ETH) à Tesouraria, elevando as Holdings para $8,1B

A publicação "Adicionados 150K Ether (ETH) à Tesouraria, Elevando Holdings para $8,1B" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A BitMine Immersion Technologies (BMMR), empresa de tesouraria de ativos digitais listada na Nasdaq liderada por Tom Lee da Fundstrat, continuou a acumular tokens enquanto os preços das criptomoedas caíam. A empresa adicionou mais de 150.000 ETH durante a semana passada, de acordo com um comunicado de imprensa de terça-feira. A compra elevou o total de holdings da empresa para 1.866.974 tokens, valendo aproximadamente $8,1 mil milhões aos preços atuais, com cerca de $635 milhões em dinheiro para aquisições futuras, disse a empresa. A BMNR estava ligeiramente em baixa no pré-mercado a $43, e permaneceu 35% abaixo do seu pico de meados de agosto, enquanto o ETH recuava dos preços recordes. A BitMine, que mudou para uma estratégia de ETH em junho, visa controlar 5% do fornecimento da segunda maior criptomoeda e gerar rendimento através do staking dos tokens. A empresa atualmente classifica-se como a maior empresa de tesouraria de ETH listada e apenas fica atrás dos $71 mil milhões em holdings de BTC da Strategy entre todas as empresas de tesouraria de criptomoedas. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/02/bitmine-immersion-boosts-ether-holdings-to-usd8-1b-with-usd623m-in-cash-for-more-purchases
Bitcoin
BTC$113 891,66+1,74%
Moonveil
MORE$0,02603+1,83%
TOMCoin
TOM$0,0002-0,49%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:23
Compartilhar
Cripto tem estado estável em relação ao ouro nos últimos 8 anos, revela Mike McGlone

Cripto tem estado estável em relação ao ouro nos últimos 8 anos, revela Mike McGlone

O post Cripto Tem Estado Estagnada Contra o Ouro Nos Últimos 8 Anos, Revela Mike McGlone apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cripto e ações têm estado estagnadas contra o ouro: McGlone Saylor ainda acredita no Bitcoin enquanto Strategy compra 4.048 BTC Mike McGlone, um especialista sénior em commodities na Bloomberg Intelligence, utilizou a sua conta oficial no X para partilhar com a comunidade as suas observações sobre Bitcoin, ouro e o que a sua dinâmica de preços atual pode estar a dizer sobre o estado geral da economia global. Entretanto, o ouro atingiu uma nova máxima histórica (ATH) de $3.578. Também Poderá Gostar Cripto e ações têm estado estagnadas contra o ouro: McGlone No seu tweet, McGlone afirmou que nos últimos oito anos, o Índice Bloomberg Galaxy Crypto e o S&P 500 "estagnaram vs. ouro", significando essencialmente que, embora valorizados em dólares, cripto e ações possam ter apreciado significativamente, não ganharam muito valor em relação ao ouro. Geralmente, espera-se que a criptomoeda supere o ouro ao longo do tempo, particularmente em tempos de inflação, e em termos de dólar, é isso que tem acontecido. McGlone parece estar a sugerir que se o ouro continuar a manter-se estável contra ativos de risco, como Bitcoin ou ações, ou continuar a superá-los, isso pode sinalizar que a economia global está a experimentar uma grande fraqueza no momento ou até mesmo indicar a chegada de uma mudança profunda na ordem financeira global. Hoje, o preço de uma única onça de ouro subiu para $3.578, aumentando 120% no total nos últimos três anos. Gold Guiding Stuff That's Never Happened – Feint or Profound? It's not a good sign for the global economy that the S&P 500 and Bloomberg Galaxy Crypto Index have flatlined vs. gold for about eight years. Is the ancient store of value ripe for reversal? My analysis of annual… pic.twitter.com/VQOtsEndUW — Mike McGlone (@mikemcglone11) September 2, 2025 Saylor ainda acredita no Bitcoin enquanto Strategy compra 4.048 BTC Michael Saylor,...
STUFF.io
STUFF$0,00361+6,17%
ChangeX
CHANGE$0,00165379+7,07%
Bitcoin
BTC$113 891,66+1,74%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:20
Compartilhar
Últimas 24h para comprar TOKEN6900 antes do claim!

Últimas 24h para comprar TOKEN6900 antes do claim!

O relógio está a contar: restam apenas 24 horas para se posicionar no TOKEN6900 antes da reivindicação. Uma janela ultra apertada que eletriza o mercado cripto. Nas comunidades do Telegram, X e Discord, só se fala disso. O ambiente está, portanto, elétrico: ou os investidores entram agora, ou ficam a ver o [...]
Compartilhar
Bitcoinist2025/09/03 04:12
Compartilhar
O mundo do leasing de aviões encolhe com aquisição de 7,4 mil milhões de dólares da Air Lease

O mundo do leasing de aviões encolhe com aquisição de 7,4 mil milhões de dólares da Air Lease

O post Mundo de leasing de aviões encolhe com aquisição de $7,4 mil milhões da Air Lease apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um Airbus A321 está sendo montado na linha de montagem final no hangar da Instalação de Fabricação da Airbus nos EUA em Mobile, Alabama. Michael Spooneybarger | Reuters A empresa de leasing de aeronaves Air Lease, fundada pelo magnata da indústria Steven Udvar-Házy, concordou em se vender em um acordo que a tornaria privada para um grupo de investidores por $7,4 mil milhões, introduzindo mais consolidação no negócio de aluguel de aviões. A aquisição planeada, anunciada na terça-feira, foi liderada pela japonesa Sumitomo e SMBC Aviation Capital, e também inclui gestores de ativos Apollo e Brookfield. Os acionistas da Air Lease, com sede em Los Angeles, receberiam $65 por ação, um prémio de quase 8% em relação ao fechamento de sexta-feira. Incluindo dívidas, os investidores estão avaliando a empresa em cerca de $28,2 mil milhões. Os locadores alugam aeronaves para companhias aéreas, ajudando essas transportadoras a conservar dinheiro que, de outra forma, teriam que usar para comprar aviões que podem custar mais de $100 milhões cada um nos preços de tabela. A escassez de aeronaves nos últimos anos — impulsionada pela pandemia de Covid, problemas na cadeia de abastecimento e outras desacelerações — elevou as taxas de aluguel a recordes tanto para modelos novos quanto para mais antigos. O negócio de leasing de aeronaves, que possui mais da metade da frota mundial de jatos de passageiros, cresceu de uma participação de 51% em 2009 para uma participação de 58% atualmente, de acordo com a empresa de consultoria de aviação IBA Group. Não viu mais crescimento porque algumas grandes companhias aéreas se tornaram lucrativas, permitindo que possuíssem muitos de seus aviões. "Dinheiro não é mais algo estranho para esses caras", disse Stuart Hatcher, economista-chefe do IBA Group. Ao mesmo tempo, muitas companhias aéreas estão agora repensando seus planos de capacidade, já que um excesso de oferta de voos tem pesado sobre as tarifas e consumido seus lucros este ano. No extremo, a Spirit Airlines na sexta-feira entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 pela segunda vez em menos de um ano...
DAR Open Network
D$0,02333+4,85%
Threshold
T$0,01335+10,23%
Moonveil
MORE$0,02603+1,83%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:43
Compartilhar
A que horas é a final da 10ª temporada de 'Bachelor In Paradise'? Como assistir hoje

A que horas é a final da 10ª temporada de 'Bachelor In Paradise'? Como assistir hoje

A publicação "A Que Horas É a Final da 10ª Temporada de 'Bachelor In Paradise'? Como Assistir Hoje" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BACHELOR IN PARADISE – "1010" – À medida que a cerimônia final da rosa se aproxima, os restantes participantes da praia solidificam seus relacionamentos, e os últimos três casais emergem. Jesse revela o teste final de relacionamento, levando cada casal ao limite no teste mais revelador até agora. TERÇA-FEIRA, 2 DE SET. (20:00-22:00 EDT) na ABC. (Disney/Bahareh Ritter) DALE, KAT, JESS, SPENCER, ANDREW, ALEXE (Foto de Bahareh Ritter/Disney via Getty Images) Disney via Getty Images Outro verão no Paraíso está quase terminando, e um casal está mais perto de ganhar o grande prêmio de $500.000. Continue lendo para saber tudo sobre a final da 10ª temporada de Bachelor in Paradise hoje à noite, incluindo a que horas começa, quanto tempo vai durar e quais casais restam. A última temporada de Bachelor in Paradise começou em julho. Reuniu homens e mulheres favoritos dos fãs de temporadas passadas de The Bachelor e The Bachelorette — e pela primeira vez — as franquias The Golden Bachelor e The Golden Bachelorette, no Azura Beach Resort da Costa Rica. Os cinco casais sortudos que avançam para a final de hoje são Jess Edwards e Spencer Conley, Kat Izzo e Dale Moss, Bailey Brown e Jeremy Simon, Alexe Godin e Andrew Spencer e Kathy Swarts e Keith Gordon. Todos terão a chance de "solidificar seus relacionamentos" antes de serem reduzidos aos três finalistas, de acordo com a ABC. Forbes Quem Está no Elenco de 'Bachelor In Paradise'? Conheça os Solteiros da 10ª Temporada Por Monica Mercuri Então, o apresentador Jesse Palmer revelará "o teste de relacionamento definitivo, levando cada casal ao limite no teste mais revelador e fisicamente exigente até agora. À medida que a decisão final se aproxima, o passado retorna, colocando amor, confiança e até $500.000 em jogo", continua a sinopse. Em uma entrevista com a Swoon, Palmer disse que ele "um milhão por cento" acredita que esta temporada produzirá um casamento. "Eu acho...
MemeCore
M$2,03871-11,47%
Brainedge
LEARN$0,01462+1,95%
Seed.Photo
PHOTO$0,72-10,00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:40
Compartilhar
Ouro ultrapassa os $3.450 enquanto traders observam independência do Fed, NFPs

Ouro ultrapassa os $3.450 enquanto traders observam independência do Fed, NFPs

O post Ouro ultrapassa $3.450 enquanto traders observam independência do Fed, NFPs apareceu no BitcoinEthereumNews.com. XAU/USD sobe 0,87% para $3.476 enquanto sessão tranquila dos EUA impulsiona momentum em direção a níveis recordes. Traders precificam 85% de chance de corte do Fed em setembro apesar da inflação persistentemente acima da meta em 2,9% YoY. Dúvidas sobre independência do Fed e incerteza tarifária aumentam apelo de refúgio seguro, com Nonfarm Payrolls agora em foco. O ouro sobe acima de $3.450 e pode desafiar o recorde de $3.500 na segunda-feira, enquanto mercados dos EUA estão tranquilos pelo Dia do Trabalho. Preocupações sobre a independência do Federal Reserve (Fed) e incerteza contínua sobre a guerra comercial mantiveram o Dólar americano contido e aumentaram fluxos para o setor de metais preciosos. No momento da escrita, o XAU/USD negocia a $3.476, subindo mais de 0,87%. Ouro avança em direção ao recorde de $3.500 em meio a Dólar americano contido Na semana passada, dados de inflação mostraram preços quase 3% mais altos em base anual, acima da meta de 2% do Fed. O presidente do Fed Jerome Powell destacou fraquezas no mercado de trabalho em Jackson Hole, tornando dados de emprego o foco, enquanto traders ignoraram a divulgação do Índice de Preços PCE núcleo. O PCE núcleo subiu 2,9% YoY em julho como esperado, mostrando que o processo de desinflação está longe de ser retomado. Apesar da inflação permanecer acima da meta, as expectativas para um corte na taxa persistem devido à fraqueza do mercado de trabalho. As chances de um corte na taxa do Fed em setembro permanecem altas com probabilidades em 85%, de acordo com a ferramenta de probabilidades de taxa de juros do Prime Market Terminal. Enquanto isso, traders de ouro estão extremamente focados na divulgação dos números de Nonfarm Payrolls (NFP) e desenvolvimentos adicionais na demissão da Governadora do Fed Lisa Cook pelo Presidente dos EUA Donald Trump. XAU/USD estendeu seus ganhos à medida que participantes do mercado acreditam que a resposta da Casa Branca poderia minar a independência do Fed, levando a preocupações sobre a estabilidade da política monetária. Além disso, a decisão do Tribunal de Apelações dos EUA de considerar a maioria das tarifas ilegais manteria a incerteza nos mercados...
Whiterock
WHITE$0,0002167+0,51%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,16+3,23%
Index Cooperative
INDEX$0,911+5,68%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:37
Compartilhar
Andrew Tate perde $67K em Token WLFI, abre outra posição long

Andrew Tate perde $67K em Token WLFI, abre outra posição long

O post Andrew Tate perde $67K no Token WLFI, abre outra posição de long apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O ex-campeão de kickboxing e influenciador controverso Andrew Tate está novamente de volta às negociações de criptomoedas, após uma perda financeira no token YZY de Kanye West. A posição de long de Andrew Tate no token World Liberty Financial (WLFI), vinculado à família Trump, foi liquidada com uma perda total de $67.500 na terça-feira na exchange descentralizada Hyperliquid. Apesar da perda, Tate continuou apostando na valorização do preço do token WLFI, abrindo "imediatamente" outra posição de long, de acordo com a plataforma de dados blockchain Lookonchain em uma publicação no X na terça-feira. A liquidação ocorreu menos de duas semanas depois que Tate abriu uma posição de short alavancada em 3x no token YZY vinculado a Kanye West, enquanto suas perdas acumuladas se aproximavam de $700.000 em uma única conta Hyperliquid. Fonte: Lookonchain A perda de Tate ocorreu um dia após o token WLFI do projeto de finanças descentralizadas vinculado à família Trump, World Liberty Financial, começar a ser negociado nas exchanges na segunda-feira. O WLFI caiu cerca de 36% após a listagem, de um pico de $0,331 para um mínimo de $0,210, antes de se recuperar ligeiramente para negociar acima de $0,2420 às 8:42 UTC. O token WLFI está em baixa de mais de 21% desde o lançamento, mostram os dados do CoinMarketCap. WLFI/USD, gráfico de todos os tempos. Fonte: CoinMarketCap Relacionado: Cripto em planos de aposentadoria 401(k) dos EUA pode levar o Bitcoin a $200K em 2025 Um desbloqueio significativo de tokens adicionou 24,6 bilhões de tokens ao fornecimento circulante do WLFI na segunda-feira, aumentando as participações da família Trump para $5 bilhões. O projeto disse anteriormente que as alocações de WLFI seriam inicialmente bloqueadas para os fundadores, incluindo Donald Trump e seus três filhos, Donald Trump Jr., Barron Trump e Eric Trump. Relacionado: Trader de Ether quase liquidado após corrida épica de $125K para $43M WLFI propõe proposta de recompra de tokens após queda de 36% Após a queda pós-lançamento do token WLFI, a plataforma emitiu uma nova proposta de governança para implementar um programa de recompra e queima de token usando taxas de liquidez de propriedade do protocolo. O WLFI propôs usar 100% das taxas do protocolo...
Sidekick
K$0,03195+12,93%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,16+3,23%
WLFI
WLFI$0,1391+8,67%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:35
Compartilhar
Ozak AI, POL, PYTH, XRP e Solana

Ozak AI, POL, PYTH, XRP e Solana

O post Ozak AI, POL, PYTH, XRP e Solana apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de criptomoedas em 2025 estão se configurando como um dos intervalos mais emocionantes tanto para investidores institucionais quanto para investidores de varejo. Com o Bitcoin atingindo novos máximos e as altcoins ganhando um momentum brilhante, a busca pelos próximos grandes vencedores se intensificou. Entre os principais projetos, Ozak AI, POL, PYTH, XRP e Solana se destacam como projetos com fundamentos sólidos, adoção crescente e enorme potencial de valorização. Ozak AI (OZ) Ozak AI surgiu como uma das pré-vendas mais divulgadas do ano, combinando o poder da inteligência artificial com a tecnologia blockchain para fornecer análises preditivas, equipamentos de previsão e soluções de negociação inteligentes. Atualmente em sua quinta fase de pré-venda OZ a $0,01 por token, o projeto já arrecadou mais de $2,5 milhões e ofereceu mais de 830 milhões de tokens, sinalizando forte confiança dos investidores. O ecossistema da Ozak AI é construído na Ozak Stream Network (OSN) e alimentado por seus exclusivos Agentes de Previsão, que fornecem aos traders insights impulsionados por IA personalizáveis. Com uma auditoria Certik concluída, uma listagem no CoinMarketCap garantida e o apoio inicial da comunidade em expansão, os analistas acreditam que a Ozak AI poderia replicar ou até mesmo superar o impulso inicial da Solana ou XRP. Muitos estão chamando-a de uma das oportunidades de pré-venda 100x mais promissoras de 2025. Polygon (POL) Polygon (POL), a evolução renomeada do token do ecossistema Polygon, continua a dominar a narrativa de escalonamento da camada 2 para Ethereum. Negociando em torno de $3,73, POL se beneficia da crescente atividade de DeFi, NFT e jogos do Ethereum, onde a escalabilidade é um desafio persistente. Os avanços do zkEVM da Polygon e o forte ecossistema de desenvolvedores fazem do POL uma pedra angular no futuro multi-chain. Com grandes parcerias em DeFi, Web3 e aplicações empresariais, os analistas esperam que o POL veja um crescimento constante em 2025, à medida que a demanda por soluções de escalonamento Ethereum se intensifica. Pyth Network (PYTH) A Pyth Network (PYTH) rapidamente ganhou destaque no setor de dados descentralizados e oráculos. Com preço de...
Streamflow
STREAM$0,05893+0,05%
Moonveil
MORE$0,02603+1,83%
XRP
XRP$2,5203+2,12%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:19
Compartilhar
Governador da Reserva Federal enfrenta alegações, potencial impacto de Trump

Governador da Reserva Federal enfrenta alegações, potencial impacto de Trump

A publicação "Governador da Reserva Federal Enfrenta Alegações, Potencial Impacto de Trump" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Alegações de fraude hipotecária podem alterar o equilíbrio de liderança da Reserva Federal. Trump pode ganhar influência sobre a política da Reserva Federal. Potenciais mudanças de liderança podem afetar indiretamente os mercados de criptomoedas. A governadora da Reserva Federal Lisa Cook enfrenta alegações de fraude hipotecária, potencialmente alterando a composição do Conselho do Fed se for removida, impactando a política económica dos EUA. A renúncia de Cook poderia permitir a Trump uma quarta nomeação para o Fed, mudando direções macroeconómicas, o que pode influenciar a dinâmica do mercado de criptomoedas. Alegações de Fraude Hipotecária e Potenciais Mudanças Políticas As alegações de Mark Calabria contra Lisa Cook envolvem acusações de fraude hipotecária, potencialmente impactando sua posição na Reserva Federal. "Se ela for removida", Donald Trump pode nomear um novo governador, alterando o equilíbrio de poder no Conselho da Reserva Federal. Este cenário poderia levar a mudanças substanciais na política monetária, já que um novo governador com visões diferentes pode influenciar a direção do conselho. A potencial influência de Trump sobre o conselho poderia ter implicações significativas para a política económica, afetando vários mercados, incluindo criptomoedas. Representantes do Congresso, como French Hill, expressam preocupação sobre o impacto das alegações na confiança pública, enfatizando a necessidade de supervisão adequada. As apostas políticas são altas, e os observadores do mercado estão avaliando as implicações de uma composição alterada do conselho. Analistas da Coincu destacam que a potencial remoção de Cook poderia trazer mudanças significativas para os mercados financeiros. Mudanças regulatórias podem alterar o comportamento dos investidores, impactando ativos como criptomoedas, já que políticas que influenciam perspectivas económicas podem impulsionar o sentimento do mercado, demonstrando a natureza interconectada dos setores financeiros tradicionais e digitais. Implicações para os Mercados e Setor de Criptomoedas Você sabia? Mudanças anteriores na liderança da Reserva Federal influenciaram notavelmente a política monetária e impactaram indiretamente os mercados de criptomoedas, particularmente quando resultaram em mudanças na estratégia económica ou postura política. Bitcoin (BTC) é negociado a $111.549,14 com uma capitalização de mercado de $2,22 trilhões, liderando o mercado cripto com 57,87% de dominância, de acordo com o CoinMarketCap. Testemunhou um aumento de 2,30%...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,16+3,23%
Bitcoin
BTC$113 891,66+1,74%
Capverse
CAP$0,10484+0,74%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:09
Compartilhar
A IA está a tornar o cibercrime mais fácil para criminosos não sofisticados

A IA está a tornar o cibercrime mais fácil para criminosos não sofisticados

A publicação "A IA Está Tornando o Cibercrime Mais Fácil Para Criminosos Não Sofisticados" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O logotipo do aplicativo Claude da Anthropic aparece na tela de um smartphone em Reno, Estados Unidos, em 21 de novembro de 2024. (Foto de Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Por algum tempo, o modelo de negócio dos relativamente poucos gênios cibercriminosos que criam malware sofisticado como ransomware tem sido oferecer seu malware e serviços a cibercriminosos menos sofisticados na Dark Web, às vezes até fornecendo os sistemas de entrega em troca geralmente de uma porcentagem do resgate recebido. No entanto, a IA mudou rapidamente este modelo, já que criminosos menos sofisticados conseguem aproveitar a inteligência artificial para perpetrar uma variedade de golpes. As ferramentas de IA podem coletar grandes quantidades de dados das redes sociais e fontes publicamente disponíveis para permitir que cibercriminosos criem emails de phishing especificamente direcionados chamados emails de spear phishing que têm mais probabilidade de serem confiáveis por suas vítimas-alvo, muitas vezes atraindo-as a fornecer informações pessoais que podem levar ao roubo de identidade ou fazer um pagamento sob algum pretexto. A tecnologia de deepfake de vídeo e clonagem de voz facilmente disponível permitiu que cibercriminosos perpetrassem uma variedade de golpes, incluindo o golpe dos avós ou golpe de emergência familiar e o golpe de Comprometimento de Email Empresarial que no passado dependia de táticas de engenharia social feitas principalmente por emails em que o golpista se passava por um executivo da empresa e convencia funcionários de nível inferior a autorizar um pagamento conforme direcionado pelo golpista sob algum pretexto. Este golpe, que começou em grande parte em 2018, foi responsável por perdas mundiais de mais de $55 bilhões entre outubro de 2023 e dezembro de 2023, de acordo com o FBI. Agora, com o advento da IA e o uso da tecnologia deepfake e tecnologia de clonagem de voz, os golpistas aumentaram as apostas. Em 2024, a empresa de engenharia Arup perdeu $25 milhões para cibercriminosos que se passaram pelo...
Seed.Photo
PHOTO$0,72-10,00%
Moonveil
MORE$0,02603+1,83%
BRC20.COM
COM$0,012534+23,97%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:07
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Especialistas preveem que $IPO poderá superar as 5 melhores pré-vendas de cripto de 2025