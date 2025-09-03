O mundo do leasing de aviões encolhe com aquisição de 7,4 mil milhões de dólares da Air Lease

Um Airbus A321 está sendo montado na linha de montagem final no hangar da Instalação de Fabricação da Airbus nos EUA em Mobile, Alabama. Michael Spooneybarger | Reuters A empresa de leasing de aeronaves Air Lease, fundada pelo magnata da indústria Steven Udvar-Házy, concordou em se vender em um acordo que a tornaria privada para um grupo de investidores por $7,4 mil milhões, introduzindo mais consolidação no negócio de aluguel de aviões. A aquisição planeada, anunciada na terça-feira, foi liderada pela japonesa Sumitomo e SMBC Aviation Capital, e também inclui gestores de ativos Apollo e Brookfield. Os acionistas da Air Lease, com sede em Los Angeles, receberiam $65 por ação, um prémio de quase 8% em relação ao fechamento de sexta-feira. Incluindo dívidas, os investidores estão avaliando a empresa em cerca de $28,2 mil milhões. Os locadores alugam aeronaves para companhias aéreas, ajudando essas transportadoras a conservar dinheiro que, de outra forma, teriam que usar para comprar aviões que podem custar mais de $100 milhões cada um nos preços de tabela. A escassez de aeronaves nos últimos anos — impulsionada pela pandemia de Covid, problemas na cadeia de abastecimento e outras desacelerações — elevou as taxas de aluguel a recordes tanto para modelos novos quanto para mais antigos. O negócio de leasing de aeronaves, que possui mais da metade da frota mundial de jatos de passageiros, cresceu de uma participação de 51% em 2009 para uma participação de 58% atualmente, de acordo com a empresa de consultoria de aviação IBA Group. Não viu mais crescimento porque algumas grandes companhias aéreas se tornaram lucrativas, permitindo que possuíssem muitos de seus aviões. "Dinheiro não é mais algo estranho para esses caras", disse Stuart Hatcher, economista-chefe do IBA Group. Ao mesmo tempo, muitas companhias aéreas estão agora repensando seus planos de capacidade, já que um excesso de oferta de voos tem pesado sobre as tarifas e consumido seus lucros este ano. No extremo, a Spirit Airlines na sexta-feira entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 pela segunda vez em menos de um ano...