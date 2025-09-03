Atualização do Indexador BRC-20 Traz Recursos Semelhantes ao Ethereum para o Bitcoin
O post Atualização do Indexador BRC-20 Traz Recursos Semelhantes ao Ethereum para o Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, o BRC-2.0 incorpora a funcionalidade EVM diretamente no indexador BRC-20 do Bitcoin. A atualização visa expandir os tokens Bitcoin além das meme coins para ativos programáveis. Os apoiadores dizem que o movimento posiciona o BRC-20 à frente do Runes ao permitir um ecossistema DeFi. O BRC-20, o primeiro padrão de token construído diretamente na camada base e indexadores do Bitcoin, lançou oficialmente o "BRC2.0" na altura do bloco 912690 do Bitcoin, que ocorreu na manhã de segunda-feira. A atualização incorpora a funcionalidade EVM (Ethereum Virtual Machine) diretamente no indexador central do BRC-20, permitindo que os desenvolvedores implementem contratos inteligentes no estilo Ethereum no Bitcoin, sem depender de pontes, oráculos ou intermediários confiáveis. O movimento permite a programabilidade para tokens nativos do Bitcoin, efetivamente transformando ativos BRC-20 em instrumentos compostos e interoperáveis que podem interagir com cadeias compatíveis com EVM e camadas de escala. A atualização BRC2.0 foi desenvolvida pela Best In Slot, um importante player de infraestrutura no ecossistema Ordinals, em colaboração com o criador pseudônimo do BRC20, Domo, e a Layer 1 Foundation, o órgão de governança que supervisiona o protocolo. "Meta-protocolos Bitcoin como Ordinals, Runes e BRC20 funcionam em indexadores, que funcionam como calculadoras simples", compartilhou Eril Binari Ezerel, CEO da Best In Slot, em um comunicado à imprensa para o Decrypt. "Atualizamos este indexador 'estilo calculadora' com EVM—tornando o BRC20 Turing completo." De meme coins para aplicativos modulares Desde seu lançamento no início de 2023, o BRC-20 viu mais de $3 bilhões em valor de ativos negociados. O marco foi alcançado sem levantar capital de risco ou receber apoio institucional. Mesmo com a atividade esfriando em 2025, os volumes do BRC-20 permaneceram dominantes, registrando 5.636 BTC (US$633 milhões) em volume on-chain nos últimos seis meses, mais do que o dobro do Runes e quase cinco vezes mais do que as inscrições tradicionais de Ordinals. A nova funcionalidade de contrato inteligente expande o que é possível para ativos nativos do Bitcoin. Até agora, esses tokens foram usados principalmente para meme coins e negociação especulativa, com poucas aplicações do mundo real devido ao Bitcoin...
