Estratégia alcança 25,7% de rendimento em BTC no acumulado do ano de 2025

A Strategy adquiriu 4.048 BTC, avaliados em aproximadamente $449,3 milhões a cerca de $110.981 por Bitcoin. As suas participações totais agora são de 636.505 BTC. A acumulação agressiva da Strategy continua após a rejeição de uma ação coletiva sobre divulgações contabilísticas. A Strategy de Michael Saylor está novamente em ação, com a empresa a adquirir 4.048 BTC, avaliados em aproximadamente $449,3 milhões a cerca de $110.981 por Bitcoin. Com isto, a Strategy alcançou um rendimento de BTC de 25,7% YTD (ano até à data) em 2025. As participações totais agora são de 636.505 BTC, adquiridos a um custo médio de cerca de $73.765, com um investimento acumulado de aproximadamente $46,95 mil milhões. A compra mais recente foi principalmente financiada pela venda de ações ordinárias e preferenciais, continuando o modelo da Strategy de alavancar os mercados de capitais para expandir o seu tesouro de Bitcoin. Aos preços de mercado atuais (Bitcoin está atualmente em $111.000), a reserva de Bitcoin da Strategy está avaliada em cerca de $70 mil milhões, implicando ganhos não realizados de aproximadamente $23 mil milhões. Relacionado: Ross Gerber Critica a Estratégia de Bitcoin de Michael Saylor como "Matemática Loucamente Má" A acumulação agressiva da Strategy continua após a rejeição de uma ação coletiva sobre divulgações contabilísticas. Nomeadamente, este resultado significa que os queixosos não podem reapresentar as mesmas reivindicações e efetivamente remove um grande risco legal para a empresa. A empresa adicionou mais de 39.000 BTC no Q3, incluindo mais de 21.000 BTC apenas no final de julho. A Strategy frequentemente sinaliza compras com antecedência, com a publicação de Saylor no X "Bitcoin ainda está em promoção" precedendo a compra da semana passada. A convicção institucional no Bitcoin fortalece-se Enquanto a aquisição corporativa de Bitcoin está constantemente a crescer, com 130 empresas públicas agora detendo aproximadamente $87 mil milhões em BTC, a Strategy continua a ser o maior detentor corporativo individual. A sua compra mais recente mostra mais uma vez quão profundamente a convicção institucional no Bitcoin se enraizou. Cada vez mais empresas estão a seguir os passos da Strategy, o que provavelmente adiciona mérito adicional ao Bitcoin.