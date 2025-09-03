2025-10-13 Monday

Estratégia alcança 25,7% de rendimento em BTC no acumulado do ano de 2025

A publicação "Strategy Alcança Rendimento de BTC de 25,7% no Ano até à Data em 2025" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy adquiriu 4.048 BTC, avaliados em aproximadamente $449,3 milhões a cerca de $110.981 por Bitcoin. As suas participações totais agora são de 636.505 BTC. A acumulação agressiva da Strategy continua após a rejeição de uma ação coletiva sobre divulgações contabilísticas. A Strategy de Michael Saylor está novamente em ação, com a empresa a adquirir 4.048 BTC, avaliados em aproximadamente $449,3 milhões a cerca de $110.981 por Bitcoin. Com isto, a Strategy alcançou um rendimento de BTC de 25,7% YTD (ano até à data) em 2025. As participações totais agora são de 636.505 BTC, adquiridos a um custo médio de cerca de $73.765, com um investimento acumulado de aproximadamente $46,95 mil milhões. A compra mais recente foi principalmente financiada pela venda de ações ordinárias e preferenciais, continuando o modelo da Strategy de alavancar os mercados de capitais para expandir o seu tesouro de Bitcoin. Aos preços de mercado atuais (Bitcoin está atualmente em $111.000), a reserva de Bitcoin da Strategy está avaliada em cerca de $70 mil milhões, implicando ganhos não realizados de aproximadamente $23 mil milhões. Relacionado: Ross Gerber Critica a Estratégia de Bitcoin de Michael Saylor como "Matemática Loucamente Má" A acumulação agressiva da Strategy continua após a rejeição de uma ação coletiva sobre divulgações contabilísticas. Nomeadamente, este resultado significa que os queixosos não podem reapresentar as mesmas reivindicações e efetivamente remove um grande risco legal para a empresa. A empresa adicionou mais de 39.000 BTC no Q3, incluindo mais de 21.000 BTC apenas no final de julho. A Strategy frequentemente sinaliza compras com antecedência, com a publicação de Saylor no X "Bitcoin ainda está em promoção" precedendo a compra da semana passada. A convicção institucional no Bitcoin fortalece-se Enquanto a aquisição corporativa de Bitcoin está constantemente a crescer, com 130 empresas públicas agora detendo aproximadamente $87 mil milhões em BTC, a Strategy continua a ser o maior detentor corporativo individual. A sua compra mais recente mostra mais uma vez quão profundamente a convicção institucional no Bitcoin se enraizou. Cada vez mais empresas estão a seguir os passos da Strategy, o que provavelmente adiciona mérito adicional ao Bitcoin. Se esta tendência continuar (e parece que...
Atualização do Indexador BRC-20 Traz Recursos Semelhantes ao Ethereum para o Bitcoin

O post Atualização do Indexador BRC-20 Traz Recursos Semelhantes ao Ethereum para o Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, o BRC-2.0 incorpora a funcionalidade EVM diretamente no indexador BRC-20 do Bitcoin. A atualização visa expandir os tokens Bitcoin além das meme coins para ativos programáveis. Os apoiadores dizem que o movimento posiciona o BRC-20 à frente do Runes ao permitir um ecossistema DeFi. O BRC-20, o primeiro padrão de token construído diretamente na camada base e indexadores do Bitcoin, lançou oficialmente o "BRC2.0" na altura do bloco 912690 do Bitcoin, que ocorreu na manhã de segunda-feira. A atualização incorpora a funcionalidade EVM (Ethereum Virtual Machine) diretamente no indexador central do BRC-20, permitindo que os desenvolvedores implementem contratos inteligentes no estilo Ethereum no Bitcoin, sem depender de pontes, oráculos ou intermediários confiáveis. O movimento permite a programabilidade para tokens nativos do Bitcoin, efetivamente transformando ativos BRC-20 em instrumentos compostos e interoperáveis que podem interagir com cadeias compatíveis com EVM e camadas de escala. A atualização BRC2.0 foi desenvolvida pela Best In Slot, um importante player de infraestrutura no ecossistema Ordinals, em colaboração com o criador pseudônimo do BRC20, Domo, e a Layer 1 Foundation, o órgão de governança que supervisiona o protocolo. "Meta-protocolos Bitcoin como Ordinals, Runes e BRC20 funcionam em indexadores, que funcionam como calculadoras simples", compartilhou Eril Binari Ezerel, CEO da Best In Slot, em um comunicado à imprensa para o Decrypt. "Atualizamos este indexador 'estilo calculadora' com EVM—tornando o BRC20 Turing completo." De meme coins para aplicativos modulares Desde seu lançamento no início de 2023, o BRC-20 viu mais de $3 bilhões em valor de ativos negociados. O marco foi alcançado sem levantar capital de risco ou receber apoio institucional. Mesmo com a atividade esfriando em 2025, os volumes do BRC-20 permaneceram dominantes, registrando 5.636 BTC (US$633 milhões) em volume on-chain nos últimos seis meses, mais do que o dobro do Runes e quase cinco vezes mais do que as inscrições tradicionais de Ordinals. A nova funcionalidade de contrato inteligente expande o que é possível para ativos nativos do Bitcoin. Até agora, esses tokens foram usados principalmente para meme coins e negociação especulativa, com poucas aplicações do mundo real devido ao Bitcoin...
Metaplanet torna-se uma potência global de Bitcoin com reserva de 20.000 BTC, mais compras a caminho?

O post Metaplanet Torna-se uma Potência Global de Bitcoin com 20.000 BTC acumulados, Mais Compras à Vista? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O meu nome é Godspower Owie, e nasci e cresci no Estado de Edo, Nigéria. Cresci com os meus três irmãos que sempre foram os meus ídolos e mentores, ajudando-me a crescer e a compreender o modo de vida. Os meus pais são literalmente a espinha dorsal da minha história. Eles sempre me apoiaram nos bons e maus momentos e nunca me abandonaram quando me sinto perdido neste mundo. Honestamente, ter pais tão incríveis faz-te sentir seguro e protegido, e não os trocaria por nada neste mundo. Fui exposto ao mundo das criptomoedas há 3 anos e fiquei muito interessado em saber mais sobre isso. Tudo começou quando um amigo meu investiu num ativo cripto, que lhe rendeu ganhos massivos dos seus investimentos. Quando o confrontei sobre criptomoeda, ele explicou a sua jornada até agora neste campo. Foi impressionante conhecer a sua consistência e dedicação neste espaço, apesar dos riscos envolvidos, e estas são as principais razões pelas quais me interessei tanto por criptomoeda. Acreditem, tive a minha quota-parte de experiência com os altos e baixos do mercado, mas nunca perdi a paixão de crescer neste campo. Isto porque acredito que o crescimento leva à excelência e esse é o meu objetivo neste campo. E hoje, sou funcionário dos meios de comunicação Bitcoinnist e NewsBTC. Os meus chefes e colegas de trabalho são as melhores pessoas com quem já trabalhei, dentro e fora do panorama cripto. Pretendo dar o meu melhor trabalhando ao lado dos meus incríveis colegas para o crescimento destas empresas. Às vezes gosto de me imaginar como um explorador, isto porque gosto de visitar novos lugares, gosto de aprender coisas novas (úteis...
$27M desapareceram em segundos: Utilizador do Protocolo Venus atingido por ataque de Phishing

O post $27M Desaparecidos em Segundos: Utilizador do Venus Protocol Atingido por Ataque de Phishing apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os rumores espalham-se rapidamente no mundo cripto. Ontem, sussurros sobre um exploit no Venus Protocol enviaram ondas de choque pelo X. No início, alguns pensaram que o próprio protocolo de empréstimo tinha sido violado. Mas horas de análise conjunta esclareceram a situação, o Venus não foi hackeado. Em vez disso, um ataque de phishing capturou uma whale (baleia), drenando $27 milhões em ativos com uma única transação maliciosa. Não foi uma falha do protocolo. Foi erro humano. E é um lembrete claro da maior fraqueza do DeFi: um clique descuidado pode eliminar uma fortuna. A vítima aprovou uma transação maliciosa de um site falso. Essa única assinatura deu à carteira descartável do atacante, 0x7fd8...202a, acesso ilimitado aos seus tokens. Uma vez concedida a aprovação, o atacante agiu instantaneamente. Os ativos desapareceram em segundos. De acordo com o Cyvers Alerts 🚨ALERTA🚨27M de transação suspeita foi detectada envolvendo um utilizador do @VenusProtocol na #BNBChain O utilizador aprovou inadvertidamente uma transação maliciosa, concedendo permissões de token que resultaram na perda de $27M em ativos digitais. Os fundos roubados estão atualmente mantidos... pic.twitter.com/WekHEicyec — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) 2 de setembro de 2025 E, aqui está o que foi drenado: $19.8M vUSDT $7.15M vUSDC $146K vXRP $22K vETH Até mesmo 285 BTCB na BNB Chain Riqueza geracional perdida. Assim, simplesmente. A Parte Surpreendente: O Venus Nunca Foi Hackeado O Venus Protocol confirmou no X Atualização: estamos em contacto direto com a vítima do ataque de phishing, e o protocolo permanecerá pausado enquanto tentamos recuperar os seus fundos. O Venus não foi explorado, mas estamos comprometidos em proteger os nossos utilizadores. Se o protocolo for retomado agora, o hacker fica com os fundos do utilizador. https://t.co/441ncPEbla — Venus Protocol (@VenusProtocol) 2 de setembro de 2025 que os seus contratos estavam seguros. O frontend? Bem. Sem vulnerabilidades de contrato inteligente. Sem exploits de código. Foi pura engenharia social. Um link falso, um clique confiante, e boom, aprovações abertas fizeram o resto. Isso é o...
Reguladores dos EUA esclarecem regras para negociação spot de criptomoedas

Em uma declaração conjunta, a SEC e CFTC afirmaram que a lei existente não impede que bolsas regulamentadas listem produtos spot de criptomoedas. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) emitiram uma declaração conjunta na terça-feira anunciando um esforço coordenado para supervisionar e permitir a negociação spot de criptomoedas nos Estados Unidos. As agências esclareceram que a lei existente não impede que bolsas regulamentadas dos EUA ou estrangeiras, incluindo bolsas nacionais de valores mobiliários (NSEs), mercados de contratos designados (DCMs) e conselhos estrangeiros de comércio (FBOTs), listem produtos spot de criptomoedas, incluindo aqueles com recursos de alavancagem e margem. A medida segue as recomendações do Grupo de Trabalho do Presidente sobre Mercados de Ativos Digitais, que instou os reguladores a fornecer clareza e manter a inovação blockchain dentro dos Estados Unidos. Leia mais
Yunfeng Financial, afiliada a Jack Ma, compra participação de 44 milhões de dólares em ETH para estratégia de expansão na Web3

A publicação "Yunfeng Financial, afiliada a Jack Ma, compra participação de 44 milhões de dólares em ETH para estratégia de expansão Web3" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: A Yunfeng Financial, com sede em Hong Kong, comprou 10.000 ETH, avaliados em aproximadamente 44 milhões de dólares, como ativos de reserva estratégica. A empresa gere 12,3 mil milhões de dólares em ativos e planeia expansão para Web3, IA e moedas digitais. As participações corporativas em ETH aumentaram 384%, de 916.268 para 4,4 milhões de tokens entre junho e setembro de 2025. A Yunfeng Financial Group Limited, uma empresa de investimento de Hong Kong afiliada ao fundador da Alibaba, Jack Ma, comprou 10.000 ETH no valor de 44 milhões de dólares como parte de uma expansão estratégica para a Web3 e ativos digitais. A empresa anunciou a aquisição de Ethereum em 2 de setembro através de uma divulgação voluntária aos acionistas da Bolsa de Hong Kong. A Yunfeng financiou a compra através das suas reservas de caixa internas, que totalizavam 12,3 mil milhões de dólares de acordo com os resultados financeiros de 2024. Esta movimentação posicionou a Yunfeng entre um grupo crescente de instituições financeiras tradicionais que adotam estratégias de tesouraria em criptomoedas. A empresa juntou-se à adoção corporativa de Ethereum que acelerou dramaticamente durante o verão de 2025. Participações corporativas em ETH aumentam 384% em três meses As tesourarias corporativas de Ethereum experimentaram um crescimento explosivo de 916.268 ETH para 4,4 milhões de tokens entre 1 de junho e 2 de setembro, de acordo com dados da Strategic ETH Reserve. O aumento de 384% representou aproximadamente 13,2 mil milhões de dólares em acumulação corporativa adicional de ETH durante os três meses. Aquisição de ETH pelas tesourarias de Ethereum desde abril. | Fonte: Strategic ETH Reserve A compra de 10.000 ETH pela Yunfeng contribuiu para a onda de adoção institucional que transformou as estratégias de tesouraria corporativa. O investimento de 44 milhões de dólares da empresa refletiu a crescente confiança no papel do Ethereum como ativo de reserva estratégica além do Bitcoin. O aumento ocorreu quando as instituições financeiras tradicionais reconheceram a utilidade do Ethereum para aplicações de finanças descentralizadas e funcionalidade de contrato inteligente. Os tesoureiros corporativos viam o ETH como infraestrutura para operações Web3 em vez de investimento puramente especulativo. Empresas de múltiplos setores participaram na tendência de tesouraria ETH, criando pressão de demanda sustentada sobre o fornecimento circulante de Ethereum. A acumulação institucional removeu quantidades significativas de ETH do ativo...
Ethereum L2 Starknet sofre 2ª interrupção da Mainnet em 2 meses

O post Ethereum L2 Starknet sofre 2ª Interrupção da Mainnet em 2 meses apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A solução de escalabilidade do Ethereum Starknet sofreu outra interrupção da mainnet, causando preocupações dos investidores sobre a confiabilidade da rede blockchain. A blockchain layer-2 (L2) Starknet sofreu uma interrupção na terça-feira, afetando a mainnet por duas horas e 44 minutos, levando à criação lenta de blocos e estagnação de transações na rede. A interrupção foi causada pelo sequenciador da rede, que, em termos de blockchain, opera como um controlador de tráfego para transações on-chain, ordenando transações a serem incluídas em um determinado bloco. Durante a interrupção de terça-feira, o sequenciador Starknet não conseguiu reconhecer o "código Cairo0", de acordo com dados de status.starknet.io Fonte: status.starknet.io Isso marcou a segunda "grande interrupção" na mainnet em dois meses, criando potenciais preocupações sobre a confiabilidade do Starknet como a sétima maior rede L2 do Ethereum, com $548 milhões em valor total bloqueado (TVL), de acordo com dados de L2beat.com. Durante a interrupção anterior em 18 de julho, a mainnet Starknet foi afetada por apenas 13 minutos com tempos lentos de criação de blocos e um gateway lento. Principais L2s do Ethereum por TVL. Fonte: L2beat.com Relacionado: Cripto está a um "ciclo de crescimento" da adoção mainstream, 5B usuários As redes L2 são blockchains secundárias construídas sobre a mainnet do Ethereum para melhorar a velocidade e capacidade de transação processando transações off-chain. Starknet usa Zk-Rollups (especificamente provas STARK) para fornecer transações de alta capacidade e baixo custo para escalar a mainnet do Ethereum. Relacionado: Baleia de $11B Bitcoin supera SharpLink com aposta de $4B em Ethereum Starknet está de volta online, "totalmente operacional" Menos de três horas após a interrupção, Starknet conseguiu restaurar a funcionalidade completa, escreveu a conta X administrada por membros da comunidade Starknet em uma postagem de terça-feira, acrescentando: "A produção de blocos voltou ao normal. A maioria dos provedores RPC está funcionando, e os restantes serão atualizados em breve." "Para restaurar o serviço, transações enviadas entre 2:23 e 4:36 UTC não foram processadas", disse o anúncio, acrescentando que uma reorganização da blockchain...
Yunfeng Financial, apoiada por Jack Ma, mergulha na Blockchain Ethereum para transformação da tesouraria corporativa

A publicação "Yunfeng Financial, apoiada por Jack Ma, mergulha no Ethereum para transformação do tesouro corporativo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Yunfeng Financial Group, empresa de serviços financeiros listada em Hong Kong ligada a Jack Ma, comprou 10.000 Ethereum (ETH) no valor de cerca de 44 milhões de dólares para começar a construir um tesouro de ETH, revelaram documentos publicados em 2 de setembro. A aquisição marcou a entrada da Yunfeng na crescente tendência de empresas públicas adotando estratégias de tesouro cripto, um manual popularizado pela Strategy com Bitcoin (BTC). Empresas como SharpLink Gaming e Bitmine tomaram medidas semelhantes nos últimos meses, apostando em ETH como parte da gestão de balanço de longo prazo. A Yunfeng, que fornece serviços incluindo seguros, corretagem e gestão de ativos, disse que a compra de Ethereum ajudará a reduzir sua dependência de moedas tradicionais, enquanto apoia sua expansão tecnológica para Web3, ativos do mundo real, moedas digitais e IA. A empresa revelou sua estratégia mais ampla em julho como parte de uma mudança em direção à infraestrutura financeira de próxima geração. A empresa é majoritariamente detida pela Yunfeng Capital, com sede em Xangai, o grupo de private equity cofundado em 2010 por Ma, que também ajudou a lançar o Ant Group e a Alibaba. A entrada da Yunfeng nos tesouros cripto indica como empresas baseadas na Ásia estão começando a adotar ativos digitais em estratégias de finanças corporativas que vão além da negociação especulativa. As ações da Yunfeng Financial subiram 9,55% após o anúncio e fecharam o dia em 3,67 dólares de Hong Kong (47 centavos de dólar americano). O movimento adiciona impulso ao papel crescente do ETH nos tesouros corporativos, com mais empresas buscando diversificar-se para longe do fiat e integrar infraestrutura baseada em blockchain em seus negócios. Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mundo por valor de mercado, e a adoção do tesouro por empresas listadas é vista como um sinal de aprofundamento da aceitação institucional. Com base nos dados da CryptoSlate, Ethereum estava sendo negociado a 4.264 dólares no momento da publicação, com queda de 2,12% nas últimas 24 horas. Mencionado neste artigo Fonte: https://cryptoslate.com/jack-ma-backed-yunfeng-financial-dives-into-ethereum-for-corporate-treasury-transformation/
NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Fundação Ethereum Anuncia Grande Venda de ETH em Setembro! Aqui Estão os Detalhes

A Fundação Ethereum anunciou a intenção de vender 10 mil ETH em setembro para financiar pesquisa e desenvolvimento, subsídios e doações. Mais detalhes em breve... *Não é aconselhamento de investimento. Fonte: Bitcoinsistemi.com
El Salvador Abre Caminho Com o 1º Evento Governamental de Bitcoin

El Salvador vai sediar uma conferência de Bitcoin apoiada pelo governo este novembro enquanto oficiais impulsionam uma nova fase mais institucional do seu experimento cripto de longa data. Leitura Relacionada: Governador da Califórnia Newsom Responde ao Presidente dos EUA Com Provocação de 'Moeda de Corrupção de Trump' Governo Organiza Bitcoin Histórico De acordo com comunicados e relatórios do governo, o evento—chamado Bitcoin Histórico—ocorrerá em novembro [...]
