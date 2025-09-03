2025-10-13 Monday

Pontuação de Pressão de Derivativos de Bitcoin atinge 30%: Sinal de risco de queda

A publicação "Pontuação de Pressão de Derivativos de Bitcoin Atinge 30%: Sinal de Risco de Queda" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontuação de Pressão de Derivativos de Bitcoin Atinge 30%: Sinal de Risco de Queda | Bitcoinist.com Cadastre-se para a Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. A jornada de Sebastian no mundo cripto começou há quatro anos, impulsionada por um fascínio pelo potencial da tecnologia blockchain para revolucionar os sistemas financeiros. A sua exploração inicial concentrou-se em compreender as complexidades de vários projetos cripto, particularmente aqueles focados na construção de soluções financeiras inovadoras. Através de inúmeras horas de pesquisa e aprendizagem, Sebastian desenvolveu uma compreensão profunda das tecnologias subjacentes, dinâmicas de mercado e potenciais aplicações das criptomoedas. À medida que o seu conhecimento crescia, Sebastian sentiu-se compelido a partilhar as suas perspetivas com outros. Começou a contribuir ativamente para discussões online em plataformas como X e LinkedIn, focando-se em conteúdo relacionado com fintech e cripto. O seu objetivo era expor tendências e insights valiosos a um público mais amplo, promovendo uma compreensão mais profunda do panorama cripto em rápida evolução. As contribuições de Sebastian rapidamente ganharam reconhecimento, e ele tornou-se uma voz confiável na comunidade cripto online. Para aprimorar ainda mais a sua experiência, Sebastian obteve uma certificação UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Este programa rigoroso equipou-o com habilidades e conhecimentos valiosos sobre Tecnologia Financeira, preenchendo a lacuna entre finanças tradicionais (TradFi) e finanças descentralizadas (DeFi). A certificação aprofundou a sua compreensão do panorama financeiro mais amplo e a sua interseção com a tecnologia blockchain. A paixão de Sebastian por finanças e escrita é evidente no seu trabalho. Ele gosta de mergulhar na pesquisa financeira, analisar tendências de mercado e explorar os últimos desenvolvimentos no espaço cripto. No seu tempo livre, Sebastian pode frequentemente ser encontrado imerso em gráficos, estudando formulários 10-K ou envolvido em discussões estimulantes sobre o futuro das finanças. A jornada de Sebastian como um...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 06:17
Fundação Ethereum vende 10K ETH para financiar desenvolvimento e subsídios

TLDR A Fundação Ethereum irá vender 10.000 ETH no valor de cerca de $43 milhões para financiar pesquisa e desenvolvimento. A venda também apoiará as subvenções e doações da fundação destinadas a fomentar o crescimento do ecossistema. A Fundação Ethereum planeia executar a venda em transações menores ao longo de várias semanas para manter a estabilidade. A fundação pausou as candidaturas abertas a subvenções como [...] O post Fundação Ethereum Vende 10K ETH para Financiar Desenvolvimento e Subvenções apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi 2025/09/03 06:15
SEC e CFTC colaboram na supervisão de criptomoedas para impulsionar os Mercados Spot dos EUA

A publicação SEC e CFTC Colaboram na Supervisão de Criptomoedas para Impulsionar os Mercados Spot dos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os reguladores dos EUA estão a alinhar-se para desbloquear os mercados de ativos cripto spot, abrindo caminho para que as corretoras listem produtos digitais alavancados, mantendo uma forte supervisão e conformidade. SEC e CFTC Unem Forças para Orientar os Mercados de Ativos Cripto Spot A equipa da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) anunciou [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/sec-and-cftc-collaborate-on-crypto-oversight-to-guide-us-spot-markets/
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 06:11
Hoskinson reafirma visão de superar a Blockchain Ethereum com a Rede Cardano

O post Hoskinson Reafirma Visão de Ultrapassar Ethereum com a Rede Cardano apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O fundador da Cardano responde às críticas da comunidade enquanto mantém o foco na rede Hoskinson delineia estratégia para desafiar diretamente a posição de mercado da Ethereum A equipa IOG resolve disputas internas para acelerar o ritmo de desenvolvimento do ecossistema O fundador da Cardano, Charles Hoskinson, respondeu à crescente pressão da comunidade reafirmando a sua dedicação em avançar a posição competitiva da rede. Durante a sua recente sessão de AMA, Hoskinson abordou críticos que questionaram a sua abordagem de liderança e impacto no desempenho de mercado da ADA. O pioneiro da blockchain rejeitou sugestões de que o seu envolvimento dificulta o progresso da rede. Em vez disso, delineou a sua visão para a Cardano desafiar os players estabelecidos no espaço das criptomoedas. Hoskinson mencionou especificamente a sua intenção de melhorar a classificação da rede contra concorrentes através de operações diárias aprimoradas. A Competição com Ethereum Intensifica-se Os comentários mais recentes de Hoskinson renovaram a sua longa rivalidade com a Ethereum, a rede que ele co-fundou antes de partir em 2014. O criador da Cardano expressou insatisfação com a posição de mercado atual da sua rede em comparação com a classificação de segundo lugar da Ethereum por capitalização de mercado. A disputa entre Hoskinson e a liderança da Ethereum remonta a desacordos fundamentais sobre a estrutura organizacional. Enquanto a Ethereum seguiu uma abordagem sem fins lucrativos, Hoskinson defendeu um modelo comercial antes da sua eventual saída do projeto. Dados atuais do mercado mostram a Ethereum mantendo uma avaliação de $540 mil milhões enquanto a Cardano detém aproximadamente $30 mil milhões em capitalização de mercado. Para a ADA alcançar o nível da Ethereum, o token necessitaria de um aumento de aproximadamente 1.700% para atingir um preço alvo de $15,2. Conflitos Internos Resolvidos Hoskinson reconheceu atritos passados entre equipas de desenvolvimento dentro do ecossistema Cardano. Estas disputas anteriormente atrasaram implementações críticas, incluindo funcionalidades de contrato inteligente e outros recursos essenciais. Integrações recentes como a Midnight Network e a carteira Lace abordaram estes estrangulamentos de desenvolvimento. A iniciativa Glacier Drop incorpora a solução de escala Hydra juntamente com as capacidades de contrato inteligente da Cardano, alinhando a equipa IOG com os requisitos dos construtores. "Tivemos que consertar muitas janelas quebradas ao longo do caminho", afirmou Hoskinson, referindo-se a...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 06:03
Eis quanto valerá a moeda meme TRUMP com a capitalização de mercado do Dogecoin

A moeda meme Official Trump (TRUMP) invadiu o cenário cripto em janeiro de 2025 com uma alta que elevou o seu preço de menos de $1 para um pico de $73,43 em questão de dias. Esta alta colocou-a entre os vinte principais ativos digitais, mas hoje, está a ser negociada muito abaixo dessas alturas. No entanto, Official Trump [...]
Bitcoinist 2025/09/03 06:00
BitMine eleva a fasquia: 1.866.974 ETH em tesouraria

O post BitMine eleva a fasquia: 1.866.974 ETH em tesouraria apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dados de 31 de agosto de 2023: A BitMine Immersion Technologies aumentou significativamente suas reservas de Ethereum, atingindo 1.866.974 ETH após novas compras, e confirmou uma almofada de liquidez de aproximadamente 635 milhões de dólares para operações futuras. A empresa agora declara explicitamente o objetivo de alcançar 5% do fornecimento circulante de ETH, um marco que, se perseguido com atenção estratégica, poderia impactar a dinâmica de oferta/demanda da rede. A posição e detalhes sobre as operações foram apresentados na apresentação aos investidores em 02/09/2023, coletados e analisados também pela Morningstar. Neste contexto, o snapshot atualizado de ativos ajuda a delinear uma trajetória mais definida. De acordo com os dados coletados pela nossa equipe de análise on-chain e o exame dos livros de ordens públicos, as tranches relatadas são consistentes com execuções programáticas destinadas a conter o slippage (derrapagem alta). Analistas do setor consultados observam que a estratégia mostra padrões de compra de baixo impacto típicos de planos de acumulação institucional. Em resumo: os números-chave ETH detido: 1.866.974 (dados de 31/08/2023; última verificação 02/09/2023) Compras recentes: ~150.000 ETH nas últimas semanas Liquidez disponível: ~635 milhões $ Valor total em criptomoedas + dinheiro: ~8,98 bilhões $ [dados a serem verificados] Meta declarada: 5% do suprimento de ETH Fonte principal: apresentação aos investidores de 02/09/2023 (Morningstar) Atualização Operacional e Valor da Tesouraria De acordo com a mais recente apresentação aos investidores, a BitMine adicionou aproximadamente 150.000 ETH no período recente, elevando o total para 1.866.974 ETH. Na mesma data, a posição agregada entre ativos digitais e dinheiro soma ~8,98 bilhões $, com ~635 milhões $ prontos para serem usados para aproveitar quaisquer janelas de volatilidade. Os dados foram publicados em 2 de setembro de 2023, com referência contábil ao final de agosto. Deve-se notar que o equilíbrio entre tesouraria em ETH e ativos líquidos, se gerenciado gradualmente, pode reduzir a exposição a choques repentinos do mercado. O...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 05:54
Duas empresas gigantes de touro de Ethereum (ETH) estão de volta à ação! Anunciam aquisições massivas!

A publicação "Duas Gigantes Empresas Bull de Ethereum (ETH) Estão de Volta à Ação! Anunciam Aquisições Massivas!" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Após o Bitcoin, o foco corporativo está a mudar para o Ethereum. As empresas institucionais de tesouraria de ETH continuam a proliferar, sendo as maiores a Bitmine e a SharpLink Gaming, que estão a adquirir quantidades massivas de Ethereum (ETH). De acordo com os dados mais recentes, a maior empresa de tesouraria de ETH, a Bitmine, anunciou que adquiriu 153.075 ETH na semana passada. A SharpLink Gaming, a segunda maior empresa de tesouraria de ETH, também anunciou a compra de 39.008 ETH. A Bitmine Mantém o Primeiro Lugar! De acordo com a declaração oficial, a Bitmine, a maior tesouraria de ETH do mundo, disse que comprou mais 153.075 ETH no valor de 668 milhões de dólares na semana passada, elevando o total das suas participações em Ethereum para 1,866 milhões de ETH. De acordo com os números mais recentes, a empresa possui 1,866 milhões de ETH (8,15 mil milhões de dólares), 192 Bitcoin (BTC) e 635 milhões de dólares em dinheiro. O valor total dos ativos foi de aproximadamente 8,9 mil milhões de dólares, enquanto o custo médio por Ethereum foi anunciado como 4.458 dólares. "A Bitmine anunciou hoje 8,98 mil milhões de dólares em ativos cripto + dinheiro. A partir de 31 de agosto, os ativos cripto da empresa consistiam em 1.866.974 ETH a 4.458 dólares por ETH, 192 Bitcoin (BTC) e 635 milhões de dólares em dinheiro não garantido. A BitMine classifica-se como a primeira tesouraria de Ethereum e a segunda tesouraria cripto global depois da Strategy Inc. (MSTR), que detém 629.376 BTC no valor de 71 mil milhões de dólares. A BitMine continua a ser a maior tesouraria de ETH do mundo." O presidente da Bitmine, Tom Lee, reiterou a sua visão de que o ETH se tornará o ativo de investimento mais importante nos próximos 10-15 anos. A Sharplink Gaming Faz Compra Massiva de Ethereum! A SharpLink Gaming anunciou numa publicação da sua conta X que comprou 39.008 ETH no valor de aproximadamente 177 milhões de dólares a um preço médio de aproximadamente 4.531 dólares. Com a última aquisição, as participações totais da empresa atingiram 837.230 ETH, no valor de aproximadamente 3,6 mil milhões de dólares. A partir de 2 de junho, a empresa recebeu 2.318 ETH em recompensas de staking. NOVO: A SharpLink adquiriu 39.008 ETH a um preço médio de ~4.531 dólares,...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 05:53
As instalações de armazenamento de gás da Europa estão a encher – Scotiabank

O post "As instalações de armazenamento de gás da Europa estão a encher-se – Scotiabank" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As instalações de armazenamento de gás da Europa estão a encher-se: estão agora mais de 77% cheias, reduzindo a diferença para o nível de enchimento habitual (com base na média de 5 anos) para 8,4 pontos percentuais, relatam os Estrategistas-Chefe de Forex (FX) do Scotiabank, Shaun Osborne e Eric Theoret. Os preços do gás permanecem voláteis "Como lembrete, no final de maio, a diferença ainda era de 12,5 pontos percentuais. A Alemanha está a recuperar, mas continua atrasada com um nível de enchimento de pouco mais de 70%: A diferença para o nível de enchimento habitual aqui é de pouco mais de 15 pontos percentuais. O facto de as centrais elétricas a gás na UE terem sido menos utilizadas em agosto do que no ano anterior também provavelmente desempenhou um papel na recente acumulação mais rápida de reservas." "De acordo com dados do Instituto Fraunhofer ISE, a geração líquida de eletricidade pública a gás na UE foi 2,4% abaixo do nível do ano anterior. No entanto, isto deve-se principalmente à menor geração de eletricidade, respetivamente menor procura de eletricidade, enquanto a participação da energia a gás na geração de eletricidade permaneceu aproximadamente a mesma. A procura de gás para geração de eletricidade também poderá ser mais fraca em setembro." "De acordo com a BNEF, pelo menos, o mês está a começar com a perspetiva de abundante energia eólica. Os preços do gás europeu, que cederam parte dos seus ganhos da segunda metade de agosto, estavam a ser negociados a um mínimo de apenas 31 EUR por MWh. No entanto, têm vindo a subir novamente desde quinta-feira. Isto confirma mais uma vez que a volatilidade no mercado europeu de gás permanece alta." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/europes-gas-storage-facilities-are-filling-up-scotiabank-202509021133
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 05:34
Elon Musk diz que o futuro da Tesla depende de robôs, não de carros

A publicação "Elon Musk diz que o futuro da Tesla depende de robôs, não de carros" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O chefe da Tesla, Elon Musk, disse na segunda-feira que o futuro da empresa não está mais ligado aos carros. Falando logo após lançar um novo "plano master", Elon disse que 80% do valor da Tesla virá do Optimus, o projeto de robô humanóide que ele apresentou pela primeira vez em 2021. Essa é uma grande mudança para uma empresa que ainda não ganha um dólar com robôs. Esta declaração, relatada pela Bloomberg, surgiu quando a Tesla reconheceu publicamente, pela primeira vez, que os robôs fazem parte de seus planos futuros essenciais. Elon escreveu no X, a plataforma social Elon, que: "Estamos construindo os produtos e serviços que trazem a IA para o mundo físico. Temos trabalhado incansavelmente por quase duas décadas para criar a base para este renascimento tecnológico através do desenvolvimento de veículos elétricos, produtos de energia e robôs humanóides." O Optimus ainda está em construção, não está pronto para entrega e está a anos de gerar receita. Mas isso não impediu Elon de colocá-lo no centro da avaliação da Tesla daqui para frente. Elon desvia a atenção dos planos de veículos elétricos que ficaram aquém Esta nova mentalidade de priorizar robôs surgiu logo após o lançamento do mais recente plano master da Tesla. O primeiro plano de Elon, lançado em 2006, focava na construção de um carro esportivo elétrico caro e no uso dos lucros para fazer modelos mais baratos. Esse plano foi realmente seguido. Mas o segundo plano, publicado em 2016, ainda não foi concluído. Prometia caminhões e ônibus elétricos, carros totalmente autônomos e uma plataforma autônoma de transporte compartilhado. Quase nada disso existe no mundo real. Quando Elon publicou um terceiro plano em 2023, até ele admitiu que não foi bem recebido. "Complexo demais para quase qualquer pessoa entender", disse ele. Esta versão mais recente é curta, com menos de 1.000 palavras, mas não fornece números claros ou roteiros. E isso inclui o Optimus. Em janeiro, Elon disse que um "palpite muito aproximado" é...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 05:13
Novo filme de Julia Roberts recebe críticas severas do Rotten Tomatoes após estreia em Veneza

O post "O Novo Filme de Julia Roberts Recebe Críticas Severas do Rotten Tomatoes Após Estreia em Veneza" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. VENEZA, ITÁLIA – 29 DE AGOSTO: Julia Roberts participa da sessão fotográfica de "After The Hunt" durante o 82º Festival Internacional de Cinema de Veneza em 29 de agosto de 2025 em Veneza, Itália. (Foto de Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images) Corbis via Getty Images After the Hunt — um drama próximo estrelado por Julia Roberts, Ayo Edebiri e Andrew Garfield — está sendo recebido com frieza pelos críticos do Rotten Tomatoes. Dirigido por Luca Guadagnino (Challengers, Queer), After the Hunt teve sua estreia mundial no 82º Festival Internacional de Cinema de Veneza na sexta-feira. ForbesPhotos: Maiores Estrelas Na Semana 1 do Tapete Vermelho do Festival de Cinema de Veneza 2025Por Tim Lammers De acordo com a sinopse do filme, After the Hunt é "um drama psicológico envolvente sobre uma professora universitária (Julia Roberts) que se encontra numa encruzilhada pessoal e profissional quando uma estudante destaque (Ayo Edebiri) faz uma acusação contra um de seus colegas (Andrew Garfield), e um segredo obscuro de seu próprio passado ameaça vir à luz." Classificado como R, After the Hunt também é estrelado por Chloë Sevigny e Michael Stuhlbarg. Até terça-feira, os críticos do Rotten Tomatoes coletivamente deram a After the Hunt uma classificação "podre" de 52% baseada em 29 avaliações. ForbesPhotos: Maiores Celebridades Nos Dias 6, 7 E 8 do U.S. Open 2025Por Tim Lammers O Consenso dos Críticos do RT ainda está pendente e o resumo da audiência e a classificação do Popcornmeter baseada em avaliações de usuários verificados não estarão disponíveis até que o filme estreie nos cinemas em 17 de outubro. O Que Os Críticos do Rotten Tomatoes Estão Dizendo Sobre 'After The Hunt' de Julia Roberts? Stephanie Zacharek da TIME Magazine está entre os principais críticos no Rotten Tomatoes que dá a After the Hunt uma avaliação "podre", escrevendo: "Por que escalar Julia Roberts apenas para sugar toda a vida dela? Suas cenas com [Ayo] Edebiri são particularmente monótonas e circulares." David Rooney do The Hollywood Reporter questiona...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 04:52
