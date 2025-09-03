Duas empresas gigantes de touro de Ethereum (ETH) estão de volta à ação! Anunciam aquisições massivas!

Após o Bitcoin, o foco corporativo está a mudar para o Ethereum. As empresas institucionais de tesouraria de ETH continuam a proliferar, sendo as maiores a Bitmine e a SharpLink Gaming, que estão a adquirir quantidades massivas de Ethereum (ETH). De acordo com os dados mais recentes, a maior empresa de tesouraria de ETH, a Bitmine, anunciou que adquiriu 153.075 ETH na semana passada. A SharpLink Gaming, a segunda maior empresa de tesouraria de ETH, também anunciou a compra de 39.008 ETH. A Bitmine Mantém o Primeiro Lugar! De acordo com a declaração oficial, a Bitmine, a maior tesouraria de ETH do mundo, disse que comprou mais 153.075 ETH no valor de 668 milhões de dólares na semana passada, elevando o total das suas participações em Ethereum para 1,866 milhões de ETH. De acordo com os números mais recentes, a empresa possui 1,866 milhões de ETH (8,15 mil milhões de dólares), 192 Bitcoin (BTC) e 635 milhões de dólares em dinheiro. O valor total dos ativos foi de aproximadamente 8,9 mil milhões de dólares, enquanto o custo médio por Ethereum foi anunciado como 4.458 dólares. "A Bitmine anunciou hoje 8,98 mil milhões de dólares em ativos cripto + dinheiro. A partir de 31 de agosto, os ativos cripto da empresa consistiam em 1.866.974 ETH a 4.458 dólares por ETH, 192 Bitcoin (BTC) e 635 milhões de dólares em dinheiro não garantido. A BitMine classifica-se como a primeira tesouraria de Ethereum e a segunda tesouraria cripto global depois da Strategy Inc. (MSTR), que detém 629.376 BTC no valor de 71 mil milhões de dólares. A BitMine continua a ser a maior tesouraria de ETH do mundo." O presidente da Bitmine, Tom Lee, reiterou a sua visão de que o ETH se tornará o ativo de investimento mais importante nos próximos 10-15 anos. A Sharplink Gaming Faz Compra Massiva de Ethereum! A SharpLink Gaming anunciou numa publicação da sua conta X que comprou 39.008 ETH no valor de aproximadamente 177 milhões de dólares a um preço médio de aproximadamente 4.531 dólares. Com a última aquisição, as participações totais da empresa atingiram 837.230 ETH, no valor de aproximadamente 3,6 mil milhões de dólares. A partir de 2 de junho, a empresa recebeu 2.318 ETH em recompensas de staking.