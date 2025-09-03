Exchange MEXC
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Tribunal de Recurso considera ilegais a maioria das tarifas de Trump — Advogado por trás do processo sobre impostos fala sobre o que vem a seguir
O post Tribunal de Recursos Decide que a Maioria das Tarifas de Trump São Ilegais— Advogado Por Trás do Processo sobre Impostos Fala Sobre o Que Vem a Seguir apareceu no BitcoinEthereumNews.com. No "Forbes Newsroom", Ilya Somin, um estudioso jurídico e advogado, discutiu seu processo e o do Liberty Justice Center contra a Administração Trump, que argumenta que as tarifas invocadas usando o IEEPA são ilegais, bem como a recente decisão do Tribunal de Recursos dos EUA para o Circuito Federal, que derrubou a maioria dos impostos. Assista à entrevista completa acima. Fonte: https://www.forbes.com/sites/forbestv/2025/09/02/appeals-court-rules-most-of-trumps-tariffs-are-illegal–lawyer-behind-lawsuit-on-levies-talks-whats-next/
TRUMP
$6.16
+3.23%
LIBERTY
$0.02814
+2.58%
COM
$0.012534
+23.97%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:43
Aqui está quem é elegível para a nova política de Trump
O post Aqui Está Quem É Elegível Para a Nova Política de Trump apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Topline Influenciadores, motoristas de aplicativos, artistas, baristas e outros serão cobertos pela política "Sem Impostos sobre Gorjetas" aprovada como parte do recente projeto de lei de gastos do Presidente Donald Trump, sugerem vários relatórios, enquanto a administração Trump está prestes a divulgar mais detalhes sobre uma das políticas económicas emblemáticas do presidente, que poderá afetar milhões de contribuintes. O Presidente Donald Trump chega para falar sobre sua política de acabar com impostos sobre gorjetas em Las Vegas, Nevada, em 25 de janeiro. AFP via Getty Images Factos Principais A disposição "Sem Impostos sobre Gorjetas" foi aprovada como parte do megaprojeto que Trump transformou em lei em julho, permitindo que trabalhadores em profissões de serviço deduzam até $25.000 em gorjetas dos seus impostos federais de renda, começando com a declaração fiscal de 2025 e continuando até 2028. Os $25.000 podem ser deduzidos além da dedução padrão, que é de $15.750 para declarantes individuais em 2025, o que significa que declarantes individuais que utilizam a dedução padrão e relatam os $25.000 completos em renda de gorjetas podem reduzir um pouco mais de $40.000 da sua renda para fins fiscais. Esse valor é menor para pessoas que ganham mais de $150.000 anualmente: Para cada $1.000 que um trabalhador ganha acima de $150.000, o valor da sua dedução é reduzido em $100. A legislação diz apenas que a lei se aplica a trabalhadores "em uma ocupação que costumeira e regularmente recebeu gorjetas em ou antes de 31 de dezembro de 2024", mas não especificou profissões, e espera-se que a administração Trump emita mais orientações sobre quem será elegível para a isenção. De acordo com uma lista preliminar de ocupações que foi primeiramente reportada pela Axios e confirmada por vários outros veículos, a lista inclui 68 empregos, variando de profissões de serviço tipicamente baseadas em gorjetas como garçons até profissões mais recentes, como influenciadores, streamers online e outros criadores de conteúdo digital. O...
TRUMP
$6.16
+3.23%
MORE
$0.02603
+1.83%
TOP
$0.000096
--%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:40
À medida que Son Heung-Min coloca o LAFC na rádio coreana, eis como a TV poderia seguir
O post "À medida que Son Heung-Min coloca o LAFC na rádio coreana, eis como a TV poderá seguir" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Son Heung-Min, à direita, celebra após marcar o golo de abertura pelo LAFC contra o FC Dallas em 23 de agosto. Getty Images O Los Angeles Football Club sofreu uma derrota por 2-1 para o líder da Conferência Oeste, San Diego FC, na estreia em casa de Son Heung-Min no sábado à noite. Mesmo assim, a estrela coreana ajudou o Black-and-Gold a fazer história na MLS com o que parece ser o primeiro acordo de transmissão de rádio local de longo prazo entre uma equipa da MLS e uma estação local de língua coreana em pelo menos duas décadas. No início desta semana, o clube anunciou o pacto com a KYPA 1230 AM para transmitir todos os jogos restantes do LAFC durante a temporada de 2025, começando com o confronto de sábado contra o rival local do Sul da Califórnia. Acredita-se que o acordo seja o primeiro do género pelo menos desde que outro famoso futebolista coreano, Hong Myung-bo, jogou do outro lado da cidade pelo LA Galaxy em 2003 e 2004. (Hong é agora o treinador de Son na seleção nacional da Coreia do Sul.) E é mais um sinal do enorme potencial de marketing local de Son numa região que se pensa ter a maior comunidade sul-coreana do mundo fora das fronteiras do país. A KYPA é uma das quatro emissoras de rádio locais de língua coreana que servem uma população estimada de 320.000 pessoas com linhagem coreana significativa e uma região com uma história de atletas coreanos a jogar em equipas desportivas locais. Esta última remonta a 1994, quando o lançador Chan Ho Park assinou com os Los Angeles Dodgers do basebol e tornou-se o primeiro jogador nascido na Coreia da MLB. Esse património desportivo coreano local proporcionou um momento de transmissão viral tão recentemente como em maio, quando a mais recente contratação coreana dos Dodgers, Kim Hye-seong, marcou o seu primeiro home run na Major League. As transmissões locais de TV dos Dodgers são atualmente transmitidas simultaneamente em coreano através da função SAP no detentor dos direitos locais SportsNet LA. A emissora SPOTV detém todos os direitos de transmissão da MLB para espectadores que assistem a partir de...
TOWN
$0.001463
-7.52%
BLACK
$0.1942
-2.06%
COM
$0.012534
+23.97%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:31
3 Melhores Criptomoedas para Comprar Agora para 10x ROI — Bitcoin, Avalanche, e uma Pré-venda de $0.005
O post 3 Melhores Criptomoedas para Comprar Agora para ROI 10x — Bitcoin, Avalanche e uma Pré-venda de $0.005 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Bitcoin enfrenta pressão das whales, Avalanche constrói para crescimento, e uma nova pré-venda de $0.005 com auditorias duplas está chamando atenção como uma das melhores criptomoedas para comprar agora visando ganhos em 2025. O mercado cripto está novamente em alta e os traders estão buscando tokens que possam gerar altos retornos no próximo ciclo. O Bitcoin continua sendo o favorito entre a maioria, embora as recentes oscilações de preço impulsionadas pelas whales estejam fazendo com que alguns investidores busquem caminhos alternativos para crescimento rápido. É por isso que nomes como Avalanche e uma nova pré-venda com preço de apenas $0.005 estão encontrando seu caminho em mais listas de observação. Os analistas acreditam que estes projetos têm fundamentos sólidos e potencial para aumentar, o que os torna uma das melhores criptomoedas para comprar hoje para ter chance de retornos de 10x. Preço do Bitcoin (BTC) Luta Com a Pressão das Whales O Bitcoin caiu quase 3% para mínimas de $109.436 na sexta-feira. Grandes ordens de whales levantadas por traders também foram sinalizadas como tentativas de manipular o livro de ordens. Estas foram referidas por muitos como truques de spoofing – manobras nas quais as whales alteram a liquidez para prender traders de varejo. Notavelmente, o recuo contribuiu para uma semana de turbulência no BTC. Anunciou mais de $350 milhões em liquidações long dentro de 24 horas. Alguns traders consideraram o Bitcoin em estágio de capitulação e isso normalmente prepara maiores chances de compra caso a história se repita. O próximo importante impulsionador são os dados de inflação dos EUA, ou números PCE. O Bitcoin pode ser aliviado caso a inflação diminua. Caso contrário, as whales podem continuar empurrando o mercado para baixo até a próxima recessão. Avalanche (AVAX) Construindo para o Próximo Rally A Avalanche continua popular como uma blockchain rápida e escalável. Suas subnets proporcionam flexibilidade aos desenvolvedores para desenvolver projetos sem alto custo ou atraso na confirmação. Essa combinação a tornou...
CHANGE
$0.00165379
+7.07%
BTC
$113,891.65
+1.74%
GET
$0.00275
--%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:19
Indústria manufatureira dos EUA sofre sexto mês consecutivo de recessão devido ao impacto das tarifas
A publicação "Indústria manufatureira dos EUA sofre sexto mês consecutivo de recessão com o impacto das tarifas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A indústria manufatureira dos EUA supostamente contraiu novamente em agosto, a sexta vez consecutiva que isso aconteceu este ano. Isso ocorre enquanto as fábricas lutam com as consequências das tarifas de importação de Trump, que afetaram tanto o ambiente de negócios atual que alguns fabricantes são lembrados da Grande Recessão. As tarifas de importação de Trump podem estar fazendo mais mal do que bem De acordo com uma pesquisa do Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM), alguns fabricantes têm reclamado sobre como as amplas taxas de importação estavam tornando mais difícil fabricar produtos nos Estados Unidos. A política comercial de Trump elevou a taxa média de tarifas do país para o nível mais alto em um século. No entanto, o presidente a defendeu, chamando-a de necessária para reviver uma base industrial dos EUA em longo declínio. A base ainda está em declínio, e dados do governo mostraram que os gastos na construção de fábricas realmente caíram em julho, 6,7% a menos em relação ao ano anterior. Além disso, na última sexta-feira, um tribunal de apelações dos EUA decidiu que a maioria das tarifas de Trump eram ilegais, contribuindo para a incerteza que as empresas sentem. "Continuo a ver a economia ampla em geral e o setor manufatureiro em particular como em um padrão de espera até que a incerteza relacionada às tarifas diminua", disse Stephen Stanley, economista-chefe dos EUA na Santander U.S. Capital Markets. Algumas das indústrias que foram mais afetadas pelas consequências das tarifas incluem fabricantes de produtos de papel, maquinário, equipamentos elétricos, eletrodomésticos e componentes, bem como produtos de computador e eletrônicos. Alguns fabricantes de equipamentos de transporte até compararam as condições atuais à recessão de 2007-09. Eles atribuem a falta de atividade à "política tarifária atual e à incerteza que ela criou". O sentimento foi confirmado por alguns produtores de equipamentos elétricos, eletrodomésticos e componentes que reclamaram que "fabricado nos EUA" tornou-se ainda mais difícil devido às tarifas sobre muitos...
TRUMP
$6.16
+3.23%
MORE
$0.02603
+1.83%
COM
$0.012534
+23.97%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:04
Coinbase revela futuros do índice cripto-ações Mag7 para um mercado mais amplo
TLDR A Coinbase está a lançar os futuros do Índice Cripto-Ações Mag7 em 22 de setembro. O novo produto combinará exposição tanto a ações tradicionais como a ETFs de cripto. O índice Mag7 inclui ações de topo como Apple, Microsoft, Amazon e Tesla. A Coinbase incluirá as suas próprias ações e os ETFs de Bitcoin e Ethereum da BlackRock. O produto seguirá uma ponderação uniforme [...] O post Coinbase Revela Futuros do Índice Cripto-Ações Mag7 para Mercado Mais Amplo apareceu primeiro em Blockonomi.
INDEX
$0.91
+5.56%
TOP
$0.000096
--%
LIKE
$0.00697
-2.62%
Blockonomi
2025/09/03 07:01
Mercados apanhados em fora-de-jogo pelo anúncio da Casa Branca
O post Mercados apanhados em contrapé pelo anúncio da Casa Branca apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Mais uma vez, os compradores de baixas entraram para evitar uma venda mais ampla, diz Chris Beauchamp, Analista-Chefe de Mercado na plataforma de investimento e negociação IG. Ações recuperam das suas mínimas Os mercados frequentemente veem um surto de volatilidade após feriados nos EUA, mas hoje parecia haver algo mais, já que os mercados europeus mergulharam no início das negociações e os rendimentos dos títulos continuaram a subir. O início da sessão de dinheiro dos EUA viu uma recuperação das mínimas, um sinal de que os compradores de baixas permanecem vigilantes para qualquer oportunidade de entrar na ação. Um anúncio aparentemente enigmático da Casa Branca revelou-se apenas uma atualização sobre o Comando Espacial, momento em que quaisquer temores selvagens sobre a saúde do presidente dos EUA foram silenciosamente abandonados. Dax sofre perdas acentuadas Um índice que não recuperou esta tarde foi o Dax, que caiu após a venda do negócio canadiano da Fresenius, e depois sofreu outro golpe com o aumento da inflação na zona euro. Schnabel do BCE não ajudou a situação, argumentando que novos cortes nas taxas eram desnecessários. As ações europeias desfrutaram de um breve momento ao sol este ano, mas à medida que o Fed avança para cortes nas taxas, podemos ver esta onda de fluxos de fundos voltar para Wall Street e o fascínio por ações de alto crescimento em detrimento das suas primas europeias baratas mas estáveis. Fonte: https://www.fxstreet.com/news/markets-caught-offside-by-white-house-announcement-202509021557
T
$0.01335
+10.23%
WHITE
$0.000215
-0.27%
SUN
$0.024906
+2.26%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:01
XRP assume o papel principal na estratégia de tesouraria da Vivopower com a Doppler Finance
O post XRP Assume Papel Central na Estratégia de Tesouraria da Vivopower Com a Doppler Finance apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Vivopower está a lançar uma iniciativa de tesouraria XRP de alto impacto concebida para acelerar a geração de rendimento, impulsionar o crescimento composto e posicionar a empresa na vanguarda das finanças digitais. Estratégia de Tesouraria Baseada em XRP: O Movimento da Vivopower Sinaliza Nova Fase de Crescimento A Vivopower International Plc, uma empresa focada em sustentabilidade cotada na Nasdaq, anunciou em 2 de set. de 2025 que estabeleceu uma parceria com a Doppler [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/xrp-takes-center-stage-in-vivopower-treasury-strategy-with-doppler-finance/
PLAY
$0.03435
+4.31%
MOVE
$0.0861
+5.51%
XRP
$2.5198
+2.10%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:56
Fórmula 1 inicia segunda metade da temporada de 2025 com grande drama
A publicação "A Fórmula 1 Inicia a Segunda Metade da Temporada de 2025 Com Grande Drama" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ZANDVOORT, PAÍSES BAIXOS – 31 DE AGOSTO: Foto comemorativa pós-corrida da Equipe McLaren F1 após a vitória de Oscar Piastri durante o Grande Prêmio dos Países Baixos de F1 no Circuito Zandvoort em 31 de agosto de 2025 em Zandvoort, Países Baixos. (Foto de Jayce Illman/Getty Images) Getty Images A pausa de verão da Fórmula 1 é sempre muito longa. Este ano, em particular, viu a primeira metade da temporada (14 corridas) fazer uma pausa de três semanas com o Campeonato Mundial de Pilotos (WDC) tão acirrado quanto esteve durante toda a temporada e o mais próximo que vimos desde Hamilton e Verstappen em 2021. Estávamos mais do que ansiosos para ver como a batalha interna entre os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, se desenrolaria no Grande Prêmio dos Países Baixos, que marca a primeira das 10 corridas até o final em Abu Dhabi. Norris continuaria sua sequência de sorte de Silverstone e Hungria, que lhe permitiu reduzir a diferença de pontos? Piastri finalmente cometeria um erro e daria um único passo em falso desde a Austrália? Estas eram as questões urgentes. Inicialmente considerei escrever um resumo de meio de temporada antes do Grande Prêmio dos Países Baixos, mas tive a sensação de que aprenderíamos muito com esta corrida e teríamos uma melhor noção do que o resto da temporada nos reservava. Acho que foi uma boa decisão, pois provou ser uma das corridas mais interessantes da temporada, apesar de ter muito poucas ultrapassagens e nenhuma mudança de liderança. Minha perspectiva para a temporada de 2025 é um conjunto de previsões que fiz no início e uma revisão destas após as primeiras cinco corridas. Então vamos começar com isso. ZANDVOORT, PAÍSES BAIXOS – 31 DE AGOSTO: Charles Leclerc de Mônaco e Ferrari sentado no talude após seu acidente durante o Grande Prêmio dos Países Baixos de F1 no Circuito Zandvoort...
D
$0.02333
+4.85%
LEARN
$0.01462
+1.95%
PHOTO
$0.72
-10.00%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:52
O novo fundo hedge na revolução do Bitcoin
O post sobre o novo fundo hedge na revolução do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um Novo Jogador no Mundo dos Fundos Hedge O Black Pill Capital anunciou oficialmente a sua estreia no panorama financeiro, trazendo uma lufada de ar fresco ao setor de investimentos alternativos. Sediado em Charlotte, Carolina do Norte, o fundo atende exclusivamente a investidores credenciados, oferecendo uma estratégia de investimento inovadora centrada na adoção do Bitcoin como ativo de reserva corporativa. Num contexto onde as finanças tradicionais frequentemente se movem em trilhos bem definidos, o Black Pill Capital posiciona-se como pioneiro num território ainda largamente inexplorado. Uma Visão Além das Finanças Tradicionais De acordo com Jeff Grant, Diretor Executivo do Black Pill Capital, a maioria dos fundos hedge opera em ambientes onde as variáveis são conhecidas e os riscos podem ser geridos com a abordagem do analista. No entanto, Grant enfatiza como a verdadeira inovação surge em contextos onde as incógnitas são numerosas e frequentemente desconhecidas: "Este não é o domínio do Analista. Este é o domínio do Inovador. O Black Pill Capital é onde a experiência institucional encontra a inovação empreendedora." Uma equipa que combina experiência e espírito empreendedor Ao contrário dos fundos tradicionais, liderados exclusivamente por veteranos das finanças, o Black Pill Capital destaca-se por uma equipa fundadora que combina disciplina institucional com visão empreendedora. Esta combinação permite ao fundo identificar oportunidades assimétricas em empresas que adotam o Bitcoin como ativo de reserva, uma tendência que está a revolucionar a forma como as empresas protegem e aumentam o seu valor globalmente. Os Pilares da Estratégia do Black Pill Capital Perspetiva impulsionada pela inovação: o fundo é criado por visionários que operam fora dos quadros tradicionais das finanças, impulsionados tanto pela coragem criativa quanto pela análise. Foco na reserva em Bitcoin: o Black Pill Capital investe em empresas que utilizam os mercados de capital para incorporar Bitcoin nos seus balanços, indo muito além da simples gestão de liquidez operacional. Convicção de um adotante precoce: a liderança do fundo investe junto com os clientes, demonstrando...
BLACK
$0.1942
-2.06%
COM
$0.012534
+23.97%
WELL
$0.0000814
-9.85%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:42
