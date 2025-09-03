À medida que Son Heung-Min coloca o LAFC na rádio coreana, eis como a TV poderia seguir

Son Heung-Min, à direita, celebra após marcar o golo de abertura pelo LAFC contra o FC Dallas em 23 de agosto. Getty Images O Los Angeles Football Club sofreu uma derrota por 2-1 para o líder da Conferência Oeste, San Diego FC, na estreia em casa de Son Heung-Min no sábado à noite. Mesmo assim, a estrela coreana ajudou o Black-and-Gold a fazer história na MLS com o que parece ser o primeiro acordo de transmissão de rádio local de longo prazo entre uma equipa da MLS e uma estação local de língua coreana em pelo menos duas décadas. No início desta semana, o clube anunciou o pacto com a KYPA 1230 AM para transmitir todos os jogos restantes do LAFC durante a temporada de 2025, começando com o confronto de sábado contra o rival local do Sul da Califórnia. Acredita-se que o acordo seja o primeiro do género pelo menos desde que outro famoso futebolista coreano, Hong Myung-bo, jogou do outro lado da cidade pelo LA Galaxy em 2003 e 2004. (Hong é agora o treinador de Son na seleção nacional da Coreia do Sul.) E é mais um sinal do enorme potencial de marketing local de Son numa região que se pensa ter a maior comunidade sul-coreana do mundo fora das fronteiras do país. A KYPA é uma das quatro emissoras de rádio locais de língua coreana que servem uma população estimada de 320.000 pessoas com linhagem coreana significativa e uma região com uma história de atletas coreanos a jogar em equipas desportivas locais. Esta última remonta a 1994, quando o lançador Chan Ho Park assinou com os Los Angeles Dodgers do basebol e tornou-se o primeiro jogador nascido na Coreia da MLB. Esse património desportivo coreano local proporcionou um momento de transmissão viral tão recentemente como em maio, quando a mais recente contratação coreana dos Dodgers, Kim Hye-seong, marcou o seu primeiro home run na Major League. As transmissões locais de TV dos Dodgers são atualmente transmitidas simultaneamente em coreano através da função SAP no detentor dos direitos locais SportsNet LA. A emissora SPOTV detém todos os direitos de transmissão da MLB para espectadores que assistem a partir de...