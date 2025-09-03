2025-10-13 Monday

Comité da Câmara divulga mais de 33.000 páginas de registos

Comité da Câmara divulga mais de 33.000 páginas de registos

O post Comité da Câmara Divulga Mais de 33.000 Páginas de Registos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque Dezenas de milhares de páginas de registos relacionados com o falecido agressor sexual Jeffrey Epstein foram divulgadas na terça-feira, de acordo com um anúncio do Comité de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara, marcando o primeiro lote de documentos de Epstein publicados em meio ao renovado interesse público e político nas conexões do falecido financeiro com o Presidente Donald Trump. Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell participam no de Grisogono Sponsors The 2005 Wall Street Concert Series Benefitting Wall Street Rising. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan via Getty Images) Patrick McMullan via Getty Images Factos Principais Os 33.295 documentos divulgados foram intimados pelo comité e fornecidos pelo Departamento de Justiça, embora não esteja imediatamente claro quantos dos arquivos contêm novas informações. Esta é uma história em desenvolvimento. Volte para atualizações. Fonte: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/02/house-committee-releases-first-set-of-subpoenaed-epstein-files/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:44
Com a Walgreens a abandonar os cuidados primários, a VillageMD tem centenas de locais para vender

Com a Walgreens a abandonar os cuidados primários, a VillageMD tem centenas de locais para vender

O post Com a Walgreens a Sair dos Cuidados Básicos, a VillageMD Tem Centenas de Locais Para Vender apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Com a Walgreens a deixar de seguir uma estratégia de cuidados básicos sob o seu novo proprietário, a VillageMD está à procura de novos compradores para potencialmente centenas de consultórios médicos e clínicas ambulatórias em todo o país. Walgreens Boots Alliance Com a Walgreens a deixar de seguir uma estratégia de cuidados básicos sob o seu novo proprietário, a VillageMD está à procura de novos compradores para potencialmente centenas de consultórios médicos e clínicas ambulatórias em todo o país. A VillageMD, que foi vendida à empresa de private equity Sycamore Partners na semana passada na aquisição de 10 mil milhões de dólares da Walgreens, tem centenas de consultórios médicos, centros de saúde ambulatórios, locais de atendimento urgente e clínicas adjacentes às lojas Walgreens. A VillageMD agora opera como uma empresa independente que os investidores da Walgreens esperam que alcance um preço de venda elevado, dados os termos financeiros da venda da empresa à Sycamore. "Além da sua contrapartida em dinheiro de 11,45 dólares por ação (Walgreens Boots Alliance), os acionistas da WBA receberão um direito não transferível de receber até 3,00 dólares adicionais em dinheiro por ação WBA dos rendimentos líquidos da futura monetização das participações de dívida e capital da WBA na VillageMD, que inclui os negócios Village Medical, Summit Health e CityMD", disseram a Sycamore e a Walgreens na semana passada no comunicado de imprensa que anunciava o encerramento da venda da empresa à firma de private equity. Uma empresa de relações públicas que representa a Sycamore não teve mais comentários além do comunicado de imprensa. Contactada na terça-feira, a VillageMD não quis comentar se a empresa já estava a trabalhar com licitantes nem forneceria um comentário sobre o que exatamente estava à venda. A porta-voz da VillageMD, Molly Lynch, disse que os ativos da VillageMD incluem "mais de 130 consultórios" sob a marca Village Medical, incluindo cerca de 90 clínicas adjacentes às farmácias Walgreens. Além disso, a CityMD tem "mais de 185 clínicas" e a Summit Health tem "mais de 130 locais" e a Starling Physicians tem "mais de 20 consultórios". O investimento da Walgreens...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:34
BNB paira perto de $840 após breve rali acima de $855 com o retorno dos vendedores

BNB paira perto de $840 após breve rali acima de $855 com o retorno dos vendedores

O post BNB Paira Próximo dos $840 Após Breve Rally Acima dos $855 com o Retorno dos Vendedores apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do BNB teve pouca alteração em torno de $850 após um período de 24 horas que o viu subir até $855. Vendas intensas no início do período haviam empurrado o token para a área dos $840, onde as ofertas absorveram a oferta para estabelecer um nível de suporte, de acordo com o modelo de análise técnica da CoinDesk Research. A partir daí, o momentum mudou, com atividade acima da média ajudando a elevar os preços e estabilizá-los próximo ao nível atual. A rápida defesa do suporte destaca-se após um período de maior cautela cripto. Embora uma sessão não estabeleça uma tendência, o rebote sugere que os compradores estavam prontos para intervir em níveis definidos. Se o preço conseguir construir uma base próxima às marcas atuais e romper a resistência próxima, a volatilidade intradia pode mudar de venda para compra nas quedas. Visão Geral da Análise Técnica O BNB testou a zona de demanda de $840-$845 e manteve-se. O preço então avançou para um conjunto de ofertas próximas a $855-$857, onde está a primeira resistência, e agora está em consolidação. O volume aumentou durante a virada para cima, um sinal que os traders frequentemente interpretam como a participação de grandes players. Uma quebra clara e sustentação acima de $857 abriria caminho para níveis mais altos. A falha em ultrapassar essa faixa mantém o foco no primeiro suporte de $850 e na área de $840 como a linha crítica na areia. Aviso: Partes deste artigo foram geradas com assistência de ferramentas de IA e revisadas por nossa equipe editorial para garantir precisão e adesão aos nossos padrões. Para mais informações, consulte a Política de IA completa da CoinDesk. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bnb-hovers-near-usd850-after-brief-rally-above-usd855-as-sellers-return
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:32
Custo do filme He-Man revelado pela Amazon

Custo do filme He-Man revelado pela Amazon

O post Custo do Filme He-Man Revelado Pela Amazon apareceu no BitcoinEthereumNews.com. 'Masters of the Universe' está programado para ter seu segundo filme live-action em 2026 CORTESIA DA NETFLIX © 2021 A Amazon MGM Studios não está poupando despesas na sua adaptação para o grande ecrã do desenho animado clássico dos anos 1980 e linha de brinquedos da Mattel Masters of the Universe. O filme é protagonizado pelo ator britânico Nicholas Galitzine como Adam Glenn, um príncipe do planeta Eternia que cai na Terra, separando-o da Espada do Poder de Grayskull que o transforma no musculoso He-Man. O maior papel de Galitzine até agora foi no filme de terror sobrenatural de 2020 The Craft: Legacy. Ele é acompanhado por um elenco de lista A em Masters of the Universe, incluindo Morena Baccarin, Kristen Wiig, Idris Elba e Jared Leto, que interpreta o arqui-inimigo de He-Man, Skeletor. É um reboot do filme live-action de 1987 com o mesmo nome, que foi protagonizado por Dolph Lundgren e fracassou nas bilheteiras, arrecadando apenas 17,3 milhões de dólares. O interesse nos direitos foi reacendido em 2007 após o enorme sucesso do primeiro filme de Michael Bay sobre Transformers, outra amada linha de brinquedos dos anos 80. Jared Leto interpretará o nemesis de He-Man, Skeletor CORTESIA DA NETFLIX © 2021 Depois disso, os direitos de He-Man passaram por uma porta giratória de estúdios, incluindo Sony, Warner Bros. e Netflix, que teve sucesso significativo produzindo versões modernas dos desenhos animados clássicos. De acordo com a Variety, a Netflix gastou quase 30 milhões de dólares no desenvolvimento de um filme live-action de He-Man, mas cancelou-o em julho de 2023 citando preocupações orçamentais. Isso deixou a Mattel à procura de um novo estúdio e a Amazon tornou-se o seu cavaleiro branco na vida real. Vendo paralelos com os filmes de grande sucesso da Marvel sobre Thor, a Amazon adquiriu os direitos e investiu neles. Apesar de ser parcialmente ambientado no espaço, Masters of the Universe está sendo feito no Reino Unido e isso coloca em destaque os seus custos. Estúdios filmando no...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:37
Twice consegue um novo êxito graças a um dos maiores filmes de 2025

Twice consegue um novo êxito graças a um dos maiores filmes de 2025

O post Twice Consegue Um Novo Hit Graças a Um dos Maiores Filmes de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Twice alcança a tabela de músicas em streaming do Reino Unido pela segunda vez, com "Strategy" juntando-se a "Takedown", ambas subindo graças a KPop Demon Hunters. SEUL, COREIA DO SUL - 23 DE JANEIRO: Membros do grupo feminino TWICE participam do 8º Gaon Chart K-Pop Awards em 23 de janeiro de 2019 em Seul, Coreia do Sul. (Foto de Han Myung-Gu/WireImage) WireImage Twice continua a encontrar espaço em várias tabelas no Reino Unido, e a presença do grupo deve-se ao seu par de contribuições para o musical animado da Netflix, KPop Demon Hunters. Ambas as faixas, "Takedown" e "Strategy", conectaram-se com ouvintes globalmente, e especialmente na nação europeia, onde nesta semana, uma faixa melhora enquanto a outra desce. "Takedown" Atinge um Novo Pico na Tabela "Takedown" sobe em duas tabelas esta semana, incluindo a mais importante. A música melhora do nº 31 para o nº 27 na tabela Official Singles, concedendo ao Twice um novo recorde histórico no Reino Unido após cinco semanas na contagem. A mesma faixa pop também sobe para o nº 74 na tabela Official Streaming. Assim como na lista Official Singles, Twice alcança outro lugar de topo nessa lista também. "Takedown" Declina Quando se Trata de Vendas Ao mesmo tempo que atinge novos picos em várias contagens, "Takedown" também desliza nas listas baseadas em vendas. A música cai do nº 67 para o nº 87 na tabela Official Singles Sales e do nº 64 para o nº 84 no ranking Official Singles Downloads. Mesmo com as compras em retrocesso, o consumo geral de "Takedown" está crescendo no Reino Unido. "Strategy" Desliza "Strategy" enfraquece na tabela Official Singles, caindo do nº 35 para o nº 39 em sua quinta semana na lista baseada em consumo. A faixa recentemente entrou no top 40 pela primeira vez, momento em que Twice reivindicou um par...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:31
Blockchain de IA Agêntica arrecada $18M em rodada liderada pela PayPal

Blockchain de IA Agêntica arrecada $18M em rodada liderada pela PayPal

O post Blockchain de IA Agêntica Arrecada $18M em Rodada Liderada pela PayPal apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O provedor de infraestrutura de IA Descentralizada Kite AI arrecadou $18 milhões em sua rodada de financiamento Série A liderada pela PayPal Ventures, elevando o financiamento cumulativo total para $33 milhões. De acordo com um anúncio compartilhado com a Cointelegraph na terça-feira, outros investidores na empresa incluem 8VC, Samsung Next, SBI US Gateway Fund, Vertex Ventures, Hashed, HashKey Capital, Avalanche Foundation, LayerZero, Animoca Brands e mais. Em fevereiro, a Kite lançou a testnet de sua blockchain layer-1 centrada em IA, baseada em Avalanche (AVAX), visando melhorar a escalabilidade e o processamento de dados enquanto fornece coordenação centralizada para fluxos de trabalho de inteligência artificial (IA). A Kite pretende aproveitar a infraestrutura distribuída para alimentar a infraestrutura de IA agêntica, visualizando os Agentes de IA como uma nova categoria de usuário no ecossistema Web3. Agentes de IA são programas de software autônomos que podem perceber seu ambiente, tomar decisões e realizar ações para atingir objetivos sem intervenção humana constante. A Kite lançou o AIR, um sistema que permite que Agentes de IA se autentiquem e realizem transações independentemente com identidades programáveis, pagamentos em stablecoin nativas e aplicação de políticas em uma blockchain dedicada. O AIR compreende dois componentes: um Passaporte de Agente, que fornece serviços de identidade com proteções operacionais, e uma App Store de Agente, que oferece aos agentes serviços personalizados, fontes de dados e ferramentas de comércio, e permite que eles paguem por esses serviços. Um representante da Kite explicou que o Passaporte "cria um sistema de identidade em várias camadas onde cada participante—usuários, agentes e sessões—tem identidades criptográficas distintas que formam uma cadeia de confiança." Isso supostamente garante que todas as ações possam ser criptograficamente rastreadas até o ponto de origem. Relacionado: Projeto de IA Agêntica Eliza Labs processa a xAI de Elon Musk Agentes de IA como interface de usuário da Web3 O cofundador e CEO da Kite, Chi Zhang, explicou que a equipe acredita que os agentes autônomos serão "a [interface de usuário] dominante para as economias digitais futuras." Ele disse que para funcionar, tais agentes precisam de dados estruturados e verificáveis, e fornecer isso era o...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:06
Taxa de hash da rede Bitcoin (BTC) voltou a máximos históricos em agosto: JPMorgan

Taxa de hash da rede Bitcoin (BTC) voltou a máximos históricos em agosto: JPMorgan

A publicação "Taxa de Hash da Rede Bitcoin (BTC) Retornou a Máximas Históricas em Agosto: JPMorgan" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A taxa de hash da rede Bitcoin retornou a máximas históricas no mês passado, aumentando cerca de 50 exahashes por segundo (EH/s) para uma média de 949 EH/s, disse o banco de Wall Street JPMorgan (JPM) em um relatório de pesquisa na terça-feira. A taxa de hash refere-se ao poder computacional combinado total usado para minerar e processar transações em uma blockchain de prova de trabalho, e é um indicador da competição na indústria e da dificuldade de mineração. A capitalização de mercado total dos 13 mineradores de bitcoin BTC$111.269,23 listados nos EUA que o banco acompanha também atingiu um recorde histórico em agosto, com a execução de computação de alto desempenho (HPC) impulsionando os ganhos. TeraWulf (WULF) anunciou um acordo de colocation com Fluidstack e IREN (IREN) expandiu sua frota de GPUs, observou o banco. Com a taxa de hash em um recorde, a rentabilidade da mineração diminuiu em relação ao mês anterior à medida que o preço do bitcoin caiu. "Estimamos que os mineradores de bitcoin ganharam uma média de $55.100 por EH/s em receita diária de recompensa de bloco em agosto, uma queda de 4% em relação a julho", escreveram os analistas Reginald Smith e Charles Pearce. O lucro bruto diário de recompensa de bloco também caiu, diminuindo 7% para $31.900 por EH/s, escreveram os analistas. A capitalização de mercado combinada dos 13 mineradores de bitcoin listados nos EUA que os analistas do JPMorgan acompanham aumentou 23% em relação ao mês anterior, ou cerca de $7,4 bilhões. TeraWulf superou o desempenho com um ganho de 83%, enquanto Greenidge Generation (GREE) teve desempenho inferior ao grupo com uma queda de 22%, acrescentou o relatório. Leia mais: Média de 7 Dias da Taxa de Hash do Bitcoin Atinge 1 ZettaHash pela Primeira Vez Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bitcoin-network-hashrate-returned-to-all-time-highs-in-august-jpmorgan
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:03
Um pagamento de Bitcoin equivale a 21 dias de energia doméstica no Reino Unido

Um pagamento de Bitcoin equivale a 21 dias de energia doméstica no Reino Unido

O post Um Pagamento Bitcoin Equivale a 21 Dias de Energia Doméstica do Reino Unido apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um novo relatório avaliou o impacto ambiental do Bitcoin e outros criptoativos, lançando uma luz particularmente dura sobre o BTC. Afirmou que uma transação Bitcoin usa tanta energia quanto uma casa média do Reino Unido consome em três semanas. Renováveis na taxa de hash global e compensações de carbono são métricas importantes, mas difíceis de quantificar completamente. Atualmente, parece que os custos de eletricidade são a forma mais confiável de medir as credenciais verdes de uma blockchain. Patrocinado Patrocinado Impacto Ambiental Chocante do Bitcoin Desde os primeiros dias do Bitcoin, o impacto ambiental das criptomoedas tem sido uma preocupação de longa data na indústria, especialmente porque é um para-raios para reação política. Embora empresas Web3 de todos os tipos frequentemente comercializem suas credenciais verdes, pode ser difícil quantificar isso adequadamente, razão pela qual os pesquisadores conduziram um estudo completo: Projetos Cripto por Impacto Ambiental. Fonte: DayTrading.com Patrocinado Patrocinado Seu relatório foi especialmente crítico do Bitcoin, usando-o como substituto para protocolos blockchain de Proof of Work como um todo. Estes projetos têm um impacto ambiental exponencialmente maior do que outros criptoativos; uma transação Bitcoin pode usar mais eletricidade do que uma casa britânica média consome em três semanas. No entanto, o consumo bruto de eletricidade não é a única métrica relevante aqui. Embora a energia renovável possa alimentar a mineração de Bitcoin, o carvão também é um contribuinte significativo para a taxa de hash global. Da mesma forma, algumas empresas anunciam suas compras de compensação de carbono, mas muitos cientistas agora acreditam que esta métrica é profundamente falha. Muitas Considerações para Calcular Por estas razões, avaliar o verdadeiro custo ambiental do Bitcoin é um negócio muito complicado. O relatório determinou que apenas alguns criptoativos podem competir com plataformas de pagamento TradFi como cartões de crédito: Solana, Algorand e NANO se destacam em particular. Patrocinado Patrocinado "Quando testei essas redes eu mesmo, parecia que algo devia estar errado comparando números lado a lado. A diferença entre enviar...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:01
Alguns nomes familiares entre as convocações de setembro no beisebol

Alguns nomes familiares entre as convocações de setembro no beisebol

O post Alguns Nomes Familiares Entre as Convocações de Setembro do Beisebol apareceu no BitcoinEthereumNews.com. De volta onde começou, o versátil infielder Isiah Kiner-Falefa está vestindo o uniforme dos Blue Jays novamente após uma parada de dois meses em Pittsburgh. (Foto de Nick Cammett/Getty Images) Getty Images Com os elencos expandidos de 26 para 28 em 1 de setembro, os candidatos ao título de beisebol reforçaram suas equipes com uma mistura de novatos, veteranos e jogadores ativados das listas de lesionados. Nenhuma das mudanças foi significativa, mas várias poderiam influenciar o resultado das corridas - e até mesmo os eventuais campeões mundiais. Na Liga Americana Leste, por exemplo, o Toronto Blue Jays, em primeiro lugar, adicionou versatilidade e defesa ao readquirir o infielder Isiah Kiner-Falefa por dispensa dos Pittsburgh Pirates. Cubs Obtêm Veteranos O Chicago Cubs, esforçando-se para alcançar o Milwaukee Brewers na Central da Liga Nacional, fez ainda melhor, reivindicando por dispensa os veteranos Carlos Santana, um primeira base, e Aaron Civale, um arremessador que pode iniciar ou aliviar. Também reivindicado por dispensa foi o shortstop Ha-seong Kim, um ex-infielder Luva de Ouro imediatamente instalado como shortstop titular do Atlanta sobre o fraco rebatedor Nick Allen. A mudança dá aos Braves quatro titulares que receberam votos para MVP tão recentemente quanto 2023 (Ronald Acuna, Jr. e os infielders Greg Olson, Austin Riley e Kim). Após uma pausa de 28 meses, Luis Garcia retornou à rotação do Houston Astros para a reta final. (Foto de Rob Carr/Getty Images) Getty Images Talvez a mudança de elenco mais significativa tenha sido feita pelo Houston Astros, que ativou o arremessador destro Luis Garcia após passar 28 meses na lista de lesionados enquanto se recuperava da cirurgia de cotovelo Tommy John e outras lesões. Ele venceu sua primeira partida, limitando os Angels a três corridas em seis entradas no Daikin Park. Garcia Saudável Garcia, que teve um recorde de 15-8 em 2022, poderia ser o titular sólido que Houston precisa para conter os Seattle Mariners na Divisão Oeste da Liga Americana. Também...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:59
GBP/USD cai 1% à medida que os rendimentos dos Gilts do Reino Unido atingem máximos de 1998

GBP/USD cai 1% à medida que os rendimentos dos Gilts do Reino Unido atingem máximos de 1998

O post GBP/USD cai 1% enquanto rendimentos dos Gilts do Reino Unido atingem máximas de 1998 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Libra cai 1% enquanto rendimentos dos Gilts do Reino Unido atingem máximas de 1998 A Libra Esterlina (GBP) cai 1% na terça-feira, já que os Gilts de 30 anos do Reino Unido subiram para 5,697%, o seu nível mais alto desde maio de 1998, devido a preocupações fiscais ligadas ao Orçamento de Outono. Entretanto, os dados económicos dos EUA foram mistos, após a divulgação dos relatórios do Índice de Gestores de Compras (PMIs) da S&P Global e do ISM. GBP/USD negoceia a 1,3399 depois de atingir um máximo de 1,3549. Leia mais... A Libra Esterlina despenca enquanto rendimentos crescentes dos gilts do Reino Unido aumentam preocupações fiscais A Libra Esterlina (GBP) tem desempenho inferior aos seus principais pares numa semana de calendário económico leve do Reino Unido (UK). A moeda britânica caiu à medida que os rendimentos crescentes dos gilts de longo prazo do Reino Unido aumentaram as preocupações fiscais. Os rendimentos dos gilts de 30 anos do Reino Unido sobem para cerca de 5,68%, o nível mais alto visto desde 1998. Leia mais... GBP/USD cai em direção a 1,3500 em meio a perspectiva incerta da política do Fed GBP/USD retrocede seus ganhos recentes da sessão anterior, negociando em torno de 1,3520 durante as horas asiáticas na terça-feira. O par deprecia-se à medida que o Dólar Americano (USD) ganha terreno, impulsionado por pressões inflacionárias persistentes nos Estados Unidos (US), o que aumentou a incerteza sobre potenciais cortes nas taxas do Federal Reserve (Fed). Os traders provavelmente observarão o Índice de Gestores de Compras (PMI) de Manufatura do ISM de agosto mais tarde no dia. Leia mais... Fonte: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-sinks-1-as-uk-gilt-yields-hit-1998-highs-202509021716
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:47
