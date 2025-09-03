Com a Walgreens a abandonar os cuidados primários, a VillageMD tem centenas de locais para vender

Com a Walgreens a deixar de seguir uma estratégia de cuidados básicos sob o seu novo proprietário, a VillageMD está à procura de novos compradores para potencialmente centenas de consultórios médicos e clínicas ambulatórias em todo o país. Walgreens Boots Alliance Com a Walgreens a deixar de seguir uma estratégia de cuidados básicos sob o seu novo proprietário, a VillageMD está à procura de novos compradores para potencialmente centenas de consultórios médicos e clínicas ambulatórias em todo o país. A VillageMD, que foi vendida à empresa de private equity Sycamore Partners na semana passada na aquisição de 10 mil milhões de dólares da Walgreens, tem centenas de consultórios médicos, centros de saúde ambulatórios, locais de atendimento urgente e clínicas adjacentes às lojas Walgreens. A VillageMD agora opera como uma empresa independente que os investidores da Walgreens esperam que alcance um preço de venda elevado, dados os termos financeiros da venda da empresa à Sycamore. "Além da sua contrapartida em dinheiro de 11,45 dólares por ação (Walgreens Boots Alliance), os acionistas da WBA receberão um direito não transferível de receber até 3,00 dólares adicionais em dinheiro por ação WBA dos rendimentos líquidos da futura monetização das participações de dívida e capital da WBA na VillageMD, que inclui os negócios Village Medical, Summit Health e CityMD", disseram a Sycamore e a Walgreens na semana passada no comunicado de imprensa que anunciava o encerramento da venda da empresa à firma de private equity. Uma empresa de relações públicas que representa a Sycamore não teve mais comentários além do comunicado de imprensa. Contactada na terça-feira, a VillageMD não quis comentar se a empresa já estava a trabalhar com licitantes nem forneceria um comentário sobre o que exatamente estava à venda. A porta-voz da VillageMD, Molly Lynch, disse que os ativos da VillageMD incluem "mais de 130 consultórios" sob a marca Village Medical, incluindo cerca de 90 clínicas adjacentes às farmácias Walgreens. Além disso, a CityMD tem "mais de 185 clínicas" e a Summit Health tem "mais de 130 locais" e a Starling Physicians tem "mais de 20 consultórios".