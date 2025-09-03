Blockchain de IA Agêntica arrecada $18M em rodada liderada pela PayPal
O post Blockchain de IA Agêntica Arrecada $18M em Rodada Liderada pela PayPal apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O provedor de infraestrutura de IA Descentralizada Kite AI arrecadou $18 milhões em sua rodada de financiamento Série A liderada pela PayPal Ventures, elevando o financiamento cumulativo total para $33 milhões. De acordo com um anúncio compartilhado com a Cointelegraph na terça-feira, outros investidores na empresa incluem 8VC, Samsung Next, SBI US Gateway Fund, Vertex Ventures, Hashed, HashKey Capital, Avalanche Foundation, LayerZero, Animoca Brands e mais. Em fevereiro, a Kite lançou a testnet de sua blockchain layer-1 centrada em IA, baseada em Avalanche (AVAX), visando melhorar a escalabilidade e o processamento de dados enquanto fornece coordenação centralizada para fluxos de trabalho de inteligência artificial (IA). A Kite pretende aproveitar a infraestrutura distribuída para alimentar a infraestrutura de IA agêntica, visualizando os Agentes de IA como uma nova categoria de usuário no ecossistema Web3. Agentes de IA são programas de software autônomos que podem perceber seu ambiente, tomar decisões e realizar ações para atingir objetivos sem intervenção humana constante. A Kite lançou o AIR, um sistema que permite que Agentes de IA se autentiquem e realizem transações independentemente com identidades programáveis, pagamentos em stablecoin nativas e aplicação de políticas em uma blockchain dedicada. O AIR compreende dois componentes: um Passaporte de Agente, que fornece serviços de identidade com proteções operacionais, e uma App Store de Agente, que oferece aos agentes serviços personalizados, fontes de dados e ferramentas de comércio, e permite que eles paguem por esses serviços. Um representante da Kite explicou que o Passaporte "cria um sistema de identidade em várias camadas onde cada participante—usuários, agentes e sessões—tem identidades criptográficas distintas que formam uma cadeia de confiança." Isso supostamente garante que todas as ações possam ser criptograficamente rastreadas até o ponto de origem. Relacionado: Projeto de IA Agêntica Eliza Labs processa a xAI de Elon Musk Agentes de IA como interface de usuário da Web3 O cofundador e CEO da Kite, Chi Zhang, explicou que a equipe acredita que os agentes autônomos serão "a [interface de usuário] dominante para as economias digitais futuras." Ele disse que para funcionar, tais agentes precisam de dados estruturados e verificáveis, e fornecer isso era o...
