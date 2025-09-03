Yunfeng ligada a Jack Ma inicia Tesouraria Ethereum com compra de 44 milhões de dólares enquanto compras institucionais aumentam ⋆ ZyCrypto
O preço do Ether (ETH) tem pairado acima do nível psicologicamente importante de $4.000 apesar de um desempenho geralmente fraco do mercado cripto. A resiliência da segunda maior criptomoeda atraiu sem dúvida a atenção de detentores com grandes recursos financeiros e empresas de capital aberto, incluindo a Yunfeng Financial Group Limited, uma empresa listada em Hong Kong com ligações ao fundador da Alibaba, Jack Ma. Divulgações recentes sugerem que a Yunfeng Financial Group Limited fez uma grande aposta em ETH. Yunfeng Financial adquire 10.000 ETH para Tesouraria de Ether Em um anúncio voluntário aos atuais stakeholders e potenciais investidores na terça-feira, a Yunfeng Financial Group Limited, que foi cofundada em 2010 por Jack Ma, revelou que adquiriu 10.000 ETH, no valor de aproximadamente $44 milhões, usando reservas internas de caixa. A aquisição de ETH faz parte do impulso da Yunfeng para entrar na Web3, ativos reais (RWAs), moeda digital e inteligência artificial (IA), que revelou em julho. A Yunfeng Financial disse que escolheu o Ether como ativo de reserva para apoiar seus planos tecnológicos na tokenização de RWA, inovação tecnológica e a integração mais ampla de finanças com infraestrutura Web3. Advertisement   "O Conselho acredita que a inclusão do ETH como ativos de reserva estratégica da Empresa é consistente com o layout de expansão do Grupo para áreas de fronteira, incluindo Web3, e fornece suporte de infraestrutura chave para atividades de tokenização de Ativos Reais (RWA)", afirmou a Yunfeng na época. Um grupo de empresas de capital aberto, incluindo a SharpLink Gaming, empresa de marketing de jogos online baseada em Minneapolis, Minnesota, a Bitmine Immersion Technologies de Tom Lee, e a Ether Machine, têm perseguido agressivamente estratégias de tesouraria de Ether nos últimos meses, comprando quantidades massivas de ETH, espelhando o manual que a Strategy (MSTR) de Michael Saylor popularizou com o Bitcoin. De acordo com o anúncio de terça-feira, o ETH será refletido como um ativo de investimento no balanço da Yunfeng. "O ETH é contabilizado como investimentos nas demonstrações financeiras do Grupo." A empresa também sugeriu que...
