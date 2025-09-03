Anthropic triplica avaliação para 183 mil milhões de dólares com captação de 13 mil milhões em apenas cinco meses

A Anthropic está em alta. A empresa de IA, apoiada pela Amazon e dirigida por ex-executivos da OpenAI, confirmou na terça-feira que angariou $13 mil milhões em financiamento, colocando a sua avaliação em $183 mil milhões. Isso é três vezes o que valia em março, tornando-se uma das mais rápidas valorizações que o Silicon Valley já viu até agora em 2025. A ronda de financiamento foi liderada pela Iconiq, Fidelity Management & Research e Lightspeed Venture Partners. Pesos pesados como Altimeter, General Catalyst e Coatue também investiram dinheiro. O diretor financeiro da Anthropic, Krishna Rao, disse que a captação mostrou quão estreitamente a empresa está a trabalhar com os investidores. "Este financiamento demonstra a extraordinária confiança dos investidores no nosso desempenho financeiro e a força da sua colaboração connosco para continuar a impulsionar o nosso crescimento sem precedentes", disse Krishna. O lançamento do Claude acende um fogo sob o crescimento Desde que o Claude foi anunciado em março de 2023, a avaliação da Anthropic disparou. A empresa agora diz que tem mais de 300.000 clientes empresariais e uma receita anualizada de $5 mil milhões em agosto, acima de apenas $1 mil milhão no início do ano. Isso é um aumento de 5 vezes em menos de doze meses. A Anthropic foi construída por pessoas que costumavam trabalhar na OpenAI, incluindo o seu CEO Dario Amodei. Isso importa, porque a rivalidade entre as duas empresas está a aquecer rapidamente. A OpenAI tem estado nas manchetes desde que lançou o ChatGPT no final de 2022. Está a preparar uma venda de ações que a avaliaria em $500 mil milhões, conforme relatado pela CNBC. Em março, a OpenAI garantiu uma captação de $40 mil milhões com uma avaliação de $300 mil milhões, a maior de sempre para uma empresa privada de tecnologia. Apenas no mês passado, arrecadou mais $8,3 mil milhões ligados à mesma ronda. Entretanto, lançou o GPT-5, que a OpenAI diz ser mais rápido e "muito mais útil" do que os modelos anteriores. Mas nem todos estão satisfeitos. Alguns...