Estratégia de Saylor aumenta taxa de dividendos após compra massiva de BTC

Estratégia de Saylor aumenta taxa de dividendos após compra massiva de BTC

O post "A Estratégia de Saylor Aumenta a Taxa de Dividendos Após Compra Massiva de BTC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy (anteriormente MicroStrategy), uma empresa líder em inteligência de negócios, fez um aumento substancial na sua taxa de dividendos enquanto continua a expandir a sua estratégia de tesouraria em Bitcoin. A medida, divulgada pelo presidente da empresa, Michael Saylor, numa publicação recente no X, provocou reações da comunidade cripto. De acordo com a publicação, Saylor anunciou que a Strategy aumentou a sua taxa de dividendo anual de 9,0% para 10,0% em 2 de setembro. Isto sinaliza um crescimento impressionante no desempenho operacional e financeiro da empresa, alimentando uma forte confiança dos investidores. Strategy compra mais 4048 BTC Com mais dados fornecidos pela fonte mostrando que a STRC viu o seu preço subir para $97,75, a empresa aumentou o seu dividendo anual para 10% antes da próxima data de pagamento agendada para 30 de setembro de 2025. Além disso, as ações viram a sua capitalização de mercado atingir um valor massivo de $2,74 mil milhões enquanto a empresa continua comprometida em expandir as suas operações financeiras e aumentar o valor da STRC através dos seus compromissos cripto. Embora o motivo por trás do aumento na taxa de dividendos da STRC não tenha sido claramente declarado pela empresa, comentadores atribuíram o desenvolvimento aos ganhos massivos de BTC da Strategy. Apenas algumas horas antes, Saylor tinha recorrido ao X para confirmar outra grande compra de BTC pela Strategy. A empresa adquiriu um massivo 4.048 BTC no valor de cerca de $449,3 milhões. Enquanto a compra massiva de BTC foi feita a um preço médio de $110.981 por BTC, a empresa viu o seu rendimento de BTC do ano até à data subir para 25,7%. Você Também Pode Gostar Após a última compra de BTC da Strategy, as suas reservas de Bitcoin atingiram agora um massivo 636.505 BTC, adquiridos a um preço médio de compra de $73.765 por BTC. Com o Bitcoin sendo o principal motor para as transações financeiras da Strategy, a sua recente decisão de oferecer aos acionistas taxas substanciais nos seus retornos anuais sugere que o aumento em...
2025/09/03 10:44
Yunfeng ligada a Jack Ma inicia Tesouraria Ethereum com compra de 44 milhões de dólares enquanto compras institucionais aumentam ⋆ ZyCrypto

Yunfeng ligada a Jack Ma inicia Tesouraria Ethereum com compra de 44 milhões de dólares enquanto compras institucionais aumentam ⋆ ZyCrypto

O post Jack Ma-Linked Yunfeng Kicks Off Ethereum Treasury With $44 Million Buy As Institutional Buying Ramps Up ⋆ ZyCrypto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Advertisement &nbsp &nbsp O preço do Ether (ETH) tem pairado acima do nível psicologicamente importante de $4.000 apesar de um desempenho geralmente fraco do mercado cripto. A resiliência da segunda maior criptomoeda atraiu sem dúvida a atenção de detentores com grandes recursos financeiros e empresas de capital aberto, incluindo a Yunfeng Financial Group Limited, uma empresa listada em Hong Kong com ligações ao fundador da Alibaba, Jack Ma. Divulgações recentes sugerem que a Yunfeng Financial Group Limited fez uma grande aposta em ETH. Yunfeng Financial adquire 10.000 ETH para Tesouraria de Ether Em um anúncio voluntário aos atuais stakeholders e potenciais investidores na terça-feira, a Yunfeng Financial Group Limited, que foi cofundada em 2010 por Jack Ma, revelou que adquiriu 10.000 ETH, no valor de aproximadamente $44 milhões, usando reservas internas de caixa. A aquisição de ETH faz parte do impulso da Yunfeng para entrar na Web3, ativos reais (RWAs), moeda digital e inteligência artificial (IA), que revelou em julho. A Yunfeng Financial disse que escolheu o Ether como ativo de reserva para apoiar seus planos tecnológicos na tokenização de RWA, inovação tecnológica e a integração mais ampla de finanças com infraestrutura Web3. Advertisement &nbsp "O Conselho acredita que a inclusão do ETH como ativos de reserva estratégica da Empresa é consistente com o layout de expansão do Grupo para áreas de fronteira, incluindo Web3, e fornece suporte de infraestrutura chave para atividades de tokenização de Ativos Reais (RWA)", afirmou a Yunfeng na época. Um grupo de empresas de capital aberto, incluindo a SharpLink Gaming, empresa de marketing de jogos online baseada em Minneapolis, Minnesota, a Bitmine Immersion Technologies de Tom Lee, e a Ether Machine, têm perseguido agressivamente estratégias de tesouraria de Ether nos últimos meses, comprando quantidades massivas de ETH, espelhando o manual que a Strategy (MSTR) de Michael Saylor popularizou com o Bitcoin. De acordo com o anúncio de terça-feira, o ETH será refletido como um ativo de investimento no balanço da Yunfeng. "O ETH é contabilizado como investimentos nas demonstrações financeiras do Grupo." A empresa também sugeriu que...
2025/09/03 10:23
Razão principal pela qual o Bitcoin nunca mais cairá abaixo de $52K

Razão principal pela qual o Bitcoin nunca mais cairá abaixo de $52K

O post Razão Principal Pela Qual o Bitcoin Nunca Mais Cairá Abaixo de $52K apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin já caiu abaixo da média móvel de 200 semanas? Bitcoin contrariando a tendência de risco A média móvel de 200 semanas do Bitcoin (200 WMA) já ultrapassou a marca de $52.000. Isso essencialmente significa que o Bitcoin provavelmente nunca mais voltará abaixo do nível mencionado. A 200 WMA é frequentemente utilizada por traders para suavizar anos de dados de preços e identificar tendências muito amplas. Este nível é frequentemente visto como o nível de suporte incrustado de diamantes do Bitcoin que quase nunca é violado. O Bitcoin já caiu abaixo da 200 WMA? Mesmo que a 200 WMA seja geralmente tratada como o fundo definitivo, vale a pena notar que a criptomoeda líder de facto caiu abaixo desse nível chave em várias ocasiões. Por exemplo, o preço da moeda principal mergulhou abaixo do suporte chave durante os dias mais brutais do "inverno cripto" de 2018. A criptomoeda também escorregou abaixo da 200 WMA durante a infame "Quinta-feira Negra" em 2020. Você Também Pode Gostar No entanto, os casos em que o Bitcoin caiu abaixo da média móvel chave sempre marcaram fundos de mercado de longo prazo. Por outro lado, quando o preço do Bitcoin fica sobreestendido acima da 200 WMA, geralmente tende a atingir o topo de um ciclo de mercado específico. Bitcoin contrariando a tendência de risco Enquanto isso, o Bitcoin está atualmente a negociar no verde depois de recentemente ultrapassar o nível de $111.000 mais cedo hoje. A criptomoeda conseguiu desviar-se das ações dos EUA, incluindo o índice Nasdaq 100 de forte componente tecnológica. As ações estão atualmente no vermelho em meio a preocupações crescentes sobre tarifas e rendimentos de títulos em alta. No entanto, a criptomoeda líder ainda tem desempenho inferior ao do ouro, que está consistentemente atingindo novos recordes históricos. A criptomoeda ainda está quase 11% abaixo do recorde histórico que foi alcançado em 14 de agosto. Fonte: https://u.today/key-reason-why-bitcoin-is-never-dropping-below-52k-again
2025/09/03 10:08
Rumores sobre AJ Lee e Brock Lesnar sinalizam a estratégia agressiva da WWE para a ESPN

Rumores sobre AJ Lee e Brock Lesnar sinalizam a estratégia agressiva da WWE para a ESPN

O post "Rumores de AJ Lee e Brock Lesnar sinalizam a Estratégia Agressiva da WWE com a ESPN" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. AJ Lee e Brock Lesnar Crédito: Getty O WrestlePalooza da WWE é um míssil caça-calor disfarçado de celebração do wrestling profissional e um início de alto perfil para uma parceria de bilhões de dólares com a ESPN. Esse míssil pode ter a imagem de AJ Lee e Brock Lesnar colada na lateral. Em 20 de setembro em Indianapolis, veremos mais do que apenas outro Evento ao Vivo Premium—é um sinal de intenção. Este é o primeiro evento da WWE a ser transmitido ao vivo na ESPN nos Estados Unidos, e marca o início oficial da parceria de cinco anos e 1,6 bilhões de dólares da empresa com a rede. É também um esforço direcionado para colocar a All Elite Wrestling para dormir. Internacionalmente, o show estará disponível na Netflix, dando à WWE um alcance global sem precedentes em uma única noite. Do ponto de vista comercial, a WWE está garantindo que esta estreia seja tratada como um espetáculo de nível WrestleMania. A decisão de antecipar seu lançamento na ESPN para setembro, em vez de esperar até 2026 como originalmente planejado, foi deliberada. Posiciona o WrestlePalooza diretamente contra o pay-per-view All Out da AEW na mesma noite—um movimento estratégico que sublinha o desejo da WWE de eliminar qualquer percepção de competição real. Não sei quanto a você, mas de uma perspectiva puramente comercial e competitiva—você tem que respeitar isso. ForbesWWE lança Bombástico PLE, Travando Guerra Com o Maior Show da AEWPor Brian Mazique O retorno rumoreado de Lee, que não luta na WWE há mais de uma década, é central para a abordagem all-in para ofuscar o All Out. Relatórios sugerem que seu retorno não será único, e a WWE espera envolvê-la em enredos em curso. Isso provavelmente é um componente muito atraente para a ESPN, pois significa que o boom de audiência que a presença de Lee cria terá alguma continuidade. De uma perspectiva de marca, AJ traz reconhecimento de nome significativo e nostalgia. Lee tem a linhagem e experiência para fazer um...
2025/09/03 09:58
Corretora Descentralizada BunniXYZ Perde $8.4M em Exploit de Liquidez

Corretora Descentralizada BunniXYZ Perde $8.4M em Exploit de Liquidez

O post Exchange Descentralizada BunniXYZ Perde $8,4M em Exploração de Liquidez apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a exchange descentralizada BunniXYZ perdeu supostamente $8,4 milhões devido a uma exploração de segurança baseada em liquidez. A DEX pausou toda a atividade de contrato inteligente em sua rede e está "investigando ativamente" o ataque. Hackers supostamente manipularam a "curva de liquidez" da Bunni, também conhecida como LDF, para realizar a exploração. A exchange descentralizada (DEX) BunniXYZ perdeu supostamente $8,4 milhões devido a uma exploração de segurança baseada em liquidez. De acordo com a empresa de segurança on-chain Hacken, $6 milhões dos fundos da DEX foram roubados através da blockchain Unichain e $2,4 milhões através da Ethereum. Todos os fundos da Unichain foram então transferidos para Ethereum usando o Protocolo Across. Confirmando o ataque em um tweet, a BunniXYZ disse que pausou toda a atividade de contrato inteligente em sua rede e estava "investigando ativamente" as circunstâncias do ataque. Acrescentou que forneceria atualizações em breve. 🚨 A aplicação Bunni foi afetada por uma exploração de segurança. Como precaução, pausamos todas as funções de contrato inteligente em todas as redes. Nossa equipe está investigando ativamente e fornecerá atualizações em breve. Obrigado pela sua paciência. — Bunni (@bunni_xyz) 2 de setembro de 2025 Fundada em fevereiro de 2025, a BunniXYZ é baseada no criador de mercado automatizado Uniswap v4, e utiliza principalmente as blockchains Ethereum e Unichain. Atualmente tem um Valor Total Bloqueado (TVL) cross-chain de pouco mais de $50 milhões de acordo com o DeFiLlama, embora tenha excedido $80 milhões em um ponto no início de agosto. Michael Bentley, co-fundador do protocolo de empréstimo Euler, aconselhou os usuários a removerem seus fundos da Bunni em um tweet, acrescentando que enquanto a DEX reequilibra fundos dentro e fora da Euler, o protocolo de empréstimo "não é afetado ou está em risco". A Euler sofreu uma grande exploração própria em 2023 que viu hackers roubarem quase $200 milhões, a maior parte dos quais foi posteriormente recuperada. O que aconteceu? De acordo com o analista on-chain Victor Tran, co-fundador de...
2025/09/03 09:51
Ripple e Thunes expandem parceria financeira global para impulsionar pagamentos transfronteiriços mais rápidos

Ripple e Thunes expandem parceria financeira global para impulsionar pagamentos transfronteiriços mais rápidos

A publicação "Ripple e Thunes Expandem Parceria Financeira Global para Impulsionar Pagamentos Transfronteiriços Mais Rápidos" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A colaboração expandida da Ripple com a Thunes desencadeia uma nova era poderosa de movimento global de dinheiro, proporcionando transações transfronteiriças mais rápidas, mais seguras e transparentes, além de acesso sem precedentes à conectividade financeira mundial. A Colaboração Ripple-Thunes Desbloqueia Movimento de Dinheiro Transfronteiriço Seguro e Transparente A Ripple está a expandir o seu papel nas finanças globais através de uma colaboração renovada com a Thunes, uma fornecedora de infraestrutura de pagamentos com sede em Singapura. [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/ripple-and-thunes-expand-global-finance-partnership-to-power-faster-cross-border-payments/
2025/09/03 09:44
Coinbase lança futuros em novo índice vinculado à Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla e BlackRock

Coinbase lança futuros em novo índice vinculado à Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla e BlackRock

A publicação "Coinbase lança futuros em novo índice vinculado à Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla e BlackRock" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Coinbase está lançando um novo contrato de futuros que acompanhará o preço tanto de ações de tecnologia dos EUA quanto de ETFs de cripto em um único produto. Esta nova oferta é chamada de Mag7 + Crypto Equity Index Futures, e reúne dois mercados que sempre foram negociados separadamente, ações e cripto, em um contrato mensal negociável. Nunca houve um derivativo listado nos EUA como este. Ele mistura as principais ações de tecnologia com exposição a cripto. O contrato será liquidado em dinheiro, e cada unidade acompanhará $1 x o preço do índice. Se o índice atingir $3000, então cada contrato de futuros vale $3000. De acordo com o comunicado de imprensa da Coinbase, o produto foi projetado para ser eficiente em termos de capital e oferecer exposição diversificada ao risco em ambos os setores. A Coinbase combina ações de tecnologia e ETFs de cripto em um único índice A Coinbase confirmou que este novo índice é construído a partir de 10 componentes no total, que inclui as 7 principais ações de tecnologia dos EUA (mais conhecidas como "Magnificent 7") mais sua própria ação da Coinbase (COIN), e dois ETFs de cripto. Os componentes são: Apple (AAPL) Microsoft (MSFT) Alphabet (GOOGL) Amazon (AMZN) Nvidia (NVDA) Meta (META) Tesla (TSLA) Coinbase (COIN) iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) Cada componente terá o mesmo peso, que é 10% do índice total. Nenhuma ação ou ETF individual domina a mistura. A Coinbase disse que isso ajudará os investidores a evitar a superexposição a qualquer empresa ou ativo. No entanto, os pesos podem se mover acima ou abaixo de 10% entre os reequilíbrios trimestrais. A cada três meses, todos os pesos serão redefinidos para 10% cada. O fornecedor oficial do índice é o MarketVector, que manterá e reequilibrará o produto. A Coinbase disse que o índice é projetado para investidores que desejam "exposição temática à tecnologia e cripto combinadas", "diversificação em um único produto" e "ferramentas para gerenciar risco de múltiplos ativos". A bolsa chamou o lançamento de "um...
2025/09/03 09:31
Trump diz que planeia forçar uma decisão acelerada do Supremo Tribunal sobre recurso de tarifas

Trump diz que planeia forçar uma decisão acelerada do Supremo Tribunal sobre recurso de tarifas

A publicação "Trump diz que planeia forçar uma decisão acelerada do Supremo Tribunal sobre recurso de tarifas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Donald Trump disse terça-feira na Casa Branca que está a pressionar o Supremo Tribunal para uma decisão de emergência sobre um caso que já está a meio caminho nos tribunais, um que poderia abrir um buraco em todo o seu programa de tarifas. Falando aos repórteres, Trump disse que o recurso da decisão que bloqueou a sua autoridade tarifária precisa ser resolvido rapidamente. "Vamos recorrer ao Supremo Tribunal, pensamos que amanhã, porque precisamos de uma decisão antecipada", disse ele. Acrescentou que vai pedir "admissão antecipada" e "uma decisão acelerada". Tudo isto está ligado a uma decisão proferida na sexta-feira pelo Tribunal de Recursos dos EUA para o Circuito Federal. Numa divisão de 7-4, o tribunal disse que Trump não tinha o poder de implementar a maioria das tarifas que tem usado, especialmente as impostas através da Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional. Os juízes disseram que apenas o Congresso tem o poder de taxar importações, e que as ações de Trump ultrapassaram os limites da autoridade presidencial. A decisão está suspensa até 14 de outubro para dar à administração uma oportunidade de conseguir que o Supremo Tribunal a reverta. "Se retirarem as tarifas, poderíamos acabar sendo um país de terceiro mundo", disse Trump. Ele afirmou que toda a estrutura financeira da economia dos EUA poderia colapsar se o tribunal não agir rapidamente. "O tecido financeiro do nosso país está em jogo", disse ele. Trump afirma que o mercado está a reagir à decisão do tribunal Falando apenas horas depois de os índices de mercado terem caído, Trump culpou a queda pela decisão do tribunal. "O mercado de ações está em baixa por causa disso, porque o mercado de ações precisa das tarifas", disse ele aos repórteres. "Eles querem as tarifas." Ele não ofereceu dados de mercado para apoiar essa afirmação, mas disse que a decisão assustou traders e investidores que passaram a esperar proteções tarifárias...
2025/09/03 09:25
Regulador europeu sinaliza ações tokenizadas, enfatiza necessidade de salvaguardas

Regulador europeu sinaliza ações tokenizadas, enfatiza necessidade de salvaguardas

A publicação "Regulador Europeu Alerta sobre Ações Tokenizadas, Enfatiza Necessidade de Salvaguardas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, o mercado de ativos tokenizados vale agora cerca de $600 mil milhões globalmente. A Europa lidera na emissão de rendimento fixo, representando mais de metade do total de 2024. Mas os reguladores estão a tentar encontrar um equilíbrio entre inovação e proteção do investidor. O principal regulador de mercados da União Europeia está a apelar a um equilíbrio entre inovação financeira e proteção do investidor, à medida que a tokenização—a representação digital de instrumentos financeiros em livros-razão distribuídos—continua a atrair interesse nos mercados globais. Natasha Cazenave, diretora executiva da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, disse na segunda-feira que a mudança nos mercados financeiros, impulsionada pela tecnologia de livro-razão distribuído, é promissora mas exige salvaguardas. "A tokenização... poderia levar a uma mudança transformacional dos nossos mercados", disse ela. "Para reguladores e decisores políticos, a prioridade deve ser garantir que tal inovação se desenvolva dentro de um quadro que salvaguarde os interesses dos investidores e preserve a estabilidade financeira." ﻿ A Europa já representa mais de metade da emissão global de rendimento fixo tokenizado, que triplicou no ano passado para €3 mil milhões ($3,5 mil milhões), de acordo com dados da indústria. Estima-se que o mercado global de ativos tokenizados seja de aproximadamente $600 mil milhões, com crescimento esperado nos próximos anos. Na Alemanha, o ministério das finanças pilotou obrigações digitais, enquanto a Societe Generale de França e o Santander de Espanha foram pioneiros em tokens de segurança para obrigações cobertas já em 2019. O Banco Europeu de Investimento emitiu uma obrigação digital na Bolsa de Valores do Luxemburgo em 2022. Outras jurisdições também estão a avançar rapidamente. Nos EUA, o primeiro fundo do mercado monetário tokenizado registado na SEC foi lançado em 2021. Os fundos tokenizados aumentaram 80% este ano, representando agora aproximadamente $7 mil milhões em ativos sob gestão. Empresas de tecnologia também estão a entrar. A Google revelou recentemente um livro-razão de nível institucional projetado para apoiar a tokenização e liquidação em tempo real, sublinhando como a tendência está a tornar-se mainstream. Outros projetos têm sido mais controversos. A Robinhood foi criticada em julho por oferecer "ações tokenizadas"...
2025/09/03 09:09
Anthropic triplica avaliação para 183 mil milhões de dólares com captação de 13 mil milhões em apenas cinco meses

Anthropic triplica avaliação para 183 mil milhões de dólares com captação de 13 mil milhões em apenas cinco meses

O post Anthropic triplica avaliação para $183 mil milhões com captação de $13 mil milhões em apenas cinco meses apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Anthropic está em alta. A empresa de IA, apoiada pela Amazon e dirigida por ex-executivos da OpenAI, confirmou na terça-feira que angariou $13 mil milhões em financiamento, colocando a sua avaliação em $183 mil milhões. Isso é três vezes o que valia em março, tornando-se uma das mais rápidas valorizações que o Silicon Valley já viu até agora em 2025. A ronda de financiamento foi liderada pela Iconiq, Fidelity Management & Research e Lightspeed Venture Partners. Pesos pesados como Altimeter, General Catalyst e Coatue também investiram dinheiro. O diretor financeiro da Anthropic, Krishna Rao, disse que a captação mostrou quão estreitamente a empresa está a trabalhar com os investidores. "Este financiamento demonstra a extraordinária confiança dos investidores no nosso desempenho financeiro e a força da sua colaboração connosco para continuar a impulsionar o nosso crescimento sem precedentes", disse Krishna. O lançamento do Claude acende um fogo sob o crescimento Desde que o Claude foi anunciado em março de 2023, a avaliação da Anthropic disparou. A empresa agora diz que tem mais de 300.000 clientes empresariais e uma receita anualizada de $5 mil milhões em agosto, acima de apenas $1 mil milhão no início do ano. Isso é um aumento de 5 vezes em menos de doze meses. A Anthropic foi construída por pessoas que costumavam trabalhar na OpenAI, incluindo o seu CEO Dario Amodei. Isso importa, porque a rivalidade entre as duas empresas está a aquecer rapidamente. A OpenAI tem estado nas manchetes desde que lançou o ChatGPT no final de 2022. Está a preparar uma venda de ações que a avaliaria em $500 mil milhões, conforme relatado pela CNBC. Em março, a OpenAI garantiu uma captação de $40 mil milhões com uma avaliação de $300 mil milhões, a maior de sempre para uma empresa privada de tecnologia. Apenas no mês passado, arrecadou mais $8,3 mil milhões ligados à mesma ronda. Entretanto, lançou o GPT-5, que a OpenAI diz ser mais rápido e "muito mais útil" do que os modelos anteriores. Mas nem todos estão satisfeitos. Alguns...
2025/09/03 09:01
