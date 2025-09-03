2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
SharpLink Expande Tesouraria Ethereum para 837.230 ETH

SharpLink Expande Tesouraria Ethereum para 837.230 ETH

O post SharpLink Expande Tesouraria Ethereum para 837.230 ETH apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A SharpLink Gaming (SBET) revelou que comprou mais de 176 milhões de dólares em ETH durante a última semana de agosto. A aquisição elevou o seu total para 837.230 ETH, avaliados em quase 3,6 mil milhões de dólares em 31 de agosto. Enquanto a sua estratégia de ETH chama a atenção, o desempenho das ações da empresa ofereceu pouco entusiasmo para os investidores, particularmente quando setembro começou com um apetite de risco decrescente para ações e outros ativos voláteis. A Compra Massiva de 176 Milhões de Dólares em Ether pela SharpLink A SharpLink, empresa sediada em Minnesota, comprou 39.008 ETH entre 25 e 31 de agosto a um preço médio de entrada de 4.531 dólares. As compras foram parcialmente financiadas por 46,6 milhões de dólares angariados através do seu programa de capital at-the-market (ATM). Patrocinado Patrocinado A SharpLink relatou que o seu rácio de concentração de ETH—que mede ativos digitais em relação a dinheiro—saltou para 3,94, quase duplicando desde o início de junho. Neste nível, a empresa detém cerca de quatro dólares de ether por cada dólar em dinheiro disponível, assumindo a implementação total da sua liquidez restante de 71,6 milhões de dólares. NOVO: A SharpLink adquiriu 39.008 ETH a um preço médio de ~4.531 dólares, elevando as suas participações totais para 837.230 ETH, avaliados em ~3,6 mil milhões de dólares. Destaques principais para a semana terminada em 31 de agosto de 2025: → Angariou 46,6 milhões de dólares através da facilidade ATM → Adicionou 39.008 ETH a um preço médio de ~4.531 dólares → Staking... pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2 de setembro de 2025 As recompensas acumuladas de staking atingiram 2.318 ETH desde que a empresa lançou a sua estratégia de tesouraria denominada em Ethereum em 2 de junho. O co-CEO Joseph Chalom disse: "Continuamos a executar a nossa estratégia de tesouraria com precisão, aumentando as nossas participações em ETH e ganhando consistentemente recompensas de staking. Permanecemos oportunistas nas nossas iniciativas de angariação de capital e vamos monitorizar de perto as condições de mercado para maximizar o valor para os acionistas." Resumo Semanal de ETH e Capital / Fonte: SharpLink A transformação da SharpLink num veículo de tesouraria Ethereum acelerou em maio após uma ronda de investimento privado de 425 milhões de dólares liderada pela Consensys, Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo, e...
Moonveil
MORE$0.02606+1.87%
BRC20.COM
COM$0.012543+24.12%
Ondo
ONDO$0.8133+9.20%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:27
Compartilhar
Mnuchin inicia entrevistas para a seleção do presidente da Reserva Federal

Mnuchin inicia entrevistas para a seleção do presidente da Reserva Federal

Detalhe: https://coincu.com/news/mnuchin-interviews-fed-chair-candidates/
BRC20.COM
COM$0.012543+24.12%
Compartilhar
Coinstats2025/09/03 11:15
Compartilhar
Pool de Estratégias investe 450 milhões de dólares em Bitcoin, Benchmark reitera classificação de 'Compra'

Pool de Estratégias investe 450 milhões de dólares em Bitcoin, Benchmark reitera classificação de 'Compra'

A publicação "Strategy Drops $450 Million on Bitcoin, Benchmark Reiterates 'Buy' Rating" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a Strategy comprou $450 milhões em Bitcoin. Uma restrição autoimposta desencadeou uma "reação em cadeia", disseram os analistas da Benchmark. A empresa poderia ser incluída no próximo reequilíbrio do S&P 500. A Strategy comprou recentemente 4.000 Bitcoin no valor de $450 milhões, levantando fundos para sua última aquisição principalmente através da emissão de ações ordinárias, de acordo com um comunicado à imprensa. A empresa sediada em Tysons Corner, Virgínia, agora possui aproximadamente 636.500 Bitcoin avaliados em $70,6 bilhões. A Strategy vendeu $425 milhões em ações ordinárias em comparação com $46,5 milhões em ações preferenciais. A Strategy desenvolveu inúmeras formas de financiar suas compras de Bitcoin, mas a empresa tradicionalmente dependeu dos acionistas ordinários como forma de aumentar suas reservas. Nas últimas semanas, essa prática atraiu atenção desproporcional, já que a Strategy revisou seu manual corporativo. A empresa compradora de Bitcoin modificou uma restrição autoimposta, que a impedia de diluir acionistas ordinários quando suas ações eram negociadas a menos de 2,5x de prémio em relação às suas participações em Bitcoin. Embora a medida tenha sido destinada a transmitir disciplina, sob a recente modificação, a Strategy pode emitir ações ordinárias "quando considerado vantajoso". As ações da Strategy foram negociadas em torno de $346 na segunda-feira, de acordo com o Yahoo Finance. O preço das ações da empresa caiu quase 5,5% de $372 no último mês. Em novembro, o preço das ações da Strategy atingiu até $543, após a eleição presidencial dos EUA. Em uma nota de segunda-feira, analistas do banco de investimento Benchmark reconheceram a inquietação dos investidores de varejo. No entanto, eles disseram que as preocupações entre os investidores de que o plano de jogo da Strategy está sendo mal administrado pelo presidente executivo e cofundador Michael Saylor são infundadas. "Em meio à proliferação de empresas de estratégia de Bitcoin, a MSTR continua sendo o padrão da indústria e referência", escreveram, enquanto reiteravam a classificação de "Compra" e o preço-alvo de $705. Coloquialmente conhecido como múltiplo para valor líquido de ativos da Strategy, o mNAV da empresa estava em 1,5x na segunda-feira, de acordo com o Saylor Tracker. No último ano, a Strategy...
SQUID MEME
GAME$36.6886-5.50%
Movement
MOVE$0.0861+5.38%
BRC20.COM
COM$0.012543+24.12%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:12
Compartilhar
Índia prepara-se para aplicar regras globais de relatório de Cripto

Índia prepara-se para aplicar regras globais de relatório de Cripto

A publicação "Índia prepara-se para aplicar regras globais de relatórios de criptomoedas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Índia está pronta para impor uma supervisão abrangente de ativos cripto offshore, adotando uma estrutura global que permite a partilha automática de dados, conformidade mais rigorosa e maior transparência regulatória. A Índia adota estrutura global para expor ativos cripto offshore ocultos. A vigilância fiscal global de ativos digitais está a apertar, com a Índia a preparar-se para expandir a supervisão de participações em criptomoedas offshore. A [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/india-prepares-to-enforce-global-crypto-reporting-rules/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:02
Compartilhar
Bitcoin, XRP, Dogecoin sobem à medida que o sentimento de 'ganância' regressa; Ethereum mantém-se estável — Empresa de análise dá a sua opinião sobre a correção 'profunda' do BTC

Bitcoin, XRP, Dogecoin sobem à medida que o sentimento de 'ganância' regressa; Ethereum mantém-se estável — Empresa de análise dá a sua opinião sobre a correção 'profunda' do BTC

As principais criptomoedas avançaram na terça-feira à medida que investidores institucionais injetaram milhões.ler mais
Bitcoin
BTC$113,891.65+1.75%
Moonveil
MORE$0.02606+1.87%
XRP
XRP$2.519+2.14%
Compartilhar
Coinstats2025/09/03 11:00
Compartilhar
Alocação de tokens Linea: Reveladas recompensas emocionantes para os participantes da campanha Surge

Alocação de tokens Linea: Reveladas recompensas emocionantes para os participantes da campanha Surge

BitcoinWorld Alocação de tokens Linea: Recompensas Empolgantes para Participantes da Campanha Surge Reveladas O mundo das criptomoedas está em polvorosa com notícias empolgantes da Linea, a inovadora rede Layer 2 desenvolvida pela Consensys. Um anúncio significativo sobre a alocação de tokens Linea capturou a atenção de provedores de liquidez e entusiastas de DeFi. Esta iniciativa está pronta para remodelar os incentivos dentro do ecossistema Linea, prometendo recompensas substanciais para os apoiadores iniciais. Compreendendo a Alocação de tokens Linea e a Campanha Surge Linea, uma solução Layer 2 de ponta, foi projetada para melhorar a escalabilidade e eficiência do Ethereum. Ela consegue isso processando transações fora da mainnet, oferecendo velocidades mais rápidas e taxas mais baixas. Recentemente, Linea causou impacto ao anunciar uma recompensa substancial para sua comunidade dedicada: 4% do suprimento total de tokens LINEA será distribuído aos participantes da sua campanha Linea Surge. A campanha Linea Surge não é apenas um evento único; é um programa de incentivo estratégico de longo prazo. Seu objetivo principal é fomentar um ambiente de liquidez robusto e vibrante dentro da rede Linea. Ao encorajar usuários a fornecer liquidez, Linea visa construir um ecossistema mais forte e resiliente para aplicações descentralizadas. Na semana passada, um passo crucial neste processo foi concluído: endereços qualificados receberam Soulbound Tokens (SBTs). Estes tokens únicos e não transferíveis servem como prova de participação e elegibilidade futura. Pense neles como distintivos digitais de honra que eventualmente serão trocados por tokens LINEA reais, consolidando o valor da alocação de tokens Linea. Por que Esta Alocação de tokens Linea é um Divisor de Águas? A decisão de dedicar 4% do suprimento total de tokens aos provedores de liquidez é mais do que apenas um gesto; é um pilar estratégico para o crescimento da Linea. Esta substancial alocação de tokens Linea oferece vários benefícios-chave: Incentivando o Crescimento: Ao recompensar diretamente a liquidez, Linea encoraja pools de capital mais profundos, tornando a rede mais atrativa para dApps e usuários. Empoderamento da Comunidade: Coloca tokens diretamente nas mãos de participantes ativos, fomentando um senso de propriedade e engajamento dentro da comunidade Linea. Visão de Longo Prazo: A natureza estendida da campanha Surge sinaliza o compromisso da Linea com o crescimento sustentável e suporte contínuo para seu ecossistema. Distribuição Justa: Usar SBTs garante que as recompensas vão para participantes genuínos que contribuíram para a saúde da rede, em vez de apenas traders especulativos. Esta abordagem destaca o compromisso da Linea em construir uma plataforma descentralizada e orientada pela comunidade. Ela alinha os interesses da rede com os de seus usuários, criando uma poderosa sinergia para o desenvolvimento futuro. O Que a Alocação de tokens Linea Significa para os Participantes? Para aqueles que participaram ativamente da campanha Linea Surge, este anúncio é uma validação significativa de seus esforços. O recebimento de SBTs marca um passo tangível em direção ao recebimento de sua parte dos tokens LINEA. Embora a data exata de troca para tokens LINEA ainda não tenha sido anunciada, a confirmação da alocação de tokens Linea proporciona clareza e entusiasmo. Os participantes devem ficar atentos aos canais oficiais da Linea para atualizações sobre o evento de geração de tokens e o mecanismo para trocar seus SBTs. É uma oportunidade para os apoiadores iniciais perceberem o valor de suas contribuições e se tornarem stakeholders integrais no futuro da rede Linea. Embora os benefícios sejam claros, os participantes devem sempre permanecer vigilantes contra golpes. Confie apenas em informações de fontes oficiais da Linea. O lançamento cuidadoso do projeto, começando com SBTs, demonstra uma abordagem ponderada para garantir um processo de distribuição seguro e equitativo. O Impacto Futuro da Alocação de tokens Linea no Panorama Layer 2 A alocação estratégica de tokens Linea para participantes do Surge posiciona a Linea como um jogador formidável no competitivo espaço Layer 2. Ao priorizar liquidez e engajamento da comunidade, Linea está estabelecendo um precedente para como as redes podem efetivamente iniciar seus ecossistemas. Esta iniciativa pode inspirar outras soluções Layer 2 emergentes a adotar modelos de incentivo de longo prazo semelhantes. À medida que a demanda por soluções blockchain escaláveis e eficientes continua a crescer, a abordagem da Linea pode servir como um modelo para o desenvolvimento sustentável do ecossistema. O sucesso desta alocação será um indicador-chave da capacidade da Linea de atrair e reter usuários, solidificando seu lugar ao lado de outras redes Layer 2 proeminentes. Em conclusão, o anúncio da Linea de alocar 4% do seu suprimento de tokens LINEA aos participantes da campanha Surge é um momento crucial para a rede Layer 2. Esta alocação estratégica de tokens Linea não apenas recompensa os provedores de liquidez iniciais, mas também estabelece uma base sólida para o crescimento sustentado e descentralização da rede. Ao fomentar uma comunidade vibrante e incentivar a participação ativa, Linea está pronta para fazer um impacto significativo no futuro da escalabilidade blockchain e DeFi. Perguntas Frequentes sobre a Alocação de tokens Linea Aqui estão algumas perguntas comuns sobre o recente anúncio da Linea: O que é a campanha Linea Surge? A campanha Linea Surge é um programa de incentivo de longo prazo da Linea, uma rede Layer 2, projetada para atrair e recompensar provedores de liquidez dentro de seu ecossistema. Quanto do suprimento de tokens LINEA é alocado para participantes do Surge? Linea anunciou que 4% do suprimento total de tokens LINEA será alocado para participantes qualificados da campanha Linea Surge. O que são Soulbound Tokens (SBTs) neste contexto? SBTs são tokens únicos e não transferíveis emitidos para participantes qualificados do Linea Surge. Eles servem como prova de elegibilidade e serão trocáveis por tokens LINEA reais no futuro. Quando os tokens LINEA serão distribuídos? Embora os SBTs tenham sido emitidos, a data exata para a troca de SBTs por tokens LINEA ainda não foi anunciada. Os participantes devem monitorar os canais oficiais da Linea para atualizações. Como posso garantir que receberei meus tokens LINEA alocados? Certifique-se de que participou da campanha Linea Surge de acordo com suas regras oficiais e recebeu seus SBTs. Sempre siga anúncios oficiais da Linea para o processo de troca de tokens e esteja atento a links não oficiais ou golpes. Achou esta atualização sobre a alocação de tokens da Linea esclarecedora? Compartilhe este artigo com sua rede nas redes sociais para manter outros entusiastas de criptomoedas informados sobre esses desenvolvimentos empolgantes no espaço Layer 2! Para saber mais sobre as últimas tendências do mercado cripto, explore nosso artigo sobre desenvolvimentos-chave que moldam a ação de preço do Ethereum Layer 2. Este post Alocação de tokens Linea: Recompensas Empolgantes para Participantes da Campanha Surge Reveladas apareceu primeiro no BitcoinWorld e foi escrito pela Equipe Editorial
Threshold
T$0.01333+9.89%
Waves
WAVES$0.8303+3.47%
Brainedge
LEARN$0.01464+2.09%
Compartilhar
Coinstats2025/09/03 10:55
Compartilhar
Yunfeng Financial adquire 10.000 ETH para ativos de reserva

Yunfeng Financial adquire 10.000 ETH para ativos de reserva

O post Yunfeng Financial Adquire 10.000 ETH para Ativos de Reserva apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Yunfeng Financial, ligada a Jack Ma, adiciona 10.000 ETH às reservas. A aquisição de ETH reforça o apoio institucional às criptomoedas. A confiança do mercado cripto de Hong Kong aumenta com este investimento. A Yunfeng Financial, com sede em Hong Kong e ligada ao fundador da Alibaba, Jack Ma, comprou 10.000 Ethereum (ETH) por 44 milhões de dólares americanos como ativos de reserva. Esta aquisição sublinha a crescente confiança institucional nas moedas digitais, potencialmente impactando os preços de ETH e influenciando tendências mais amplas de adoção de mercado em toda a Ásia. O Investimento de 44 Milhões de Dólares da Yunfeng Financial em Ethereum A recente aquisição da empresa representa um endosso significativo da tecnologia blockchain por instituições asiáticas. Esta ação destaca a crescente abertura institucional em relação às criptomoedas, potencialmente exercendo pressão ascendente sobre o preço do ETH num ambiente de ativos digitais favorável em Hong Kong. Embora declarações oficiais de figuras-chave como Jack Ma ou executivos da Yunfeng não estejam disponíveis, o documento sublinha o foco da instituição na integração do ETH com as suas estratégias financeiras. A reação mais ampla do mercado e da comunidade permanece cautelosamente otimista, antecipando um maior envolvimento institucional dentro do ecossistema Ethereum. "O Conselho acredita que a inclusão do ETH como ativos de reserva estratégica da Empresa está consistente com o layout de expansão do Grupo para áreas de fronteira, incluindo a Web3, e fornece suporte de infraestrutura chave para atividades de tokenização de Ativos Reais (RWA)." – Conselho da Yunfeng Financial, Declaração Oficial Atualizações do Mercado Ethereum: Preços Atuais e Perspectivas Futuras Sabia? A aquisição da Yunfeng Financial é semelhante à compra de criptomoedas da Tesla no impulso do interesse institucional, paralela à alocação de Bitcoin da MicroStrategy em afetar positivamente o sentimento do mercado. Os dados atuais do mercado Ethereum refletem $4.340,88 por ETH, com uma capitalização de mercado de $523,97 mil milhões e um volume de negociação de 24 horas de $39,24 mil milhões. O desempenho recente mostra um aumento de 0,22% em 24 horas, mas uma diminuição de 5,29% em sete dias. O desempenho de 90 dias do Ethereum mantém um crescimento substancial de 65,31%, de acordo com dados da CoinMarketCap. Ethereum(ETH), gráfico diário, captura de ecrã no CoinMarketCap às 02:41 UTC em 3 de setembro de 2025.…
RealLink
REAL$0.07141+1.85%
Capverse
CAP$0.10473+0.64%
BRC20.COM
COM$0.012543+24.12%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 10:51
Compartilhar
WLFI Propõe Queima de Token Após Queda de Preço Pós-lançamento: O Que Vem a Seguir?

WLFI Propõe Queima de Token Após Queda de Preço Pós-lançamento: O Que Vem a Seguir?

O post WLFI Propõe Queima de token Após Queda de Preço Pós-lançamento: O Que Vem a Seguir? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: A World Liberty Financial introduziu uma proposta de programa de recompra para reduzir o fornecimento circulante de $WLFI e aumentar o valor a longo prazo. A proposta surge após o preço do WLFI ter caído drasticamente após seu lançamento esta semana. Alguns traders levantaram preocupações sobre possível atividade interna e manipulação de preços em torno do recém-lançado token WLFI. A World Liberty Financial (WFLI) propôs um plano para um programa de recompra e queima que ajudará a reduzir o fornecimento de $WFLI e aumentar o valor do token a longo prazo. O plano envolverá o uso de taxas coletadas das próprias reservas de liquidez do projeto para financiar uma série de recompras. Uma vez comprados, o programa prosseguirá para queimá-los e reduzir o fornecimento. A proposta surge após o preço do WLFI ter caído drasticamente após seu lançamento esta semana, à medida que vendedores a descoberto venderam o token. O WLFI caiu cerca de 36% de um máximo de $0,331 para um mínimo de $0,210, antes de se recuperar ligeiramente para $0,229. WFLI Lança Proposta de Governança para Queima de token A World Liberty Financial propôs um plano para utilizar todas as taxas geradas de seus pools de liquidez Ethereum, BNB Chain e Solana para recomprar tokens WLFI. Se aprovado, o plano reduziria o número de tokens WLFI disponíveis no mercado. O projeto afirmou que isso daria aos detentores de longo prazo uma participação maior na propriedade e vincularia a escassez do token diretamente ao uso da plataforma. Possibilidade de Atividade Interna e Manipulação de Preço do $WLFI Alguns traders levantaram preocupações sobre possível atividade interna e manipulação de preços em torno do recém-lançado token WLFI. No X, um usuário postando sob o nome StarPlatinumSOL afirmou ter detectado padrões de negociação interna, citando atividade de carteira que sugeria que certos detentores podem ter vendido tokens antes da queda mais ampla do mercado. Fonte: X Outros na plataforma criticaram Eric Trump, que tem sido publicamente associado à World Liberty Financial. Em resposta a...
Binance Coin
BNB$1,298.59+10.82%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.157+3.16%
WLFI
WLFI$0.1393+9.34%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 10:37
Compartilhar
Coinbase lança novo índice de futuros combinando criptomoedas e ações tecnológicas

Coinbase lança novo índice de futuros combinando criptomoedas e ações tecnológicas

A bolsa de criptomoedas Coinbase está a expandir as suas ofertas financeiras com o lançamento de um novo índice de futuros que acompanha um amplo espectro de ativos digitais, incluindo ações de tecnologia cripto e criptomoedas proeminentes como Bitcoin e Ethereum. Esta medida sinaliza a intenção da Coinbase de criar ferramentas de investimento mais abrangentes que atendam tanto a investidores de retalho como a usuários institucionais interessados em [...]
Moonveil
MORE$0.02606+1.87%
Movement
MOVE$0.0861+5.38%
Index Cooperative
INDEX$0.91+5.56%
Compartilhar
Crypto Breaking News2025/09/03 09:58
Compartilhar
Bravemorning Limited aumenta a Stake de TRX, fortalece o controle da Tron Inc.

Bravemorning Limited aumenta a Stake de TRX, fortalece o controle da Tron Inc.

Detalhe: https://coincu.com/news/bravemorning-increases-trx-tron-stake/
BRC20.COM
COM$0.012543+24.12%
Tron
TRX$0.3225+1.12%
Compartilhar
Coinstats2025/09/03 09:46
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Especialistas preveem que $IPO poderá superar as 5 melhores pré-vendas de cripto de 2025