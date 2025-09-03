SharpLink do Tesouro Ethereum adiciona 176 milhões de dólares em ETH às suas Holdings
A publicação "Tesouraria Ethereum SharpLink Adiciona $176 Milhões em ETH às suas Holdings" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a SharpLink Gaming comprou ainda mais Ethereum na semana passada, adicionando $176 milhões em ETH à sua tesouraria. A empresa listada na Nasdaq mudou seu foco em maio para acumular ETH. O Ethereum atingiu um novo recorde histórico de preço em agosto, à medida que várias empresas compram o ativo. A tesouraria Ethereum SharpLink Gaming adicionou mais de $176 milhões em ETH ao seu estoque na semana passada, anunciou a empresa listada na Nasdaq na terça-feira. As holdings da empresa sediada em Minneapolis, Minnesota, cresceram para 837.230 ETH, agora avaliados em quase $3,6 bilhões depois de comprar 39.008 ETH entre 25 e 31 de agosto, disse a empresa.
"Continuamos oportunistas em nossas iniciativas de captação de capital e continuaremos a monitorar de perto as condições de mercado para maximizar o valor para os acionistas", disse Joseph Chalom, co-CEO da SharpLink, em um comunicado.
NOVO: SharpLink adquiriu 39.008 ETH a um preço médio de ~$4.531, elevando as holdings totais para 837.230 ETH, avaliados em ~$3,6B. Destaques principais para a semana que terminou em 31 de agosto de 2025:
→ Arrecadou $46,6M através da facilidade ATM
→ Adicionou 39.008 ETH a um preço médio de ~$4.531
→ Staking... pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY
— SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2 de setembro de 2025
A SharpLink (SBET) negociada publicamente estava sendo negociada mais de 5% abaixo na terça-feira a $16,89. As ações da SharpLink subiram mais de 400% desde meados de maio, quando estavam sendo negociadas por menos de $3 por ação.
A empresa anunciou pela primeira vez em maio que compraria ETH através de um investimento privado em oferta pública de capital, ou PIPE, de $425 milhões, liderado pela empresa de tecnologia blockchain Consensys e com participação da Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo e Pantera Capital. (Divulgação: Consensys é um dos 22 investidores na Decrypt, editorialmente independente.)
Antes uma empresa de marketing de jogos de azar relativamente obscura, a SharpLink em maio mudou para se tornar uma tesouraria cripto, seguindo o modelo da Strategy—anteriormente MicroStrategy—que mudou do desenvolvimento de software para comprar Bitcoin em 2020 após anos de dificuldades e baixa participação...
