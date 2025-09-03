2025-10-13 Monday

Supervisão insuficiente de Stablecoin? Laureado com Nobel de Economia alerta para potencial crise financeira

Supervisão insuficiente de Stablecoin? Laureado com Nobel de Economia alerta para potencial crise financeira

À medida que o momentum das stablecoins continua a aumentar em todo o mundo, o economista vencedor do Prémio Nobel de 2014, Jean Tirole, alertou recentemente sobre os riscos de uma potencial crise financeira devido à "supervisão insuficiente" no setor. Leitura relacionada: Tesla regista saídas de $657M enquanto investidores de retalho sul-coreanos preferem ações relacionadas com criptomoedas Economista alerta para crise de vários mil milhões de dólares Na segunda-feira, Jean Tirole partilhou [...]
Qual meme coin oferece o melhor potencial de valorização em criptomoedas

Qual meme coin oferece o melhor potencial de valorização em criptomoedas

O post Qual Meme Coin Oferece o Melhor Potencial de Valorização em Cripto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Publicidade &nbsp &nbsp Aviso legal: O artigo abaixo é patrocinado, e as opiniões nele não representam as da ZyCrypto. Os leitores devem realizar pesquisas independentes antes de tomar quaisquer ações relacionadas ao projeto mencionado neste texto. Este artigo não deve ser considerado como aconselhamento de investimento. Com o halving do Bitcoin atrás de nós e o Ethereum avançando para novos recordes, a atenção está se voltando para as altcoins. Os tokens meme estão novamente em foco, com o Dogecoin (DOGE) ainda reconhecido como o gigante original dos memes e o Pepeto (PEPETO) surgindo como uma das pré-vendas de crescimento mais rápido do ano. Os modelos de previsão de preço do Dogecoin indicam algum potencial de crescimento, mas o Pepeto entra no mercado a apenas $0,000000150, oferecendo segurança auditada, negociação sem taxa e recompensas de staking que já estão ativas. A verdadeira questão é se o Dogecoin ainda pode liderar ou se o Pepeto é a meme coin pronta para definir a corrida de alta de 2025. Preço do Dogecoin para 2025 O Dogecoin ainda pode entregar o tipo de retornos que os traders estão esperando? O preço do Dogecoin tem mostrado força renovada, saindo de uma tendência de baixa de longo prazo e ultrapassando o nível de resistência de cerca de $0,20 a $0,21. O volume está aumentando tanto nos mercados spot quanto de futuros, e as whales têm acumulado novamente. Alguns relatórios de previsão de preço do Dogecoin sugerem que o DOGE poderia subir até $2 nesta temporada de altcoins. No entanto, notícias sobre o Dogecoin que sugerem uma meta de $10 são altamente irrealistas. Com mais de 145 bilhões de tokens em circulação, isso significaria uma capitalização de mercado de $1,45 trilhão, maior que o Bitcoin em seu pico e próxima a empresas como Apple ou Microsoft. Embora o Dogecoin continue icônico com forte apoio da comunidade, seu tamanho massivo torna outro movimento de 100x quase impossível. Pepeto Utilidade Real com Tokenomics Transparente O Pepeto entra no mercado com preços iniciais, construído diretamente no Ethereum em vez de uma Layer 2, e vem...
BullZilla domina como a melhor pré-venda de criptomoeda para comprar em 2025 entre 2 moedas concorrentes

BullZilla domina como a melhor pré-venda de criptomoeda para comprar em 2025 entre 2 moedas concorrentes

O post BullZilla Domina como a Melhor Pré-venda Cripto para Comprar em 2025 Entre 2 Moedas Concorrentes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Meme coins explodiram na cena cripto, transformando-se de piadas da internet em grandes protagonistas que geram riqueza transformadora para os primeiros adotantes. No atual cenário lotado de investimentos de especulação, cada investidor está à procura da melhor pré-venda cripto para comprar, aquela que poderia transformar capital modesto em ganhos transformadores. BullZilla ($BZIL) entrou em cena com uma pré-venda estrondosa lançada em 29 de agosto de 2025. Com sua tokenomics inovativa, motor de preço progressivo e o mecanismo Roar Burn projetado para impulsionar a escassez, BullZilla se posiciona como mais do que apenas hype, podendo realmente ser a melhor pré-venda cripto para comprar para aqueles que buscam retornos exponenciais. Enquanto meme coins como Andy e Ponke continuam a atrair atenção, BullZilla está rapidamente emergindo como o concorrente dominante que combina entusiasmo com uma estratégia de longo prazo orientada pela comunidade. Para investidores que examinam o mercado com urgência, a pré-venda do BullZilla pode muito bem representar a melhor pré-venda cripto para comprar agora, preparando o terreno para um potencial crescimento de 1000x. BullZilla: Uma Oportunidade de 1000x Bull Zilla continua a fazer ondas no ecossistema de meme coin enquanto avança pelo Estágio 1, Fase 2 de sua pré-venda, apelidada de "The Project Trinity Boom". Atualmente com preço de $0,00001242, a pré-venda já arrecadou mais de $100.000, atraindo mais de 300 detentores de tokens que estão apostando em seu potencial explosivo. Os participantes iniciais já viram um ROI de 116% desde o lançamento inicial do Estágio 1B, destacando o motor de preço progressivo da pré-venda e o crescente entusiasmo do mercado. Para um investimento de $1.000, os compradores podem garantir 80,515 milhões de tokens $BZIL, posicionando-se para se beneficiar da próxima onda. O impulso não para por aí. Projeta-se que BullZilla experimente um aumento de preço de 53,62% no Estágio 1C, elevando o token de $0,00001242 para $0,00001908. Analistas estimam que se o token atingir seu preço de listagem de $0,008, o ROI para...
Underdog e Crypto.com | Derivativos América do Norte se associam para lançar contratos de previsão desportiva nos EUA

Underdog e Crypto.com | Derivativos América do Norte se associam para lançar contratos de previsão desportiva nos EUA

O post Underdog e Crypto.com | Derivativos da América do Norte se unem para lançar contratos de previsão de preço esportivos nos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Através desta cooperação, os fãs de desporto americanos podem usar a aplicação Underdog para aceder de forma segura e em conformidade federal aos contratos de eventos desportivos da CDNA. Os clientes podem agora expressar e trocar as suas opiniões sobre contratos para eventos desportivos em todas as principais ligas. A Underdog, a startup desportiva de crescimento mais rápido nos Estados Unidos, e a Crypto.com | Derivatives North America (CDNA), uma afiliada da Crypto.com e uma bolsa e câmara de compensação licenciada pela CFTC, anunciaram hoje que os clientes poderão aceder a contratos para eventos desportivos através da Underdog. Além disso, a tecnologia da Underdog irá impulsionar os contratos de eventos desportivos da CDNA. Através desta cooperação, os fãs de desporto americanos podem usar a aplicação Underdog para aceder de forma segura e em conformidade federal aos contratos de eventos desportivos da CDNA e prever os resultados dos seus eventos desportivos favoritos. O fundador e CEO da Underdog, Jeremy Levine, afirmou: "Os mercados de previsão são um dos desenvolvimentos mais emocionantes que vimos em muito tempo. Embora ainda sejam novos e estejam a evoluir, uma coisa é clara - o futuro dos mercados de previsão será sobre desportos - e ninguém faz desportos melhor que a Underdog." Os clientes podem agora expressar e trocar as suas opiniões sobre contratos para eventos desportivos em todas as principais ligas, incluindo a NFL, futebol universitário, NBA, MLB e mais. Atualizações de preços em tempo real permitem aos clientes responder imediatamente e expressar as suas opiniões sobre o que acontecerá no campo ou na quadra. Travis McGhee, Diretor Geral, Chefe Global de Mercados de Capitais na Crypto.com, afirmou: "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Underdog para melhorar a experiência desportiva para clientes em todo o país com a capacidade de agora negociar usando a tecnologia da Underdog - tudo numa única aplicação. Fomos os primeiros a oferecer contratos de eventos desportivos, e a nossa parceria tecnológica com a Underdog proporcionará mais acesso às ofertas inovadoras da CDNA." A Underdog é agora a única empresa que oferece desportos de fantasia, casa de apostas e mercados de previsão em...
SharpLink do Tesouro Ethereum adiciona 176 milhões de dólares em ETH às suas Holdings

SharpLink do Tesouro Ethereum adiciona 176 milhões de dólares em ETH às suas Holdings

A publicação "Tesouraria Ethereum SharpLink Adiciona $176 Milhões em ETH às suas Holdings" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a SharpLink Gaming comprou ainda mais Ethereum na semana passada, adicionando $176 milhões em ETH à sua tesouraria. A empresa listada na Nasdaq mudou seu foco em maio para acumular ETH. O Ethereum atingiu um novo recorde histórico de preço em agosto, à medida que várias empresas compram o ativo. A tesouraria Ethereum SharpLink Gaming adicionou mais de $176 milhões em ETH ao seu estoque na semana passada, anunciou a empresa listada na Nasdaq na terça-feira. As holdings da empresa sediada em Minneapolis, Minnesota, cresceram para 837.230 ETH, agora avaliados em quase $3,6 bilhões depois de comprar 39.008 ETH entre 25 e 31 de agosto, disse a empresa. "Continuamos oportunistas em nossas iniciativas de captação de capital e continuaremos a monitorar de perto as condições de mercado para maximizar o valor para os acionistas", disse Joseph Chalom, co-CEO da SharpLink, em um comunicado. NOVO: SharpLink adquiriu 39.008 ETH a um preço médio de ~$4.531, elevando as holdings totais para 837.230 ETH, avaliados em ~$3,6B. Destaques principais para a semana que terminou em 31 de agosto de 2025: → Arrecadou $46,6M através da facilidade ATM → Adicionou 39.008 ETH a um preço médio de ~$4.531 → Staking... pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2 de setembro de 2025 A SharpLink (SBET) negociada publicamente estava sendo negociada mais de 5% abaixo na terça-feira a $16,89. As ações da SharpLink subiram mais de 400% desde meados de maio, quando estavam sendo negociadas por menos de $3 por ação. A empresa anunciou pela primeira vez em maio que compraria ETH através de um investimento privado em oferta pública de capital, ou PIPE, de $425 milhões, liderado pela empresa de tecnologia blockchain Consensys e com participação da Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo e Pantera Capital. (Divulgação: Consensys é um dos 22 investidores na Decrypt, editorialmente independente.) Antes uma empresa de marketing de jogos de azar relativamente obscura, a SharpLink em maio mudou para se tornar uma tesouraria cripto, seguindo o modelo da Strategy—anteriormente MicroStrategy—que mudou do desenvolvimento de software para comprar Bitcoin em 2020 após anos de dificuldades e baixa participação...
SEC dos EUA e CFTC abrem caminho para empresas registadas negociarem cripto à vista

SEC dos EUA e CFTC abrem caminho para empresas registadas negociarem cripto à vista

O post "Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, CFTC abrem caminho para empresas registadas negociarem cripto à vista" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os principais reguladores dos EUA abriram conjuntamente um caminho para a negociação de cripto à vista. A medida é uma forte reversão da administração anterior, mais cética. As bolsas registadas são agora convidadas a interagir com a SEC e a CFTC. As comportas para o coração do sistema financeiro americano foram abertas. Numa ação coordenada e histórica, os principais supervisores de mercado do país deram a sua bênção oficial para que plataformas de negociação registadas negociem ativos cripto à vista, uma reversão forte e poderosa que sinaliza uma nova era pró-inovação para a indústria de ativos digitais. A declaração conjunta da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) na terça-feira é o sinal mais claro até agora da mudança tectónica na abordagem de Washington às criptomoedas. Sob a administração anterior, a indústria foi recebida com hesitação e ceticismo. Agora, sob reguladores nomeados pelo declaradamente pró-cripto Presidente Donald Trump, um caminho amplo e claro está sendo pavimentado para que os ativos digitais se integrem no sistema financeiro existente. Um impulso coordenado do topo Este não é um passo tentativo, mas uma corrida coordenada. As agências revelaram que sob o "Projeto Cripto" da SEC e o contínuo "sprint cripto" da CFTC, os seus líderes estão ativamente a trabalhar para cumprir o mandato do Presidente Trump de estabelecer os EUA como o principal centro cripto do mundo. Os reguladores declararam a sua visão unificada de que as bolsas existentes e reguladas "não estão proibidas de facilitar a negociação de certos produtos de ativos cripto à vista". Isso inclui mercados de contratos designados registados na CFTC (DCMs) e bolsas nacionais de valores mobiliários registadas na SEC (NSEs). Num claro convite a Wall Street, as agências estão agora a encorajar tais entidades a contactar o seu pessoal para descobrir como avançar. A filosofia por trás da medida foi articulada pelos próprios líderes. "Os participantes do mercado devem ter a liberdade de escolher onde negociam...
Reguladores dos EUA finalmente aprovam negociação Spot de criptomoedas – Exchanges preparam-se para boom

Reguladores dos EUA finalmente aprovam negociação Spot de criptomoedas – Exchanges preparam-se para boom

O post "Reguladores dos EUA Finalmente Aprovam Negociação Spot de Criptomoeda – Exchanges Preparam-se para Boom" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Regulamentos Os dois principais reguladores de mercado da América deram um passo histórico para ativos digitais, confirmando conjuntamente que produtos spot de criptomoeda podem ser listados em exchanges registradas nos EUA sem violar as leis existentes. O anúncio marca um dos sinais mais claros até agora de que Washington pretende integrar a negociação de criptomoedas nos quadros financeiros tradicionais. Uma Mudança de Tom dos Reguladores Em uma declaração oficial divulgada esta semana, a SEC e CFTC disseram que as exchanges já sob sua jurisdição — incluindo bolsas de valores nacionais e mercados de contratos designados — estão autorizadas a facilitar a negociação de certos ativos spot de criptomoeda. O esclarecimento abrange não apenas produtos básicos, mas também estruturas mais complexas como negociações de varejo alavancadas e com margem. Diferentemente de observações cautelosas anteriores, as agências enquadraram a medida como um passo para transformar os Estados Unidos em um centro competitivo para inovação blockchain. A orientação enfatiza que, embora a proteção do investidor continue essencial, a clareza regulatória deve encorajar os participantes do mercado a construir com confiança dentro das fronteiras dos EUA. Roteiro Moldado por Impulso Político O momento segue meses de coordenação interagências. O Grupo de Trabalho do Presidente sobre Mercados de Ativos Digitais havia instado os reguladores a alinharem suas posições, destacando o risco de perder terreno para concorrentes estrangeiros. Esse chamado levou ao Projeto Criptomoeda da SEC e ao Crypto Sprint da CFTC, iniciativas destinadas a acelerar os quadros regulatórios. A declaração conjunta implementa efetivamente essas recomendações, ressaltando que as exchanges dos EUA não precisam mais hesitar em listar produtos spot compatíveis. Os participantes do mercado também são convidados a consultar diretamente a equipe, que se comprometeu a revisar os registros rapidamente para apoiar a inovação. Orientação sobre Infraestrutura de Mercado Junto com o sinal verde para listagens, os reguladores abordaram questões operacionais. As câmaras de compensação podem fazer parcerias com custodiantes para gerenciar contas de clientes, e as exchanges são encorajadas a compartilhar dados abrangentes de negociação para fortalecer a transparência. A declaração também destacou a importância de preços de referência consistentes...
Crypto.com reformula programa de recompensas Level Up com rendimento em dinheiro e taxas de negociação zero

Crypto.com reformula programa de recompensas Level Up com rendimento em dinheiro e taxas de negociação zero

O post Crypto.com Revamps Level Up Rewards Program with Cash Yield and Zero Trading Fees apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Exchange Adicionalmente, o Rewards+ será agora incluído no Level Up para simplificar melhor os programas de incentivo da Crypto.com. É o maior programa globalmente e pode ser acedido por subscrição ou staking de CRO. O extenso programa de recompensas para usuários da plataforma, Level Up, foi redesenhado hoje pela Crypto.com. Agora oferece rendimento em dinheiro, um cartão de crédito e débito, e negociação sem taxa em ações e criptomoeda. É o maior programa globalmente e pode ser acedido por subscrição ou staking de CRO. Os benefícios do Level Up apresentam três níveis: Plus, Pro e Private. Os planos de subscrição começam em apenas $4.99 / mês. Os benefícios incluem: Até 5% APY (Taxa de Rendimento Anual) em dinheiro1 Até 6% de retorno em CRO em TODAS as compras com o seu Cartão de Crédito Crypto.com Visa Signature®, dependendo do nível2 Até 5% de retorno em CRO em TODAS as compras com o seu Cartão Pré-pago Crypto.com3 1.25%-2.5% de bônus de transferência de ações4 Até 9.5% de staking em CRO5 Sem taxas de transação estrangeira para o Cartão Pré-pago Crypto.com3 Negociação de ações sem comissão3 Kris Marszalek, CEO e Co-Fundador da Crypto.com afirmou: "CRO é um dos tokens com melhor desempenho globalmente e merece um programa de recompensas igualmente atraente para os usuários da Crypto.com. A inspiração para a criação do Level Up foi ajudar os usuários a construir riqueza através da experiência Crypto.com. Esperamos que esta atualização do Level Up resulte num aumento massivo no número de detentores de CRO globalmente — na ordem de milhões de novos usuários." Adicionalmente, o Rewards+ será agora incluído no Level Up para simplificar melhor os programas de incentivo da Crypto.com. Isto implica que os clientes podem agora obter benefícios do Rewards+ sem depender do volume de negociação. Aderir ao Level Up agora torna simples obter o benefício Earn Plus. Visite para saber mais e comece selecionando o seu nível, visite Crypto.com Level Up. *Por favor, note que a disponibilidade e termos estão sujeitos a termos legais e restrições de jurisdição. Veja o...
GitHub melhora as notificações para campanhas de segurança

GitHub melhora as notificações para campanhas de segurança

O post GitHub Melhora Notificações para Campanhas de Segurança apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller 02 de Set de 2025 11:42 O GitHub introduz notificações melhoradas para campanhas de segurança, permitindo que desenvolvedores com acesso de escrita recebam atualizações sem precisar subscrever todas as atividades. O GitHub anunciou uma melhoria significativa no seu sistema de notificações para campanhas de segurança, com o objetivo de simplificar a comunicação entre os desenvolvedores. De acordo com o Blog do GitHub, desenvolvedores com acesso de escrita aos repositórios envolvidos em campanhas de segurança agora receberão notificações por e-mail diretamente, sem a necessidade de subscrever todas as atividades do repositório. Sistema de Alerta Simplificado Anteriormente, os desenvolvedores precisavam subscrever "Todas as atividades" ou "Alertas de segurança" para se manterem informados sobre a criação ou datas de vencimento das campanhas de segurança. Esta atualização elimina o passo extra, garantindo que os desenvolvedores que estão na melhor posição para lidar com alertas de segurança sejam automaticamente informados sobre as prioridades da sua equipa de segurança. Esta mudança visa melhorar a colaboração e comunicação dentro das equipas de desenvolvimento. Melhorando a Segurança com o GitHub Copilot As campanhas de segurança do GitHub são projetadas para ajudar as equipas a priorizar e resolver eficientemente a sua dívida de segurança de aplicações. Uma funcionalidade chave deste sistema é o GitHub Copilot Autofix, que sugere automaticamente correções quando as campanhas são iniciadas. Esta ferramenta faz parte do GitHub Code Security, disponível para utilizadores no GitHub Enterprise Cloud, e destina-se a acelerar o processo de remediação. Envolvimento da Comunidade Além do novo sistema de notificações, o GitHub está a incentivar feedback da sua comunidade. Desenvolvedores e utilizadores são convidados a participar nas discussões na Comunidade GitHub para partilhar as suas experiências e sugestões sobre campanhas de segurança. Estes avanços fazem parte dos esforços contínuos do GitHub para melhorar as medidas de segurança e apoiar os desenvolvedores na gestão eficaz dos riscos de segurança. Para informações mais detalhadas sobre campanhas de segurança, os utilizadores podem consultar a documentação do GitHub. Fonte da imagem: Shutterstock Fonte: https://blockchain.news/news/github-enhances-notifications-security-campaigns
