Underdog e Crypto.com | Derivativos América do Norte se associam para lançar contratos de previsão desportiva nos EUA

O post Underdog e Crypto.com | Derivativos da América do Norte se unem para lançar contratos de previsão de preço esportivos nos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Através desta cooperação, os fãs de desporto americanos podem usar a aplicação Underdog para aceder de forma segura e em conformidade federal aos contratos de eventos desportivos da CDNA. Os clientes podem agora expressar e trocar as suas opiniões sobre contratos para eventos desportivos em todas as principais ligas. A Underdog, a startup desportiva de crescimento mais rápido nos Estados Unidos, e a Crypto.com | Derivatives North America (CDNA), uma afiliada da Crypto.com e uma bolsa e câmara de compensação licenciada pela CFTC, anunciaram hoje que os clientes poderão aceder a contratos para eventos desportivos através da Underdog. Além disso, a tecnologia da Underdog irá impulsionar os contratos de eventos desportivos da CDNA. Através desta cooperação, os fãs de desporto americanos podem usar a aplicação Underdog para aceder de forma segura e em conformidade federal aos contratos de eventos desportivos da CDNA e prever os resultados dos seus eventos desportivos favoritos. O fundador e CEO da Underdog, Jeremy Levine, afirmou: "Os mercados de previsão são um dos desenvolvimentos mais emocionantes que vimos em muito tempo. Embora ainda sejam novos e estejam a evoluir, uma coisa é clara - o futuro dos mercados de previsão será sobre desportos - e ninguém faz desportos melhor que a Underdog." Os clientes podem agora expressar e trocar as suas opiniões sobre contratos para eventos desportivos em todas as principais ligas, incluindo a NFL, futebol universitário, NBA, MLB e mais. Atualizações de preços em tempo real permitem aos clientes responder imediatamente e expressar as suas opiniões sobre o que acontecerá no campo ou na quadra. Travis McGhee, Diretor Geral, Chefe Global de Mercados de Capitais na Crypto.com, afirmou: "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Underdog para melhorar a experiência desportiva para clientes em todo o país com a capacidade de agora negociar usando a tecnologia da Underdog - tudo numa única aplicação. Fomos os primeiros a oferecer contratos de eventos desportivos, e a nossa parceria tecnológica com a Underdog proporcionará mais acesso às ofertas inovadoras da CDNA." A Underdog é agora a única empresa que oferece desportos de fantasia, casa de apostas e mercados de previsão em...