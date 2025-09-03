Proposta da Conflux Poderia Trazer Empresas Públicas Para o Seu Ecossistema

O post "Proposta da Conflux Poderia Trazer Empresas Públicas Para o Seu Ecossistema" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Blockchain Conflux está a preparar um novo capítulo para o seu ecossistema. A fundação por trás do token CFX lançou uma proposta que permitiria ao fundo do ecossistema da rede estabelecer ligações com empresas de capital aberto, dando ao projeto exposição muito além das suas raízes nativas de cripto. Ao contrário de iniciativas anteriores que se concentravam em empresas listadas em Hong Kong ou nos EUA, o novo enquadramento deixa a porta aberta para parcerias em vários mercados de ações em todo o mundo. O objetivo não é simplesmente atrair capital, mas construir colaborações de longo prazo que possam expandir o papel do CFX na finança tradicional e na infraestrutura digital. O Que as Parcerias Poderiam Incluir A fundação destacou quatro áreas onde empresas públicas poderiam integrar-se com a Conflux: - Tesourarias de Ativos Digitais (DAT) para manter CFX nos balanços - Operações de nós Proof-of-Stake que contribuem para a segurança da rede - Serviços de liquidez on-chain, aumentando a profundidade de mercado - Gestão de ativos reais (RWA), vinculando produtos tokenizados ao ecossistema Para sublinhar o compromisso, qualquer CFX transferido para tesourarias corporativas seria bloqueado por pelo menos quatro anos, uma medida destinada a desencorajar vendas rápidas e sinalizar alinhamento de longo prazo. Votação da Comunidade no Horizonte Nada está finalizado ainda. A proposta será sujeita a uma votação de governança, com detalhes esperados em breve. A Conflux instou os detentores de tokens a envolverem-se, enquadrando a iniciativa como uma decisão fundamental que poderia moldar a direção futura da rede. Por Que Isso Importa Se aprovado, o plano poderia marcar uma das primeiras tentativas de uma grande fundação blockchain de se integrar diretamente com tesourarias e operações de empresas públicas. Para a Conflux, representa uma oportunidade de construir credibilidade com instituições, fortalecendo também o papel do token tanto nos mercados cripto quanto nos tradicionais. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria...