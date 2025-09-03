Exchange MEXC
Notícias sobre criptomoedas
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Economista alerta que stablecoins podem desencadear crise financeira
Economista Alerta que Stablecoins Podem Desencadear Crise Financeira
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 14:35
Proposta da Conflux Poderia Trazer Empresas Públicas Para o Seu Ecossistema
Proposta da Conflux Poderia Trazer Empresas Públicas Para o Seu Ecossistema

O post "Proposta da Conflux Poderia Trazer Empresas Públicas Para o Seu Ecossistema" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Blockchain Conflux está a preparar um novo capítulo para o seu ecossistema. A fundação por trás do token CFX lançou uma proposta que permitiria ao fundo do ecossistema da rede estabelecer ligações com empresas de capital aberto, dando ao projeto exposição muito além das suas raízes nativas de cripto. Ao contrário de iniciativas anteriores que se concentravam em empresas listadas em Hong Kong ou nos EUA, o novo enquadramento deixa a porta aberta para parcerias em vários mercados de ações em todo o mundo. O objetivo não é simplesmente atrair capital, mas construir colaborações de longo prazo que possam expandir o papel do CFX na finança tradicional e na infraestrutura digital. O Que as Parcerias Poderiam Incluir A fundação destacou quatro áreas onde empresas públicas poderiam integrar-se com a Conflux: - Tesourarias de Ativos Digitais (DAT) para manter CFX nos balanços - Operações de nós Proof-of-Stake que contribuem para a segurança da rede - Serviços de liquidez on-chain, aumentando a profundidade de mercado - Gestão de ativos reais (RWA), vinculando produtos tokenizados ao ecossistema Para sublinhar o compromisso, qualquer CFX transferido para tesourarias corporativas seria bloqueado por pelo menos quatro anos, uma medida destinada a desencorajar vendas rápidas e sinalizar alinhamento de longo prazo. Votação da Comunidade no Horizonte Nada está finalizado ainda. A proposta será sujeita a uma votação de governança, com detalhes esperados em breve. A Conflux instou os detentores de tokens a envolverem-se, enquadrando a iniciativa como uma decisão fundamental que poderia moldar a direção futura da rede. Por Que Isso Importa Se aprovado, o plano poderia marcar uma das primeiras tentativas de uma grande fundação blockchain de se integrar diretamente com tesourarias e operações de empresas públicas. Para a Conflux, representa uma oportunidade de construir credibilidade com instituições, fortalecendo também o papel do token tanto nos mercados cripto quanto nos tradicionais.
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 14:31
Coinbase vai lançar futuros de índice de ações Mag7 + Cripto em 22 de setembro, com exposição a Apple, Tesla e Bitcoin
Coinbase vai lançar futuros de índice de ações Mag7 + Cripto em 22 de setembro, com exposição a Apple, Tesla e Bitcoin

O post Coinbase To Launch Mag7 + Crypto Equity Index Futures On Sept 22, Featuring Apple, Tesla, And Bitcoin Exposure apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Coinbase está a dar um passo ousado para um novo território com o anúncio dos seus Futuros de Índice de Ações Mag7 + Cripto, com lançamento marcado para 22 de setembro. O novo produto marca uma estreia histórica no mercado de derivativos dos EUA, oferecendo aos investidores exposição simultânea tanto às ações tecnológicas "Magnificent 7" quanto aos principais ETFs de criptomoedas. "Estamos a lançar os primeiros futuros dos EUA que dão exposição às principais ações tecnológicas dos EUA e cripto ao mesmo tempo", disse Brian Armstrong, CEO da Coinbase. "Lançaremos mais produtos como este como parte do exchange completo. Chegando em 22 de setembro." Um Produto de Futuros Primeiro do Seu Género Até agora, nenhum derivativo listado nos EUA proporcionava exposição a ações e criptomoedas num único contrato. A Coinbase Derivatives descreve os novos futuros como uma "ferramenta diversificada e eficiente em termos de capital" projetada para servir investidores que procuram produtos multi-ativos focados na inovação. Os contratos estão posicionados para atender a três necessidades principais: - Exposição Temática à Inovação e Crescimento: Capturando o desempenho de líderes tecnológicos transformadores e ativos nativos de blockchain. - Diversificação num Produto Unificado: Fornecendo exposição através de classes de ativos que tradicionalmente eram negociadas separadamente. - Gestão Estratégica de Risco: Oferecendo novas formas de proteger carteiras contra riscos multi-ativos. Dentro do Índice de Ações Mag7 + Cripto O Índice de Ações Mag7 + Cripto subjacente é ponderado uniformemente entre dez componentes: Ações Magnificent 7: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), NVIDIA (NVDA), Meta Platforms (META), Tesla (TSLA) Ações da Coinbase (COIN) ETFs de Criptomoedas: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) e iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) Cada um dos 10 ativos terá uma ponderação de 10%, com o índice reequilibrado trimestralmente para refletir as mudanças de mercado. A MarketVector foi nomeada como o fornecedor oficial do índice. Detalhes de Negociação Os Futuros de Índice de Ações Mag7 + Cripto serão contratos mensais, liquidados em dinheiro. Cada contrato representa $1 x o Índice, o que significa que se o Índice estiver cotado a $3.000, o valor nocional...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 14:11
Blockbuster de Bitcoin? Filme 'Killing Satoshi' terá Casey Affleck, Pete Davidson
Blockbuster de Bitcoin? Filme 'Killing Satoshi' terá Casey Affleck, Pete Davidson

O post Bitcoin Blockbuster? Filme 'Killing Satoshi' terá Casey Affleck e Pete Davidson apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, uma longa-metragem chamada "Killing Satoshi" está sendo dirigida por Doug Liman ("A Identidade Bourne"). Com lançamento previsto para 2026, o filme terá Casey Affleck e Pete Davidson como protagonistas. O thriller focará na criação do Bitcoin e na identidade de seu misterioso criador. Documentários até agora não conseguiram identificar convincentemente o criador pseudônimo do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Agora, uma próxima funcionalidade cinematográfica de notáveis criativos de Hollywood pretende dar um toque dramático à criação e impacto da criptomoeda. Hollywood está voltando suas lentes para o mundo cripto com "Killing Satoshi", um thriller conspiratório que explorará a identidade secreta de Satoshi Nakamoto. O diretor Doug Liman, conhecido por "A Identidade Bourne", "Sr. e Sra. Smith" e "Swingers", comandará o projeto estrelado pelo vencedor do Oscar Casey Affleck e Pete Davidson, de acordo com um relatório da Variety. O roteiro do filme, escrito por Nick Schenk—que anteriormente colaborou com Clint Eastwood em "Gran Torino" e "The Mule"—traça o que é descrito como os esforços de uma elite secreta para impedir que a verdade venha à tona. "Eu amo histórias de Davi e Golias", disse Liman à Variety. "'Killing Satoshi' segue improváveis anti-heróis enfrentando as pessoas mais poderosas do planeta em uma batalha épica que atinge o cerne do que é dinheiro e quem o controla." O filme está sendo produzido por Ryan Kavanaugh, ex-CEO da Relativity Media que financiou filmes como "A Rede Social" e "O Lutador" antes de seu estúdio declarar falência em 2015. Kavanaugh, que uma vez planejou lançar um token chamado Proxicoin para ajudar a financiar projetos de filmes, está produzindo o filme junto com Lawrence Grey e Shane Valdez. "Este não é apenas um filme sobre Bitcoin e suas origens elusivas e misteriosas, mas realmente sobre o que ele representa", disse Kavanaugh à Variety. "Olhamos para este filme da mesma forma que fizemos com 'A Rede Social' e suas...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 13:39
Yunfeng Financial (0376), ligada a Jack Ma, compra 44 milhões de dólares em ETH
Yunfeng Financial (0376), ligada a Jack Ma, compra 44 milhões de dólares em ETH

A publicação "Yunfeng Financial (0376), ligada a Jack Ma, compra $44M de ETH" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Yunfeng Financial Group (0376) juntou-se às fileiras de empresas cotadas em bolsa que adotam uma estratégia de reserva de ether, comprando 10.000 ETH por $44 milhões. A Yunfeng Financial, com sede em Hong Kong, fornecedora de serviços financeiros como seguros, corretagem e gestão de ativos, é maioritariamente detida pela empresa de private equity Yunfeng Capital, com sede em Xangai, que foi cofundada em 2010 por Jack Ma, que também cofundou o Ant Group e a Alibaba. A compra de ETH, anunciada na terça-feira, faz parte da expansão da Yunfeng para Web3, ativos do mundo real (RWAs), moeda digital e inteligência artificial (IA), que revelou em julho. A Yunfeng Financial disse que o ether reduzirá sua dependência de moedas tradicionais e ajudará a facilitar seus planos tecnológicos na Web3. Várias empresas públicas, incluindo a empresa de apostas esportivas SharpLink Gaming (SBET) e a operadora de mineração de criptomoedas e centro de dados Bitmine Immersion Technologies (BMNR), começaram a seguir estratégias de reserva de ether nos últimos meses, comprando grandes quantidades da segunda maior criptomoeda do mundo para emular o manual que a Strategy (MSTR) de Michael Saylor tornou famoso com bitcoin BTC$110.797,73. As ações da Yunfeng Financial cotadas em Hong Kong fecharam 9,55% mais altas a 3,67 dólares de Hong Kong (47 centavos de dólar americano) na terça-feira.
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 13:29
Coinbase anuncia novo projeto que será o primeiro na história dos EUA
Coinbase anuncia novo projeto que será o primeiro na história dos EUA

A bolsa de criptomoedas Coinbase anunciou uma nova iniciativa que combinará as finanças tradicionais com os mercados cripto.
Coinstats
2025/09/03 13:23
Alegada defesa legal para o presidente da Fed carece de evidências
Alegada defesa legal para o presidente da Fed carece de evidências
Coinstats
2025/09/03 13:13
Bitcoin Histórico de El Salvador marcado para novembro – 'Momento extraordinário' ou promessa vazia?
Por que os Bitcoiners estão a chamar esta conferência de um ponto de viragem?
Coinstats
2025/09/03 13:00
Correção do Bitcoin pode aprofundar-se antes da recuperação com apenas 9% do fornecimento em perda
O recuo do Bitcoin em relação aos máximos históricos recentes é muito menos acentuado do que em anos anteriores, o que significa que poderá ter mais margem para cair antes da recuperação.
CryptoPotato
2025/09/03 12:54
Negociação Spot de Criptomoedas aproxima-se das populares com o apoio da SEC e CFTC — Eis o que isso significa
A negociação spot de criptomoedas está a aproximar-se mais das finanças convencionais depois de a SEC e a CFTC terem afirmado que as bolsas registadas podem facilitar certos produtos spot.
Coinstats
2025/09/03 12:49
