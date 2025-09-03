2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
3 jogadores sortudos partilham $180.000 no final da Fiesta de agosto da the9bit

3 jogadores sortudos partilham $180.000 no final da Fiesta de agosto da the9bit

O post 3 Jogadores da Sorte Compartilham $180.000 no Final da Festa de Agosto da the9bit apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A the9bit, uma plataforma de jogos inovadora apoiada pela The9 Limited (NASDAQ: NCTY), concluiu a sua campanha Festa de Agosto de $1 Milhão, premiando $180.000 no airdrop final a 3 vencedores. Decorrendo durante todo o mês de agosto de 2025, o evento marcou o lançamento global da plataforma e celebrou o seu rápido crescimento, distribuindo $1 milhão em prêmios totais em três fases para recompensar jogadores ativos e criadores. A campanha foi projetada para transformar hábitos diários de jogo em oportunidades recompensadoras. A Fase 1 (1-15 de agosto) distribuiu $100.000, a Fase 2 (16-20 de agosto) entregou $400.000, e a Fase 3 final (24-31 de agosto) encerrou o evento com $600.000. O final apresentou um sistema de sorteio onde os vencedores foram selecionados aleatoriamente entre os participantes que completaram missões simples como check-ins diários, recargas e compartilhamento de conteúdo. Os três grandes vencedores expressaram sua empolgação: 鱼丸, vencedor do 1º lugar de $100.000: "Ainda estou impressionado. Estou em muitas grandes plataformas de jogos e sempre joguei apenas por diversão, mas a the9bit realmente faz parecer que todas essas horas significam algo. É incrível saber que posso apenas jogar, me divertir e depois ganhar dinheiro que muda a vida. Parece irreal até agora." Gallagher13, vencedor do 2º lugar de $50.000: "Pensei que isso fosse apenas mais uma daquelas coisas de GameFi cripto no X no início, mas acabou sendo tão simples de configurar, alguns passos aqui e ali e está pronto! Eu só entrei na the9bit por causa dos jogos e de alguma forma ganhei cinquenta mil! Obrigado à the9bit!" เจซัน, vencedor do 3º lugar de $30.000: "Para mim, são as pessoas. Todos que conheci através dos Espaços da the9bit têm sido tão tranquilos e solidários—parece mais do que uma mera plataforma de jogos e mais como uma equipe. Ganhar o prêmio é super incrível, claro, mas o ambiente da comunidade me faz querer ficar por aqui a longo prazo." Fonte: https://beincrypto.com/the9bit-august-fiesta-180k-winners/
MemeCore
M$2.03865-11.79%
FUNToken
FUN$0.005259+3.64%
PlaysOut
PLAY$0.03434+4.31%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:39
Compartilhar
Bitcoin pode atingir $200K, Ethereum $8K, mas o potencial de 100x da Ozak AI vira cabeças

Bitcoin pode atingir $200K, Ethereum $8K, mas o potencial de 100x da Ozak AI vira cabeças

O post Bitcoin Pode Atingir $200K, Ethereum $8K, Mas o Potencial de 100x da Ozak AI Chama a Atenção apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de criptomoedas estão se preparando para o que pode ser uma das corridas de alta mais explosivas da história. Bitcoin (BTC), negociando em torno de $108.480, está sendo apontado por analistas para ultrapassar $200.000 à medida que a adoção institucional e os fluxos de ETF aceleram. Ethereum (ETH), com preço próximo a $4.400, também está ganhando força com sua dominância em DeFi, contratos inteligentes e tokenização, com previsões sugerindo que pode subir para $8.000 durante o próximo rally principal. Embora essas projeções sejam impressionantes e destaquem a resiliência das criptomoedas potenciais, a conversa está mudando para projetos com potencial de valorização ainda maior. É aí que o Ozak AI (OZ) entra em destaque, chamando a atenção dos traders com seu método disruptivo e capacidade de ROI de 100x. Visão geral da força de mercado do Bitcoin e Ethereum A energia do Bitcoin está em sua função como o ouro digital do ambiente de criptomoedas. Com fornecimento limitado a 21 milhões, continua sendo o ativo mais procurado por fundos de hedge, agências e orçamentos de riqueza soberana que buscam proteção contra a inflação. Analistas apontam para os ETFs de Bitcoin e a crescente adoção global como catalisadores que podem impulsionar seu preço além de $200.000 em 2025. Ainda assim, mesmo com o potencial de alta sendo forte, o crescimento de alguns anos a partir de sua avaliação atual é relativamente modesto em comparação com participantes mais recentes. Ethereum, por outro lado, é a formação da Web3, alimentando aplicativos descentralizados (DApps), NFTs e protocolos DeFi. Sua transição para proof-of-stake o tornou mais sustentável, e as próximas melhorias de escala são previstas para impulsionar adoção adicional. Um movimento de $4.400 para $8.000 seria quase um retorno de 2x, atraente para grandes investidores que buscam estabilidade, mas menos atraente para investidores menores que buscam o tipo de multiplicadores que pré-vendas como Ozak AI oferecem. Ozak AI: Atualmente na 5ª Fase de Pré-venda Ozak AI está fazendo ondas no mundo cripto enquanto está na...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:33
Compartilhar
Ecossistema da Pi Network cresce à medida que o jogo DeFi PiOnline entra em funcionamento

Ecossistema da Pi Network cresce à medida que o jogo DeFi PiOnline entra em funcionamento

O post Ecossistema da Pi Network Cresce com o Lançamento do Jogo DeFi PiOnline apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O ecossistema da Pi Network teve um crescimento adicional com o lançamento de um novo jogo DeFi chamado PiOnline. Este é um projeto impulsionado pela comunidade, construído com base no crescente foco da rede em jogos. PiOnline Lança o Primeiro Jogo de Farming no Pi Browser Em uma publicação recente no X, a Pi News Media compartilhou que o jogo PiOnline foi oficialmente lançado no Pi Browser. Sua "Genesis Farm" oferece aos jogadores uma experiência de farming com elementos DeFi integrados. Um modo battle royale também é esperado antes do final de setembro. Isso promete uma nova gameplay (mecânica de jogo) mais competitiva. O jogo introduz uma economia de dois tokens em seu ecossistema. PIOL para governança e SEED como a moeda do jogo. Os recursos incluem propriedade de terras e recompensas de staking de até 12,8% anualmente. Também apresenta uma governança baseada em DAO para manter um ecossistema impulsionado pela comunidade. Os adotantes iniciais recebem terras e sementes gratuitas, incentivando uma rápida integração. De acordo com os desenvolvedores, o objetivo é criar uma economia virtual estreitamente ligada à atividade financeira do mundo real. Em maio, a Pi Network lançou o FruityPi, o primeiro jogo em seu ecossistema. Com links para a Pi Wallet, Pi Ads e sua criptomoeda interna, este jogo mostrou as possibilidades de integração de jogos. A Equipe Principal da Pi há muito enfatiza os jogos como um impulsionador de engajamento. Em atualizações anteriores, a Pi Network Ventures destacou que mecânicas interativas, recompensas e competição social podem aumentar a atividade do usuário e fortalecer a utilidade diária da moeda. Os desenvolvedores também são incentivados a construir na infraestrutura Pi. Eles também podem solicitar financiamento e se beneficiar da comunidade da Pi de milhões de usuários ativos. Desempenho do Preço da Pi Coin Durante a Expansão do seu Ecossistema O preço da Pi coin tem lutado para ganhar tração no mercado, apesar desses desenvolvimentos encorajadores. Nas últimas semanas, o preço tem sido negociado a aproximadamente $0,3439, o que está próximo da sua mínima histórica. O token subiu...
Harvest Finance
FARM$23.54+1.64%
Mode Network
MODE$0.001287+8.06%
RealLink
REAL$0.07139+1.82%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:17
Compartilhar
Avalanche, Toyota Blockchain construindo infraestrutura de Robotaxi autónomo

Avalanche, Toyota Blockchain construindo infraestrutura de Robotaxi autónomo

O post Avalanche, Toyota Blockchain construindo infraestrutura de Robotaxi autónomo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Avalanche e o Toyota Blockchain Lab estão a planear a infraestrutura futura necessária para frotas de robotaxis autónomos autogeridos, destacando outro caso de uso emergente para a tecnologia blockchain no futuro dos transportes. A Avalanche e a Toyota estão a investigar a criação de uma nova camada blockchain para "orquestrar confiança e desbloquear o valor da mobilidade" através de uma rede intermediária baseada em blockchain chamada Mobility Orchestration Network (MON). Construída na infraestrutura multichain da Avalanche e no Interchain Messaging (ICM), a prova de conceito visa permitir a partilha segura de dados para financiamento de veículos, partilha de viagens, seguros e rastreamento de créditos de carbono, enquanto simplifica as transferências de propriedade para mercados secundários. A futura rede MON da Avalanche e Toyota abrirá a porta para novos casos de uso emergentes, incluindo a implementação futura de frotas de robotaxis totalmente autónomas, de acordo com Roi Hirata, chefe do Japão na Ava Labs, a empresa por trás do desenvolvimento da Rede Avalanche. Monetizando a mobilidade na blockchain. Fonte: toyota-blockchain-lab.org Relacionado: Baleia de Bitcoin de 11 mil milhões de dólares ultrapassa SharpLink com aposta de 4 mil milhões de dólares em Ethereum Os robotaxis são um dos casos de uso emergentes mais interessantes para a rede, disse ele, falando durante o programa diário ao vivo Chain Reaction da Cointelegraph no X spaces na quarta-feira: "Os pagamentos, o leasing, você pode realmente iniciar seus próprios serviços de robotaxi levantando fundos on-chain, com algum tipo de sistema de token de segurança." Os investidores poderão angariar os seus fundos e rastrear os seus robotaxis através da blockchain, o que significa que todo o modelo de negócio pode ser construído on-chain "do zero", disse Hirata. Toyota – o fabricante de automóveis japonês – está a explorar profundamente a blockchain e publicou um artigo de pesquisa aprofundado com @avax. Estamos a conversar com Roi Hirata ao vivo agora no #CHAINREACTION 👇https://t.co/NCCP8wsVbz — Gareth Jenkinson (@gazza_jenks) 27 de agosto de 2025 Relacionado: Aposta WLFI de Andrew Tate falha, abre nova posição long apesar de perda de 67 mil dólares A infraestrutura de robotaxi ainda precisa de fabricantes e reguladores Os reguladores e fabricantes ainda precisam de colaborar para realizar o...
Threshold
T$0.01333+9.89%
holoride
RIDE$0.000792+4.62%
WLFI
WLFI$0.1391+9.18%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:08
Compartilhar
Economista alerta que stablecoins podem desencadear crise financeira

Economista alerta que stablecoins podem desencadear crise financeira

A publicação "Economista Alerta que Stablecoins Podem Desencadear Crise Financeira" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Economista Alerta que Stablecoins Podem Desencadear Crise Financeira Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Rubmar é uma entusiasta de cripto que gosta de aprender e melhorar constantemente. Ela gosta de reportar as últimas notícias e desenvolvimentos na indústria cripto. Rubmar também gosta de scrapbooking, artesanato, jogos de simulação e assistir futebol. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/stablecoin-nobel-laureate-warns-financial-crisis/
BRC20.COM
COM$0.012543+24.12%
Sign
SIGN$0.04456+6.04%
Cookie DAO
COOKIE$0.09415+7.02%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:35
Compartilhar
Bitcoin mostra sinal de compra não visto desde os fundos de $49k e $74k

Bitcoin mostra sinal de compra não visto desde os fundos de $49k e $74k

O post Bitcoin Mostra Sinal de Compra Não Visto Desde os Fundos de $49k E $74k apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jake Simmons, um jornalista cripto dedicado, tem sido apaixonado pelo Bitcoin desde 2016, quando aprendeu sobre ele pela primeira vez. Através do seu extenso trabalho com NewsBTC.com e Bitcoinist.com, Jake tornou-se uma voz confiável na comunidade cripto, guiando tanto novatos quanto entusiastas experientes para uma compreensão mais profunda deste campo dinâmico. A sua missão é simples, mas profunda: desmistificar o Bitcoin e as criptomoedas e torná-las acessíveis a todos. Com uma carreira profissional no cenário do Bitcoin e cripto que começou logo após se formar em Sistemas de Informação em 2017, Jake mergulhou na indústria. Jake juntou-se ao Grupo NewsBTC no final de 2022. A sua formação educacional proporciona-lhe a competência técnica e as habilidades analíticas necessárias para dissecar tópicos complexos e apresentá-los num formato compreensível. Seja você um leitor casual curioso sobre o Bitcoin ou um investidor que procura navegar pelas últimas tendências do mercado, as perspetivas de Jake oferecem visões valiosas que preenchem a lacuna entre tecnologia complexa e uso quotidiano. Jake não é apenas um repórter de tendências tecnológicas; ele é um firme crente no potencial transformador do Bitcoin sobre as moedas fiduciárias tradicionais. Para ele, o sistema financeiro atual está à beira do caos, impulsionado por ações governamentais descontroladas e políticas económicas keynesianas falhas. Baseando-se nos princípios da escola austríaca de economia, Jake vê o Bitcoin não apenas como um ativo digital, mas como um passo crucial para retificar um sistema monetário em falência. As suas visões libertárias reforçam a sua posição de que, assim como a igreja foi separada do estado, também o dinheiro deve ser libertado do controle governamental. Para Jake, o Bitcoin representa mais do que apenas um investimento; é uma revolução pacífica. Ele vislumbra um futuro onde o Bitcoin promove uma estrutura financeira sustentável e responsável para as gerações vindouras. A sua defesa não se trata de oposição...
Moonveil
MORE$0.02606+1.87%
BRC20.COM
COM$0.012543+24.12%
MISSION
MISSION$0.00000952+0.63%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:20
Compartilhar
Solana preparada para grande revisão após 98% dos votos aprovarem a histórica atualização 'Alpenglow'

Solana preparada para grande revisão após 98% dos votos aprovarem a histórica atualização 'Alpenglow'

O post Solana Preparada para Grande Reformulação Após 98% dos Votos Aprovarem a Histórica Atualização 'Alpenglow' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A comunidade Solana votou esmagadoramente a favor da tão esperada atualização Alpenglow, aproximando a rede um passo mais da transformação técnica mais significativa em sua história. De acordo com o Solana Status no X na segunda-feira, 98,27% dos stakers de SOL que votaram aprovaram a proposta, com apenas 1,05% votando contra e 0,36% se abstendo. No total, 52% dos stakers da rede participaram da votação. O processo de governança comunitária para SIMD-0326: Alpenglow está completo. A proposta foi aprovada: 98,27% votaram Sim 1,05% votaram Não 0,69% votaram Abstenção 52% do stake emitiu um voto — Solana Status (@SolanaStatus) 2 de setembro de 2025 A atualização introduz um novo protocolo de consenso projetado para melhorar drasticamente a finalidade das transações e a eficiência da rede. No centro do Alpenglow estão dois novos componentes, Votor e Rotor, que substituirão os sistemas existentes da Solana, Proof of Work (PoW) e TowerBFT. Leia mais: O que é Finalidade de Bloco? Atualmente, o Proof-of-History marca as transações com timestamp para preservar sua ordem sem desacelerar a rede, enquanto o TowerBFT gerencia o processo de votação entre os validadores. As melhorias do Alpenglow reformularão ambos os sistemas. O Votor reduzirá os tempos de finalidade das transações de mais de 12 segundos para cerca de 150 milissegundos, oferecendo confirmação quase instantânea para os usuários. O Rotor, programado para uma implementação posterior, minimizará as transferências de dados entre validadores, uma melhoria crucial para aplicações de alta demanda como finanças descentralizadas (DeFi) e jogos baseados em blockchain. Com a aprovação garantida, a Solana agora se prepara para implementar a atualização, um marco que deve desbloquear maior velocidade, resiliência e escalabilidade em todo o seu ecossistema. Leia mais: Solana Visa Finalidade Quase Instantânea enquanto Atualização Alpenglow Segue para Votação Fonte: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/02/solana-set-for-major-overhaul-after-98-votes-to-approve-historic-alpenglow-upgrade
NEAR
NEAR$2.457+5.04%
Solana
SOL$193.95+6.42%
Moonveil
MORE$0.02606+1.87%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:14
Compartilhar
Venus Protocol recupera 13,5 milhões de dólares perdidos num ataque de phishing

Venus Protocol recupera 13,5 milhões de dólares perdidos num ataque de phishing

A publicação Venus Protocol recupera 13,5 milhões de dólares perdidos em ataque de phishing apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Venus Protocol recuperou fundos perdidos num ataque de phishing após uma intervenção rápida envolvendo uma votação de governança. Resumo Uma carteira whale do Venus Protocol foi drenada num ataque de phishing que levou a uma perda estimada de 13,5 milhões de dólares O Venus pausou o protocolo e usou poderes de governança para liquidar as posições do atacante. A recuperação estabilizou o preço do XVS, mas levantou questões sobre descentralização na gestão de crises. O Venus Protocol, uma das maiores plataformas de empréstimo na BNB (BNB) Chain, recuperou cerca de 13,5 milhões de dólares perdidos num incidente de phishing. A atualização foi partilhada pela plataforma em 3 de setembro, confirmando que os ativos tinham sido totalmente restaurados. Carteira whale comprometida Em 2 de setembro, um utilizador de alto valor do Venus perdeu o controlo de ativos no valor de cerca de 13,5 milhões de dólares após aprovar uma transação maliciosa. Empresas de segurança inicialmente estimaram perdas de até 27 milhões de dólares, mas posteriormente modificaram estes valores para levar em consideração a posição de dívida do utilizador. Entre os ativos roubados estavam wrapped Bitcoin (BTCB), vUSDT, vUSDC, vXRP e vETH. Notavelmente, isto foi um comprometimento a nível do utilizador em vez de uma violação dos contratos inteligentes do Venus, demonstrando o risco contínuo de engenharia social mesmo no DeFi. Resposta rápida e recuperação Para impedir que o atacante movesse fundos ou fechasse posições, o Venus pausou instantaneamente o protocolo. A pausa interrompeu a atividade do explorador e ganhou tempo para uma votação de governança de emergência. Ao aprovar a liquidação forçada das participações do atacante, a comunidade conseguiu garantir os ativos roubados antes que pudessem ser misturados ou transferidos. Atualização: O Venus Protocol foi totalmente restaurado (saques e liquidações retomados) às 21:58 UTC. ✅ Os fundos perdidos foram recuperados sob a proteção do Venus. ✅ https://t.co/y2uUwPqmtb — Venus Protocol (@VenusProtocol) 2 de setembro de 2025 Em 3 de setembro, a empresa de segurança PeckShield confirmou que os fundos tinham sido restaurados. As transações na BNB Chain mostram a recuperação...
Threshold
T$0.01333+9.89%
Binance Coin
BNB$1,298.71+10.83%
DebtCoin
DEBT$0.0003142+3.83%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 13:57
Compartilhar
Bilionário de Fundos Hedge Ray Dalio explica o que poderia fazer a Cripto superar o Dólar

Bilionário de Fundos Hedge Ray Dalio explica o que poderia fazer a Cripto superar o Dólar

O bilionário fundador de hedge fund Ray Dalio afirmou que as criptomoedas poderiam tornar-se uma alternativa atraente ao dólar à medida que as moedas fiduciárias sobrecarregadas de dívidas enfraquecem e se tornam menos atraentes como reservas de valor. Numa publicação no X na quarta-feira, Dalio descreveu as criptomoedas como uma "moeda alternativa" com oferta limitada. Ele argumentou que se a oferta de dólares aumentar ou a procura por eles cair, os investidores poderão cada vez mais ver as criptomoedas como uma opção melhor. Dalio, que transformou a Bridgewater Associates no maior hedge fund do mundo, escreveu para esclarecer comentários que fez numa recente entrevista ao Financial Times. Ele disse que a maioria das moedas fiduciárias, particularmente aquelas sobrecarregadas com grandes dívidas, terão dificuldades em manter o valor. A história, observou ele, oferece paralelos, com dinâmicas semelhantes ocorrendo entre 1930 e 1940 e novamente de 1970 a 1980. O Peso Crescente das Dívidas Afeta o Apelo das Moedas de Reserva Ele acrescentou que a desregulamentação não ameaça o status de moeda de reserva do dólar. Em vez disso, apontou para o crescente peso das dívidas dos EUA e de outros emissores de moedas de reserva como o verdadeiro perigo, argumentando que essas condições minam o seu apelo tanto como ativos de reserva quanto como reservas de valor. Isto, disse ele, contribuiu para o aumento dos preços do ouro e das criptomoedas. Dalio também descartou preocupações de que as stablecoins, muitas das quais são apoiadas por títulos do Tesouro dos EUA, representem riscos sistémicos. O maior problema, disse ele, está na queda do poder de compra dos próprios títulos do Tesouro. "Isso não deveria produzir nenhum risco sistémico nas stablecoins se elas forem bem regulamentadas", escreveu. Investidor Alerta que os EUA Enfrentam uma "Desvalorização Clássica" da sua Moeda Em julho, Dalio aconselhou os investidores a alocarem cerca de 15% das suas carteiras em Bitcoin ou ouro. Ele alertou que os EUA estão a caminhar para uma "desvalorização clássica" da sua moeda, semelhante aos episódios dos anos 1930 e 1970, à medida que o país se aproxima do que ele chamou de "ponto sem retorno" na sua crise de dívida. Ele apresentou números alarmantes para fundamentar o seu caso. O governo dos EUA gasta cerca de 7 biliões de dólares anualmente enquanto arrecada apenas 5 biliões em receitas, deixando um défice de 2 biliões de dólares. Para cobrir as suas obrigações, Washington deve vender aproximadamente 12 biliões de dólares em nova dívida no próximo ano. Só os pagamentos de juros atingiram 1 bilião de dólares anualmente, representando metade do défice orçamental. O Papel do Ouro como Segundo Maior Ativo de Reserva Impulsiona a Preferência de Dalio Dalio tem mostrado consistentemente uma preferência pelo ouro em relação ao Bitcoin, citando o papel do ouro como o segundo maior ativo de reserva do mundo. Embora ele veja potencial nas moedas digitais, continua a considerar o metal precioso como uma proteção mais forte. No início deste ano, Dalio advertiu que os EUA poderiam enfrentar uma crise mais profunda do que uma recessão se o Presidente Donald Trump gerir mal as tarifas e a política económica mais ampla. Os comentários mais recentes de Dalio refletem um coro crescente de preocupação entre os investidores que veem a dívida em expansão como a maior ameaça à dominância do dólar.
FUND
FUND$0.01383-29.79%
Raydium
RAY$2.069+5.56%
Compartilhar
CryptoNews2025/09/03 13:50
Compartilhar
O que é um Rug Pull de Cripto e como funciona

O que é um Rug Pull de Cripto e como funciona

Rug Pulls são uma ameaça relevante no panorama das criptomoedas, especialmente nas Finanças descentralizadas. Os Rug Pulls de cripto são uma circunstância fraudulenta com uma influência negativa significativa, não apenas para o investidor individual, mas também para todo o espaço do mercado cripto. Portanto, é relevante que cada investidor e entusiasta de cripto precise de... Ler mais A publicação O Que É um Rug Pull de Cripto e Como Funciona apareceu primeiro em BiteMyCoin.
Moonveil
MORE$0.02606+1.87%
MicroVisionChain
SPACE$0.1443-8.49%
Notcoin
NOT$0.000965+2.44%
Compartilhar
Bitemycoin2025/09/03 13:31
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Especialistas preveem que $IPO poderá superar as 5 melhores pré-vendas de cripto de 2025