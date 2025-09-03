Bilionário de Fundos Hedge Ray Dalio explica o que poderia fazer a Cripto superar o Dólar

O bilionário fundador de hedge fund Ray Dalio afirmou que as criptomoedas poderiam tornar-se uma alternativa atraente ao dólar à medida que as moedas fiduciárias sobrecarregadas de dívidas enfraquecem e se tornam menos atraentes como reservas de valor. Numa publicação no X na quarta-feira, Dalio descreveu as criptomoedas como uma "moeda alternativa" com oferta limitada. Ele argumentou que se a oferta de dólares aumentar ou a procura por eles cair, os investidores poderão cada vez mais ver as criptomoedas como uma opção melhor. Dalio, que transformou a Bridgewater Associates no maior hedge fund do mundo, escreveu para esclarecer comentários que fez numa recente entrevista ao Financial Times. Ele disse que a maioria das moedas fiduciárias, particularmente aquelas sobrecarregadas com grandes dívidas, terão dificuldades em manter o valor. A história, observou ele, oferece paralelos, com dinâmicas semelhantes ocorrendo entre 1930 e 1940 e novamente de 1970 a 1980. O Peso Crescente das Dívidas Afeta o Apelo das Moedas de Reserva Ele acrescentou que a desregulamentação não ameaça o status de moeda de reserva do dólar. Em vez disso, apontou para o crescente peso das dívidas dos EUA e de outros emissores de moedas de reserva como o verdadeiro perigo, argumentando que essas condições minam o seu apelo tanto como ativos de reserva quanto como reservas de valor. Isto, disse ele, contribuiu para o aumento dos preços do ouro e das criptomoedas. Dalio também descartou preocupações de que as stablecoins, muitas das quais são apoiadas por títulos do Tesouro dos EUA, representem riscos sistémicos. O maior problema, disse ele, está na queda do poder de compra dos próprios títulos do Tesouro. "Isso não deveria produzir nenhum risco sistémico nas stablecoins se elas forem bem regulamentadas", escreveu. Investidor Alerta que os EUA Enfrentam uma "Desvalorização Clássica" da sua Moeda Em julho, Dalio aconselhou os investidores a alocarem cerca de 15% das suas carteiras em Bitcoin ou ouro. Ele alertou que os EUA estão a caminhar para uma "desvalorização clássica" da sua moeda, semelhante aos episódios dos anos 1930 e 1970, à medida que o país se aproxima do que ele chamou de "ponto sem retorno" na sua crise de dívida. Ele apresentou números alarmantes para fundamentar o seu caso. O governo dos EUA gasta cerca de 7 biliões de dólares anualmente enquanto arrecada apenas 5 biliões em receitas, deixando um défice de 2 biliões de dólares. Para cobrir as suas obrigações, Washington deve vender aproximadamente 12 biliões de dólares em nova dívida no próximo ano. Só os pagamentos de juros atingiram 1 bilião de dólares anualmente, representando metade do défice orçamental. O Papel do Ouro como Segundo Maior Ativo de Reserva Impulsiona a Preferência de Dalio Dalio tem mostrado consistentemente uma preferência pelo ouro em relação ao Bitcoin, citando o papel do ouro como o segundo maior ativo de reserva do mundo. Embora ele veja potencial nas moedas digitais, continua a considerar o metal precioso como uma proteção mais forte. No início deste ano, Dalio advertiu que os EUA poderiam enfrentar uma crise mais profunda do que uma recessão se o Presidente Donald Trump gerir mal as tarifas e a política económica mais ampla. Os comentários mais recentes de Dalio refletem um coro crescente de preocupação entre os investidores que veem a dívida em expansão como a maior ameaça à dominância do dólar.