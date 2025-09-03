ETFs Spot de Bitcoin registam fortes entradas enquanto fundos de Ethereum registam saídas
O post ETFs Spot de Bitcoin registam fortes fluxos de entrada enquanto fundos Ethereum registam fluxos de saída apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dados da SoSoValue mostraram que ETFs de Bitcoin registaram fluxos de entrada líquidos de $332,7 milhões. Em contraste, ETFs Spot de Ethereum registaram $135,3 milhões em fluxos de saída líquidos diários. Paralelamente aos fluxos de ETF, o preço spot do Bitcoin continuou sua recuperação esta semana. Fundos negociados em bolsa (ETFs) Spot de Bitcoin registaram entradas significativas na terça-feira, superando seus equivalentes de Ethereum em termos de interesse dos investidores. Dados da SoSoValue mostraram que ETFs de Bitcoin registaram fluxos de entrada líquidos de $332,7 milhões. O FBTC da Fidelity liderou com $132,7 milhões, seguido pelo IBIT da BlackRock, que atraiu $72,8 milhões. Outros emissores, incluindo Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck e Invesco, também relataram fluxos de entrada líquidos durante o dia, de acordo com os mesmos dados. ETFs de Ethereum registam $135,3 milhões em fluxos de saída Em contraste, ETFs Spot de Ethereum registaram $135,3 milhões em fluxos de saída líquidos diários. O FETH da Fidelity representou $99,2 milhões das retiradas, enquanto o ETHW da Bitwise registou $24,2 milhões em fluxos negativos. A reversão ocorre depois que os produtos Ethereum superaram os ETFs de Bitcoin durante agosto. Analistas atribuíram a força anterior ao que descreveram como uma mudança rotacional em direção ao Ethereum, apontando para seus recursos geradores de rendimento, perspectiva regulatória melhorada e adoção por tesourarias corporativas. Para agosto como um todo, ETFs de Bitcoin registaram fluxos de saída líquidos de $751 milhões, enquanto ETFs de Ethereum viram $3,87 bilhões em fluxos de entrada, de acordo com a SoSoValue. Preço do Bitcoin estende recuperação Paralelamente aos fluxos de ETF, o preço spot do Bitcoin continuou sua recuperação esta semana. No momento da escrita na quarta-feira, o Bitcoin era negociado em torno de $111.200, depois de fechar terça-feira acima da Média Móvel Exponencial de 100 dias em $110.720. O movimento segue uma correção de quase 5% na semana anterior, mas a recuperação sugere que o momentum pode estar se estabilizando. Indicadores técnicos mostraram o Índice de Força Relativa (RSI) em 45, aproximando-se do nível neutro 50, enquanto as linhas de Convergência de Médias Móveis (MACD) se aproximaram com um histograma vermelho em desvanecimento. Ambos os sinais indicam momentum baixista em declínio. Se o...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:33