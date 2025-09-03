Kasu garante investimento estratégico de 1 milhão de dólares da XDC Network

Kasu Finance, um protocolo de empréstimo empresarial de Ativos Reais (RWA), anunciou a obtenção de um investimento de 1 milhão de dólares da XDC Network, uma popular plataforma blockchain especializada em tokenização de RWA e financiamento comercial. Este é um marco significativo para o protocolo, que fortalecerá sua visão de envolver finanças descentralizadas em fluxos comerciais institucionais. Trazer a infraestrutura nativa da XDC para o ecossistema da Kasu proporcionará novas oportunidades para investidores de varejo e institucionais. A Kasu aumentará a eficiência e acessibilidade fornecendo ofertas de rendimento real, uma aplicação de stablecoin sem fricção e wrappers líquidos para outras aplicações de finanças descentralizadas. Fortalecendo o DeFi com Apoio de Financiamento Comercial A XDC Network é conhecida por ter uma presença robusta no financiamento comercial internacional, e sua parceria com a Kasu introduz liquidez de qualidade institucional e fluxos de negócios ao ecossistema DeFi. O investimento de 1 milhão de dólares é uma forma não apenas de fazer crescer a Kasu, mas também de oferecer credibilidade pela associação com uma chain que já possui redes nos mercados financeiros tradicionais. Com as capacidades da XDC, a Kasu pode fornecer aos clientes soluções on-chain estáveis e transparentes. Isso vem com pagamento em stablecoin e oportunidades geradoras de rendimento para conectar os fluxos digitais e financeiros. Essas capacidades podem ser críticas para uma maior adoção do DeFi por empresas e instituições interessadas em serviços seguros baseados em blockchain. Desbloqueando Oportunidades Institucionais Além do benefício de interagir com varejistas, a parceria entre XDC e Kasu também se concentrará em fechar a lacuna entre finanças institucionais e aplicações descentralizadas. A Kasu apoia investidores tradicionais a entrarem em ecossistemas blockchain com wrappers líquidos e modelos de rendimento real suportados pelo fluxo de negócios de financiamento comercial. Essa padronização permitiria acesso à escala em finanças, e plataformas descentralizadas seriam úteis em áreas onde a liquidez e confiabilidade presumivelmente se tornariam problemáticas. A migração reflete um padrão geral de adoção institucionalizada de redes blockchain onde a utilidade não é especulativa. Conclusão O investimento estratégico de 1 milhão da XDC Network é um voto de confiança na visão da Kasu. A parceria fornecerá a base para soluções financeiras escaláveis baseadas em financiamento comercial transparente e pronto para instituições, integrando a infraestrutura de financiamento comercial existente desenvolvida pela XDC e a inovação DeFi da Kasu. Com a proliferação em curso do uso de blockchain, relacionamentos como este demonstram a convergência entre finanças convencionais e descentralização. O apoio da XDC Network não apenas se tornou uma fonte de financiamento para a Kasu, mas também é uma atividade direcionada para promover a inclusão nos mercados financeiros internacionais.