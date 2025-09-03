2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
ETFs Spot de Bitcoin registam fortes entradas enquanto fundos de Ethereum registam saídas

ETFs Spot de Bitcoin registam fortes entradas enquanto fundos de Ethereum registam saídas

O post ETFs Spot de Bitcoin registam fortes fluxos de entrada enquanto fundos Ethereum registam fluxos de saída apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dados da SoSoValue mostraram que ETFs de Bitcoin registaram fluxos de entrada líquidos de $332,7 milhões. Em contraste, ETFs Spot de Ethereum registaram $135,3 milhões em fluxos de saída líquidos diários. Paralelamente aos fluxos de ETF, o preço spot do Bitcoin continuou sua recuperação esta semana. Fundos negociados em bolsa (ETFs) Spot de Bitcoin registaram entradas significativas na terça-feira, superando seus equivalentes de Ethereum em termos de interesse dos investidores. Dados da SoSoValue mostraram que ETFs de Bitcoin registaram fluxos de entrada líquidos de $332,7 milhões. O FBTC da Fidelity liderou com $132,7 milhões, seguido pelo IBIT da BlackRock, que atraiu $72,8 milhões. Outros emissores, incluindo Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck e Invesco, também relataram fluxos de entrada líquidos durante o dia, de acordo com os mesmos dados. ETFs de Ethereum registam $135,3 milhões em fluxos de saída Em contraste, ETFs Spot de Ethereum registaram $135,3 milhões em fluxos de saída líquidos diários. O FETH da Fidelity representou $99,2 milhões das retiradas, enquanto o ETHW da Bitwise registou $24,2 milhões em fluxos negativos. A reversão ocorre depois que os produtos Ethereum superaram os ETFs de Bitcoin durante agosto. Analistas atribuíram a força anterior ao que descreveram como uma mudança rotacional em direção ao Ethereum, apontando para seus recursos geradores de rendimento, perspectiva regulatória melhorada e adoção por tesourarias corporativas. Para agosto como um todo, ETFs de Bitcoin registaram fluxos de saída líquidos de $751 milhões, enquanto ETFs de Ethereum viram $3,87 bilhões em fluxos de entrada, de acordo com a SoSoValue. Preço do Bitcoin estende recuperação Paralelamente aos fluxos de ETF, o preço spot do Bitcoin continuou sua recuperação esta semana. No momento da escrita na quarta-feira, o Bitcoin era negociado em torno de $111.200, depois de fechar terça-feira acima da Média Móvel Exponencial de 100 dias em $110.720. O movimento segue uma correção de quase 5% na semana anterior, mas a recuperação sugere que o momentum pode estar se estabilizando. Indicadores técnicos mostraram o Índice de Força Relativa (RSI) em 45, aproximando-se do nível neutro 50, enquanto as linhas de Convergência de Médias Móveis (MACD) se aproximaram com um histograma vermelho em desvanecimento. Ambos os sinais indicam momentum baixista em declínio. Se o...
ETHW
ETHW$1.067+7.12%
Movement
MOVE$0.0862+5.50%
Index Cooperative
INDEX$0.911+5.68%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:33
Compartilhar
Toyota escolhe Avalanche para impulsionar sistemas de mobilidade Blockchain e Robotaxi

Toyota escolhe Avalanche para impulsionar sistemas de mobilidade Blockchain e Robotaxi

A publicação "Toyota Escolhe Avalanche para Alimentar Sistemas de Mobilidade Blockchain e Robotáxi" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. TLDR: A Avalanche e o Toyota Blockchain Lab planeiam um sistema de mobilidade blockchain para gerir frotas de robotáxis com pagamentos e serviços on-chain. A Rede de Orquestração de Mobilidade irá gerir leasing de veículos, financiamento, rastreamento de carbono e seguros inteiramente na infraestrutura da Avalanche. Roi Hirata da Ava Labs disse que os investidores poderiam angariar fundos on-chain para lançar e rastrear frotas de robotáxis desde o início. Reguladores e fabricantes devem alinhar padrões de manutenção de registos blockchain antes da implementação em larga escala de redes autónomas de robotáxis blockchain. Os táxis autónomos poderão em breve funcionar em trilhos blockchain. A Avalanche e o Toyota Blockchain Lab estão a estabelecer as bases para uma rede de mobilidade on-chain. A sua iniciativa conjunta poderá eventualmente alimentar frotas autónomas onde cada serviço, desde o financiamento até aos pagamentos, funciona através de protocolos blockchain. O projeto destaca a entrada da blockchain no transporte do mundo real, conectando dados de veículos, financiamento e utilização num único sistema. Os testes iniciais sugerem um futuro onde as operações de robotáxi poderiam ser geridas inteiramente sem intermediários. A Infraestrutura Cripto da Avalanche Alimenta a Rede de Orquestração de Mobilidade A Avalanche anunciou através de publicações nas redes sociais que está a trabalhar com o Toyota Blockchain Lab numa rede de prova de conceito chamada Mobility Orchestration Network (MON). A Avalanche e o Toyota Blockchain Lab estão a planear a infraestrutura para mobilidade on-chain e talvez até frotas de robotáxis.https://t.co/BDt6U0k4ZE pic.twitter.com/Y7t3c96D3P — Avalanche (@avax) 2 de setembro de 2025 Construída na infraestrutura multichain da Avalanche e Mensagens Interchain, a MON servirá como uma camada baseada em blockchain para futuros sistemas de transporte. A rede permitirá que processos de financiamento, leasing e seguros se movam completamente on-chain. Também irá gerir o rastreamento de créditos de carbono, transferências de propriedade e logística de partilha de viagens. A Toyota, que já testou blockchain na cadeia de fornecimento e dados de veículos, visa simplificar a tomada de decisões em serviços de mobilidade. O chefe do Japão na Ava Labs, Roi Hirata, explicou durante uma discussão ao vivo que os investidores poderiam angariar fundos diretamente on-chain. Ele descreveu como os serviços de robotáxi poderiam ser lançados através de angariação de fundos tokenizada enquanto os registos blockchain rastreiam a utilização e...
Threshold
T$0.01333+9.89%
holoride
RIDE$0.000792+4.62%
RealLink
REAL$0.07139+1.82%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:26
Compartilhar
BTC, ETH, XRP em alta à medida que plataformas de negociação quantitativa com IA abrem portas para investidores de retalho

BTC, ETH, XRP em alta à medida que plataformas de negociação quantitativa com IA abrem portas para investidores de retalho

O post BTC, ETH, XRP em alta enquanto plataformas de Negociação Quantitativa com IA abrem portas para investidores de retalho apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Reino Unido — Na semana passada, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ripple (XRP) experimentaram uma forte alta, reacendendo o entusiasmo dos investidores globais. No entanto, enquanto as instituições de Wall Street continuam a lucrar consistentemente, os investidores comuns ficam a questionar: Existe finalmente uma maneira mais inteligente de participar no mercado? Durante décadas, Wall Street tem confiado na negociação quantitativa—um método que usa algoritmos, modelos estatísticos e IA para executar negociações em milissegundos. Esta abordagem garante lucros consistentes, independentemente de os mercados subirem ou descerem. Mas os investidores de retalho frequentemente não têm acesso a tais ferramentas. A negociação tradicional requer experiência em gráficos, indicadores técnicos e gestão de risco. Sem estas habilidades, os negociadores comuns frequentemente perdem dinheiro enquanto as instituições ganham. Quer saber mais? Leia: "Introdução ao Investimento Quantitativo" É aqui que entra a AB Quantitative Trading (ABQuant). A plataforma está a trazer estratégias quantitativas impulsionadas por IA—antes exclusivas de Wall Street—para as mãos de investidores comuns em todo o mundo. Novos usuários recebem um bónus de teste para experimentar a negociação quantitativa com IA com risco zero. Com estratégias de um clique com IA, não é necessária experiência em negociação. Escolha contratos de curto prazo (1, 3 ou 7 dias) para lucros rápidos, ou estratégias de longo prazo (15, 31, 42 dias) para retornos compostos estáveis. Os rendimentos são creditados diariamente, e os levantamentos são instantâneos assim que o seu saldo atingir 100 USDT. Como a IA ganha dinheiro? Leia ["O Segredo Por Trás Disso"] A ABQuant está a reduzir a barreira de entrada para a negociação quantitativa. Ao combinar algoritmos de IA com a transparência da blockchain, a plataforma está a criar uma nova era onde todos podem beneficiar da geração de rendimento automatizada. No mercado atual, onde BTC, ETH e XRP estão em alta, a questão real já não é "Pode ganhar dinheiro?", mas Está pronto para deixar a IA ganhar dinheiro por si? Cadastre-se hoje em https://abquant.vip/#/claim o seu bónus de teste de 100 USDT, e comece a sua jornada quantitativa impulsionada por IA agora. Fonte: https://partner.cryptopolitan.com/btc-eth-xrp-rally-as-ai-quant-trading-platforms-open-doors-to-retail-investors/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:22
Compartilhar
Empresa de análise revela o nível mais crítico após movimentos recentes no Bitcoin: "Este nível é decisivo"

Empresa de análise revela o nível mais crítico após movimentos recentes no Bitcoin: "Este nível é decisivo"

A postagem "Empresa de Análise Revela o Nível Mais Crítico Após Movimentos Recentes no Bitcoin: 'Este Nível é Decisivo'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de análise de criptomoedas MakroVision fez avaliações importantes sobre os movimentos de preço em seu último relatório para o Bitcoin (BTC). De acordo com o relatório, o Bitcoin mantém sua tendência de baixa de curto prazo e está fazendo sua primeira tentativa de estabilidade na região do Golden Pocket (0.618–0.665 Fibonacci) após testar o nível. Os analistas apontaram que uma recuperação de curto prazo poderia começar a qualquer momento, e que a verdadeira questão é quão sustentável este movimento será. Se a recuperação for impulsiva (forte e acelerada), é afirmado que o próximo alvo do BTC pode ser picos mais baixos. No entanto, se a recuperação permanecer uma correção, o preço pode declinar de volta para níveis de suporte mais baixos. O ponto crítico destacado pela MakroVision é o nível de $115.800. O relatório alertou que uma quebra acima deste nível de resistência poderia anunciar um rali forte e sustentado, mas uma recuperação fraca ainda representaria um risco de uma nova venda no mercado. No momento da escrita, está sendo negociado a $110.770. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-reveals-the-most-critical-level-following-recent-movements-in-bitcoin-this-level-is-decisive/
RealLink
REAL$0.07139+1.82%
Bitcoin
BTC$113,857.32+1.72%
BRC20.COM
COM$0.012542+24.11%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:14
Compartilhar
Notícias sobre ETF de XRP: 15 Aplicações na Mesa da SEC

Notícias sobre ETF de XRP: 15 Aplicações na Mesa da SEC

A publicação Notícias sobre ETF de XRP: 15 Candidaturas na Mesa da SEC apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Altcoins O mundo dos ativos digitais está a observar uma nova onda de interesse institucional à medida que um número recorde de 15 candidaturas de fundos negociados em bolsa (ETF) focados em XRP estão agora pendentes na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Este aumento de registos posiciona o XRP ao lado do Bitcoin e Ethereum como uma criptomoeda que atrai séria atenção das principais empresas financeiras. As decisões finais sobre muitas destas propostas estão previstas para o final de 2025, com um conjunto crítico de prazos esperados para outubro. Um Campo Diversificado de Emissores Os candidatos a estes ETFs de XRP representam uma ampla mistura de potências financeiras estabelecidas e empresas inovadoras nativas de cripto. Empresas como Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Canary Capital e CoinShares apresentaram candidaturas para produtos spot de XRP. Os ETFs spot iriam deter diretamente e acompanhar o preço do XRP. Além disso, outras empresas, incluindo ProShares, Rex & Osprey, Teucrium e Tuttle Capital, submeteram propostas para ETFs de XRP mais complexos, alavancados, inversos e baseados em derivativos. Esta variedade de ofertas sugere que os emissores veem uma forte procura de investidores que desejam exposição tanto direta como mais sofisticada ao ativo. Principais Registos e Prazos de Revisão Embora a SEC tenha vários registos para analisar, alguns estão a atrair atenção significativa do mercado. O 21Shares Core XRP Trust e o Bitwise XRP ETF estão entre os mais observados de perto. A onda final de decisões da SEC é antecipada para outubro-dezembro de 2025, com várias decisões-chave para empresas como Grayscale, 21Shares, Bitwise e WisdomTree todas agrupadas na mesma semana em outubro. A alta concentração de prazos alimentou a especulação do mercado e aumentou as expectativas para uma potencial aprovação. Especulação de Preço: Um Catalisador para um Novo Ciclo de Mercado? A potencial aprovação de um ETF spot de XRP poderia servir como um poderoso catalisador para o preço do token, potencialmente desencadeando um novo ciclo de mercado para o mais amplo...
Moonveil
MORE$0.02606+1.87%
XRP
XRP$2.5153+1.99%
TokenFi
TOKEN$0.00924+2.89%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:10
Compartilhar
Tribunal de Recurso bloqueia deportação de migrantes venezuelanos usando a Lei dos Inimigos Estrangeiros

Tribunal de Recurso bloqueia deportação de migrantes venezuelanos usando a Lei dos Inimigos Estrangeiros

O post Tribunal de Recurso Bloqueia Deportação De Migrantes Venezuelanos Usando Lei de Inimigos Estrangeiros apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque Um tribunal federal de recurso decidiu que a administração do Presidente Donald Trump não pode acelerar a deportação de migrantes venezuelanos do país usando uma lei do século XVIII que anteriormente só foi usada durante tempos de guerra, rejeitando o argumento da administração de que os migrantes faziam parte de uma "invasão". O tribunal decidiu que a administração Trump não pode usar a lei do século XVIII para remover rapidamente migrantes venezuelanos dos EUA. Getty Images Factos Principais Numa decisão de 2-1, o 5º Tribunal de Recurso do Circuito dos EUA decidiu que a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 não poderia ser aplicada ao caso destes migrantes venezuelanos—que a administração Trump alega serem membros de gangues. Na sua decisão, os juízes disseram que não encontraram "nenhuma invasão ou incursão predatória" por um governo estrangeiro e, portanto, emitiram uma liminar para impedir a remoção de migrantes sob a lei de tempo de guerra. O Presidente e os funcionários da administração ainda não comentaram sobre a decisão. Citação Crucial "Um país que encoraja os seus residentes e cidadãos a entrar neste país ilegalmente não é o equivalente moderno a enviar uma força armada e organizada para ocupar, perturbar ou de outra forma prejudicar os Estados Unidos", disseram os juízes. Esta é uma história em desenvolvimento. Fonte: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/03/trump-administration-cannot-swiftly-deport-venezuelan-migrants-using-alien-enemies-act-appeals-court-rules/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.154+3.11%
BRC20.COM
COM$0.012542+24.11%
Particl
PART$0.2657+0.18%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:01
Compartilhar
Protocolo Venus recupera fundos roubados mas levanta outro risco

Protocolo Venus recupera fundos roubados mas levanta outro risco

O post Venus Protocol Recupera Fundos Roubados mas Levanta Outro Risco apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: Venus Protocol recuperou $13,5 milhões após uma whale (baleia) ser hackeada, usando liquidação forçada. A recuperação mostrou que os fundos poderiam ser salvos, mas também revelou que a Venus pode intervir diretamente. O debate cresce: O Venus Protocol é verdadeiramente descentralizado se pode pausar e assumir o controle? Venus Protocol, uma plataforma de empréstimos na BNB Chain, recuperou fundos roubados. Uma whale perdeu cerca de $13,5 milhões em 2 de setembro de 2025, em um ataque de phishing. Os serviços foram pausados logo depois para impedir mais danos. Agora, a Venus afirmou que todos os serviços estão de volta online. Os fundos perdidos foram recuperados através de um processo especial chamado liquidação forçada. Isso significa que os empréstimos do hacker foram encerrados, e os tokens bloqueados como medidas de segurança foram apreendidos. A recuperação ajudou a salvar a whale, mas também levantou uma nova questão sobre quanto controle a Venus tem sobre os fundos dos usuários. Como funcionou a recuperação do Venus Protocol? O hack cripto de ontem não quebrou os contratos inteligentes do Venus Protocol. Em vez disso, o hacker enganou a configuração da carteira da whale. O atacante substituiu uma ação normal por outra ação oculta. Isso lhes deu poder sobre os fundos da whale. Venus Protocol usou liquidação forçada para desfazer o dano. Em palavras simples, quando os usuários fazem empréstimos na Venus, eles devem bloquear tokens como garantia. Se eles não pagarem, ou se algo der errado, esses tokens podem ser vendidos ou apreendidos. Venus Protocol Anuncia Retomar de Serviços | Fonte: X Foi isso que aconteceu com o hacker. Venus encerrou seu empréstimo, vendeu os tokens de segurança e recuperou os fundos roubados. Dados on-chain mostram que o endereço do Liquidador Venus recebeu mais de $325.000 em USDC, $901.000 em USDT, além de ETH wrapped e FUSD. Esses valores vieram dos ativos bloqueados do hacker. Venus Protocol Recuperando Fundos Via Liquidações Forçadas | Fonte: X Os investigadores também observaram que alguns dos gas...
LETSTOP
STOP$0.06832+17.81%
Binance Coin
BNB$1,297.8+10.76%
Moonveil
MORE$0.02606+1.87%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:58
Compartilhar
Fila de Staking do Ethereum atinge $3,7B, o nível mais alto desde 2023

Fila de Staking do Ethereum atinge $3,7B, o nível mais alto desde 2023

A fila de entrada para staking de Ethereum aumentou para o seu nível mais alto em quase dois anos, atingindo 860.369 ETH, no valor de aproximadamente 3,7 mil milhões de dólares, na terça-feira.
Ethereum
ETH$4,109.81+7.82%
Compartilhar
Coinstats2025/09/03 15:09
Compartilhar
Bilionário Ray Dalio: Cripto é agora moeda alternativa

Bilionário Ray Dalio: Cripto é agora moeda alternativa

Ray Dalio, investidor bilionário e fundador da Bridgewater Associates, disse que a criptomoeda é agora uma moeda alternativa real enquanto os EUA enfrentam dívida crescente e inflação. A publicação Bilionário Ray Dalio: Cripto É Agora Moeda Alternativa apareceu primeiro no Coinspeaker.
RealLink
REAL$0.07139+1.82%
DebtCoin
DEBT$0.0003142+3.83%
Raydium
RAY$2.066+5.40%
Compartilhar
Coinspeaker2025/09/03 15:05
Compartilhar
Kasu garante investimento estratégico de 1 milhão de dólares da XDC Network

Kasu garante investimento estratégico de 1 milhão de dólares da XDC Network

Kasu Finance, um protocolo de empréstimo empresarial de Ativos Reais (RWA), anunciou a obtenção de um investimento de 1 milhão de dólares da XDC Network, uma popular plataforma blockchain especializada em tokenização de RWA e financiamento comercial. Este é um marco significativo para o protocolo, que fortalecerá sua visão de envolver finanças descentralizadas em fluxos comerciais institucionais. Trazer a infraestrutura nativa da XDC para o ecossistema da Kasu proporcionará novas oportunidades para investidores de varejo e institucionais. A Kasu aumentará a eficiência e acessibilidade fornecendo ofertas de rendimento real, uma aplicação de stablecoin sem fricção e wrappers líquidos para outras aplicações de finanças descentralizadas. Fortalecendo o DeFi com Apoio de Financiamento Comercial A XDC Network é conhecida por ter uma presença robusta no financiamento comercial internacional, e sua parceria com a Kasu introduz liquidez de qualidade institucional e fluxos de negócios ao ecossistema DeFi. O investimento de 1 milhão de dólares é uma forma não apenas de fazer crescer a Kasu, mas também de oferecer credibilidade pela associação com uma chain que já possui redes nos mercados financeiros tradicionais. Com as capacidades da XDC, a Kasu pode fornecer aos clientes soluções on-chain estáveis e transparentes. Isso vem com pagamento em stablecoin e oportunidades geradoras de rendimento para conectar os fluxos digitais e financeiros. Essas capacidades podem ser críticas para uma maior adoção do DeFi por empresas e instituições interessadas em serviços seguros baseados em blockchain. Desbloqueando Oportunidades Institucionais Além do benefício de interagir com varejistas, a parceria entre XDC e Kasu também se concentrará em fechar a lacuna entre finanças institucionais e aplicações descentralizadas. A Kasu apoia investidores tradicionais a entrarem em ecossistemas blockchain com wrappers líquidos e modelos de rendimento real suportados pelo fluxo de negócios de financiamento comercial. Essa padronização permitiria acesso à escala em finanças, e plataformas descentralizadas seriam úteis em áreas onde a liquidez e confiabilidade presumivelmente se tornariam problemáticas. A migração reflete um padrão geral de adoção institucionalizada de redes blockchain onde a utilidade não é especulativa. Conclusão O investimento estratégico de 1 milhão da XDC Network é um voto de confiança na visão da Kasu. A parceria fornecerá a base para soluções financeiras escaláveis baseadas em financiamento comercial transparente e pronto para instituições, integrando a infraestrutura de financiamento comercial existente desenvolvida pela XDC e a inovação DeFi da Kasu. Com a proliferação em curso do uso de blockchain, relacionamentos como este demonstram a convergência entre finanças convencionais e descentralização. O apoio da XDC Network não apenas se tornou uma fonte de financiamento para a Kasu, mas também é uma atividade direcionada para promover a inclusão nos mercados financeiros internacionais.
RealLink
REAL$0.07139+1.82%
Handy
HANDY$0.0018338+22.25%
XDC Network
XDC$0.0621-4.32%
Compartilhar
Coinstats2025/09/03 15:00
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Especialistas preveem que $IPO poderá superar as 5 melhores pré-vendas de cripto de 2025