Melhores carteiras de Bitcoin e criptomoedas em setembro de 2025: comparação de opções seguras, inteligentes e de autocustódia

O post Melhores Carteiras de Bitcoin e Criptomoeda em setembro de 2025: Comparação de Opções Seguras, Inteligentes e de Auto-custódia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. À procura das melhores carteiras de Bitcoin e criptomoeda em setembro de 2025? Comparamos as principais carteiras de Bitcoin e criptomoeda para auto-custódia segura. Estas carteiras de próxima geração eliminam pontos únicos de falha, oferecendo recuperação de chaves mais inteligente e segurança de nível institucional. Veja como elas se comparam. Por que as Carteiras de Bitcoin e Criptomoeda Estão a Evoluir em 2025 Após o colapso de [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/best-bitcoin-crypto-wallets-in-september-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:26
Bitcoin aponta para os $111.000, mas a última subida pode estar a semanas de distância

O post Bitcoin Mira $111.000, Mas Última Etapa de Alta Pode Estar a Semanas de Distância apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Rubmar é uma escritora e tradutora que tem sido entusiasta de cripto nos últimos quatro anos. Seu objetivo como escritora é criar peças informativas, completas e facilmente compreensíveis acessíveis para aqueles que estão entrando no espaço cripto. Depois de aprender sobre criptomoedas em 2019, Rubmar ficou curiosa sobre o mundo de possibilidades que a indústria oferecia, rapidamente percebendo que a liberdade financeira estava ao alcance de suas mãos com a tecnologia em desenvolvimento. Desde jovem, Rubmar tinha curiosidade sobre como as línguas funcionam, encontrando interesse especial em jogos de palavras e nas peculiaridades dos dialetos. Sua curiosidade cresceu quando se tornou uma leitora ávida na adolescência. Ela explorou a liberdade e novas palavras através de seus livros favoritos, que moldaram sua visão do mundo. Rubmar adquiriu as habilidades necessárias para pesquisa aprofundada e pensamento analítico na universidade, onde estudou Literatura e Linguística. Seus estudos lhe deram uma perspectiva aguçada sobre vários tópicos e permitiram que ela não deixasse pedra sobre pedra em suas investigações. Em 2019, ela deu seus primeiros passos na indústria cripto quando um amigo a apresentou ao Bitcoin e às criptomoedas, mas foi apenas em 2020 que ela começou a mergulhar na profundidade da indústria. Quando Rubmar começou a entender a mecânica da esfera cripto, ela viu um novo mundo ainda a ser explorado. No início de sua jornada cripto, ela descobriu um novo sistema que lhe permitiu ter controle sobre suas finanças. Como jovem adulta do século 21, Rubmar enfrentou os desafios do sistema bancário tradicional e as restrições do dinheiro fiduciário. Após o fracasso da economia de seu país natal, as limitações das finanças tradicionais tornaram-se claras. A estrutura burocrática e ultrapassada a fez sentir-se sem esperança e impotente em meio a um sistema agressivo e distorcido criado pela hiperinflação. No entanto, aprendendo sobre...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:32
Até onde pode chegar o preço do Bitcoin enquanto o ouro atinge o recorde histórico de $3.5K?

O post Até Onde Pode Chegar o Preço do Bitcoin com o Ouro a Atingir o Recorde de $3,5K? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos principais: O BTC valorizou entre 145% e 304% no prazo de um ano após picos anteriores do ouro. A principal criptomoeda pode subir até $400.000 se o padrão do ouro se repetir. O preço do ouro (XAU) acaba de registar um novo recorde acima de $3.500 (por onça), impulsionado por apostas nos próximos cortes nas taxas da Fed. Gráfico diário de preços XAU/USD. Fonte: TradingView O seu rival de "refúgio seguro", o Bitcoin (BTC), pode seguir com um movimento mais forte e de beta mais alto dentro de um ano, se a história servir de guia. O preço do BTC sobe no mínimo 145% após picos do ouro As máximas históricas anteriores do ouro mostram que o BTC geralmente fica para trás no início, depois supera num horizonte de seis a 12 meses. Em agosto de 2011, quando o ouro atingiu $1.921, o Bitcoin subiu 145% um ano depois. Após o pico do metal precioso em agosto de 2020 de cerca de $2.070, o BTC ganhou 68% em três meses, 286% em seis e 315% em 12. Gráfico de preços de duas semanas XAU/USD vs. BTC/USD. Fonte: TradingView Mais recentemente, quando o ouro atingiu um recorde de $3.500 em abril, o BTC subiu cerca de 35% nos três meses seguintes. Nos dois ciclos completos (2011 e 2020), o retorno médio do BTC pós-ATH do ouro é de cerca de 30% em três meses e 225% em 12 meses, mostrando que o ouro define o tom, mas o Bitcoin geralmente assume a liderança. Isso acontece porque o ouro é a primeira escolha tradicional quando os investidores ficam nervosos. No entanto, uma vez que o ouro sobe e as pessoas começam a procurar ganhos maiores, o dinheiro frequentemente move-se para o Bitcoin, que muitos traders consideram um "ouro digital" de maior risco e maior recompensa. Até onde pode chegar o preço do Bitcoin a seguir? Uma repetição do ganho médio histórico de 30% em três meses após as máximas recordes do ouro colocaria o Bitcoin na faixa de $135.000-$145.000 no início de dezembro, quando medido a partir do seu nível atual próximo de $110.000. Gráfico de preços semanal BTC/USD. Fonte: TradingView Mas o preço do BTC poderia chegar tão alto quanto o...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:29
ETFs de Bitcoin à vista registam grandes entradas após saídas de Ethereum

O post ETFs Spot de Bitcoin Registam Grandes Entradas Após Saídas de Ethereum apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BitcoinEthereum O interesse institucional no mercado de criptomoedas está mostrando uma mudança notável, com uma tendência recente indicando uma rotação de capital dos produtos de investimento baseados em Ethereum de volta para Bitcoin. Os dados revelam que os ETFs Spot de Bitcoin experimentaram um aumento significativo nas entradas, totalizando mais de $330 milhões em um único dia. Isso marca uma clara reviravolta em relação ao mês anterior, onde os fundos de Bitcoin enfrentaram saídas substanciais enquanto os ETFs de Ethereum desfrutavam de um influxo recorde de capital. Especificamente, os principais players no espaço de gestão de ativos viram uma forte demanda por seus produtos de Bitcoin. O FBTC da Fidelity foi um dos principais performers, liderando o grupo com mais de $130 milhões em novos investimentos, seguido de perto pelo IBIT da BlackRock, que atraiu mais de $70 milhões. Outros fundos da Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck e Invesco também registraram fluxos positivos, destacando um amplo apetite institucional pela exposição ao Bitcoin. Em contraste, os ETFs de Ethereum registraram um dia considerável de saídas líquidas, com investidores retirando mais de $135 milhões desses produtos. O FETH da Fidelity foi o mais atingido, respondendo pela maioria dos saques, enquanto o ETHW da Bitwise também viu perdas significativas. Esta recente reversão é particularmente notável dado que agosto foi um mês de destaque para os fundos de Ethereum, que acumularam quase $4 bilhões em entradas líquidas, ofuscando os $751 milhões em saídas dos ETFs de Bitcoin durante o mesmo período. Os analistas estão atribuindo este renovado foco no Bitcoin ao ressurgimento da sua narrativa de "ouro digital". À medida que a incerteza econômica global persiste, os investidores estão cada vez mais procurando ativos com um apelo percebido de refúgio seguro. De acordo com Vincent Liu, diretor de investimentos da Kronos Research, o Bitcoin está mais uma vez atraindo fluxos institucionais porque seu papel como alternativa digital ao ouro está ganhando força. O recente preço recorde histórico do ouro sublinha ainda mais uma crescente demanda por ativos físicos, tornando o Bitcoin uma opção atraente para diversificação de pórtifolio. Liu sugere que...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:28
CEO da Coinbase divulga notícia importante sobre Solana enquanto integração chave entra em funcionamento

O post CEO da Coinbase Divulga Grandes Notícias sobre Solana com Integração Chave Ativa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Numa nova publicação no X, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, confirmou uma funcionalidade que poderia ser chamada de "matadora", se realmente funcionar. Assim, o protocolo x402 da empresa agora comunica-se com Solana, permitindo que os utilizadores paguem com USDC sem navegar pelos processos típicos de cripto. A parte interessante, no entanto, é que os Agentes de IA agora podem fazer compras online usando USDC na Solana através desta funcionalidade. Você Também Pode Gostar Imagine um software que pode gastar dinheiro automaticamente, eliminando a necessidade de alguém clicar em "confirmar compra" a cada vez. O seu assistente de IA poderia pagar pelo armazenamento na nuvem, comprar créditos de API e lidar com renovações de subscrição enquanto você dorme. A funcionalidade foi lançada esta semana, e Armstrong está confiante em vê-la como uma integração de pagamento realmente perfeita. Curiosamente, o cofundador da Solana, Anatoly Yakovenko, também viu a notícia e reagiu agradecendo a Armstrong com uma publicação de resposta. É um desenvolvimento bastante interessante, pois a Coinbase já possui uma blockchain que apoia, a Base, baseada em EVM, mas ainda mostra apoio para cadeias externas como a Solana. Isso pode ser devido ao facto de que Solana é a blockchain "mais quente" deste ciclo, e seu valor total bloqueado medido em bilhões de dólares é um argumento que não se pode arriscar ignorar. Solana + Coinbase = ganho mútuo? Para empresas, são pagamentos cripto sem as dores de cabeça das criptomoedas. Não é necessária infraestrutura especial ou experiência em blockchain; basta conectá-lo a qualquer sistema de pagamento já existente. Todos estão desenvolvendo Agentes de IA que precisam interagir com o mundo real, e o mundo real funciona com pagamentos. Solana poderia ser a peça que faltava que permite à IA realizar tarefas úteis online em vez de apenas discuti-las. Você Também Pode Gostar Se será usado ou não, isso ainda está para ser visto, mas as barreiras técnicas acabaram de ficar muito menores. Fonte: https://u.today/coinbase-ceo-drops-major-solana-news-as-key-integration-goes-live
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:23
XRP ou Avalon X? O que os investidores orientados para a utilidade estão a escolher para 2025

O post XRP ou Avalon X? O que os Investidores Orientados por Utilidade Estão a Escolher para 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Ripple (XRP) como token de utilidade tem sido uma das criptomoedas mais discutidas nos últimos anos com base no seu papel de assistência em pagamentos transfronteiriços e opções de remessa. Com um preço atual de $2,75, o preço do XRP está 1,86% mais baixo nas últimas 24 horas, com uma capitalização de mercado de $163,62 mil milhões. Esta tendência de arrefecimento levanta uma questão mais ampla: como o preço do XRP manterá a sua posição com novos players como o Avalon X (AVLX) em tendência em 2025? Perspetiva Atual do Preço do XRP O XRP continua a ser conhecido como um token de liquidação rápido e de baixo custo no qual bancos e fornecedores de pagamentos confiam. É uma das únicas criptomoedas a ter adoção institucional real. No entanto, a sua história de crescimento ficou para trás em comparação com as tendências mais recentes que estão a moldar o mercado — especificamente, a tokenização de tokens de utilidade. Fonte: TradingView Em 2025, a maioria dos investidores está a mover-se para oportunidades que não só facilitam a transferência de dinheiro, mas também os introduzem a classes de ativos globais anteriormente indisponíveis. É aqui que o Avalon X está a começar a ganhar tração legítima. O Surgimento do Avalon X e a Tokenização de RWA O Avalon X (AVLX) posicionou-se na convergência entre propriedades de alto padrão e blockchain. Tokenizando propriedades na República Dominicana, a iniciativa permite que investidores internacionais comprem interesses fracionados em projetos anteriormente detidos por instituições. O Grupo Avalon, a força motriz por trás do projeto, já tem quase $1 mil milhão em projetos desenvolvidos, ativos e planeados, dando escala e credibilidade ao Avalon X. Esta âncora mundial garante que o AVLX não é apenas mais uma aposta especulativa, mas uma ponte entre as finanças cripto e o mercado imobiliário de $379 triliões. Por Que os Investidores Estão a Prestar Atenção O Avalon X como token de utilidade oferece mais utilidade do que o XRP: - Suporte no mundo real – Apoiado pelo extenso portfólio de ativos reais do Grupo Avalon. - Segurança – apoiado por um contrato inteligente CertiK...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:22
CIMG Inc. completa compra de Bitcoin de 55 milhões de dólares através de acordo de troca de venda de ações

O post CIMG Inc. completa compra de Bitcoin de 55 milhões de dólares através de acordo de troca de venda de ações apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa listada na Nasdaq, CIMG Inc., confirmou a venda de 220 ações ordinárias a 0,25 dólares por ação, garantindo até 55 milhões de dólares. Os rendimentos foram utilizados para comprar 500 tokens BTC para formar a estratégia de reserva de tesouro de Bitcoin da empresa. O acordo de troca segue o anúncio da CIMG em Pequim de que irá incorporar Bitcoin no seu portfólio financeiro. A empresa afirmou que trocar BTC por ações mostra o seu compromisso em construir uma estratégia de reserva de longo prazo como parte do seu tesouro corporativo. CIMG expande-se para estratégias de tesouro de Bitcoin com 500 BTC Wang Jianshuang, CEO da CIMG, reconheceu que o crescente interesse em tokens de criptomoeda e, em particular, Bitcoin criou novas oportunidades para negócios tradicionais interagirem com tecnologia baseada em blockchain. "O crescimento e reconhecimento do Bitcoin revelaram oportunidades para empresas tradicionais se integrarem organicamente com o sistema inovador de blockchain. Pretendemos ser pioneiros numa nova era de aplicações financeiras de Bitcoin e tornarmo-nos uma das empresas envolvidas em finanças de Bitcoin." –Wang Jianshuang, CEO da CIMG Jianshuang acrescentou que a empresa pretende aumentar a sua reserva de criptomoedas ao longo do tempo e expandir parcerias nos setores de IA e criptomoeda. Ela destacou a Merlin Chain, uma infraestrutura de camada dois projetada para melhorar as capacidades do Bitcoin como uma potencial via para colaboração. As ações ordinárias foram vendidas como uma colocação privada sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1993. A CIMG observou na sua declaração à imprensa que a introdução de um tesouro de Bitcoin faz parte do seu passo estratégico para melhorar a sua posição financeira. A empresa de saúde acrescentou que continua focada em manter o crescimento nos seus principais setores de negócio, ao mesmo tempo que se expande para finanças digitais. As ações da CIMG subiram 3,58% no pré-mercado, mas caíram rapidamente no mercado aberto após o anúncio. A ação está em baixa 3,53% hoje, negociando a 0,25 dólares, com uma variação diária de 0,25 - 0,29 dólares, e 5,4...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:13
Participações das Baleias de Bitcoin caem para níveis de 2018 em meio a mudanças no mercado

O post Participações de Whales (Baleias) de Bitcoin Caem para Níveis de 2018 em Meio a Mudanças de Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Glassnode relata participações de whales de Bitcoin em níveis de 2018; redistribuição observada. Whale média detém aproximadamente 488 BTC, declínio constante desde o final de 2024. Detentores de longo prazo movimentaram 97.000 BTC, maior fluxo de saída em um único dia em 2025. A Glassnode relata que as participações de whales de Bitcoin diminuíram para uma média de 488 BTC, níveis vistos pela última vez em dezembro de 2018, destacando mudanças em curso no mercado cripto. Esta mudança indica uma potencial redistribuição da propriedade de Bitcoin, impactando a liquidez e volatilidade do mercado, com maior incerteza dos investidores e volumes de negociação em declínio. Participações de Whales (Baleias) de Bitcoin Caem para Níveis de 2018 em Meio a Mudanças de Mercado As participações de whales de Bitcoin têm diminuído consistentemente, agora com média de 488 BTC por whale pela primeira vez desde 2018. Este padrão revela potenciais mudanças na dinâmica do mercado, considerando a influência e o poder de compra que essas entidades já possuíram. Tal redistribuição pode influenciar a liquidez e a estabilidade de preço do Bitcoin a longo prazo. O declínio nas participações de whales sugere principalmente uma redistribuição de Bitcoin entre participantes maiores e menores. Detentores menores ou mesas OTC podem estar absorvendo este fornecimento, ampliando a base geral de propriedade de Bitcoin. Yann Allemann, cofundador da Glassnode, observou: "O declínio na média de participações de whales para ~488 BTC sugere uma redistribuição significativa da propriedade de Bitcoin, potencialmente sinalizando uma mudança mais ampla no mercado." O sentimento do mercado reflete cautela, com declínios nos volumes de negociação tanto spot quanto de derivativos. Instituições e traders de varejo ainda não fizeram declarações de alto perfil sobre esses movimentos. No entanto, os dados atuais sugerem aversão ao risco, especialmente em meio a incertezas macroeconômicas mais amplas. Dados históricos mostram que tais mudanças podem preceder fundos de mercado, preparando o terreno para novas tendências. O comportamento atual sugere cautela, mas um ecossistema de mercado equilibrado pode surgir com o tempo. Participações Históricas de Whales e Implicações Atuais do Mercado Você sabia? A última vez que as participações de whales de Bitcoin caíram para cerca de 488 BTC foi em dezembro de 2018, marcando um período de transição significativa do mercado que precedeu o...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:00
Apple, Nvidia, Amazon entre a exposição do Mag 7 a chegar à Coinbase

A publicação Apple, Nvidia, Amazon Entre a Exposição Mag 7 Chegando à Coinbase apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Coinbase Derivatives disse que irá introduzir um novo tipo de contrato de futuros de índice de ações ainda este mês, oferecendo aos investidores exposição tanto às principais ações de tecnologia dos EUA quanto aos fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas num único produto. Lançando em 22 de setembro, os Futuros de Índice de Ações Mag7 + Cripto serão os primeiros contratos de derivativos listados nos EUA a combinar ações tradicionais com ativos digitais, de acordo com uma publicação no blog. O movimento, disse a empresa, marca a expansão para além dos derivativos de ativo único para ofertas de múltiplos ativos projetadas para dar aos investidores exposição temática a setores de inovação e crescimento. O novo índice inclui dez componentes com peso igual de 10% cada. Consiste nas chamadas ações "Magnificent 7" — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla — junto com as próprias ações da Coinbase e dois ETFs de cripto: iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock e iShares Ethereum Trust (ETHA). A MarketVector, conhecida pelos seus índices cripto e temáticos, servirá como o fornecedor oficial do índice. Os contratos serão mensais e liquidados em dinheiro, com cada um representando $1 multiplicado pelo nível do índice. Com um valor de índice de $3.000, por exemplo, o valor nominal de um contrato seria $3.000. O índice será reequilibrado trimestralmente para restaurar a ponderação igual em todos os componentes. A Coinbase enquadrou o produto como uma forma de os investidores gerirem o risco de múltiplos ativos de forma mais eficiente, enquanto ganham exposição a ambos os lados da economia de inovação — líderes de tecnologia do Silicon Valley e ativos nativos de blockchain. "Os futuros de índice de ações marcam a próxima evolução da nossa suite de produtos e abrem caminho para uma nova era de derivativos de múltiplos ativos", disse a empresa no seu anúncio. O lançamento ocorre em meio ao crescente apetite dos investidores por produtos cruzados que conectam as finanças tradicionais e os mercados cripto. A Coinbase disse que planeia expandir a disponibilidade dos contratos para utilizadores de retalho nos próximos meses, embora inicialmente eles serão negociados em plataformas parceiras.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:50
Queda do preço da Dogecoin abaixo de $0,19 pode ser iminente se isto acontecer

O post Queda do Preço do Dogecoin Abaixo de $0.19 Pode Ser Iminente Se Isto Acontecer apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Queda do Preço do Dogecoin Abaixo de $0.19 Pode Ser Iminente Se Isto Acontecer | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Scott Matherson é um destacado escritor cripto na Bitcoinist, que possui uma mente analítica aguçada e uma profunda compreensão do panorama das moedas digitais. Scott conquistou uma reputação por entregar artigos bem pesquisados e que estimulam a reflexão, que ressoam tanto com novatos quanto com entusiastas experientes de cripto. Fora da sua escrita, Scott é apaixonado por promover a literacia cripto e frequentemente trabalha para educar o público sobre o potencial da blockchain. Este website utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este website, está a dar consentimento para que os cookies sejam utilizados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/dogecoin-price-crash-0-19/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:59
