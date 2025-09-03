Até onde pode chegar o preço do Bitcoin enquanto o ouro atinge o recorde histórico de $3.5K?

O post Até Onde Pode Chegar o Preço do Bitcoin com o Ouro a Atingir o Recorde de $3,5K? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos principais: O BTC valorizou entre 145% e 304% no prazo de um ano após picos anteriores do ouro. A principal criptomoeda pode subir até $400.000 se o padrão do ouro se repetir. O preço do ouro (XAU) acaba de registar um novo recorde acima de $3.500 (por onça), impulsionado por apostas nos próximos cortes nas taxas da Fed. Gráfico diário de preços XAU/USD. Fonte: TradingView O seu rival de "refúgio seguro", o Bitcoin (BTC), pode seguir com um movimento mais forte e de beta mais alto dentro de um ano, se a história servir de guia. O preço do BTC sobe no mínimo 145% após picos do ouro As máximas históricas anteriores do ouro mostram que o BTC geralmente fica para trás no início, depois supera num horizonte de seis a 12 meses. Em agosto de 2011, quando o ouro atingiu $1.921, o Bitcoin subiu 145% um ano depois. Após o pico do metal precioso em agosto de 2020 de cerca de $2.070, o BTC ganhou 68% em três meses, 286% em seis e 315% em 12. Gráfico de preços de duas semanas XAU/USD vs. BTC/USD. Fonte: TradingView Mais recentemente, quando o ouro atingiu um recorde de $3.500 em abril, o BTC subiu cerca de 35% nos três meses seguintes. Nos dois ciclos completos (2011 e 2020), o retorno médio do BTC pós-ATH do ouro é de cerca de 30% em três meses e 225% em 12 meses, mostrando que o ouro define o tom, mas o Bitcoin geralmente assume a liderança. Isso acontece porque o ouro é a primeira escolha tradicional quando os investidores ficam nervosos. No entanto, uma vez que o ouro sobe e as pessoas começam a procurar ganhos maiores, o dinheiro frequentemente move-se para o Bitcoin, que muitos traders consideram um "ouro digital" de maior risco e maior recompensa. Até onde pode chegar o preço do Bitcoin a seguir? Uma repetição do ganho médio histórico de 30% em três meses após as máximas recordes do ouro colocaria o Bitcoin na faixa de $135.000-$145.000 no início de dezembro, quando medido a partir do seu nível atual próximo de $110.000. Gráfico de preços semanal BTC/USD. Fonte: TradingView Mas o preço do BTC poderia chegar tão alto quanto o...