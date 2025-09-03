CEO da Coinbase divulga notícia importante sobre Solana enquanto integração chave entra em funcionamento
Numa nova publicação no X, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, confirmou uma funcionalidade que poderia ser chamada de "matadora", se realmente funcionar. Assim, o protocolo x402 da empresa agora comunica-se com Solana, permitindo que os utilizadores paguem com USDC sem navegar pelos processos típicos de cripto. A parte interessante, no entanto, é que os Agentes de IA agora podem fazer compras online usando USDC na Solana através desta funcionalidade. Imagine um software que pode gastar dinheiro automaticamente, eliminando a necessidade de alguém clicar em "confirmar compra" a cada vez. O seu assistente de IA poderia pagar pelo armazenamento na nuvem, comprar créditos de API e lidar com renovações de subscrição enquanto você dorme. A funcionalidade foi lançada esta semana, e Armstrong está confiante em vê-la como uma integração de pagamento realmente perfeita. Curiosamente, o cofundador da Solana, Anatoly Yakovenko, também viu a notícia e reagiu agradecendo a Armstrong com uma publicação de resposta. É um desenvolvimento bastante interessante, pois a Coinbase já possui uma blockchain que apoia, a Base, baseada em EVM, mas ainda mostra apoio para cadeias externas como a Solana. Isso pode ser devido ao facto de que Solana é a blockchain "mais quente" deste ciclo, e seu valor total bloqueado medido em bilhões de dólares é um argumento que não se pode arriscar ignorar. Solana + Coinbase = ganho mútuo? Para empresas, são pagamentos cripto sem as dores de cabeça das criptomoedas. Não é necessária infraestrutura especial ou experiência em blockchain; basta conectá-lo a qualquer sistema de pagamento já existente. Todos estão desenvolvendo Agentes de IA que precisam interagir com o mundo real, e o mundo real funciona com pagamentos. Solana poderia ser a peça que faltava que permite à IA realizar tarefas úteis online em vez de apenas discuti-las. Se será usado ou não, isso ainda está para ser visto, mas as barreiras técnicas acabaram de ficar muito menores. Fonte: https://u.today/coinbase-ceo-drops-major-solana-news-as-key-integration-goes-live
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:23