Elaborando a Lista Definitiva das Melhores Empresas Privadas de Computação em Nuvem do Mundo
O post "Criando a Lista Definitiva das Melhores Empresas Privadas de Computação Nuvem do Mundo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Desde 2016, o Cloud 100 tem reconhecido e celebrado as 100 melhores empresas privadas de computação nuvem do mundo e é uma colaboração entre Bessemer Venture Partners, Salesforce Ventures e Forbes. As empresas nomeadas para a lista são reconhecidas no setor como empreendimentos privados de alto nível que lideram a revolução da tecnologia de nuvem e IA. Líderes de categoria como Rubrik, Snowflake, ServiceTitan e Toast, juntaram-se às fileiras do Cloud 100, escalaram para empresas, transformaram suas indústrias e abriram capital. Aqui está como estas estimadas empresas, o grupo definitivo de negócios de nuvem de alto desempenho, acabam na lista. A Bessemer dedica meses a recolher, validar e examinar dados de submissão que formam a base do Cloud 100. Nossa metodologia abrangente de classificação se desenrola através de quatro fases distintas de avaliação rigorosa. Cada primavera, lançamos o período de nomeação do Cloud 100 com submissões abertas, recebendo qualquer indivíduo ou organização para recomendar empresas de nuvem dignas de reconhecimento. A elegibilidade exige que as empresas mantenham sua independência, o que significa que não passaram por aquisições estratégicas majoritárias, compras de private equity ou abriram capital. O processo de nomeação exige que as empresas participantes forneçam respostas detalhadas cobrindo seu segmento de mercado, métricas de desempenho e trajetória financeira, cultura organizacional, composição da força de trabalho, prioridades estratégicas e objetivos futuros. Também consideramos insights de colocações anteriores do Cloud 100 e Rising Stars ao avaliar candidatos que retornam. As nomeações são classificadas nas seguintes 10 categorias de empresas de nuvem: IA; Dados e Infraestrutura; Fintech; Design, Colaboração e Produtividade; Vendas, Marketing e CX; Segurança; Finanças e Jurídico; RH; Desenvolvedor; e Software Vertical. À medida que a natureza do ecossistema de nuvem se ampliou ao longo do tempo, essas categorias também assumiram definições mais expansivas (por exemplo, a categoria de IA agora inclui startups de computação, a categoria Fintech cresceu à medida que startups de serviços financeiros lançam cada vez mais produtos de software em nuvem como parte de sua plataforma). Após a compilação, nosso especialista...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:52