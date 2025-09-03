Ripple mostra como pode melhorar a autocustódia de ativos tokenizados institucionais

O CEO da SBI, Yoshitaka Kitao, partilhou o recente post do blog da Ripple sobre o futuro dos ativos tokenizados e o papel da Ripple em torná-lo real. Agora que o mundo está a avançar mais profundamente em ativos digitais e tecnologia blockchain, a Ripple afirmou que as instituições estão a procurar "uma solução de custódia de ativos digitais que ofereça os mesmos serviços robustos e proteções em que há muito confiam para ativos tradicionais: segurança impenetrável, acesso de negociação sem problemas". A empresa acredita que nos próximos cinco anos, pelo menos 10% de todos os ativos do mundo serão tokenizados e armazenados/negociados on-chain. A Ripple partilhou que tudo o que as instituições financeiras procuram agora é fornecido pela sua solução chamada Ripple Custódia. A Custódia Ripple pode dar às instituições o que procuram A Custódia Ripple oferece três casos de uso cruciais para permitir que as instituições financeiras "transformem o potencial de ativos digitais de alto nível em realidade operacional": salvaguarda central, emissão de stablecoin e governança. A salvaguarda central de ativos é vital, uma vez que a falta dela resultará na perda permanente de ativos ou no acesso não autorizado a biliões de dólares em ativos digitais através da perda de chaves privadas. Para resolver este problema, a Custódia Ripple oferece infraestrutura de nível bancário, estruturas robustas de conformidade, alta confiabilidade e opções flexíveis de implementação. Até 2030, o valor dos ativos cripto sob custódia está projetado para atingir impressionantes 16 biliões de dólares. Outro caso de uso que a Ripple oferece às instituições financeiras à medida que expandem a sua presença ativa na esfera de ativos digitais é a emissão de stablecoin. As stablecoins estão a tornar-se cada vez mais populares como ferramentas para pagamentos, remessas e operações com garantia. Usando a Custódia Ripple, os clientes institucionais podem cunhar, queimar e gerir as suas stablecoins em todas as outras formas acessíveis usando o XRP Ledger ou qualquer blockchain compatível com o EVM do Ethereum. A Ripple tem a sua própria stablecoin, RLUSD, que é uma solução pronta para instituições se elas...