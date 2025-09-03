2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
OnePay apoiado pela Walmart adiciona planos de telemóvel à aplicação multifuncional

OnePay apoiado pela Walmart adiciona planos de telemóvel à aplicação multifuncional

O post Walmart-backed OnePay adiciona planos de wireless ao aplicativo completo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A OnePay, apoiada pela Walmart, oferece cartões de crédito e débito, contas poupança de alto rendimento, empréstimos de compre agora, pague depois e uma carteira digital com pagamentos peer-to-peer. Cortesia da OnePay OnePay, a empresa fintech de propriedade majoritária da Walmart, está lançando seu próprio plano wireless de marca própria enquanto busca se tornar uma loja completa para seus usuários, a CNBC descobriu. O OnePay Wireless estará disponível a partir de quarta-feira no aplicativo OnePay, de acordo com a Gigs, a startup de serviços móveis que se associou à empresa. O plano custa $35 por mês para dados 5G ilimitados, chamadas e mensagens na rede AT&T, disse a Gigs. Os planos são ativados no aplicativo com alguns cliques e não exigem verificações de crédito ou taxas de ativação, disse a startup. A OnePay, criada pela Walmart em 2021 junto com a sociedade de capital de risco Ribbit Capital, construiu metodicamente suas ofertas numa tentativa de se tornar um super aplicativo americano semelhante às ofertas internacionais como WeChat ou Alipay. Os serviços da OnePay incluem cartões de crédito e débito, contas poupança de alto rendimento, empréstimos de compre agora, pague depois e uma carteira digital com pagamentos peer-to-peer. A parceria OnePay-Gigs é o exemplo mais recente de uma empresa fintech adicionando conectividade wireless ao seu conjunto de produtos; Klarna e Nubank fizeram anúncios semelhantes. O CEO da Gigs, Hermann Frank, disse que incorporar planos wireless em serviços fintech pode reduzir os custos de aquisição de clientes da AT&T — economias que podem ser compartilhadas com os usuários finais. "O consumidor médio paga muito pelo seu plano telefônico", disse Frank. "Agora podemos oferecer um produto a um preço que é cerca de metade do que o consumidor típico paga atualmente, com todos os recursos modernos que você precisa." A OnePay confirmou o lançamento e recusou-se a comentar mais. Fonte: https://www.cnbc.com/2025/09/03/walmart-backed-onepay-adds-wireless.html
LETSTOP
STOP$0.06836+17.88%
Threshold
T$0.01333+9.89%
CreatorBid
BID$0.05534+5.30%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:31
Compartilhar
Como a Liquidez do Banco Central Afeta o Bitcoin

Como a Liquidez do Banco Central Afeta o Bitcoin

O post Como a Liquidez do Banco Central Afeta o Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Avaliar a correlação entre o Bitcoin e dados macroeconómicos é um passo fundamental para identificar tendências de longo prazo. Uma análise recente sugere que monitorizar os balanços dos bancos centrais pode fornecer insights mais profundos em vez de focar apenas no fornecimento global de moeda M2. No entanto, o panorama macro é mais complexo do que os gráficos podem sugerir. A seguinte análise destaca fatores interligados a partir de perspetivas especializadas. Patrocinado Patrocinado O Que Indica a Correlação Entre a Liquidez Global do Banco Central e o Preço do Bitcoin? Um estudo recente da Alphractal argumenta que a liquidez do banco central flui para a economia—ações, ouro e cripto—muito mais rapidamente do que o fornecimento global de M2. Portanto, comparar dados de liquidez do banco central com o preço do Bitcoin revela como funciona a correlação. Liquidez Global do Banco Central vs Preço BTC. Fonte: Alphractal Patrocinado Patrocinado Os dados mostram que a liquidez global do banco central flutuou entre $28 triliões e $31 triliões de 2023 a 2025, passando por quatro ciclos de expansão e contração. Cada vez que a liquidez aumentou, o Bitcoin subiu cerca de dois meses depois. "A liquidez global do banco central tende a subir antes do BTC. Normalmente, quando a liquidez está na sua fase final de declínio, o BTC entra num período de mercado lateral. Por outras palavras, os bancos centrais injetam dinheiro primeiro, e parte dessa liquidez migra posteriormente para ativos de risco—como o BTC", explicou a Alphractal. Esta observação ajuda a explicar as flutuações do Bitcoin entre $100.000 e $120.000 no terceiro trimestre, à medida que a liquidez estabilizou abaixo de $30 triliões. Ampliando o gráfico desde 2020, o analista Quinten observou que o ciclo de quatro anos do Bitcoin alinha-se estreitamente com o ciclo de liquidez de quatro anos. Estas descobertas reforçam o papel crítico das injeções de liquidez dos bancos centrais na formação do desempenho dos ativos, incluindo o Bitcoin. Também sugerem a possibilidade de um novo ciclo de liquidez emergir nos próximos quatro anos. Crescimento da Dívida dos EUA Ultrapassando Sinais de Liquidez Jamie Coutts, Analista-Chefe de Cripto na Realvision, adicionou outra camada à discussão. O stress financeiro poderia emergir se a dívida continuar a...
Bitcoin
BTC$113,857.32+1.72%
Sunrise Layer
RISE$0.009516+1.94%
Moonveil
MORE$0.02605+1.83%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:01
Compartilhar
Elaborando a Lista Definitiva das Melhores Empresas Privadas de Computação em Nuvem do Mundo

Elaborando a Lista Definitiva das Melhores Empresas Privadas de Computação em Nuvem do Mundo

O post "Criando a Lista Definitiva das Melhores Empresas Privadas de Computação Nuvem do Mundo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Desde 2016, o Cloud 100 tem reconhecido e celebrado as 100 melhores empresas privadas de computação nuvem do mundo e é uma colaboração entre Bessemer Venture Partners, Salesforce Ventures e Forbes. As empresas nomeadas para a lista são reconhecidas no setor como empreendimentos privados de alto nível que lideram a revolução da tecnologia de nuvem e IA. Líderes de categoria como Rubrik, Snowflake, ServiceTitan e Toast, juntaram-se às fileiras do Cloud 100, escalaram para empresas, transformaram suas indústrias e abriram capital. Aqui está como estas estimadas empresas, o grupo definitivo de negócios de nuvem de alto desempenho, acabam na lista. A Bessemer dedica meses a recolher, validar e examinar dados de submissão que formam a base do Cloud 100. Nossa metodologia abrangente de classificação se desenrola através de quatro fases distintas de avaliação rigorosa. Cada primavera, lançamos o período de nomeação do Cloud 100 com submissões abertas, recebendo qualquer indivíduo ou organização para recomendar empresas de nuvem dignas de reconhecimento. A elegibilidade exige que as empresas mantenham sua independência, o que significa que não passaram por aquisições estratégicas majoritárias, compras de private equity ou abriram capital. O processo de nomeação exige que as empresas participantes forneçam respostas detalhadas cobrindo seu segmento de mercado, métricas de desempenho e trajetória financeira, cultura organizacional, composição da força de trabalho, prioridades estratégicas e objetivos futuros. Também consideramos insights de colocações anteriores do Cloud 100 e Rising Stars ao avaliar candidatos que retornam. As nomeações são classificadas nas seguintes 10 categorias de empresas de nuvem: IA; Dados e Infraestrutura; Fintech; Design, Colaboração e Produtividade; Vendas, Marketing e CX; Segurança; Finanças e Jurídico; RH; Desenvolvedor; e Software Vertical. À medida que a natureza do ecossistema de nuvem se ampliou ao longo do tempo, essas categorias também assumiram definições mais expansivas (por exemplo, a categoria de IA agora inclui startups de computação, a categoria Fintech cresceu à medida que startups de serviços financeiros lançam cada vez mais produtos de software em nuvem como parte de sua plataforma). Após a compilação, nosso especialista...
Gravity
G$0.007993+6.03%
Threshold
T$0.01333+9.89%
Moonveil
MORE$0.02605+1.83%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:52
Compartilhar
Preço de HBAR sob pressão enquanto saída de retalho encontra recuo institucional

Preço de HBAR sob pressão enquanto saída de retalho encontra recuo institucional

O post Preço do HBAR Sob Pressão enquanto Saída de Varejo Encontra Recuo Institucional apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O token nativo da Hedera Hashgraph, HBAR, estendeu sua sequência baixista, perdendo 12% de seu valor nos últimos 30 dias. Com o início de setembro, tanto os indicadores on-chain quanto os técnicos apontam para uma fraqueza adicional, com poucos sinais de recuperação no horizonte. A questão agora é se a altcoin pode resistir à crescente pressão baixista ou se um declínio mais profundo é iminente. Patrocinado Patrocinado Desinteresse do Varejo Encontra Retirada do Smart Money De acordo com o Santiment, a dominância social do HBAR caiu constantemente ao longo do último mês, indicando o interesse limitado na altcoin. Atualmente está em 0,74%, observando uma queda de 55% nos últimos 30 dias. Para análises técnicas de tokens e atualizações de mercado: Quer mais insights de tokens como este? Inscreva-se no Boletim Diário de Criptomoedas do Editor Harsh Notariya aqui. Dominância Social do HBAR. Fonte: Santiment Patrocinado Patrocinado A métrica de dominância social mede com que frequência um ativo é mencionado em plataformas sociais, fóruns e veículos de notícias em relação ao resto do mercado. Quando sobe, sinaliza que o token está atraindo maior atenção e discussão. Picos como este geralmente precedem altas, pois mais conversas em torno de um ativo tendem a atrair novos compradores e impulsionar o momentum ascendente. Por outro lado, quando cai, o ativo está desaparecendo da conversa mais ampla do mercado. Este declínio reflete o desinteresse dos traders de varejo, o que pode se traduzir em menor demanda por HBAR e suporte de preço reduzido. Enquanto isso, o Índice de Smart Money (MSI) do HBAR também está em tendência de queda, indicando que os principais detentores estão reduzindo sua exposição à altcoin. No momento da publicação, está em 1,108. HBAR SMI. Fonte: TradingView O SMI de um ativo mede a atividade de investidores experientes ou institucionais analisando o comportamento do mercado durante as primeiras e últimas horas de negociação. Patrocinado Patrocinado Quando o indicador sobe, indica aumento da atividade de compra por esses investidores, sinalizando crescente confiança no ativo. Por outro...
Moonveil
MORE$0.02605+1.83%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002916+3.25%
Index Cooperative
INDEX$0.911+5.68%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:39
Compartilhar
Emirates escolhe o XRP para 2026

Emirates escolhe o XRP para 2026

A publicação Emirates escolhe o XRP para 2026 apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Criptomoeda e aviação: Emirates escolhe o XRP para 2026 Cadastre-se para a nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Este website utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este website, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/emirates-crypto-pay-xrp-billets-avion-2026/
XRP
XRP$2.5131+1.90%
BRC20.COM
COM$0.012542+24.11%
Sign
SIGN$0.04454+5.99%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:32
Compartilhar
Próxima Cripto a Explodir Notícias ao Vivo Hoje: Insights Oportunos para Analistas de Gráficos (2 de setembro)

Próxima Cripto a Explodir Notícias ao Vivo Hoje: Insights Oportunos para Analistas de Gráficos (2 de setembro)

Mantenha-se à frente com as nossas informações oportunas sobre a próxima Criptomoeda a explodir hoje. Confira as nossas atualizações ao vivo sobre a próxima Criptomoeda a explodir para 2 de setembro de 2025! A Criptomoeda é incrivelmente enorme neste momento, uma indústria de quase 4 biliões de dólares que visa a dominação mundial. Manchetes recentes falam da Circle e Mastercard a planearem adicionar USDC a [...]
USDCoin
USDC$0.9992+0.02%
SecondLive
LIVE$0.00845+2.05%
CrypTalk
TALK$0.0234-3.70%
Compartilhar
Bitcoinist2025/09/03 18:08
Compartilhar
Ripple mostra como pode melhorar a autocustódia de ativos tokenizados institucionais

Ripple mostra como pode melhorar a autocustódia de ativos tokenizados institucionais

O post Ripple Mostra Como Pode Melhorar a Self-Custódia de Ativos Tokenizados Institucionais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CEO da SBI, Yoshitaka Kitao, partilhou o recente post do blog da Ripple sobre o futuro dos ativos tokenizados e o papel da Ripple em torná-lo real. Agora que o mundo está a avançar mais profundamente em ativos digitais e tecnologia blockchain, a Ripple afirmou que as instituições estão a procurar "uma solução de custódia de ativos digitais que ofereça os mesmos serviços robustos e proteções em que há muito confiam para ativos tradicionais: segurança impenetrável, acesso de negociação sem problemas". A empresa acredita que nos próximos cinco anos, pelo menos 10% de todos os ativos do mundo serão tokenizados e armazenados/negociados on-chain. A Ripple partilhou que tudo o que as instituições financeiras procuram agora é fornecido pela sua solução chamada Ripple Custódia. Também Poderá Gostar A Custódia Ripple pode dar às instituições o que procuram A Custódia Ripple oferece três casos de uso cruciais para permitir que as instituições financeiras "transformem o potencial de ativos digitais de alto nível em realidade operacional": salvaguarda central, emissão de stablecoin e governança. A salvaguarda central de ativos é vital, uma vez que a falta dela resultará na perda permanente de ativos ou no acesso não autorizado a biliões de dólares em ativos digitais através da perda de chaves privadas. Para resolver este problema, a Custódia Ripple oferece infraestrutura de nível bancário, estruturas robustas de conformidade, alta confiabilidade e opções flexíveis de implementação. Até 2030, o valor dos ativos cripto sob custódia está projetado para atingir impressionantes 16 biliões de dólares. Outro caso de uso que a Ripple oferece às instituições financeiras à medida que expandem a sua presença ativa na esfera de ativos digitais é a emissão de stablecoin. As stablecoins estão a tornar-se cada vez mais populares como ferramentas para pagamentos, remessas e operações com garantia. Usando a Custódia Ripple, os clientes institucionais podem cunhar, queimar e gerir as suas stablecoins em todas as outras formas acessíveis usando o XRP Ledger ou qualquer blockchain compatível com o EVM do Ethereum. A Ripple tem a sua própria stablecoin, RLUSD, que é uma solução pronta para instituições se elas...
RealLink
REAL$0.07139+1.82%
XRP
XRP$2.5131+1.90%
READY
READY$0.039417+8.57%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:08
Compartilhar
Preço do Sol aponta para $220 enquanto DeSoc está preparado para ganhos de 2.000%

Preço do Sol aponta para $220 enquanto DeSoc está preparado para ganhos de 2.000%

O post Preço do Sol Mira $220 Enquanto DeSoc Prepara-se Para Ganhos de 2.000% apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Solana Tropeça enquanto DeSoc Captura o Interesse dos Investidores O novo mês não começou bem para Solana. Observadores do mercado alertam que o SOL poderá em breve cair abaixo de $180, com momentum em queda e suporte de valor instável aumentando a pressão. Enquanto Solana luta com riscos de queda, DeSoc, um projeto SocialFi em ascensão está entrando em destaque com um modelo que está atraindo séria atenção. Caminho Difícil à Frente para Solana Após recuar de máximas recentes, Solana está lutando para recuperar seu equilíbrio. A atividade de negociação está esfriando, a tomada de lucros está aumentando, e sinais de tendência histórica sugerem que mais fraqueza pode estar no horizonte. Se o token quebrar abaixo da zona de suporte crítica de $174, analistas alertam que a venda poderia acelerar rapidamente. DeSoc: Um Novo Tipo de Altcoin Em contraste, DeSoc está surfando uma onda de momentum. Diferente de tokens típicos, DeSoc combina mídia social com finanças descentralizadas, permitindo que usuários comuns ganhem renda com sua atividade enquanto garantem que criadores mantenham a receita que geram. Esta abordagem visa adoção em massa atraindo não apenas investidores cripto, mas também uma comunidade online mais ampla ansiosa por plataformas mais justas. Com listagens em exchanges em desenvolvimento, forte progresso na captação de recursos, e um roteiro claro focado no crescimento de longo prazo, DeSoc está se posicionando como mais do que apenas mais uma jogada especulativa. Está se moldando para ser uma plataforma com casos de uso do mundo real em um momento em que Solana parece vulnerável. Principais Impulsionadores Por Trás do Aumento do DeSoc Modelo de receita que capacita criadores em vez de intermediários. Integração SocialFi conectando mídia social e finanças descentralizadas. Design amigável ao público geral para atrair audiências além dos círculos cripto. Roteiro de crescimento estruturado focado em adoção e sustentabilidade. Momentum crescente com tração em exchanges e suporte da comunidade. Consideração Final Com Solana lutando para manter níveis críticos, a atenção está rapidamente mudando para alternativas. O modelo único do DeSoc e seu progresso inicial estão tornando-o um dos mais comentados...
Threshold
T$0.01333+9.89%
Solana
SOL$193.59+6.22%
RealLink
REAL$0.07139+1.82%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:07
Compartilhar
Empresa de tesouraria de Bitcoin apoiada pelos gémeos Winklevoss vai listar em Amesterdão

Empresa de tesouraria de Bitcoin apoiada pelos gémeos Winklevoss vai listar em Amesterdão

O post Empresa de tesouraria de Bitcoin apoiada pelos gémeos Winklevoss será listada em Amesterdão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de tesouraria de Bitcoin Treasury, apoiada pelos gémeos Winklevoss, está pronta para se tornar pública na Euronext Amsterdam através de uma fusão reversa com a MKB Nedsense, pendente de aprovação dos acionistas. Resumo A fusão reversa verá a MKB Nedsense renomeada para Treasury N.V., negociando sob o símbolo TRSR, pendente de aprovação dos acionistas A empresa atualmente detém mais de 1.000 BTC e arrecadou €126 milhões em financiamento privado. A Treasury apoiada pelos Winklevoss visa atrair investidores de Bitcoin na Europa, onde a exposição direta ao Bitcoin através de mercados públicos regulamentados permanece limitada. Treasury apoiada pelos Winklevoss será listada na Euronext Amsterdam A Treasury, uma empresa de investimento focada em Bitcoin apoiada pela Winklevoss Capital e Nakamoto Holdings, planeia listar-se na Euronext Amsterdam através de uma fusão reversa com a empresa de investimento holandesa MKB Nedsense (NEDSE.AS), conforme inicialmente relatado pela Reuters. De acordo com os registos oficiais, o acordo verá a MKB Nedsense adotar o nome Treasury N.V., com a nova entidade negociando sob o símbolo TRSR. Os acionistas da MKB Nedsense votarão na proposta nas próximas semanas. Se aprovada, a negociação poderá começar já no quarto trimestre deste ano. De acordo com a sua última divulgação, a empresa detém mais de 1.000 BTC, tornando-a uma das poucas entidades na Europa estruturada exclusivamente em torno de uma tesouraria de Bitcoin (BTC). A empresa arrecadou €126 milhões (aproximadamente $147 milhões) em financiamento privado e pretende usar sua listagem pública para expandir ainda mais suas participações em BTC. A fusão reversa avalia a Treasury com um prémio de 72% sobre o preço de mercado recente da MKB Nedsense, com ações esperadas para negociar em torno de €2,10 após a fusão. O crescimento das tesourarias de Bitcoin na Europa De acordo com a empresa, a Treasury visa atrair investidores de Bitcoin numa região onde as opções de investimento permanecem limitadas. Em grande parte da Europa, a exposição direta ao Bitcoin através de mercados públicos ainda é relativamente rara, com poucos veículos regulamentados disponíveis. Num desenvolvimento paralelo, a Amdax, outra empresa holandesa, também anunciou recentemente...
Bitcoin
BTC$113,857.32+1.72%
Sunrise Layer
RISE$0.009516+1.94%
Moonveil
MORE$0.02605+1.83%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:00
Compartilhar
Treasury BV garante €126 milhões para aquisição de ativos Bitcoin

Treasury BV garante €126 milhões para aquisição de ativos Bitcoin

O post Treasury BV Garante €126 Milhões para Aquisição de Ativos Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Treasury BV angariou €126 milhões para adquirir mais de 1.000 BTC. O financiamento foi liderado pela Winklevoss Capital para o crescimento cripto europeu. Listagem pública pendente na Euronext Amesterdão para maior alcance de mercado. A empresa holandesa Treasury BV garantiu €126 milhões em financiamento privado liderado pela Winklevoss Capital e Nakamoto Holdings, adquirindo mais de 1.000 bitcoins para melhorar os seus esforços de gestão de ativos Bitcoin. Esta medida solidifica a posição da Treasury BV como a maior gestora pública de ativos Bitcoin da Europa, refletindo o crescente interesse institucional e potenciais mudanças regulatórias nos mercados cripto europeus. Observações da Indústria enquanto Treasury BV Planeia Listagem na Euronext Num movimento calculado, a Treasury BV adquiriu mais de 1.000 Bitcoin, reforçando a sua ambição de se tornar gestora de ativos líder no continente. Esta ronda de financiamento foi liderada pela Winklevoss Capital, conhecida por fomentar a inovação em ativos digitais, juntamente com a Nakamoto Holdings. A ausência de declarações diretas dos executivos foi notada, mas anúncios iminentes são antecipados à medida que os processos regulatórios se desenrolam. A aquisição sinaliza um interesse institucional significativo e espera-se que solidifique a posição da Treasury BV como um jogador-chave na Europa. A compra estratégica de Bitcoin da empresa alinha-se com os crescentes apelos à integração de criptomoedas populares em carteiras financeiras. Especialistas de mercado comentaram sobre o potencial para aumento de capital institucional após este evento. Tyler Winklevoss, Co-Fundador, Winklevoss Capital, "Este investimento substancial é um passo significativo para a participação institucional no mercado cripto em toda a Europa." Reações da comunidade estão a surgir no X e fóruns cripto, embora comentários oficiais de figuras-chave da indústria não estivessem imediatamente disponíveis. Analistas preveem preços estabilizados de BTC devido ao volume de compra, enquanto a planeada listagem na Euronext pode atrair escrutínio regulatório de órgãos europeus. Contexto Histórico, Dados de Preço e Insights de Especialistas Sabia? O impulso da Europa para o Bitcoin espelha movimentos anteriores de empresas como a MicroStrategy, que catalisou o interesse institucional global. As métricas mais recentes do Bitcoin, segundo o CoinMarketCap, mostram...
Bitcoin
BTC$113,857.32+1.72%
Moonveil
MORE$0.02605+1.83%
Movement
MOVE$0.086+5.26%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:54
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Especialistas preveem que $IPO poderá superar as 5 melhores pré-vendas de cripto de 2025