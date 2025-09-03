2025-10-13 Monday

Comunidade Ethereum celebra a resiliência da rede em meio a bug do cliente Paradigm

A publicação "Comunidade Ethereum celebra resiliência da rede em meio a bug do cliente Paradigm" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os membros da comunidade Ethereum elogiaram a resiliência da rede após um problema de software no cliente de execução Reth da Paradigm não afetar as operações gerais. Em 2 de setembro, o Diretor de Tecnologia da Paradigm, Georgios Konstantopoulos, revelou no X que um bug no cálculo da raiz de estado do Reth havia causado a paralisação de vários nós. De acordo com discussões na página GitHub do projeto, o problema apareceu no bloco 2.327.426 e afetou as versões 1.6.0 e 1.4.8 executadas na mainnet do Ethereum. A Paradigm desenvolveu o Reth, um cliente de camada de execução escrito em Rust, projetado para modularidade e alto desempenho. Os clientes de execução são componentes críticos dos nós Ethereum. Eles processam transações, executam contratos inteligentes e mantêm o estado da blockchain. Um mau funcionamento em tal cliente normalmente pode resultar em blocos ruins, ameaçando a estabilidade da rede mais ampla. No entanto, a interrupção do Reth da Paradigm permaneceu limitada devido à diversidade de clientes da rede. Dados do Ethernodes mostram que apenas 800 operadores, cerca de 5,4% da camada de execução do Ethereum, atualmente executam o Reth. O cliente ocupa o sexto lugar em uso, bem atrás do Geth, Nethermind e Besu, que controlam mais de 64% da rede. O Plano do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Ótimo 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. Como resultado, o bug não se espalhou pelo ecossistema, refletindo como a diversidade de clientes protege a blockchain de pontos únicos de falha. Comunidade elogia a resiliência do Ethereum Vários desenvolvedores usaram o incidente para enfatizar por que o Ethereum deve continuar a priorizar uma estratégia multi-cliente. O desenvolvedor de blockchain Phil Ngo observou que quanto mais clientes os operadores implantam, mais segura a rede se torna. Ele citou eventos passados como a interrupção da testnet Holesky, observando que os usuários executando clientes diversos evitaram tempo de inatividade enquanto outros enfrentaram problemas. Anthony Sassano, um educador e voz proeminente no ecossistema Ethereum, ecoou esse ponto. Ele...
Cartesian lança primeira oferta terceirizada de middle-back-office para fundos de ativos digitais

Stamford, Estados Unidos, 3 de setembro de 2025, Chainwire
Previsão de Preço da Shiba Inu: Está o SHIB a Perder Força? Analistas Apoiam Layer Brett como o Próximo PEPE

Shiba Inu cai 42% YTD com momentum fraco, enquanto analistas apoiam Layer Brett como o próximo PEPE, misturando cultura meme com utilidade L2 e crescimento explosivo de pré-venda.
Nova estratégia de compra no Ethereum

O post nova estratégia de compra no Blockchain Ethereum apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Astrid Intelligence, uma empresa especializada no desenvolvimento e distribuição de Agentes de IA autónomos para marketing no setor de bem-estar, anunciou a compra da sua primeira participação de Ethereum, fortalecendo assim a sua posição no panorama das criptomoedas. Um Novo Capítulo para a Astrid Intelligence: Bem-vindo Ethereum A Astrid Intelligence formalizou a aquisição de 1.377,98 ETH, com um valor total de 4,5 milhões de libras. Esta operação representa um passo decisivo na estratégia de diversificação e consolidação do seu tesouro de ativos digitais. O investimento em Ethereum soma-se às já substanciais participações em Solana (SOL), Bittensor (TAO) e Bitcoin (BTC), confirmando a intenção da empresa de supervisionar os principais ativos digitais emergentes. Migração da Bolsa de Londres para o Aquis Growth Market Paralelamente à compra de Ethereum, a Astrid Intelligence anunciou a sua migração da Bolsa de Londres (LSE) para o Aquis Growth Market (AQSE). Esta escolha reflete a crescente tendência entre pequenas e médias empresas britânicas de procurar ambientes regulados, mas mais flexíveis para apoiar a inovação. O AQSE está de facto a estabelecer-se como a plataforma preferida para empresas focadas em ativos digitais, oferecendo um ambiente regulado que promove o crescimento e a agilidade operacional. AQSE: um novo centro para inovação digital O Aquis Growth Market é uma das apenas duas bolsas reguladas no Reino Unido, e está rapidamente a tornar-se a escolha preferida para empresas que procuram desenvolver soluções inovadoras no campo dos ativos digitais. A decisão da Astrid Intelligence de deslistar da LSE e listar na AQSE coloca-a entre as entidades mais dinâmicas e visionárias do setor tecnológico e financeiro britânico. O Retorno à Negociação A partir de hoje, as ações da Astrid Intelligence estão novamente negociáveis na AQSE, com o ticker ASTR, a partir das 8:00. Esta transição marca o início de uma nova fase para a empresa, que visa...
Relatório da Chainalysis revela que a Índia e os EUA lideram na adoção global de criptomoedas

O post Relatório da Chainalysis Revela que Índia e EUA Lideram na Adoção Global de Criptomoeda apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Iris Coleman 02 de Set de 2025 19:47 O Índice Global de Adoção de Criptomoeda da Chainalysis de 2025 destaca a Índia e os EUA como líderes na adoção de criptomoedas, com crescimento significativo observado na APAC e América Latina. De acordo com o relatório mais recente da Chainalysis, a Índia e os Estados Unidos estão liderando o mundo na adoção de criptomoedas, com base no Índice Global de Adoção de Criptomoeda de 2025. O relatório, que é publicado anualmente, examina dados on-chain e off-chain para identificar países que estão na vanguarda da adoção de criptomoedas de base. Metodologia do Índice Global de Adoção de Criptomoeda O índice é composto por quatro sub-indicadores que avaliam países com base no uso de diferentes serviços de criptomoedas. Estes sub-indicadores são ajustados por fatores como tamanho da população e poder de compra, fornecendo uma classificação abrangente de 151 países. A metodologia inclui a análise de padrões de tráfego web para estimar volumes de transação, embora reconheça as limitações desses dados devido ao uso de VPNs e outras ferramentas de privacidade pelos usuários de criptomoedas. Mudanças Significativas na Metodologia de 2025 Este ano, a Chainalysis fez mudanças notáveis em sua metodologia, incluindo a remoção do sub-indicador de DeFi de varejo para evitar enfatizar excessivamente comportamentos de nicho e a introdução de um novo sub-indicador de atividade institucional. Esta mudança reflete a crescente participação de instituições financeiras tradicionais no mercado de criptomoedas, especialmente após a aprovação de ETFs de Bitcoin à vista nos EUA. Insights Regionais e Tendências de Crescimento O relatório destaca que a região Ásia-Pacífico (APAC) emergiu como a área de crescimento mais rápido para atividade de criptomoeda on-chain, com um aumento de 69% ano a ano. Países como Índia, Vietnã e Paquistão estão impulsionando este crescimento. A América Latina também viu um aumento significativo na adoção de criptomoedas, crescendo 63% no mesmo período. Em contraste, América do Norte e Europa permanecem dominantes em volumes absolutos de transação, impulsionados pela renovada...
Sky Sports vai introduzir Multiview na cobertura da Liga Super Feminina

O post Sky Sports vai introduzir Multiview na cobertura da Women's Super League apareceu no BitcoinEthereumNews.com. LIVERPOOL, INGLATERRA - 24 DE MARÇO: Uma mesa de apresentação da Sky Sports Women's Super League em preparação para a cobertura ao vivo antes da partida da FA Women's Super League entre Everton FC e Liverpool em Goodison Park em 24 de março de 2023 em Liverpool, Reino Unido. (Foto de Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images) Getty Images A Sky Sports vai reforçar sua posição como principal emissora da Women's Super League (WSL) nesta temporada com três vezes mais partidas ao vivo começando na sexta-feira. O jogo de abertura da campanha entre Chelsea e Manchester City em Stamford Bridge será o primeiro dos 118 jogos exibidos pela Sky. 78 desses serão transmitidos exclusivamente e a empresa terá 75% das principais escolhas de partidas. Dos 132 jogos disputados durante toda a temporada da WSL, a Sky Sports mostrará 90% deles. Após sua introdução na Premier League masculina no mês passado, a Sky Sports também usará um novo recurso de Multiview para permitir que os fãs vejam até quatro jogos simultaneamente. Eles estão prometendo que isso fornecerá "um novo formato dinâmico que se move entre os campos para cada gol e grande momento, com comentários e análises dedicados - garantindo que os fãs nunca percam um momento." Semelhante ao RedZone da NFL, permite que a cobertura se mova para onde está a ação. Uma única equipe de comentaristas trabalhará em todos os jogos, que também serão transmitidos individualmente. O Multiview será usado no domingo para mostrar simultaneamente os quatro jogos do meio-dia - Brighton & Hove Albion vs Aston Villa, Liverpool vs Everton, Manchester United vs Leicester City e Tottenham Hotspur vs West Ham United. Esses jogos serão exibidos no novo espaço de transmissão dedicado da Sky Sports para a WSL, que eles esperam criar para os torcedores "um compromisso regular e acessível para assistir...
Como os líderes de software precisam de se adaptar à IA — ou arriscam-se a extinguir-se.

O post Como os Líderes de Software Precisam se Adaptar à IA — Ou Correr o Risco de Extinção apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em uma década, o Cloud 100 cresceu de $99B para $1.1T — prova do poder de crescimento da computação nuvem, e apenas uma prévia de como a IA moldará a próxima geração de líderes de software. Enquanto celebramos 10 anos do Cloud 100, estamos dizendo a cada líder de SaaS: evolua ou arrisque a obsolescência. Para aqueles que não conseguem se adaptar, a IA é um momento de "extinção em massa" para o software. Isso não é porque a tecnologia é deslumbrante, mas porque ela está agora em toda parte, transformando fundamentalmente o trabalho humano. Para CEOs de SaaS, o imperativo da IA não é mais opcional — é existencial. Os líderes devem repensar não apenas a tecnologia por trás de seus produtos, mas o valor que entregam e os modelos que os sustentam. Desde o surgimento do ChatGPT em 2023, vimos como a IA impactou a infraestrutura, geração de código, aplicações em todas as indústrias e o ritmo acelerado de crescimento. Os novos benchmarks do Cloud 100 são surpreendentes: em média, onde empresas de nuvem levam 7,5 anos para atingir o status de Centauro ($100M ARR), startups de IA estão atingindo o mesmo marco em 5,7 anos–ou até menos em alguns casos. Embora o ritmo de mudança seja mais rápido, ainda podemos antecipar a trajetória da comercialização da IA olhando para mudanças de paradigma do passado. A era da nuvem nos mostrou como a tecnologia reformula a entrega e monetização — lições que líderes de SaaS podem estudar para se adaptar. "Evoluir ou morrer" pode soar duro, mas é a realidade: dentro dos próximos um a dois anos, negócios que falham em atravessar o abismo do SaaS puro para a IA arriscam a irrelevância. Como investidores tanto em homenageados do Cloud 100 como Canva, ServiceTitan, Twilio e Toast, bem como em novos líderes de IA como Anthropic, Abridge e Perplexity, vemos uma verdade clara: chips e computação são o novo aço, e as empresas que os aproveitarem definirão o futuro da IA. O que a Nuvem...
Uma Análise de $BANANA e $GOOD

O post Uma Análise de $BANANA & $GOOD apareceu no BitcoinEthereumNews.com. DeFi já não é o Oeste Selvagem. O boom do yield farming de 2020-2021 foi selvagem, com projetos oferecendo APYs enormes. Mas esses rendimentos eram frequentemente alimentados simplesmente pela impressão de mais tokens. Esta abordagem era insustentável e levou à instabilidade do mercado e grandes colapsos. A implosão de 2022 da Terra Luna, que apagou mais de 40 mil milhões de dólares em valor, foi uma lição brutal: um negócio construído sobre inflação infinita é um castelo de cartas. Até 2025, o mercado amadureceu. Uma "fuga para a qualidade" levou a um modelo mais resiliente: tokens de compartilhamento de receita. Em vez de imprimir tokens do nada, estes projetos funcionam como negócios reais. Eles ganham receita dos seus produtos - como taxas de negociação ou cobranças de serviços - e distribuem esses lucros diretamente às pessoas que detêm os seus tokens. Isso cria um ciclo saudável: mais uso da plataforma significa mais receita, o que aumenta a procura pelo token e cria estabilidade a longo prazo. Esta é a mudança de "Ponzinomics" instável para tokenomics sustentável. Esta nova era requer uma forma mais inteligente de avaliar projetos. Como detalhado nesta pesquisa fundamental sobre tokens de participação nos lucros pela CoinLaunch, você tem que fazer as perguntas certas. O projeto gera alguma receita? Quão bem os lucros são compartilhados? O produto está realmente sendo usado e crescendo? O projeto está diversificado em diferentes blockchains? Qual é o potencial para o preço do token subir? E entre quantas pessoas os lucros estão sendo divididos? Banana Gun ($BANANA), um popular bot de negociação baseado no Telegram, tornou-se um benchmark para este modelo. Mas um novo concorrente, goodcryptoX e seu token $GOOD, está emergindo com um modelo projetado para melhorar o que veio antes. Vamos compará-los. Banana Gun ($BANANA): Desempenho e Mecânicas de Receita Fonte: https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-supply-tracker Banana Gun é um bot de Telegram multi-chain construído para negociação DeFi. Oferece ferramentas como token sniping, copy trading,...
Análise de preço do Shiba Inu e a ascensão do Layer Brett: Estão os investidores de meme coins a mudar de rumo?

O post Análise do Preço do Shiba Inu e a Ascensão do Layer Brett: Os Investidores de Meme Coins Estão Mudando de Rumo? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do Shiba Inu passou por altos e baixos, mas ultimamente tem estado preso em um frustrante mercado lateral. Enquanto isso, um novo jogador—Layer Brett—está atraindo atenção, usuários e liquidez. À medida que os investidores de meme coins procuram a próxima oportunidade explosiva, a questão é se os queridos memes originais ainda mantêm a coroa, ou se o próximo 100x poderia vir de um token muito menor e mais enxuto. Shiba Inu (SHIB): Grande Ecossistema, Mas o Preço do Shiba Inu Não Consegue Acompanhar É difícil argumentar que o Shiba Inu não construiu algo real. O lançamento do Shibarium, sua solução de Layer 2 do Ethereum, foi um marco importante. A DEX ShibaSwap ainda opera, e o SHIB expandiu-se para DeFi, NFTs e até jogos. O ecossistema é impressionante—não é mais apenas um meme, mas um projeto completo. Mas apesar de tudo isso, o preço do Shiba Inu permaneceu lento—e isso está começando a pesar no entusiasmo do varejo. O principal problema é o fornecimento. Mesmo com campanhas de queima em andamento, ainda há uma quantidade impressionante de SHIB em circulação. Enquanto isso, a ação do preço é estável, o volume é baixo, e o burburinho nas redes sociais está abaixo do seu pico de 2021. Os analistas não falam mais sobre potencial explosivo—eles falam sobre "paciência" e "crescimento lento". Isso é difícil de vender em um mercado obcecado por momentum. Sim, o Shiba Inu evoluiu além do status de meme. Mas essa evolução não se traduziu em retornos. A infraestrutura do token é sólida, mas o sentimento dos investidores está mudando. Para muitos traders, especialmente aqueles que chegaram tarde na corrida original do SHIB, a busca é por algo com menor fornecimento, maior rendimento e potencial mais imediato. Até os detentores leais estão explorando novas opções—procurando a próxima história no estilo SHIB, sem o peso da superexposição e uma contagem inflada de tokens. Layer Brett (LBRETT): A Meme Coin Que Está Realmente Se Movendo O Layer Brett não é apenas mais uma meme coin—é uma que realmente...
Navegando por preocupações fiscais cruciais e apostas no corte de taxas

A publicação Navegando por Preocupações Fiscais Cruciais e Apostas em Cortes de Taxa apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Perspetiva do Dólar Americano: Navegando por Preocupações Fiscais Cruciais e Apostas em Cortes de Taxa Ir para o conteúdo Início Notícias Forex Perspetiva do Dólar Americano: Navegando por Preocupações Fiscais Cruciais e Apostas em Cortes de Taxa Fonte: https://bitcoinworld.co.in/us-dollar-outlook-analysis/
