Como os líderes de software precisam de se adaptar à IA — ou arriscam-se a extinguir-se.

Em uma década, o Cloud 100 cresceu de $99B para $1.1T — prova do poder de crescimento da computação nuvem, e apenas uma prévia de como a IA moldará a próxima geração de líderes de software. Enquanto celebramos 10 anos do Cloud 100, estamos dizendo a cada líder de SaaS: evolua ou arrisque a obsolescência. Para aqueles que não conseguem se adaptar, a IA é um momento de "extinção em massa" para o software. Isso não é porque a tecnologia é deslumbrante, mas porque ela está agora em toda parte, transformando fundamentalmente o trabalho humano. Para CEOs de SaaS, o imperativo da IA não é mais opcional — é existencial. Os líderes devem repensar não apenas a tecnologia por trás de seus produtos, mas o valor que entregam e os modelos que os sustentam. Desde o surgimento do ChatGPT em 2023, vimos como a IA impactou a infraestrutura, geração de código, aplicações em todas as indústrias e o ritmo acelerado de crescimento. Os novos benchmarks do Cloud 100 são surpreendentes: em média, onde empresas de nuvem levam 7,5 anos para atingir o status de Centauro ($100M ARR), startups de IA estão atingindo o mesmo marco em 5,7 anos–ou até menos em alguns casos. Embora o ritmo de mudança seja mais rápido, ainda podemos antecipar a trajetória da comercialização da IA olhando para mudanças de paradigma do passado. A era da nuvem nos mostrou como a tecnologia reformula a entrega e monetização — lições que líderes de SaaS podem estudar para se adaptar. "Evoluir ou morrer" pode soar duro, mas é a realidade: dentro dos próximos um a dois anos, negócios que falham em atravessar o abismo do SaaS puro para a IA arriscam a irrelevância. Como investidores tanto em homenageados do Cloud 100 como Canva, ServiceTitan, Twilio e Toast, bem como em novos líderes de IA como Anthropic, Abridge e Perplexity, vemos uma verdade clara: chips e computação são o novo aço, e as empresas que os aproveitarem definirão o futuro da IA. O que a Nuvem...