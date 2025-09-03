Cortes nas Taxas da Fed Podem Atrasar a Temporada de Altcoins em Vez de Alimentá-la: Eis Porquê

O post Cortes nas Taxas da Fed Podem Atrasar a Temporada de Altcoins em Vez de Impulsioná-la: Eis o Motivo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: O Índice de Temporada de Altcoins em 61 mostra que as altcoins estão ficando mais fortes, mas ainda abaixo da marca de 75 necessária para confirmar um ciclo completo. Ciclos anteriores mostram que as altas frequentemente desaceleram quando os cortes de taxa da Fed começam, e as probabilidades de corte em setembro próximas a 90% podem trazer um atraso semelhante. Gráficos sobre capitalização de mercado, dominância do Bitcoin e ouro apontam para resiliência, mas a primeira onda de liquidez pode contornar as altcoins. O mercado cripto está novamente a falar sobre a temporada de altcoins. O Índice de Temporada de Alt está agora em 61, o seu nível mais alto em oito meses. Esse nível mostra que as altcoins estão ficando mais fortes, mas ainda não confirmou um ciclo completo. Ao mesmo tempo, os traders estão a observar a Reserva Federal dos Estados Unidos. A chance de um corte de taxa em setembro está próxima de 90%. Em anos anteriores, os cortes impulsionaram as criptomoedas para cima, mas desta vez o resultado é mais difícil de interpretar. Gráficos sobre capitalização de mercado de altcoins, dominância do Bitcoin e rendimentos de títulos contam uma história: a temporada de Alt ainda pode vir, mas pode não começar imediatamente. O Índice de Temporada de Alt Mostra Movimento, mas a História Alerta para Atraso O Índice de Temporada de Altcoins está em 61. Isso significa que os jogadores estão ficando mais fortes contra o Bitcoin. Este movimento faz sentido, já que muitas baleias já se moveram do BTC para o ETH. Mas isso é apenas uma parte da história A última vez que esteve aqui foi no final de 2023. Depois disso, as alts tiveram uma grande corrida. Mas os traders dizem que a verdadeira temporada de altcoins começa apenas quando o índice está acima de 75. Neste momento, não está confirmado. A Temporada de Altcoins Está a Aquecer | Fonte: X O gráfico TOTAL3, que acompanha a capitalização de mercado sem Bitcoin e Ethereum, conta a mesma história. A capitalização de mercado está em torno de $1,03 trilhões com forte suporte próximo a $993 mil milhões. Os próximos obstáculos são $1,13 trilhões e $1,35 trilhões...