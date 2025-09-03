Cortes nas Taxas da Fed Podem Fazer Cripto Disparar no Q4, Diz Diretor da Crypto.com
O post "Cortes nas Taxas do Fed Poderiam Fazer Cripto Disparar no Q4, Diz Diretor da Crypto.com" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin O chefe da Crypto.com, Kris Marszalek, está apostando suas fichas no Federal Reserve. Ele acredita que um corte nas taxas há muito esperado em setembro poderia inundar os mercados com nova liquidez e preparar o terreno para uma forte recuperação cripto antes do final do ano. O momento é importante. Há apenas um ano, quando o Fed reduziu as taxas de 5,5% para 4,5%, o mercado de criptomoedas subiu mais de 50% em quatro meses. Agora, os mercados de futuros estão precificando uma quase certeza de outro corte depois que Jerome Powell insinuou um afrouxamento durante seu discurso em Jackson Hole. Para Marszalek, a história poderia se repetir no último trimestre de 2025. Além das previsões macro, a exchange tem outros movimentos em jogo. Uma listagem pública continua na mesa, embora Marszalek diga que a empresa está confortável permanecendo privada. Com $1,5 bilhão em receita no ano passado e a maior parte de seus lucros reinvestidos, ele insiste que a empresa não tem nada a provar aos investidores ainda. Em vez disso, a atenção está se voltando para novas linhas de negócios. A Crypto.com está se preparando para entrar nos mercados de previsão de preço, um setor que Marszalek chama de "massivo" e subdesenvolvido. Ele quer que a plataforma sirva como um hub de liquidez nos EUA, desafiando diretamente os incumbentes como Polymarket e Kalshi. A empresa também foi manchete após se associar à Trump Media, proprietária do Truth Social. Esse acordo brevemente fez seu token nativo, Cronos (CRO), disparar 150% para $0,38 antes de esfriar de volta para cerca de $0,27. Mesmo assim, isso destacou como parcerias estratégicas podem agitar o sentimento do mercado quase da noite para o dia. Para Marszalek, o prêmio maior ainda está por vir: se o Fed seguir com os cortes, ele vê o Q4 não como uma questão de "se" as criptomoedas vão se recuperar, mas "quanto". As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer...
