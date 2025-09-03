2025-10-13 Monday

Shiba Inu torna-se a primeira meme coin numa importante DeFi cross-chain

Shiba Inu torna-se a primeira meme coin numa importante DeFi cross-chain

O post Shiba Inu Torna-se o Primeiro Meme Coin em Major Cross-Chain DeFi apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques rápidos Shiba Inu tornou-se o primeiro meme coin a juntar-se à Folks Finance e agora oferece serviços de empréstimos cross-chain. A parceria baseia-se na infraestrutura existente dentro do ecossistema Shiba Inu. A integração utiliza a tecnologia Chainlink para conectar múltiplas redes blockchain. Shiba Inu (SHIB) alcançou um marco significativo ao tornar-se o primeiro meme coin a integrar-se com a Folks Finance, um proeminente protocolo de finanças descentralizadas cross-chain. A listagem permite que os detentores de SHIB utilizem serviços de empréstimos em várias redes blockchain. A integração é uma conquista significativa da utilidade de meme coin no espaço DeFi. Num post, a equipa SHIB enfatizou a funcionalidade adicional para os detentores de tokens. Capacidades de Empréstimos Cross-Chain A integração permite à Folks Finance dar aos detentores de SHIB rendimentos de tokens através de protocolos de empréstimo. Os detentores de SHIB também podem usá-los como garantia ao pedir emprestados outros ativos digitais. Estes serviços também são utilizados em várias redes blockchain, permitindo aos investidores serem mais flexíveis. O recurso cross-chain é baseado no Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). A tecnologia permite aos desenvolvedores desenvolver aplicações que podem transferir tokens e dados entre blockchains sem desafios. No seu anúncio, a Folks Finance enfatizou a natureza histórica da listagem. O protocolo anunciou SHIB como "o primeiro memecoin com mercados de empréstimo cross-chain", destacando o papel distinto que tal integração desempenhará no ecossistema de criptomoedas. A parceria baseia-se na infraestrutura existente dentro do ecossistema Shiba Inu. Vários tokens no ecossistema já utilizam a tecnologia Chainlink, que forma uma estrutura para suportar maior funcionalidade cross-chain. Expansão do Ecossistema Através de Parcerias Estratégicas Esta não é a única colaboração que Shiba Inu tem com Chainlink. O ecossistema adotou anteriormente o Cross-Chain Interoperability Protocol da Chainlink para maior acessibilidade de tokens. No ano passado, três dos maiores tokens que pertencem ao ecossistema Shiba Inu adotaram os padrões CCIP. Esta integração...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 21:39
Cortes nas Taxas da Fed Podem Atrasar a Temporada de Altcoins em Vez de Alimentá-la: Eis Porquê

Cortes nas Taxas da Fed Podem Atrasar a Temporada de Altcoins em Vez de Alimentá-la: Eis Porquê

O post Cortes nas Taxas da Fed Podem Atrasar a Temporada de Altcoins em Vez de Impulsioná-la: Eis o Motivo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: O Índice de Temporada de Altcoins em 61 mostra que as altcoins estão ficando mais fortes, mas ainda abaixo da marca de 75 necessária para confirmar um ciclo completo. Ciclos anteriores mostram que as altas frequentemente desaceleram quando os cortes de taxa da Fed começam, e as probabilidades de corte em setembro próximas a 90% podem trazer um atraso semelhante. Gráficos sobre capitalização de mercado, dominância do Bitcoin e ouro apontam para resiliência, mas a primeira onda de liquidez pode contornar as altcoins. O mercado cripto está novamente a falar sobre a temporada de altcoins. O Índice de Temporada de Alt está agora em 61, o seu nível mais alto em oito meses. Esse nível mostra que as altcoins estão ficando mais fortes, mas ainda não confirmou um ciclo completo. Ao mesmo tempo, os traders estão a observar a Reserva Federal dos Estados Unidos. A chance de um corte de taxa em setembro está próxima de 90%. Em anos anteriores, os cortes impulsionaram as criptomoedas para cima, mas desta vez o resultado é mais difícil de interpretar. Gráficos sobre capitalização de mercado de altcoins, dominância do Bitcoin e rendimentos de títulos contam uma história: a temporada de Alt ainda pode vir, mas pode não começar imediatamente. O Índice de Temporada de Alt Mostra Movimento, mas a História Alerta para Atraso O Índice de Temporada de Altcoins está em 61. Isso significa que os jogadores estão ficando mais fortes contra o Bitcoin. Este movimento faz sentido, já que muitas baleias já se moveram do BTC para o ETH. Mas isso é apenas uma parte da história A última vez que esteve aqui foi no final de 2023. Depois disso, as alts tiveram uma grande corrida. Mas os traders dizem que a verdadeira temporada de altcoins começa apenas quando o índice está acima de 75. Neste momento, não está confirmado. A Temporada de Altcoins Está a Aquecer | Fonte: X O gráfico TOTAL3, que acompanha a capitalização de mercado sem Bitcoin e Ethereum, conta a mesma história. A capitalização de mercado está em torno de $1,03 trilhões com forte suporte próximo a $993 mil milhões. Os próximos obstáculos são $1,13 trilhões e $1,35 trilhões...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 21:25
Cortes nas Taxas da Fed Podem Fazer Cripto Disparar no Q4, Diz Diretor da Crypto.com

Cortes nas Taxas da Fed Podem Fazer Cripto Disparar no Q4, Diz Diretor da Crypto.com

O post "Cortes nas Taxas do Fed Poderiam Fazer Cripto Disparar no Q4, Diz Diretor da Crypto.com" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin O chefe da Crypto.com, Kris Marszalek, está apostando suas fichas no Federal Reserve. Ele acredita que um corte nas taxas há muito esperado em setembro poderia inundar os mercados com nova liquidez e preparar o terreno para uma forte recuperação cripto antes do final do ano. O momento é importante. Há apenas um ano, quando o Fed reduziu as taxas de 5,5% para 4,5%, o mercado de criptomoedas subiu mais de 50% em quatro meses. Agora, os mercados de futuros estão precificando uma quase certeza de outro corte depois que Jerome Powell insinuou um afrouxamento durante seu discurso em Jackson Hole. Para Marszalek, a história poderia se repetir no último trimestre de 2025. Além das previsões macro, a exchange tem outros movimentos em jogo. Uma listagem pública continua na mesa, embora Marszalek diga que a empresa está confortável permanecendo privada. Com $1,5 bilhão em receita no ano passado e a maior parte de seus lucros reinvestidos, ele insiste que a empresa não tem nada a provar aos investidores ainda. Em vez disso, a atenção está se voltando para novas linhas de negócios. A Crypto.com está se preparando para entrar nos mercados de previsão de preço, um setor que Marszalek chama de "massivo" e subdesenvolvido. Ele quer que a plataforma sirva como um hub de liquidez nos EUA, desafiando diretamente os incumbentes como Polymarket e Kalshi. A empresa também foi manchete após se associar à Trump Media, proprietária do Truth Social. Esse acordo brevemente fez seu token nativo, Cronos (CRO), disparar 150% para $0,38 antes de esfriar de volta para cerca de $0,27. Mesmo assim, isso destacou como parcerias estratégicas podem agitar o sentimento do mercado quase da noite para o dia. Para Marszalek, o prêmio maior ainda está por vir: se o Fed seguir com os cortes, ele vê o Q4 não como uma questão de "se" as criptomoedas vão se recuperar, mas "quanto". As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 21:16
Crypto.com apaga publicação sobre damas chinesas após resposta antissemita

Crypto.com apaga publicação sobre damas chinesas após resposta antissemita

O post Crypto.com apaga publicação de damas chinesas após resposta antissemita apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A conta X da Crypto.com foi forçada a apagar uma publicação com um tabuleiro de damas chinesas temático de cripto depois que utilizadores começaram a compará-lo com a bandeira de Israel e a fazer comentários antissemitas. A conta de "comentário" @trading_axe, que frequentemente partilha publicações antissemitas, usou o tweet da Crypto.com para se referir à conspiração judaica internacional — a noção de que existe uma poderosa força judaica controlando o mundo — e afirmar que a exchange estava sob controle judaico. Após a publicação ser apagada, @trading_axe afirmou: "Crypto dot com acabou de apagar o tweet com simbologia judaica depois que eu o citei. Trabalho diabólico." A simbologia pretendida, no entanto, não tinha nada a ver com qualquer conspiração judaica sombria, mas sim referenciava o jogo de damas chinesas. Um jogo de damas chinesas obtido da Wikimedia. A legenda da Crypto.com dizia: "A estratégia sempre vence a sorte." Leia mais: EUA poderiam oferecer tokens digitais aos palestinos para deixarem Gaza, relata O jogo, inventado pela primeira vez em 1892 na Alemanha, é jogado num tabuleiro em forma de estrela de seis pontas onde os jogadores competem para levar suas peças para o lado oposto. Na publicação da Crypto.com, os jogadores são representados como diferentes criptomoedas, nomeadamente solana, bitcoin, ether, doge, XRP e o token cronos da própria exchange. A conta australiana da Crypto.com também carregou a publicação, mas esta imagem específica ainda permanece disponível no momento da escrita. No entanto, foi inundada com utilizadores do X comparando-a com a Estrela de David e fazendo comentários antissemitas. A Protos entrou em contacto com a Crypto.com para comentários e atualizará se recebermos resposta. Tem uma dica? Envie-nos um email com segurança através do Protos Leaks. Para notícias mais informadas, siga-nos no X, Bluesky e Google News, ou subscreva o nosso canal do YouTube. Fonte: https://protos.com/crypto-com-deletes-chinese-checkers-post-after-antisemitic-response/
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 21:15
Cardano, Chainlink e Sui Visam Alta no Q4, Enquanto Analistas Esperam que Layer Brett Entregue Ganhos de 14.675%

Cardano, Chainlink e Sui Visam Alta no Q4, Enquanto Analistas Esperam que Layer Brett Entregue Ganhos de 14.675%

Cardano, Chainlink e Sui visam ganhos no Q4, mas analistas dão dica de que a pré-venda da Layer Brett tem potencial explosivo de 14.675% com velocidade L2, recompensas de staking e hype.
Blockchainreporter 2025/09/03 20:50
Fundos de Criptomoeda atraem 2,5 mil milhões de dólares — Mineração lucrativa garante rendimento passivo estável

Fundos de Criptomoeda atraem 2,5 mil milhões de dólares — Mineração lucrativa garante rendimento passivo estável

O post Fundos Cripto Atraem $2,5B — Mineração Lucrativa Garante Rendimento Passivo Estável apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado cripto enfrentou novamente forte turbulência nas últimas semanas. Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) caíram acentuadamente sob pressão de venda, com altcoins como XRP e DOGE seguindo a tendência de baixa. Para traders de curto prazo que dependem das oscilações do mercado, isso significou perdas pesadas e até retornos negativos. No entanto, dados institucionais mostram uma tendência surpreendente: mais de $2,5 mil milhões em fluxos líquidos para fundos cripto durante esta mesma queda. Isto indica que, enquanto os preços de mercado caíam, os investidores estão cada vez mais deslocando capital para modelos de rendimento de longo prazo e estável—com a mineração na nuvem destacando-se como uma das opções mais resilientes. Por que os Fundos Continuam a Fluir? Tradicionalmente, preços em queda levam à fuga de capital. Mas a tendência atual destaca três dinâmicas importantes: Acumulação de longo prazo — Investidores veem quedas de BTC e ETH como oportunidades de entrada. Proteção contra inflação e riscos macro — Instituições ainda tratam cripto como uma alternativa ao "ouro digital." Busca por modelos de rendimento estável — Em vez de especulação pura, investidores preferem retornos estruturados e previsíveis, como contratos de mineração na nuvem. Este cenário explica por que plataformas como a Profitable Mining estão atraindo mais atenção global. Profitable Mining em Resumo Fundada em 2014 e com sede no Reino Unido, a Profitable Mining é uma plataforma global líder em mineração na nuvem. Ao contrário da negociação especulativa, a empresa fornece rendimento passivo estável e de longo prazo através de contratos de taxa de hash. Sua missão é simples, mas poderosa: "Tornar as oportunidades de riqueza blockchain acessíveis a todos." Com alocação de taxa de hash impulsionada por IA, mineração com energia renovável e uma arquitetura segura e transparente, a Profitable Mining atraiu milhões de utilizadores em mais de 180 países. Por que a Mineração em Nuvem se Destaca? Ao contrário da negociação à vista ou de futuros, o modelo de mineração na nuvem da Profitable Mining não está diretamente vinculado a preços voláteis de tokens. Contratos de taxa de hash — Utilizadores compram poder de processamento, não tokens. Recompensas de bloco — Os retornos vêm de recompensas de rede e eficiência de mineração otimizada. Pagamentos diários estáveis — Mesmo se...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 20:46
Advogados de Criptomoedas Contestam Declaração "Vaga" da SEC e CFTC

Advogados de Criptomoedas Contestam Declaração "Vaga" da SEC e CFTC

O post Advogados de Criptomoeda Reagem Contra Declaração "Vaga" da SEC e CFTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A SEC e a CFTC emitiram uma declaração conjunta permitindo que bolsas registradas negociem criptomoedas de "certos produtos spot de commodities" No entanto, o advogado de criptomoeda Bill Morgan chamou-a de "nada de especial", já que as bolsas de criptomoeda permanecem não regulamentadas A declaração não define "commodity", deixando o debate central "segurança vs. commodity" sem resolução A SEC e a CFTC emitiram uma nova declaração conjunta sobre criptomoeda, mas advogados proeminentes de criptomoeda já a estão chamando de "nada de especial". Enquanto os reguladores celebram a medida como um grande passo à frente, especialistas jurídicos como Bill Morgan argumentam que ela faz pouco para resolver a incerteza central que enfrenta a indústria de criptomoeda dos EUA, pois não fornece uma estrutura regulatória clara. Como isso ajuda as bolsas de criptomoeda? Todas elas ainda são praticamente não regulamentadas e não registradas na SEC, apesar do fim dos processos da SEC. Não tenho certeza, mas talvez a Coinbase tenha algumas atividades de negociação registradas na CFTC https://t.co/siRNb2Rr0L — bill morgan (@Belisarius2020) 2 de setembro de 2025 A Declaração Oficial: O Que os Reguladores Realmente Disseram? A declaração conjunta, emitida em 2 de setembro, parece ser uma medida para esclarecer os papéis das duas agências, mas sua linguagem é deliberadamente vaga. O que a declaração permite? Os reguladores esclareceram que bolsas "devidamente registradas" não estão proibidas de facilitar a negociação de "certos produtos spot de commodities". A declaração também destacou uma "abordagem coordenada" para promover a escolha de local de negociação para os participantes do mercado. Como os reguladores estão apresentando isso? O presidente da SEC, Paul Atkins, chamou a declaração de "um passo significativo à frente", enquanto a presidente interina da CFTC, Caroline D. Pham, destacou a "sinergia" entre as duas agências. Ambos creditaram a "abordagem colaborativa" da administração Trump para tornar a América a "capital mundial das criptomoedas", um sinal de que a Casa Branca continua a pressionar para que a CFTC lidere em ativos digitais. A Verificação da Realidade: Por Que os Advogados de Criptomoeda Estão Céticos Apesar da positiva...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 20:45
Venda de pânico de Dogecoin leva investidores ao Layer Brett enquanto analistas preveem ganhos ao estilo PEPE

Venda de pânico de Dogecoin leva investidores ao Layer Brett enquanto analistas preveem ganhos ao estilo PEPE

A venda de pânico do Dogecoin desencadeia mudança de investidores para o Layer Brett, a meme coin de Layer 2 com recompensas de staking e potencial de crescimento ao estilo PEPE ganhando momentum.
Blockchainreporter 2025/09/03 20:30
Galaxy Digital Tokeniza Ações da Nasdaq no Ecossistema Solana: O Que Deve Saber

Galaxy Digital Tokeniza Ações da Nasdaq no Ecossistema Solana: O Que Deve Saber

TLDR: A Galaxy Digital tokenizou as suas ações registadas na SEC e cotadas na Nasdaq diretamente na Solana através da plataforma Opening Bell da Superstate. O lançamento marca a primeira instância de uma empresa da Nasdaq a colocar os seus ativos oficiais numa blockchain pública importante. As ações tokenizadas permanecem em conformidade, com a propriedade atualizada na blockchain pela Superstate em tempo real após as transferências. Investidores aprovados podem manter e [...] O post Galaxy Digital Tokeniza Ações da Nasdaq na Solana: O Que Saber apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi 2025/09/03 20:00
O Fed vai comprar Bitcoin? Analista diz que a estratégia de Saylor supera Powell

O Fed vai comprar Bitcoin? Analista diz que a estratégia de Saylor supera Powell

A publicação "O Fed Comprará Bitcoin? Analista Diz que a Estratégia de Saylor Supera Powell" apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News O defensor do Bitcoin e CEO da The Bitcoin Bond Company, Pierre Rochard, agitou o cenário com uma afirmação ousada: a abordagem focada em Bitcoin de Michael Saylor está superando as políticas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Numa publicação no X, Rochard comparou o sistema de baixo rendimento do Fed com as reservas de Bitcoin de alta rentabilidade da Strategy. "O Federal Reserve: 0% de sistema bancário de reserva fracionária rendendo ...
CoinPedia 2025/09/03 19:57
