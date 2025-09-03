U.S. Bancorp Retoma Custódia de Criptomoeda, Adiciona ETF de Bitcoin
A publicação "U.S. Bancorp Retoma Custódia de Cripto, Adiciona ETF de Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: U.S. Bancorp retoma serviços de custódia de criptomoeda, adiciona ETF de Bitcoin. Melhoria impulsionada por mudanças regulatórias e parcerias. Mercado antecipa potencial receita de custódia de $5,2 mil milhões. O U.S. Bancorp retomou os serviços de custódia de criptomoeda para clientes institucionais enquanto adiciona ofertas de ETF de Bitcoin, conforme relatado pela PANews em 3 de setembro, melhorando seu portfólio de ativos digitais. Esta medida reflete ajustes regulatórios em curso, proporcionando impulso essencial para a adoção institucional de criptomoeda, com potenciais ganhos de receita de $5,20 mil milhões de serviços de custódia até 2025. Conteúdo Principal O U.S. Bancorp relançou oficialmente seus serviços de custódia de criptomoeda para investidores institucionais, acompanhado pela introdução de um ETF de Bitcoin. O presidente do banco, Gunjan Kedia, comentou: "Colaborando com fornecedores como NYDIG, pretendemos oferecer soluções de custódia de cripto robustas, conformes e seguras para clientes institucionais." Esta iniciativa segue um período de envolvimento limitado com cripto devido a restrições regulatórias. À medida que as condições regulatórias evoluem, os recentes ajustes do U.S. Bancorp significam uma mudança em direção à incorporação de ativos digitais nas finanças tradicionais. A reentrada aponta para uma aceitação mais ampla e potencial conformidade regulatória, sugerindo um impacto significativo na dinâmica do mercado. As reações da indústria revelam otimismo sobre o potencial retorno sobre o investimento deste desenvolvimento. Com o Federal Reserve, OCC e FDIC apoiando a custódia de cripto sob diretrizes rigorosas, antecipa-se que a confiança institucional aumentará, possivelmente rendendo ao U.S. Bancorp cerca de $5,2 mil milhões em receita de custódia até 2025. Mudanças Regulatórias Estimulam Renascimento Cripto do U.S. Bancorp Você sabia? A entrada do U.S. Bancorp na custódia de cripto segue a rescisão do SAB 121 em janeiro de 2025, o que se alinha com uma tendência mais ampla da indústria em direção à gestão regulamentada de ativos cripto. Bitcoin (BTC) atualmente é negociado a $111.577,16 com uma capitalização de mercado de 2,22 trilhões de dólares, mantendo uma dominância de mercado de 57,74%. Seu volume de negociação em 24 horas atingiu 71,54 mil milhões de dólares, mostrando um aumento de preço de 1,89%. O fornecimento circulante de BTC é de 19.915.362, conforme registrado em 3 de setembro de 2025, pela CoinMarketCap. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela...
