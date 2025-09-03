Bitcoin em Suporte Crítico enquanto Oferta Monetária dos EUA Aumenta

Análise do Bitcoin A oferta monetária dos EUA está se expandindo em ritmo acelerado, atingindo $22,12 trilhões após um aumento de $94,6 bilhões no relatório mais recente. Analistas argumentam que esse aumento na liquidez poderia fornecer combustível para o Bitcoin e outras criptomoedas, à medida que investidores buscam ativos que possam proteger contra a expansão monetária. Ao mesmo tempo, o Bitcoin está testando uma linha de suporte de longa data que historicamente desencadeou altas. Crypto Rover aponta para rebotes em setembro/outubro de 2023, agosto/setembro de 2024 e março/abril de 2025, todos do mesmo nível técnico. Com o Bitcoin agora retestando esse suporte em agosto/setembro de 2025, a especulação está aumentando de que outro rebote poderia estar no horizonte. Adicionando ao debate, o analista de mercado Ali Martinez alerta que o Bitcoin está atualmente enfrentando resistência em torno de $110.700. Múltiplas rejeições neste nível sugerem uma possível retração em direção a $107.200 ou até mesmo $103.000 se os compradores não conseguirem defender o suporte. Seus gráficos destacam a zona de rejeição do canal que repetidamente limitou a alta do Bitcoin nas últimas semanas. O choque entre esses dois sinais — fortes entradas de liquidez macro e resistência técnica local — cria uma perspectiva mista. Por um lado, a expansão da oferta monetária apoia ativos de risco, mas por outro, o Bitcoin deve quebrar decisivamente acima de $110.700 para confirmar o próximo movimento de alta. Se a linha de suporte se mantiver novamente, a história sugere que o Bitcoin poderia se recuperar fortemente, potencialmente abrindo caminho para novas máximas. No entanto, uma quebra poderia desencadear correções mais profundas antes que qualquer recuperação sustentável seja retomada. Por enquanto, os traders estão observando atentamente a faixa de $107K-$110K, pois provavelmente determinará o próximo grande movimento do Bitcoin. No momento da escrita, o BTC está sendo negociado a $111.700 após o momentum bullish recuperar sua força.