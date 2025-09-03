2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Agosto revela impressionante acumulação de 657 BTC

Agosto revela impressionante acumulação de 657 BTC

A publicação "Agosto revela impressionante colheita de 657 BTC" apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Mineração de Bitcoin da CleanSpark: Agosto revela impressionante colheita de 657 BTC Ir para o conteúdo Início Notícias de Cripto Mineração de Bitcoin da CleanSpark: Agosto revela impressionante colheita de 657 BTC Fonte: https://bitcoinworld.co.in/cleanspark-bitcoin-mining-august/
Bitcoin
BTC$113,913.93+1.78%
BRC20.COM
COM$0.012538+23.99%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:27
Compartilhar
Os maiores êxitos dos Coldplay disparam à medida que a digressão histórica da banda se aproxima do fim

Os maiores êxitos dos Coldplay disparam à medida que a digressão histórica da banda se aproxima do fim

O post Os Maiores Sucessos do Coldplay Disparam À Medida Que a Histórica Digressão da Banda Se Aproxima do Fim apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Seis clássicos do Coldplay reaparecem nas tabelas do Reino Unido enquanto a banda encerra a sua digressão mundial Music of the Spheres, incluindo "Viva La Vida", "Clocks" e "Fix You". LAS VEGAS, NEVADA – 18 DE SETEMBRO: (Da esquerda para a direita) Guy Berryman, Jonny Buckland, Chris Martin e Will Champion do Coldplay participam no Festival de Música iHeartRadio 2021 em 18 de setembro de 2021 na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada. APENAS PARA USO EDITORIAL (Foto de David Becker/Getty Images para iHeartMedia) Getty Images para iHeartMedia Após mais de três anos, o Coldplay está prestes a encerrar a sua digressão mundial Music of the Spheres, o segundo empreendimento de concertos com maior receita de sempre, e apenas o segundo na história a ultrapassar mil milhões de dólares. A banda está em Londres para vários espetáculos no Estádio de Wembley, que terminarão a 12 de setembro. A emoção em torno da reta final está a transbordar para as tabelas no Reino Unido, com uma onda de êxitos do Coldplay a regressar e a subir neste período. "Viva La Vida" Dispara Novamente Meia dúzia das músicas mais conhecidas do grupo encontram lugar em pelo menos uma tabela nacional, com várias a recuperar em múltiplas listas — e um título atinge máximos nunca antes vistos. "Viva La Vida" é o destaque da semana quando se trata de regressos, reentrando na tabela Oficial de Vendas de Singles na posição nº 62 e na lista Oficial de Downloads de Singles na posição nº 58. Ao mesmo tempo, a faixa sinfónica melhora drasticamente nas classificações baseadas no consumo, subindo do nº 80 para o nº 20 na tabela Oficial de Singles e do nº 66 para o nº 49 na contagem Oficial de Streaming. "Fix You" Torna-se Novamente um Best-seller "Fix You" também volta a entrar em duas listas focadas em vendas no Reino Unido. O êxito do Coldplay reaparece na posição nº 76 na lista Oficial de Vendas de Singles e na posição nº 71 na tabela Oficial de Downloads de Singles. "The Scientist" Regressa a Duas...
Sidekick
K$0.03178+11.86%
Threshold
T$0.01333+9.89%
SIX
SIX$0.01755+1.32%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:31
Compartilhar
A receita fiscal da Argentina (MoM) diminuiu para 15359B em julho em comparação com os anteriores 16999B

A receita fiscal da Argentina (MoM) diminuiu para 15359B em julho em comparação com os anteriores 16999B

A publicação Argentina Tax Revenue (MoM) caiu para 15359B em julho em relação aos 16999B anteriores apareceu em BitcoinEthereumNews.com. As informações nestas páginas contêm declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos apresentados nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser interpretados como uma recomendação para comprar ou vender esses ativos. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante de forma alguma que esta informação esteja livre de erros, equívocos ou declarações materialmente incorretas. Também não garante que esta informação seja oportuna. Investir em Mercados Abertos envolve um grande risco, incluindo a perda total ou parcial do seu investimento, bem como angústia emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo a perda total do principal, são de sua responsabilidade. As opiniões e pontos de vista expressos neste artigo são dos autores e não refletem necessariamente a política ou posição oficial da FXStreet nem de seus anunciantes. O autor não será responsabilizado por informações encontradas no final dos links publicados nesta página. Se não for explicitamente mencionado no corpo do artigo, no momento da escrita, o autor não possui posição em nenhuma ação mencionada neste artigo e não tem relação comercial com nenhuma empresa mencionada. O autor não recebeu compensação pela escrita deste artigo, além da FXStreet. A FXStreet e o autor não fornecem recomendações personalizadas. O autor não faz representações quanto à precisão, integridade ou adequação desta informação. A FXStreet e o autor não serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou quaisquer perdas, lesões ou danos decorrentes desta informação e sua exibição ou uso. Erros e omissões excetuados. O autor e a FXStreet não são consultores de investimento registrados e nada neste artigo pretende...
BRC20.COM
COM$0.012538+23.99%
WELL3
WELL$0.0000814-18.60%
Forward
FORWARD$0.0002363+1.24%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:28
Compartilhar
Bitcoin em Suporte Crítico enquanto Oferta Monetária dos EUA Aumenta

Bitcoin em Suporte Crítico enquanto Oferta Monetária dos EUA Aumenta

O post Bitcoin em Suporte Crítico enquanto Oferta Monetária dos EUA Aumenta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Análise do Bitcoin A oferta monetária dos EUA está se expandindo em ritmo acelerado, atingindo $22,12 trilhões após um aumento de $94,6 bilhões no relatório mais recente. Analistas argumentam que esse aumento na liquidez poderia fornecer combustível para o Bitcoin e outras criptomoedas, à medida que investidores buscam ativos que possam proteger contra a expansão monetária. Ao mesmo tempo, o Bitcoin está testando uma linha de suporte de longa data que historicamente desencadeou altas. Crypto Rover aponta para rebotes em setembro/outubro de 2023, agosto/setembro de 2024 e março/abril de 2025, todos do mesmo nível técnico. Com o Bitcoin agora retestando esse suporte em agosto/setembro de 2025, a especulação está aumentando de que outro rebote poderia estar no horizonte. Adicionando ao debate, o analista de mercado Ali Martinez alerta que o Bitcoin está atualmente enfrentando resistência em torno de $110.700. Múltiplas rejeições neste nível sugerem uma possível retração em direção a $107.200 ou até mesmo $103.000 se os compradores não conseguirem defender o suporte. Seus gráficos destacam a zona de rejeição do canal que repetidamente limitou a alta do Bitcoin nas últimas semanas. O choque entre esses dois sinais — fortes entradas de liquidez macro e resistência técnica local — cria uma perspectiva mista. Por um lado, a expansão da oferta monetária apoia ativos de risco, mas por outro, o Bitcoin deve quebrar decisivamente acima de $110.700 para confirmar o próximo movimento de alta. Se a linha de suporte se mantiver novamente, a história sugere que o Bitcoin poderia se recuperar fortemente, potencialmente abrindo caminho para novas máximas. No entanto, uma quebra poderia desencadear correções mais profundas antes que qualquer recuperação sustentável seja retomada. Por enquanto, os traders estão observando atentamente a faixa de $107K-$110K, pois provavelmente determinará o próximo grande movimento do Bitcoin. No momento da escrita, o BTC está sendo negociado a $111.700 após o momentum bullish recuperar sua força. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza...
Bitcoin
BTC$113,913.93+1.78%
Movement
MOVE$0.086+5.00%
BRC20.COM
COM$0.012538+23.99%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:22
Compartilhar
U.S. Bancorp Retoma Custódia de Criptomoeda, Adiciona ETF de Bitcoin

U.S. Bancorp Retoma Custódia de Criptomoeda, Adiciona ETF de Bitcoin

A publicação "U.S. Bancorp Retoma Custódia de Cripto, Adiciona ETF de Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: U.S. Bancorp retoma serviços de custódia de criptomoeda, adiciona ETF de Bitcoin. Melhoria impulsionada por mudanças regulatórias e parcerias. Mercado antecipa potencial receita de custódia de $5,2 mil milhões. O U.S. Bancorp retomou os serviços de custódia de criptomoeda para clientes institucionais enquanto adiciona ofertas de ETF de Bitcoin, conforme relatado pela PANews em 3 de setembro, melhorando seu portfólio de ativos digitais. Esta medida reflete ajustes regulatórios em curso, proporcionando impulso essencial para a adoção institucional de criptomoeda, com potenciais ganhos de receita de $5,20 mil milhões de serviços de custódia até 2025. Conteúdo Principal O U.S. Bancorp relançou oficialmente seus serviços de custódia de criptomoeda para investidores institucionais, acompanhado pela introdução de um ETF de Bitcoin. O presidente do banco, Gunjan Kedia, comentou: "Colaborando com fornecedores como NYDIG, pretendemos oferecer soluções de custódia de cripto robustas, conformes e seguras para clientes institucionais." Esta iniciativa segue um período de envolvimento limitado com cripto devido a restrições regulatórias. À medida que as condições regulatórias evoluem, os recentes ajustes do U.S. Bancorp significam uma mudança em direção à incorporação de ativos digitais nas finanças tradicionais. A reentrada aponta para uma aceitação mais ampla e potencial conformidade regulatória, sugerindo um impacto significativo na dinâmica do mercado. As reações da indústria revelam otimismo sobre o potencial retorno sobre o investimento deste desenvolvimento. Com o Federal Reserve, OCC e FDIC apoiando a custódia de cripto sob diretrizes rigorosas, antecipa-se que a confiança institucional aumentará, possivelmente rendendo ao U.S. Bancorp cerca de $5,2 mil milhões em receita de custódia até 2025. Mudanças Regulatórias Estimulam Renascimento Cripto do U.S. Bancorp Você sabia? A entrada do U.S. Bancorp na custódia de cripto segue a rescisão do SAB 121 em janeiro de 2025, o que se alinha com uma tendência mais ampla da indústria em direção à gestão regulamentada de ativos cripto. Bitcoin (BTC) atualmente é negociado a $111.577,16 com uma capitalização de mercado de 2,22 trilhões de dólares, mantendo uma dominância de mercado de 57,74%. Seu volume de negociação em 24 horas atingiu 71,54 mil milhões de dólares, mostrando um aumento de preço de 1,89%. O fornecimento circulante de BTC é de 19.915.362, conforme registrado em 3 de setembro de 2025, pela CoinMarketCap. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela...
Bitcoin
BTC$113,913.93+1.78%
Sunrise Layer
RISE$0.009516+1.89%
Capverse
CAP$0.10462+0.32%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:06
Compartilhar
Tesouraria para comprar 1.000 BTC com apoio de Winklevoss, Nakamoto

Tesouraria para comprar 1.000 BTC com apoio de Winklevoss, Nakamoto

A publicação "Treasury para Comprar 1.000 BTC com Apoio de Winklevoss, Nakamoto" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave A empresa "Treasury" planeia listar-se na bolsa Euronext Amsterdam através de um câmbio reverso com o credor MKB Nedsense. Isto fará dela a primeira empresa de tesouraria de Bitcoin numa bolsa europeia primária e tornará o BTC o seu principal ativo de reserva. A Treasury já detém 1.000 BTC e pretende usar uma combinação de emissão de ativos e dívida convertível para adquirir sistematicamente mais. A Treasury, uma empresa de Bitcoin denominada em Euro BTC $111 411 volatilidade 24h: 1,8% Capitalização de mercado: $2,22 T Vol. 24h: $43,66 B, garantiu $147 milhões em financiamento, através de uma ronda privada liderada pela Nakamoto Holdings e Winklevoss Capital. A empresa usará os fundos para comprar mais de 1.000 Bitcoins. A empresa afirmou que pretende "ser a primeira empresa de tesouraria de Bitcoin listada numa bolsa europeia primária." Treasury Planeia Listagem na Euronext Amsterdam para Expandir Holdings de Bitcoin A empresa europeia Treasury, que agora está focada em construir as suas reservas de Bitcoin, anunciou planos para se listar na bolsa Euronext Amsterdam através de um câmbio reverso com o credor MKB Nedsense. Isto é semelhante a uma fusão SPAC e contorna os requisitos tradicionais de IPO. Khing Oei, o fundador e CEO da Treasury, pretende usar uma combinação de futura emissão de ativos e dívida convertível para impulsionar as suas reservas de Bitcoin. Ele acrescentou que o objetivo da empresa é fazer do BTC o seu principal ativo de reserva. A Treasury atualmente detém uma alocação inicial de 1.000 BTC, colocando-a entre as principais detentoras corporativas de Bitcoin da Europa. A procura entre empresas europeias por Bitcoin como ativo de reserva tem aumentado recentemente. De acordo com o BitcoinTreasuries.NET, o Bitcoin Group da Alemanha lidera a região com 3.605 BTC no valor de aproximadamente $400 milhões, seguido pela Sequans Communications da França (3.205 BTC) e pela The Smarter Web Company do Reino Unido (2.440 BTC). Garantindo Apoio de Winklevoss, Nakamoto A Treasury garantiu $147 milhões em angariação de fundos através de uma...
B
B$0.17439-1.98%
Threshold
T$0.01333+9.89%
Bitcoin
BTC$113,913.93+1.78%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:03
Compartilhar
Melhor criptomoeda para comprar agora: Analistas não viram hype de meme como este desde o pico do PEPE

Melhor criptomoeda para comprar agora: Analistas não viram hype de meme como este desde o pico do PEPE

Analistas dizem que o hype de meme não tem sido tão forte desde o pico do PEPE, com a pré-venda de $0,0053 do Layer Brett, recompensas de staking de 1.100% e sorteio de $1M alimentando a procura.
Threshold
T$0.01333+9.89%
Hyperliquid
HYPE$39.67+4.67%
Wink
LIKE$0.006965-2.68%
Compartilhar
Blockchainreporter2025/09/03 21:50
Compartilhar
Bitcoin recupera mas atinge o nível de $112.000

Bitcoin recupera mas atinge o nível de $112.000

O post Bitcoin Recupera Mas Atinge o Nível de $112.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. 03 de set de 2025 às 12:26 // Preço O preço do Bitcoin (BTC) caiu, mas permaneceu acima de $108.000 desde 29 de agosto. Previsão de longo prazo do preço do Bitcoin: baixista Espera-se que o Bitcoin caia ainda mais após cair abaixo das linhas médias móveis. Atualmente, a correção ascendente é rejeitada no nível de $112.000. O Bitcoin retomará seu momentum positivo assim que quebrar o nível de $112.000 e subir acima das linhas médias móveis. O momentum baixista será retomado assim que a criptomoeda cair de seu recente máximo e ficar abaixo do suporte de $108.000. Isso resultará na queda do Bitcoin para um mínimo de $105.000. Além disso, a indicação de preço prevê uma queda para um mínimo de $104.974,70 ou a extensão de Fibonacci de 1.618. Análise dos indicadores de preço do BTC As barras de preço estão abaixo das linhas médias móveis horizontais. A SMA de 21 dias é menor que a SMA de 50 dias, sugerindo que a criptomoeda pode cair ainda mais. Dada a recente correção ascendente, as barras de preço no gráfico de 4 horas estão agora acima das linhas médias móveis. Os pavios de velas estendidos apontando para o limite de $112.000 indicam uma forte rejeição. Indicadores técnicos Zonas de oferta principais: $120.000, $125.000, $130.000 Zonas de demanda principais: $100.000, $95.000, $90.000 Gráfico de preço BTC/USD de 4 horas – 2 de setembro de 2025 Qual é o próximo movimento para o Bitcoin? O preço do Bitcoin está subindo no gráfico de 4 horas à medida que sobe acima das linhas médias móveis. Atualmente, a criptomoeda é rejeitada na marca de $112.000. No entanto, o Bitcoin está oscilando entre o suporte em $107.000 e a barreira em $112.000. O Bitcoin terá desempenho se o intervalo for quebrado. Gráfico de preço diário BTC/USD – 2 de setembro de 2025 Aviso legal. Esta análise e previsão são as opiniões pessoais do autor. Os dados fornecidos são...
Bitcoin
BTC$113,913.93+1.78%
Movement
MOVE$0.086+5.00%
BRC20.COM
COM$0.012538+23.99%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:47
Compartilhar
Annie Lennox conquista novas vitórias nas tabelas com uma antiga coleção

Annie Lennox conquista novas vitórias nas tabelas com uma antiga coleção

O post Annie Lennox Conquista Novas Vitórias nas Paradas com uma Coleção Antiga apareceu no BitcoinEthereumNews.com. The Annie Lennox Collection estreia em várias paradas no Reino Unido após ser lançada em vinil, e os fãs apareceram para apoiar a superestrela. Annie Lennox no Green Carpet Fashion Awards 2024 realizado no 1 Hotel West Hollywood em 6 de março de 2024 em West Hollywood, Califórnia. (Foto de John Salangsang/Variety via Getty Images) Variety via Getty Images The Annie Lennox Collection de Annie Lennox retorna às paradas no Reino Unido esta semana, já que a compilação foi recentemente relançada em vinil. As vendas dispararam, e o projeto estreia em um trio de contagens focadas em vendas na parte do mundo de Lennox. Com os fãs finalmente podendo obter uma nova prensagem de sua coleção, o conjunto torna-se um sucesso em várias listas pela primeira vez. The Annie Lennox Collection Chegou Há Mais de Uma Década Lennox lançou The Annie Lennox Collection em fevereiro de 2009, e a retrospectiva rapidamente provou que havia um público para uma visão geral solo da estrela do Eurythmics. Alcançou o pico no nº 2 na principal parada de álbuns do Reino Unido na época, mas nunca apareceu em vários rankings específicos de formato que não foram considerados em suas colocações originais. Um Novo Bestseller de Vinil no Top 40 O lançamento mais alto de Lennox vem na parada Official Vinyl Albums, onde The Annie Lennox Collection estreia no nº 23. A nova prensagem finalmente garante ao título uma estreia adequada na lista dos títulos de vinil mais vendidos no Reino Unido. Annie Lennox Estreia em Várias Paradas de Vendas A compilação também chega a duas contagens mais amplas de vendas. Na parada Official Physical Albums, começa no nº 50, aterrissando exatamente no meio do ranking que conta CDs, vinis e cassetes juntos. Na lista Official Albums Sales — que se concentra em compras puras em todos os formatos e via lojas de download — começa...
Sidekick
K$0.03178+11.86%
Threshold
T$0.01333+9.89%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:46
Compartilhar
Melhor altcoin para comprar agora em 2025: Investidores apostam 100 mil dólares na Tapzi, entradas de memecoins reduzem

Melhor altcoin para comprar agora em 2025: Investidores apostam 100 mil dólares na Tapzi, entradas de memecoins reduzem

Desfrute dos vídeos e músicas que adora, carregue conteúdo original e partilhe tudo com amigos, família e o mundo no YouTube.
Altcoin
ALTCOIN$0.0002917+3.22%
Nowchain
NOW$0.00353-14.73%
Compartilhar
Blockchainreporter2025/09/03 21:20
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Especialistas preveem que $IPO poderá superar as 5 melhores pré-vendas de cripto de 2025