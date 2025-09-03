2025-10-13 Monday

Disney vai pagar 10 milhões de dólares em acordo com a FTC sobre dados de crianças

A publicação "Disney pagará 10 milhões de dólares em acordo com a FTC sobre dados de crianças" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Uma torre de água ergue-se nos Walt Disney Studios em 3 de junho de 2025 em Burbank, Califórnia. Mario Tama | Getty Images A Walt Disney Company pagará 10 milhões de dólares para resolver alegações da Comissão Federal de Comércio de que permitiu a recolha ilegal de dados pessoais de crianças no YouTube. A FTC alegou que a empresa permitiu a recolha de dados de crianças que visualizaram vídeos direcionados a crianças no YouTube sem notificar os pais ou obter o seu consentimento. A queixa alegou que a Disney violou a Regra de Proteção da Privacidade Online das Crianças ao não rotular alguns vídeos do YouTube como sendo feitos para crianças. A agência alegou que a empresa conseguiu recolher dados de espectadores de conteúdo direcionado a crianças com menos de 13 anos e usá-los para publicidade direcionada. Em 2019, após um acordo com a FTC, o YouTube começou a exigir que os criadores de conteúdo indicassem se os vídeos carregados eram "feitos para crianças" ou "não feitos para crianças". A designação garante que informações pessoais não sejam recolhidas dos vídeos "feitos para crianças" e que anúncios personalizados não sejam exibidos aos espectadores. Os comentários também são desativados nesses vídeos. O acordo proposto exigiria que a Disney pagasse uma penalidade civil de 10 milhões de dólares, cumprisse a regra de proteção de dados de crianças e implementasse um programa para revisar se os vídeos publicados no YouTube devem ser designados como "feitos para crianças". "Apoiar o bem-estar e a segurança de crianças e famílias está no centro do que fazemos", disse a empresa em comunicado obtido pela CNBC. "Este acordo não envolve plataformas digitais de propriedade e operadas pela Disney, mas está limitado à distribuição de parte do nosso conteúdo na plataforma do YouTube. A Disney tem uma longa tradição de adotar os mais altos padrões de conformidade com as leis de privacidade infantil, e continuamos comprometidos em investir nas ferramentas necessárias para continuar...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:34
BitMine aproxima-se de 2 milhões de Ether em participações após a última compra, agora possui cerca de 1,6% do suprimento total de ETH ⋆ ZyCrypto

A publicação BitMine Aproxima-se de 2 Milhões de Holdings de Ether Após Última Compra, Agora Possui Cerca de 1,6% do Suprimento Total de ETH ⋆ ZyCrypto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Publicidade &nbsp &nbsp BitMine Immersion Technologies, a empresa de acumulação de Ether listada na Nasdaq liderada por Tom Lee da Fundstrat, disse que agora detém quase 2 milhões de tokens ETH, consolidando sua posição como a maior detentora corporativa de Ether do mundo. BitMine Continua Comprando Ether Intensamente De acordo com um anúncio de terça-feira, a BitMine agora detém 1.866.974 Ether (ETH). A empresa sediada em Las Vegas, que lançou sua estratégia de tesouraria denominada em Ether no final de junho e acelerou as compras nas últimas semanas, atualmente possui 1,55% dos 120,7 milhões de Ethereum existentes. Os dados da Reserva Estratégica de Ethereum mostram que a BitMine é a maior detentora corporativa de Ethereum do mundo, com suas holdings avaliadas em mais de 8,1 mil milhões de dólares. Para perspectiva, a BitMine possui mais Ethereum do que as holdings combinadas das empresas de tesouraria de Ethereum SharpLink Gaming e The Ether Machine, bem como a Fundação Ethereum sem fins lucrativos. A empresa só fica atrás dos 71 mil milhões de dólares em holdings de BTC da Strategy focada em Bitcoin entre todas as empresas de tesouraria cripto. O portfólio da BitMine em 2 de setembro também incluía 635 milhões de dólares em dinheiro não onerado para futuras aquisições de ETH. A empresa manteve seu objetivo de longo prazo de adquirir até 5% do suprimento da segunda maior criptomoeda. No mês passado, a empresa de Lee apresentou planos para reforçar a capacidade de financiamento em mais de 20 mil milhões de dólares para apoiar aquisições adicionais. Publicidade &nbsp Tesourarias de Ether Continuam Expandindo O impulso da BitMine ocorre enquanto as tesourarias corporativas de ether ganham tração significativa ultimamente em meio a um cenário político dos EUA mais amigável para stablecoins e produtos cripto institucionais. Esses veículos de tesouraria cripto, como a BitMine, oferecem aos investidores exposição a redes como Ethereum e Solana sem ter que manter os tokens nativos diretamente. Como a ZyCrypto relatou na terça-feira, o Yunfeng Financial Group, uma empresa listada em Hong Kong com laços com o fundador da Alibaba, Jack Ma, adquiriu 10.000 ETH no valor de aproximadamente 44 milhões de dólares. Fonte: https://zycrypto.com/bitmine-nears-2-million-ether-holdings-after-latest-purchase-now-owns-about-1-6-of-total-eth-supply/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:29
Pode a expansão dos jogos elevar o PI para $1?

O post "A Expansão dos Jogos Pode Elevar o PI para $1?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço da moeda Pi recentemente captou atenção após recuperar estabilidade em torno de $0,34, ligeiramente acima do seu fundo local em $0,27. Apesar de um longo período de pressão de venda, o mercado conseguiu uma ruptura da estrutura de cunha descendente que havia moldado meses de declínio. O lançamento mais recente do jogo DeFi PiOnline trouxe nova energia para o ecossistema. O interesse está crescendo lentamente novamente, após meses de atividade tranquila no mercado. O Reteste da Ruptura Dá ao Preço da Moeda Pi Uma Chance de Recuperar Terreno Mais Alto O preço da moeda Pi recentemente rompeu acima do padrão de cunha descendente que o mantinha preso por meses. Após a ruptura, o preço retestou o limite superior e confirmou o nível de $0,34 como suporte sólido. Este movimento também se alinha com a retração de Fibonacci de 0,236, dando-lhe significado adicional para a estrutura de curto prazo. O obstáculo imediato de alta agora está entre $0,41 e $0,50, uma região que historicamente desencadeou forte pressão de venda. Se o preço ultrapassar esta barreira com força, a próxima zona-alvo poderá surgir perto de $0,56. Ao mesmo tempo, o Índice de Fluxo Monetário (MFI) está pairando próximo a 41, sinalizando que, embora os fluxos de entrada não sejam fortes ainda, há espaço para que a demanda cresça ainda mais. Gráfico Diário PI/USD (Fonte: TradingView) O panorama mais amplo delineia um roteiro de níveis de extensão de Fibonacci mais altos em $0,71, $0,86 e $0,93 se o momentum continuar crescendo. Estes níveis representam marcos importantes que poderiam remodelar o sentimento e trazer o Pi de volta a discussões mais amplas. No entanto, uma queda abaixo de $0,27 inverteria o cenário e arriscaria outra queda em direção a $0,15, desfazendo grande parte do esforço de recuperação. Até lá, a ruptura da cunha sugere que os bulls podem ter vantagem se a liquidez melhorar. Um forte impulso acima da faixa de $0,41-$0,50 provavelmente validaria esta ruptura e abriria caminho para uma expansão maior. Esta estrutura em desenvolvimento está estreitamente ligada...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:26
Treasury BV apoiada pelos Winklevoss angaria 147 milhões de dólares para aquisição de Bitcoin

A publicação "Treasury BV apoiada pelos Winklevoss arrecada $147M para aquisição de Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques rápidos: Treasury BV arrecada €126M liderada por Winklevoss Capital & Nakamoto Holdings. Mais de 1.000 BTC adquiridos para garantir o maior plano de tesouraria de Bitcoin da Europa. Planeia listagem na Euronext sob o ticker TRSR através de fusão com MKBN. Treasury BV arrecada €126M para liderar o mercado de Bitcoin da Europa. A empresa holandesa de investimento em criptomoedas Treasury BV concluiu uma histórica ronda de financiamento privado de €126 milhões ($147M), liderada pela Winklevoss Capital e Nakamoto Holdings. A empresa está agora a posicionar-se para se tornar a maior empresa de Bitcoin negociada publicamente na Europa. A grande aposta da Treasury BV no Bitcoin A ronda de financiamento, anunciada a 3 de setembro, permitiu à Treasury BV adquirir mais de 1.000 BTC, fortalecendo o seu balanço com uma das maiores compras corporativas de Bitcoin na Europa até à data. O CEO Hing Oei enfatizou a missão da empresa: "Vemos o Bitcoin como a base dos mercados financeiros de amanhã. A Treasury BV existe para colocar a Europa na vanguarda desta mudança global", disse Oei. A empresa também garantiu os direitos para sediar a conferência Bitcoin Amsterdam, sublinhando a sua ambição de promover a adoção de criptomoedas em todo o continente. Caminho para uma listagem pública na Euronext Amsterdam Para alcançar as suas ambições de listagem, a Treasury BV entrou num acordo de fusão obrigatória com a empresa de investimento holandesa MKB Nedsense (MKBN). De acordo com o acordo: - A MKBN transferirá todos os ativos para o seu maior acionista, Value8 NV. - Novas ações serão então emitidas para os investidores da Treasury BV. Uma vez finalizada, espera-se que a entidade fundida seja negociada na Euronext Amsterdam sob o ticker TRSR. O CEO Oei enquadrou este movimento como parte de uma visão maior: "O que chamamos de 'equitização do Bitcoin' dará aos investidores verdadeiro acesso à primeira criptomoeda—através de mercados europeus regulados", explicou. Um novo capítulo no investimento em cripto europeu Com a Europa a apertar as regulamentações, mas fomentando a inovação, a listagem da Treasury BV provavelmente será vista como um marco para a adoção institucional do Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:42
Bill Morgan padroniza resposta sobre a função do XRP nos negócios da Ripple

O post Bill Morgan Padroniza Resposta sobre a Função do XRP nos Negócios da Ripple apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bill Morgan diz que não responderá a perguntas repetidas sobre o uso do XRP nos negócios da Ripple. Morgan esclareceu que não trabalha para a empresa, afirmando que a Ripple deixou isso claro. XRP visto como moeda ponte superior para pagamentos globais instantâneos de alto volume. O especialista jurídico Bill Morgan anunciou uma abordagem padronizada para responder a questões recorrentes sobre o uso do XRP nas parcerias da Ripple. A declaração de Morgan surge enquanto a comunidade XRP frequentemente busca esclarecimentos sobre se as novas colaborações da Ripple envolvem o token nativo. A análise técnica favorece o XRP sobre o RLUSD O analista jurídico expressou frustração por constantemente responder a perguntas idênticas sobre se parcerias específicas da Ripple envolvem o uso do token XRP. Morgan esclareceu que não trabalha para nenhuma das empresas, tornando injusto esperar dele confirmação definitiva ou certeza sobre esses assuntos. Morgan forneceu um raciocínio técnico detalhado sobre por que o XRP provavelmente alimenta a maioria das parcerias de pagamento da Ripple em vez da stablecoin RLUSD da empresa. Ele referenciou declarações do CTO da Ripple, Joel Katz, confirmando que a maioria das operações de pagamento da Ripple utiliza o XRP como o principal ativo ponte. O especialista jurídico reconheceu que o RLUSD pode atender a casos de uso específicos em mercados equivalentes ao USD com preocupações de volatilidade ou jurisdições que exigem transações de stablecoin para conformidade regulatória. No entanto, para cenários de pagamento instantâneo em tempo real que caracterizam grande parte do modelo de negócios da Thunes, o RLUSD criaria complexidades operacionais desnecessárias. Morgan destaca limitações que afetam o RLUSD Morgan destacou várias limitações técnicas que afetam o desempenho do RLUSD em comparação com o XRP. Como a maioria dos tokens RLUSD são cunhados no Ethereum em vez do XRP Ledger, as transações podem experimentar tempos de processamento mais lentos e estruturas de taxas mais altas que comprometem a eficiência em cenários de pagamento de alto volume. A fixação de preços ao USD que define o RLUSD cria restrições adicionais para a otimização de pagamentos transfronteiriços. Morgan observou que essa limitação de fixação requer pools de liquidez adicionais ou etapas de conversão de moeda em mercados não-USD, criando ineficiências operacionais que o mecanismo de preços independente do XRP evita. Para...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:18
Blue Jeans Golf angaria 20 milhões de dólares para expandir o conceito de Golf Ranch

O post Blue Jeans Golf angaria 20 milhões de dólares para expandir o conceito Golf Ranch apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os participantes reúnem-se numa instalação Golf Ranch para socializar, divertir-se e jogar golfe. Golf Ranch Blue Jeans Golf encerrou a primeira ronda do seu Financiamento Série B de 20 milhões de dólares, liderado pela Old Tom Capital e Creator Sports Capital, para impulsionar a expansão nacional do seu conceito de campo de treino tecnológico, Golf Ranch, que combina elementos de golfe tradicional e de entretenimento. O financiamento irá custear a aquisição e desenvolvimento de locais, permitindo ao Golf Ranch crescer dos seus atuais quatro locais para até 12 até ao final de 2026. Blue Jeans Golf, uma empresa de investimento e gestão de golfe fundada em 2021 por ex-funcionários da Topgolf, Devin Charhon e Michael Canfield, está focada em construir o que denomina categoria "Golf Lite" através de investimento estratégico e inovação. Campos de treino tecnológicos, percursos curtos e Par 3s ancoram esta categoria Golf Lite, que combina a autenticidade do golfe tradicional com a acessibilidade e escalabilidade dos formatos fora de campo. "Golf Ranch é o líder claro de categoria no Golf Lite, com um modelo repetível, uma equipa de elite e uma visão arrojada de longo prazo", disse Evan Roosevelt, sócio-gerente da Old Tom Capital, que é uma empresa de investimento focada em moldar o futuro do golfe. "Acreditamos que este é o perfil de investimento mais atraente no desporto — resiliente, orientado para a comunidade e construído para escala." Uma linha de baías de golfe numa instalação Golf Ranch. Golf Ranch De acordo com um recente white paper da Old Tom Capital, o segmento Golf Lite oferece a margem mais alta, mais escalável e a oportunidade menos desenvolvida no golfe atualmente. "O golfe está a experimentar uma mudança geracional, e estamos entusiasmados por investir numa categoria que faz a ponte do jogo para o futuro", disse Charhon, co-fundador e CEO da Blue Jeans Golf. "Golf Ranch combina tecnologia, comunidade e uma experiência de jogo acessível que...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:10
Procura por ETFs de ouro e prata atinge níveis recordes

A publicação "Procura por ETFs de ouro e prata atinge níveis recordes" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A procura dos investidores por metais preciosos aumentou para níveis sem precedentes, com as participações em fundos negociados em bolsa (ETFs) de ouro e prata a atingirem novos recordes em agosto. Este aumento reflete a tendência mais ampla de 2025, à medida que os investidores procuram refúgios seguros em meio à volatilidade económica elevada. Para este fim, os ETFs lastreados em ouro subiram para um máximo histórico de 2.905 toneladas, um aumento de cerca de 310 toneladas desde o início do ano, de acordo com dados da Bloomberg partilhados pela The Kobeissi Letter em 3 de setembro. Procura por ETFs de ouro e prata. Fonte: Bloomberg Os fluxos de entrada coincidem com os preços do ouro a quebrar recordes sucessivos este ano, ultrapassando $3.500 por onça pela primeira vez. Os analistas atribuem a recuperação às crescentes expectativas de cortes nas taxas da Reserva Federal, um dólar mais fraco e a procura persistente de bancos centrais e investidores institucionais. Notavelmente, o padrão tem sido de acumulação constante, com consolidações curtas seguidas de breakouts decisivos, apoiados pelo status do ouro como o ativo de refúgio mais confiável. Procura recorde de prata Entretanto, as participações em ETFs de prata subiram para 25.044 toneladas em agosto após sete meses consecutivos de ganhos, com quase 3.000 toneladas adicionadas durante esse período. A recuperação empurrou o metal branco para os baixos $40 por onça, marcando o seu avanço mais acentuado em mais de uma década. Ao contrário do ouro, o momentum da prata tem sido impulsionado não apenas pelos fluxos de investidores, mas também pela procura industrial da produção de painéis solares, veículos elétricos e eletrónica. Taxas de arrendamento elevadas de cerca de 2%, bem acima dos níveis típicos próximos de zero, sinalizam condições de oferta apertadas, acelerando ainda mais a sua subida. Ao mesmo tempo, as tendências contrastantes mas complementares nos dois metais refletem-se na redução do rácio ouro-prata, à medida que a prata ultrapassa o ouro. Enquanto o ouro continua a sua recuperação constante, a prata está numa fase de ruptura mais acentuada, ecoando ciclos passados onde ficou para trás antes de recuperar. Imagem em destaque via Shutterstock Fonte: https://finbold.com/demand-for-gold-and-silver-etfs-hit-record-levels/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:07
Bitcoin apoiado por Trump revela possuir 273 milhões de dólares em BTC na estreia na Nasdaq, ações sobem 72%

O post Trump-backed American Bitcoin divulga detenção de $273M em BTC na estreia na Nasdaq, ações sobem 72% apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões A American Bitcoin estreou na Nasdaq com o ticker ABTC após fundir-se com a Gryphon Digital Mining. A empresa concentra-se na acumulação de Bitcoin através de mineração própria e parcerias estratégicas como a Hut 8. A American Bitcoin Corporation, apoiada pelos filhos do Presidente Trump e pela Hut 8, fez oficialmente a sua estreia na Nasdaq na quarta-feira após fundir-se com a Gryphon Digital Mining num acordo de troca de ações. Negociando na Nasdaq como ABTC, a American Bitcoin funciona como uma plataforma de acumulação de Bitcoin destinada a avançar a infraestrutura cripto dos EUA. De acordo com um documento da SEC de 3 de setembro, a empresa detém 2.443 BTC, avaliados em quase $273 milhões, acima dos 152 BTC na sua primeira divulgação. A American Bitcoin planeia vender até $2,1 mil milhões de ações ordinárias de Classe A e usar os rendimentos líquidos para comprar Bitcoin, adquirir ASICs de mineração de Bitcoin e para fins corporativos gerais, mostra um documento separado. As ações da empresa subiram cerca de 72% no início das negociações hoje, de acordo com dados da Yahoo Finance. O cofundador Eric Trump disse numa declaração que a empresa serve como um veículo público de topo para investidores que procuram exposição ao Bitcoin. Ele chamou ao Bitcoin "a classe de ativos definidora do nosso tempo". "A nossa estreia na Nasdaq marca um marco histórico ao trazer o Bitcoin para o centro dos mercados de capitais dos EUA e avançar a nossa missão de tornar a América a líder indiscutível da economia global do Bitcoin", afirmou Trump. Comentando sobre o movimento, Donald Trump Jr., também um grande apoiante da American Bitcoin, disse que a estreia da empresa na Nasdaq reflete a sua missão de promover valores como liberdade e transparência, enquanto dá aos investidores exposição ao Bitcoin como parte do fortalecimento da economia dos EUA. "A American Bitcoin incorpora os valores que definem a força americana: liberdade, transparência e independência", disse Trump Jr. "Com a nossa listagem na Nasdaq, estamos elevando esta missão para o palco global, dando aos investidores um veículo que acreditamos que fortalecerá o...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:03
A música de Ariana Grande está a subir mesmo antes de começar novamente a sua era ocupada

O post "A Música de Ariana Grande Está a Subir Pouco Antes do Início da Sua Era Ocupada Novamente" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os singles de Ariana Grande "Yes, And?" e "Twilight Zone" melhoram as suas posições, assim como o seu álbum mais recente Eternal Sunshine. HOLLYWOOD, CALIFÓRNIA – 10 DE MARÇO: Ariana Grande comparece à 96ª Cerimónia Anual dos Óscares em 10 de março de 2024 em Hollywood, Califórnia. (Foto de Sarah Morris/WireImage) WireImage Ariana Grande tem um período relativamente tranquilo nas tabelas do Reino Unido de momento, com apenas algumas entradas – embora em todos os casos, a sua música esteja a subir. A vencedora do Grammy não está a promover ativamente nada de momento, embora isso vá mudar em breve. Ela irá mais uma vez fazer parceria com Cynthia Erivo para Wicked: For Good, a segunda parte da franquia Wicked, que chega este outono. Uma digressão de concertos recentemente anunciada, baseada no seu capítulo mais recente, está programada para seguir. Mesmo enquanto permanece em silêncio por enquanto, a música de Grande ainda consegue crescer, e uma canção regressa enquanto os fãs no Reino Unido continuam a comprar e a fazer streaming das suas últimas obras. "Twilight Zone" Sobe em Várias Tabelas "Twilight Zone" melhora em dois rankings focados em vendas neste período. O corte sobe do nº 31 para o nº 23 na tabela Official Physical Singles, enquanto na lista Official Vinyl Singles, a faixa avança do nº 36 para o nº 25. O single já passou cinco semanas em cada contagem. Anteriormente atingiu o segundo lugar na lista Official Physical Singles e o nº 3 na lista Official Vinyl Singles. "Yes, And?" Regressa A outra vitória de Grande de momento é uma familiar. "Yes, And?" reentra na tabela Official Physical Singles no nº 87, estendendo a sua permanência como uma das faixas mais vendidas em qualquer formato físico para 58 semanas. O sucesso dance-pop já alcançou o nº 1, e junta-se novamente a "Twilight Zone" esta semana para dar à vencedora do Grammy um par de aparições na...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:01
3 outras moedas previstas para subir 1500% antes do pico do ciclo do Bitcoin em 2026

O post 3 Outras Moedas Previstas para Subirem 1500% Antes do Pico do Ciclo do Bitcoin em 2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. PUBLICAÇÃO PATROCINADA* Cardano (ADA) tem sido há muito tempo um favorito entre investidores que acreditam em fundamentos fortes e escalabilidade de longo prazo. No entanto, à medida que os mercados se preparam para entrar no próximo ciclo de halving do Bitcoin e um possível pico no ano de 2026, há especulação de que uma nova era de criptomoedas alternativas deve trazer tanto crescimento quanto o Bitcoin mostrou até hoje, e até mais. Entre todas estas, Little Pepe (LILPEPE), Solana (SOL) e Injective (INJ) estão ganhando interesse significativo devido às suas novas funções de ecossistema e crescimento acelerado. Little Pepe (LILPEPE): A Revolução da Camada 2 Alimentada por Memes Little Pepe (LILPEPE) é mais do que apenas mais uma meme coin. É o token de utilidade nativo do ecossistema Little Pepe, que opera como uma blockchain de Camada 2 de próxima geração projetada exclusivamente para a cultura de memes. Construída com taxas ultrabaixas, segurança em velocidade de dobra e finalidade rápida, a rede se posiciona como a primeira blockchain exclusiva para memes do mundo. Ao contrário de outros projetos que apenas escalam o Ethereum, o Little Pepe poderia redefinir os tokens de meme, dando-lhes uma infraestrutura dedicada. O desempenho da pré-venda sublinha seu impulso. Na Fase 12, o LILPEPE está com preço de $0,002, com mais de $22,4 milhões arrecadados de uma meta de $25,4 milhões. Mais de 14,2 bilhões de tokens já foram vendidos da alocação planejada, sinalizando confiança significativa do varejo e da comunidade. Na listagem, espera-se que os tokens estreiem a $0,003, refletindo potencial de crescimento estável para os adotantes iniciais. A tokenomics revela uma abordagem estruturada para a sustentabilidade. A aplicação de 10% do fornecimento é dedicada à liquidez para que a exchange possa funcionar adequadamente, 26,5% para pré-venda e 13,5% para staking e recompensas aos detentores a longo prazo. Os 10% restantes vão para marketing, manutenção e suporte de campanha, redes de influenciadores e relacionamentos com a comunidade. Talvez o mais notável, o projeto impõe 0% de taxa de transação, reforçando seu ethos de liberdade financeira. O roteiro...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:57
