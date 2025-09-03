Pode a expansão dos jogos elevar o PI para $1?
O post "A Expansão dos Jogos Pode Elevar o PI para $1?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço da moeda Pi recentemente captou atenção após recuperar estabilidade em torno de $0,34, ligeiramente acima do seu fundo local em $0,27. Apesar de um longo período de pressão de venda, o mercado conseguiu uma ruptura da estrutura de cunha descendente que havia moldado meses de declínio. O lançamento mais recente do jogo DeFi PiOnline trouxe nova energia para o ecossistema. O interesse está crescendo lentamente novamente, após meses de atividade tranquila no mercado.
O Reteste da Ruptura Dá ao Preço da Moeda Pi Uma Chance de Recuperar Terreno Mais Alto
O preço da moeda Pi recentemente rompeu acima do padrão de cunha descendente que o mantinha preso por meses. Após a ruptura, o preço retestou o limite superior e confirmou o nível de $0,34 como suporte sólido. Este movimento também se alinha com a retração de Fibonacci de 0,236, dando-lhe significado adicional para a estrutura de curto prazo. O obstáculo imediato de alta agora está entre $0,41 e $0,50, uma região que historicamente desencadeou forte pressão de venda. Se o preço ultrapassar esta barreira com força, a próxima zona-alvo poderá surgir perto de $0,56. Ao mesmo tempo, o Índice de Fluxo Monetário (MFI) está pairando próximo a 41, sinalizando que, embora os fluxos de entrada não sejam fortes ainda, há espaço para que a demanda cresça ainda mais.
Gráfico Diário PI/USD (Fonte: TradingView)
O panorama mais amplo delineia um roteiro de níveis de extensão de Fibonacci mais altos em $0,71, $0,86 e $0,93 se o momentum continuar crescendo. Estes níveis representam marcos importantes que poderiam remodelar o sentimento e trazer o Pi de volta a discussões mais amplas. No entanto, uma queda abaixo de $0,27 inverteria o cenário e arriscaria outra queda em direção a $0,15, desfazendo grande parte do esforço de recuperação. Até lá, a ruptura da cunha sugere que os bulls podem ter vantagem se a liquidez melhorar.
Um forte impulso acima da faixa de $0,41-$0,50 provavelmente validaria esta ruptura e abriria caminho para uma expansão maior. Esta estrutura em desenvolvimento está estreitamente ligada...
