Notícias sobre criptomoedas
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Fluxos de ETF divididos: Fundos de Bitcoin ganham entrada de $333 milhões enquanto ETFs de Ether perdem $135 milhões
O post Fluxos de ETF Divididos: Fundos de Bitcoin Ganham Fluxo de entrada de $333 Milhões enquanto ETFs de Ether Perdem $135 Milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin iniciaram setembro com um forte fluxo de entrada de $333 milhões, enquanto os ETFs de ether enfrentaram dificuldades, registando um fluxo de saída de $135 milhões. BTC Ganha Impulso Enquanto ETH Enfrenta Novos Fluxos de Saída Setembro começou com uma clara divisão no sentimento entre os dois maiores mercados de ETF de criptomoedas. Os investidores injetaram dinheiro nos fundos de bitcoin, enquanto os produtos de ether sofreram [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/etf-flows-split-bitcoin-funds-gain-333-million-inflow-as-ether-etfs-bleed-135-million/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 01:23
O fiasco do logótipo da Cracker Barrel prova que não pode abandonar o seu apelo nostálgico
O post "O Fiasco do Logo da Cracker Barrel Prova Que Não Pode Abandonar o Seu Apelo Nostálgico" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Vista da entrada da Cracker Barrel Old Country Store em Mount Arlington, Nova Jersey, em 22 de agosto de 2025. A Cracker Barrel tem um lugar especial no coração de muitos americanos, oferecendo culinária country em um ambiente folclórico de "Old Country Store" completo com cadeiras de balanço e apresentações ocasionais de música country. Mas uma tentativa de rebranding da histórica cadeia americana desencadeou uma tempestade de oposição online e abriu uma nova frente nas guerras culturais em torno de marcas tradicionais que buscam atualizar suas imagens corporativas (Foto de Gregory WALTON / AFP) (Foto de GREGORY WALTON/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images A tentativa da Cracker Barrel de modernizar sua imagem fracassou espetacularmente, desencadeando uma onda de indignação pública, uma perda de 100 milhões de dólares em ações e um comentário da Casa Branca. Uma semana depois, foi forçada a reverter o curso e restaurar seu logotipo antigo e amado. O que começou como um esforço de rebranding para atualizar a identidade da cadeia de restaurantes rapidamente saiu dos trilhos. Isso expôs uma profunda desconexão entre a liderança corporativa e os valores fundamentais da marca abraçados por sua base de clientes fiéis e calculou mal o apelo nostálgico da marca para os clientes da próxima geração. Preparado Para Uma Queda Na terça-feira, 19 de agosto, a CEO da Cracker Barrel, Julie Masino, foi ao Good Morning America para anunciar as mudanças sendo feitas na cadeia de restaurantes, incluindo uma atualização do menu e um design interior mais simplificado e menos confuso. Ela também tentou contrariar o clamor público de que as mudanças sinalizam um afastamento da autenticidade nostálgica da marca. A cadeia de restaurantes de 660 lojas alocou entre 600 milhões e 700 milhões de dólares para o esforço de rebranding nos próximos três anos. No ano fiscal de 2025, as primeiras 25 a 30 localizações terão sido remodeladas. Masino declarou que os resultados dos esforços de modernização têm sido "extremamente positivos". No entanto, fora de sua corporativa...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 01:19
US Bancorp vai oferecer serviços de custódia de Bitcoin novamente à medida que o ambiente regulatório muda
O US Bancorp retomou os serviços de custódia de criptomoedas após uma pausa de quatro anos, concentrando-se inicialmente na custódia de Bitcoin para fundos e ETFs através de uma parceria com a NYDIG. A publicação "US Bancorp oferece novamente serviços de custódia de Bitcoin enquanto o ambiente regulatório muda" apareceu primeiro no Coinspeaker.
Coinspeaker
2025/09/04 01:12
Tornar-se o Maior Detentor de BTC nos EUA
A publicação "Tornando-se o Maior Detentor de BTC nos EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Ambiciosa Missão da American Bitcoin: Tornar-se o Maior Detentor de BTC nos EUA Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas A Ambiciosa Missão da American Bitcoin: Tornar-se o Maior Detentor de BTC nos EUA Fonte: https://bitcoinworld.co.in/american-bitcoin-btc-holder/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 01:00
Bitcoin apoiado pela família Trump começa a ser negociado na Nasdaq hoje
A publicação "Família Trump Apoia American Bitcoin Para Começar a Negociação Na Nasdaq Hoje" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A American Bitcoin Corp. (ABTC) está pronta para fazer a sua estreia na Nasdaq hoje, marcando outro marco significativo na crescente interseção entre finanças tradicionais e Bitcoin. A empresa, apoiada por Eric Trump e Donald Trump Jr., representa uma plataforma única de acumulação de Bitcoin que combina operações de mineração com compras estratégicas de mercado. A listagem pública da empresa vem através de uma fusão de ações por ações com a Gryphon Digital Mining, Inc., estabelecendo o que pretende ser uma das principais plataformas de infraestrutura de Bitcoin da América. O empreendimento é majoritariamente detido pela Hut 8 Corp. (Nasdaq | TSX: HUT), que contribuiu com a maioria dos seus ASICs de mineração de Bitcoin em troca de uma participação de 80% na nova entidade. "Hoje, a American Bitcoin torna-se um veículo público de primeira linha para investidores que procuram exposição escalável e singular à classe de ativos definidora do nosso tempo", disse Eric Trump, Cofundador e Diretor de Estratégia da American Bitcoin. "A nossa estreia na Nasdaq marca um marco histórico ao trazer o Bitcoin para o centro dos mercados de capitais dos EUA e avançar a nossa missão de fazer da América a líder indiscutível da economia global de Bitcoin." O modelo de negócio da empresa emprega uma estratégia de acumulação dupla, integrando operações de mineração própria com compras oportunistas de Bitcoin. Esta abordagem proporciona flexibilidade para responder às condições de mercado, mantendo uma vantagem estrutural de custo sobre veículos de acumulação pura através de operações de mineração que adquirem Bitcoin abaixo dos preços de mercado. A entrada da família Trump no setor de mineração de Bitcoin ocorre em meio a uma tendência mais ampla de adoção corporativa de Bitcoin. O lançamento segue vários anúncios importantes de tesouraria corporativa, incluindo a recente compra de $449,3 milhões em Bitcoin pela Strategy Inc. Donald Trump Jr., acionista da American Bitcoin, enfatizou o alinhamento da empresa com os valores americanos: "A American Bitcoin incorpora os valores que definem a força americana: liberdade, transparência e independência. Com a nossa listagem na Nasdaq, estamos elevando esta missão para o palco global, dando aos investidores um veículo que acreditamos que fortalecerá o sistema financeiro dos EUA...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:59
GBP estável e a consolidar as perdas de terça-feira – Scotiabank
A publicação "GBP estável e a consolidar as perdas de terça-feira – Scotiabank" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Libra Esterlina (GBP) também subiu marginalmente 0,1% contra o Dólar Americano (USD) enquanto tenta consolidar as perdas de segunda-feira, relatam os Estrategistas Chefe de Forex do Scotiabank, Shaun Osborne e Eric Theoret. Mercados atentos ao orçamento de 26 de novembro "A turbulência do mercado de obrigações do Reino Unido parece ter acalmado um pouco, no entanto, a situação fiscal continuará a ser um fator-chave para a GBP à medida que os mercados olham para a divulgação do orçamento de 26 de novembro. Em termos de fundamentos, o PMI final de serviços ofereceu uma modesta surpresa positiva, registando 54,2 vs. os anteriores/esperados 53,6. A área de meados dos 50 é notável e relativamente elevada, quando comparada com os pares." "A ação de preço mais recente sugere suporte, estabilização e possível recuperação, à medida que notamos as sombras inferiores estendidas nos candles de terça e quarta-feira. O RSI está em território baixista abaixo de 50, mas apenas marginalmente. Vemos potencial para ganhos de volta em direção à média móvel de 50 dias (1,3488) e esperamos uma faixa de curto prazo entre o suporte de 1,3350 e a resistência de 1,3450." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/gbp-steady-and-consolidating-tuesdays-losses-scotiabank-202509031120
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:10
Os preços de Dogecoin e Pepe continuam a cair. Será o Layer Brett o verdadeiro motivo?
O post Preços do Dogecoin e Pepe Continuam a Cair, Será o Layer Brett a Verdadeira Razão? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin e Pepe Coin dominaram anteriormente os gráficos de meme coins—mas esse domínio pode estar a enfraquecer. Tanto os preços do Dogecoin como do Pepe estão em queda, o volume está a secar, e até a magia dos memes parece estar a desvanecer-se. Entretanto, um novo concorrente, Layer Brett, está a ganhar séria tração. Poderá este token da Layer 2 da Ethereum de valor inferior a um cêntimo ser a razão pela qual os investidores de memes estão a abandonar o barco? Dogecoin (DOGE): A escorregar da realeza dos memes A reputação do Dogecoin como a meme coin original continua intacta, mas a sua posição no mercado está a começar a vacilar. O preço tem caído constantemente nas últimas semanas, com sinais mínimos de uma forte reversão. A comunidade Dogecoin permanece leal, mas até os fãs mais dedicados do DOGE estão a encontrar menos razões para se manterem entusiasmados. O principal problema? Nada mudou. Ainda não há funcionalidade de contrato inteligente, sem ferramentas DeFi, e sem um caminho real de atualização. O Dogecoin existe na sua forma original—divertido, icónico e largamente estático. O há muito rumoreado ETF do Dogecoin não se materializou, e além da menção ocasional de Elon Musk, a capacidade do DOGE de gerar nova atenção diminuiu significativamente. Entretanto, as carteiras estão a rodar silenciosamente. Os grandes detentores não estão a despejar completamente, mas estão a diversificar—frequentemente para meme coins que oferecem rendimento real e nova tecnologia. Não é a morte do Dogecoin, mas é claramente um passo atrás na dominância. Pepe Coin (PEPE): Ainda selvagem, mas preço do Pepe pouco inspirador O Pepe Coin explodiu na cena com energia de meme que rivalizava com os melhores. Mas ultimamente, o preço do Pepe tem estado preso em declínio. Os volumes de negociação estão a diminuir, e o sentimento social—embora ainda brincalhão—não está a gerar a mesma faísca. Parte do problema é a saturação. Há apenas um tempo limitado que um meme puro pode funcionar antes que os investidores comecem a procurar mais. O Pepe Coin nunca prometeu tecnologia ou utilidade, e embora isso tenha funcionado no início, o brilho diminuiu. Não há staking...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:04
O Famoso Single de Ozzy Osbourne Alcança Novos Patamares
O post "Single Famoso de Ozzy Osbourne Alcança Posição Mais Alta de Sempre" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "Hellraiser" de Ozzy Osbourne volta a entrar na tabela Official Physical Singles na posição Nº 97, marcando um novo recorde histórico para a faixa com décadas de existência. NOVA IORQUE, NY – 11 DE DEZEMBRO: Ozzy Osbourne visita os Estúdios SiriusXM em 11 de dezembro de 2014 em Nova Iorque. (Foto de Ilya S. Savenok/Getty Images) Getty Images Mais de um mês após a morte de Ozzy Osbourne, o aumento inicial nas vendas e streams da sua música diminuiu consideravelmente. Nos dias imediatamente após a notícia, muitos dos seus cortes e projetos mais conhecidos — tanto a solo como com os Black Sabbath — estrearam ou subiram nos rankings por todo o Reino Unido, seu país natal. Esse tipo de apoio sempre arrefece após algum tempo, e a maioria dos títulos de Osbourne já saiu das listas do Reino Unido. Uma faixa, no entanto, encontra o seu caminho de volta — e sobe mais alto do que nunca, enquanto os fãs ainda lamentam a lenda. "Hellraiser" Regressa à Tabela "Hellraiser" volta a entrar na tabela Official Physical Singles nesta semana na posição Nº 97. Mal consegue entrar na lista — apenas a alguns lugares do fundo — mas um reaparecimento ainda é uma vitória numa classificação que se tornou um lar semanal para sucessos de legado e edições colecionáveis. Uma Segunda Semana, Um Novo Recorde Pessoal Esta semana marca apenas a segunda vez que "Hellraiser" passou na tabela Official Physical Singles, e chega a um novo pico. A música desfruta da sua segunda passagem na contagem e melhora a sua posição anterior ao mesmo tempo. "Hellraiser" alcançou pela primeira vez a lista Official Physical Singles em agosto, logo após a morte de Osbourne. Estreou na posição Nº 100, depois saiu por algumas semanas. Osbourne, Lemmy e uma Canção com Múltiplas Vidas Osbourne escreveu "Hellraiser" com Zakk Wylde e Lemmy Kilmister dos Motörhead. Tanto Osbourne como os Motörhead gravaram...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:58
World Liberty Financial (WLFI) queima 47M de tokens enquanto o preço despenca
O post World Liberty Financial (WLFI) Queima de 47M Tokens enquanto o Preço Despenca apareceu no BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial queimou 47 milhões de tokens WLFI para combater a queda de preço. A queima de token representa 0,19% do fornecimento circulante enquanto o projeto luta com uma queda de 31% desde o lançamento na segunda-feira. A World Liberty Financial realizou uma queima de token de emergência esta semana, destruindo 47 milhões de tokens WLFI enquanto a empresa enfrenta queda no desempenho do mercado. O projeto de criptomoeda apoiado pela família Trump entrou em negociação pública na segunda-feira, mas não conseguiu manter o impulso. O token começou a ser negociado a $0,331 e caiu mais de 31% do seu valor em poucos dias. A queda repentina no preço fez com que os desenvolvedores do projeto tomassem medidas imediatas para estabilizar o mercado. Estratégia de Queima de Token Falha em Deter Queda do Mercado De acordo com registros blockchain, a World Liberty Financial retirou permanentemente 47 milhões de tokens de circulação na quarta-feira através da queima. Os tokens perdidos representam cerca de 0,19% do fornecimento circulante existente, e há 24,66 mil milhões de tokens circulantes existentes. A emissão inicial do projeto foi de 100 mil milhões de tokens, dos quais apenas 25% dos tokens estavam disponíveis para negociação no momento do lançamento. A criptomoeda foi fortemente visada por vendedores a descoberto, o que ajudou a manter uma diminuição contínua no preço dos tokens durante a semana. A equipa de desenvolvimento sugeriu que programas sistemáticos de recompra com taxas de protocolo fossem aplicados para aumentar a escassez e o valor do token. A resposta da comunidade parece ser positiva, já que 133 respondentes da proposta já indicaram sua aprovação da iniciativa de queima nas discussões iniciais. Processos formais de votação ainda estão em andamento com os desenvolvedores tentando conseguir que mais partes interessadas concordem sobre as estratégias futuras da economia de tokens. Especialistas do setor não estão otimistas sobre o uso de criptomoedas apoiadas por celebridades e sua sustentabilidade em mercados financeiros completos. Kevin Rush de...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:57
Banco dos EUA retoma serviços de custódia de Bitcoin para investidores institucionais, adicionando suporte para ETFs de Bitcoin
O post U.S. Bank Retoma Serviços de Custódia de Bitcoin Para Investidores Institucionais, Adicionando Suporte Para ETFs de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O U.S. Bank anunciou hoje que retomou oficialmente seus serviços de custódia de criptomoedas para gestores de investimentos institucionais, reabrindo um programa introduzido pela primeira vez em 2021. O serviço, que está sendo relançado como um programa de acesso antecipado para clientes de Serviços de Fundos Globais, foi projetado para fornecer soluções seguras de guarda para bitcoin, com a NYDIG atuando como custodiante secundário. A decisão vem após anos de incerteza regulatória, com o U.S. Bank citando uma estrutura mais clara para ativos digitais como um fator-chave no relançamento do programa. Além de fornecer custódia direta para bitcoin, o banco expandiu sua oferta para incluir serviços de custódia para fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin. Stephen Philipson, vice-presidente do U.S. Bank Wealth, Corporate, Commercial and Institutional Banking, destacou o papel pioneiro do banco nas finanças digitais. "Estamos orgulhosos de termos sido um dos primeiros bancos a oferecer custódia de criptomoedas para fundos e clientes de custódia institucional em 2021, e estamos entusiasmados em retomar o serviço este ano. Após maior clareza regulatória, expandimos nossa oferta para incluir ETFs de bitcoin, o que nos permite fornecer soluções de serviço completo para gestores que buscam serviços de custódia e administração." A NYDIG, uma empresa de serviços financeiros de bitcoin e infraestrutura de energia verticalmente integrada, atuará como o principal sub-custodiante de bitcoin para o programa. Tejas Shah, CEO da NYDIG, disse que a parceria sublinha a convergência das finanças tradicionais com a economia de ativos digitais. "A NYDIG tem a honra de se associar ao U.S. Bank como seu principal provedor de serviços de custódia de bitcoin. Juntos, podemos preencher a lacuna entre as finanças tradicionais e a economia moderna, facilitando o acesso dos clientes de Serviços de Fundos Globais ao bitcoin como dinheiro sólido, entregue com a segurança esperada por instituições financeiras regulamentadas." O relançamento reflete a estratégia contínua do U.S. Bank de expandir suas capacidades digitais para clientes institucionais. Dominic Venturo, vice-presidente executivo sênior e diretor digital...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:56
