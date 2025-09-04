Mercados de Cripto ganham com clareza regulatória e otimismo da Fed
O post Mercados Cripto Ganham com Clareza Regulatória e Otimismo do Fed apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum e as principais altcoins sobem após a SEC e CFTC compartilharem uma declaração sobre negociação spot de cripto. Os principais ativos digitais subiram pelo segundo dia consecutivo na quarta-feira, 3 de setembro, impulsionados pelo otimismo macroeconómico e ventos regulatórios favoráveis depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) afirmaram que as bolsas regulamentadas não estão proibidas de facilitar certas negociações spot de cripto. Bitcoin (BTC) subiu 1,2% nas últimas 24 horas para $112.000. Ethereum (ETH) subiu 3,8% no dia para $4.459. XRP aumentou 2,8% para $2,87, enquanto Solana (SOL) subiu 5% para $210. Gráfico BTC "A rotação das baleias do Bitcoin para Ethereum que levou o BTC abaixo de $110.000 fez uma pausa e provavelmente está quase completa agora", disse Paul Howard da Wincent em comentários compartilhados com o The Defiant. "O que espero ver é um aumento gradual com fluxos institucionais voltando para o BTC." Ele explicou que, embora setembro seja historicamente um mês de fraco desempenho do ponto de vista de preço, ele acredita que poderia "surpreender até o final do mês, dado o interesse institucional e os volumes consistentes que estamos vendo dos compradores OTC esta semana." No espaço das altcoins, o SYRUP da Maple Finance disparou 12% na quarta-feira em meio a notícias de que o gestor de ativos está expandindo o syrupUSDC para Arbitrum. ONDO também subiu 7% após anunciar que lançaria ações tokenizadas dos EUA na Blockchain Ethereum. A capitalização total do mercado de criptomoedas subiu quase 2% nas últimas 24 horas para $3,96 trilhões, com dominância do Bitcoin em 56,3% e Ethereum em 13,6%, de acordo com o CoinGecko. Liquidações e ETFs Nas últimas 24 horas, cerca de $171 milhões em posições cripto foram liquidadas, incluindo $52 milhões de posições de long e $119 milhões de shorts, segundo o CoinGlass. Ethereum liderou com mais de $53 milhões em liquidações, seguido pelo Bitcoin com $35 milhões. Os fundos negociados em bolsa de Bitcoin spot...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:18