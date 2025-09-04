Turtle aposta que a liquidez e não a vaidade irá dominar o cripto com novo sistema de classificação

O post "Turtle aposta que a liquidez, não a vaidade, dominará o cripto com novo sistema de classificação" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Turtle introduziu uma nova estrutura projetada para medir e recompensar um dos ativos mais escassos em finanças digitais, a liquidez on-chain. A empresa anunciou o lançamento da Classificação de Liquidez da Turtle, que classifica os participantes por depósitos verificados, distribuição de usuários e multiplicadores de engajamento, criando um placar padronizado para protocolos e provedores de liquidez. O lançamento ocorre em um momento em que a profundidade de mercado enfraqueceu em todos os ativos digitais. A Kaiko relatou que a liquidez para as 50 principais altcoins por profundidade de mercado caiu cerca de 30% no primeiro trimestre de 2025, refletindo tanto o declínio dos incentivos de market-making quanto a concentração em menos ativos. Com protocolos competindo por liquidez durável, o sistema da Turtle reformula como a alocação de capital é rastreada e recompensada. A classificação aplica três categorias aos participantes. Uma Pontuação de Liquidez mede depósitos ponderados por tempo em parceiros suportados, uma Pontuação de Distribuição rastreia a liquidez trazida por recomendações de usuários, e os Boosts aplicam multiplicadores para identidade e atividade verificáveis. Diferentemente dos programas de pontos ou classificações de engajamento, que frequentemente dependem de impressões ou métricas sociais, a estrutura é baseada em capital que não pode ser facilmente falsificado. O diretor executivo da Turtle, Essi, disse no comunicado que a liquidez tem sido negligenciada em favor de métricas de vaidade e a empresa visa centralizá-la como o sinal mais importante. O anúncio se baseia no impulso que a Turtle gerou através de campanhas anteriores. Seu protocolo de distribuição coordenou liquidez para lançamentos de ecossistemas desde 2024, mobilizando mais de $4 bilhões em depósitos em mais de 300.000 carteiras, de acordo com materiais da empresa. Durante o evento "Summoning" do TAC da Arbitrum no início deste ano, os cofres da Turtle atraíram mais de $100 milhões na primeira semana, $150 milhões na segunda, e finalmente cerca de $790 a $800 milhões em liquidez no momento do lançamento da mainnet, com o fundador da Curve, Michael Egorov, entre os participantes. A escala da rede da empresa foi citada novamente em maio quando garantiu um...