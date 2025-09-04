2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Turtle aposta que a liquidez e não a vaidade irá dominar o cripto com novo sistema de classificação

Turtle aposta que a liquidez e não a vaidade irá dominar o cripto com novo sistema de classificação

O post "Turtle aposta que a liquidez, não a vaidade, dominará o cripto com novo sistema de classificação" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Turtle introduziu uma nova estrutura projetada para medir e recompensar um dos ativos mais escassos em finanças digitais, a liquidez on-chain. A empresa anunciou o lançamento da Classificação de Liquidez da Turtle, que classifica os participantes por depósitos verificados, distribuição de usuários e multiplicadores de engajamento, criando um placar padronizado para protocolos e provedores de liquidez. O lançamento ocorre em um momento em que a profundidade de mercado enfraqueceu em todos os ativos digitais. A Kaiko relatou que a liquidez para as 50 principais altcoins por profundidade de mercado caiu cerca de 30% no primeiro trimestre de 2025, refletindo tanto o declínio dos incentivos de market-making quanto a concentração em menos ativos. Com protocolos competindo por liquidez durável, o sistema da Turtle reformula como a alocação de capital é rastreada e recompensada. A classificação aplica três categorias aos participantes. Uma Pontuação de Liquidez mede depósitos ponderados por tempo em parceiros suportados, uma Pontuação de Distribuição rastreia a liquidez trazida por recomendações de usuários, e os Boosts aplicam multiplicadores para identidade e atividade verificáveis. Diferentemente dos programas de pontos ou classificações de engajamento, que frequentemente dependem de impressões ou métricas sociais, a estrutura é baseada em capital que não pode ser facilmente falsificado. O diretor executivo da Turtle, Essi, disse no comunicado que a liquidez tem sido negligenciada em favor de métricas de vaidade e a empresa visa centralizá-la como o sinal mais importante. O anúncio se baseia no impulso que a Turtle gerou através de campanhas anteriores. Seu protocolo de distribuição coordenou liquidez para lançamentos de ecossistemas desde 2024, mobilizando mais de $4 bilhões em depósitos em mais de 300.000 carteiras, de acordo com materiais da empresa. Durante o evento "Summoning" do TAC da Arbitrum no início deste ano, os cofres da Turtle atraíram mais de $100 milhões na primeira semana, $150 milhões na segunda, e finalmente cerca de $790 a $800 milhões em liquidez no momento do lançamento da mainnet, com o fundador da Curve, Michael Egorov, entre os participantes. A escala da rede da empresa foi citada novamente em maio quando garantiu um...
Moonveil
MORE$0.0261+1.91%
TAC
TAC$0.00515+5.36%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:36
Compartilhar
Congressista comprou Ethereum quatro vezes em 2025 antes dos máximos históricos: aqui estão os lucros potenciais

Congressista comprou Ethereum quatro vezes em 2025 antes dos máximos históricos: aqui estão os lucros potenciais

Vários membros do Congresso têm comprado criptomoedas e ETFs relacionados com criptomoedas enquanto procuram diversificar as suas carteiras e apostar num setor apoiado pela administração da Casa Branca.ler mais
Whiterock
WHITE$0.0002166+0.37%
Moonveil
MORE$0.0261+1.91%
SphereX
HERE$0.00021+0.47%
Compartilhar
Coinstats2025/09/04 02:22
Compartilhar
ÚLTIMA HORA: FED Divulga o Muito Aguardado Beige Book – Aqui Está Tudo o Que Precisa de Saber

ÚLTIMA HORA: FED Divulga o Muito Aguardado Beige Book – Aqui Está Tudo o Que Precisa de Saber

O FED publicou o documento Beige Book, que os investidores têm aguardado ansiosamente, contendo detalhes sobre a economia dos EUA. Continue a ler: ÚLTIMA HORA: FED Divulga o Muito Aguardado Beige Book – Aqui Está Tudo o Que Precisa de Saber
SphereX
HERE$0.00021+0.47%
Compartilhar
Coinstats2025/09/04 02:21
Compartilhar
Mercados de Cripto ganham com clareza regulatória e otimismo da Fed

Mercados de Cripto ganham com clareza regulatória e otimismo da Fed

O post Mercados Cripto Ganham com Clareza Regulatória e Otimismo do Fed apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum e as principais altcoins sobem após a SEC e CFTC compartilharem uma declaração sobre negociação spot de cripto. Os principais ativos digitais subiram pelo segundo dia consecutivo na quarta-feira, 3 de setembro, impulsionados pelo otimismo macroeconómico e ventos regulatórios favoráveis depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) afirmaram que as bolsas regulamentadas não estão proibidas de facilitar certas negociações spot de cripto. Bitcoin (BTC) subiu 1,2% nas últimas 24 horas para $112.000. Ethereum (ETH) subiu 3,8% no dia para $4.459. XRP aumentou 2,8% para $2,87, enquanto Solana (SOL) subiu 5% para $210. Gráfico BTC "A rotação das baleias do Bitcoin para Ethereum que levou o BTC abaixo de $110.000 fez uma pausa e provavelmente está quase completa agora", disse Paul Howard da Wincent em comentários compartilhados com o The Defiant. "O que espero ver é um aumento gradual com fluxos institucionais voltando para o BTC." Ele explicou que, embora setembro seja historicamente um mês de fraco desempenho do ponto de vista de preço, ele acredita que poderia "surpreender até o final do mês, dado o interesse institucional e os volumes consistentes que estamos vendo dos compradores OTC esta semana." No espaço das altcoins, o SYRUP da Maple Finance disparou 12% na quarta-feira em meio a notícias de que o gestor de ativos está expandindo o syrupUSDC para Arbitrum. ONDO também subiu 7% após anunciar que lançaria ações tokenizadas dos EUA na Blockchain Ethereum. A capitalização total do mercado de criptomoedas subiu quase 2% nas últimas 24 horas para $3,96 trilhões, com dominância do Bitcoin em 56,3% e Ethereum em 13,6%, de acordo com o CoinGecko. Liquidações e ETFs Nas últimas 24 horas, cerca de $171 milhões em posições cripto foram liquidadas, incluindo $52 milhões de posições de long e $119 milhões de shorts, segundo o CoinGlass. Ethereum liderou com mais de $53 milhões em liquidações, seguido pelo Bitcoin com $35 milhões. Os fundos negociados em bolsa de Bitcoin spot...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:18
Compartilhar
Estreia de negociação do American Bitcoin de Trump interrompida 5 vezes devido à volatilidade

Estreia de negociação do American Bitcoin de Trump interrompida 5 vezes devido à volatilidade

A negociação de ABTC foi interrompida cinco vezes na quarta-feira em meio à elevada volatilidade de preços, com o preço das ações subindo 85% no intradia. A bolsa de valores Nasdaq interrompeu a negociação das ações da American Bitcoin (ABTC) cinco vezes na quarta-feira, enquanto a volatilidade disparou na estreia da relistagem das ações. As ações da ABTC, uma empresa de mineração de Bitcoin (BTC) cofundada por Eric Trump e Donald Trump, Jr., subiram quase 85%, atingindo um máximo de $14 por ação durante a negociação intradia, após a fusão de ações da American Bitcoin com a Gryphon Digital Mining, outra empresa de mineração de criptomoedas. A negociação da ABTC foi interrompida pela primeira vez às 3:09:35 UTC por 10 minutos e novamente às 3:20:11 UTC, com duas interrupções adicionais às 3:30:54 e 3:40:12. Leia mais
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.154+3.08%
Bitcoin
BTC$113,913.94+1.78%
Moonveil
MORE$0.0261+1.91%
Compartilhar
Coinstats2025/09/04 02:17
Compartilhar
O preço do ETH não é a única métrica com tendência ascendente

O preço do ETH não é a única métrica com tendência ascendente

O post "O preço do ETH não é a única métrica em tendência de alta" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Este é um segmento da newsletter 0xResearch. Para ler edições completas, subscreva. O Ethereum está a ter o seu momento de destaque, e embora o seu desempenho tenha sido atribuído a fluxos de empresas de tesouraria de ativos digitais (DATCOs) e ETFs, o seu preço não foi a única métrica que atingiu uma máxima histórica. Pelo segundo mês consecutivo, a ação de preço do ETH foi acompanhada por níveis recordes de volume perp. Agosto viu quase 2 biliões de dólares em volume, 30% mais do que os 1,5 biliões de julho. Agosto também marcou o maior uso de DA do Ethereum de sempre, e a sua quota de mercado aumentou de ~53% em julho para 63% em agosto. No entanto, como o alvo de blob de seis ainda não foi atingido (média de 4,17 em agosto vs. 4,13 em julho), o custo dos blobs permanece extremamente baixo (próximo de um wei). Na próxima atualização Fusaka, um "preço mínimo" será implementado para ajudar a resolver este problema. Graças a um aumento de 50% no limite de gás YTD, os endereços ativos mensais (MAAs) também atingiram uma máxima histórica de 16,8 milhões (um aumento de 12,7% em relação aos 14,9 milhões de julho), enquanto o número de transações seguiu o mesmo caminho com ~51,7 milhões (um aumento de 11% MoM). E caso estivesse a questionar-se porque é que o Ethereum tem a narrativa da stablecoin — o fornecimento de stablecoin no Ethereum atingiu 163 mil milhões de dólares, um novo recorde histórico e o mais alto entre qualquer blockchain. O volume de transferência de stablecoin no Ethereum também atingiu uma máxima histórica em agosto, subindo 17% MoM para 1,43 biliões de dólares (vs. 1,23 biliões de dólares em julho). Este foi o segundo mês registado com volumes de transferência (filtrados) acima de 1 bilião de dólares. Talvez os fluxos sozinhos não estejam a contar a história completa? Receba as notícias na sua caixa de entrada. Explore as newsletters da Blockworks: Fonte: https://blockworks.co/news/return-of-eth-onchain
NEAR
NEAR$2.451+4.56%
Threshold
T$0.01333+9.89%
SIX
SIX$0.01755+1.32%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:00
Compartilhar
Ações da TSMC (TSM): Mantêm-se estáveis apesar das mudanças nos controlos de exportação dos EUA

Ações da TSMC (TSM): Mantêm-se estáveis apesar das mudanças nos controlos de exportação dos EUA

TLDRs; As ações da TSMC subiram 1,13% para $230,98 na quarta-feira, apesar dos movimentos dos EUA para encerrar sua isenção de exportação para a China. A expiração da isenção em 2025 significa que a TSMC deve solicitar licenças para equipamentos restritos enviados à sua fábrica em Nanjing. Analistas alertam sobre atritos administrativos, prazos de entrega mais longos e maiores custos de conformidade para empresas de semicondutores na China. Apesar dos obstáculos, [...] A publicação TSMC (TSM) Stock: Mantém-se Estável Apesar das Mudanças no Controle de Exportação dos EUA apareceu primeiro no CoinCentral.
Oasis
ROSE$0.02068+5.02%
Compartilhar
Coincentral2025/09/04 01:47
Compartilhar
U.S. Bancorp relança custódia institucional de Bitcoin com suporte para ETF

U.S. Bancorp relança custódia institucional de Bitcoin com suporte para ETF

O post U.S. Bancorp relança custódia institucional de Bitcoin com suporte a ETF apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O U.S. Bancorp retomou seu serviço de custódia de Bitcoin após interromper o programa por mais de 3 anos. A iniciativa surge na esteira da postura pró-cripto da administração Trump, que incentivou instituições financeiras tradicionais a se aprofundarem em ativos digitais. O banco americano revelou que seu programa é direcionado a gestores de investimentos institucionais com fundos registrados ou privados. Segundo o banco, o serviço de custódia de Bitcoin também incluirá fundos negociados em bolsa (ETFs) de BTC pela primeira vez. O U.S. Bancorp planeja incluir ETFs de cripto em seu programa de custódia de Bitcoin Banco dos Estados Unidos retoma serviços de custódia de criptomoedas para clientes institucionais. pic.twitter.com/Qbx4sdue0U — Inspired Analyst (@inspirdanalyst) 3 de setembro de 2025 O U.S. Bancorp disse que atuará como intermediário voltado para o cliente, enquanto a empresa de gestão de investimentos, NYDIG, atuará como sub-custodiante do ativo subjacente. O programa envolve uma instituição protegendo Bitcoin em nome de um cliente. Para o CEO da NYDIG, Tejas Shah, a empresa visa preencher a lacuna entre as finanças tradicionais e modernas através de sua iniciativa de custódia de Bitcoin. O interesse do banco com sede em Minnesota em revitalizar seus serviços de custódia de criptomoedas também surgiu sob a liderança do Presidente Gunjan Kedia. Kedia disse na Conferência de Finanças dos EUA do Morgan Stanley em junho que há uma oportunidade lucrativa para os bancos no setor cripto, que vê impressionantes 90% das transações de stablecoin. "Ter um provedor de propriedade bancária que tenha essa força, estabilidade e continuidade, eu acho, dá aos clientes muito conforto em uma parte em evolução do mercado." -Stephen Philipson, Chefe de Riqueza, Corporativo, Comercial e Bancário Institucional no U.S. Bank. Philipson acrescentou que a instituição financeira planeja expandir o programa à medida que a indústria cripto cresce para incluir outras criptomoedas que atendam aos seus padrões internos de risco e conformidade. O banco também está explorando maneiras de incluir ativos digitais em outras áreas como riqueza...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.154+3.08%
Bitcoin
BTC$113,913.94+1.78%
Moonveil
MORE$0.0261+1.91%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:25
Compartilhar
Declarações de Trump impulsionam alta do Bitcoin

Declarações de Trump impulsionam alta do Bitcoin

A publicação "Declarações de Trump Impulsionam Rally do Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin experimentou uma subida significativa, ultrapassando os $112.000 para estabilizar em $112.253, enquanto o ex-presidente Donald Trump fazia declarações influentes. Esta subida ocorreu juntamente com a decisão do Presidente russo Vladimir Putin de expandir as negociações de gás natural com a China, o que parece contestar as sanções secundárias de Trump. Continue a ler: Declarações de Trump Impulsionam Rally do Bitcoin Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/trumps-statements-drive-bitcoin-rally
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.154+3.08%
Sunrise Layer
RISE$0.009517+1.90%
BRC20.COM
COM$0.012538+23.99%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:56
Compartilhar
A Netflix permitirá que os utilizadores personalizem e partilhem clipes no telemóvel

A Netflix permitirá que os utilizadores personalizem e partilhem clipes no telemóvel

A publicação "Netflix permitirá que os utilizadores personalizem e partilhem clips no App de Celular" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Netflix anunciou na quarta-feira uma nova atualização para a sua funcionalidade "Moments", permitindo aos espectadores escolher um ponto de início e fim nos clips para guardar e partilhar. A funcionalidade, que está disponível apenas em dispositivos móveis, foi lançada pela primeira vez no ano passado, para os espectadores guardarem cenas que adoram e partilhá-las. A nova atualização coincide com o lançamento da segunda parte da temporada 2 da popular série "Wednesday". A nova atualização da funcionalidade "Moments" da Netflix pretende capitalizar momentos virais em séries como "Wednesday". A atualização inclui uma opção de "clip" no ecrã para ajustar a duração de um segmento. Depois de recortado, o vídeo será guardado no separador "My Netflix" dos espectadores para rever ou partilhar. Durante a primeira temporada da série — uma versão da clássica série de TV "The Addams Family" — uma cena da personagem principal, Wednesday, a dançar tornou-se viral e tornou-se um dos momentos mais populares da série. "Wednesday" é a série mais popular da Netflix até à data, com mais de 252 milhões de visualizações, de acordo com o site da empresa. A primeira parte da série estreou em agosto e já acumulou dezenas de milhões de visualizações até agora. A nova atualização surge enquanto a Netflix está a renovar a sua marca, com uma página inicial redesenhada e um feed de vídeo vertical no telemóvel que se assemelha ao TikTok. O gigante do streaming implementou uma variedade de movimentos estratégicos desde o seu breve período de estagnação em 2022, desde a atualização das suas funcionalidades a iniciativas de negócio como um plano de subscrição mais barato suportado por anúncios e uma repressão à partilha de senhas. A Netflix já não divulga dados de subscrição, mas o serviço de streaming relatou que tinha mais de 300 milhões de subscrições pagas em janeiro. Não perca estas informações do CNBC PRO Fonte: https://www.cnbc.com/2025/09/03/netflix-clips-moments-viral-share-mobile.html
Threshold
T$0.01333+9.89%
LooksRare
LOOKS$0.00991+3.45%
Moonveil
MORE$0.0261+1.91%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:52
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Especialistas preveem que $IPO poderá superar as 5 melhores pré-vendas de cripto de 2025