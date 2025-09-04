Ações da MicroStrategy visam alta de 40% com esperanças no S&P, mas analista alerta para risco

O post Ações da MicroStrategy Visam Alta de 40% com Esperanças no S&P, mas Analista Alerta sobre Risco apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: As ações da MicroStrategy foram negociadas perto de $341, subindo 2,16%, com ganhos de seis meses em 36%. A decisão de inclusão no S&P 500 poderia despertar nova procura, enquanto a força do Bitcoin permanece fundamental. Os gráficos mostram potencial de alta até $480 (+40%), mas os riscos incluem uma queda em direção a $300 se o suporte falhar. As ações da MicroStrategy começaram setembro com algum momentum. O preço ganhou 2,16% durante as últimas 24 horas, negociando perto de $341. A semana passada foi maioritariamente estável, mas os ganhos de seis meses ainda são de 36,15%. No acumulado do ano, as ações subiram 14%. Os investidores estão agora a observar dois fatores: a recuperação do Bitcoin e uma possível inclusão no S&P 500. Ambos poderiam impulsionar as ações MSTR. Mas os analistas também alertam para riscos que poderiam, em vez disso, arrastá-las para baixo. Os gráficos mostram que uma rutura poderia levar as ações a $480. Isso seria um ganho de 40% a partir de hoje. Ao mesmo tempo, falha no nível de suporte poderia abrir caminho para baixo até $300. Esperanças no S&P Dão um Impulso à MicroStrategy A notícia principal é que a MicroStrategy poderá em breve juntar-se ao índice S&P 500. Relatórios dizem que o comité do S&P poderá anunciar a sua decisão na sexta-feira. A empresa agora cumpre todos os requisitos de entrada, tornando-se uma forte candidata. As Ações da MicroStrategy Poderiam Receber o Impulso do S&P 500 | Fonte: X Juntar-se ao S&P 500 é importante porque os fundos de índice seriam forçados a comprar ações. Isso poderia significar milhares de milhões de dólares em nova procura. Também tornaria a MicroStrategy mais visível para investidores tradicionais. Esta expectativa já elevou as ações MSTR. Os traders veem a inclusão como validação da estratégia focada em Bitcoin de Michael Saylor. A empresa posicionou-se não apenas como uma empresa de software, mas também como um proxy do Bitcoin. Ao mesmo tempo, os críticos apontam os riscos. Alguns argumentam que a empresa é excessivamente dependente do Bitcoin e que o S&P pode hesitar. Ainda assim, a possibilidade de inclusão adiciona um importante catalisador de curto prazo. Bitcoin...