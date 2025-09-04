ETFs Bitcoin à vista lideram entradas de $332M enquanto fundos Ethereum sangram
O post ETFs Spot de Bitcoin Lideram Entradas de $332M enquanto Fundos Ethereum Sangram apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) Spot de Bitcoin registaram $332,7 milhões em entradas líquidas na terça-feira, superando os seus homólogos Ethereum, que viram $135,3 milhões em fluxos de saída líquidos, de acordo com dados da SoSoValue. O FBTC da Fidelity liderou o aumento, atraindo $132,7 milhões, seguido pelo IBIT da BlackRock com $72,8 milhões. Entradas adicionais foram relatadas em outros grandes emissores, incluindo Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck e Invesco. Os ETFs de Ether (ETH) registaram fluxos de saída. O FETH da Fidelity representou a maior parte da sangria, perdendo $99,2 milhões, enquanto o ETHW da Bitwise perdeu $24,2 milhões. Os ETFs de Ether também viram $164 milhões em fluxos de saída na sexta-feira. A reversão veio após um forte mês de agosto para os fundos Ethereum, que viram $3,87 mil milhões em entradas em comparação com os $751 milhões em fluxos de saída dos ETFs de Bitcoin (BTC). Fundos Ether veem fluxos de saída. Fonte: SoSoValue Relacionado: Até onde pode ir o preço do Bitcoin enquanto o ouro atinge recorde histórico acima de $3,5K? A narrativa do "ouro digital" do Bitcoin recupera impulso O renovado aumento nos ETFs Spot de Bitcoin surge à medida que a narrativa do "ouro digital" do Bitcoin está a fazer um retorno. "O Bitcoin está mais uma vez a atrair fluxos institucionais à medida que sua narrativa de ouro digital recupera tração", disse Vincent Liu, diretor de investimentos da Kronos Research, ao Cointelegraph. "Com o ouro em máximas históricas, o apetite por ativos duros está claramente a fortalecer-se. Neste ambiente de incerteza macro, o BTC está a destacar-se contra o ETH, que parece estar a entrar num período de realização de lucros", acrescentou. Liu disse que esta tendência pode continuar enquanto os mercados globais permanecerem instáveis, com investidores a favorecer o Bitcoin pela sua percebida estabilidade e apelo de refúgio seguro. Relacionado: Aumento no trading spot de Bitcoin sugere possível rompimento para $119K Fundos cripto recuperam com $2,48 mil milhões em entradas semanais Conforme relatado, os produtos de investimento em criptomoedas recuperaram na semana passada, atraindo $2,48 mil milhões em entradas líquidas após os $1,4 mil milhões em fluxos de saída da semana anterior. Agosto terminou com $4,37 mil milhões em entradas. As entradas acumuladas no ano agora estão em $35,5...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:59