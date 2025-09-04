2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Bombas e quedas do Bitcoin americano de Eric Trump no lançamento na Nasdaq

O post "Bitcoin Americano de Eric Trump Sobe e Desce na Estreia na Nasdaq" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A negociação das ações foi interrompida duas vezes na hora de abertura, e o preço das ações caiu quase 50% em relação ao seu pico da manhã. Apenas dias após o lançamento da World Liberty Financial, os Trumps estão de volta para mais, com a American Bitcoin Corp (ticker: ABTC) estreando na Nasdaq hoje após sua fusão com a empresa de mineração Gryphon Digital Mining. As ações dispararam imediatamente para $13 quando os mercados abriram, e após a negociação ser interrompida duas vezes esta manhã, as ações retraçaram toda a alta, e agora mudam de mãos por menos de $7. Ações ABTC – Yahoo Finance Eric Trump, CSO e cofundador da American Bitcoin, disse: "Nossa estreia na Nasdaq marca um marco histórico ao trazer o Bitcoin para o centro dos mercados de capital dos EUA e avançar nossa missão de fazer da América a líder indiscutível da economia global do Bitcoin." Após a fusão, a American Bitcoin irá focar em escalar "estratégias disciplinadas de acumulação", além de continuar as operações de mineração estabelecidas pela Gryphon. A empresa diz que seu objetivo principal é maximizar o "Bitcoin por ação" através de seus movimentos de mercado e mineração com desconto. "A American Bitcoin incorpora os valores que definem a força americana: liberdade, transparência e independência", disse Donald Trump Jr., cofundador da World Liberty Financial e acionista da ABTC. Enquanto isso, a World Liberty Financial está enfrentando dificuldades após o lançamento e caiu mais de 25% em relação ao seu preço de lançamento para $0,22, ou uma avaliação totalmente diluída de $22 bilhões. Vale notar que os contribuintes da pré-venda do token WLFI ainda estão com múltiplos ganhos sobre seus preços de contribuição de $0,015 e $0,05. Fonte: https://thedefiant.io/news/markets/eric-trump-s-american-bitcoin-pumps-and-dumps-on-nasdaq-launch
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:09
Todos os olhos nas Folhas de Pagamento Não Agrícolas após revisões chocantes

O post Todos os olhos nos Nonfarm Payrolls após revisões chocantes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A primeira semana de setembro promete ser crucial para a economia dos Estados Unidos. No espaço de alguns dias, uma série de publicações importantes esclarecerá o estado do mercado de trabalho dos EUA, culminando na sexta-feira com o aguardado relatório de Nonfarm Payrolls (NFP). Estas estatísticas são examinadas não apenas por Wall Street, mas também pelo Federal Reserve (Fed), cujas futuras decisões de política monetária dependerão em grande parte da robustez ou fragilidade do mercado de trabalho. Um clima de incerteza elevada O relatório de emprego de julho já havia semeado as sementes da incerteza, com apenas 73.000 novos empregos criados em comparação com os 110.000 esperados. Ainda mais preocupante, os números dos meses anteriores foram revisados para baixo, eliminando mais de 250.000 empregos inicialmente registrados. Estas correções brutais alimentaram críticas políticas e levaram à demissão sem precedentes do Comissário do Bureau of Labor Statistics (BLS) pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Neste contexto tenso, o relatório de empregos de agosto, publicado na sexta-feira, assume um significado político e económico considerável. Início com o relatório JOLTS A partir de quarta-feira, os investidores terão seu primeiro vislumbre com a divulgação dos dados do Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS). Esta pesquisa mede o número de vagas de emprego, bem como demissões e dispensas. Prevê-se que as vagas de emprego caiam ligeiramente para cerca de 7,4 milhões em julho, em comparação com 7,44 milhões em junho. Desde o pico de 12 milhões em 2022, as vagas de emprego têm se contraído constantemente, indicando um arrefecimento gradual na demanda por mão de obra. Para o Fed, estes números são essenciais. Um mercado de trabalho menos tenso limita as pressões salariais e, consequentemente, a inflação. Por outro lado, uma queda muito acentuada nas vagas de emprego seria interpretada como um sinal de fraqueza que provavelmente aceleraria a desaceleração económica. Relatório de Emprego ADP: O barómetro para o...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:43
Bitcoin, Solana e MAGACOIN FINANCE nomeados destaques de setembro

A publicação Bitcoin, Solana e MAGACOIN FINANCE nomeados destaques de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Setembro começou com analistas reorganizando suas listas de observação enquanto os mercados cripto transitam para uma nova fase. Três nomes — Bitcoin, Solana e MAGACOIN FINANCE — são consistentemente destacados como definidores deste momento. Cada um carrega uma narrativa distinta: Bitcoin como o ativo âncora em um mercado volátil, Solana como o desafiante de rápida escalabilidade atraindo capital institucional, e MAGACOIN FINANCE como a pré-venda especulativa atraindo as previsões de alta mais ousadas. Bitcoin — Zona de Acumulação e Âncora de Mercado Bitcoin continua atuando como âncora do mercado, mantendo-se próximo a máximas históricas apesar de uma modesta queda de 2% no início de setembro. Para muitos analistas, este recuo de mercado representa uma janela clássica de acumulação em vez de um sinal de retração mais profunda. Os fluxos institucionais permanecem consistentes, com alocações de ETF à vista e tesouros corporativos fornecendo uma base confiável de demanda. A resiliência do ativo diante da volatilidade de curto prazo reforça seu papel como o melhor reserva de valor. Enquanto tokens mais novos podem prometer múltiplos mais altos, o Bitcoin é visto como a aposta mais segura para posicionamento de longo prazo. Analistas sugerem que os movimentos corretivos de setembro podem se mostrar atrativos para investidores que buscam exposição antes que o momentum de final de ano se construa novamente. Solana — Escalabilidade, Atualizações e Momentum Institucional Solana permanece no centro das discussões dos analistas, apoiada por fundamentos fortes e presença institucional crescente. A recente atualização Alpenglow melhorou a velocidade e eficiência, e os desenvolvedores continuam expandindo os ecossistemas DeFi e de jogos da Solana. A chain já gerou mais de $1,3 bilhão em receita, consolidando ainda mais sua posição como uma Layer-1 de alto desempenho. As previsões de preço para Solana variam amplamente, com alvos entre $250 e $420 até o Q4, dependendo de como as aplicações de ETF progridem e a demanda institucional escala. Com sua capacidade de processar milhões de transações diárias a baixo custo, Solana está sendo posicionada como a principal alternativa ao Ethereum. Os relatórios de analistas de setembro destacam-na como uma alocação central para aqueles que buscam...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:38
Fornecimento Inativo de Bitcoin Desperta: Trocando BTC Por ETH Na Hyperliquid

A publicação "Fornecimento Dormante de Bitcoin Desperta: Trocando BTC Por ETH No Hyperliquid" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Fornecimento Dormante de Bitcoin Desperta: Trocando BTC Por ETH No Hyperliquid | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. A jornada de Sebastian no mundo cripto começou há quatro anos, impulsionada por um fascínio pelo potencial da tecnologia blockchain para revolucionar os sistemas financeiros. Sua exploração inicial concentrou-se em compreender as complexidades de vários projetos cripto, particularmente aqueles focados na construção de soluções financeiras inovadoras. Através de incontáveis horas de pesquisa e aprendizado, Sebastian desenvolveu um profundo entendimento das tecnologias subjacentes, dinâmicas de mercado e potenciais aplicações das criptomoedas. À medida que seu conhecimento crescia, Sebastian sentiu-se compelido a compartilhar suas percepções com outros. Ele começou a contribuir ativamente para discussões online em plataformas como X e LinkedIn, concentrando-se em conteúdo relacionado a fintech e cripto. Seu objetivo era expor tendências e insights valiosos para um público mais amplo, promovendo uma compreensão mais profunda do panorama cripto em rápida evolução. As contribuições de Sebastian rapidamente ganharam reconhecimento, e ele se tornou uma voz confiável na comunidade cripto online. Para aprimorar ainda mais sua expertise, Sebastian buscou uma certificação UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Este programa rigoroso o equipou com habilidades e conhecimentos valiosos sobre Tecnologia Financeira, preenchendo a lacuna entre finanças tradicionais (TradFi) e finanças descentralizadas (DeFi). A certificação aprofundou sua compreensão do panorama financeiro mais amplo e sua interseção com a tecnologia blockchain. A paixão de Sebastian por finanças e escrita é evidente em seu trabalho. Ele gosta de mergulhar em pesquisas financeiras, analisar tendências de mercado e explorar os últimos desenvolvimentos no espaço cripto. Em seu tempo livre, Sebastian pode frequentemente ser encontrado imerso em gráficos, estudando formulários 10-K ou envolvido em discussões estimulantes sobre o futuro das finanças. A jornada de Sebastian como...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:20
Notícias Bitcoin: Ouro valoriza 32% ameaçando o status de 'Ouro Digital' do BTC

A publicação Bitcoin News: Ouro Valoriza 32% Ameaçando o Status de "Ouro Digital" do BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: Ouro +32% YTD vs BTC +16% — desempenho 2× superior. Ouro $3.500/oz — ~100× desde 1971. Ouro superou o BTC em períodos de vários anos. Coloca pressão na narrativa do "ouro digital". Bitcoin news —O ouro tem sido o ativo de destaque em 2025, valorizando cerca de +32% no acumulado do ano, enquanto o Bitcoin subiu aproximadamente +16%. Uma onça de ouro acaba de atingir a Máxima Histórica (ATH) próxima de $3.500 – um nível de preço que representa um aumento de 100× desde 1971, quando o dólar abandonou o padrão ouro. Em contraste, o Bitcoin teve uma tendência mais modesta. Brevemente ultrapassou $124.000 no início do ano, mas está apenas cerca de 16% acima do seu preço de janeiro de 2025. Bitcoin news —Valorização do Ouro Dobra os Ganhos do Bitcoin em 2025 A valorização do ouro tem múltiplos fatores. Crescentes preocupações com inflação e incertezas geopolíticas empurraram investidores para ativos de refúgio. Analistas observam que as expectativas de cortes nas taxas do Federal Reserve já estão precificadas nos mercados, elevando a demanda por ouro. O Economic Times relata que bancos centrais têm adicionado lingotes agressivamente: comprando em média mais de 1.000 toneladas métricas por ano recentemente. Esta tendência reflete gestores de reservas diversificando para longe do dólar. O ouro à vista atingiu brevemente $3.508,50/oz em 2 de setembro de 2025. ETFs de ouro também viram entradas recordes – por exemplo, as participações do SPDR Gold Trust subiram para 977,68 toneladas, o maior nível desde 2022. Por muitas medidas, o ouro mantém Baixa Liquidez em relação às ações. Ele negocia com apenas 14% de correlação com o S&P 500, comparado aos 60% do Bitcoin. Em outras palavras, o ouro está agindo mais como uma proteção tradicional novamente, ameaçando a narrativa do ouro digital. Em períodos de vários anos, o ouro também superou o Bitcoin. Desde as máximas de novembro de 2021, o ouro subiu 85% versus 61% do Bitcoin. Uma análise do analista Bob Elliott ressalta isso: o ouro entregou retornos similares ao Bitcoin desde o início de 2021, mas com um quarto da volatilidade e quedas muito menores. O Bitcoin tem desempenho inferior sob...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:04
ETFs Bitcoin à vista lideram entradas de $332M enquanto fundos Ethereum sangram

O post ETFs Spot de Bitcoin Lideram Entradas de $332M enquanto Fundos Ethereum Sangram apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) Spot de Bitcoin registaram $332,7 milhões em entradas líquidas na terça-feira, superando os seus homólogos Ethereum, que viram $135,3 milhões em fluxos de saída líquidos, de acordo com dados da SoSoValue. O FBTC da Fidelity liderou o aumento, atraindo $132,7 milhões, seguido pelo IBIT da BlackRock com $72,8 milhões. Entradas adicionais foram relatadas em outros grandes emissores, incluindo Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck e Invesco. Os ETFs de Ether (ETH) registaram fluxos de saída. O FETH da Fidelity representou a maior parte da sangria, perdendo $99,2 milhões, enquanto o ETHW da Bitwise perdeu $24,2 milhões. Os ETFs de Ether também viram $164 milhões em fluxos de saída na sexta-feira. A reversão veio após um forte mês de agosto para os fundos Ethereum, que viram $3,87 mil milhões em entradas em comparação com os $751 milhões em fluxos de saída dos ETFs de Bitcoin (BTC). Fundos Ether veem fluxos de saída. Fonte: SoSoValue Relacionado: Até onde pode ir o preço do Bitcoin enquanto o ouro atinge recorde histórico acima de $3,5K? A narrativa do "ouro digital" do Bitcoin recupera impulso O renovado aumento nos ETFs Spot de Bitcoin surge à medida que a narrativa do "ouro digital" do Bitcoin está a fazer um retorno. "O Bitcoin está mais uma vez a atrair fluxos institucionais à medida que sua narrativa de ouro digital recupera tração", disse Vincent Liu, diretor de investimentos da Kronos Research, ao Cointelegraph. "Com o ouro em máximas históricas, o apetite por ativos duros está claramente a fortalecer-se. Neste ambiente de incerteza macro, o BTC está a destacar-se contra o ETH, que parece estar a entrar num período de realização de lucros", acrescentou. Liu disse que esta tendência pode continuar enquanto os mercados globais permanecerem instáveis, com investidores a favorecer o Bitcoin pela sua percebida estabilidade e apelo de refúgio seguro. Relacionado: Aumento no trading spot de Bitcoin sugere possível rompimento para $119K Fundos cripto recuperam com $2,48 mil milhões em entradas semanais Conforme relatado, os produtos de investimento em criptomoedas recuperaram na semana passada, atraindo $2,48 mil milhões em entradas líquidas após os $1,4 mil milhões em fluxos de saída da semana anterior. Agosto terminou com $4,37 mil milhões em entradas. As entradas acumuladas no ano agora estão em $35,5...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:59
Como prever a próxima oscilação do Forex

O post Como prever a próxima oscilação do Forex apareceu no BitcoinEthereumNews.com. No mercado de câmbio (Forex), os preços não se movem por acaso; eles reagem à economia real, e nada conta a história económica mais rapidamente do que o emprego. A criação de empregos, os salários, a participação da força de trabalho e, claro, a Taxa de Desemprego influenciam as expectativas de crescimento económico e inflação e, consequentemente, as decisões dos bancos centrais... e assim as moedas. Em outras palavras, manter um olho atento nos dados de emprego não é um luxo de analista, é uma vantagem competitiva para qualquer trader de Forex, seja iniciante ou experiente. Por que o emprego é um impulsionador da moeda O emprego é o elo direto entre a atividade e o poder de compra. Quando as contratações aumentam e os salários sobem, o consumo se mantém, a inflação pode aumentar, e os bancos centrais têm mais razões para apertar a política (aumentando ou mantendo altas taxas de juros). Taxas mais altas atraem capital e fortalecem a moeda. Por outro lado, um mercado de trabalho em deterioração pesa sobre o consumo, amortece a inflação e abre caminho para o afrouxamento monetário, o que tende a enfraquecer a moeda. Este mecanismo não é teórico, mas pode ser visto mês após mês nas reações de pares de moedas como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD e assim por diante. Quais indicadores observar, além do número principal Folha de Pagamento Não-Agrícola (NFP) nos Estados Unidos: O catalisador mensal por excelência. Não pare no número de empregos criados, observe as revisões dos meses anteriores (frequentemente movimentadores do mercado), a dispersão setorial (manufatura vs. serviços) e os ganhos médios por hora para tomar o pulso das pressões inflacionárias. Taxa de Desemprego: Uma taxa em queda apoia a moeda se a queda vier do emprego líquido, não de uma queda na participação (desencorajamento de quem procura emprego). Uma taxa crescente pode ser "boa" se a participação aumentar ainda mais rápido, um sinal de uma oferta de trabalho dinâmica. Renda e horas trabalhadas: Um aumento nos salários sem um aumento no emprego pode ser suficiente para endurecer...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:58
Ações da MicroStrategy visam alta de 40% com esperanças no S&P, mas analista alerta para risco

O post Ações da MicroStrategy Visam Alta de 40% com Esperanças no S&P, mas Analista Alerta sobre Risco apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: As ações da MicroStrategy foram negociadas perto de $341, subindo 2,16%, com ganhos de seis meses em 36%. A decisão de inclusão no S&P 500 poderia despertar nova procura, enquanto a força do Bitcoin permanece fundamental. Os gráficos mostram potencial de alta até $480 (+40%), mas os riscos incluem uma queda em direção a $300 se o suporte falhar. As ações da MicroStrategy começaram setembro com algum momentum. O preço ganhou 2,16% durante as últimas 24 horas, negociando perto de $341. A semana passada foi maioritariamente estável, mas os ganhos de seis meses ainda são de 36,15%. No acumulado do ano, as ações subiram 14%. Os investidores estão agora a observar dois fatores: a recuperação do Bitcoin e uma possível inclusão no S&P 500. Ambos poderiam impulsionar as ações MSTR. Mas os analistas também alertam para riscos que poderiam, em vez disso, arrastá-las para baixo. Os gráficos mostram que uma rutura poderia levar as ações a $480. Isso seria um ganho de 40% a partir de hoje. Ao mesmo tempo, falha no nível de suporte poderia abrir caminho para baixo até $300. Esperanças no S&P Dão um Impulso à MicroStrategy A notícia principal é que a MicroStrategy poderá em breve juntar-se ao índice S&P 500. Relatórios dizem que o comité do S&P poderá anunciar a sua decisão na sexta-feira. A empresa agora cumpre todos os requisitos de entrada, tornando-se uma forte candidata. As Ações da MicroStrategy Poderiam Receber o Impulso do S&P 500 | Fonte: X Juntar-se ao S&P 500 é importante porque os fundos de índice seriam forçados a comprar ações. Isso poderia significar milhares de milhões de dólares em nova procura. Também tornaria a MicroStrategy mais visível para investidores tradicionais. Esta expectativa já elevou as ações MSTR. Os traders veem a inclusão como validação da estratégia focada em Bitcoin de Michael Saylor. A empresa posicionou-se não apenas como uma empresa de software, mas também como um proxy do Bitcoin. Ao mesmo tempo, os críticos apontam os riscos. Alguns argumentam que a empresa é excessivamente dependente do Bitcoin e que o S&P pode hesitar. Ainda assim, a possibilidade de inclusão adiciona um importante catalisador de curto prazo. Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:49
Bitcoin mostra sinais de alerta enquanto o fornecimento das baleias atinge mínimos de 2018

O post Bitcoin Mostra Sinais de Alerta enquanto o Fornecimento das Whales (Baleias) Atinge Mínimos de 2018 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin enfrenta rejeições repetidas de resistência, aumentando os riscos de um recuo próximo a $107.200 O fornecimento por Whale (Baleia) cai para níveis de 2018, sinalizando redistribuição e controle reduzido A profundidade da correção permanece dentro das normas, com queda de 12% alinhada aos padrões de mercados em alta anteriores O Bitcoin continua a testar níveis críticos enquanto mostra sinais de exaustão na resistência. A maior criptomoeda do mundo era negociada a $111.018 no momento da publicação, com alta de 0,63% nas últimas 24 horas. Sua capitalização de mercado agora está acima de $2,21 trilhões, com volumes de negociação ultrapassando $47 bilhões. No entanto, sob a superfície, sinais técnicos e métricas on-chain destacam desafios crescentes que podem determinar o próximo grande movimento. Sinais de Rejeição da Resistência Chave O analista Ali Martinez observou que o Bitcoin recentemente tocou o limite superior de um canal descendente próximo a $110.700. Este nível emergiu como firme resistência, com múltiplos pavios formando-se no limite. As rejeições repetidas sugerem que os compradores estão lutando para ganhar momentum. Consequentemente, um recuo de mercado em direção a $107.200 parece provável. Um declínio mais profundo poderia até enviar o preço para mais perto de $103.000, tornando o intervalo atual crucial para a direção de curto prazo. Bitcoin $BTC recentemente tocou o limite superior do canal em torno de $110.700, que agora atua como resistência. Múltiplos pavios neste nível sinalizam rejeição, aumentando o risco de um movimento de volta para $107.200 ou até mesmo $103.000. pic.twitter.com/U7ajA1O4Z1 — Ali (@ali_charts) 3 de setembro de 2025 Relacionado: Três Razões pelas quais o Bitcoin Poderia Atingir $200K no Final de 2025 Declínio do Fornecimento das Whales (Baleias) Espelha Níveis de 2018 Além da rejeição técnica, tendências de distribuição de fornecimento levantam preocupações adicionais. Dados da Glassnode mostram que o fornecimento médio de Bitcoin por Whale (Baleia), representando detentores com 100-10.000 BTC, caiu constantemente desde novembro de 2024. A média agora está em apenas 488 BTC por Whale (Baleia), um nível visto pela última vez em dezembro de 2018. Significativamente, este declínio contrasta com a ação de preço resiliente do Bitcoin acima de $60.000 nos últimos meses. Isso sinaliza redistribuição, onde as Whales (Baleias) parecem...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:45
Tesouraria com sede em Amesterdão garante financiamento, compra 1.000 BTC para listagem pública

A ronda privada foi liderada pela Winklevoss Capital e Nakamoto Holdings. Caminho para a Listagem na Euronext A Treasury planeia tornar-se a [...] O post Treasury com sede em Amesterdão Garante Financiamento, Compra 1.000 BTC para Listagem Pública apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo2025/09/04 02:31
