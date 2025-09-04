A recuperação da Macy's está a ganhar força ou é mais um rebote temporário?

A publicação "A recuperação da Macy's está ganhando força ou é mais um salto de gato morto?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Uma loja da Macy's em Los Angeles, Califórnia, EUA, na terça-feira, 15 de agosto de 2023. Fotógrafo: Eric Thayer/Bloomberg © 2023 Bloomberg Finance LP Esta manhã, a Macy's superou as expectativas de lucros trimestrais e elevou suas orientações, fazendo com que suas ações subissem drasticamente no início das negociações. Agora, cerca de 18 meses após o "Novo Capítulo Ousado" da loja de departamentos, vale a pena fazer a pergunta: Isso é uma evidência clara de que a nova estratégia está começando a funcionar? Com base no que aprendemos hoje, minha resposta mais caridosa está em algum lugar entre "talvez" e "é muito cedo para dizer". Mas meu lado mais cético diz "não realmente". Aqui está o porquê. Sinais Positivos Com certeza, houve algumas boas notícias. Tanto a Macy's Inc quanto as lojas da marca Macy's experimentaram o melhor crescimento de vendas em lojas comparáveis em 12 trimestres. Em particular, a Bloomingdale's entregou outro forte desempenho trimestral - embora provavelmente tenha recebido um bom impulso das dificuldades contínuas na Saks Global. Os "Net Promoter Scores" da Macy's para o segundo trimestre foram os melhores já registrados. A velocidade de entrega melhorou significativamente e os estoques da empresa parecem estar em boa forma para o final do ano. Anedoticamente, minha própria experiência visitando alguns dos locais "Reimagine 125" (aquelas lojas que estão recebendo investimento aprimorado e prioridade em novas iniciativas) revela melhorias notáveis no atendimento de vendas, merchandising visual, limpeza e afins. Isso não me impressiona muito Tendo dito isso, mesmo nas lojas "Reimagine 125", o crescimento de vendas de 1,4% não está nem remotamente próximo dos números entregues pelos concorrentes - TJX, Ulta, e outros - para os quais a Macy's tem perdido participação de mercado por bem mais de uma década, nem do setor de varejo de forma mais ampla. Considerando que essas lojas de foco foram presumivelmente selecionadas com base em suas características subjacentes do quartil superior (dinâmica de mercado forte e localizações e instalações físicas acima da média) e estão recebendo muito mais atenção e investimento do que as...