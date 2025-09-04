Lido estreia cofres de Simple Earn simplificados com Veda e Mellow
O post Lido estreia vaults Earn simplificados com Veda e Mellow apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Lido lançou o Earn, uma nova aba em stake.lido.fi que apresenta vaults de estratégia curados com o objetivo de tornar mais fácil e comparativamente mais seguro colocar o ether em stake para trabalhar. A primeira listagem, GG Vault (GGV) da Veda Labs, oferece acesso com um clique a estratégias DeFi "blue-chip" usando ETH, WETH, stETH ou wstETH. Uma segunda listagem, o Decentralised Validator Vault (DVV) implementado pela Mellow, está programado para entrar em funcionamento em meados de setembro. A Lido diz que os vaults devem atender ao mesmo padrão de segurança que seu protocolo principal, de acordo com Jakov Buratović da Lido Ecosystem Foundation. "Para aparecer no Lido Earn... todos os contratos de produção devem ser auditados por empresas de renome antes da listagem, com quaisquer descobertas materiais abordadas", disse Buratović à Blockworks. Os vaults ativos mantêm alertas automatizados para detectar quaisquer problemas, e "se necessário, mecanismos de pausa ou interrupção on-chain podem ser acionados para interromper a operação do vault", disse ele. Enquanto a fundação trabalha para minimizar o risco para os depositantes, Buratović observa que eles se isentam de qualquer responsabilidade por possíveis perdas. As taxas são diretas no lançamento. "Especificamente para o GGV, há uma taxa de plataforma de 1% dividida entre a Veda e o Lido DAO, consistente com as taxas vistas em outros vaults DeFi", disse Buratović. Do lado da experiência do usuário, os usuários recebem um token de depósito ERC-20 que acumula valor, semelhante ao wstETH — a forma não-rebasing do stETH que é amplamente utilizada em DeFi. Os saques são feitos em wstETH e, por enquanto, a Lido não está otimizando para mercados secundários dos tokens do vault. O provedor de staking líquido atualmente tem cerca de $38 bilhões em depósitos de ETH, representando quase 61% do ether em stake, de acordo com os dados mais recentes da Blockworks Research. Fonte: Blockworks Research A alternativa Mellow A segunda estratégia listada no Earn, DVV, é construída na arquitetura modular de vault da Mellow e introduz uma abordagem diferente — desta vez centrada na descentralização do validador. Cada estratégia é encaixada em um "Subvault" isolado,...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:27