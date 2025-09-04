2025-10-13 Monday

Desacoplamento histórico do Bitcoin-S&P alimenta esperanças de altseason – Todos os detalhes!

O post Desacoplamento histórico do Bitcoin-S&P alimenta esperanças de altseason – Todos os detalhes! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: O Bitcoin desacoplou-se do S&P 500 à medida que os influxos elevaram o BTC e as altcoins. Analistas alertaram que a vantagem do ETH pode desaparecer enquanto o BTC testa novamente a resistência, com Cowen projetando renovada dominância do BTC até outubro. O Bitcoin [BTC] e o S&P 500 continuaram a desacoplar-se até o momento desta publicação. Historicamente, ambos os ativos tendiam a mover-se em paralelo, mas o gráfico mais recente de 1 dia mostrou uma clara divergência. O Bitcoin, mostrado em roxo, subiu, enquanto o S&P 500 tendeu para baixo. Naturalmente, isso sugeriu que a rotação de capital para a criptomoeda estava em andamento. Esta força renovada vem após o fraco desempenho do Bitcoin nas últimas semanas. O ativo caiu da sua máxima histórica de $124.000 para valores tão baixos quanto $108.000 antes de tentar uma ruptura acima da zona de resistência de $110.000. Fonte: TradingView Um padrão de desacoplamento familiar Esta não foi a primeira vez que o Bitcoin e o S&P 500 se desacoplaram. Ao longo dos anos, o Bitcoin frequentemente superou as ações. De acordo com a Curvo, entre 2020 e 2024, o S&P 500 superou o Bitcoin apenas três vezes, notavelmente durante o desacoplamento de 2022. Nesse período, o Bitcoin caiu 62% em comparação com o declínio de 13% do S&P 500. Além disso, a liquidez favoreceu o Bitcoin mais recentemente. O ativo ganhou 135% em 2024, versus 33% do S&P. Se os influxos de capital continuassem, o Bitcoin poderia romper acima da sua resistência atual. Dito isso, analistas observaram que as altcoins também podem se beneficiar desta rotação. BTC.D cai! Quem realmente ganha com isso? As altcoins pareciam estar ganhando com a reduzida dominância do Bitcoin. De acordo com o CoinMarketCap, a Dominância do Bitcoin [BTC.D], que mede a participação de mercado do Bitcoin em relação a outras criptomoedas, caiu 3,43% no último dia. O Ethereum [ETH] capturou a maior parte dessa liquidez, subindo 2,17%. Fonte: CoinMarketCap No caso de um declínio contínuo no BTC.D, sugere-se que as altcoins poderiam estender seus ganhos nas próximas sessões. No entanto, o analista Ben Cowen oferece uma perspectiva contrária. Ele acredita...
Bilionário Ray Dalio reitera avisos sobre o declínio do dólar, sugere Bitcoin como hedge

Bilionário Ray Dalio reitera avisos sobre o declínio do dólar, sugere Bitcoin como hedge

O post Bilionário Ray Dalio reitera alertas sobre o declínio do dólar, sugere Bitcoin como proteção apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O investidor bilionário Ray Dalio disse que os EUA estão se aproximando dos estágios finais de um ciclo de dívida que ameaça o papel do dólar como moeda de reserva mundial, uma mudança que ele acredita que poderia aumentar a demanda por Bitcoin, ouro e outros ativos de fornecimento limitado. Dalio, fundador da Bridgewater Associates, divulgou os comentários após acusar o Financial Times de deturpar suas opiniões compartilhadas em uma entrevista. Ele disse que concordou em responder às perguntas do jornal por escrito, mas quando a troca não foi publicada, ele tornou o Q&A completo público para "combater distorções". Moedas fiduciárias destinadas a cair Dalio argumentou que os crescentes custos de serviço da dívida do governo dos EUA, agora cerca de $1 trilhão anualmente, combinados com novas necessidades de empréstimos, estão erodindo a confiança nos títulos do Tesouro e no dólar. Ele acrescentou que essa dinâmica torna os ativos alternativos mais atraentes. De acordo com Dalio: "Cripto é agora uma moeda alternativa que tem seu fornecimento limitado, então, em igualdade de condições, se o fornecimento de dinheiro em dólar aumentar e/ou a demanda por ele cair, isso provavelmente tornaria a cripto uma moeda alternativa atraente." Ele também compartilhou sua crença de que todas as moedas fiduciárias estão destinadas a cair em valor contra "moedas fortes" como o Bitcoin. Dalio disse: "Isso é o que aconteceu no período de 1930 a 1940 e no período de 1970 a 1980." Ele fez a declaração em resposta a uma pergunta sobre se a cripto poderia viável substituir o dólar. Ele também respondeu a perguntas sobre stablecoins e sua exposição aos títulos do tesouro. O Plano do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Ótimo 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. O FT questionou se a dinâmica poderia representar uma ameaça sistemática à estabilidade. Dalio respondeu: "Não acho que sim." Ele acrescentou que o declínio do poder de compra do tesouro é um problema maior...
Bilionário Ray Dalio relaciona a ascensão do Bitcoin com "ataque cardíaco alimentado por dívida" nos EUA

Bilionário Ray Dalio relaciona a ascensão do Bitcoin com "ataque cardíaco alimentado por dívida" nos EUA

A postagem "Bilionário Ray Dalio Relaciona a Ascensão do Bitcoin com 'Ataque Cardíaco Alimentado por Dívidas' nos EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, Ray Dalio disse que os EUA estão arriscando um "ataque cardíaco alimentado por dívidas". O valor do dinheiro seria afetado negativamente se o Federal Reserve for eventualmente forçado a intervir no mercado de títulos. Ele comparou ativos digitais a moedas fortes. A economia dos EUA está enfrentando um ataque cardíaco alimentado por dívidas nos próximos anos, mas isso provavelmente impulsionará os preços das criptomoedas, de acordo com o veterano gestor de ativos Ray Dalio. Em uma entrevista ao Financial Times, o fundador da Bridgewater Associates relacionou um aumento no preço dos ativos digitais e do ouro ao enorme fardo da dívida americana, que não está melhorando, de acordo com uma transcrição da conversa que ele publicou no X na quarta-feira. O governo dos EUA está gastando mais dinheiro do que está arrecadando, enquanto administra enormes quantidades de dívida. E à medida que o governo pede mais empréstimos para cobrir déficits orçamentários, enquanto gerencia seu fardo existente, os credores eventualmente poderiam causar problemas, disse Dalio. Os credores venderão a dívida dos EUA à medida que ficarem preocupados com sua capacidade de funcionar como reserva de valor, disse ele. Isso provavelmente colocará o Federal Reserve em uma posição difícil, acrescentou Dalio, onde terá que decidir entre taxas de juros crescentes e uma crise de inadimplência da dívida ou imprimir dinheiro para comprar dívida e "tentar manter as taxas de juros reais baixas, o que reduzirá o valor do dinheiro". O bilionário, que previu o colapso financeiro de 2008, descreveu isso como a "última fase traumática" de um "grande ciclo de dívida", onde ao longo da história, a dívida excessiva culminou em uma contração econômica e crise sistemática. Nesse sentido, Dalio disse que a desregulamentação não é uma ameaça ao uso de moedas fiduciárias pelos governos na estabilização de economias ou facilitação do comércio internacional. São os níveis insalubres de dívida, disse ele, que estão corroendo o status de moedas como o...
Trump diz que pode enviar a Guarda Nacional para Nova Orleães—não Chicago

Trump diz que pode enviar a Guarda Nacional para Nova Orleães—não Chicago

A publicação "Trump diz que pode enviar a Guarda Nacional para Nova Orleans—Não Chicago" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em destaque, o Presidente Donald Trump na quarta-feira recuou na sua promessa de enviar a Guarda Nacional para Chicago para uma repressão ao crime e disse que poderia, em vez disso, enviar tropas para Nova Orleans, onde o governador republicano do estado provavelmente não o desafiará. O Presidente Donald Trump fala durante uma reunião bilateral com o Presidente polaco Karol Nawrocki no Gabinete Oval na Casa Branca em 3 de setembro de 2025 em Washington, DC. (Foto de Alex Wong/Getty Images) Getty Images Factos Principais Trump disse que a sua administração está "a tomar uma decisão agora se vamos para Chicago ou se vamos para um lugar como Nova Orleans onde temos um ótimo governador, Jeff Landry, que quer que entremos e endireitemos uma secção muito agradável deste país que se tornou bastante difícil." Trump fez os comentários depois de avisar na terça-feira à tarde que enviaria tropas para Chicago com ou sem permissão do Gov. J.B. Pritzker, um Democrata, que reagiu contra as ameaças de Trump. Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada. Fonte: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/03/trump-suggests-sending-national-guard-to-new-orleans-instead-of-chicago-potentially-avoiding-legal-hurdle/
Lido estreia cofres de Simple Earn simplificados com Veda e Mellow

Lido estreia cofres de Simple Earn simplificados com Veda e Mellow

O post Lido estreia vaults Earn simplificados com Veda e Mellow apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Lido lançou o Earn, uma nova aba em stake.lido.fi que apresenta vaults de estratégia curados com o objetivo de tornar mais fácil e comparativamente mais seguro colocar o ether em stake para trabalhar. A primeira listagem, GG Vault (GGV) da Veda Labs, oferece acesso com um clique a estratégias DeFi "blue-chip" usando ETH, WETH, stETH ou wstETH. Uma segunda listagem, o Decentralised Validator Vault (DVV) implementado pela Mellow, está programado para entrar em funcionamento em meados de setembro. A Lido diz que os vaults devem atender ao mesmo padrão de segurança que seu protocolo principal, de acordo com Jakov Buratović da Lido Ecosystem Foundation. "Para aparecer no Lido Earn... todos os contratos de produção devem ser auditados por empresas de renome antes da listagem, com quaisquer descobertas materiais abordadas", disse Buratović à Blockworks. Os vaults ativos mantêm alertas automatizados para detectar quaisquer problemas, e "se necessário, mecanismos de pausa ou interrupção on-chain podem ser acionados para interromper a operação do vault", disse ele. Enquanto a fundação trabalha para minimizar o risco para os depositantes, Buratović observa que eles se isentam de qualquer responsabilidade por possíveis perdas. As taxas são diretas no lançamento. "Especificamente para o GGV, há uma taxa de plataforma de 1% dividida entre a Veda e o Lido DAO, consistente com as taxas vistas em outros vaults DeFi", disse Buratović. Do lado da experiência do usuário, os usuários recebem um token de depósito ERC-20 que acumula valor, semelhante ao wstETH — a forma não-rebasing do stETH que é amplamente utilizada em DeFi. Os saques são feitos em wstETH e, por enquanto, a Lido não está otimizando para mercados secundários dos tokens do vault. O provedor de staking líquido atualmente tem cerca de $38 bilhões em depósitos de ETH, representando quase 61% do ether em stake, de acordo com os dados mais recentes da Blockworks Research. Fonte: Blockworks Research A alternativa Mellow A segunda estratégia listada no Earn, DVV, é construída na arquitetura modular de vault da Mellow e introduz uma abordagem diferente — desta vez centrada na descentralização do validador. Cada estratégia é encaixada em um "Subvault" isolado,...
Charles Hoskinson sobre a rivalidade entre Cardano e Bitcoin, 'Vencemos o tempo todo'

Charles Hoskinson sobre a rivalidade entre Cardano e Bitcoin, 'Vencemos o tempo todo'

O post Charles Hoskinson Sobre a Rivalidade entre Cardano e Bitcoin, 'Vencemos Sempre' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: Charles Hokinson afirma que Cardano é uma altcoin, permanecendo uma das principais rivais do Bitcoin. ADA supera o BTC em crescimento anual de preço desde a era do ICO. O ecossistema Cardano continuou a expandir-se através de atualizações e colaborações. O fundador da Cardano, Charles Hoskinson, partilhou recentemente a sua perspetiva sobre a rivalidade contínua entre Bitcoin (BTC) e ADA. Segundo Hoskinson, Cardano (ADA) vencerá sempre. O fundador também descreveu ADA como "o ativo com melhor desempenho de todos os tempos" durante uma entrevista recente. Hoskinson promoveu consistentemente ADA como uma plataforma blockchain superior, baseada em pesquisa, enfatizando o seu valor a longo prazo e desempenho superior. Comparando o Crescimento de ADA com o Bitcoin Num post recente no X, Hoskinson escreveu: "Vencemos sempre também." O fundador da Cardano anexou uma captura de ecrã ao seu post, destacando o crescimento de ADA em relação ao Bitcoin desde o seu início. A captura de ecrã fornece uma análise da capitalização de mercado de ADA em 2 de setembro de 2025. Faz uma comparação hipotética com o valor do Bitcoin que ADA originalmente arrecadou durante a sua Oferta Inicial de Moedas (ICO) em 2017. Notavelmente, a capitalização de mercado de ADA estava em torno de $29,8 mil milhões no momento da publicação, com um fornecimento circulante de 35,73 mil milhões de tokens ADA. Cardano arrecadou 108.000 BTC durante o seu ICO em 2017. Se os participantes iniciais do ICO tivessem mantido essas moedas BTC em vez de convertê-las em ADA. Hoje, as moedas valeriam $11,78 mil milhões (108.000×$109.162,70). Cardano como um Ativo Mais Lucrativo que BTC | Fonte: Charles Hoskinson no X Isto significa que a capitalização de mercado atual da Cardano de $29,8 mil milhões é cerca de 2,5 vezes maior que o valor do Bitcoin que inicialmente arrecadaram. A análise também considera o crescimento histórico do Bitcoin na última década e estima o valor do ICO de ADA no mercado atual. Sugere que valeria aproximadamente $25,9 mil milhões se todo o BTC arrecadado no ICO tivesse sido mantido até setembro...
Novo single de Lady Gaga para 'Wednesday' dispara diretamente para o Top 10

Novo single de Lady Gaga para 'Wednesday' dispara diretamente para o Top 10

O post "Novo Single de Lady Gaga para 'Wednesday' Entra Diretamente no Top 10" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "The Dead Dance" de Lady Gaga, apresentado na série Wednesday da Netflix, estreia na posição nº 10 na tabela de Top Songs do iTunes dos EUA enquanto chega a edição deluxe de Mayhem. INDIO, CALIFÓRNIA – 11 DE ABRIL: (APENAS PARA USO EDITORIAL) (ACESSO EXCLUSIVO) Lady Gaga atua no Coachella Stage durante o Festival de Música e Artes do Vale de Coachella 2025 no Empire Polo Club em 11 de abril de 2025 em Indio, Califórnia. (Foto de Kevin Mazur/Getty Images para Coachella) Kevin Mazur/Getty Images para Coachella O mais recente papel de atriz de Lady Gaga vê-a juntar-se à série Wednesday da Netflix, que recentemente concluiu a revelação da segunda temporada. A plataforma de streaming dividiu a segunda parte em duas partes, com a ronda final de episódios a estrear a 3 de setembro. O envolvimento de Gaga estendeu-se para além das suas habilidades de atuação, pois ela também escreveu e gravou uma música especificamente para o programa. A cantora provocou "The Dead Dance" e anunciou-o formalmente apenas dias antes do seu lançamento, e agora a faixa tornou-se rapidamente um bestseller. Estreia de "The Dead Dance" de Lady Gaga Nos Estados Unidos, no momento da escrita, "The Dead Dance" está na posição nº 10 na tabela de Top Songs do iTunes. A faixa precisou de muito pouco tempo para disparar para o nível mais alto na lista dos cortes mais vendidos na plataforma de vendas digitais mais importante dos EUA. Edição Deluxe de Mayhem Ao mesmo tempo que "The Dead Dance" ficou disponível como single, Gaga lançou uma edição estendida do seu mais recente álbum Mayhem. O álbum completo agora inclui três faixas adicionais — "Can't Stop the High", "Kill for Love" e "The Dead Dance". O Mais Recente Álbum Nº 1 de Lady Gaga Gaga está apenas a alguns meses de partilhar Mayhem, que chegou no início de março. O projeto trouxe-a de volta ao dance-pop obscuro que a transformou numa superestrela em primeiro lugar e facilmente...
A recuperação da Macy's está a ganhar força ou é mais um rebote temporário?

A recuperação da Macy's está a ganhar força ou é mais um rebote temporário?

A publicação "A recuperação da Macy's está ganhando força ou é mais um salto de gato morto?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Uma loja da Macy's em Los Angeles, Califórnia, EUA, na terça-feira, 15 de agosto de 2023. Fotógrafo: Eric Thayer/Bloomberg © 2023 Bloomberg Finance LP Esta manhã, a Macy's superou as expectativas de lucros trimestrais e elevou suas orientações, fazendo com que suas ações subissem drasticamente no início das negociações. Agora, cerca de 18 meses após o "Novo Capítulo Ousado" da loja de departamentos, vale a pena fazer a pergunta: Isso é uma evidência clara de que a nova estratégia está começando a funcionar? Com base no que aprendemos hoje, minha resposta mais caridosa está em algum lugar entre "talvez" e "é muito cedo para dizer". Mas meu lado mais cético diz "não realmente". Aqui está o porquê. Sinais Positivos Com certeza, houve algumas boas notícias. Tanto a Macy's Inc quanto as lojas da marca Macy's experimentaram o melhor crescimento de vendas em lojas comparáveis em 12 trimestres. Em particular, a Bloomingdale's entregou outro forte desempenho trimestral - embora provavelmente tenha recebido um bom impulso das dificuldades contínuas na Saks Global. Os "Net Promoter Scores" da Macy's para o segundo trimestre foram os melhores já registrados. A velocidade de entrega melhorou significativamente e os estoques da empresa parecem estar em boa forma para o final do ano. Anedoticamente, minha própria experiência visitando alguns dos locais "Reimagine 125" (aquelas lojas que estão recebendo investimento aprimorado e prioridade em novas iniciativas) revela melhorias notáveis no atendimento de vendas, merchandising visual, limpeza e afins. Isso não me impressiona muito Tendo dito isso, mesmo nas lojas "Reimagine 125", o crescimento de vendas de 1,4% não está nem remotamente próximo dos números entregues pelos concorrentes - TJX, Ulta, e outros - para os quais a Macy's tem perdido participação de mercado por bem mais de uma década, nem do setor de varejo de forma mais ampla. Considerando que essas lojas de foco foram presumivelmente selecionadas com base em suas características subjacentes do quartil superior (dinâmica de mercado forte e localizações e instalações físicas acima da média) e estão recebendo muito mais atenção e investimento do que as...
Alguns sinais de que o processo desinflacionário está a abrandar

Alguns sinais de que o processo desinflacionário está a abrandar

A publicação "Alguns sinais de que o processo desinflacionário está a abrandar" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A responsável política do Banco de Inglaterra (BoE), Megan Greene, disse na quarta-feira que votou para manter a taxa bancária inalterada na última reunião de política, citando maior risco de persistência da inflação e menor risco de procura fraca. Principais conclusões "As expectativas de inflação das famílias e empresas têm estado elevadas há algum tempo." "As notícias recentes sobre inflação têm sido nos preços dos alimentos, que são altamente relevantes para as expectativas." "O painel de Decisores do BoE mostra que as empresas estão mais sensíveis à inflação mais elevada." "Alguns sinais de que o processo desinflacionário está a abrandar." "Não se espera uma agitação no mercado de trabalho." Reação do mercado Estes comentários receberam uma pontuação hawkish de 7 do FXStreet BoE Speech Tracker. O GBP/USD preserva o seu momentum de recuperação diária após estas observações e foi visto pela última vez a subir 0,27% no dia a 1,3430. Fonte: https://www.fxstreet.com/news/boes-greene-some-signs-that-disinflationary-process-is-slowing-202509031337
Imunoterapia oncológica não-celular com rastreabilidade STIP-NAM, entrando numa janela de aquisição global.

Imunoterapia oncológica não-celular com rastreabilidade STIP-NAM, entrando numa janela de aquisição global.

A publicação Imunoterapia Oncológica Não-Celular com Rastreabilidade STIP-NAM, Entrando numa Janela de Aquisição Global. apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ORLANDO, Estados Unidos, 3 de setembro de 2025, FinanceWire A OGRD Alliance anuncia o PLPC-DB, uma plataforma de imunoterapia oncológica não-celular projetada para superar as barreiras de custo, escalabilidade e infraestrutura na inovação contra o cancro. Ao contrário das terapias baseadas em células ou genes, o PLPC-DB é um complexo fosfolipoproteico liofilizado com estabilidade validada por mais de 18 meses à temperatura ambiente, eliminando a dependência da cold-chain e reduzindo os custos operacionais em mais de 60%. FUNDAÇÃO EM EVIDÊNCIAS DO MUNDO REAL Por mais de uma década, o programa OncoVix na América Latina tem fornecido monitorização estruturada de pacientes e recolha de dados. Esta base de Evidências do Mundo Real (RWE) permitiu a criação da Plataforma de Rastreabilidade Imunofenotípica Estruturada (STIP), agora aprimorada com um Módulo de Acesso à Rede (NAM). O STIP-NAM estende a rastreabilidade para formatos interoperáveis e auditáveis em diferentes jurisdições, apoiando reguladores, investidores e parceiros sem exigir ensaios sequenciais de Fase I-III. DIFERENCIAÇÃO CIENTÍFICA O PLPC-DB coordena a ativação imunológica inata e adaptativa (NK, CD8⁺, CD4⁺ Th1), melhora a apresentação de antígenos e reduz citocinas inibitórias como IL-10 e TGF-β. A sua plataforma está documentada em cinco publicações Q1 indexadas no PubMed e onze apresentações em congressos de oncologia de Nível 1, sob a liderança científica do Dr. Ramón Gutiérrez-Sandoval M.D., oncopatologista e CSO da OGRD Alliance. "A nossa prioridade tem sido estruturar o PLPC-DB como um ativo de imunoterapia escalável e rastreável, com um dossiê que atende às expectativas de reguladores e investidores globais", disse o Dr. Ramón Gutiérrez-Sandoval, Diretor de tecnologia (CTO) da OGRD Alliance. "A estrutura STIP-NAM garante que esta plataforma não seja apenas cientificamente validada, mas também financeiramente sólida para aquisição estratégica." PERFIL DE MERCADO E REGULATÓRIO O mercado global de imunoterapia oncológica excede USD 120B, expandindo-se a uma CAGR de ~10%. As terapias atuais frequentemente exigem cold chains complexas e infraestrutura dispendiosa. O PLPC-DB ultrapassa estas limitações, oferecendo uma plataforma reproduzível e escalável alinhada com os objetivos de sustentabilidade (Agenda 2030 da ONU, Visão 2030). Cartas de validação externa de consultorias regulatórias independentes confirmam a maturidade do dossiê, alinhado com padrões regulatórios internacionais (incluindo FDA e EMA...
