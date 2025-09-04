2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Pierre Rochard será o cabeça de cartaz da Cimeira Bitcoin para Serviços Financeiros em Denver

Pierre Rochard será o cabeça de cartaz da Cimeira Bitcoin para Serviços Financeiros em Denver

O post Pierre Rochard será o principal orador da Cimeira Bitcoin para Serviços Financeiros em Denver apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Cimeira Bitcoin para Serviços Financeiros, marcada para 16-18 de outubro de 2025, no The Space no distrito RiNo de Denver, reunirá profissionais financeiros para explorar a integração do Bitcoin nas finanças convencionais. Com participação limitada a 150 pessoas, o evento é direcionado a contabilistas, consultores de património, advogados, agentes de seguros, gestores de ativos e líderes de fintech que procuram estratégias práticas para a adoção do Bitcoin. Liderada por Pierre Rochard, CEO da The Bitcoin Bond Company, e Andrew Hohns, CEO da Newmarket Capital, a cimeira oferecerá insights acionáveis durante três dias. As sessões abordarão aquisição de Bitcoin para famílias e empresas, serviços financeiros, soluções de custódia, rastreamento de base de custos, relatórios fiscais, gestão de tesouraria corporativa, planeamento de herança e empréstimos garantidos por Bitcoin. O evento começa com um torneio de golfe clássico em 16 de outubro às 10:00 MST, promovendo networking entre pares. As sessões formais começam em 17 de outubro às 10:00, após um café da manhã às 8:00, e terminam em 18 de outubro às 16:00. Os participantes também desfrutarão de showcases de patrocinadores, lançamentos de produtos ao vivo e uma degustação de bourbon noturna para construir parcerias. Realizado no The Space (3700 N Franklin St.), o local é acessível por comboio do Aeroporto Internacional de Denver, com hotéis, restaurantes e bares a uma curta distância. A entrada geral custa $285, com um pacote que inclui golfe por $440. A inscrição, disponível em denver.space, inclui todas as sessões, refeições e uma festa posterior. Os objetivos da cimeira são claros: equipar profissionais com conhecimento sobre Bitcoin, estimular parcerias e conectar participantes com parceiros de recomendação e produtos. As sessões abordarão aplicações do mundo real, desde planeamento patrimonial até cobertura de seguros, enquanto anúncios de produtos ao vivo oferecem uma primeira visão das ferramentas financeiras emergentes. Os organizadores estão solicitando créditos CPE e CE, com detalhes a serem divulgados em setembro. Com o Bitcoin ganhando força nos serviços financeiros, o evento visa conectar as finanças tradicionais e as criptomoedas. Os profissionais podem reservar lugares agora para se juntar aos pioneiros da indústria na formação das finanças impulsionadas pelo Bitcoin. Fonte:...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:23
Irmãos Trump procuram angariar 2,1 mil milhões de dólares através da venda de ações durante a estreia volátil da American Bitcoin na Nasdaq

Irmãos Trump procuram angariar 2,1 mil milhões de dólares através da venda de ações durante a estreia volátil da American Bitcoin na Nasdaq

A publicação "Irmãos Trump buscam arrecadar 2,1 mil milhões de dólares através da venda de ações durante a estreia volátil da American Bitcoin na Nasdaq" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A American Bitcoin Corp. (ABTC), apoiada por Donald Trump Jr. e Eric Trump, apresentou à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 3 de setembro um pedido para arrecadar 2,1 mil milhões de dólares através da venda de ações. O pedido segue-se a uma estreia volátil na Nasdaq que viu as ações da ABTC subirem 91% em uma hora antes de caírem para um valor inferior ao preço de abertura no fecho. A ABTC abriu a $6,90 e subiu para $13,20, provocando cinco interrupções de negociação nas horas iniciais. No entanto, o preço das ações não conseguiu manter o momentum e voltou ao seu preço de abertura antes de iniciar uma recuperação no final da sessão de negociação. No momento da publicação, as ações mostravam sinais de momentum ascendente após o horário de negociação e estavam a ser negociadas a $8,06, com um aumento de aproximadamente 16% no dia. A American Bitcoin surgiu de uma fusão de ações com a Gryphon Digital Mining, criando uma plataforma de acumulação de Bitcoin negociada publicamente sob o ticker ABTC. A transação concluída no início deste ano posiciona a American Bitcoin como a empresa-mãe, com os antigos acionistas da American Bitcoin detendo aproximadamente 98% da entidade combinada. O empreendimento de mineração da família Trump, a American Bitcoin, foi lançado em março como uma subsidiária de participação maioritária da empresa de energia Hut 8, que mantém uma participação de 80%. Os irmãos Trump detêm interesses minoritários nos restantes 20% juntamente com outros parceiros fundadores, embora a distribuição exata da propriedade permaneça não divulgada. Eric Trump atua como diretor de estratégia, enquanto Matt Prusak, que anteriormente vendia testes de COVID, lidera a empresa como CEO. Prusak posicionou a fusão como uma oportunidade para criar um player dominante no setor fragmentado de mineração de Bitcoin. A empresa opera um modelo de ativos leves através de uma parceria estratégica com a Hut 8, aproveitando a infraestrutura existente para acumulação de Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:18
Calçado de ténis Babolat apresenta colaboração única com a Michelin

Calçado de ténis Babolat apresenta colaboração única com a Michelin

O post Calçado de Ténis Babolat Apresenta Colaboração Única com a Michelin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cameron Norrie em Babolat completo da cabeça aos pés, incluindo calçado com uma sola criada pela Michelin, durante o U.S. Open de 2025. (Foto de Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images Por mais de 20 anos, as marcas francesas Babolat e Michelin têm colaborado em calçado, dando a um par de marcas lançadas nos anos 1800—uma começou em cordas de instrumentos musicais antes de criar a primeira corda de raquete de ténis e a outra uma fabricante de pneus de veículos—uma perspetiva única sobre sapatos de ténis. O foco resultou numa parceria de mais de duas décadas que dá aos sapatos de ténis Babolat um nível elevado de compreensão de tração. "A Michelin aplica a sua experiência para além dos pneus", diz-me Shivam Saxena, diretor-geral da Michelin Lifestyle Limited. "O nosso know-how em aderência e resistência permite múltiplas aplicações, como calçado." Saxena diz que a empresa traz uma experiência em borracha, fórmulas e forma para as equipas da Babolat para criar solas para todas as superfícies de campos de ténis. Cada superfície de jogo tem os seus próprios requisitos e necessidades diferentes, equilibrando "adesão e capacidade de resposta", diz Saxena. Cam Norrie a mostrar a sola Michelin nos seus ténis Babolat Jet Mach 3. Babolat As equipas de investigação e desenvolvimento da Michelin no centro de pesquisa da empresa em França criam fórmulas destinadas a adequar-se às características de cada campo. Ao adaptar a fórmula de borracha e a estrutura da sola, Saxena diz que podem combinar com a Babolat para qualquer superfície. "Em sapatos para campos duros, estamos a maximizar a superfície de contacto para melhorar a aderência, enquanto as solas dos sapatos para campos de terra batida são projetadas para maximizar a evacuação da argila", diz Saxena. "No total, estamos a 'brincar' com várias fórmulas técnicas para desenvolver mais de 10 estruturas de sola para cobrir todos os desportos." O atleta Babolat da cabeça aos pés, Cam Norrie, tomou nota. Embora Norrie tenha jogado com uma raquete Babolat desde os 12 anos de idade, ele mudou para o vestuário e calçado da marca no início de 2025, percebendo rapidamente como...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:01
GBP/USD sobe para 1,3440 à medida que dados fortes do Reino Unido compensam a fraqueza dos EUA

GBP/USD sobe para 1,3440 à medida que dados fortes do Reino Unido compensam a fraqueza dos EUA

O post GBP/USD sobe para 1.3440 enquanto dados fortes do Reino Unido compensam a fraqueza dos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD recupera dos mínimos de 1.3332 para 1.3442 enquanto o Dólar americano cai após o forte rebote de terça-feira acima do DXY 98.50. O relatório JOLTS dos EUA mostra que as vagas de emprego em julho caíram acentuadamente, destacando o impacto das tarifas na contratação e a fraqueza da manufatura. O PMI de Serviços do Reino Unido salta para 54.2, aliviando preocupações fiscais, enquanto autoridades do BoE enfatizam riscos de inflação e cautela política. O GBP/USD avança durante a sessão norte-americana em 0,39% após a divulgação de dados econômicos dos Estados Unidos (EUA). Além disso, os temores de que o governo do Reino Unido não conseguisse cumprir seus requisitos fiscais diminuíram com sinais de que a economia continuava a se sair bem. O par negocia a 1.3442 após recuperar-se das mínimas diárias de 1.3332. A libra esterlina ganha 0,39% após o PMI de Serviços positivo do Reino Unido amenizar temores fiscais, enquanto dados fracos de emprego dos EUA pressionam o Dólar O Dólar está enfraquecendo na quarta-feira após o rebote de terça-feira, que elevou o Dólar americano, ultrapassando a marca de 98,50 durante a sessão, de acordo com o Índice do Dólar Americano (DXY). Dados dos EUA revelaram que as vagas de emprego em julho caíram para 7,181 milhões, abaixo dos 7,437 milhões em junho, revelou o Bureau of Labor Statistics (BLS). Os dados revelaram que as contratações aumentaram em 41K e as demissões aumentaram em 12K. Economistas culpam a desaceleração em curso no mercado de trabalho pelas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump. Outros dados mostraram que os Pedidos de Fábrica em julho caíram -1,3% MoM, melhor que a contração esperada de -1,4%. O relatório de hoje, juntamente com o PMI de Manufatura ISM de terça-feira contraindo pelo sexto mês consecutivo, sugere que a atividade manufatureira continua a deteriorar-se. As atenções estarão voltadas para a divulgação dos números da Folha de Pagamento Não-Agrícola na sexta-feira. Estimativas sugerem que a economia dos EUA criou 75K empregos em agosto, e um aumento na Taxa de Desemprego. Do outro lado do Atlântico, o forte PMI de Serviços no Reino Unido amenizou os temores sobre a capacidade do governo de mostrar contenção fiscal antes do orçamento de Outono...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 05:58
Preço do XRP dispara enquanto CEO da Consensys reflete sobre a resolução ou arquivamento de casos de Criptomoeda sob Trump ⋆ ZyCrypto

Preço do XRP dispara enquanto CEO da Consensys reflete sobre a resolução ou arquivamento de casos de Criptomoeda sob Trump ⋆ ZyCrypto

O post Preço do XRP Explode enquanto CEO da Consensys Reflete sobre a Resolução ou Arquivamento de Casos de Criptomoeda sob Trump ⋆ ZyCrypto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Publicidade &nbsp &nbsp O XRP continua a ser o assunto da cidade cripto após ultrapassar o preço psicológico de $3, dado que a altcoin não conseguiu fazê-lo por quase três anos. Este desenvolvimento importante está ocorrendo depois que o XRP saiu de uma tendência de baixa de três anos, que se provou prejudicial para a criptomoeda, com base nas crescentes frustrações dentro da comunidade XRP. Como resultado, o analista de mercado sob o pseudônimo Mikybull Crypto acredita que um grande rally está no horizonte graças a este destino. De acordo com dados da CoinGecko, o XRP está a desfrutar de um aumento semanal de 11,4% para atingir $2,85 no momento da escrita. Esta notável subida permitiu ao XRP afastar o Tether (USDT) da terceira posição, graças a um valor de mercado de $170 mil milhões em comparação com os $168 mil milhões deste último. Publicidade &nbsp Recebendo este movimento, o trader de criptomoedas Ash Crypto reconheceu, "O XRP saiu de um mercado em baixa de 3 anos com uma única vela. Poder da cripto." Portanto, o XRP está a olhar para mais potencial de alta se ultrapassar o nível de resistência de $3,08. CEO da Consensys Vê um Futuro Mais Brilhante para as Criptomoedas Pós-Trump Dado que o atual regime da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) não tem sido bem recebido pela comunidade cripto com base nos muitos casos apresentados, o CEO da Consensys, Joe Lubin, acredita que há luz no fim do túnel. Isto porque ele prevê um cenário onde estes casos de criptomoeda serão resolvidos ou arquivados, dado que Donald Trump ascendeu à presidência dos EUA. Com a administração Trump já sinalizando uma abordagem pró-cripto, Lubin acredita que a indústria de criptomoedas economizará uma quantidade significativa de dinheiro, já que os processos judiciais serão significativamente reduzidos. Enquanto isso, legisladores da Pensilvânia introduziram recentemente uma legislação revolucionária com o objetivo de fazer do Bitcoin uma reserva de ativos estratégicos, um movimento que verá o estado investir...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 05:56
O último movimento dos Mavericks encerra a porta sobre rumor desenfreado de transferência

O último movimento dos Mavericks encerra a porta sobre rumor desenfreado de transferência

O post "Último Movimento dos Mavericks Encerra os Rumores Desenfreados de Transferência" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. DALLAS, TEXAS – 10 DE ABRIL: Nico Harrison dos Dallas Mavericks observa os aquecimentos antes do jogo contra o San Antonio Spurs no American Airlines Center em 10 de abril de 2022 em Dallas, Texas. NOTA AO UTILIZADOR: O utilizador reconhece expressamente e concorda que, ao descarregar e/ou usar esta fotografia, está a consentir com os termos e condições do Acordo de Licença da Getty Images. (Foto de Tim Heitman/Getty Images) Getty Images Os Dallas Mavericks chegaram a um acordo de extensão de contrato com o avançado P.J. Washington, segundo Shams Charania da ESPN. O acordo é de quatro anos e 90 milhões de dólares. Washington passou parte da sua juventude a crescer no Texas. Isso inclui ter frequentado a Prime Prep Academy, uma escola secundária baseada em Dallas. Embora uma transferência pudesse encurtar o seu regresso a casa, ele está agora ligado à área até 2029-30. A extensão do jogador de 27 anos extingue quaisquer brasas restantes em torno da possibilidade dos Mavericks o transferirem nesta offseason. Esses rumores circularam desenfreadamente no início deste verão. As especulações incluíam a perspetiva de incluir Washington em construções de três equipas para conseguir um base como Jrue Holiday para reforçar o seu backcourt. Se ainda não o tinha feito, Washington pode agora ter paz de espírito sobre o seu futuro imediato na NBA. O impacto de P.J. Washington nos Mavericks Depois de passar as primeiras 4,5 temporadas da sua carreira com os Charlotte Hornets, a antiga 12ª escolha geral do draft juntou-se aos Mavericks numa troca que enviou Grant Williams para a Queen City em fevereiro de 2024. Washington rapidamente causou impacto na sua nova equipa, ajudando Dallas a chegar às Finais da NBA nesse ano. Na última temporada, a franquia teve que navegar pela turbulência que veio da ausência prolongada de Luka Doncic devido a lesão antes de protagonizar uma das trocas mais chocantes e inesperadas na história do desporto. Ainda assim, o veterano de seis anos teve um bom desempenho. O ala de 1,98m teve médias de 14,7 pontos e 7,8 ressaltos, ambos recordes da carreira.
BitcoinEthereumNews2025/09/04 05:19
A inflação continua a ser a principal preocupação

A inflação continua a ser a principal preocupação

A publicação "A inflação ainda é a principal preocupação" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, disse que a alta inflação continua sendo o principal risco do Fed, mas acrescentou que os sinais de fraqueza do mercado de trabalho ainda apontam para um único corte de taxa de um quarto de ponto este ano. Citações principais: A estabilidade de preços continua sendo a preocupação primária, embora um único corte de taxa de um quarto de ponto ainda pareça apropriado este ano. Os riscos para a inflação e o mercado de trabalho estão mais próximos do equilíbrio, mas a inflação ainda está acima da meta. As implicações completas da política comercial e outras mudanças permanecem incertas. O efeito das tarifas nos preços ao consumidor não desaparecerá rapidamente e pode levar meses para se materializar. As empresas não podem absorver tarifas mais altas por muito mais tempo. Não seremos complacentes sobre os riscos às expectativas de inflação. Não é óbvio que o mercado de trabalho esteja enfraquecendo materialmente. Com a contratação e a oferta de trabalho desacelerando, os EUA permanecem próximos do pleno emprego. As empresas não esperam uma grande mudança no mercado de trabalho, mas se isso acontecer, serei diligente na resposta política. Continua incerto como o consumo evoluirá. Não tenho comentários sobre a situação de Lisa Cook, o Fed precisa permanecer fiel à sua missão. As empresas ainda esperam um ano sólido, e outras evidências sugerem que a política do Fed não é excessivamente restritiva. Não estou descartando um corte de taxa em setembro, dependendo do relatório de empregos e outros dados. Fonte: https://www.fxstreet.com/news/feds-bostic-inflation-is-still-the-main-concern-202509031414
BitcoinEthereumNews2025/09/04 05:16
Diminuição da dominância do Bitcoin sinaliza crescimento explosivo

Diminuição da dominância do Bitcoin sinaliza crescimento explosivo

A publicação Dominância Decrescente do Bitcoin Sinaliza Crescimento Explosivo apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Temporada de Altcoins Desencadeada: Dominância Decrescente do Bitcoin Sinaliza Crescimento Explosivo Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Temporada de Altcoins Desencadeada: Dominância Decrescente do Bitcoin Sinaliza Crescimento Explosivo Fonte: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-btc-dominance/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 05:12
O sucesso da pré-venda da Ozak AI já reflete o impulso inicial do Bitcoin—Poderá proporcionar ganhos de 100x?

O sucesso da pré-venda da Ozak AI já reflete o impulso inicial do Bitcoin—Poderá proporcionar ganhos de 100x?

O post Sucesso da Pré-venda da Ozak AI Já Reflete o Momentum Inicial do Bitcoin—Pode Entregar Ganhos de 100x? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Ozak AI, atualmente na sua 5ª fase de pré-venda a $0,01, arrecadou mais de $2,6 milhões e vendeu mais de 840 milhões de tokens, sinalizando um notável interesse inicial dos investidores. Analistas estão traçando paralelos entre o momentum da pré-venda da Ozak AI e os primeiros dias do Bitcoin (BTC), quando pequenas alocações se transformaram em retornos que mudaram vidas. Com uma combinação de tecnologia de IA preditiva, parcerias estratégicas e forte demanda dos investidores, a Ozak AI está se configurando como um dos projetos cripto de maior potencial para 2025. O Momentum da Pré-venda OZ Reflete o Potencial Inicial do BTC O Bitcoin começou como um projeto de nicho com adoção mínima, sendo negociado por apenas centavos antes de explodir em valor ao longo dos anos. A Ozak AI está mostrando sinais semelhantes em estágio inicial. A 5ª pré-venda a $0,01 oferece um ponto de entrada baixo para investidores, criando o potencial para crescimento exponencial. Com mais de $2,6 milhões arrecadados e 840 milhões de tokens OZ vendidos, os participantes iniciais já estão sinalizando confiança na visão de longo prazo e utilidade do projeto. A forte demanda indica que a Ozak AI poderia replicar algumas das dinâmicas de adoção inicial do Bitcoin nos setores de IA e cripto. Ozak AI: Tecnologia Preditiva Avançada A plataforma da Ozak AI utiliza modelos de aprendizado de máquina, incluindo redes neurais e ARIMA, para oferecer insights de mercado em tempo real, avaliação de risco e sinais de negociação acionáveis. Sua infraestrutura descentralizada, alimentada pelo EigenLayer AVS e Arbitrum Orbit, garante execução estável e escalável de contratos inteligentes. Além disso, os Agentes de IA personalizáveis permitem que os clientes adaptem os insights de IA aos portfólios pessoais, tornando a plataforma adequada para traders de varejo, investidores institucionais e bots de negociação automática. A combinação de análises preditivas e estrutura descentralizada dá à Ozak AI uma vantagem sensata sobre criptomoedas tradicionais, que geralmente dependem de especulação e adoção. Ao integrar inteligência de mercado impulsionada por IA diretamente na estratégia de investimento, a plataforma apresenta valor acionável desde o primeiro dia. OZ...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:57
O Bitcoin Americano de Trump torna-se a ação mais quente de Wall Street

O Bitcoin Americano de Trump torna-se a ação mais quente de Wall Street

O post "Bitcoin Americano de Trump torna-se a ação mais quente de Wall Street" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin Americano, uma empresa de mineração apoiada pela família Trump, começou a ser negociada publicamente na Nasdaq hoje. O preço das suas ações subiu brevemente 60%, mas manteve ganhos muito elevados. A empresa planeia seguir uma estratégia de tesouraria de ativos digitais (DAT), produzindo o seu próprio BTC para evitar a diluição dos acionistas. Bitcoin Americano e os Trumps O império cripto de Trump tem-se diversificado fortemente nos últimos meses, apoiando a American Bitcoin Corp, uma nova operação de mineração de criptomoedas em março. Patrocinado Patrocinado Depois da empresa, que é baseada numa parceria com a Hut 8, ter recebido um enorme acordo de financiamento, a comunidade tem aguardado ansiosamente a sua listagem na Nasdaq. Esta ação está agora ativa e teve um início quente com um pico de preço de 60%. Este pico inicial diminuiu um pouco rapidamente, mas ainda se mantém forte com ganhos acima de 40%: Desempenho do Preço do Bitcoin Americano. Fonte: Yahoo Finance Ambos os filhos do Presidente Trump mais ligados às criptomoedas, Eric e Don Junior, promoveram fortemente a listagem do Bitcoin Americano. A empresa tem estado a incubar estes planos, incluindo uma fusão com a Gryphon Digital Mining, durante vários meses, mas os Trumps estão claramente a tratar isto como uma nova era importante. Consequentemente, algumas novas declarações públicas deram-nos informações adicionais sobre os planos dos Trumps para o Bitcoin Americano. Como descreve o comunicado de imprensa de hoje, a empresa não planeia obter toda a sua receita da mineração de Bitcoin. Também está a planear seguir a estratégia de tesouraria de ativos digitais (DAT), oferecendo aos investidores exposição ao BTC: "Com o apoio dos mercados públicos, acreditamos que o Bitcoin Americano está agora posicionado para definir o padrão na acumulação de Bitcoin. Ao combinar a mineração de Bitcoin [e] compras oportunistas de mercado... criámos um veículo concebido para impulsionar um crescimento rápido e eficiente de Bitcoin por ação", afirmou Asher Genoot, Presidente Executivo do Bitcoin Americano e CEO da Hut 8 Corp. Por outras palavras, o plano é muito claro: a infraestrutura e os recursos de mineração da Hut 8 e da Gryphon irão alimentar o BTC...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:48
