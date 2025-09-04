Pierre Rochard será o cabeça de cartaz da Cimeira Bitcoin para Serviços Financeiros em Denver
O post Pierre Rochard será o principal orador da Cimeira Bitcoin para Serviços Financeiros em Denver apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Cimeira Bitcoin para Serviços Financeiros, marcada para 16-18 de outubro de 2025, no The Space no distrito RiNo de Denver, reunirá profissionais financeiros para explorar a integração do Bitcoin nas finanças convencionais. Com participação limitada a 150 pessoas, o evento é direcionado a contabilistas, consultores de património, advogados, agentes de seguros, gestores de ativos e líderes de fintech que procuram estratégias práticas para a adoção do Bitcoin. Liderada por Pierre Rochard, CEO da The Bitcoin Bond Company, e Andrew Hohns, CEO da Newmarket Capital, a cimeira oferecerá insights acionáveis durante três dias. As sessões abordarão aquisição de Bitcoin para famílias e empresas, serviços financeiros, soluções de custódia, rastreamento de base de custos, relatórios fiscais, gestão de tesouraria corporativa, planeamento de herança e empréstimos garantidos por Bitcoin. O evento começa com um torneio de golfe clássico em 16 de outubro às 10:00 MST, promovendo networking entre pares. As sessões formais começam em 17 de outubro às 10:00, após um café da manhã às 8:00, e terminam em 18 de outubro às 16:00. Os participantes também desfrutarão de showcases de patrocinadores, lançamentos de produtos ao vivo e uma degustação de bourbon noturna para construir parcerias. Realizado no The Space (3700 N Franklin St.), o local é acessível por comboio do Aeroporto Internacional de Denver, com hotéis, restaurantes e bares a uma curta distância. A entrada geral custa $285, com um pacote que inclui golfe por $440. A inscrição, disponível em denver.space, inclui todas as sessões, refeições e uma festa posterior. Os objetivos da cimeira são claros: equipar profissionais com conhecimento sobre Bitcoin, estimular parcerias e conectar participantes com parceiros de recomendação e produtos. As sessões abordarão aplicações do mundo real, desde planeamento patrimonial até cobertura de seguros, enquanto anúncios de produtos ao vivo oferecem uma primeira visão das ferramentas financeiras emergentes. Os organizadores estão solicitando créditos CPE e CE, com detalhes a serem divulgados em setembro. Com o Bitcoin ganhando força nos serviços financeiros, o evento visa conectar as finanças tradicionais e as criptomoedas. Os profissionais podem reservar lugares agora para se juntar aos pioneiros da indústria na formação das finanças impulsionadas pelo Bitcoin. Fonte:...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:23