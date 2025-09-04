2025-10-13 Monday

Bitcoin obtém pontuação média de confiança de 4,67/10 em 25 países em pesquisa da Cornell

Bitcoin obtém pontuação média de confiança de 4,67/10 em 25 países em pesquisa da Cornell

O Bitcoin (BTC) obteve uma classificação média de confiança de 4,67 numa escala de 10 pontos em 25 países, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Cornell Bitcoin Club em 3 de setembro. A pesquisa revela variações regionais significativas nas percepções sobre criptomoeda. A Nigéria liderou os níveis globais de confiança no Bitcoin, enquanto o Japão registrou as pontuações mais baixas entre as nações pesquisadas. O BTC consistentemente ficou abaixo dos ativos tradicionais, incluindo ouro, imóveis e as principais moedas fiduciárias em comparações de percepção de risco. Padrões de confiança governamental Dez países relataram maior confiança no Bitcoin do que nos seus governos nacionais: Brasil, Indonésia, Quénia, Líbano, Nigéria, Filipinas, África do Sul, Turquia, Ucrânia e Venezuela. Estas regiões representam mercados emergentes ou nações que enfrentam instabilidade política. Os Emirados Árabes Unidos, China e Arábia Saudita demonstraram altos níveis de confiança no governo, que excederam significativamente as classificações de confiança no Bitcoin. O padrão sugere que o Bitcoin atrai interesse onde a confiança institucional foi erodida, posicionando a criptomoeda como uma alternativa à autoridade centralizada. Os participantes da pesquisa consistentemente classificaram o Bitcoin como mais arriscado do que as opções de investimento tradicionais em todas as categorias. No entanto, 45% dos entrevistados consideraram o Bitcoin igualmente arriscado em comparação com ações, enquanto 43% o viram como equivalente a títulos corporativos, indicando algum alinhamento com classes de ativos voláteis estabelecidas. Questões sobre as capacidades de redução de fraude do Bitcoin, proteção de privacidade e confiabilidade dos provedores de serviços produziram respostas predominantemente neutras em vez de endosso ou rejeição claros. O padrão sugere incerteza generalizada sobre os benefícios práticos do Bitcoin, em vez de ceticismo informado. Correlação de stress financeiro Países que relatam níveis mais altos de stress financeiro, medidos por respostas a "minhas finanças controlam minha vida", geralmente mostraram aumento na propriedade e confiança no Bitcoin. Turquia, Índia, Quénia e África do Sul registraram os indicadores mais altos de stress financeiro juntamente com taxas elevadas de adoção do Bitcoin. El Salvador, Suíça, China e Itália relataram os...
Scale AI processou o seu antigo funcionário por espionagem

Scale AI processou o seu antigo funcionário por espionagem

A startup de inteligência artificial, Scale AI, na quarta-feira apresentou uma ação judicial contra seu ex-funcionário e seu atual empregador por espionagem corporativa no setor. A empresa já experimentou um verão turbulento depois que o gigante das redes sociais Meta Platforms assumiu uma participação multimilionária na empresa e contratou seu CEO Alexandr Wang junto com outros funcionários de alto escalão. A startup também demitiu 14% de sua equipe. Scale AI alega que Ling roubou 100 documentos confidenciais Relatórios indicam que a Scale AI está processando o ex-funcionário Eugene Ling e seu atual empregador Mercor, que também é um dos principais rivais da Scale AI. A Scale AI, que forneceu dados de treinamento para estimular muitos dos principais modelos de IA do setor, está alegando que Ling, que era o chefe de gestão de engajamento na empresa, roubou mais de 100 documentos confidenciais da empresa. Os documentos continham informações proprietárias e estratégias da empresa para gerir seus clientes. Agora, a Scale está solicitando que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia conceda à empresa tanto custos legais quanto danos, além de impedir a Mercor de usar suas informações proprietárias. A empresa também quer que seus documentos sejam devolvidos. "A Scale tornou-se líder do setor graças à força das nossas ideias, inovação e execução", disse o porta-voz da empresa Joe Osborne ao The Verge. "Não permitiremos que ninguém tome atalhos ilegais à custa do nosso negócio." Osborne. Outras alegações contra Ling são que um número significativo dos documentos roubados estava relacionado a um dos clientes cruciais da empresa e Ling os baixou no dia em que se reuniu com o CEO da Mercor. Além disso, Ling tentou atrair o cliente para mudar de barco e juntar-se à Mercor enquanto ainda estava na Scale. De acordo com o processo, Ling abordou um funcionário do referido cliente e supostamente disse: "Estou permanecendo dentro do...
MAGACOIN FINANCE angaria $13,5M de mais de 13 mil investidores

MAGACOIN FINANCE angaria $13,5M de mais de 13 mil investidores

MAGACOIN FINANCE já arrecadou $13,5M de mais de 13 mil investidores, tornando-se uma das escolhas mais quentes para a melhor pré-venda cripto de 2025. Enquanto as principais criptomoedas lutam para entregar ganhos extraordinários aos investidores, a atenção voltou-se para projetos em estágio inicial à medida que a busca pela melhor pré-venda cripto de 2025 se aprofunda. MAGACOIN FINANCE é um dos nomes que está ganhando força nas listas de observação de analistas e investidores. De facto, o projeto continua a liderar como uma das melhores oportunidades de pré-venda para observar agora. O projeto já atraiu mais de 13.000 apoiantes iniciais, comprovando uma forte procura. Também arrecadou mais de $13,5 milhões, dando-lhe credibilidade e momentum antes mesmo de chegar às principais exchanges. O que o faz destacar-se? MAGACOIN FINANCE combina o poder viral dos tokens de pré-venda com branding político, uma narrativa que instantaneamente o diferencia dos projetos de utilidade padrão. Adicione a sua estrutura de pré-venda auditada e modelo de investimento seguro, e torna-se claro por que os analistas o estão chamando de uma das principais oportunidades de altcoin para 2025. Burburinho dos Investidores e Momentum da Pré-venda A tração da comunidade é uma das maiores razões pelas quais os investidores estão apontando MAGACOIN FINANCE como a melhor pré-venda cripto para comprar agora. Uma base crescente de mais de 13 mil detentores mostra confiança, enquanto o engajamento social em torno do token continua a aumentar. Este tipo de momentum historicamente sinalizou forte potencial de valorização quando os projetos passam para listagens públicas. A estrutura segura e auditada da pré-venda também importa. Num mercado onde a confiança é tudo, MAGACOIN FINANCE está marcando as caixas certas tanto para compradores de retalho quanto para analistas que acompanham novos lançamentos. Com o momentum crescendo rapidamente, os compradores iniciais veem isso como uma janela rara antes da adoção mais ampla. Baleias SHIB Fornecem Contraste de Mercado Em meio a este notável aumento no MAGACOIN FINANCE, dados on-chain revelam um número crescente de carteiras associadas ao Shiba Inu rotacionando para oportunidades emergentes. Mercado...
Explore a queima Roar da BullZilla, a stablecoin de $1 da Bonk e o Alpenglow da Solana

Explore a queima Roar da BullZilla, a stablecoin de $1 da Bonk e o Alpenglow da Solana

Por que a Queima Roar da BullZilla a Coroa Entre as Principais Novas Meme Coins para Investir Agora enquanto a Bonk Esquenta e a Solana Avança. O mercado das principais novas meme coins para investir agora está mudando rapidamente. Não mais definidas por piadas simples ou hype passageiro, as principais meme coins de hoje estão misturando narrativa, utilidade e tokenomics avançada. Em 2025, três projetos se destacam: BullZilla, Bonk e Solana. A BullZilla surge com uma pré-venda meticulosamente estruturada e sua estratégia de assinatura Roar Burn. A Bonk expande-se para novos horizontes com o lançamento de uma stablecoin de $1, adicionando estabilidade à sua marca orientada por memes. A Solana reforça sua dominância através da atualização Alpenglow, melhorando a governança e escalabilidade. Juntos, esses projetos revelam como as meme coins se transformaram em ecossistemas com potencial real de crescimento. Para estudantes de finanças, desenvolvedores de blockchain e analistas, eles representam estudos de caso vivos das principais novas meme coins para investir agora. BullZilla: Queima Roar e DNA Zilla Definem Seu Caminho de Crescimento A BullZilla ($BZIL) está no Estágio 1-C de sua pré-venda. Já foram vendidos mais de 16,25 mil milhões de tokens, arrecadando mais de $119.711. A um preço de $0,00001908 por token, a entrada permanece acessível, particularmente dada a mecânica única do projeto. DNA Zilla: Tokenomics Estratégico O fornecimento total de 160 mil milhões de tokens da BullZilla é distribuído da seguinte forma: Motor de Pré-venda (50%): 80 mil milhões de tokens, alocados para impulsionar a adoção da comunidade. Um motor de preço progressivo aumenta o custo a cada $100.000 arrecadados ou a cada 48 horas, garantindo momentum contínuo. Fornalha HODL (20%): 32 mil milhões de tokens alocados para staking, com recompensas chegando a até 70% de APY, incentivando o compromisso de longo prazo. Tesouraria e Ecossistema (20%): Outros 32 mil milhões de tokens financiam desenvolvimento, marketing e crescimento comunitário. Reserva de Pool de Queima (5%): 8 mil milhões de tokens alimentam o Mecanismo de Queima Roar, reduzindo o fornecimento capítulo por capítulo. Alocação da Equipe (5%): 8 mil milhões de tokens bloqueados para...
Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) para 3 de setembro

Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) para 3 de setembro

A taxa do Bitcoin (BTC) aumentou 2% nas últimas 24 horas. No gráfico horário, o preço do BTC está no meio do canal, entre o suporte de $110.597 e a resistência $111.787. Se a barra diária fechar próximo ao nível superior, há possibilidade de uma ruptura, seguida por um movimento ascendente adicional para a faixa de $113.000. No timeframe maior, deve-se prestar atenção ao fechamento da barra diária em termos de $111.775. Se ocorrer uma ruptura, pode-se esperar um teste da área de $113.000-$114.000 em breve. Do ponto de vista de médio prazo, é muito cedo para fazer previsões distantes. O volume está baixo, o que significa que nem bulls (touros) nem bears (ursos) estão prontos para assumir a iniciativa. Neste caso, a negociação lateral na zona de $110.000-$114.000 é o cenário mais provável. O Bitcoin está sendo negociado a $111.369 no momento da publicação.
Fluxos de ETF de Ethereum superam Bitcoin — Analistas destacam VET e WLD como compras ocultas de altcoins

Fluxos de ETF de Ethereum superam Bitcoin — Analistas destacam VET e WLD como compras ocultas de altcoins

Os ETFs de Ethereum estão atraindo entradas recordes, superando o Bitcoin e alimentando conversas sobre uma temporada de altcoins. Analistas destacam VeChain e Worldcoin como as principais escolhas para 2025. Investidores institucionais estão rotacionando capital para Ethereum a um ritmo nunca visto antes. ETFs Spot de ETH absorveram quase $4 bilhões apenas em agosto, mais de 10 vezes as alocações para produtos de Bitcoin, mudando o equilíbrio da demanda institucional firmemente para Ethereum. O aumento está alimentando previsões de uma tempor
Não Aproveitou o FLOKI? Obtenha a Lista de Permissões do MoonBull Agora Antes Que a Porta Se Feche

Não Aproveitou o FLOKI? Obtenha a Lista de Permissões do MoonBull Agora Antes Que a Porta Se Feche

O post Não Entrou no FLOKI? Garanta a Lista de Permissões do MoonBull Agora Antes Que a Porta Se Feche apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Está a ter dificuldades para escolher a criptomoeda certa que pode realmente proporcionar retornos sérios? As recentes oscilações do mercado deixaram-no a questionar se perdeu a próxima grande oportunidade de multiplicar o seu investimento? Com moedas como FLOKI a verem aumentos esporádicos, o desafio é identificar projetos que tenham tanto apelo viral quanto fundamentos sólidos. Selecionar o token certo pode parecer como caminhar por uma selva de amendoins, com apenas alguns tesouros escondidos à espera de serem descobertos. Entre estas oportunidades emergentes, o MoonBull ($MOBU) está a chamar a atenção. A sua abordagem única combina a segurança do Ethereum com recompensas exclusivas da lista de permissões que atraem entusiastas de meme coins e traders degen em busca de potencial explosivo. Projetado para dar vantagens estratégicas aos apoiantes, o MoonBull posiciona-se como a próxima grande meme coin para investidores que procuram potenciais retornos de 100x em cripto. MoonBull: A Próxima Grande Meme Coin MoonBull, a cripto 100X, não é apenas mais um token a surfar na onda das meme coins. Construído na blockchain Ethereum, funde a energia divertida da cultura meme com mecânicas DeFi fortes, criando um projeto que equilibra o hype com utilidade a longo prazo. Ao contrário de muitas moedas que dependem apenas de tendências virais, o MoonBull oferece robustas recompensas de staking e drops secretos de tokens, projetados para recompensar apoiantes que participam ativamente no ecossistema. A lista branca exclusiva é uma característica importante que diferencia o MoonBull. Os membros recebem acesso aos preços de entrada mais baixos, alocações de tokens bónus e dicas privadas sobre o próximo roteiro. Estes benefícios garantem que os apoiantes tenham uma vantagem estratégica, tornando a participação altamente desejável. A espinha dorsal de segurança do Ethereum também garante integração perfeita com aplicações DeFi, proporcionando estabilidade e confiabilidade raramente vistas em tokens meme. A combinação de viralidade cultural e precisão técnica do MoonBull criou um burburinho significativo. O envolvimento da comunidade é fundamental, com canais sociais ativos fornecendo atualizações e insights exclusivos para os envolvidos. A disponibilidade limitada da lista branca torna a adesão um cobiçado...
A China pode temer a nova aposta em Stablecoin de Hong Kong

A China pode temer a nova aposta em Stablecoin de Hong Kong

A publicação "A China Pode Temer a Nova Aposta de Stablecoin de Hong Kong" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em julho, os Estados Unidos estabeleceram um preço de referência global para dólares digitais com a aprovação da Lei GENIUS, a primeira estrutura federal para stablecoins. Com este projeto de lei, Washington confirmou que tokens lastreados em dólar sustentarão a liquidação digital. A medida intensificou o debate na Ásia. A China enfrenta um dilema: promover o uso do yuan enquanto preserva controles rígidos de capital. Hong Kong oferece um compromisso através do seu novo regime de licenciamento, que entrou em vigor em 1 de agosto. Hong Kong Abre Enquanto a China Continental Aperta A Autoridade Monetária de Hong Kong exige que os emissores mantenham HK$25 milhões em capital, mantenham reservas líquidas segregadas e sigam padrões anti-lavagem de dinheiro. Nenhuma licença foi concedida ainda. No continente, o Banco Popular da China reiterou que os pilotos de yuan digital continuam sendo sua prioridade. Pequim reprimiu transferências vinculadas à Tether e proibiu empresas de manter criptomoedas diretamente, limitando a exposição a subsidiárias offshore ou produtos listados em Hong Kong. "O desafio mais amplo... é a cultura conservadora da sua indústria financeira", disse Emil Chan, da Associação de Finanças Digitais de Hong Kong, em uma entrevista à CNN. Hong Kong combinou regras de stablecoin com esforços mais amplos de tokenização. Em 7 de agosto, os reguladores lançaram o primeiro registro mundial de ativos reais (RWA) para padronizar dados e avaliações. Os funcionários também estão consultando sobre regras de custódia e negociação OTC. "Isso coloca Hong Kong à frente de quase qualquer outra jurisdição asiática... Vai ser um modelo para outros." — Yat Siu, Animoca Brands, na CNN. A atividade privada reflete o momentum. O HSBC implementou liquidação blockchain para financiamento comercial, enquanto a China Asset Management (Hong Kong) introduziu o primeiro fundo do mercado monetário de varejo tokenizado da Ásia. Ouro tokenizado e títulos verdes adicionam ao ecossistema. Fluxos líquidos de stablecoins para a China em 2024 ｜The Economist Analistas dizem que stablecoins lastreadas em yuan continuam improváveis. Os depósitos offshore em CNH totalizam menos de 1 trilhão de yuans, versus mais de 300 trilhões...
Eis porque a SEI pode ser interessante de observar agora

Eis porque a SEI pode ser interessante de observar agora

A publicação "Eis Por Que SEI Pode Ser Interessante de Observar Agora" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-Chave O analista Ali aponta para $0,32-$0,37 para SEI, enquanto Rand destaca uma configuração de bandeira de alta com risco limitado de queda. Dados da Messari mostram que o volume de negociação de SEI atingiu $2,23B no Q2 2025, impulsionado pela dominância de SailorFi e DragonSwap. SEI finaliza transações em 0,3-0,6s, tornando-se a chain mais rápida em comparação com Solana, Avalanche e Ethereum. SEI negocia próximo a $0,29389, mostrando um sinal de compra confirmado segundo o analista Ali, que aponta resistência em $0,32. Se o momentum se mantiver, a próxima projeção de alta está em $0,37, desde que SEI mantenha suporte acima de $0,28. O analista Rand enfatiza a força de SEI sobre uma confluência de suporte horizontal enquanto forma um padrão de bandeira de alta. Esta estrutura reflete risco limitado de queda com forte potencial de alta, alinhando-se com projeções em direção à faixa de $0,32 a $0,37. Fonte: X Enquanto isso, traders da comunidade observam que SEI poderia avançar ainda mais se o momentum mais amplo acelerar em todo o ecossistema. Algumas projeções sugerem que SEI pode atingir $2 em meses, especialmente se aprovações de ETF e crescimento do setor se alinharem com os padrões atuais. Crescimento do Ecossistema e Força On-Chain Dados da Messari mostram que o volume de negociação spot em SEI atingiu $2,23 bilhões no Q2 2025, um recorde. O crescimento foi impulsionado por SailorFi, capturando 41,5% da participação de mercado com $10,2M em negociações diárias. DragonSwap seguiu com 33,5% e $8,2M de volume diário, enquanto Uniswap via Oku manteve 14,4% com $3,5M. Jellyverse adicionou 6% com $1,5M, e Yaka Finance representou 1,9% com atividade diária de $0,5M. Volume de Negociação Sei | Fonte: Messari Esta expansão reforça a posição de Sei como uma chain de jogos líder apoiada por fortes fundamentos DeFi. Com adoção e liquidez crescentes, analistas veem SEI como subvalorizado, especialmente considerando sua atividade de swap acelerada e crescente dominância DEX. O Valor Total Bloqueado também destaca o rápido crescimento, aumentando de $20M durante o último pico de preço de $1,4 para $600M hoje. Com apenas um TGE concluído no DragonSwap, mais lançamentos...
Relatório de emprego dos EUA mostra enfraquecimento do mercado de trabalho

Relatório de emprego dos EUA mostra enfraquecimento do mercado de trabalho

O post Relatório de emprego dos EUA mostra mercado de trabalho fraco apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os dados de emprego dos EUA divulgados na quarta-feira mostraram um mercado de trabalho americano enfraquecido. O relatório da Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho (JOLTS) mostrou 7,18 milhões de vagas de emprego em julho. O relatório JOLTS também ficou abaixo dos 7,38 milhões esperados e inferior ao relatório anterior de 7,36 milhões em junho. Os dados de emprego do BLS atingiram o nível mais alto desde julho de 2021, aproximadamente 3,8% mais alto desde outubro de 2021. 2025 vê um mercado de trabalho americano mais lento O mercado de trabalho dos EUA está enfraquecendo: O número de americanos fora da força de trabalho que atualmente querem um emprego subiu para 6,2 milhões, o mais alto desde julho de 2021. Estas são pessoas que não fazem oficialmente parte da força de trabalho, o que significa que não estão ativamente procurando trabalho, mas dizem... pic.twitter.com/aqEqaiksJ1 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 3 de setembro de 2025 O Bureau of Labor Statistics revelou que empresas de saúde e assistência social cortaram 181.000 vagas de emprego e varejistas cortaram 110.000. Empresas de artes, entretenimento e recreação também cortaram 62.000 empregos, enquanto a indústria madeireira cortou 13.000 empregos. Os dados também sugerem que as demissões nos EUA aumentaram ligeiramente. De acordo com o relatório, o número de cidadãos americanos que deixaram seus empregos permaneceu inalterado desde junho em 3,2 milhões. As vagas de emprego permaneceram saudáveis apesar de um relatório mais baixo, tendo caído do seu nível mais alto de 12,1 milhões em março de 2022. As vagas de emprego estavam no seu auge após a economia dos EUA se recuperar dos lockdowns da COVID-19. O ano de 2025 tem visto um mercado de trabalho americano mais lento em meio aos efeitos persistentes de 11 aumentos da taxa de juros pelos combatentes da inflação no Federal Reserve em 2022 e 2023. O mercado de trabalho também perdeu impulso este ano devido às guerras comerciais intensificadas do Presidente Donald Trump, que causaram incerteza no mercado e levaram...
