Eis porque a SEI pode ser interessante de observar agora

A publicação "Eis Por Que SEI Pode Ser Interessante de Observar Agora" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-Chave O analista Ali aponta para $0,32-$0,37 para SEI, enquanto Rand destaca uma configuração de bandeira de alta com risco limitado de queda. Dados da Messari mostram que o volume de negociação de SEI atingiu $2,23B no Q2 2025, impulsionado pela dominância de SailorFi e DragonSwap. SEI finaliza transações em 0,3-0,6s, tornando-se a chain mais rápida em comparação com Solana, Avalanche e Ethereum. SEI negocia próximo a $0,29389, mostrando um sinal de compra confirmado segundo o analista Ali, que aponta resistência em $0,32. Se o momentum se mantiver, a próxima projeção de alta está em $0,37, desde que SEI mantenha suporte acima de $0,28. O analista Rand enfatiza a força de SEI sobre uma confluência de suporte horizontal enquanto forma um padrão de bandeira de alta. Esta estrutura reflete risco limitado de queda com forte potencial de alta, alinhando-se com projeções em direção à faixa de $0,32 a $0,37. Fonte: X Enquanto isso, traders da comunidade observam que SEI poderia avançar ainda mais se o momentum mais amplo acelerar em todo o ecossistema. Algumas projeções sugerem que SEI pode atingir $2 em meses, especialmente se aprovações de ETF e crescimento do setor se alinharem com os padrões atuais. Crescimento do Ecossistema e Força On-Chain Dados da Messari mostram que o volume de negociação spot em SEI atingiu $2,23 bilhões no Q2 2025, um recorde. O crescimento foi impulsionado por SailorFi, capturando 41,5% da participação de mercado com $10,2M em negociações diárias. DragonSwap seguiu com 33,5% e $8,2M de volume diário, enquanto Uniswap via Oku manteve 14,4% com $3,5M. Jellyverse adicionou 6% com $1,5M, e Yaka Finance representou 1,9% com atividade diária de $0,5M. Volume de Negociação Sei | Fonte: Messari Esta expansão reforça a posição de Sei como uma chain de jogos líder apoiada por fortes fundamentos DeFi. Com adoção e liquidez crescentes, analistas veem SEI como subvalorizado, especialmente considerando sua atividade de swap acelerada e crescente dominância DEX. O Valor Total Bloqueado também destaca o rápido crescimento, aumentando de $20M durante o último pico de preço de $1,4 para $600M hoje. Com apenas um TGE concluído no DragonSwap, mais lançamentos...