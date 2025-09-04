Venda Massiva de Baleias de Cardano | ENA e OKB Entre os Ganhadores Semanais
O post Cardano Whale (Baleia) Selloff | ENA & OKB Entre os Ganhadores Semanais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto A venda massiva de baleias Cardano levanta preocupações sobre o preço enquanto ENA e OKB lideram os ganhadores semanais. Obtenha a mais recente análise de preço de ADA, atividade de baleias cripto e tendências de mercado. Este resumo semanal do mercado cripto começou com sinais mistos: as notícias do mercado Cardano mostram uma recuperação frágil, o momentum dos ganhadores semanais ENA continua apesar dos riscos de desbloqueio, e o status de ganhadores semanais do OKB mantém-se após um rali acentuado. Enquanto os traders digerem os movimentos das baleias em cripto e as tendências mutáveis do mercado de ativos digitais, projetos em estágio inicial como MAGACOIN FINANCE estão atraindo o interesse de investidores que buscam as altcoins com melhor desempenho esta semana. Notícias do mercado Cardano e análise de preço ADA: Venda massiva de baleias Cardano gera preocupações com o preço do Cardano Nas últimas 24 horas, Cardano (ADA) subiu ~2,50% enquanto o volume de negociação saltou 69% para cerca de $1,45B. O fundador Charles Hoskinson reiterou uma "vitória definitiva" contra Ethereum—mas a atividade das baleias cripto contou uma história diferente. De acordo com conversas on-chain, aproximadamente 30 milhões de ADA foram vendidos após um pico local em $1,01, com vendas começando perto de $0,92 e um saldo de baleia próximo a 5,57B ADA. A ação do preço oscilou em torno da zona de acumulação de $0,80, mas os sinais EMA tendem para baixista. Por que as baleias Cardano estão vendendo: alguns grandes detentores parecem estar realizando lucros após repetidas falhas em recuperar $1,00, além do resfriamento do momentum abaixo de EMAs chave. Gráfico ADA/USDT: TradingView Impacto da venda massiva de baleias no preço do Cardano: se $0,80 ceder, os ursos podem pressionar em direção a $0,70; uma perda de $0,70 arrisca uma queda para a área de $0,57–$0,51 (uma zona anterior de fundo duplo). Por outro lado, um short squeeze em shorts agrupados ($0,82–$0,85) poderia empurrar o preço de volta para $1,00. O sentimento dos investidores Cardano permanece cauteloso enquanto os traders avaliam esses níveis. Análise semanal de preço do token ENA: Aumento do preço ENA vs. risco de desbloqueio Ethena (ENA) adicionou ~1% na quarta-feira e cerca de 9% na semana, mantendo-se entre os principais ganhadores cripto desta semana. Um 40,63M...
