Vice-governador do Banco de Inglaterra sinaliza que as taxas provavelmente permanecerão elevadas

O Banco de Inglaterra (BoE) está preparado para manter um controlo mais apertado sobre as taxas de juro por mais tempo enquanto a batalha contra a inflação continua. As pressões de preços em toda a economia estão a revelar-se mais duradouras do que o previsto, disse a Vice-Governadora Clare Lombardelli aos legisladores na quarta-feira. Os seus comentários indicaram que o banco tem pouca margem para reduzir ainda mais os custos de empréstimo sem arriscar outro pico na inflação. As observações de Lombardelli foram ecoadas pelo Governador Andrew Bailey, que também reiterou que não se espera que o banco central faça outro corte em breve este ano. Ele disse que os mercados financeiros "entenderam" o aviso do banco de que os cortes seriam agora mais lentos do que muitos esperavam. O aviso marca uma mudança acentuada de tom em relação a apenas algumas semanas atrás, quando o banco cortou a sua taxa base para 4,0% em agosto, no final de uma difícil votação dividida de 5-4 no Comité de Política Monetária (MPC). O corte destinava-se a impulsionar a atividade empresarial em meio a sinais de que o crescimento da economia e as contratações estavam a desacelerar. Mas os dados da inflação desde então surpreenderam para cima, o que fez com que os decisores políticos prestassem atenção. Em vez de prosseguir com cortes trimestrais padrão, como os investidores anteciparam no início deste verão, o BoE indica que as taxas podem não subir do seu nível atual até bem dentro de 2026. A mudança sublinha o dilema do banco central: Enquanto a inflação caiu dos dois dígitos em 2022, permanece acima da meta e mostra sinais de persistência, especialmente em setores como alimentação, energia e serviços. Os mercados ajustam-se a cortes mais lentos Falando ao Comité do Tesouro do Parlamento, o Gov. Bailey afirmou que a sua "mensagem foi recebida" nos mercados financeiros. Ele reiterou que o caminho para as taxas permanecia mais baixo, mas seria gradual. Bailey disse aos deputados que há agora muito maior incerteza sobre até onde e quão rápido o Banco poderá avançar a seguir...