2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Estreia fenomenal da American Bitcoin na Nasdaq: Subindo 17% e além

Estreia fenomenal da American Bitcoin na Nasdaq: Subindo 17% e além

A publicação "Estreia Fenomenal do American Bitcoin na Nasdaq: Subindo 17% e Além" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Estreia Fenomenal do American Bitcoin na Nasdaq: Subindo 17% e Além Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Estreia Fenomenal do American Bitcoin na Nasdaq: Subindo 17% e Além Fonte: https://bitcoinworld.co.in/american-bitcoin-nasdaq-surge/
BRC20.COM
COM$0,012524+23,86%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:14
Compartilhar
Venda Massiva de Baleias de Cardano | ENA e OKB Entre os Ganhadores Semanais

Venda Massiva de Baleias de Cardano | ENA e OKB Entre os Ganhadores Semanais

O post Cardano Whale (Baleia) Selloff | ENA & OKB Entre os Ganhadores Semanais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto A venda massiva de baleias Cardano levanta preocupações sobre o preço enquanto ENA e OKB lideram os ganhadores semanais. Obtenha a mais recente análise de preço de ADA, atividade de baleias cripto e tendências de mercado. Este resumo semanal do mercado cripto começou com sinais mistos: as notícias do mercado Cardano mostram uma recuperação frágil, o momentum dos ganhadores semanais ENA continua apesar dos riscos de desbloqueio, e o status de ganhadores semanais do OKB mantém-se após um rali acentuado. Enquanto os traders digerem os movimentos das baleias em cripto e as tendências mutáveis do mercado de ativos digitais, projetos em estágio inicial como MAGACOIN FINANCE estão atraindo o interesse de investidores que buscam as altcoins com melhor desempenho esta semana. Notícias do mercado Cardano e análise de preço ADA: Venda massiva de baleias Cardano gera preocupações com o preço do Cardano Nas últimas 24 horas, Cardano (ADA) subiu ~2,50% enquanto o volume de negociação saltou 69% para cerca de $1,45B. O fundador Charles Hoskinson reiterou uma "vitória definitiva" contra Ethereum—mas a atividade das baleias cripto contou uma história diferente. De acordo com conversas on-chain, aproximadamente 30 milhões de ADA foram vendidos após um pico local em $1,01, com vendas começando perto de $0,92 e um saldo de baleia próximo a 5,57B ADA. A ação do preço oscilou em torno da zona de acumulação de $0,80, mas os sinais EMA tendem para baixista. Por que as baleias Cardano estão vendendo: alguns grandes detentores parecem estar realizando lucros após repetidas falhas em recuperar $1,00, além do resfriamento do momentum abaixo de EMAs chave. Gráfico ADA/USDT: TradingView Impacto da venda massiva de baleias no preço do Cardano: se $0,80 ceder, os ursos podem pressionar em direção a $0,70; uma perda de $0,70 arrisca uma queda para a área de $0,57–$0,51 (uma zona anterior de fundo duplo). Por outro lado, um short squeeze em shorts agrupados ($0,82–$0,85) poderia empurrar o preço de volta para $1,00. O sentimento dos investidores Cardano permanece cauteloso enquanto os traders avaliam esses níveis. Análise semanal de preço do token ENA: Aumento do preço ENA vs. risco de desbloqueio Ethena (ENA) adicionou ~1% na quarta-feira e cerca de 9% na semana, mantendo-se entre os principais ganhadores cripto desta semana. Um 40,63M...
NEAR
NEAR$2,451+4,52%
OKB
OKB$186,413+4,42%
GET
GET$0,00275--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:36
Compartilhar
Vice-governador do Banco de Inglaterra sinaliza que as taxas provavelmente permanecerão elevadas

Vice-governador do Banco de Inglaterra sinaliza que as taxas provavelmente permanecerão elevadas

A publicação "Vice-governador do Banco de Inglaterra sinaliza que as taxas provavelmente permanecerão elevadas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Banco de Inglaterra (BoE) está preparado para manter um controlo mais apertado sobre as taxas de juro por mais tempo enquanto a batalha contra a inflação continua. As pressões de preços em toda a economia estão a revelar-se mais duradouras do que o previsto, disse a Vice-Governadora Clare Lombardelli aos legisladores na quarta-feira. Os seus comentários indicaram que o banco tem pouca margem para reduzir ainda mais os custos de empréstimo sem arriscar outro pico na inflação. As observações de Lombardelli foram ecoadas pelo Governador Andrew Bailey, que também reiterou que não se espera que o banco central faça outro corte em breve este ano. Ele disse que os mercados financeiros "entenderam" o aviso do banco de que os cortes seriam agora mais lentos do que muitos esperavam. O aviso marca uma mudança acentuada de tom em relação a apenas algumas semanas atrás, quando o banco cortou a sua taxa base para 4,0% em agosto, no final de uma difícil votação dividida de 5-4 no Comité de Política Monetária (MPC). O corte destinava-se a impulsionar a atividade empresarial em meio a sinais de que o crescimento da economia e as contratações estavam a desacelerar. Mas os dados da inflação desde então surpreenderam para cima, o que fez com que os decisores políticos prestassem atenção. Em vez de prosseguir com cortes trimestrais padrão, como os investidores anteciparam no início deste verão, o BoE indica que as taxas podem não subir do seu nível atual até bem dentro de 2026. A mudança sublinha o dilema do banco central: Enquanto a inflação caiu dos dois dígitos em 2022, permanece acima da meta e mostra sinais de persistência, especialmente em setores como alimentação, energia e serviços. Os mercados ajustam-se a cortes mais lentos Falando ao Comité do Tesouro do Parlamento, o Gov. Bailey afirmou que a sua "mensagem foi recebida" nos mercados financeiros. Ele reiterou que o caminho para as taxas permanecia mais baixo, mas seria gradual. Bailey disse aos deputados que há agora muito maior incerteza sobre até onde e quão rápido o Banco poderá avançar a seguir...
ChangeX
CHANGE$0,00165453+8,00%
Sunrise Layer
RISE$0,009517+1,94%
Moonveil
MORE$0,0261+2,27%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:27
Compartilhar
BullZilla garante o seu lugar entre as principais criptomoedas para comprar agora enquanto Bonk sobe e Chainlink avança

BullZilla garante o seu lugar entre as principais criptomoedas para comprar agora enquanto Bonk sobe e Chainlink avança

O post BullZilla Garante o Seu Lugar Entre as Criptomoedas Populares para Comprar Agora enquanto Bonk Sobe e Chainlink Avança apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto BullZilla, Bonk e Chainlink brilham como as principais criptomoedas para comprar agora, combinando força de pré-venda, momentum de meme coins e infraestrutura DeFi. A competição pelas principais criptomoedas para comprar agora está a intensificar-se em 2025. Os mercados já não são movidos apenas pelo hype; recompensam estrutura, força comunitária e mecânicas comprovadas. Neste contexto, três projetos destacam-se: BullZilla, Bonk e Chainlink. BullZilla chama a atenção com a sua pré-venda progressiva, tokenomics poderosa e design deflacionário. Bonk prova que as meme coins podem amadurecer em ecossistemas resilientes. Chainlink continua a cimentar a sua posição como infraestrutura crítica para finanças descentralizadas. Juntos, revelam como a inovação em pré-venda, o momentum cultural e a adoção orientada para utilidade estão a convergir para criar a próxima onda de tokens de alto potencial. BullZilla: O DNA Zilla Impulsiona o Momentum da Sua Pré-venda BullZilla ($BZIL) avançou rapidamente na Fase 1-C da sua pré-venda, já tendo vendido mais de 16,25 mil milhões de tokens e angariado mais de $119.711. Com tokens a um preço de $0,00001908, os participantes iniciais estão a garantir os seus lugares antes que os preços subam mais. DNA Zilla: Tokenomics com Estrutura O ecossistema da BullZilla é construído numa alocação cuidadosamente planeada: Motor de Pré-venda (50% – 80B tokens): Projetado para impulsionar o crescimento inicial com preços progressivos. Fornalha HODL (20% – 32B tokens): Sistema de staking que oferece até 70% de APY, recompensando detentores de longo prazo. Tesouraria comunitária e Ecossistema (20% – 32B tokens): Financiamento de desenvolvimento, marketing e crescimento pós-lançamento. Reserva de Pool de Queima (5% – 8B tokens): Alimentando o mecanismo Roar Burn para reduzir o fornecimento capítulo por capítulo. Alocação da Equipe (5% – 8B tokens): Bloqueada por dois anos, garantindo compromisso com o sucesso a longo prazo. Esta alocação garante equilíbrio: adoção imediata através de pré-vendas, lealdade através de staking, sustentabilidade através de financiamento da tesouraria e escassez através de queimas. O Mecanismo de Mutação: Uma Pré-venda Construída para Urgência A pré-venda da BullZilla é impulsionada pelo seu Mecanismo de Mutação, um motor de preços progressivo. Cada vez que o projeto angaria $100.000, ou a cada 48 horas sem...
Chainbase
C$0,1149+10,19%
Bonk
BONK$0,00001529+8,82%
Hyperliquid
HYPE$39,59+4,43%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:16
Compartilhar
Conferência da Fed para explorar Stablecoins, tokenização e IA em finanças

Conferência da Fed para explorar Stablecoins, tokenização e IA em finanças

A publicação Conferência do Fed para Explorar Stablecoins, Tokenização e IA em Finanças apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Fintech O Federal Reserve está a preparar-se para organizar um evento em 21 de outubro focado no futuro dos pagamentos. A conferência reunirá decisores políticos, reguladores e líderes da indústria para explorar como tecnologias como stablecoins, tokenização e inteligência artificial estão a remodelar as finanças. Um Novo Capítulo na Política de Pagamentos dos EUA Os funcionários do Fed dizem que a agenda abrangerá a fusão das finanças tradicionais e descentralizadas, a tokenização de produtos financeiros e novos modelos de negócio para stablecoins. O papel da inteligência artificial na segurança e eficiência das transações também estará em discussão, sublinhando o crescente interesse do Fed na inovação digital. Sinais dos Governadores O Governador Chris Waller posicionou as stablecoins como um potencial impulso para os sistemas de pagamento dos EUA, observando que a sua estreita ligação ao dólar poderia fortalecer o seu papel global. Ele também argumentou que os reguladores devem aceitar riscos calculados se a economia quiser evoluir. A Governadora Michelle Bowman recentemente ecoou que a mudança é inevitável, revelando que os reguladores bancários dos EUA já estão a elaborar estruturas para ativos digitais. Por Que Isso Importa Há apenas alguns anos, stablecoins e DeFi eram vistos como tópicos marginais em Washington. Agora, o Fed está a dedicar uma conferência inteira a eles. Embora o encontro de outubro não produza mudanças políticas imediatas, marca um ponto de viragem na seriedade com que o banco central da América está a tratar as tecnologias prontas para redefinir o dinheiro e os pagamentos. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor Alexander Zdravkov é uma pessoa que sempre procura a lógica por trás das coisas. Ele é fluente em alemão e tem mais de 3 anos de experiência no espaço cripto, onde...
Threshold
T$0,01333+9,89%
LooksRare
LOOKS$0,009913+3,46%
ChangeX
CHANGE$0,00165453+8,00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:07
Compartilhar
Atualização de Desempenho do CoinDesk 20: Avalanche (AVAX) Ganha 5,2% enquanto Quase Todos os Ativos Sobem

Atualização de Desempenho do CoinDesk 20: Avalanche (AVAX) Ganha 5,2% enquanto Quase Todos os Ativos Sobem

O post Atualização de Desempenho do CoinDesk 20: Avalanche (AVAX) Ganha 5,2% enquanto Quase Todos os Ativos Sobem apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CoinDesk Indices apresenta sua atualização diária de mercado, destacando o desempenho dos líderes e retardatários no Índice CoinDesk 20. O CoinDesk 20 está atualmente a negociar a 4055,49, com alta de 1,6% (+65,75) desde as 16:00 ET de terça-feira. Todos os 20 ativos estão a negociar em alta. Líderes: AVAX (+5,2%) e BCH (+3,4%). Retardatários: POL (+0,0%) e APT (+0,6%). O CoinDesk 20 é um índice de base ampla negociado em múltiplas plataformas em várias regiões globalmente. Fonte: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/03/coindesk-20-performance-update-avalanche-avax-gains-5-2-as-all-assets-rise
Bitcoin Cash Node
BCH$540,6+4,68%
MemeCore
M$2,05383-10,34%
Sunrise Layer
RISE$0,009517+1,94%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:02
Compartilhar
Todos os filmes do universo 'Conjuring' classificados do pior ao melhor pelo Rotten Tomatoes

Todos os filmes do universo 'Conjuring' classificados do pior ao melhor pelo Rotten Tomatoes

A publicação Todos os Filmes do Universo 'Conjuring' Classificados do Pior ao Melhor pelo Rotten Tomatoes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "The Conjuring: Last Rites" poster parcial com Patrick Wilson e Vera Farmiga. Warner Bros. Pictures The Conjuring: Last Rites, estrelado por Patrick Wilson e Vera Farmiga, é novidade nos cinemas esta semana. Como é que a classificação do filme no Rotten Tomatoes se compara com todos os outros filmes Conjuring e os seus spin-offs? Classificado como R, The Conjuring: Last Rites será exibido em pré-estreias na quinta-feira antes de estrear nos cinemas em todo o país na sexta-feira. O resumo oficial do filme diz: "The Conjuring: Last Rites apresenta mais um capítulo emocionante do icónico Universo Cinematográfico Conjuring, baseado em eventos reais. ForbesA Que Horas É 'South Park' Temporada 27, Episódio 4 E Sobre O Que É?Por Tim Lammers "Vera Farmiga e Patrick Wilson reúnem-se para um último caso como os renomados investigadores paranormais da vida real Ed e Lorraine Warren numa adição poderosa e arrepiante à franquia que quebra recordes de bilheteira global." Dirigido por Michael Chaves, The Conjuring: Last Rites também conta com Mia Tomlinson e Ben Hardy como a filha de Ed e Lorraine, Judy Warren, e o seu namorado, Tony Spera, e Steve Coulter, que retoma o seu papel como Padre Gordon. O Universo Cinematográfico Conjuring começou em 2013 com o lançamento de The Conjuring do realizador James Wan, seguido por mais dois filmes Conjuring e seis filmes spin-off, incluindo The Nun e Annabelle. Forbes'Wednesday' Co-Criador Sobre Como o Papel de Lady Gaga na 2ª Temporada Se MaterializouPor Tim Lammers The Conjuring: Last Rites marca o quarto e último filme Conjuring e o 10º filme do Universo Cinematográfico Conjuring no geral. Abaixo estão as classificações do Rotten Tomatoes para todos os 10 filmes, do pior ao melhor. 10. 'The Nun' (2018) O assustador espectro maligno da personagem principal em The Nun foi introduzido pela primeira vez em The Conjuring 2 em 2016, e a personagem, interpretada por Bonnie Aarons, ganhou o seu próprio filme spin-off Conjuring em 2018. The Nun, um filme prequela que também é estrelado por Taissa...
SIX
SIX$0,01754+1,32%
RealLink
REAL$0,07141+1,85%
Moonveil
MORE$0,0261+2,27%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:55
Compartilhar
14% do Suprimento Total Adquirido

14% do Suprimento Total Adquirido

O post 14% Do Suprimento total Adquirido apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Whales (Baleias) do Ethereum Desencadeiam Acumulação Massiva: 14% Do Suprimento total Adquirido Ir para o conteúdo Início Notícias Crypto Whales (Baleias) do Ethereum Desencadeiam Acumulação Massiva: 14% do Suprimento total Adquirido Fonte: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-whales-accumulation-surge-2/
BRC20.COM
COM$0,012524+23,86%
Illusion of Life
SPARK$0,00413-4,97%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:51
Compartilhar
Atividade das Baleias de Ethereum e Bitcoin Aumenta

Atividade das Baleias de Ethereum e Bitcoin Aumenta

O post Atividade de Baleias de Ethereum & Bitcoin Aumenta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ethereum e Cardano continuam a ancorar o mercado de altcoins, mas ambos mostram sinais de fadiga enquanto os investidores reavaliam suas estratégias para 2025. Ethereum caiu abaixo de $4.400 esta semana, lutando para manter momentum apesar do forte apoio institucional e alta atividade on-chain. Cardano, por sua vez, está preso próximo a $0,80 após repetidas tentativas de quebrar a resistência, deixando os traders divididos sobre seu potencial de curto prazo. Analistas alertam que, embora esses gigantes Layer-1 continuem sendo importantes players de longo prazo, sua valorização no próximo ciclo pode ser limitada em comparação com tokens mais novos e de movimento mais rápido. Esta mudança levou muitos investidores a explorar alternativas que combinam entusiasmo do varejo com ressonância cultural. Alguns apontam para novos participantes como MAGACOIN FINANCE como os que estão roubando a atenção dos investidores. Cardano perde momentum Cardano também tropeçou. Negociando a $0,80, ADA caiu 7,5% na última semana, mostrando sinais de momentum em declínio após meses de consolidação lateral. Embora seus fundamentos permaneçam fortes, impulsionados por atualizações contínuas de governança e a era Voltaire, a ação do preço conta uma história diferente. ADA repetidamente falhou em se manter acima de $0,85-$0,90, e analistas alertam que sem um forte catalisador, Cardano pode permanecer limitado a uma faixa. Os volumes de negociação diários para ADA aumentaram 120% semana a semana para $1,39 bilhão, mas grande parte disso reflete negociação especulativa em vez de acumulação orgânica. Para os crentes de longo prazo, Cardano ainda representa um ecossistema com desenvolvimento ativo e suporte leal da comunidade. No entanto, assim como Ethereum, seus múltiplos de curto prazo parecem limitados. Isso explica por que traders que buscam retornos transformadores estão cada vez mais migrando para jogadas mais jovens e orientadas para o varejo. MAGACOIN FINANCE: O candidato à ruptura Isso traz o foco para MAGACOIN FINANCE, um projeto que rapidamente está se tornando o centro das discussões sobre altcoins. Previsões sugerem que MAGACOIN FINANCE poderia entregar um impressionante ROI de 16.000% até 2025, tornando-o um dos novos tokens mais observados no mercado. Diferentemente de Ethereum ou Cardano, que dependem de roteiros técnicos...
NEAR
NEAR$2,451+4,52%
Altcoin
ALTCOIN$0,0002915+3,36%
BRC20.COM
COM$0,012524+23,86%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:48
Compartilhar
As posses das baleias de Bitcoin diminuem em meio à realização de lucros

As posses das baleias de Bitcoin diminuem em meio à realização de lucros

A publicação "As participações das baleias de Bitcoin diminuem em meio à realização de lucros" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os maiores investidores de Bitcoin estão reduzindo constantemente sua exposição, com dados mostrando uma ligação direta com a realização de lucros durante a recente alta. A Glassnode relatou em 3 de setembro que carteiras contendo entre 100 e 10.000 BTC agora têm uma média de apenas 488 BTC—o nível mais baixo desde dezembro de 2018. Fornecimento de Bitcoin Por Whales (Baleias) (Fonte: Glassnode) De acordo com a empresa, este declínio marca a continuação de uma tendência que começou em novembro de 2024. A redução dos saldos coincide com a renovada atividade de carteiras dormentes, sugerindo que as whales (baleias) estão realizando ganhos à medida que os preços ultrapassam $100.000. O Guia do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido O Guia do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Ótimo 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. Dados da Checkonchain mostram que detentores de Bitcoin de longo prazo realizaram entre $3 bilhões e $4 bilhões durante as altas do mercado em janeiro e julho deste ano. Valor Realizado do Bitcoin por Idade (Fonte: CheckOnChain) Estas vendas mostram que este grupo converteu agressivamente seus ganhos em papel em lucros realizados, o que contribuiu diretamente para a queda na média das participações das whales (baleias). Apesar da renovada pressão de venda, o Bitcoin continua a ser negociado perto de $110.000, mostrando que a demanda do mercado permanece forte o suficiente para absorver a realização de lucros das whales (baleias). Fonte: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-whale-holdings-dwindle-to-lowest-levels-since-2018-amid-significant-profit-taking/
NEAR
NEAR$2,451+4,52%
Bitcoin
BTC$113 887,54+1,75%
TOP Network
TOP$0,000096--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:15
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Especialistas preveem que $IPO poderá superar as 5 melhores pré-vendas de cripto de 2025