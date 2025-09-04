2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
O post Tudo O Que Precisa Saber Sobre 'Tony & Ziva:' Por Que O Spinoff De 'NCIS' Está Apenas Na Paramount+? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Tony (Michael Weatherly), Ziva (Cote de Pablo) e Tali (Isla Gie) na nova série da Paramount+ "NCIS: Tony & Ziva." Jason Bell/Paramount+ Os fãs de NCIS têm esperado décadas por isto. Na quinta-feira, NCIS: Tony & Ziva, o spinoff de NCIS com os investigadores do longo "será-que-vão-ou-não-vão" da série, estreia na Paramount+. É o sexto spinoff do drama incrivelmente popular e de longa duração da CBS e o primeiro a ser lançado exclusivamente em streaming. Claro, a questão do "será que vão ou não" já foi resolvida—os dois têm uma filha de 12 anos, e a série foca na nova vida deles juntos enquanto continuam a lutar contra os vilões e a trocar provocações como os fãs se lembram. Aqui está tudo o que precisa saber sobre a primeira temporada de NCIS: Tony & Ziva da Paramount+. Data de Estreia de Tony & Ziva A data de lançamento de Tony & Ziva é quinta-feira na Paramount+. Três episódios serão lançados no primeiro dia, depois a Paramount+ passará a lançar episódios semanalmente. Quando É Exibido Tony & Ziva? O drama lançará novos episódios às quintas-feiras. Quando É o Final da Primeira Temporada de Tony & Ziva? O final da primeira temporada de Tony & Ziva será exibido em 23 de outubro. Por Que Tony & Ziva Está Apenas Na Paramount+? NCIS é exibido na CBS, e a rede nunca lançou spinoffs da franquia em outro lugar. Mas ter uma propriedade comprovada como dois dos personagens mais populares da série de longa duração dá à CBS algo para aproveitar. A rede disse que escolheu colocar Tony & Ziva na Paramount+ porque as histórias são mais serializadas do que a transmissão tradicional, e há verdade nisso—programas serializados tendem a ter melhor desempenho no streaming, onde as pessoas podem assisti-los de uma vez. E a CBS nunca exibiu muitos programas serializados. É mais conhecida por procedimentais e sitcoms que você pode perder de semana a semana sem se preocupar em perder algo...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:42
Milionário Ray Dalio explica por que o Bitcoin e as criptomoedas estão a disparar

O post Bilionário Ray Dalio Explica Por Que o Bitcoin e as Criptomoedas Estão em Alta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ray Dalio, investidor bilionário e fundador da Bridgewater Associates, disse que a economia dos EUA está em risco de um "ataque cardíaco induzido por dívida" nos próximos anos. Isso, segundo ele, poderia elevar os preços do ouro e das criptomoedas. Dalio, afirmando que sua entrevista ao Financial Times foi mal representada, compartilhou suas opiniões por escrito em sua conta de mídia social. Destacando o excessivo fardo da dívida dos EUA, Dalio afirmou que as projeções orçamentárias atuais poderiam criar um sério choque econômico nos próximos três anos: "Os pagamentos anuais de juros dos EUA atingiram $1 trilhão e estão aumentando rapidamente. Aproximadamente $9 trilhões em dívida precisam ser renovados. Esta situação aponta para um ataque cardíaco econômico alimentado por dívida." Dalio enfatizou que o processo se assemelha aos estágios finais de um clássico "grande ciclo de dívida". Ele disse que durante esta fase, os bancos centrais enfrentarão duas opções: ou desencadear uma crise de dívida aumentando as taxas de juros ou financiar compras de dívida imprimindo dinheiro. Esta última, argumentou ele, poderia enfraquecer o status de moeda de reserva do dólar ao desvalorizar a moeda. "Acredito que as dívidas ruins dos governos que usam o dólar e outras moedas de reserva ameaçam seu apelo como moedas de reserva e reservas de valor. Isso está contribuindo para o aumento nos preços do ouro e das criptomoedas", disse ele. "A cripto é agora uma moeda alternativa com oferta limitada, então, em igualdade de condições, se a oferta de dólares aumentar e/ou a demanda diminuir, isso tornaria a cripto uma atraente moeda alternativa", acrescentou. Dalio disse que os investidores estão se voltando para as criptomoedas, junto com o ouro, em sua busca por refúgios seguros. De acordo com o bilionário, ativos digitais como o Bitcoin se valorizarão à medida que o status de moeda de reserva do dólar enfraquecer na fase final do ciclo da dívida. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:10
Evento de Implantação do BlockDAG Define Preço de Pré-venda em $0,0013 Após Arrecadar $395M

O post Evento de Implantação do BlockDAG Define Preço de Pré-venda de $0.0013 Após Arrecadar $395M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto O Evento de Implantação do BlockDAG introduz um preço justo de pré-venda de $0.0013, $395M arrecadados, 25,7B de moedas vendidas e 2.900% de ROI para compradores iniciais. BlockDAG não é apenas mais uma história de pré-venda; está avançando para uma nova fase de visibilidade e crescimento. No seu Evento de Implantação BDAG, o projeto introduziu um preço fixo de pré-venda de $0.0013, substituindo níveis de bônus para garantir justiça e transparência para cada comprador. Enquanto a maioria das plataformas depende apenas de hype, BlockDAG está avançando com propósito. A mudança para preços padronizados significa que novos participantes podem entrar com clareza, aproveitando o mesmo momentum que definiu a ascensão explosiva do BlockDAG. Esta não é uma jogada aleatória, reflete a abordagem contínua do BlockDAG: recompensar a participação antecipada enquanto constrói confiança a longo prazo. Novos Compradores Ainda Ganham Compradores iniciais que entraram no BlockDAG a $0.001 no Lote 1 agora estão desfrutando de ganhos de 2.900%. Com o preço agora definido em $0.0013, após o Evento de Implantação, a pré-venda permanece acessível enquanto mantém forte potencial de crescimento. Com 25,7 bilhões de moedas já vendidas e $395 milhões arrecadados, a escala do projeto agora rivaliza e ultrapassa grandes pré-vendas como Polkadot e Filecoin. O modelo não dilui o valor; amplia a participação enquanto preserva o potencial de valorização. Em vez de mudar o campo de jogo, a atualização garante entrada mais ampla e estabilidade a longo prazo. O mercado está claramente respondendo, e com o preço de lançamento de $0.05 à frente, ainda há muito espaço para ganhos. O aplicativo minerador X1, agora com 3 milhões de usuários, adiciona outra camada de engajamento em tempo real. A combinação de escalabilidade e estratégia comunitária do BlockDAG o destaca como mais do que uma pré-venda; é um projeto já mostrando sinais de seu futuro. E a configuração do BlockDAG garante que não será apenas notado, será lembrado. Expansão do Ecossistema Impulsiona Crescimento Futuro O que torna o Evento de Implantação tão crucial é que ele completa a história de origem do BlockDAG. Aqueles que entraram no Lote...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:03
Banco dos EUA Retoma Serviços de Custódia de Bitcoin (BTC), Adiciona Suporte para ETFs

O post U.S. Bank Retoma Serviços de Custódia de Bitcoin (BTC), Adiciona Suporte para ETFs apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O U.S. Bank disse que reiniciou ofertas de custódia de criptomoedas para gestores de investimentos institucionais, ampliando o serviço para incluir fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin BTC$111.938,63. O programa, lançado inicialmente em 2021 e colocado em espera em 2022, está disponível em base de acesso antecipado através da divisão Global Fund Services do U.S. Bank, disse o banco na quarta-feira. As operações de custódia serão apoiadas pela NYDIG, que atua como sub-custodiante do banco para bitcoin. Stephen Philipson, vice-presidente do U.S. Bank Wealth, Corporate, Commercial and Institutional Banking, disse que a medida foi motivada pela renovada clareza regulatória. "Estamos orgulhosos de termos sido um dos primeiros bancos a oferecer custódia de criptomoedas para fundos e clientes de custódia institucional em 2021, e estamos entusiasmados em retomar o serviço este ano", disse ele no comunicado. O CEO da NYDIG, Tejas Shah, enquadrou a parceria como uma forma de trazer salvaguardas de nível institucional ao acesso ao bitcoin. "Juntos, podemos preencher a lacuna entre as finanças tradicionais e a economia moderna", disse ele. O U.S. Bank tinha mais de $11,7 trilhões em ativos sob custódia e administração em 30 de junho. Seus serviços abrangem ETFs, custódia de fundos, administração de fundos, trust corporativo e gestão de patrimônio. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/u-s-bank-resumes-bitcoin-custody-services-adds-support-for-etfs
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:43
O preço do Bitcoin está estável, mas a taxa de hash acaba de atingir um máximo histórico

O post "O Preço do Bitcoin Está Estável, mas a Taxa de Hash Acaba de Atingir um Recorde Histórico" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a taxa de hash diária do Bitcoin—uma medição de poder computacional—atingiu uma máxima histórica de 1,279 na terça-feira. A taxa de hash também alcançou um recorde de média móvel para sete dias. Os mineradores, que trabalham para garantir a rede do Bitcoin, enfrentaram vários desafios. A taxa de hash diária do Bitcoin na terça-feira atingiu um novo recorde de 1,279 zettahash por segundo (ZH/s), de acordo com a plataforma de dados de mineração CoinWarz, mesmo com o preço do ativo permanecendo aproximadamente estável nas últimas 24 horas. A taxa de hash também alcançou uma alta média móvel para sete dias, ultrapassando 1 ZH/s para o período. Os aumentos ocorrem, apesar das lutas contínuas dos mineradores com custos de energia crescentes e recompensas menores. Após o halving do ano passado, o pagamento para mineradores caiu para 3,125 bitcoin, abaixo dos 6,250 anteriormente. Os mineradores normalmente dependem do aumento do preço do Bitcoin para cobrir custos, mas a volatilidade contínua do ativo estimulou alguns grandes mineradores a se ramificarem para computação de alta potência. A taxa de hash é a medição de todo o poder computacional na rede da principal criptomoeda. Computações hash—ou hashing—é o processo de transformar dados em uma string de caracteres de comprimento fixo. É necessário para fazer coisas na rede Bitcoin, como criar chaves privadas para que os usuários possam fazer transações. 1 ZH/s significa que por segundo, os computadores que garantem a rede Bitcoin estão fazendo um sextilhão (1.000.000.000.000.000.000.000) de hashes a cada segundo—um número absurdamente grande. Bitcoin, além de ser uma moeda digital, é uma rede de pagamento com operações de processamento de transações espalhadas pelo mundo. As operações de processamento de transações—conhecidas como mineradores—competem para resolver quebra-cabeças e são recompensadas por isso. Para participar, eles devem usar enormes quantidades de poder computacional. Uma alta taxa de hash é importante porque significa que mais poder computacional está sendo usado para manter a rede da criptomoeda segura. E quanto mais poder computacional usado, o...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:41
Pré-venda da BullZilla ruge a $0,00001908 enquanto Pepe sobe 0,43% e Bitcoin Cash salta 4,51% – Principais pré-vendas de meme coins com potencial de 100x

O post BullZilla Presale Ruge A $0,00001908 Enquanto Pepe Sobe 0,43% E Bitcoin Cash Salta 4,51% – Top 100x Meme Coin Presales apareceu no BitcoinEthereumNews.com. E se o próximo retorno de 100x não estivesse escondido no Bitcoin ou Ethereum, mas numa pré-venda que reescreve como as meme coins são lançadas? O mercado atual está em ebulição com movimentos rápidos. Os tokens estão a subir e a corrigir em questão de horas, tornando a caça aos líderes de amanhã mais urgente do que nunca. Nas últimas 24 horas, Pepe ($PEPE) ganhou 0,43% para negociar a $0,000009751, enquanto Bitcoin Cash ($BCH) saltou 4,51% para $595,27. Estes movimentos acentuados mostram como o sentimento dos investidores pode oscilar entre tokens culturais e redes estabelecidas. Ambas as moedas destacam a volatilidade que define o mercado. Mas um projeto está a roubar os holofotes. A pré-venda da BullZilla ($BZIL) a $0,00001908 já arrecadou mais de $124.000 com mais de 400 detentores. Com o seu preço definido para subir $100.000 por cada $100.000 arrecadados ou a cada 48 horas, a BullZilla está a tornar-se o nome que os investidores associam às principais pré-vendas de meme coins com potencial de 100x. BullZilla ($BZIL): Pré-venda Que Coloca os Investidores no Comando A BullZilla não é construída como os tokens meme tradicionais. O preço da sua pré-venda não espera pela especulação; sobe automaticamente à medida que os marcos são alcançados. O ponto de entrada de hoje a $0,00001908 parece minúsculo quando comparado com o seu preço de listagem confirmado de $0,00527. Isso representa um ROI projetado de mais de 27.000% para os apoiantes iniciais. O projeto já viu uma tração explosiva. Nas primeiras 24 horas, foram arrecadados mais de $39.000. Agora, o total da pré-venda está acima de $124.000 com biliões de tokens vendidos. Um investidor que coloca $1.000 hoje garante 52,41 milhões de tokens. Por $2.500, essa posição salta para 131,02 milhões de tokens. Na listagem, estas alocações têm o potencial de proporcionar retornos que mudam vidas. Adicione recompensas de recomendação de 10% tanto para o utilizador do código como para quem partilha, e a BullZilla torna-se mais do que uma pré-venda; torna-se uma rede autossustentável de incentivos. O que faz a BullZilla destacar-se é a sua estratégia de lançamento. Ao contrário das meme coins que...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:34
Rumores sobre Cardano e ETF de Bitcoin aumentam

O post Rumores sobre ETF de Cardano e Bitcoin Aumentam apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A competição entre blockchains Layer-1 sempre foi acirrada, com desenvolvedores e investidores buscando escalabilidade, velocidade e eficiência de custos. SUI surgiu como um concorrente notável desde o seu lançamento, aproveitando sua linguagem de programação Move e modelo de consenso único para expandir os limites da capacidade de transação. Em um mercado onde Ethereum domina mas as taxas permanecem altas, e Solana continua a batalhar percepções de escalabilidade, SUI oferece uma alternativa com desempenho de baixa latência e crescente adoção DeFi. Relatórios sugerem que a atividade de desenvolvedores no SUI aumentou constantemente, com novos protocolos sendo lançados a um ritmo que sugere um ecossistema vibrante até 2026. Analistas preveem que, se a adoção continuar, SUI poderá se consolidar como uma das principais redes impulsionando a adoção de usuários e instituições no próximo ciclo. Neste contexto, projetos como MAGACOIN FINANCE também estão emergindo como narrativas importantes nas discussões sobre o que vem a seguir. Projeções de preço e análise de ciclo Prever preços em cripto é sempre uma ciência inexata, mas o comportamento do ciclo fornece pistas úteis. Historicamente, projetos Layer-1 que provam ter permanência frequentemente veem crescimento exponencial nos ciclos que seguem seu lançamento. Os primeiros anos do Ethereum fornecem um exemplo claro, com períodos de consolidação dando lugar a rallies explosivos à medida que o uso se aprofundava. Aplicando lógica semelhante, analistas acreditam que até 2026, SUI poderia atingir uma avaliação significativamente maior que os níveis atuais se a adoção da rede e os fluxos de liquidez continuarem. Algumas previsões colocam o intervalo de preço potencial do SUI entre $12 e $18 até 2026, dependendo das condições de mercado, atividade dos desenvolvedores e fatores macro mais amplos, como a adoção de ETF. Embora esses números sejam especulativos, o padrão de rotação de capital para Layer-1s emergentes permanece consistente em ciclos anteriores, reforçando o otimismo em torno do potencial de valorização do SUI. A conversa sobre ciclos de mercado também criou espaço para projetos fora da camada de infraestrutura brilharem. Enquanto SUI representa a força técnica do...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:29
Banco dos EUA volta à Custódia de Bitcoin com força institucional de 11,7 biliões de dólares

O post US Bank Volta ao Serviço de Custódia de Bitcoin Com Força Institucional de $11,7T apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O U.S. Bank está reacendendo o momentum nas finanças digitais com um retorno audacioso à custódia de Bitcoin, integrando suporte a ETF e desbloqueando poderosos caminhos institucionais para a adoção de criptomoedas. US Bank Retoma Serviços de Custódia de Bitcoin, Sinalizando Mudança Institucional Mais Ampla Os investidores institucionais estão cada vez mais procurando acesso regulamentado a ativos digitais enquanto os bancos adaptam suas ofertas para atender à demanda. U.S. [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/us-bank-powers-back-into-bitcoin-custody-with-11-7t-institutional-strength/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:10
Americana Amanda Anisimova vinga-se de derrota embaraçosa para chegar às semifinais do US Open

O post "Americana Amanda Anisimova Obtém Vingança Por Derrota Embaraçosa Para Chegar às Semifinais do US Open" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 03 DE SETEMBRO: Amanda Anisimova dos Estados Unidos devolve para Iga Swiatek da Polônia durante a partida das Quartas de Final Feminina no Décimo Primeiro Dia do US Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 3 de setembro de 2025 no bairro de Flushing, no distrito de Queens, na cidade de Nova Iorque. (Foto de Ishika Samant/Getty Images) Getty Images Depois de sofrer um duplo 6-0 por Iga Swiatek na final de Wimbledon, e chorar na Centre Court, Amanda Anisimova voltou ao vestiário e teve um momento para si mesma. "Quando voltei ao vestiário, tive aquela mudança na minha mente de, sabe, isso provavelmente vai me tornar mais forte no final, para não me abater depois de hoje", disse ela. "Apenas tentar focar em como posso sair mais forte depois disso. Acho que é honestamente uma bifurcação na estrada. É qualquer direção que você queira seguir. Vou escolher o caminho de trabalhar em direção aos meus objetivos e tentar continuar melhorando e, espero, me colocar em mais posições e oportunidades como hoje. Acho que isso vai me ajudar a alcançar meus objetivos." Menos de dois meses após essa derrota épica, a número 8 Anisimova alcançou um de seus objetivos ao se vingar da número 2 Swiatek, 6-4, 6-3, para chegar às semifinais do US Open. Anisimova se recuperou de quebras em ambos os sets. Anisimova jogará contra a número 11 Karolína Muchová ou a número 23 Naomi Osaka nas semifinais na quinta-feira à noite. A americana tem 1-0 contra Muchová e 2-0 contra Osaka. A número 1 Aryna Sabalenka enfrentará a número 4 Jessica Pegula na primeira semifinal, então permanece a possibilidade de uma final totalmente americana no sábado à tarde. A vencedora levará para casa um recorde de $5 milhões...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:03
MKR em alta +9,53%, BTC +2,18%, Maker é a moeda do dia – Atualização diária do mercado para 02 de setembro de 2025 | CoinCodex

O post MKR subiu +9,53%, BTC +2,18%, Maker é A Moeda do Dia – Atualização Diária do Mercado para 02 de setembro de 2025 | CoinCodex apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques principais: A capitalização total do mercado de criptomoedas diminuiu de $ 3,82T para $ 3,77T nas últimas 24 horas, representando uma variação de -1,17% O preço do Bitcoin no momento da publicação é $ 110.215 após crescer 2,18% nas últimas 24 horas O volume total de negociação de cripto diminuiu em -1,17% nas últimas 24 horas, e está atualmente em $ 399,50B Todos os preços e mudanças são apresentados no momento da publicação: 2 de setembro de 2025, às 06:00 UTC Visão Geral do Mercado A capitalização total do mercado de criptomoedas é atualmente $ 3,77T após uma diminuição de -1,17% no dia. O volume total de negociação de cripto diminuiu em -1,17% no mesmo período. O Bitcoin está sendo negociado a $ 110.215 após registrar um ganho de 2,18% nas últimas 24 horas. A dominância do Bitcoin cresceu em 0,99% e o BTC atualmente representa 58,21% do mercado de criptomoedas. Principais Moedas Por Capitalização de Mercado No momento da publicação, o Bitcoin tem uma capitalização de mercado de $ 2,19T após ganhar 2,18% nas últimas 24 horas. De acordo com nossa previsão, o valor do Bitcoin cairá em null% e alcançará null até 2 de setembro de 2025. Para saber mais sobre como o preço do Bitcoin pode mudar nos próximos 7 dias, visite nossa página de previsão de preço do Bitcoin. Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, está cotada a $ 4.385,35 e tem uma capitalização de mercado de $ 529,34B. ETH diminuiu em -0,23% nas últimas 24 horas. Se você está interessado em para onde o preço do Ethereum pode ir a seguir, confira a previsão de preço do Ethereum. Também houve algumas mudanças hoje na classificação entre as 10 maiores moedas por capitalização de mercado. Dogecoin, que anteriormente estava classificada em 7º, está classificada em 6º. TRON, que anteriormente estava classificada em 6º, está classificada em 7º. Os Ursos Dominam o Mercado Hoje Os ursos dominaram o mercado hoje, já que 64% das moedas perderam valor em...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:54
