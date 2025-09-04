MKR em alta +9,53%, BTC +2,18%, Maker é a moeda do dia – Atualização diária do mercado para 02 de setembro de 2025 | CoinCodex
O post MKR subiu +9,53%, BTC +2,18%, Maker é A Moeda do Dia – Atualização Diária do Mercado para 02 de setembro de 2025 | CoinCodex apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques principais: A capitalização total do mercado de criptomoedas diminuiu de $ 3,82T para $ 3,77T nas últimas 24 horas, representando uma variação de -1,17% O preço do Bitcoin no momento da publicação é $ 110.215 após crescer 2,18% nas últimas 24 horas O volume total de negociação de cripto diminuiu em -1,17% nas últimas 24 horas, e está atualmente em $ 399,50B Todos os preços e mudanças são apresentados no momento da publicação: 2 de setembro de 2025, às 06:00 UTC Visão Geral do Mercado A capitalização total do mercado de criptomoedas é atualmente $ 3,77T após uma diminuição de -1,17% no dia. O volume total de negociação de cripto diminuiu em -1,17% no mesmo período. O Bitcoin está sendo negociado a $ 110.215 após registrar um ganho de 2,18% nas últimas 24 horas. A dominância do Bitcoin cresceu em 0,99% e o BTC atualmente representa 58,21% do mercado de criptomoedas. Principais Moedas Por Capitalização de Mercado No momento da publicação, o Bitcoin tem uma capitalização de mercado de $ 2,19T após ganhar 2,18% nas últimas 24 horas. De acordo com nossa previsão, o valor do Bitcoin cairá em null% e alcançará null até 2 de setembro de 2025. Para saber mais sobre como o preço do Bitcoin pode mudar nos próximos 7 dias, visite nossa página de previsão de preço do Bitcoin. Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, está cotada a $ 4.385,35 e tem uma capitalização de mercado de $ 529,34B. ETH diminuiu em -0,23% nas últimas 24 horas. Se você está interessado em para onde o preço do Ethereum pode ir a seguir, confira a previsão de preço do Ethereum. Também houve algumas mudanças hoje na classificação entre as 10 maiores moedas por capitalização de mercado. Dogecoin, que anteriormente estava classificada em 7º, está classificada em 6º. TRON, que anteriormente estava classificada em 6º, está classificada em 7º. Os Ursos Dominam o Mercado Hoje Os ursos dominaram o mercado hoje, já que 64% das moedas perderam valor em...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:54